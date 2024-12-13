Facebook Workplace és Slack: melyik kommunikációs eszköz a jobb?

A megfelelő együttműködési eszköz kiválasztása olyan, mint a megfelelő csapattárs megtalálása – illeszkednie kell a csapat stílusához és biztosítania kell a projektek zökkenőmentes lebonyolítását.

Talán Ön is a Meta Workplace-t használja, és most rájött, hogy ideje valami újat keresni, mivel a platform olvasási joggal rendelkező verzióra vált át. Ez egy kicsit fejfájást okoz, igaz? Az eszközök váltása, az újak tesztelése és mindenki bevonása megterhelő lehet.

Ha a Slack a figyelmét felkeltette, akkor nem egyedül van. Sok csapat fontolgatja, hogy ez legyen a következő lépés.

De mielőtt döntést hozna, hasonlítsuk össze a Facebook Workplace-t és a Slack-et, és mutassunk be egy remek alternatívát: a ClickUp-ot.

Mi az a Facebook Workplace?

via Workplace

A Facebook Workplace egy együttműködési eszköz, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a hatékony kommunikációban és együttműködésben. A Meta által létrehozott eszköz a Facebook felületét tükrözi, így a közösségi médiával ismerős felhasználók számára könnyen kezelhető.

A platform csoportos csevegések, videohívások és projektfrissítések segítségével köti össze a csapat tagjait.

🧠 Érdekesség: A Workplace by Meta eredetileg a Facebook alkalmazottai számára készült belső eszközként, a kommunikáció és az együttműködés javítása érdekében. A vállalaton belüli sikere inspirálta a 2016-os nyilvános megjelenését.

A Facebook Workplace funkciói

A Workplace számos eszközzel rendelkezik, amelyek javítják a szervezeteken belüli kommunikációt és termelékenységet. Nézzük meg közelebbről néhány kulcsfontosságú funkcióját! 👇

1. funkció: Élő videó

Könnyedén szervezzen élő munkameneteket az egész szervezet számára

Az élő videó megváltoztatja a vállalatok frissítéseinek megosztását és rendezvényeinek lebonyolítását. Legyen szó vállalati bejelentésről vagy panelbeszélgetésről, az élő videó interaktívvá és hozzáférhetővé teszi a folyamatot.

Több műsorvezetővel történő közvetítés

Gyakorold a élő közvetítéseket, mielőtt nyilvánosságra kerülnél

Használjon külső, harmadik féltől származó alkalmazásokat a élő közvetítéseinek javításához

Zárt feliratok hozzáadása a jobb hozzáférhetőség érdekében

Élő események során végezzen közvélemény-kutatásokat és kérdések-válaszok szekciókat.

Ossza fel a videókat fejezetekre a könnyebb navigálás érdekében

🔍 Tudta? A Workplace az első vállalati eszközök egyike volt, amely bevezette az élő videó streaminget.

2. funkció: Csoportok

Csatlakozzon a szervezetén belül létrehozott csoportokhoz

A csoportok elősegítik az együttműködést azáltal, hogy dedikált tereket biztosítanak a csapatok számára a projektek megbeszéléséhez, ötleteléshez és visszajelzések megosztásához.

A Csoportok tanulási funkciója segít az oktatási anyagok strukturált útmutatókká történő összeállításában. Ezek az útmutatók a következőket tartalmazhatják:

Képzési források

Fejlesztési tartalom

Önálló értékeléshez szükséges kvízek

3. funkció: Hírcsatorna

Tekintse meg csapattársai bejegyzéseit és frissítéseit a Hírfolyamban.

A Hírfolyam személyre szabja az élményt azáltal, hogy a legfontosabb személyek és csoportok bejegyzéseit helyezi előtérbe.

A funkciók között szerepelnek:

A legelőször megjelenő bejegyzések testreszabása

Az irreleváns bejegyzések elrejtése a hírfolyam finomításához

Csoportos ajánlások fogadása a tevékenységek alapján

Kövesse munkatársait vagy vezetőit, és tekintse meg a szervezet egészével megosztott bejegyzéseiket. Bármikor módosíthatja hírcsatornáját azáltal, hogy követi vagy nem követi az egyes személyeket.

