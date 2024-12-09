A 10 legjobb AI tartalomösszefoglaló generátor 2025-re

Ha valaha is próbált már olyan tartalmat létrehozni, amely jól rangsorolódik a keresőmotorokban, akkor tudja, hogy ehhez két erős szereplőre van szükség: egy íróra, aki igazán megérti a közönséget, és egy SEO-stratégára, aki tudja, hogyan kell felkelteni az algoritmus figyelmét.
Itt jön jól a tartalomösszefoglaló – gondoljon rá úgy, mint a SEO-szakértőjétől kapott segédletre, amelyben minden megtalálható, amire szüksége van: a célközönségről szóló információk, a legjobb kulcsszavak, sőt, még a legnépszerűbb blogok által használt tartalomszakaszok is. Más szóval, az összefoglaló olyan, mint a SEO-útiterv, amely a tartalmát a megfelelő olvasók felé irányítja.
De mi van, ha nincs senki, aki összeállítaná a részletes tartalmi összefoglalót? Nincs ok a pánikra. Az AI tartalomösszefoglaló generátorok megkönnyítik az életet.
Ezek a praktikus eszközök ötvözik a mesterséges intelligenciát a tartalomoptimalizálással, így egy üres oldalból világos, stratégiai útmutató válik a tartalmához.
Természetesen a rengeteg lehetőség közül a megfelelő AI-generátor megtalálása olyan lehet, mint tűt keresni a szénakazalban. Szerencsére én már elvégeztem a kutatómunkát Ön helyett. Íme a 10 legjobb AI-tartalom-összefoglaló generátor listája, amely segít abban, hogy a „Hol kezdjem?” kérdésről eljusson az „A++ tartalom, sikerült!” kérdésig.
⏰60 másodperces összefoglaló
Mit kell keresnie az AI tartalomösszefoglaló generátorokban?
Az AI-alapú tartalomkészítő eszközök kiválasztásakor néhány alapvető szempontot érdemes figyelembe venni.
- Felhasználóbarát felület: Minél könnyebb a navigáció, annál hatékonyabban tud csapatod kiváló minőségű tartalmakat létrehozni.
- Gyors hozzáférés: Keressen olyan eszközöket, amelyek gyors hozzáférést biztosítanak a funkciókhoz, anélkül, hogy bonyolult tanulási folyamaton kellene átesni, így a tartalomkészítők minimális erőfeszítéssel kezdhetnek el írni.
- Testreszabási lehetőségek: Minden csapatnak egyedi igényei vannak, ezért egy jó generátor olyan tartalomösszefoglaló sablonokat kell kínáljon, amelyek illeszkednek az Ön konkrét tartalomstratégiájához. Plusz pont, ha ez egy vagy két ingyenes tartalomösszefoglaló sablont is tartalmaz.
- Zökkenőmentes integráció: Az integrációs képességek is fontosak. Az AI-eszköznek zökkenőmentesen kell illeszkednie a meglévő munkafolyamatokhoz, függetlenül attól, hogy azok projektmenedzsment szoftvereket vagy SEO-eszközöket tartalmaznak. Ez megkönnyíti a tartalomkészítési folyamatot.
- Teljesítménykövetés: Az analitikai funkcióval rendelkező generátorok segítenek felmérni a tartalom hatékonyságát, így megértheti, mi találja meg a közönségét (a célszó kulcsszóra vonatkozóan), és idővel finomíthatja stratégiáját. Ez különösen fontos azoknál a tartalmaknál, amelyek célja a keresőmotorokban való jó helyezés elérése.
- Tartalomoptimalizálás: A legjobb generátorok SEO-elemzéseket, kulcsszó-javaslatokat és olvashatósági elemzéseket nyújtanak, segítve Önt az optimalizált tartalom létrehozásában, miközben betartja márkairányelveit. A jó tartalomösszefoglaló generátorok emellett kiválóan javasolnak erős belső és külső linkeket.
