A 13 legjobb meeting app 2025-re

Akár szereti, akár utálja a találkozókat, azok elengedhetetlenek a munka elvégzéséhez. De legyünk őszinték: milyen gyakran távozik egy találkozóról azzal az érzéssel, hogy az egész egy e-mailben is elintézhető lett volna?

Vagy ami még rosszabb, töltsön el az első néhány percet a képernyőmegosztás hibáival, a megszakadt kapcsolatokkal és az elkerülhetetlen „Hallanak engem?” kérdéssel való küszködéssel.

A meeting appok már rég túlléptek a virtuális szobák üzemeltetésén. Prémium funkciókat kínálnak a zökkenőmentes ütemezéshez, a valós idejű együttműködéshez és az AI-alapú betekintéshez, hogy a beszélgetések produktívabbak és vonzóbbak legyenek.

De ennyi lehetőség közül melyik eszköz javítja valóban a munkafolyamatokat? Ebben a blogban 13 legjobb meeting appot mutatunk be, hogy megtalálja a tökéletes megoldást, akár távoli csapatot vezet, akár növekvő vállalkozást irányít. 🎯

Mit kell keresni a találkozóalkalmazásokban?

Bár a találkozóalkalmazásoknál a legfontosabb szempont, hogy illeszkedjenek a munkafolyamatához, van néhány elengedhetetlen funkció is.

Vessünk egy pillantást néhány funkcióra, amelyekre érdemes figyelni a döntés meghozatalakor. 👀

Videó- és hangminőség: Keressen olyan eszközöket, amelyek kiváló minőségű videót és hangot biztosítanak, hogy elkerülje a megbeszélések során fellépő zavarokat. Bónuszként említhetők az olyan fejlett funkciók, mint az intelligens zajszűrés.

Integrációs lehetőségek: Válasszon olyan találkozóalkalmazásokat, amelyek integrálhatók olyan termelékenységi eszközökkel, mint a Google Naptár és más Google Workspace alkalmazások, például a Gmail.

Találkozókezelési funkciók: Válasszon olyan találkozóalkalmazásokat, amelyek felvételi lehetőségeket kínálnak későbbi visszautaláshoz, valamint szünettermeket, hogy a kis találkozókat kisebb csoportokra oszthassa.

Biztonsági intézkedések: Elsőbbséget élvezzenek azok a találkozóalkalmazások, amelyek robusztus biztonsági funkciókkal rendelkeznek, például végpontok közötti titkosítással és adatvédelmi beállításokkal, hogy megvédjék a csoporttalálkozók során megosztott érzékeny információkat.

Testreszabási lehetőségek: Keressen olyan meeting appokat, amelyek virtuális háttérrel, szűrőkkel és állítható elrendezéssel rendelkeznek, hogy személyre szabott meeting élményt teremtsen.

A 13 legjobb meeting alkalmazás

Ebben a részben áttekintjük a 13 legjobb meeting appot, kiemelve azok legjobb funkcióit, könnyű használatát és azt, hogy hogyan integrálhatók a munkafolyamatába.

Kezdjük! 💪

1. ClickUp (A legjobb online találkozó- és együttműködési alkalmazás)

A ClickUp egy hatékony projektmenedzsment és csapatmunkát támogató platform.

Ha távoli, többfunkciós csapat tagja, a ClickUp Meetings a videokonferenciák több aspektusának szervezéséhez ideális eszköz.

Ez a találkozókezelő szoftver központi platformot kínál jegyzetek készítéséhez, napirendek kezeléséhez, teendők meghatározásához és a csapat tagjai közötti felelősségvállalás biztosításához.

Vessünk egy pillantást néhány ClickUp funkcióra, amelyek segítségével zökkenőmentes és érdekes találkozókat szervezhet. 🤩

ClickUp naptár nézet

Tervezze meg a bejelentkezéseket és szinkronizálja a menetrendeket zökkenőmentesen a ClickUp Naptár nézet segítségével.

A ClickUp naptárnézetével könnyedén áttekintheti a napirendjét. Ezzel megtekintheti a napi, heti vagy havi feladatokat, hogy felkészülhessen a találkozókra és betarthassa a határidőket.

