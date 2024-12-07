Airtable vagy Excel: melyik eszköz a jobb 2025-ben?

A modern vállalkozások egyik legnagyobb kihívása az adatok rendelkezésre állása.

Akár egy nagy projekt számadatait dolgozza fel, akár a készleteket követi nyomon, akár csak a napi teendőit szervezi, egy megbízható adatelemző eszköz jelentősen megkönnyíti a munkát. A rengeteg lehetőség közül nehéz kiválasztani a legmegfelelőbbet.

Szerencséjére, közelebbről megvizsgáljuk a két népszerű adatbázis-kezelő eszközt: az Airtable-t és az Excel-t. Mindkettő tele van olyan funkciókkal, amelyek segítenek a feladatok elvégzésében, de az adatkezeléshez egyedi módon közelítenek.

Készen állsz arra, hogy megtudd, melyik lehet az új kedvenced? Készülj fel az Airtable és az Excel végső összecsapására. Bemutatunk egy új eszközt is, amely döntő tényező lehet! 🏆

Mi az az Airtable?

Az Airtable egy relációs adatbázis-eszköz, amely segít a adatok sorokba és oszlopokba rendezésében, valamint a különböző adatpontok összekapcsolásában, hogy jobban kezelhesse projektjeit és munkafolyamatait. Használhatja arra, hogy összes üzleti adatát egy helyre gyűjtsön – legyen szó csapat OKR-ekről, ügyfélprojektekről, marketingkampányokról vagy ügyfél-visszajelzésekről.

Megkönnyíti az együttműködést, mivel mindenki ugyanazon az oldalon maradhat a valós idejű frissítések és a mindenki igényeinek megfelelő egyéni nézetek segítségével.

Ráadásul az Airtable sablonok segítségével gyorsan elindulhatsz, függetlenül attól, hogy projektkövetőt, CRM-et vagy személyes teendőlistát készítesz.

via Airtable

Az Airtable funkciói

Ha felhasználóbarát eszközt keres az összes üzleti adat nyomon követéséhez és a részlegek közötti adatsilók eltávolításához, az Airtable néhány hasznos funkciót kínál. Nézzük meg őket!

1. funkció: Nézetek

Rendezze és vizualizálja adatait egyéni nézetekkel. Az Airtable lehetővé teszi, hogy különböző nézetek közül válasszon – például rácsnézet, naptár vagy Kanban –, így az információkat a projektjének és csapatának igényeinek leginkább megfelelő formátumban jelenítheti meg.

2. funkció: Felülettervező

Az Airtable Interface Designer segítségével közvetlenül az adataiból hozhat létre egyedi felületeket. Készítsen az egyedi igényekhez igazított nézeteket, amelyekkel a csapatok könnyebben tudnak dolgozni az adatokkal, és amelyek vizuálisan is vonzóak és felhasználóbarátok.

3. funkció: Jelentések

Az Airtable jelentéskészítési funkciókkal is rendelkezik. Az Airtable átfogó jelentéskészítési funkcióival mérheted és elemezheted adataidat, hogy kezelhesd az incidenseket, a típusok szerint rendelkezésre álló eszközöket, az értékesítési folyamatot és egyebeket. Ez segít betekintést nyerni és nyomon követni a legfontosabb mutatókat, hogy projektjeid a terv szerint haladjanak, és könnyedén hozhass adat alapú döntéseket.

4. funkció: Automatizálás

Az Airtable rengeteg automatizálási funkcióval rendelkezik. Egyszerűsítheti az ismétlődő feladatokat, értesítési triggereket hozhat létre, és integrálhatja külső eszközökkel, hogy a munkafolyamatok minimális manuális erőfeszítéssel zökkenőmentesen működjenek. Ha további funkciókra van szüksége, csatlakoztathatja a Javascriptjét.

Airtable árak

Ingyenes

Csapat: 24 dollár havonta

Üzleti: 54 dollár havonta

Vállalati szint: Egyedi árazás

Mi az Excel?

