A 10 legjobb AI tartalomösszefoglaló generátor 2025-re

Ha valaha is próbált már olyan tartalmat létrehozni, amely jól rangsorolódik a keresőmotorokban, akkor tudja, hogy ehhez két erős szereplőre van szükség: egy íróra, aki igazán megérti a közönséget, és egy SEO-stratégára, aki tudja, hogyan kell felkelteni az algoritmus figyelmét.

Itt jön jól a tartalomösszefoglaló – gondoljon rá úgy, mint a SEO-szakértőjétől kapott segédletre, amelyben minden megtalálható, amire szüksége van: a célközönségről szóló információk, a legjobb kulcsszavak, sőt, még a legnépszerűbb blogok által használt tartalomszakaszok is. Más szóval, az összefoglaló olyan, mint a SEO-útiterv, amely a tartalmát a megfelelő olvasók felé irányítja.

De mi van, ha nincs senki, aki összeállítaná a részletes tartalmi összefoglalót? Nincs ok a pánikra. Az AI tartalomösszefoglaló generátorok megkönnyítik az életet.

Ezek a praktikus eszközök ötvözik a mesterséges intelligenciát a tartalomoptimalizálással, így egy üres oldalból világos, stratégiai útmutató válik a tartalmához.

Természetesen a rengeteg lehetőség közül a megfelelő AI-generátor megtalálása olyan lehet, mint tűt keresni a szénakazalban. Szerencsére én már elvégeztem a kutatómunkát Ön helyett. Íme a 10 legjobb AI-tartalom-összefoglaló generátor listája, amely segít abban, hogy a „Hol kezdjem?” kérdésről eljusson az „A++ tartalom, sikerült!” kérdésig.

Mit kell keresnie az AI tartalomösszefoglaló generátorokban?

Az AI-alapú tartalomkészítő eszközök kiválasztásakor néhány alapvető szempontot érdemes figyelembe venni.

Felhasználóbarát felület : Minél könnyebb a navigáció, annál hatékonyabban tud csapatod kiváló minőségű tartalmakat létrehozni.

Gyors hozzáférés : Keressen olyan eszközöket, amelyek gyors hozzáférést biztosítanak a funkciókhoz, anélkül, hogy bonyolult tanulási folyamaton kellene átesni, így a tartalomkészítők minimális erőfeszítéssel kezdhetnek el írni.

Testreszabási lehetőségek : Minden csapatnak egyedi igényei vannak, ezért egy jó generátor olyan tartalomösszefoglaló sablonokat kell kínáljon, amelyek illeszkednek az Ön konkrét tartalomstratégiájához. Plusz pont, ha ez egy vagy két ingyenes tartalomösszefoglaló sablont is tartalmaz.

Zökkenőmentes integráció : Az integrációs képességek is fontosak. Az AI-eszköznek zökkenőmentesen kell illeszkednie a meglévő munkafolyamatokhoz, függetlenül attól, hogy azok projektmenedzsment szoftvereket vagy SEO-eszközöket tartalmaznak. Ez megkönnyíti a tartalomkészítési folyamatot.

Teljesítménykövetés : Az analitikai funkcióval rendelkező generátorok segítenek felmérni a tartalom hatékonyságát, így megértheti, mi találja meg a közönségét (a célszó kulcsszóra vonatkozóan), és idővel finomíthatja stratégiáját. Ez különösen fontos azoknál a tartalmaknál, amelyek célja a keresőmotorokban való jó helyezés elérése.

Tartalomoptimalizálás: A legjobb generátorok SEO-elemzéseket, kulcsszó-javaslatokat és olvashatósági elemzéseket nyújtanak, segítve Önt az optimalizált tartalom létrehozásában, miközben betartja : A legjobb generátorok SEO-elemzéseket, kulcsszó-javaslatokat és olvashatósági elemzéseket nyújtanak, segítve Önt az optimalizált tartalom létrehozásában, miközben betartja márkairányelveit . A jó tartalomösszefoglaló generátorok emellett kiválóan javasolnak erős belső és külső linkeket.

A 10 legjobb AI tartalomösszefoglaló generátor

1. ClickUp (A legjobb AI-tartalomkészítéshez, -kezeléshez és -együttműködéshez)

Egyszerűsítse a tartalomkészítést, és készítsen kiváló minőségű tartalmakat perceken belül a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp az összes tartalom- és projektmenedzsment igényét kielégítő „mindenre kiterjedő alkalmazás”ként tűnik ki. Ideális a tartalomkészítési és együttműködési folyamatok javításához.