A 10 legjobb AI tartalomösszefoglaló generátor
1. ClickUp (A legjobb AI-tartalomkészítéshez, -kezeléshez és -együttműködéshez)
A ClickUp az összes tartalom- és projektmenedzsment igényét kielégítő „mindenre kiterjedő alkalmazás”ként tűnik ki. Ideális a tartalomkészítési és együttműködési folyamatok javításához.
A ClickUp Docs kiváló valós idejű szerkesztő eszköz. Segít együttműködni a csapattagjaimmal, akik hozzáférhetnek a tartalmaimhoz és javaslatokat tehetnek. Ez elősegíti a hatékony visszacsatolási ciklust a csapatomban.
A ClickUp Brain segítségével gyorsan létrehozhat AI-alapú vázlatokat és tartalmakat különböző formátumokban. Emellett a ClickUp több mint 1000 ingyenes sablonjaival soha nem kell a nulláról kezdenie.
A ClickUp SEO Content Brief Template forradalmi változást hoz előre betöltött SEO-komponenseivel, mint például a célszavak és a közönségre vonatkozó információk, amelyek elengedhetetlenek a hatékony SEO-íráshoz.
Egyszerű módszert keres a tartalom előrehaladásának nyomon követésére? Semmi gond. A sablon előre beépített egyéni állapotokkal rendelkezik az előrehaladás nyomon követéséhez, egyéni mezőkkel az elemek kategorizálásához, valamint különböző nézetekkel a munkafolyamatok hatékony kezeléséhez.
A ClickUp számos egyéb sablont is kínál, például a tartalomírási sablont és a tartalomnaptár sablont, amelyek megkönnyítik a következetes munkafolyamatokat.
A ClickUp legjobb funkciói
- Feladatspecifikus együttműködési eszközök: Dolgozzon zökkenőmentesen a ClickUp Docs alkalmazásban valós idejű ötletelés, tartalomfelülvizsgálat és szerkesztés céljából.
- Integrált feladatkezelés: A tartalomkészítési feladatok kiosztása, nyomon követése és prioritásainak meghatározása egy egységes platformon belül
- AI-alapú ClickUp Brain: Azonnali tartalomötletek, írási segítség és kreatív munkafolyamatokra szabott projektelemzések
- Haladási műszerfalak: kövesse nyomon csapata tartalmi mérföldköveit, és egyszerűsítse a visszacsatolási ciklusokat a hasznosítható adatokkal
- Automatizálja a munkafolyamatokat: Készítsen és alakítsa ki a tartalomötletek kidolgozásának, megfogalmazásának és jóváhagyásának munkafolyamatát a ClickUp intuitív felületének segítségével.
- Alkalmazásintegrációk tartalomszerkesztő eszközökhöz: Szinkronizáljon több mint 1000 népszerű alkalmazással, például a Google Drive-val és a Slackkel, hogy központosítsa az összes tartalmi forrást.
A ClickUp korlátai
- Korlátozott AI-hozzáférés: A Free Forever csomag felhasználói nem férhetnek hozzá a ClickUp AI-funkcióihoz.
- A mobilalkalmazás korlátai: A mobilalkalmazás nem rendelkezik táblázatos nézettel, ami korlátozhatja a mobil eszközökön való használhatóságot.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)
2. Dashword (a legjobb adatvezérelt tartalomoptimalizáláshoz)
A Dashword AI-t használ SEO-optimalizált tartalom létrehozásához, amely adatokon alapuló betekintés alapján épül fel.
Ezzel az eszközzel azonosíthatja az előzetes brief korlátait, és optimalizálhatja azt átfogó versenytárs-elemzés és a tartalomszerkesztő valós idejű visszajelzései segítségével.
A Dashboard beépített olvashatósági mutatóval is rendelkezik, amely segítségével nyomon követheti olvashatósági pontszámait és egyéb tartalomoptimalizálási mutatókat.