Az Excel a Microsoft népszerű táblázatkezelő szoftvere, amelyet széles körben használnak adatelemzéshez, pénzügyi modellezéshez és adatok szervezéséhez. Egy cellákból álló rácsot kínál, ahol a felhasználók képletek, diagramok és kimutató táblák segítségével adhatnak be, kezelhetnek és elemezhetnek adatokat.

Az Excel projektmenedzsmentje hatékony funkciókkal rendelkezik, amelyek az alapvető adatbevitelektől a fejlett elemzésekig minden feladat elvégzésére alkalmasak.

Akár költségvetést kezel, jelentéseket készít, komplex adatstruktúrákat kezel vagy modelleket épít, az Excel praktikus eszközöket kínál, amelyekkel adatai még értékesebbé válnak.

via Excel

Az Excel funkciói

Íme néhány fontos előnye az MS Excelnek:

1. funkció: Képletek és függvények

Az Excel kiterjedt képlet- és függvénykönyvtárat kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a számítások, adatelemzések és logikai műveletek egyszerű elvégzését. Az Excel képletkezelési képességei nélkülözhetetlenné teszik számos feladat elvégzéséhez, az egyszerű matematikai műveletektől a komplex statisztikai függvényekig.

2. funkció: Adatok vizualizálása

Segít vizualizálni az adatmintákat és trendeket különböző diagramtípusok, például oszlop-, vonal- és kördiagramok segítségével. Használhat feltételes formázást is az adatok szabályok alapján történő kiemeléséhez, így egy pillantással könnyen észreveheti a kiugró értékeket vagy trendeket.

Az Excel hatékony beépített adatmegjelenítő eszközöket kínál, mint például a Solver, az Analysis ToolPak és a Goal Seek a statisztikai elemzéshez, az egyszerűsített adatbevitelhez, az előrejelzéshez és az optimalizáláshoz. Ezek az eszközök leegyszerűsítik a komplex számításokat, így az Excel jó választás az adatalapú döntéshozatalhoz.

4. funkció: Makrók és automatizálás

A VBA (Visual Basic for Applications) segítségével az Excel felhasználók makrókat hozhatnak létre az ismétlődő feladatok automatizálására, a munkafolyamatok racionalizálására és az időmegtakarításra. Ez a funkció különösen hasznos testreszabott jelentések és összetett munkafolyamatok létrehozásához.

via Microsoft

Excel árak

Ingyenes

Alapvető: 4 USD/felhasználó/hónap

Alap: 6 USD/felhasználó/hónap

Standard: 12,5 USD/felhasználó/hónap

Airtable és Excel: funkciók összehasonlítása

Végezzünk el egy alapos összehasonlítást az Excel és az Airtable képességei alapján:

1. jellemző: Adatstruktúra és rugalmasság

Az adatok szervezése terén a rugalmasság a legfontosabb. Akár egy egyszerű listát kezel, akár egy komplex projektet, egy olyan eszköz, amely alkalmazkodik az Ön igényeihez, nagy különbséget jelent. Íme, hogyan kezelik az Excel és az Airtable az adatok strukturálását és a rugalmasságot a saját, egyedi módszereikkel.

Excel

Az Excel egy rugalmas, rács alapú eszköz az adatok kezeléséhez. Hatalmas adathalmazokat kezelhet, cellákat testreszabhat, képleteket használhat és formázással kísérletezhet, hogy az adatok úgy nézzenek ki, ahogyan Ön szeretné. Komplex számítások kezelésére lett kifejlesztve, ezért olyan népszerű minden számokkal és pénzügyekkel kapcsolatos feladatnál.

Airtable

Az Airtable olyan, mint egy táblázatkezelő szoftver és egy adatbázis keveréke, így a két világ legjobbjait ötvözi. „Relációs adatbázisként” van felépítve, így könnyen összekapcsolhatja a táblák közötti rekordokat, ami hasznos lehet például projektmenedzsment, értékesítési folyamatok nyomon követése és tartalomkezelés esetén. Ráadásul a nem technikai felhasználók számára intuitívabb, mint egy hagyományos táblázatkezelő alkalmazás, így a csapatok könnyebben tudnak szervezetten dolgozni.