Szűrheti a feladatokat, hogy a prioritásokra koncentrálhasson, és nyomon követhesse az előrehaladást. Ráadásul a drag-and-drop felület segítségével pillanatok alatt módosíthatja a beállításokat.

A ClickUp Zoom integrációja lehetővé teszi, hogy közvetlenül a ClickUp Tasks alkalmazásból indítson megbeszélést, így a távmunka hatékonyabbá és együttműködőbbé válik. Ezenkívül a ClickUp Google Naptár integrációja zökkenőmentes ütemterv-szinkronizálást biztosít.

ClickUp emlékeztetők

A ClickUp Reminders segítségével gyorsan létrehozhat emlékeztetőket közvetlenül a megjegyzésekből.

Elfelejti a heti találkozókat? A ClickUp Reminders gondoskodik róla.

Lehetővé teszi mellékletek hozzáadását, határidők beállítását és ismétlődő ütemtervek létrehozását, hogy azok illeszkedjenek a munkafolyamatához. Emlékeztetőket rendelhet a csapat tagjaihoz, hogy elősegítse az együttműködést és a felelősségvállalást.

ClickUp Docs

Írjon gyors értekezletjegyzeteket kollégáival a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs felbecsülhetetlen értékű a találkozók jegyzőkönyveinek dokumentálásához és a megbeszélések rögzítéséhez, rendszerezéséhez és könnyű hozzáférhetőségéhez. Valós idejű együttműködési funkciói lehetővé teszik, hogy több csapattag egyszerre dolgozzon ugyanazon a dokumentumon.

A ClickUp Brain segítségével alakítsa át a részletes megbeszéléseket világos, megvalósítható ötletekké.

A ClickUp Brain a saját AI-alapú asszisztense, amely egyszerűsíti a részletes értekezletjegyzetek létrehozásának és szervezésének folyamatát.

A találkozók alatt vagy után lekérdezi a legfontosabb részleteket, így azonnal hozzáférhet a feladatokhoz, megjegyzésekhez vagy csapatdokumentumokhoz. Nincs többé kézi keresés – csak átfogó, pontos találkozói jegyzetek.

ClickUp értekezlet-sablonok

A ClickUp emellett számos sablont is kínál a találkozók kezelésének egyszerűsítéséhez.

Először is, a ClickUp Meetings Template egy helyen összpontosítja a napirendi pontokat, jegyzeteket és nyomon követéseket, így nincs szükség több eszközre. Ezenkívül a ClickUp Meeting Minutes Template biztosítja, hogy könnyedén rögzíthesse a legfontosabb megbeszélési pontokat és teendőket.

Végül, a ClickUp Agenda Template egyértelmű találkozószerkezetet biztosít, segítve a résztvevőket az összehangoltság és a felkészültség fenntartásában.

A ClickUp legjobb funkciói

Egyszerűsített kommunikáció: Tartsa az összes találkozóval kapcsolatos beszélgetést egy helyen azáltal, hogy integrálja a csevegéseket, feladatokat és projekteket a további kontextus érdekében.

Feladatintegráció: Kössd össze a találkozókon elhangzott megbeszéléseket közvetlenül a végrehajtható feladatokkal; a találkozók során hozott döntések azonnal kapcsolódnak a projektekhez és az előrehaladáshoz.

Testreszabható értesítések: Testreszabhatja az értesítéseket, hogy a figyelmet a találkozók frissítéseire és nyomon követésére összpontosítsa, miközben minimalizálja a zavaró tényezőket.

AI-alapú összefoglalók: Használja Használja az AI-t a találkozók jegyzetelésére vagy a megbeszélések összefoglalásának elkészítésére, hogy mindenki naprakész legyen.

Dinamikus visszajelzési lehetőségek: Használjon audio- vagy videoklipeket a frissítések megosztásához, ötletek magyarázatához vagy visszajelzések adásához a munkaterületen belül.

A ClickUp korlátai

Megtanulása nehéz

A felhasználóknak a telefonos alkalmazás kevésbé intuitívnak tűnhet.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

💡 Profi tipp: A találkozói jegyzetek sablonja időt takarít meg Önnek előre strukturált formátumával, amelynek segítségével a találkozók során rögzítheti a legfontosabb részleteket.

2. Zoom (a legjobb nagy léptékű videokonferenciákhoz)

A Zoom kiváló minőségű videokonferencia-funkcióiról híres, ideális nagy létszámú találkozókhoz.

