A 13 legjobb meeting app 2025-re

Akár szereti, akár utálja a találkozókat, azok elengedhetetlenek a munka elvégzéséhez. De legyünk őszinték: milyen gyakran távozik egy találkozóról azzal az érzéssel, hogy az egész egy e-mailben is elintézhető lett volna?
Vagy ami még rosszabb, töltsön el az első néhány percet a képernyőmegosztás hibáival, a megszakadt kapcsolatokkal és az elkerülhetetlen „Hallanak engem?” kérdéssel való küszködéssel.
A meeting appok már rég túlléptek a virtuális szobák üzemeltetésén. Prémium funkciókat kínálnak a zökkenőmentes ütemezéshez, a valós idejű együttműködéshez és az AI-alapú betekintéshez, hogy a beszélgetések produktívabbak és vonzóbbak legyenek.
De ennyi lehetőség közül melyik eszköz javítja valóban a munkafolyamatokat? Ebben a blogban 13 legjobb meeting appot mutatunk be, hogy megtalálja a tökéletes megoldást, akár távoli csapatot vezet, akár növekvő vállalkozást irányít. 🎯
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme a 13 legjobb meeting app összefoglalója + mire a legalkalmasabbak:
- ClickUp (A legjobb online találkozó- és együttműködési alkalmazás)
- Zoom (A legjobb nagy léptékű videokonferenciákhoz)
- Google Meet (a legjobb a Google Workspace-szel való zökkenőmentes integrációhoz)
- Microsoft Teams (A legjobb átfogó csapatmunka és kommunikációhoz) 1
- Webex Meetings (A legjobb biztonságos és megbízható vállalati találkozókhoz)
- Jitsi (A legjobb nyílt forráskódú videokonferencia-megoldás)
- Livestorm (A legjobb webináriumokhoz és online eseményekhez)
- Slack (A legjobb csapatüzenetküldéshez és integrációkhoz)
- Whereby (A legjobb azonnali videotalálkozókhoz letöltés nélkül)
- ClickMeeting (A legjobb testreszabható webináriumokhoz és online találkozókhoz)
- Meeting Owl (A legjobb 360 fokos videóval történő hibrid találkozókhoz)
- Otter (A legjobb valós idejű átíráshoz és jegyzeteléshez)
- RingCentral (A legjobb all-in-one kommunikációs platform)
Mit kell keresni a találkozóalkalmazásokban?
Bár a találkozóalkalmazásoknál a legfontosabb szempont, hogy illeszkedjenek a munkafolyamatához, van néhány elengedhetetlen funkció is.
Vessünk egy pillantást néhány funkcióra, amelyekre érdemes figyelni a döntés meghozatalakor. 👀
- Videó- és hangminőség: Keressen olyan eszközöket, amelyek kiváló minőségű videót és hangot biztosítanak, hogy elkerülje a megbeszélések során fellépő zavarokat. Bónuszként említhetők az olyan fejlett funkciók, mint az intelligens zajszűrés.
- Integrációs lehetőségek: Válasszon olyan találkozóalkalmazásokat, amelyek integrálhatók olyan termelékenységi eszközökkel, mint a Google Naptár és más Google Workspace alkalmazások, például a Gmail.
- Találkozókezelési funkciók: Válasszon olyan találkozóalkalmazásokat, amelyek felvételi lehetőségeket kínálnak későbbi visszautaláshoz, valamint szünettermeket, hogy a kis találkozókat kisebb csoportokra oszthassa.
- Biztonsági intézkedések: Elsőbbséget élvezzenek azok a találkozóalkalmazások, amelyek robusztus biztonsági funkciókkal rendelkeznek, például végpontok közötti titkosítással és adatvédelmi beállításokkal, hogy megvédjék a csoporttalálkozók során megosztott érzékeny információkat.