A ClickUp Docs kiváló valós idejű szerkesztő eszköz. Segít együttműködni a csapattagjaimmal, akik hozzáférhetnek a tartalmaimhoz és javaslatokat tehetnek. Ez elősegíti a hatékony visszacsatolási ciklust a csapatomban.

A ClickUp Brain segítségével gyorsan létrehozhat AI-alapú vázlatokat és tartalmakat különböző formátumokban. Emellett a ClickUp több mint 1000 ingyenes sablonjaival soha nem kell a nulláról kezdenie.

Töltse le ezt a sablont Készítsen könnyedén összefoglaló útmutatókat a ClickUp SEO tartalomösszefoglaló sablonjával

A ClickUp SEO Content Brief Template forradalmi változást hoz előre betöltött SEO-komponenseivel, mint például a célszavak és a közönségre vonatkozó információk, amelyek elengedhetetlenek a hatékony SEO-íráshoz.

Egyszerű módszert keres a tartalom előrehaladásának nyomon követésére? Semmi gond. A sablon előre beépített egyéni állapotokkal rendelkezik az előrehaladás nyomon követéséhez, egyéni mezőkkel az elemek kategorizálásához, valamint különböző nézetekkel a munkafolyamatok hatékony kezeléséhez.

A ClickUp számos egyéb sablont is kínál, például a tartalomírási sablont és a tartalomnaptár sablont, amelyek megkönnyítik a következetes munkafolyamatokat.

A ClickUp legjobb funkciói

Feladatspecifikus együttműködési eszközök : Dolgozzon zökkenőmentesen a ClickUp Docs alkalmazásban valós idejű ötletelés, tartalomfelülvizsgálat és szerkesztés céljából.

Integrált feladatkezelés : A tartalomkészítési feladatok kiosztása, nyomon követése és prioritásainak meghatározása egy egységes platformon belül

AI-alapú ClickUp Brain : Azonnali tartalomötletek, írási segítség és kreatív munkafolyamatokra szabott projektelemzések

Haladási műszerfalak : kövesse nyomon csapata tartalmi mérföldköveit, és egyszerűsítse a visszacsatolási ciklusokat a hasznosítható adatokkal

Automatizálja a munkafolyamatokat : Készítsen és alakítsa ki a tartalomötletek kidolgozásának, megfogalmazásának és jóváhagyásának munkafolyamatát a ClickUp intuitív felületének segítségével.

Alkalmazásintegrációk tartalomszerkesztő eszközökhöz: Szinkronizáljon több mint 1000 népszerű alkalmazással, például a Google Drive-val és a Slackkel, hogy központosítsa az összes tartalmi forrást.

A ClickUp korlátai

Korlátozott AI-hozzáférés : A Free Forever csomag felhasználói nem férhetnek hozzá a ClickUp AI-funkcióihoz.

A mobilalkalmazás korlátai: A mobilalkalmazás nem rendelkezik táblázatos nézettel, ami korlátozhatja a mobil eszközökön való használhatóságot.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

2. Dashword (a legjobb adatvezérelt tartalomoptimalizáláshoz)

via Dashword

A Dashword AI-t használ SEO-optimalizált tartalom létrehozásához, amely adatokon alapuló betekintés alapján épül fel.

Ezzel az eszközzel azonosíthatja az előzetes brief korlátait, és optimalizálhatja azt átfogó versenytárs-elemzés és a tartalomszerkesztő valós idejű visszajelzései segítségével.

A Dashboard beépített olvashatósági mutatóval is rendelkezik, amely segítségével nyomon követheti olvashatósági pontszámait és egyéb tartalomoptimalizálási mutatókat.

A Dashword legjobb funkciói

Intuitív tartalomszerkesztő : Valós idejű SEO és olvashatósági pontozás, amely azonnali optimalizálási visszajelzést nyújt

Átfogó SERP-elemzés : Hasonlítsa össze a versenytársakat, hogy azonosítsa a tartalmi hiányosságokat és lehetőségeket

Automatizált tartalomösszefoglaló generálás : a célszavak és a keresési szándék elemzése alapján

Beépített AI írási képességek : tartalom generálásához és bővítéséhez

Tartalomfigyelő eszköz: nyomon követi a teljesítményt és frissítéseket javasol (az üzleti csomagban elérhető)

A Dashword korlátai

Korlátozott AI írási sablonok : Kevesebb sablon, mint a dedikált AI írási platformok esetében

Fókuszáljon a hosszú formátumú SEO-tartalmakra : Más tartalomtípusokhoz nem elég sokoldalú.