A Dashword legjobb funkciói
- Intuitív tartalomszerkesztő: Valós idejű SEO és olvashatósági pontozás, amely azonnali optimalizálási visszajelzést nyújt
- Átfogó SERP-elemzés: Hasonlítsa össze a versenytársakat, hogy azonosítsa a tartalmi hiányosságokat és lehetőségeket
- Automatizált tartalomösszefoglaló generálás: a célszavak és a keresési szándék elemzése alapján
- Beépített AI írási képességek: tartalom generálásához és bővítéséhez
- Tartalomfigyelő eszköz: nyomon követi a teljesítményt és frissítéseket javasol (az üzleti csomagban elérhető)
A Dashword korlátai
- Korlátozott AI írási sablonok: Kevesebb sablon, mint a dedikált AI írási platformok esetében
- Fókuszáljon a hosszú formátumú SEO-tartalmakra: Más tartalomtípusokhoz nem elég sokoldalú.
- Korlátozott használati korlátok: Az alacsonyabb szintű csomagok használata korlátozott.
Dashword árak
- Startup tervezet: 99 USD/hó
- Üzleti terv: 349 USD/hó
Dashword értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (150+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)
3. Frase. io (A legjobb AI-alapú kutatáshoz és íráshoz)
A Frase. io egy AI-alapú tartalomoptimalizáló platform, amely ötvözi a kutatás automatizálását, a tartalomkészítést és a SEO-optimalizálási képességeket.
Ez különösen hasznos, ha elsődleges célja a legjobban teljesítő tartalmak elemzése és AI-támogatott vázlatok generálása.
A Frase. io valós idejű optimalizálási javaslatokat is nyújt a tartalomszerkesztőjében, és segíthet olyan tartalmak létrehozásában, amelyek magas rangot érnek el a keresőmotorokban.
A Frase.io legjobb funkciói
- Automatizált SERP-elemzés: elemzi a Google első 20 találatát, hogy másodpercek alatt tartalomösszefoglalókat és vázlatokat készítsen
- Fejlett AI írási képességek: Korlátlan tartalomgenerálás Pro Add-on előfizetéssel
- Átfogó tartalomoptimalizáló eszközök: összehasonlítja a versenytársakkal és azonosítja a témák hiányosságait
- Kérdéskutatási funkció: tartalomötletekhez a People Also Ask, a Quora és a Reddit oldalairól merít
- Tartalomteljesítmény-követés: Részletes elemzéseket és optimalizálási javaslatokat nyújt
A Frase.io korlátai
- Korlátozott AI-szógenerálás: 4000–10 000 karakter az alapcsomagokban, Pro kiegészítő nélkül
- Korlátozott dokumentumkreditek: Az alacsonyabb szintű csomagok korlátozott kreditekkel rendelkeznek.
- Egyfelhasználós korlátozás: csak a Solo és Basic csomagokban érhető el
Frase. io árak
- Ingyenes próba: 0 dollár, kötelezettség nélkül
- Egyéni csomag: 15 USD/hó vagy 12 USD/hó, ha éves előfizetéssel fizet
- Alapcsomag: 45 USD/hó vagy 38 USD/hó éves fizetés esetén
- Csapatcsomag: 115 USD/hó vagy 97 USD/hó, ha éves előfizetéssel fizet
Frase. io értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (250+ értékelés)
4. Copy. ai (A legjobb gyors tartalomgeneráláshoz)
Ahogy a neve is sugallja, a Copy. ai elsősorban tartalomszövegek létrehozására összpontosít. Ez hasznos marketing szövegek, blogok és egyéb tartalomformátumok létrehozásához útközben.
A Copy. ai fejlett nyelvi modelleket, többek között a GPT-4-et használja olyan tartalom generálásához, amely kevésbé általánosnak tűnik, mint a szokásos AI-eszközök által írt tartalmak.