🏆 Győztes: Airtable a központosított adatkezeléshez

2. funkció: Képletek és számítások

A képletek és a számítások minden hatékony adatelemző eszköz középpontjában állnak. Akár számokat dolgozol fel, trendeket elemez, vagy csak adatokat rendszerezel, a robusztus számítási lehetőségek jelentősen megkönnyíthetik a munkádat. Íme, hogyan teljesítenek az Excel és az Airtable:

Excel

Az Excel hatékony, fejlett képletkezelési funkciókkal rendelkezik, beleértve a komplex matematikai, statisztikai és pénzügyi funkciókat. A Power Queryhez hasonló elemző eszközökkel beágyazott képleteket, kimutató táblázatokat és komplex adatstruktúrákat hozhat létre, amelyek részletes adatelemzéshez és pénzügyi modellezéshez hasznosak.

Airtable

Az Airtable tartalmaz alapvető képleteket, de hiányoznak belőle az Excel fejlettebb funkciói és számítási mélysége. Inkább adatkezelésre, mint bonyolult számításokra lett tervezve. Egyszerű képletek és funkciók állnak rendelkezésre alapvető matematikai műveletekhez, adatkezeléshez és szövegfunkciókhoz, de nem támogatják az Excel szintjével megegyező komplex képleteket.

🏆 Győztes: Excel komplex adat számításokhoz

3. funkció: Adatok vizualizálása

Az adatok vizualizálása segít a felhasználóknak gyorsan megérteni a betekintést, azonosítani a trendeket és összehasonlításokat végezni. Az Excel és az Airtable eszközökben ez a funkció hozzáférhetőbbé teszi a komplex adatokat, lehetővé téve, hogy egy pillanat alatt meglássa a mintákat és következtetéseket vonjon le a numerikus adatokból.

Excel

Az Excel kiterjedt adatvizualizációs eszközöket kínál, beleértve táblázatokat, grafikonokat és feltételes formázást. Közvetlenül a táblázatokban hozhat létre vonaldiagramokat, oszlopdiagramokat, szóródási diagramokat és kördiagramokat. Az Excel tartalmazza a Power BI integrációt is, amely fejlettebb, interaktív irányítópultokat kínál.

Airtable

Az Airtable vizualizációs lehetőségeket is tartalmaz, de ezek inkább alapvető, a használhatóságra orientált funkciók. Az „Apps” (Alkalmazások) részben elérhetők olyan nézetek, mint a Kanban, a galéria, a naptár és a rács. Ezek a vizualizációk funkcionálisak a projektek nyomon követéséhez, de nem olyan komplexek, mint az Excel diagramkészítő eszközei.

🏆 Győztes: Excel a részletes adatvizualizációhoz

4. funkció: Automatizálás és munkafolyamat-kezelés

Az automatizálás és a munkafolyamat-kezelés funkciók nélkül egy eszköznek nincs értelme. Az automatizálás és a munkafolyamat-kezelés egyszerűsíti az ismétlődő feladatokat, hatékonyabbá teszi a munkát és időt szabadít fel magasabb szintű tevékenységekhez. Íme, mit kínálnak az Excel és az Airtable ezekre a területekre:

Excel

Az Excel makrók és VBA (Visual Basic for Applications) segítségével korlátozott automatizálási lehetőségeket kínál, amelyekkel a felhasználók automatizálhatják az ismétlődő feladatokat és egyedi funkciókat hozhatnak létre. A makrók ugyan hatékonyak, de kódolási ismereteket igényelnek, és nem mindenki számára felhasználóbarátak.

Airtable

Az Airtable automatizálást kínál egy könnyebben hozzáférhető, kódolás nélküli formátumban. Automatizálási funkciói lehetővé teszik triggerek, értesítések és más eszközökkel (pl. Slack, Google Naptár stb.) való integrációk beállítását, így kiválóan alkalmas csapatmunka-folyamatokhoz és projektmenedzsmenthez. Ez a könnyű használat ideális a közös munkához, de hiányzik belőle az Excel VBA mélységessége.

🏆 Győztes: Airtable a kódolás nélküli automatizálás és a fejlett funkciók miatt

5. funkció: Együttműködés és megosztás

Az együttműködési és megosztási funkciók megkönnyítik a csapatok zökkenőmentes együttműködését. Az Excel és az Airtablehez hasonló eszközök lehetővé teszik, hogy több felhasználó is valós időben hozzáférjen, szerkessze és kommentálja az adatokat, így mindenki ugyanazon az oldalon marad, és javul a csapat termelékenysége.