Korlátozott használati korlátok: Az alacsonyabb szintű csomagok használata korlátozott.

Dashword árak

Startup tervezet: 99 USD/hó

Üzleti terv: 349 USD/hó

Dashword értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

3. Frase. io (A legjobb AI-alapú kutatáshoz és íráshoz)

A Frase. io egy AI-alapú tartalomoptimalizáló platform, amely ötvözi a kutatás automatizálását, a tartalomkészítést és a SEO-optimalizálási képességeket.

Ez különösen hasznos, ha elsődleges célja a legjobban teljesítő tartalmak elemzése és AI-támogatott vázlatok generálása.

A Frase. io valós idejű optimalizálási javaslatokat is nyújt a tartalomszerkesztőjében, és segíthet olyan tartalmak létrehozásában, amelyek magas rangot érnek el a keresőmotorokban.

A Frase.io legjobb funkciói

Automatizált SERP-elemzés : elemzi a Google első 20 találatát, hogy másodpercek alatt tartalomösszefoglalókat és vázlatokat készítsen

Fejlett AI írási képességek : Korlátlan tartalomgenerálás Pro Add-on előfizetéssel

Átfogó tartalomoptimalizáló eszközök : összehasonlítja a versenytársakkal és azonosítja a témák hiányosságait

Kérdéskutatási funkció : tartalomötletekhez a People Also Ask, a Quora és a Reddit oldalairól merít

Tartalomteljesítmény-követés: Részletes elemzéseket és optimalizálási javaslatokat nyújt

A Frase.io korlátai

Korlátozott AI-szógenerálás : 4000–10 000 karakter az alapcsomagokban, Pro kiegészítő nélkül

Korlátozott dokumentumkreditek : Az alacsonyabb szintű csomagok korlátozott kreditekkel rendelkeznek.

Egyfelhasználós korlátozás: csak a Solo és Basic csomagokban érhető el

Frase. io árak

Ingyenes próba: 0 dollár, kötelezettség nélkül

Egyéni csomag: 15 USD/hó vagy 12 USD/hó, ha éves előfizetéssel fizet

Alapcsomag: 45 USD/hó vagy 38 USD/hó éves fizetés esetén

Csapatcsomag: 115 USD/hó vagy 97 USD/hó, ha éves előfizetéssel fizet

Frase. io értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (250+ értékelés)

4. Copy. ai (A legjobb gyors tartalomgeneráláshoz)

Ahogy a neve is sugallja, a Copy. ai elsősorban tartalomszövegek létrehozására összpontosít. Ez hasznos marketing szövegek, blogok és egyéb tartalomformátumok létrehozásához útközben.

A Copy. ai fejlett nyelvi modelleket, többek között a GPT-4-et használja olyan tartalom generálásához, amely kevésbé általánosnak tűnik, mint a szokásos AI-eszközök által írt tartalmak.

A Copy. ai-t a legtöbb AI-alapú tartalomterv-generátortól megkülönbözteti a felhasználóbarát felülete és kiterjedt sablonkönyvtára. Több mint 90 előre elkészített sablonjával azoknak a marketingeseknek, szövegíróknak és tartalomalkotóknak szól, akiknek gyors tartalomgenerálásra van szükségük.

A Copy.ai legjobb funkciói

Több mint 90 előre elkészített szövegírási sablon : Különböző tartalmi igényekhez, beleértve blogokat, közösségi médiát és termékleírásokat

Korlátlan szógenerálás : A Pro csomagban elérhető, a tartalomkészítés konzisztenciájának biztosítása érdekében

Több mint 95 nyelv támogatása : A márka hangjának testreszabási lehetősége

Intuitív tartalomszerkesztő : Valós idejű javaslatok és fejlesztések

Integrációs képességek: Többféle integráció érhető el API-hozzáférés és munkafolyamat-automatizálási eszközök segítségével.

A Copy.ai korlátai

Platform stabilitási problémák : Az alkalmi leállások hatással lehetnek a használatra

Magasabb plágium pontszámok : A plágium pontszámok magasabbak lehetnek a rövidebb tartalmak (200 szavas szövegek) esetében.