Olyan funkciókat kínál, mint a breakout szobák, a képernyő megosztás, a valós idejű átírások és a termelékenységet növelő eszközökkel, például a Slackkel és a Google Naptárral való zökkenőmentes integráció. A Zoom felhasználóbarát felülete miatt ideális választás a virtuális együttműködéshez és a produktív találkozókhoz.

A Zoom legjobb funkciói

Élvezze a kiváló minőségű hangot, videót, zajszűrést és testreszabható háttérképeket.

Beszélgessen csapattagjaival a találkozók előtt, alatt és után a Team Chat segítségével.

Dolgozzon együtt csapatával a Zoom és harmadik féltől származó táblák, dokumentumok, jegyzetek, sőt még weboldal-böngészők segítségével is.

Növelje az elérhetőséget többnyelvű feliratokkal és fordításokkal

A Zoom korlátai

Erőforrás-igényes, különösen régebbi eszközökön, ami alkalmanként késleltetést vagy összeomlást okozhat.

Bár a biztonsági funkciók javultak, további beállításokat igényelnek.

Zoom árak

Ingyenes

Pro: 15,99 USD/hó 1–9 felhasználó esetén

Üzleti: 21,99 USD/hó 10–250 felhasználó számára

Business Plus: Egyedi árazás

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 55 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 000 értékelés)

🤝 Barátságos emlékeztető: Kerülje el a „Zoom-fáradtságot” azáltal, hogy szüneteket és a nap folyamán elosztott találkozókat javasol.

3. Google Meet (a legjobb a Google Workspace-szel való zökkenőmentes integrációhoz)

via The Keyword

A Google Meet könnyedén integrálható a Workspace alkalmazásokkal, így jó választás azoknak a felhasználóknak, akik a Google ökoszisztémára támaszkodnak. Funkciói között megtalálhatók az élő feliratok, a képernyő megosztása és a Google Naptár segítségével történő ütemezés, amelyek zökkenőmentes értekezleteket biztosítanak a csapatok számára.

A Google Meet automatikusan beállítja a videó és az audio minőségét, még változó hálózati körülmények között is.

A Google Meet legjobb funkciói

Időpontot foglalhat és csatlakozhat a találkozókhoz a Google Naptár vagy a Gmail segítségével.

Használja az AI-alapú élő feliratokat a hívások során történő valós idejű átíráshoz.

Ossza meg teljes képernyőjét, egy adott ablakot vagy böngésző lapot dokumentumok vagy multimédiás tartalmak bemutatásához.

Használja a házigazda eszközöket a résztvevők némításához, a résztvevők eltávolításához vagy az aktív beszélők rögzítéséhez a találkozó zökkenőmentesebb lebonyolítása érdekében.

Válasszon többféle elrendezés közül, például oldalsáv, kiemelt vagy mozaikos nézet, hogy az megfeleljen a találkozó dinamikájának.

A Google Meet korlátai

Ingyenes fiókok esetén a három vagy több résztvevővel zajló találkozók időtartama 60 percre korlátozódik.

Egyszerre csak egy képernyő megosztása lehetséges, ami megnehezíti a több összehasonlítást vagy vizuális segédeszközöket igénylő prezentációkat.

Nincs váróterem a résztvevők számára, ami biztonsági aggályokat vagy a találkozók során a szervezetlenséget eredményezheti.

A Google Meet árai

Ingyenes

Google Meet értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 11 800 értékelés)

4. Microsoft Teams (A legjobb átfogó csapatmunka és kommunikációhoz)

via Microsoft

A Microsoft Teams videokonferenciát kombinál robusztus együttműködési eszközökkel, mint például fájlmegosztás, integrált Office 365 alkalmazások és csapatcsatornák a megbeszélésekhez.

Kiemelkedő tulajdonsága a csevegés, a feladatok és a találkozók zökkenőmentes ötvözése, amely egységes platformot teremt a csapatok közötti kommunikációhoz és együttműködéshez. Ez segít a csapatoknak a találkozók eredményeinek összehangolásában és elősegíti a jobb elszámoltathatóságot.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Tartson biztonságos webkonferenciákat és webináriumokat akár 1000 résztvevő számára, valamint közvetítéseket akár 10 000 néző számára.