Excel

Az Excel támogatja az együttműködést, különösen a Microsoft 365 segítségével, ahol több felhasználó is egyszerre dolgozhat egy fájlon. Azonban a változások nyomon követése és a több nézethez tartozó jogosultságok kezelése bonyolulttá válhat, különösen nagy csapatok esetében.

Airtable

Az Airtable-t a kollaborációra tervezve fejlesztették ki. A felhasználók megjegyzéseket fűzhetnek a rekordokhoz, feladatokat rendelhetnek hozzájuk, és valós időben dolgozhatnak a megosztott adatbázisokon. Minden nézethez engedélyek rendelhetők, így szabályozható a hozzáférés bizonyos adatokhoz. Az Airtable felhasználóbarát felülete és megosztási lehetőségei zökkenőmentesebbé teszik a kollaboratív, csapatalapú projekteket.

🏆 Győztes: Airtable a zökkenőmentes adatmegosztásért

Airtable kontra Excel a Redditen

Megnéztük a Reddit oldalt, hogy mit mondanak az emberek az Airtable és az Excel összehasonlításáról. Íme, amit találtunk:

Az Airtable ugyan hatékony, de vannak korlátai, amikor nagy méretű számításokról van szó, mint az Excel.

Az Airtable ugyan hatékony, de vannak korlátai, amikor nagy méretű számításokról van szó, mint az Excel.

Imádom, hogy az Airtable-ben szinte bármilyen funkciót hozzáadhatok, amint rájövök, hogy szükségem van rá. Tökéletes azok számára, akik teljesen személyre szabott megoldást szeretnének, és élvezik, ha maguk valósíthatják meg azt.

Imádom, hogy az Airtable-ben szinte bármilyen funkciót hozzáadhatok, amint rájövök, hogy szükségem van rá. Tökéletes azok számára, akik teljesen személyre szabott megoldást szeretnének, és élvezik, ha maguk valósíthatják meg azt.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a legjobb alternatívát az Airtable és az Excel között

Az Airtable és a Microsoft Excel egyaránt egyedi funkciókat és felhasználási lehetőségeket kínál az adatkezeléshez. Mindkettő rendelkezik azonban alapvető együttműködési funkciókkal.

Függetlenül attól, hogy melyik eszközt választja, külön platformra van szüksége az adatok elemzéséhez vagy az érdekelt felekkel való kommunikációhoz. Az egyes adatpontokhoz különböző eszközök használata körülményes és a kontextus elvesztéséhez vezethet.

Hogy elkerüld ezt a dilemmát, a legjobb, ha egy olyan átfogó platformot használsz, mint a ClickUp, amely az Airtable rugalmasságát és az Excel adatkezelési képességeit ötvözi.

Ismerje meg, mi teszi a ClickUp-ot az adatkezelés és -elemzés terén a legjobb alternatívává.

A ClickUp első számú előnye: Szervezés táblázatos nézetben

Feladatok és projektek kezelése a ClickUp táblázatos nézetével

A ClickUp táblázatos nézetével a táblázatkezelő eszközök funkciói is elérhetővé válnak a projektmenedzsmentben, egy ismerős, testreszabható, rács alapú elrendezéssel és számos hatékony funkcióval.

Intuitív és rugalmas módon kezelheted a feladatokat, nyomon követheted az adatokat és rendszerezheted az információkat, ami tökéletes azoknak a csapatoknak, akik megszokták a táblázatokkal való munkát.

A Table View segítségével kódolás nélkül is elindulhatsz. Gyorsan felállíthatod a feladatok közötti kapcsolatokat, és összehangolhatod a munkádat a feladatok, dokumentumok és függőségek összekapcsolásával.

A ClickUp második előnye: Okosabb tervezés táblázatsablonokkal

A ClickUp egy speciális táblázatkezelő sablont kínál, amely az Excel és az Airtable legjobb tulajdonságait ötvözi, de projektmenedzsment környezetben – ez a ClickUp Spreadsheet Template.

