Hogyan végezzen STEEPLE-elemzést stratégiai betekintés érdekében?

Képzelje el a következő helyzetet: épp egy új projektstratégiát véglegesít, és biztos abban, hogy az szilárd alapokon áll, amikor hirtelen politikai változásról szóló hírek jelennek meg. A korábban megbízhatónak tűnő tervek hirtelen bizonytalanná válnak.

Sok vezető szembesül olyan helyzetekkel, amikor külső erők még a legjobban kidolgozott stratégiákat is megkérdőjelezik. A STEEPLE-elemzés segít elkerülni ezeket a meglepetéseket.

A társadalmi, technológiai, gazdasági, környezeti, politikai, jogi és etikai tényezőkre összpontosítva a STEEPLE lehetővé teszi, hogy előre lássa a változásokat és rugalmas üzleti stratégiát alakítson ki.

Nézzük meg, hogyan adhat ez a keretrendszer további betekintést és alkalmazkodóképességet a tervezési folyamatához. 📑

Mi az a STEEPLE-elemzés?

A STEEPLE-elemzés egy stratégiai eszköz, amelynek segítségével a szervezetek értékelhetik működésüket befolyásoló külső tényezőket. A PESTLE elemzésen alapul, amely politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai és környezeti tényezőket vizsgál. A STEEPLE két fontos elemmel egészíti ki: etikai és jogi tényezőkkel, így a felhasználók átfogóbb képet kapnak az üzleti környezetről.

A STEEPLE-elemzés segítségével a szervezetek azonosíthatják a potenciális lehetőségeket és veszélyeket. Ez a megközelítés lehetővé teszi a csapatok számára, hogy értékeljék döntéseik etikai következményeit és biztosítsák a jogi előírások betartását.

Ezen túlmenően, ezeknek a további dimenzióknak a beépítése segít a vállalkozásoknak a komplexitás kezelésében és stratégiáik társadalmi elvárásokhoz való igazításában.

A STEEPLE-elemzés összetevői

A STEEPLE-elemzés hét kulcsfontosságú elemből áll, amelyek mindegyike a külső környezet egy-egy fontos aspektusát képviseli.

Vessünk rá egy pillantást! ⚒️

1. Társadalmi tényezők

A társadalmi tényezők azok a kulturális és demográfiai hatások, amelyek alakítják a fogyasztói magatartást és a társadalmi trendeket.

A figyelembe veendő legfontosabb szempontok a következők: Demográfiai adatok: Elemezze a népesség korát, nemét, jövedelmi szintjét és végzettségét, mivel ezek befolyásolhatják a piaci keresletet. Életmódbeli változások: Figyelje az életmódbeli preferenciák változásait, például az egészségtudatosság növekedését vagy a fenntarthatóság iránti érdeklődés növekedését. Társadalmi értékek: Ismerje meg a fogyasztói döntéseket meghatározó uralkodó attitűdöket és meggyőződéseket.

Például, ahogy a fogyasztók egyre környezettudatosabbá válnak, azok a vállalkozások, amelyek termékeikben és gyakorlatukban prioritást adnak a fenntarthatóságnak, versenyelőnyre tesznek szert. Ezen trendek felismerése lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy marketingstratégiáikat és kínálatukat hatékonyan igazítsák.

2. Technológiai tényezők

A technológiai tényezők magukban foglalják a feltörekvő technológiák iparágakra és üzleti tevékenységekre gyakorolt hatását.

A legfontosabb szempontok a következők: Innováció: Tartson lépést az automatizálás, a mesterséges intelligencia és az információs technológia fejlődésével Digitális átalakulás: Használja ki a digitális eszközöket, amelyek javítják a működési hatékonyságot és az ügyfél-elkötelezettséget. Kutatás és fejlesztés: Fektessen be a K+F-be, hogy lépést tartson a technológiai trendekkel

Az új technológiákat kihasználó szervezetek javítják folyamataikat és alakítják az ügyfelek elvárásait. Például az AI alkalmazása az adatelemzésben megalapozottabb döntéshozatalhoz és jobb ügyfélélményhez vezethet.

3. Gazdasági tényezők

A gazdasági tényezők jelentősen befolyásolják a szervezetek teljesítményét, és a következők tartoznak ide: Infláció és kamatlábak: Ismerje meg, hogyan befolyásolják ezek a kamatlábak ingadozásai a fogyasztói kiadásokat és a hitelfelvételi költségeket. Gazdasági növekedés: Figyelje a GDP növekedését, hogy felmérje az általános piaci feltételeket. Munkanélküliségi ráták: Elemezze a foglalkoztatási trendeket, mivel a magas munkanélküliség csökkentheti a fogyasztók vásárlóerejét.