Javítsa a döntéshozatalt a Teams alkalmazás Microsoft 365 Copilot funkciójával, amely intelligens utasításokkal segít az ötletek könnyed vizualizálásában és finomításában.

Rögzítse a találkozókat, beleértve a videókat, hangfelvételeket és képernyőmegosztásokat, majd tárolja őket biztonságosan a felhőben, hogy később könnyen hozzáférhessenek.

Személyre szabhatja a kommunikációt egyedi hangulatjelekkel, és interaktív módon bevonhatja a résztvevőket élő reakciókkal.

A Microsoft Teams korlátai

Alkalmi szinkronizálási problémák, amikor a csapatok asztali és mobil eszközökön is bejelentkeznek

Késedelem az olvasási visszaigazolások fogadásában és a szövegek továbbításában

A Microsoft Teams árai

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9600+ értékelés)

5. Webex Meetings (A legjobb biztonságos és megbízható vállalati értekezletekhez)

via Cisco

A Webex a biztonságos vállalati találkozók kedvelt eszköze. Titkosított videohívásokat, AI-alapú találkozóalkalmazásokat és interaktív funkciókat, például virtuális táblákat kínál.

Mesterséges intelligenciával működő átírási és fordítási eszközei a találkozókat különböző csapatok számára is elérhetővé teszik. A Webex olyan interaktív funkciókat támogat, mint a szavazások, a kérdések és válaszok, valamint a virtuális kézfeltartás, amelyek elősegítik a részvételt.

A Webex Meetings legjobb funkciói

Használja a Webex Assistant hangvezérlésű parancsait a találkozókhoz való csatlakozáshoz, a képernyők megosztásához és egyebekhez.

Csatlakozzon a találkozókhoz közvetlenül a böngészőjéből, letöltés vagy bővítmények nélkül.

Használja ki a tárgyalóterem zárolását, a személyes szobák automatikus zárolását és a FedRAMP engedélyezést a magas biztonsági követelményekhez.

Valós idejű zajszűrés, amely kiszűri a zavaró háttérhangokat.

A Webex Meetings korlátai

A hangminőséget lassúbb hálózati kapcsolatok ronthatják, ami kevésbé megbízható élményt eredményez.

A webalkalmazásból nem lehet breakout szobákat létrehozni, és a felhasználók nem válthatnak át a desktop alkalmazásra aktív breakout munkamenet közben.

Webex Meetings árak

Ingyenes

Webex Meet: 14,50 USD/hó felhasználónként

Webex Suite: 25 USD/hó felhasználónként

Webex Enterprise: Egyedi árazás

Webex Meetings értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 5700 értékelés)

🧠 Érdekes tény: A videohívások segítik a koncentrációt! Míg az alkalmazottak 57%-a elismeri, hogy telefonhívások közben több feladatot végez egyszerre, videokonferenciák során csak 4% teszi ezt, ami bizonyítja, hogy a személyes interakció, még ha virtuális is, csodákat tehet az elkötelezettség terén.

6. Jitsi (A legjobb nyílt forráskódú videokonferencia-megoldás)

via Jitsi

A Jitsi egy nyílt forráskódú, nagymértékben testreszabható videokonferencia-eszköz. Támogatja a titkosított videohívásokat, a képernyő megosztását és a különböző platformokkal való integrációt, így ideális azoknak a fejlesztőknek és szervezeteknek, akik rugalmasságot keresnek a biztonság rovására.

Az eszköz a Jitsi Videobridge segítségével támogatja a nagyszabású telepítéseket, amely hatékonyan irányítja a videó streameket a szerver terhelésének csökkentése érdekében.

A Jitsi legjobb funkciói

Teljesen ingyenes, időkorlátok nélküli napi találkozók a Jitsi Meet segítségével.

Az eszköz funkcióit a rugalmas igényeknek megfelelően testreszabhatja és bővítheti a nyílt forráskódú funkcionalitásnak köszönhetően.

Ossza meg szöveges dokumentumait az Etherpadon a találkozók során

Szerezzen be a résztvevők beszélgetési idejének statisztikáit, csevegjen a böngésző verzióján, és zárja le a szobát jelszóval.

A Jitsi korlátai

Nem menti a csevegési előzményeket, ha bezárja és újra megnyitja a lapot.