Ezzel a sablonnal könnyedén beállíthatod a projektköltségvetéseket, a feladatkövetőket, vagy akár az adatelemző lapokat is, miközben minden a ClickUp munkaterületedhez kapcsolódik, így biztosítva a zökkenőmentes együttműködést.

De ez még nem minden. Hat különböző nézet közül választhatsz: Lista, Rács, Tábla, Dokumentum, Űrlap és Térkép. Ez a sablon kezdőbarát, így talán elfelejtheted az Excel vagy az Airtable programokat (haha)!

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Spreadsheet Template segítségével az Airtable és az Excel legjobb tulajdonságait egy helyen kaphatja meg.

A ClickUp harmadik előnye: automatizálja a munkafolyamatokat

A ClickUp automatizálási funkciói új szintre emelik a munkafolyamat-kezelést. Beállíthat automatizálásokat, amelyek feladatok, projektek és értesítések között indítanak el műveleteket, ezzel csökkentve a manuális munkát és biztosítva a csapat hatékony működését.

Akár feladatokat osztasz ki, állapotokat frissítesz, vagy a csapat tagjainak emlékezteted a határidőket, a ClickUp automatizálási funkciói időt takarítanak meg és növelik a hatékonyságot.

Megmondhatod az AI-nek, mit szeretnél elvégezni, és az azonnal elkészíti az automatizálásokat. Hát nem fantasztikus? Ráadásul a munkafolyamatod egészében használhatod, például projektparancsikonokhoz, dinamikus feladatok kiosztásához, e-mail automatizáláshoz, AI-alapú frissítésekhez és elemzésekhez, és még sok máshoz.

Egyéb ClickUp funkciók a zökkenőmentes adatkezeléshez

Készíts kód nélküli automatizálásokat a ClickUp automatizálási funkcióival

Van még a ClickUp Brain nevű AI asszisztensünk is, amely néhány kattintással megkönnyíti a tartalom generálását, a frissítések összefoglalását és a munkafolyamatok optimalizálását. Ez hatalmas előny azoknak a csapatoknak, amelyek fel szeretnék gyorsítani az ismétlődő feladatokat és növelni szeretnék a termelékenységet.

Hagyja, hogy az AI a ClickUp Brain segítségével tájékoztassa Önt a projekt állásáról és egyebekről

Ezenkívül a ClickUp projektmenedzsment funkciók átfogó csomagja lehetővé teszi a munka szervezését, a célok kitűzését és az előrehaladás nyomon követését – mindezt egy helyen.

A Gantt-diagramok, Kanban-táblák és naptárak segítségével a projekt minden aspektusát kezelheti anélkül, hogy eszközöket kellene váltania.

Ha rugalmasabb beállítást keres, akkor a ClickUp szerkeszthető táblázatkezelő sablon , amely teljes mértékben testreszabható. Ez a sablon lehetővé teszi, hogy személyre szabott, táblázatkezelő stílusú munkaterületet hozzon létre, amely az Ön egyedi igényeinek felel meg.

ClickUp: A megoldás az Airtable és az Excel közötti vitára

Ha központosított adatkezelést és zökkenőmentes adatmegosztást szeretne, válassza az Airtable-t. Az Excel azonban jobb választás lehet, ha változatos adatkészlettel rendelkezik, és fejlett számításokat szeretne végrehajtani.

De miért kell választani? Miért ne lehetne egy platformon minden funkciót megtalálni, hogy fejlett adatelemzéseket kapjunk?

Itt jön be a ClickUp. Ötvözi az Airtable relációs adatbázis-képességeit az Excel sokoldalúságával, így tökéletes megoldás a munkafolyamatok kezeléséhez.

A munkamenedzsment egyszerűsítésére tervezett ClickUp automatizálási, projektmenedzsment és együttműködési funkciókat kínál, amelyek néhány egyedi újítással helyettesíthetik az Airtable-t és az Excel-t. A két program legjobb tulajdonságait egyesíti egy intuitív platformban, így a munkamenedzsment zökkenőmentessé válik.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, hogy javítsd a munkád hatékonyságát!