💡 Profi tipp: Ösztönözze a csapatokat egy közös szótár vagy dokumentációs rendszer használatára, hogy csökkentsék a szakzsargon vagy a nem egyértelmű kifejezések miatt a munkahelyen fellépő kommunikációs hiányosságokat. A világos kommunikációs normák, például a frissítésekhez preferált csatornák és a válaszadási időre vonatkozó elvárások szintén hatékonyan áthidalhatják a hiányosságokat.

4. funkció: Tudáskönyvtár

Hozzáférés az összes vállalati erőforráshoz egy helyről

A Tudáskönyvtár központosítja a fontos vállalati erőforrásokat, mint például a HR-politikákat, az új munkavállalók beilleszkedését segítő anyagokat és a csapatok útmutatóit.

Főbb funkciók:

Rendezze a tartalmakat kategóriákba és alkategóriákba

Használja a formázási eszközöket az olvashatóság érdekében

A tartalom automatikus fordítása különböző nyelvekre

Beágyazott videókkal, táblázatokkal, képekkel és előre beállított sablonokkal, például erőforráslistákkal vagy fedőlapokkal is fejlesztheti tudásmenedzsment rendszerét.

A Facebook Workplace árai

Alapcsomag: 4 USD/hó felhasználónként

Kiegészítők: Továbbfejlesztett adminisztráció és támogatás: 2 USD/hó felhasználónként Enterprise live: 2 USD/hó felhasználónként

Továbbfejlesztett adminisztráció és támogatás: 2 USD/hó felhasználónként

Enterprise live: 2 USD/hó felhasználónként

Workplace for Good: Ingyenes nonprofit jótékonysági szervezetek számára

Továbbfejlesztett adminisztráció és támogatás: 2 USD/hó felhasználónként

Enterprise live: 2 USD/hó felhasználónként

Mi az a Slack?

via Slack

A Slack egy üzleti üzenetküldő alkalmazás, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a hatékonyabb kommunikációban és együttműködésben. Központosítja a kommunikációt azáltal, hogy a beszélgetéseket csatornákba szervezi, így könnyű nyomon követni a folyamatban lévő beszélgetéseket, megosztani a fájlokat és integrálni az eszközöket egy helyen.

Az eszköz megszünteti az e-mailek zavaros szálát is, és segít a csapatoknak a feladatokra koncentrálni.

🔍 Tudta? A Slack eredetileg a Glitch videójáték fejlesztőinek belső kommunikációs eszközeként jött létre. Mivel a játék nem aratott sikert, a Slacket önálló termékké alakították át, és 2013-ban dobták piacra.

A Slack funkciói

A Slack számos olyan funkciót kínál, amelyek célja a valós idejű együttműködés javítása és a termelékenység növelése. Íme néhány főbb funkció. 👇

1. funkció: Csatornák

Készíts csatornákat különböző kommunikációs célokra

A csatornák azok a helyek, ahol a csapatmunka nagy része zajlik. Gondoljon rájuk úgy, mint bármely témára, projektre vagy célra létrehozott csoportos beszélgetésekre, amelyek lehetővé teszik, hogy az összes releváns beszélgetést és forrást egy helyen tárolja.

Például létrehozhat egy csatornát, amelynek célja egy új weboldal elindítása vagy egy új mobilalkalmazás fejlesztése.

A csatornák lehetővé teszik a csapattagok szükség szerinti hozzáadását vagy eltávolítását, valamint támogatják a frissítések megosztását, a mérföldkövek megünneplését és a csoportos döntések meghozatalát.

2. funkció: Csatlakozás

Együttműködés külső partnerekkel és kollégákkal

A Slack Connect megkönnyíti a külső csapatokkal vagy szervezetekkel való együttműködést anélkül, hogy teljes hozzáférést biztosítana nekik a munkaterületéhez. Ez a funkció lehetővé teszi olyan csatornák létrehozását, amelyek összekötik a csapatát az ügyfelekkel, tanácsadókkal vagy más partnerekkel.