Nyelvtani pontosság: További lektorálási eszközökre van szükség

Copy. ai árak

Ingyenes csomag: 1 felhasználói hely

Starter csomag: 36 USD/hó (éves)

Fejlett csomag : 186 USD/hó (éves)

Vállalati tervezet: Egyedi árazás

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

5. MarketMuse (A legjobb vállalati tartalomstratégiához)

via MarketMuse

A MarketMuse egy AI-alapú tartalomintelligencia-platform, amely a tartalomstratégia és a SEO támogatására lett kifejlesztve.

A platform fejlett téma-modellező technológiát és saját algoritmusokat használ, hogy azonosítsa a tartalomstratégiájában rejlő lehetőségeket és hiányosságokat, és javaslatokat tegyen a tartalomkészítési folyamat javítására.

A MarketMuse legfőbb erősségei a versenyképességi elemzés, a tartalomoptimalizálás és a stratégiai ajánlások. Elsősorban nagy léptékű tartalomkezelési tevékenységet végző vállalkozások számára készült.

A MarketMuse legjobb funkciói

Szabadalmaztatott téma-modellező technológia : elemzi a tartalom mélységét és azonosítja a lefedettség szempontjából kritikus al-témákat

Fejlett hőtérkép és SERP X-ray : Lehetővé teszi a versenytársak mélyreható elemzését és a tartalmi hiányosságok azonosítását

Automatizált tartalomellenőrzés : klaszterezési technológiával fedezi fel a nagy lehetőségeket rejtő oldalakat

Személyre szabott kulcsszó nehézségi pontszám : témaköri tekintélyi pontszámokat rendel hozzá

Átfogó tartalomtervező eszközök: Csapatmunkát támogató funkciók és dedikált fiókkezelés

A MarketMuse korlátai

Magasabb ár : Más tartalomoptimalizáló eszközökhöz képest drágább

Korlátozott fejlett funkciók : A fejlett írási funkciók csak prémium felhasználók számára elérhetők.

Megtanulása időigényes : A fejlett funkciók használatához időre van szükség

Korlátozott hozzáférés: A fejlett funkciók alacsonyabb szintű csomagok esetén korlátozottak.

MarketMuse árak

Ingyenes csomag: 0 USD

Optimalizálás: 99 USD/hó

Kutatás: 249 USD/hó

Stratégia: 499 USD/hó

MarketMuse értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (25+ értékelés)

6. Writesonic (a legjobb automatizált tartalomkészítéshez)

via Writesonic

Sok szempontból hasonló a Copy. ai-hez, a Writesonic a finomhangolt OpenAI nyelvi modelleken, a GPT-3. 5-ön és a GPT-4-en alapul, hogy kiváló minőségű tartalmakat generáljon különböző formátumokban. A platform átfogó írási eszközök gyűjteményével és valós idejű optimalizálási funkcióival tűnik ki.

A Writesonic több mint 25 nyelven képes tartalmat létrehozni, így ideális több nyelven történő tartalomközzétételhez.

A Writesonic legjobb funkciói

Advanced AI Article Writer 5. 0 : Valós idejű adatokat integrál SEO optimalizálási képességekkel

Sokoldalú tartalomgenerálás : Több mint 80 felhasználási esetet támogat, beleértve blogokat, hirdetési szövegeket és termékleírásokat.

Kétlépcsős szóminőségi rendszer : Prémium (GPT-3. 5) és Kiváló (GPT-4) tartalomgenerálás

Beépített SEO eszközök : integrálható a SurferSEO-val az optimalizálás érdekében

Közvetlen WordPress-közzététel: Kiterjedt sablonkönyvtárat biztosít különböző tartalomtípusokhoz

A Writesonic korlátai

Tanulási görbe : Időre van szükség a eszköz hatékonyságának maximalizálásához

Nagy függőség a promptoktól : A legjobb eredmények elérése érdekében részletes AI promptokra van szükség

Tartalom ismétlődése : A javasolt tartalom ismétlődőnek tűnhet, különösen ha hasonló promptokkal használják.

Szószámkorlátozások: A szószámkorlátozások az alacsonyabb szintű csomagokra vonatkoznak.