A mobilalkalmazás lassú, kidolgozatlannak tűnik, és hiányoznak belőle a desktop változat funkciói.

Nincs különálló tárgyalóterem vagy virtuális tábla.

Jitsi árak

Ingyenes

Jitsi értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (70+ értékelés)

📖 Olvassa el még: 10 egyéni találkozó sablon menedzserek számára Excelben és Wordben

7. Livestorm (A legjobb webináriumokhoz és online eseményekhez)

via Livestorm

A Livestorm webináriumok és online események szervezésére készült. Olyan funkciókat kínál, mint regisztrációs űrlapok, élő szavazások és elemzések. Emellett vonzó platformot biztosít interaktív események szervezéséhez és a találkozók napirendjének megvitatásához.

Az esemény után igény szerinti hozzáférést biztosíthat a tartalmához, így a regisztráltak kényelmesen megtekinthetik a webináriumokat. Ezenkívül olyan funkciók, mint az élő csevegés, a kérdések és válaszok, valamint a közönség reakciói segítik a résztvevők figyelmének fenntartását a webináriumok és események során.

A Livestorm legjobb funkciói

Testreszabhatja a találkozókat olyan funkciókkal, mint a fájlmegosztás, az egyedi teremtervezés és még sok más.

Részletes információk elérése bármely kapcsolattartóról, beleértve a nevet, e-mail címet és jelenlétet.

Automatikus naptármeghívók küldése az esemény regisztrálóknak

Engedélyezze a webináriumok során több mint 100 nyelven a válaszaihoz tartozó feliratokat.

A Livestorm korlátai

A prezentációk során a megjegyzések megtekintéséhez lapozni kell.

Lassabb teljesítmény Firefox, Safari, Opera és Edge böngészőkön

Livestorm árak

Pro: 99 USD/hó

Üzleti: Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árak

Livestorm értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (350+ értékelés)

8. Slack (A legjobb csapatüzenetküldéshez és integrációkhoz)

via Slack

A Slack a csapatok közötti üzenetküldésre összpontosít, de olyan integrációkkal, mint a Zoom és a Google Meet, javítja a találkozók hatékonyságát. Lehetővé teszi fájlok megosztását, beszélgetésekhez szálak létrehozását, valamint a csevegésről videohívásokra való átállást, biztosítva ezzel a hatékony kommunikációt.

A Slack segítségével testreszabhatja az értesítési beállításokat, hogy elkerülje a zavaró tényezőket, és csak a legfontosabb beszélgetésekről vagy eseményekről kapjon frissítéseket.

A Slack legjobb funkciói

Cseréljen videóüzeneteket, küldjön hangfelvételeket és ossza meg képernyőjét a „Huddles” segítségével.

Hozzon létre értelmes és szórakoztató interakciókat emoji reakciókkal, színes háttérrel és egyéb effektekkel.

Hozzáférés a megbeszélés során megosztott linkekhez, dokumentumokhoz és üzenetekhez a megbeszélés befejezése után

A Slack korlátai

A csoportos értekezletek résztvevőinek száma egyszerre legfeljebb 15 fő lehet, ami nagyobb szervezetek és kiterjedt értekezletek esetében korlátozó tényező.

Nincs beépített értekezlet-felvételi funkciója.

Slack árak

Ingyenes

Pro: 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+Pro: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid tervezet: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 30 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

🔍 Tudta? 2025-re a vállalati virtuális események 50%-a várhatóan a szervezetek által már naponta használt videokonferencia-platformokon fog zajlani, ami egyszerűsíti a kommunikációt és az események szervezését.

9. Whereby (A legjobb azonnali videotalálkozókhoz letöltés nélkül)

via Whereby

A Whereby egyszerűségével és kényelmével tűnik ki, így kiváló választás gyors, problémamentes találkozókhoz.

Az olyan funkciók, mint a képernyő megosztása, a kép a képben mód és a felvételi lehetőségek növelik a termelékenységet. Ezenkívül a Whereby integrálható olyan alkalmazásokkal, mint a Trello és a YouTube, lehetővé téve a felhasználók számára a hatékony együttműködést a találkozók során.

A Whereby legjobb funkciói

Csatlakozzon egy találkozóhoz anélkül, hogy letöltené az alkalmazást, közvetlenül a böngészőjéből.