Miután a csatorna összekapcsolódott a szervezetek között, mindkét fél hozzászólhat a beszélgetéshez, és ugyanazon a felületen hivatkozhat a korábbi beszélgetésekre.

Emellett biztosítja, hogy a külső együttműködők csak a számukra szükséges csatornákhoz férjenek hozzá, így belső munkaterülete biztonságban marad.

🔍 Tudta? A „Slack” a Searchable Log of All Conversation and Knowledge (Minden beszélgetés és tudás kereshető naplója) rövidítése.

3. funkció: Huddles

Csatlakozzon audio- és videohívásokhoz a Slackben

A Huddles segít a csapatoknak audio-/videohívásokon keresztül kapcsolatba lépni egy csatornán vagy közvetlen üzeneteken keresztül.

Megoszthatja a képernyőjét, vidám reakciókkal tarthatja könnyedén a hangulatot, és elmentheti a megbeszélés során megosztott linkeket vagy dokumentumokat, hogy később is hozzáférhessenek.

A Huddles kezdetben csak hanghívásként működik, de szükség esetén könnyen átállhat videóhívásra. Ráadásul asztali számítógépen, mobilon és iPad-en is elérhető, így bárhol is legyen, bármikor csatlakozhat a beszélgetéshez.

4. funkció: Atlas

Tekintse meg az alkalmazottak adatait a Slack munkaterületéről

A Slack Atlas egy alkalmazotti adatbázis, amely segít megismerni kollégáit a nevükön és beosztásukon túl is.

Gazdag, kereshető profilokat kínál, amelyek bemutatják a készségeket, projekteket és csapatcélokat, így jobban átláthatja, ki min dolgozik és hogyan léphet kapcsolatba velük. Ez a funkció egy dinamikus szervezeti ábrát is tartalmaz, amely megkönnyíti a vállalat struktúrájának áttekintését.

Szinkronizálja a vállalat HR-rendszereivel, hogy a profiladatok mindig naprakészek legyenek.

A Slack árai

Ingyenes

Előny: 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Facebook Workplace és Slack: funkciók összehasonlítása

Bár a Facebook Workplace és a Slack között vannak hasonlóságok, mindkét platform egyedi funkciókkal rendelkezik, amelyek a különböző csapatok igényeihez igazodnak.

Hasonlítsuk össze kiemelkedő képességeiket, hogy meglássuk, melyik illeszkedik legjobban az Ön céljaihoz. 🎯

Funkció Facebook Workplace Slack Cél Közösségi együttműködés Facebook-szerű élménnyel Csoportos kommunikáció és termelékenység Felhasználói felület Intuitív a közösségi média felhasználók számára Tiszta, rendezett és testreszabható Üzenetküldés Azonnali üzenetküldés, csoportos csevegés és szálak Valós idejű üzenetküldés, csatornák és privát csevegések Videó- és hanghívások Élő videó közvetítés, csoportos hívások 1:1 és csoportos hang-/videohívások Fájlmegosztás Egyszerű fájlmegosztás előnézettel Fejlett megosztás harmadik féltől származó alkalmazások integrációjával Integrációk Korlátozott integrációk Kiterjedt alkalmazás-ökoszisztéma több mint 2000 Slack-integrációval Biztonság Vállalati szintű biztonság és GDPR-megfelelőség Erős biztonság titkosítással és SSO-val

1. funkció: Kommunikáció és együttműködés

A hatékony kommunikáció minden együttműködési platform gerincét képezi, és mind a Workplace, mind a Slack erős megoldásokat kínál, de megközelítésük eltérő.

Facebook Workplace

A Workplace olyan ismerős közösségi médiaelemeket használ, mint a csoportok és a hírcsatorna, hogy a felhasználók felesleges zavarás nélkül tájékozottak maradjanak.

Slack

A Slack csatornákon keresztül szervezi a kommunikációt, így minden hozzáférhető és könnyen követhető. Emellett huddle-okon keresztül audio- és videohívásokat is kínál, megkönnyítve ezzel a valós idejű beszélgetéseket.