- Testreszabási lehetőségek: Keressen olyan meeting appokat, amelyek virtuális háttérrel, szűrőkkel és állítható elrendezéssel rendelkeznek, hogy személyre szabott meeting élményt teremtsen.
A 13 legjobb meeting alkalmazás
Ebben a részben áttekintjük a 13 legjobb meeting appot, kiemelve azok legjobb funkcióit, könnyű használatát és azt, hogy hogyan integrálhatók a munkafolyamatába.
Kezdjük! 💪
1. ClickUp (A legjobb online találkozó- és együttműködési alkalmazás)
A ClickUp egy hatékony projektmenedzsment és csapatmunkát támogató platform.
Ha távoli, többfunkciós csapat tagja, a ClickUp Meetings a videokonferenciák több aspektusának szervezéséhez ideális eszköz.
Ez a találkozókezelő szoftver központi platformot kínál jegyzetek készítéséhez, napirendek kezeléséhez, teendők meghatározásához és a csapat tagjai közötti felelősségvállalás biztosításához.
Vessünk egy pillantást néhány ClickUp funkcióra, amelyek segítségével zökkenőmentes és érdekes találkozókat szervezhet. 🤩
ClickUp naptár nézet
A ClickUp naptárnézetével könnyedén áttekintheti a napirendjét. Ezzel megtekintheti a napi, heti vagy havi feladatokat, hogy felkészülhessen a találkozókra és betarthassa a határidőket.
Szűrheti a feladatokat, hogy a prioritásokra koncentrálhasson, és nyomon követhesse az előrehaladást. Ráadásul a drag-and-drop felület segítségével pillanatok alatt módosíthatja a beállításokat.
A ClickUp Zoom integrációja lehetővé teszi, hogy közvetlenül a ClickUp Tasks alkalmazásból indítson megbeszélést, így a távmunka hatékonyabbá és együttműködőbbé válik. Ezenkívül a ClickUp Google Naptár integrációja zökkenőmentes ütemterv-szinkronizálást biztosít.
ClickUp emlékeztetők
Elfelejti a heti találkozókat? A ClickUp Reminders gondoskodik róla.
Lehetővé teszi mellékletek hozzáadását, határidők beállítását és ismétlődő ütemtervek létrehozását, hogy azok illeszkedjenek a munkafolyamatához. Emlékeztetőket rendelhet a csapat tagjaihoz, hogy elősegítse az együttműködést és a felelősségvállalást.
ClickUp Docs
A ClickUp Docs felbecsülhetetlen értékű a találkozók jegyzőkönyveinek dokumentálásához és a megbeszélések rögzítéséhez, rendszerezéséhez és könnyű hozzáférhetőségéhez. Valós idejű együttműködési funkciói lehetővé teszik, hogy több csapattag egyszerre dolgozzon ugyanazon a dokumentumon.
A ClickUp Brain a saját AI-alapú asszisztense, amely egyszerűsíti a részletes értekezletjegyzetek létrehozásának és szervezésének folyamatát.
A találkozók alatt vagy után lekérdezi a legfontosabb részleteket, így azonnal hozzáférhet a feladatokhoz, megjegyzésekhez vagy csapatdokumentumokhoz. Nincs többé kézi keresés – csak átfogó, pontos találkozói jegyzetek.
ClickUp értekezlet-sablonok
A ClickUp emellett számos sablont is kínál a találkozók kezelésének egyszerűsítéséhez.
Először is, a ClickUp Meetings Template egy helyen összpontosítja a napirendi pontokat, jegyzeteket és nyomon követéseket, így nincs szükség több eszközre. Ezenkívül a ClickUp Meeting Minutes Template biztosítja, hogy könnyedén rögzíthesse a legfontosabb megbeszélési pontokat és teendőket.
Végül, a ClickUp Agenda Template egyértelmű találkozószerkezetet biztosít, segítve a résztvevőket az összehangoltság és a felkészültség fenntartásában.