Személyre szabhatja Whereby szobáját egyedi nevekkel, URL-ekkel és márkajelzéssel.

Tartson hatékony órákat, rendezvényeket és workshopokat a Breakout Groups segítségével.

Integrálja a Miro-val a Whiteboards, Google Docs, YouTube és Outlook alkalmazásokhoz.

Whereby korlátozások

Nincsenek olyan funkciók, mint a szelektív megosztás és az audio megosztás.

A kamera nem mutat többet 12 személynél.

A ingyenes verzióban nincs beépített felvételi funkció, és kiegészítőket használ.

Whereby árak

Ingyenes

Pro: 8,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 11,99 USD/hó felhasználónként

Whereby értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (110+ értékelés)

📖 Olvassa el még: A 20 legjobb feladatkezelő szoftver

10. ClickMeeting (A legjobb testreszabható webináriumokhoz és online találkozókhoz)

via Capterra

A ClickMeeting egy sokoldalú eszköz kis létszámú találkozókhoz és nagyszabású webináriumokhoz. Eszközöket kínál a találkozó előtti testreszabáshoz, például márkás várótermeket és regisztrációs űrlapokat.

Ezenkívül ez az ütemezési alkalmazás olyan élő interaktív funkciókat kínál, mint a csevegés moderálása, szavazások, kis csoportos megbeszélések, valamint YouTube-videók megtekintése élő képernyőmegosztás közben.

A ClickMeeting legjobb funkciói

Kijelölheti az előadókat, privát csevegéseket indíthat és moderálhatja a beszélgetéseket.

Ütemezzen megbeszéléseket egy kiválasztott dátumra és időpontra; legfeljebb 40 résztvevőt hívhat meg.

Gyűjtsön adatokat élő felmérésekkel, kérdések és válaszok szekcióval, megjegyzésekkel és élő beszélgetésekkel a csevegőben.

A ClickMeeting korlátai

Csak nyolc előadó használhat mikrofont és kamerát, annak ellenére, hogy 14 hely áll rendelkezésre.

Frissített böngésző szükséges, mivel a régebbi verziók problémákat okozhatnak.

A ClickMeeting árai

Ingyenes

Élő: 32 USD/hó

Automatizált: 48 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árak

ClickMeeting értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

🧠 Érdekes tény: A videóüzenetek személyesebbé és vonzóbbá tehetik a kommunikációt, mivel lehetővé teszik, hogy valós időben megossza szavait és kifejezéseit, elősegítve ezzel a mélyebb kapcsolatok kialakulását.

11. Meeting Owl (A legjobb 360 fokos videóval történő hibrid találkozókhoz)

via Owl Labs

Az Owl Labs által fejlesztett Meeting Owl alkalmazás egy kiegészítő alkalmazás, amely javítja a hibrid találkozók minőségét és kiegészíti a vállalat 360 fokos videokameráját.

Az alkalmazás iOS és Android rendszereken egyaránt elérhető, és felhasználóbarát felületet biztosít a fejlett funkciók eléréséhez és az eszköz teljesítményének figyelemmel kíséréséhez.

A Meeting Owl legjobb funkciói

Nevezze el és kezelje a szervezeten belüli több Meeting Owlt

Hozzon létre magával ragadó élményt, hogy áthidalja a személyesen és távolról résztvevők közötti szakadékot.

Engedélyezze vagy tiltsa le olyan funkciókat, mint a Presenter Enhancer, hogy a képkockában a beszélők legyenek előtérben.

Integrálja olyan videokonferencia-eszközökkel, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Webex a hibrid munkakörnyezetekhez.

A Meeting Owl korlátai

Csak iOS és Android eszközökön használható, asztali verzió nem elérhető.

Csak Meeting Owl hardverrel működik.

Meeting Owl árak

Ingyenes

Meeting Owl értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

12. Otter (A legjobb valós idejű átíráshoz és jegyzeteléshez)

via Otter

Az Otter ideális a részletes értekezlet-jegyzőkönyvek rögzítéséhez, átírással és jegyzeteléssel. A beszélő azonosítását és az időbélyegeket használja a világosság és a szervezettség biztosítása érdekében.