🏆 Győztes: Slack, valós idejű kommunikációs lehetőségei, például a huddles és a rugalmas csatornák miatt, amelyek a koncentrált együttműködést segítik.

2. funkció: Külső együttműködés

A külső csapatokkal való együttműködés kritikus fontosságú azoknak a vállalkozásoknak, amelyek ügyfelekkel, partnerekkel vagy beszállítókkal dolgoznak együtt.

Facebook Workplace

A Facebook Workplace kizárólag belső kommunikációs szoftver. Nem nyújt speciális funkciókat külső csapatokkal vagy érdekelt felekkel való együttműködéshez.

Slack

A Slack Connect funkciója kifejezetten külső együttműködéshez lett kifejlesztve. Lehetővé teszi olyan megosztott csatornák létrehozását, amelyek összekötik a csapatát külső partnerekkel, biztosítva a zökkenőmentes kommunikációt a munkaterület biztonságának fenntartása mellett.

🏆 Győztes: Slack biztonságos és jól integrált külső együttműködési képességei miatt.

3. funkció: Tudásmenedzsment

A hatékony tudásmegosztás elengedhetetlen a termelékenységhez, és mindkét platform egyedi megoldásokat kínál.

Facebook Workplace

A Workplace tudásbázisa egy központi erőforrás-központ, amely olyan vállalati anyagokat tartalmaz, mint irányelvek, bevezető útmutatók és csapatutasítások. Lehetőséget kínál videók beágyazására, sablonok használatára és a tartalom automatikus fordítására.

Slack

A Slack Atlas egy robusztus alkalmazotti adatbázist biztosít, amely tartalmazza a munkavállalók profilját, beleértve a készségeiket, a csapat céljait és a tagságukat. Integrálható a HR-rendszerekkel, hogy az információk pontosak és naprakészek legyenek.

Az interaktív szervezeti ábra segít a felhasználóknak megérteni a szervezeti kapcsolatokat és megtalálni a megfelelő kollégákat az együttműködéshez.

🏆 Győztes: Facebook Workplace átfogó és felhasználóbarát tudásbázisáért.

4. funkció: Esemény szervezés

Az események szervezése elengedhetetlen a frissítések megosztásához, a csapatok bevonásához és a nagyszabású megbeszélések elősegítéséhez.

Facebook Workplace

A Facebook Workplace interaktív eseményekhez tervezett élő videó funkciót kínál.

A csapatok több előadóval is közvetíthetnek, kérdések és válaszok, valamint szavazások segítségével bevonhatják a résztvevőket, és a felvételeket fejezetekre oszthatják, hogy azok on-demand módon könnyebben elérhetők legyenek.

Slack

A Slack nem tartalmaz beépített eseménytárhely- vagy élő közvetítési funkciókat.

🏆 Győztes: Facebook Workplace a célra szabott rendezvények szervezésére és interaktív élő videó funkcióira.

5. funkció: Hozzáférhetőség és eszköz támogatás

Hibrid munkakörnyezetben az eszközök közötti hozzáférhetőség kulcsfontosságú.

Facebook Workplace

A Workplace webes és mobil alkalmazásokat kínál, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy útközben is kapcsolatban maradjanak. Felülete a Facebook megszokott kialakítását tükrözi, ami megkönnyíti az új felhasználók számára a tanulási folyamatot.

Slack

A Slack asztali számítógépeken, mobil eszközökön és iPad-eken egyaránt elérhető, így bárhol is legyen, mindig hozzáférhet.

🏆 Győztes: Mindkét platform robusztus eszközkompatibilitással biztosítja az elérhetőséget.

Facebook Workplace és Slack összehasonlítása a Redditen

A Reddit felhasználói különböző véleményeket osztottak meg a Facebook Workplace-ről és a Slackről, kiemelve azok erősségeit és korlátait.