A ClickUp legjobb funkciói
- Egyszerűsített kommunikáció: Tartsa az összes találkozóval kapcsolatos beszélgetést egy helyen azáltal, hogy integrálja a csevegéseket, feladatokat és projekteket a további kontextus érdekében.
- Feladatintegráció: Kössd össze a találkozókon elhangzott megbeszéléseket közvetlenül a végrehajtható feladatokkal; a találkozók során hozott döntések azonnal kapcsolódnak a projektekhez és az előrehaladáshoz.
- Testreszabható értesítések: Testreszabhatja az értesítéseket, hogy a figyelmet a találkozók frissítéseire és nyomon követésére összpontosítsa, miközben minimalizálja a zavaró tényezőket.
- AI-alapú összefoglalók: Használja az AI-t a találkozók jegyzetelésére vagy a megbeszélések összefoglalásának elkészítésére, hogy mindenki naprakész legyen.
- Dinamikus visszajelzési lehetőségek: Használjon audio- vagy videoklipeket a frissítések megosztásához, ötletek magyarázatához vagy visszajelzések adásához a munkaterületen belül.
A ClickUp korlátai
- Megtanulása nehéz
- A felhasználóknak a telefonos alkalmazás kevésbé intuitívnak tűnhet.
A ClickUp árai
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
💡 Profi tipp: A találkozói jegyzetek sablonja időt takarít meg Önnek előre strukturált formátumával, amelynek segítségével a találkozók során rögzítheti a legfontosabb részleteket.
2. Zoom (a legjobb nagy léptékű videokonferenciákhoz)
A Zoom kiváló minőségű videokonferencia-funkcióiról híres, ideális nagy létszámú találkozókhoz.
Olyan funkciókat kínál, mint a breakout szobák, a képernyő megosztás, a valós idejű átírások és a termelékenységet növelő eszközökkel, például a Slackkel és a Google Naptárral való zökkenőmentes integráció. A Zoom felhasználóbarát felülete miatt ideális választás a virtuális együttműködéshez és a produktív találkozókhoz.
A Zoom legjobb funkciói
- Élvezze a kiváló minőségű hangot, videót, zajszűrést és testreszabható háttérképeket.
- Beszélgessen csapattagjaival a találkozók előtt, alatt és után a Team Chat segítségével.
- Dolgozzon együtt csapatával a Zoom és harmadik féltől származó táblák, dokumentumok, jegyzetek, sőt még weboldal-böngészők segítségével is.
- Növelje az elérhetőséget többnyelvű feliratokkal és fordításokkal
A Zoom korlátai
- Erőforrás-igényes, különösen régebbi eszközökön, ami alkalmanként késleltetést vagy összeomlást okozhat.
- Bár a biztonsági funkciók javultak, további beállításokat igényelnek.
Zoom árak
- Ingyenes
- Pro: 15,99 USD/hó 1–9 felhasználó esetén
- Üzleti: 21,99 USD/hó 10–250 felhasználó számára
- Business Plus: Egyedi árazás
Zoom értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 55 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 14 000 értékelés)
🤝 Barátságos emlékeztető: Kerülje el a „Zoom-fáradtságot” azáltal, hogy szüneteket és a nap folyamán elosztott találkozókat javasol.
3. Google Meet (a legjobb a Google Workspace-szel való zökkenőmentes integrációhoz)
A Google Meet könnyedén integrálható a Workspace alkalmazásokkal, így jó választás azoknak a felhasználóknak, akik a Google ökoszisztémára támaszkodnak. Funkciói között megtalálhatók az élő feliratok, a képernyő megosztása és a Google Naptár segítségével történő ütemezés, amelyek zökkenőmentes értekezleteket biztosítanak a csapatok számára.
A Google Meet automatikusan beállítja a videó és az audio minőségét, még változó hálózati körülmények között is.
A Google Meet legjobb funkciói
- Időpontot foglalhat és csatlakozhat a találkozókhoz a Google Naptár vagy a Gmail segítségével.