A Copy. ai-t a legtöbb AI-alapú tartalomterv-generátortól megkülönbözteti a felhasználóbarát felülete és kiterjedt sablonkönyvtára. Több mint 90 előre elkészített sablonjával azoknak a marketingeseknek, szövegíróknak és tartalomalkotóknak szól, akiknek gyors tartalomgenerálásra van szükségük.
A Copy.ai legjobb funkciói
- Több mint 90 előre elkészített szövegírási sablon: Különböző tartalmi igényekhez, beleértve blogokat, közösségi médiát és termékleírásokat
- Korlátlan szógenerálás: A Pro csomagban elérhető, a tartalomkészítés konzisztenciájának biztosítása érdekében
- Több mint 95 nyelv támogatása: A márka hangjának testreszabási lehetősége
- Intuitív tartalomszerkesztő: Valós idejű javaslatok és fejlesztések
- Integrációs képességek: Többféle integráció érhető el API-hozzáférés és munkafolyamat-automatizálási eszközök segítségével.
A Copy.ai korlátai
- Platform stabilitási problémák: Az alkalmi leállások hatással lehetnek a használatra
- Magasabb plágium pontszámok: A plágium pontszámok magasabbak lehetnek a rövidebb tartalmak (200 szavas szövegek) esetében.
- Nyelvtani pontosság: További lektorálási eszközökre van szükség
Copy. ai árak
- Ingyenes csomag: 1 felhasználói hely
- Starter csomag: 36 USD/hó (éves)
- Fejlett csomag: 186 USD/hó (éves)
- Vállalati tervezet: Egyedi árazás
Copy. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (150+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)
5. MarketMuse (A legjobb vállalati tartalomstratégiához)
A MarketMuse egy AI-alapú tartalomintelligencia-platform, amely a tartalomstratégia és a SEO támogatására lett kifejlesztve.
A platform fejlett téma-modellező technológiát és saját algoritmusokat használ, hogy azonosítsa a tartalomstratégiájában rejlő lehetőségeket és hiányosságokat, és javaslatokat tegyen a tartalomkészítési folyamat javítására.
A MarketMuse legfőbb erősségei a versenyképességi elemzés, a tartalomoptimalizálás és a stratégiai ajánlások. Elsősorban nagy léptékű tartalomkezelési tevékenységet végző vállalkozások számára készült.
A MarketMuse legjobb funkciói
- Szabadalmaztatott téma-modellező technológia: elemzi a tartalom mélységét és azonosítja a lefedettség szempontjából kritikus al-témákat
- Fejlett hőtérkép és SERP X-ray: Lehetővé teszi a versenytársak mélyreható elemzését és a tartalmi hiányosságok azonosítását
- Automatizált tartalomellenőrzés: klaszterezési technológiával fedezi fel a nagy lehetőségeket rejtő oldalakat
- Személyre szabott kulcsszó nehézségi pontszám: témaköri tekintélyi pontszámokat rendel hozzá
- Átfogó tartalomtervező eszközök: Csapatmunkát támogató funkciók és dedikált fiókkezelés
A MarketMuse korlátai
- Magasabb ár: Más tartalomoptimalizáló eszközökhöz képest drágább
- Korlátozott fejlett funkciók: A fejlett írási funkciók csak prémium felhasználók számára elérhetők.
- Megtanulása időigényes: A fejlett funkciók használatához időre van szükség
- Korlátozott hozzáférés: A fejlett funkciók alacsonyabb szintű csomagok esetén korlátozottak.
MarketMuse árak
- Ingyenes csomag: 0 USD
- Optimalizálás: 99 USD/hó
- Kutatás: 249 USD/hó
- Stratégia: 499 USD/hó
MarketMuse értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (200+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (25+ értékelés)
🧠 Tudta? A Semrush AI tartalommarketing-jelentése szerint a kisvállalkozások 67%-a már használja az AI-t tartalom és SEO célokra, és 68%-uk jelentette, hogy ennek eredményeként nőtt a tartalommarketing ROI-ja.