A Slack népszerű választás különböző csapatok és projektek kezeléséhez:

Segítek egy közösségi liga/szervezet vezetésében. Az elmúlt évben sikerült mindenkit rávennem a Slack használatára. Ez segített rendszerezni a ligával, a nyílt játékkal, a klub dolgokkal és a marketinggel kapcsolatos beszélgetéseket. […] Hasznos volt a szabályzati dokumentumok megosztásában és azok közös kidolgozásában is.

Segítek egy közösségi liga/szervezet vezetésében. Az elmúlt évben sikerült rávennem mindenkit, hogy használja a Slacket. Ez segített rendszerezni a ligával, a nyílt játékkal, a klub dolgokkal és a marketinggel kapcsolatos beszélgetéseket. […] Hasznos volt a szabályzati dokumentumok megosztásában és közös kidolgozásában is.

A Facebook Workplace azonban bizalmi problémákkal küzd a Meta-val való kapcsolata miatt, ami egyes felhasználókat visszatart attól, hogy üzleti célokra vegyék fontolóra:

Senki sem fogja a Facebookra bízni üzleti adatait.

Senki sem fogja a Facebookra bízni üzleti adatait.

A Slack erősségei ellenére nem tökéletes. A Reddit felhasználói gyakran említik a navigáció és a keresési funkciók problémáit, amelyek zavarhatják a munkafolyamatokat.

Még nem dőlt el, melyik platform lesz a végső győztes, mivel mindkettőnek megvannak a maga előnyei és hátrányai. De miért kellene kompromisszumot kötnie, ha rendelkezésre áll egy olyan eszköz, amely zökkenőmentes kommunikációt és robusztus együttműködési funkciókat ötvöz?

Igen, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazásról beszélünk – a ClickUp-ról! 🤩

Ismerje meg a ClickUp-ot – a legjobb alternatívát a Facebook Workplace és a Slack között

A ClickUp minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyet Ön kedvel, és rengeteg extrával, amelyekkel csapata munkamenete zökkenőmentesebbé válik.

Íme, miért ez a legjobb alternatíva, amit érdemes megfontolni. 🥇

A ClickUp első számú előnye: csevegés

Indítson valós idejű csevegéseket a ClickUp-on belül, hogy a kommunikáció folyamatos maradjon.

Az együttműködés terén a ClickUp Chat könnyedén összehozza a csapatát.

Nincs többé váltás az üzenetküldő alkalmazások és a munkamenedzsment platformok között – minden, amire szüksége van a munkához, a ClickUp munkaterületén belül megtalálható.

Szálakba rendezett beszélgetések

Tartsa a beszélgetéseket fókuszban a ClickUp Chat szálakkal

A csevegésben a szálakba rendezett beszélgetések rendet tartanak a vitákban.

Minden projekthez vagy témához külön szálakat hozhat létre, így a beszélgetések fókuszáltak és könnyen követhetők maradnak. Nincs többé görgetés a munkahelyi csevegésben a nem kapcsolódó üzenetek között – csak tiszta, szervezett beszélgetések, amelyek segítenek a feladatokra koncentrálni.

Intelligens keresés

Gyorsan kereshet a ClickUp Chat előzményei között, hogy megtalálja a szükséges üzeneteket.

A kommunikációs alkalmazásában található üzenetek hatalmas mennyisége megnehezítheti a szükséges információk megtalálását.

A Chat hatékony keresési funkciójával azonban gyorsan megtalálhatja a korábbi beszélgetéseket, feladatokat, fájlokat vagy üzeneteket – nem kell többé végtelenül görgetnie a szálakat. Minden, amire szüksége van, kéznél van.

AI-alapú kommunikáció

A ClickUp Chat AI-alapú eszközökkel rendelkezik, amelyek intelligenssé és hatékonnyá teszik a kommunikációt. Íme néhány időtakarékos funkciója. 🤖

AI-javaslatok: automatikusan javítja az üzenetek érthetőségét, hangnemét és megfogalmazását, hogy magabiztosabban és egyértelműbben kommunikálhasson.

Automatikus összefoglalás: Összefoglalja a hosszú csevegési szálakat, hogy kiemelje a legfontosabb pontokat és teendőket, ezzel időt takarítva meg Önnek.