Writesonic árak

Ingyenes csomag: 0 USD

Egyéni csomag: 16 USD/hó (éves számlázás) vagy 20 USD/hó

Alapcsomag: 79 USD/hó (éves számlázás) vagy 99 USD/hó

Professzionális csomag: 199 USD/hó (éves számlázás) vagy 249 USD/hó

Fejlett csomag: 399 USD/hó (éves számlázás) vagy 499 USD/hó

Vállalati csomag: 9999 USD/évtől

Writesonic értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1900+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (2000+ értékelés)

7. Surfer SEO (a legjobb on-page SEO optimalizáláshoz)

via Surfer SEO

A Surfer SEO-t más AI tartalomösszefoglaló generátoroktól az különbözteti meg, hogy képes a nyers SERP-adatokat világos, megvalósítható tartalmi irányelvekké alakítani.

Ez biztosítja, hogy a Surfer SEO adatvezérelt tartalomoptimalizálást nyújtson, olyan funkciókkal, mint a valós idejű pontozás és a versenytársak elemzése, ami különösen egyszerűvé teszi az első használatkor.

Ezenkívül úgy találtam, hogy az NLP-alapú ajánlások hasznosak a több kulcsszó integrálásához a tartalmamba.

A Surfer SEO legjobb funkciói

Fejlett tartalomszerkesztő : Valós idejű optimalizálási pontszám NLP-alapú ajánlásokkal

Átfogó SERP-elemző : Több mint 500 on-page jelzést elemzi az adatközpontú tartalomoptimalizálás érdekében

Részletes tartalom-ellenőrzési funkciók : Cselekvésre ösztönző ajánlásokat ad a meglévő tartalmakhoz

AI-alapú tartalomgenerálás : Beépített SEO-optimalizálással

Téma kutatás és kulcsszó csoportosítás: Segít a tartalom tervezésében

A Surfer SEO korlátai

Túl sok adatpont : Nehéz lehet hatékonyan rangsorolni az összes javasolt adatpontot.

Alapvető kulcsszó-kutatás : A kulcsszó-kutatás korlátozott a speciális eszközökhöz képest.

NLP kreditkorlátozások : Az alacsonyabb szintű csomagoknál kreditkorlátozások vannak érvényben.

Alkalmi adatpontossági problémák: Az adatok pontossága bizonyos versenyképességi elemzésekben romolhat.

Surfer SEO árak

Alapcsomag : 79 USD/hó (éves előfizetés)

Skálázási terv: 175 USD/hó (éves szinten)

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Surfer SEO értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (350+ értékelés)

8. Narrato (A legjobb tartalom-munkafolyamat-kezeléshez)

via Narrato

A munkafolyamat-kezelés terén a Narrato egyedülálló.

A platform egyesíti a tartalomgenerálást, a csapatmunkát és a publikálás automatizálását – mindezt egyetlen egységes munkaterületen.

A Content Genie automatizálja a közösségi média és a blog tartalomkészítést. A felhasználók egyedi munkafolyamatokat állíthatnak be, amelyekben bizonyos feladatok – például a szerkesztők értesítése, a tartalom jóváhagyása, sőt a publikálás időpontjának ütemezése – automatikusan, előre meghatározott kritériumok alapján kerülnek kiosztásra.

A csapatok különösen értékelik azt a képességét, hogy integrálható a főbb publikációs platformokkal, miközben a tartalom minősége állandó marad.

A Narrato legjobb funkciói

AI Content Genie : automatizálja a közösségi média és a blog tartalmának generálását

Kiterjedt sablonkönyvtár : Több mint 100 AI-eszközt tartalmaz különböző tartalomtípusokhoz és felhasználási esetekhez

Egyedi munkafolyamat-automatizálás : támogatja a feladatkiosztást, az értesítéseket és a szakaszkezelést

Beépített SEO-optimalizálás : tartalomösszefoglaló generálás és kulcsszó-javaslatok

Zökkenőmentes platformintegráció: összekapcsolható a WordPress, a Webflow és a közösségi média csatornákkal

A Narrato korlátai

Korlátozott elemzési funkciók : Lehetne átfogóbb

Időigényes közösségi média integráció : Teljes integrációhoz beállítás szükséges

Korlátozott jelentési lehetőségek : konkrét adatok nyomon követéséhez

Alapcsomag korlátozások: Az AI használata és a felhasználói helyek száma korlátozott.

A Narrato árai

Pro csomag: 36 USD/hó, éves számlázással

Üzleti terv: 96 USD/hó, éves számlázással

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Narrato értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (40+ értékelés)

9. Keyword Insights (A legjobb kulcsszó-csoportosításhoz és téma-kutatáshoz)

Via Keyword Insights

Kifejezetten kulcsszó-mintavételre szolgáló, AI-alapú SEO eszközt keres?