6. Writesonic (a legjobb automatizált tartalomkészítéshez)
Sok szempontból hasonló a Copy. ai-hez, a Writesonic a finomhangolt OpenAI nyelvi modelleken, a GPT-3. 5-ön és a GPT-4-en alapul, hogy kiváló minőségű tartalmakat generáljon különböző formátumokban. A platform átfogó írási eszközök gyűjteményével és valós idejű optimalizálási funkcióival tűnik ki.
A Writesonic több mint 25 nyelven képes tartalmat létrehozni, így ideális több nyelven történő tartalomközzétételhez.
A Writesonic legjobb funkciói
- Advanced AI Article Writer 5. 0: Valós idejű adatokat integrál SEO optimalizálási képességekkel
- Sokoldalú tartalomgenerálás: Több mint 80 felhasználási esetet támogat, beleértve blogokat, hirdetési szövegeket és termékleírásokat.
- Kétlépcsős szóminőségi rendszer: Prémium (GPT-3. 5) és Kiváló (GPT-4) tartalomgenerálás
- Beépített SEO eszközök: integrálható a SurferSEO-val az optimalizálás érdekében
- Közvetlen WordPress-közzététel: Kiterjedt sablonkönyvtárat biztosít különböző tartalomtípusokhoz
A Writesonic korlátai
- Tanulási görbe: Időre van szükség a eszköz hatékonyságának maximalizálásához
- Nagy függőség a promptoktól: A legjobb eredmények elérése érdekében részletes AI promptokra van szükség
- Tartalom ismétlődése: A javasolt tartalom ismétlődőnek tűnhet, különösen ha hasonló promptokkal használják.
- Szószámkorlátozások: A szószámkorlátozások az alacsonyabb szintű csomagokra vonatkoznak.
Writesonic árak
- Ingyenes csomag: 0 USD
- Egyéni csomag: 16 USD/hó (éves számlázás) vagy 20 USD/hó
- Alapcsomag: 79 USD/hó (éves számlázás) vagy 99 USD/hó
- Professzionális csomag: 199 USD/hó (éves számlázás) vagy 249 USD/hó
- Fejlett csomag: 399 USD/hó (éves számlázás) vagy 499 USD/hó
- Vállalati csomag: 9999 USD/évtől
Writesonic értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (1900+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (2000+ értékelés)
7. Surfer SEO (a legjobb on-page SEO optimalizáláshoz)
A Surfer SEO-t más AI tartalomösszefoglaló generátoroktól az különbözteti meg, hogy képes a nyers SERP-adatokat világos, megvalósítható tartalmi irányelvekké alakítani.
Ez biztosítja, hogy a Surfer SEO adatvezérelt tartalomoptimalizálást nyújtson, olyan funkciókkal, mint a valós idejű pontozás és a versenytársak elemzése, ami különösen egyszerűvé teszi az első használatkor.
Ezenkívül úgy találtam, hogy az NLP-alapú ajánlások hasznosak a több kulcsszó integrálásához a tartalmamba.
A Surfer SEO legjobb funkciói
- Fejlett tartalomszerkesztő: Valós idejű optimalizálási pontszám NLP-alapú ajánlásokkal
- Átfogó SERP-elemző: Több mint 500 on-page jelzést elemzi az adatközpontú tartalomoptimalizálás érdekében
- Részletes tartalom-ellenőrzési funkciók: Cselekvésre ösztönző ajánlásokat ad a meglévő tartalmakhoz
- AI-alapú tartalomgenerálás: Beépített SEO-optimalizálással
- Téma kutatás és kulcsszó csoportosítás: Segít a tartalom tervezésében
A Surfer SEO korlátai
- Túl sok adatpont: Nehéz lehet hatékonyan rangsorolni az összes javasolt adatpontot.
- Alapvető kulcsszó-kutatás: A kulcsszó-kutatás korlátozott a speciális eszközökhöz képest.