Hang-szöveg: A hangüzeneteket azonnal szöveggé alakítja, így azok lejátszása nélkül is elolvashatja őket.

Feladatok létrehozása: Egy egyszerű kattintással a csevegésekből végrehajtható feladatokká alakítja a beszélgetéseket, így a nyomon követés is könnyedén megoldható.

Hang- és videohívások

Indítson videó- vagy hanghívást közvetlenül a ClickUp Chatben a SyncUps segítségével.

Élőben szeretne csevegni a csapatával? A ClickUp Chat SyncUps funkciójával közvetlenül a csevegésből indulhat audio- és videohívásokba – akár egy csapattársával, akár az egész csapattal.

Gyorsan felhívhat valakit, hogy tisztázzon valamit, vagy személyesen megbeszéljen egy feladatot, anélkül, hogy megszakítaná a munkáját.

Értesítések testreszabhatósága

Testreszabhatja a ClickUp Chat értesítéseit, hogy mindig naprakész legyen a fontos dolgokkal kapcsolatban.

Tartsa kézben a csevegési értesítéseit, és gondoskodjon arról, hogy csak a fontos frissítéseket kapja meg.

Testreszabhatja a böngésző, a mobil, a beérkező levelek és az e-mail globális értesítéseit. Ez azt jelenti, hogy választhat, hogy értesítést kapjon az @említésekről vagy a fontos frissítésekről, de nem kap értesítést, ha nincs sürgős ügy.

Az egyéni csevegések esetében a beállításokat még tovább személyre szabhatja.

Némítsa el azokat a csoportos csevegéseket, amelyekről nem kell folyamatosan értesülnie, és hagyja bekapcsolva az értesítéseket azoknál a csevegéseknél, amelyekre figyelnie kell.

Cselekvési tételek kezelése

Tartsa kézben csapata feladatait a ClickUp Chat FollowUps funkciójával.

A FollowUps azért van, hogy semmi ne vesszen el a kavarodásban. A Chatben közvetlenül a csapattagoknak rendelhet üzeneteket, így biztosítva, hogy a teendők nyomon követhetők és végrehajthatók legyenek.

Miután hozzárendelt egy üzenetet valakihez, az a csevegés jobb oldalán található FollowUps panelen lesz látható.

Tegyük fel, hogy egy új kampányról beszélget a marketing csapatával.

Valaki megemlíti, hogy egy tartalom végső ellenőrzésre szorul. Gyorsan hozzárendeli azt az üzenetet az ellenőrzésért felelős személyhez, és most az megjelenik a FollowUps (Követések) szakaszában – könnyen nyomon követhető és nyomon követhető.

A ClickUp második előnye: Projektmenedzsment

A ClickUp egy all-in-one szoftver, amelynek célja az együttműködés egyszerűsítése, a termelékenység növelése és minden feladat nyomon követése.

Akár irodában, akár távolról dolgozik a csapata, a ClickUp projektmenedzsment megoldás olyan eszközöket kínál, amelyek egyszerűsítik a kommunikációt és a feladatkezelést.

Vegyük például a rövid, fókuszált videók rögzítésének varázsát, amelyekkel a ClickUp Clips segítségével közölheted a legfontosabb pontokat vagy bemutathatod a lépéseket. Így elkerülheted a hosszú e-maileket, és egyből a lényegre térhetsz.

Készítsen gyors videókat a komplex ötletek egyszerűsítéséhez a ClickUp Clips segítségével.

A Clips segítségével:

Rögzítse képernyőjét vagy webkameráját közvetlenül a platformon belül

Emelje ki vizuálisan a folyamat vagy feladat lépéseit

Videókat azonnal megoszthat vagy csatolhat feladatokhoz

Például, ha egy csapattársnak segítségre van szüksége egy új projekt ütemtervének áttekintéséhez, rögzíthet egy rövid videót, amelyben elmagyarázza annak felépítését és szerkezetét.

Az aszinkron videokommunikáció még soha nem volt ilyen egyszerű!

Ráadásul a ClickUp Assign Comments segítségével a visszajelzések is hasznosíthatóvá válnak.