Jegyzeteket fűzhet a jegyzetekhez, kiemelheti a legfontosabb pontokat, és megoszthatja a jegyzeteket a csapat tagjaival. A kereshető archívum funkció biztosítja, hogy a felhasználók gyorsan visszakereshessék a korábbi beszélgetéseket.

Az Otter legjobb funkciói

Engedélyezze az OtterPilot számára, hogy automatikusan csatlakozzon a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Team találkozókhoz az automatizált találkozói jegyzetek, összefoglalók és teendők elkészítése érdekében.

Az Otter AI Chat segítségével válaszokat kaphat és tartalmakat, például e-maileket és állapotfrissítéseket generálhat az összes találkozó során.

Kombinálja az élő beszélgetéseket az aszinkron frissítésekkel az AI Channels segítségével.

Az Otter korlátai

Hibás átírások fordulnak elő gyors beszédű, erős akcentussal beszélő személyek, töltelékszavak vagy szabálytalan beszédminták esetén.

Nincsenek olyan fejlett funkciók, mint a beépített szavazás vagy a kérdések és válaszok funkciók az élő munkamenetek során.

Otter árak

Ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Otter értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)

💡 Profi tipp: A jó virtuális értekezlet-etikett részeként tartsa mikrofonját némítva, kivéve, ha éppen beszél, hogy minimalizálja a háttérzajt és a zavaró tényezőket.

13. RingCentral (A legjobb all-in-one kommunikációs platform)

via RingCentral

A RingCentral egy all-in-one kommunikációs platform, amely videohívásokat, üzenetküldést és telefonszolgáltatásokat kombinál. Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack és a Microsoft Teams, így sokoldalú választás a különböző szervezeti igényekhez.

A platform részletes elemzéseket nyújt a hívások minőségének, a találkozók részvételének és a felhasználói aktivitásnak a nyomon követéséhez, segítve a csapatokat a fejlesztésre szoruló területek azonosításában. Ezenkívül a RingCentral olyan call center funkciókat kínál, mint az automatizált híváselosztás, az interaktív hangválasz (IVR) és az elemzések, amelyek javítják az ügyfélszolgálat hatékonyságát.

A RingCentral legjobb funkciói

Készítsen találkozók során jegyzeteket és feliratokat, valamint a találkozó után összefoglalókat, kiemelt részeket és betekintéseket.

Csatlakozzon a találkozókhoz asztali és mobil böngészőkből, valamint mobilalkalmazásokból.

Együttműködés interaktív táblákon és értekezletjegyzeteken

Dinamikus házigazda-vezérlők, várótermek és végpontok közötti titkosítás a biztonság érdekében.

A RingCentral korlátai

A telefonos alkalmazás beállítása bonyolult és sok időt vesz igénybe.

Lassú integráció a Salesforce-szel

RingCentral árak

Alapcsomag: 30 USD/hó felhasználónként 1–5 felhasználó esetén

Haladó: 35 USD/hó felhasználónként 1-5 felhasználó esetén

Ultra: 45 USD/hó felhasználónként 1-5 felhasználó esetén

RingCentral értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (350+ értékelés)

🔍 Tudta? Egy átlagos alkalmazott hetente legalább 8 találkozón vesz részt. A vezetők és ügyvezetők esetében ez a szám gyakran megduplázódik, mivel csapatmegbeszéléseket, stratégiai tervezési üléseket és ügyfélmegbeszéléseket kell összehangolniuk.

ClickUp: az eszköz, amely minden elvárásodnak megfelel

A találkozóalkalmazások fejlődésével a csapatának legmegfelelőbb alkalmazás kiválasztása fontosabb, mint valaha.

A legjobb meeting appoknak egyedi funkciókat kell kínálniuk, és zökkenőmentesen integrálódniuk kell a meglévő eszközeihez, biztosítva a zökkenőmentes kommunikációt és a teendők könnyű nyomon követhetőségét.

A ClickUp túllép az alapvető integrációkon, és összefogja az összes eszközt, amire a csapatának szüksége van. Olyan eszközökkel, mint a ClickUp Meetings a napirendek egyszerűsítéséhez, a ClickUp Docs a közös jegyzeteléshez és a ClickUp Brain az AI-alapú betekintéshez, átalakítja a csapatok tervezési, dokumentálási és cselekvési módszereit a találkozók eredményeinek alapján.