- Használja az AI-alapú élő feliratokat a hívások során történő valós idejű átíráshoz.
- Ossza meg teljes képernyőjét, egy adott ablakot vagy böngésző lapot dokumentumok vagy multimédiás tartalmak bemutatásához.
- Használja a házigazda eszközöket a résztvevők némításához, a résztvevők eltávolításához vagy az aktív beszélők rögzítéséhez a találkozó zökkenőmentesebb lebonyolítása érdekében.
- Válasszon többféle elrendezés közül, például oldalsáv, kiemelt vagy mozaikos nézet, hogy az megfeleljen a találkozó dinamikájának.
A Google Meet korlátai
- Ingyenes fiókok esetén a három vagy több résztvevővel zajló találkozók időtartama 60 percre korlátozódik.
- Egyszerre csak egy képernyő megosztása lehetséges, ami megnehezíti a több összehasonlítást vagy vizuális segédeszközöket igénylő prezentációkat.
- Nincs váróterem a résztvevők számára, ami biztonsági aggályokat vagy a találkozók során a szervezetlenséget eredményezheti.
A Google Meet árai
- Ingyenes
Google Meet értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 2600 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 11 800 értékelés)
4. Microsoft Teams (A legjobb átfogó csapatmunka és kommunikációhoz)
A Microsoft Teams videokonferenciát kombinál robusztus együttműködési eszközökkel, mint például fájlmegosztás, integrált Office 365 alkalmazások és csapatcsatornák a megbeszélésekhez.
Kiemelkedő tulajdonsága a csevegés, a feladatok és a találkozók zökkenőmentes ötvözése, amely egységes platformot teremt a csapatok közötti kommunikációhoz és együttműködéshez. Ez segít a csapatoknak a találkozók eredményeinek összehangolásában és elősegíti a jobb elszámoltathatóságot.
A Microsoft Teams legjobb funkciói
- Tartson biztonságos webkonferenciákat és webináriumokat akár 1000 résztvevő számára, valamint közvetítéseket akár 10 000 néző számára.
- Javítsa a döntéshozatalt a Teams alkalmazás Microsoft 365 Copilot funkciójával, amely intelligens utasításokkal segít az ötletek könnyed vizualizálásában és finomításában.
- Rögzítse a találkozókat, beleértve a videókat, hangfelvételeket és képernyőmegosztásokat, majd tárolja őket biztonságosan a felhőben, hogy később könnyen hozzáférhessenek.
- Személyre szabhatja a kommunikációt egyedi hangulatjelekkel, és interaktív módon bevonhatja a résztvevőket élő reakciókkal.
A Microsoft Teams korlátai
- Alkalmi szinkronizálási problémák, amikor a csapatok asztali és mobil eszközökön is bejelentkeznek
- Késedelem az olvasási visszaigazolások fogadásában és a szövegek továbbításában
A Microsoft Teams árai
- Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
Microsoft Teams értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 15 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (9600+ értékelés)
5. Webex Meetings (A legjobb biztonságos és megbízható vállalati értekezletekhez)
A Webex a biztonságos vállalati találkozók kedvelt eszköze. Titkosított videohívásokat, AI-alapú találkozóalkalmazásokat és interaktív funkciókat, például virtuális táblákat kínál.
Mesterséges intelligenciával működő átírási és fordítási eszközei a találkozókat különböző csapatok számára is elérhetővé teszik. A Webex olyan interaktív funkciókat támogat, mint a szavazások, a kérdések és válaszok, valamint a virtuális kézfeltartás, amelyek elősegítik a részvételt.
A Webex Meetings legjobb funkciói
- Használja a Webex Assistant hangvezérlésű parancsait a találkozókhoz való csatlakozáshoz, a képernyők megosztásához és egyebekhez.
- Csatlakozzon a találkozókhoz közvetlenül a böngészőjéből, letöltés vagy bővítmények nélkül.