- NLP kreditkorlátozások: Az alacsonyabb szintű csomagoknál kreditkorlátozások vannak érvényben.
- Alkalmi adatpontossági problémák: Az adatok pontossága bizonyos versenyképességi elemzésekben romolhat.
Surfer SEO árak
- Alapcsomag: 79 USD/hó (éves előfizetés)
- Skálázási terv: 175 USD/hó (éves szinten)
- Vállalati csomag: Egyedi árazás
Surfer SEO értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (500+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (350+ értékelés)
8. Narrato (A legjobb tartalom-munkafolyamat-kezeléshez)
A munkafolyamat-kezelés terén a Narrato egyedülálló.
A platform egyesíti a tartalomgenerálást, a csapatmunkát és a publikálás automatizálását – mindezt egyetlen egységes munkaterületen.
A Content Genie automatizálja a közösségi média és a blog tartalomkészítést. A felhasználók egyedi munkafolyamatokat állíthatnak be, amelyekben bizonyos feladatok – például a szerkesztők értesítése, a tartalom jóváhagyása, sőt a publikálás időpontjának ütemezése – automatikusan, előre meghatározott kritériumok alapján kerülnek kiosztásra.
A csapatok különösen értékelik azt a képességét, hogy integrálható a főbb publikációs platformokkal, miközben a tartalom minősége állandó marad.
A Narrato legjobb funkciói
- AI Content Genie: automatizálja a közösségi média és a blog tartalmának generálását
- Kiterjedt sablonkönyvtár: Több mint 100 AI-eszközt tartalmaz különböző tartalomtípusokhoz és felhasználási esetekhez
- Egyedi munkafolyamat-automatizálás: támogatja a feladatkiosztást, az értesítéseket és a szakaszkezelést
- Beépített SEO-optimalizálás: tartalomösszefoglaló generálás és kulcsszó-javaslatok
- Zökkenőmentes platformintegráció: összekapcsolható a WordPress, a Webflow és a közösségi média csatornákkal
A Narrato korlátai
- Korlátozott elemzési funkciók: Lehetne átfogóbb
- Időigényes közösségi média integráció: Teljes integrációhoz beállítás szükséges
- Korlátozott jelentési lehetőségek: konkrét adatok nyomon követéséhez
- Alapcsomag korlátozások: Az AI használata és a felhasználói helyek száma korlátozott.
A Narrato árai
- Pro csomag: 36 USD/hó, éves számlázással
- Üzleti terv: 96 USD/hó, éves számlázással
- Vállalati csomag: Egyedi árazás
Narrato értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (több mint 160 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (40+ értékelés)
9. Keyword Insights (A legjobb kulcsszó-csoportosításhoz és téma-kutatáshoz)
Kifejezetten kulcsszó-mintavételre szolgáló, AI-alapú SEO eszközt keres?
A Keyword Insights kulcsszó-csoportosításra és tematikus tekintély optimalizálásra specializálódott. Ez az AI-eszköz segíthet tartalomcsapatának nagy mennyiségű kulcsszó szervezésében és elemzésében, hogy átfogó tartalomstratégiákat hozzon létre.
A platform egyszerre akár 200 000 kulcsszót is képes feldolgozni, ami különösen ideális nagy léptékű tartalomkezelési feladatokhoz.
A Keyword Insights legjobb funkciói
- Fejlett kulcsszó-csoportosítás: gyors és lassú algoritmusokat kínál a különböző pontossági igényekhez
- Átfogó kulcsszó-keresés: Hozzáférés egy több mint ötmilliárd kulcsszót tartalmazó adatbázishoz
- Keresési szándék elemzése: Kontextusalapú klaszterezést használ a tartalomtervezés javítása érdekében
- AI-alapú tartalomösszefoglaló generátor: integrálja a versenytársak elemzését a tartalomösszefoglalókba
- Vizuális kulcsszóelemzés: A kulcsszóelemzés részletes vizuális ábrázolásával méri a versenytársak láthatóságát.