A Keyword Insights kulcsszó-csoportosításra és tematikus tekintély optimalizálásra specializálódott. Ez az AI-eszköz segíthet tartalomcsapatának nagy mennyiségű kulcsszó szervezésében és elemzésében, hogy átfogó tartalomstratégiákat hozzon létre.

A platform egyszerre akár 200 000 kulcsszót is képes feldolgozni, ami különösen ideális nagy léptékű tartalomkezelési feladatokhoz.

A Keyword Insights legjobb funkciói

Fejlett kulcsszó-csoportosítás : gyors és lassú algoritmusokat kínál a különböző pontossági igényekhez

Átfogó kulcsszó-keresés : Hozzáférés egy több mint ötmilliárd kulcsszót tartalmazó adatbázishoz

Keresési szándék elemzése : Kontextusalapú klaszterezést használ a tartalomtervezés javítása érdekében

AI-alapú tartalomösszefoglaló generátor : integrálja a versenytársak elemzését a tartalomösszefoglalókba

Vizuális kulcsszóelemzés: A kulcsszóelemzés részletes vizuális ábrázolásával méri a versenytársak láthatóságát.

A kulcsszóelemzések korlátai

Csak CSV-formátumú kimenetek : Egyes funkciók esetében

Korlátozott élő támogatás : alacsonyabb szintű csomagokban elérhető

Tanulási görbe : Időre van szükség a fejlett klaszterezési funkciók maximális kihasználásához

Hitelalapú rendszer: Gondos erőforrás-kezelést igényel

Keyword Insights árak

Próbaverzió: 1 dollár 14 napra

Alapcsomag: 58 USD/hó

Professzionális csomag: 145 USD/hó

Prémium csomag: 299 USD/hó

10. Jasper AI (A legjobb kreatív tartalomgeneráláshoz)

via Jasper AI

A Jasper AI segít kreatív, emberhez hasonló tartalmak létrehozásában többféle formátumban, például blogbejegyzések, marketing szövegek, hideg e-mailek stb. formájában.

Ami igazán megkülönbözteti Jaspert, az a márka hangjának következetességét biztosító képessége. Akár hivatalos cikket, akár informális közösségi média bejegyzést ír, Jasper gondoskodik arról, hogy a hangnem mindig megfelelő legyen.

Egy másik kiemelkedő tulajdonsága a többnyelvű támogatás, amely biztosítja, hogy mindig válthasson a nyelvek között, miközben megőrzi tartalom-pipeline-jét.

A Jasper AI legjobb funkciói

Sokoldalú tartalomgenerálás : Több mint 50 AI-sablont kínál különböző tartalomtípusokhoz és formátumokhoz

Egyedi márka hangképzés : Akár 150 emlék tárolása az egységes hangnem és üzenetküldés érdekében

Beépített SEO eszközök : Integrálható a SurferSEO-val a tartalom rangsorolásához

Fejlett AI-alapú művészeti generálás : Eredeti képeket és vizuális elemeket hoz létre

Valós idejű együttműködés: Lehetővé teszi a dokumentumok megosztását és a csapatmunka folyamatát

A Jasper AI korlátai

Magasabb ár : Hasonló AI írási eszközökhöz képest

Kötelező tényellenőrzés : A generált tartalomhoz szükséges

Ismétlődési problémák : előfordulhatnak a generált tartalomban

További költségek a plágium felismeréséért: Copyscape integráció révén

Jasper AI árak

Alkotói csomag: 49 USD/hó/felhasználó

Pro csomag: 69 USD/hó/felhasználó

Üzleti terv: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1800+ értékelés)

Fejlessze tartalomstratégiáját a ClickUp segítségével

Az AI még mindig fejlődik, és amikor kreatív feladatokról van szó – például írásról –, még mindig szükség van egy kis emberi beavatkozásra.

Az AI azonban megkönnyítheti a technikai feladatokat. A HubSpot State of AI jelentése szerint a marketingesek körülbelül egyharmada használ AI-t a tartalomvázlatok elkészítéséhez.

Tehát, bár az AI nem fogja az egész kreatív folyamatot elvégezni helyetted, mindenképpen hasznos segédeszköz.

Akár önálló szabadúszó vagy, akár egy nagy csapat tagja, a megfelelő AI tartalomösszefoglaló generátor segíthet egyszerűsíteni a folyamatot és javítani az eredményeket.