- Használja ki a tárgyalóterem zárolását, a személyes szobák automatikus zárolását és a FedRAMP engedélyezést a magas biztonsági követelményekhez.
- Valós idejű zajszűrés, amely kiszűri a zavaró háttérhangokat.
A Webex Meetings korlátai
- A hangminőséget lassúbb hálózati kapcsolatok ronthatják, ami kevésbé megbízható élményt eredményez.
- A webalkalmazásból nem lehet breakout szobákat létrehozni, és a felhasználók nem válthatnak át a desktop alkalmazásra aktív breakout munkamenet közben.
Webex Meetings árak
- Ingyenes
- Webex Meet: 14,50 USD/hó felhasználónként
- Webex Suite: 25 USD/hó felhasználónként
- Webex Enterprise: Egyedi árazás
Webex Meetings értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 5700 értékelés)
🧠 Érdekes tény: A videohívások segítik a koncentrációt! Míg az alkalmazottak 57%-a elismeri, hogy telefonhívások közben több feladatot végez egyszerre, videokonferenciák során csak 4% teszi ezt, ami bizonyítja, hogy a személyes interakció, még ha virtuális is, csodákat tehet az elkötelezettség terén.
6. Jitsi (A legjobb nyílt forráskódú videokonferencia-megoldás)
A Jitsi egy nyílt forráskódú, nagymértékben testreszabható videokonferencia-eszköz. Támogatja a titkosított videohívásokat, a képernyő megosztását és a különböző platformokkal való integrációt, így ideális azoknak a fejlesztőknek és szervezeteknek, akik rugalmasságot keresnek a biztonság rovására.
Az eszköz a Jitsi Videobridge segítségével támogatja a nagyszabású telepítéseket, amely hatékonyan irányítja a videó streameket a szerver terhelésének csökkentése érdekében.
A Jitsi legjobb funkciói
- Teljesen ingyenes, időkorlátok nélküli napi találkozók a Jitsi Meet segítségével.
- Az eszköz funkcióit a rugalmas igényeknek megfelelően testreszabhatja és bővítheti a nyílt forráskódú funkcionalitásnak köszönhetően.
- Ossza meg szöveges dokumentumait az Etherpadon a találkozók során
- Szerezzen be a résztvevők beszélgetési idejének statisztikáit, csevegjen a böngésző verzióján, és zárja le a szobát jelszóval.
A Jitsi korlátai
- Nem menti a csevegési előzményeket, ha bezárja és újra megnyitja a lapot.
- A mobilalkalmazás lassú, kidolgozatlannak tűnik, és hiányoznak belőle a desktop változat funkciói.
- Nincs különálló tárgyalóterem vagy virtuális tábla.
Jitsi árak
- Ingyenes
Jitsi értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 1500 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (70+ értékelés)
📖 Olvassa el még: 10 egyéni találkozó sablon menedzserek számára Excelben és Wordben
7. Livestorm (A legjobb webináriumokhoz és online eseményekhez)
A Livestorm webináriumok és online események szervezésére készült. Olyan funkciókat kínál, mint regisztrációs űrlapok, élő szavazások és elemzések. Emellett vonzó platformot biztosít interaktív események szervezéséhez és a találkozók napirendjének megvitatásához.
Az esemény után igény szerinti hozzáférést biztosíthat a tartalmához, így a regisztráltak kényelmesen megtekinthetik a webináriumokat. Ezenkívül olyan funkciók, mint az élő csevegés, a kérdések és válaszok, valamint a közönség reakciói segítik a résztvevők figyelmének fenntartását a webináriumok és események során.
A Livestorm legjobb funkciói
- Testreszabhatja a találkozókat olyan funkciókkal, mint a fájlmegosztás, az egyedi teremtervezés és még sok más.
- Részletes információk elérése bármely kapcsolattartóról, beleértve a nevet, e-mail címet és jelenlétet.