A kulcsszóelemzések korlátai
- Csak CSV-formátumú kimenetek: Egyes funkciók esetében
- Korlátozott élő támogatás: alacsonyabb szintű csomagokban elérhető
- Tanulási görbe: Időre van szükség a fejlett klaszterezési funkciók maximális kihasználásához
- Hitelalapú rendszer: Gondos erőforrás-kezelést igényel
Keyword Insights árak
- Próbaverzió: 1 dollár 14 napra
- Alapcsomag: 58 USD/hó
- Professzionális csomag: 145 USD/hó
- Prémium csomag: 299 USD/hó
10. Jasper AI (A legjobb kreatív tartalomgeneráláshoz)
A Jasper AI segít kreatív, emberhez hasonló tartalmak létrehozásában többféle formátumban, például blogbejegyzések, marketing szövegek, hideg e-mailek stb. formájában.
Ami igazán megkülönbözteti Jaspert, az a márka hangjának következetességét biztosító képessége. Akár hivatalos cikket, akár informális közösségi média bejegyzést ír, Jasper gondoskodik arról, hogy a hangnem mindig megfelelő legyen.
Egy másik kiemelkedő tulajdonsága a többnyelvű támogatás, amely biztosítja, hogy mindig válthasson a nyelvek között, miközben megőrzi tartalom-pipeline-jét.
A Jasper AI legjobb funkciói
- Sokoldalú tartalomgenerálás: Több mint 50 AI-sablont kínál különböző tartalomtípusokhoz és formátumokhoz
- Egyedi márka hangképzés: Akár 150 emlék tárolása az egységes hangnem és üzenetküldés érdekében
- Beépített SEO eszközök: Integrálható a SurferSEO-val a tartalom rangsorolásához
- Fejlett AI-alapú művészeti generálás: Eredeti képeket és vizuális elemeket hoz létre
- Valós idejű együttműködés: Lehetővé teszi a dokumentumok megosztását és a csapatmunka folyamatát
A Jasper AI korlátai
- Magasabb ár: Hasonló AI írási eszközökhöz képest
- Kötelező tényellenőrzés: A generált tartalomhoz szükséges
- Ismétlődési problémák: előfordulhatnak a generált tartalomban
- További költségek a plágium felismeréséért: Copyscape integráció révén
Jasper AI árak
- Alkotói csomag: 49 USD/hó/felhasználó
- Pro csomag: 69 USD/hó/felhasználó
- Üzleti terv: Egyedi árazás
Jasper AI értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (1200+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (1800+ értékelés)
Fejlessze tartalomstratégiáját a ClickUp segítségével
Az AI még mindig fejlődik, és amikor kreatív feladatokról van szó – például írásról –, még mindig szükség van egy kis emberi beavatkozásra.
Az AI azonban megkönnyítheti a technikai feladatokat. A HubSpot State of AI jelentése szerint a marketingesek körülbelül egyharmada használ AI-t a tartalomvázlatok elkészítéséhez.
Tehát, bár az AI nem fogja az egész kreatív folyamatot elvégezni helyetted, mindenképpen hasznos segédeszköz.
Akár önálló szabadúszó vagy, akár egy nagy csapat tagja, a megfelelő AI tartalomösszefoglaló generátor segíthet egyszerűsíteni a folyamatot és javítani az eredményeket.
Ezért a ClickUp segítségével mindig előnyben lesz.
Több mint 1000 sablon közül választhat, és számos AI-alapú eszköz áll rendelkezésére, amelyekkel könnyedén testreszabhatja a munkafolyamatokat bármilyen projekthez, legyen az marketingkampány, tartalomnaptár vagy csapatstratégia.
Csatlakozzon ingyenesen a ClickUp-hoz, és egyszerűsítse tartalomkészítési folyamatát!