Használja a ClickUp Assign Comments funkciót a feladatok közvetlenül a megjegyzésekben történő kiosztásához.

A megjegyzések nem csak egyszerű feljegyzések – feladatokként is hozzárendelhetők bizonyos csapattagokhoz. Javítanivalót talált, vagy valakinek finomítania kell egy ötletet? A megjegyzést közvetlenül @mention segítségével rendelje hozzá, így egyértelmű lesz, ki a felelős.

Ezek a megjegyzések mindent az eredeti feladathoz kapcsolnak, így elkerülhető, hogy fontos visszajelzések elvesznek egy hosszú szálban.

A ClickUp harmadik előnye: AI

Maradjon naprakész a napi teendőkkel a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain az Ön intelligens, mesterséges intelligenciával működő asszisztense, amely teljes mértékben integrálva van a munkaterületébe, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudjon dolgozni. Gondoljon rá úgy, mint egy problémamegoldóra, amelynek célja, hogy egyszerűsítse azokat a mindennapi feladatokat, amelyek lassítják a munkáját.

Ez az asszisztens nem csak javításokat javasol, hanem aktívan együttműködik Önnel olyan feladatokban, mint a jelentések összefoglalása, e-mail válaszok vagy marketing tartalmak írása, valamint új ötletek kidolgozása.

Például képes kivonni a legfontosabb pontokat egy megbeszélés után, és másodpercek alatt világos, tömör összefoglalót készíteni.

Ráadásul a ClickUp Brain közvetlenül integrálható a meglévő munkafolyamatokba. Nincs szükség extra lapokra, felesleges eszközökre – csak okosabb munkamódszerekre a már használt platformon belül.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy céljait és közönségének adatait megadva kidolgozza kommunikációs stratégiáját. A szolgáltatás hatékony keretrendszereket, üzenetküldési ötleteket és az Ön igényeire szabott módszereket javasolhat.

Rendezze az információkat és javítsa a csapat együttműködését a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs tökéletesen illeszkedik a Brainhez, így együttműködési teret biztosít a tartalom létrehozásához, tárolásához és megosztásához.

Használja a csapat terveinek és az új munkatársak beilleszkedését segítő útmutatók megírásához, szerkesztéséhez és tárolásához. A valós idejű szerkesztés és az egyszerű feladatkapcsolás segítségével mindenki (és minden) szó szerint ugyanazon az oldalon marad.

Finomítsd írási stílusodat a ClickUp Brain in Docs segítségével.

És ha a Brain-t is bevonja a Docs-ba? A tartalomkészítés teljesen új szintre lép.

A ClickUp Brain segít szövegeket generálni, ötleteket finomítani és vázlatokat szerkeszteni AI-alapú pontossággal. Gyorsan el kell kezdenie egy blogbejegyzést, vagy segítségre van szüksége egy bonyolult mondat átfogalmazásához? Ez a program segít Önnek.

A Docs tudásbázisként is kiválóan teljesít, mivel minden erőforrását egy könnyen elérhető központban tárolja.

A csapatok gyorsan megtalálják a válaszokat, összehangoltan dolgoznak és zökkenőmentesen haladnak – nem kell többé mappákat átkutatni vagy információkat keresni.

ClickUp és Away a jobb csapatmunka érdekében

A csapatmunka terén olyan eszközök, mint a Facebook Workplace és a Slack, már megvetették a lábukat.

De egyik sem kínál olyan valóban all-in-one megoldást, amely egy helyen egyesíti a projektmenedzsmentet, a feladatkövetést és a mélyreható együttműködési eszközöket.

A ClickUp a két világ legjobbjait ötvözi és továbbfejleszti. Átfogó funkcióival – mint például az aszinkron videófrissítések, az AI-alapú segítségnyújtás és a testreszabható projektmenedzsment munkafolyamatok – a ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy okosabban, nem pedig keményebben dolgozzanak.

Miért kell több alkalmazást használnia, ha egy platform mindent elvégez? Tegye meg a lépést, és regisztráljon még ma a ClickUp-ra!