- Automatikus naptármeghívók küldése az esemény regisztrálóknak
- Engedélyezze a webináriumok során több mint 100 nyelven a válaszaihoz tartozó feliratokat.
A Livestorm korlátai
- A prezentációk során a megjegyzések megtekintéséhez lapozni kell.
- Lassabb teljesítmény Firefox, Safari, Opera és Edge böngészőkön
Livestorm árak
- Pro: 99 USD/hó
- Üzleti: Egyedi árazás
- Vállalatok: Egyedi árak
Livestorm értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 1600 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (350+ értékelés)
8. Slack (A legjobb csapatüzenetküldéshez és integrációkhoz)
A Slack a csapatok közötti üzenetküldésre összpontosít, de olyan integrációkkal, mint a Zoom és a Google Meet, javítja a találkozók hatékonyságát. Lehetővé teszi fájlok megosztását, beszélgetésekhez szálak létrehozását, valamint a csevegésről videohívásokra való átállást, biztosítva ezzel a hatékony kommunikációt.
A Slack segítségével testreszabhatja az értesítési beállításokat, hogy elkerülje a zavaró tényezőket, és csak a legfontosabb beszélgetésekről vagy eseményekről kapjon frissítéseket.
A Slack legjobb funkciói
- Cseréljen videóüzeneteket, küldjön hangfelvételeket és ossza meg képernyőjét a „Huddles” segítségével.
- Hozzon létre értelmes és szórakoztató interakciókat emoji reakciókkal, színes háttérrel és egyéb effektekkel.
- Hozzáférés a megbeszélés során megosztott linkekhez, dokumentumokhoz és üzenetekhez a megbeszélés befejezése után
A Slack korlátai
- A csoportos értekezletek résztvevőinek száma egyszerre legfeljebb 15 fő lehet, ami nagyobb szervezetek és kiterjedt értekezletek esetében korlátozó tényező.
- Nincs beépített értekezlet-felvételi funkciója.
Slack árak
- Ingyenes
- Pro: 8,75 USD/hó felhasználónként
- Business+Pro: 15 USD/hó felhasználónként
- Enterprise Grid tervezet: Egyedi árazás
Slack értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 30 000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)
🔍 Tudta? 2025-re a vállalati virtuális események 50%-a várhatóan a szervezetek által már naponta használt videokonferencia-platformokon fog zajlani, ami egyszerűsíti a kommunikációt és az események szervezését.
9. Whereby (A legjobb azonnali videotalálkozókhoz letöltés nélkül)
A Whereby egyszerűségével és kényelmével tűnik ki, így kiváló választás gyors, problémamentes találkozókhoz.
Az olyan funkciók, mint a képernyő megosztása, a kép a képben mód és a felvételi lehetőségek növelik a termelékenységet. Ezenkívül a Whereby integrálható olyan alkalmazásokkal, mint a Trello és a YouTube, lehetővé téve a felhasználók számára a hatékony együttműködést a találkozók során.
A Whereby legjobb funkciói
- Csatlakozzon egy találkozóhoz anélkül, hogy letöltené az alkalmazást, közvetlenül a böngészőjéből.
- Személyre szabhatja Whereby szobáját egyedi nevekkel, URL-ekkel és márkajelzéssel.
- Tartson hatékony órákat, rendezvényeket és workshopokat a Breakout Groups segítségével.
- Integrálja a Miro-val a Whiteboards, Google Docs, YouTube és Outlook alkalmazásokhoz.
Whereby korlátozások
- Nincsenek olyan funkciók, mint a szelektív megosztás és az audio megosztás.
- A kamera nem mutat többet 12 személynél.
- A ingyenes verzióban nincs beépített felvételi funkció, és kiegészítőket használ.
Whereby árak
- Ingyenes
- Pro: 8,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 11,99 USD/hó felhasználónként
Whereby értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 1100 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (110+ értékelés)
📖 Olvassa el még: A 20 legjobb feladatkezelő szoftver
10. ClickMeeting (A legjobb testreszabható webináriumokhoz és online találkozókhoz)
A ClickMeeting egy sokoldalú eszköz kis létszámú találkozókhoz és nagyszabású webináriumokhoz. Eszközöket kínál a találkozó előtti testreszabáshoz, például márkás várótermeket és regisztrációs űrlapokat.
Ezenkívül ez az ütemezési alkalmazás olyan élő interaktív funkciókat kínál, mint a csevegés moderálása, szavazások, kis csoportos megbeszélések, valamint YouTube-videók megtekintése élő képernyőmegosztás közben.
A ClickMeeting legjobb funkciói
- Kijelölheti az előadókat, privát csevegéseket indíthat és moderálhatja a beszélgetéseket.
- Ütemezzen megbeszéléseket egy kiválasztott dátumra és időpontra; legfeljebb 40 résztvevőt hívhat meg.
- Gyűjtsön adatokat élő felmérésekkel, kérdések és válaszok szekcióval, megjegyzésekkel és élő beszélgetésekkel a csevegőben.
A ClickMeeting korlátai
- Csak nyolc előadó használhat mikrofont és kamerát, annak ellenére, hogy 14 hely áll rendelkezésre.
- Frissített böngésző szükséges, mivel a régebbi verziók problémákat okozhatnak.
A ClickMeeting árai
- Ingyenes
- Élő: 32 USD/hó
- Automatizált: 48 USD/hó
- Vállalatok: Egyedi árak
ClickMeeting értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 250 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)
🧠 Érdekes tény: A videóüzenetek személyesebbé és vonzóbbá tehetik a kommunikációt, mivel lehetővé teszik, hogy valós időben megossza szavait és kifejezéseit, elősegítve ezzel a mélyebb kapcsolatok kialakulását.
11. Meeting Owl (A legjobb 360 fokos videóval történő hibrid találkozókhoz)
Az Owl Labs által fejlesztett Meeting Owl alkalmazás egy kiegészítő alkalmazás, amely javítja a hibrid találkozók minőségét és kiegészíti a vállalat 360 fokos videokameráját.
Az alkalmazás iOS és Android rendszereken egyaránt elérhető, és felhasználóbarát felületet biztosít a fejlett funkciók eléréséhez és az eszköz teljesítményének figyelemmel kíséréséhez.
A Meeting Owl legjobb funkciói
- Nevezze el és kezelje a szervezeten belüli több Meeting Owlt
- Hozzon létre magával ragadó élményt, hogy áthidalja a személyesen és távolról résztvevők közötti szakadékot.
- Engedélyezze vagy tiltsa le olyan funkciókat, mint a Presenter Enhancer, hogy a képkockában a beszélők legyenek előtérben.
- Integrálja olyan videokonferencia-eszközökkel, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Webex a hibrid munkakörnyezetekhez.
A Meeting Owl korlátai
- Csak iOS és Android eszközökön használható, asztali verzió nem elérhető.
- Csak Meeting Owl hardverrel működik.
Meeting Owl árak
- Ingyenes
Meeting Owl értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
12. Otter (A legjobb valós idejű átíráshoz és jegyzeteléshez)
Az Otter ideális a részletes értekezlet-jegyzőkönyvek rögzítéséhez, átírással és jegyzeteléssel. A beszélő azonosítását és az időbélyegeket használja a világosság és a szervezettség biztosítása érdekében.
Jegyzeteket fűzhet a jegyzetekhez, kiemelheti a legfontosabb pontokat, és megoszthatja a jegyzeteket a csapat tagjaival. A kereshető archívum funkció biztosítja, hogy a felhasználók gyorsan visszakereshessék a korábbi beszélgetéseket.
Az Otter legjobb funkciói
- Engedélyezze az OtterPilot számára, hogy automatikusan csatlakozzon a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Team találkozókhoz az automatizált találkozói jegyzetek, összefoglalók és teendők elkészítése érdekében.
- Az Otter AI Chat segítségével válaszokat kaphat és tartalmakat, például e-maileket és állapotfrissítéseket generálhat az összes találkozó során.
- Kombinálja az élő beszélgetéseket az aszinkron frissítésekkel az AI Channels segítségével.
Az Otter korlátai
- Hibás átírások fordulnak elő gyors beszédű, erős akcentussal beszélő személyek, töltelékszavak vagy szabálytalan beszédminták esetén.
- Nincsenek olyan fejlett funkciók, mint a beépített szavazás vagy a kérdések és válaszok funkciók az élő munkamenetek során.
Otter árak
- Ingyenes
- Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árak
Otter értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 250 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)
💡 Profi tipp: A jó virtuális értekezlet-etikett részeként tartsa mikrofonját némítva, kivéve, ha éppen beszél, hogy minimalizálja a háttérzajt és a zavaró tényezőket.
13. RingCentral (A legjobb all-in-one kommunikációs platform)
A RingCentral egy all-in-one kommunikációs platform, amely videohívásokat, üzenetküldést és telefonszolgáltatásokat kombinál. Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack és a Microsoft Teams, így sokoldalú választás a különböző szervezeti igényekhez.
A platform részletes elemzéseket nyújt a hívások minőségének, a találkozók részvételének és a felhasználói aktivitásnak a nyomon követéséhez, segítve a csapatokat a fejlesztésre szoruló területek azonosításában. Ezenkívül a RingCentral olyan call center funkciókat kínál, mint az automatizált híváselosztás, az interaktív hangválasz (IVR) és az elemzések, amelyek javítják az ügyfélszolgálat hatékonyságát.
A RingCentral legjobb funkciói
- Készítsen találkozók során jegyzeteket és feliratokat, valamint a találkozó után összefoglalókat, kiemelt részeket és betekintéseket.
- Csatlakozzon a találkozókhoz asztali és mobil böngészőkből, valamint mobilalkalmazásokból.
- Együttműködés interaktív táblákon és értekezletjegyzeteken
- Dinamikus házigazda-vezérlők, várótermek és végpontok közötti titkosítás a biztonság érdekében.
A RingCentral korlátai
- A telefonos alkalmazás beállítása bonyolult és sok időt vesz igénybe.
- Lassú integráció a Salesforce-szel
RingCentral árak
- Alapcsomag: 30 USD/hó felhasználónként 1–5 felhasználó esetén
- Haladó: 35 USD/hó felhasználónként 1-5 felhasználó esetén
- Ultra: 45 USD/hó felhasználónként 1-5 felhasználó esetén
RingCentral értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (350+ értékelés)
🔍 Tudta? Egy átlagos alkalmazott hetente legalább 8 találkozón vesz részt. A vezetők és ügyvezetők esetében ez a szám gyakran megduplázódik, mivel csapatmegbeszéléseket, stratégiai tervezési üléseket és ügyfélmegbeszéléseket kell összehangolniuk.
ClickUp: az eszköz, amely minden elvárásodnak megfelel
A találkozóalkalmazások fejlődésével a csapatának legmegfelelőbb alkalmazás kiválasztása fontosabb, mint valaha.
A legjobb meeting appoknak egyedi funkciókat kell kínálniuk, és zökkenőmentesen integrálódniuk kell a meglévő eszközeihez, biztosítva a zökkenőmentes kommunikációt és a teendők könnyű nyomon követhetőségét.
A ClickUp túllép az alapvető integrációkon, és összefogja az összes eszközt, amire a csapatának szüksége van. Olyan eszközökkel, mint a ClickUp Meetings a napirendek egyszerűsítéséhez, a ClickUp Docs a közös jegyzeteléshez és a ClickUp Brain az AI-alapú betekintéshez, átalakítja a csapatok tervezési, dokumentálási és cselekvési módszereit a találkozók eredményeinek alapján.