Gazdasági visszaesések idején a fogyasztók gyakran szigorítják a költségvetésüket, ami arra készteti a vállalkozásokat, hogy módosítsák árazási stratégiájukat és termékválasztékukat. A gazdasági környezetről való folyamatos tájékozódás segít a szervezeteknek proaktívan reagálni a piaci változásokra.

4. Környezeti tényezők

A környezeti szempontok az üzleti tevékenységeket befolyásoló ökológiai tényezőket érintik, például: Klímaváltozás: Ismerje fel a változó éghajlati viszonyok és a természeti katasztrófák jelentette kockázatokat és lehetőségeket. Fenntarthatósági gyakorlatok: Vezessen be környezetbarát gyakorlatokat a beszerzés, a gyártás és a forgalmazás területén. Szabályozási megfelelés: Legyen naprakész a környezetvédelmi törvények és előírások terén

A fenntarthatóságot előtérbe helyező vállalatok javítják márkaimázsukat, miközben megfelelnek a szabályozási követelményeknek. A környezetbarát gyakorlatokba való befektetés innovációhoz és új piaci lehetőségekhez vezethet, ami mind a környezet, mind az üzleti élet számára előnyös.

5. Politikai tényezők

A politikai tényezők azt vizsgálják, hogy a kormányzati politikák és a politikai stabilitás hogyan befolyásolják az üzleti tevékenységeket.

A legfontosabb elemek a következők: Szabályozások: Legyen naprakész az iparágát érintő szabályozásokról, beleértve a munkaügyi törvényeket és a környezetvédelmi előírásokat. Adópolitikák: Elemezze, hogy az adóváltozások hogyan befolyásolják a jövedelmezőséget és a működési költségeket. Politikai stabilitás: Figyelje a politikai helyzetet azokban a régiókban, ahol működik, hogy felmérje a potenciális kockázatokat.

A politikai változások új lehetőségeket teremthetnek, vagy kihívásokat jelenthetnek a vállalkozások számára. A politikai helyzet megértése lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy előre lássák a változásokat, és stratégiáikat azokhoz igazítsák.

6. Jogi tényezők

A jogi tényezők az üzleti gyakorlatokat szabályozó törvények és rendeletek keretrendszerét érintik.

Fontos szempontok: Megfelelés: Gondoskodjon a foglalkoztatásra, a fogyasztóvédelemre, valamint az egészségre és biztonságra vonatkozó törvények betartásáról. Felelősség: Ismerje meg a lehetséges jogi kockázatokat és felelősségi kérdéseket Szellemi tulajdon: Védje az innovációkat és a tulajdonosi információkat szabadalmak és védjegyek segítségével.

A jogi megfelelést előtérbe helyező szervezetek elkerülik a szankciókat és elősegíthetik a pozitív munkahelyi kultúra kialakulását. A jogi fejleményekről való folyamatos tájékozódás emellett támogatja az etikus működést és javítja a szervezet hírnevét.

🔍 Tudta? A következtetés létrája elmagyarázza, hogyan jutunk el gyorsan a tényekről a döntésekig, gyakran feltételezések és meggyőződések alapján, nem pedig puszta tények alapján. Ez a pszichológus Chris Argyris által kidolgozott mentális modell segít megérteni, hogyan alakítja elméje a megfigyeléseket következtetésekké.

7. Etikai tényezők

Az etikai tényezők az üzleti gyakorlatokat irányító erkölcsi elvekre összpontosítanak.

A legfontosabb szempontok a következők: Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR): Végrehajtás olyan kezdeményezések, amelyek a társadalom és a környezet javát szolgálják. Tisztességes munkaügyi gyakorlatok: Biztosítsa a munkavállalók méltányos kezelését és támogassa jogaikat. Átláthatóság: Tartson fenn nyílt kommunikációt az érdekelt felekkel az üzleti gyakorlatokról és döntésekről.

Az etikai szempontokat előtérbe helyező szervezetek bizalmat építenek, növelik a márkahűséget és hosszú távú sikert biztosítanak maguknak.

🧠 Érdekesség: A STEEPLE keretrendszerben az etikai és jogi tényezők néha ellentmondhatnak egymásnak. Valami lehet jogilag legális, de a közvélemény szerint mégis etikátlan.

A STEEPLE-elemzés előnyei

A STEEPLE-elemzés egy stratégiai eszköz, amely segít a vállalkozásoknak megérteni a környezetüket meghatározó legfontosabb külső tényezőket. Az elemzés elvégzése számos előnnyel jár, amelyeket az alábbiakban sorolunk fel. 📝

Jobb kockázatértékelés

A STEEPLE-elemzés lehetővé teszi a vállalkozások számára a társadalmi, technológiai, gazdasági, környezeti, politikai, jogi és etikai kockázatok azonosítását és értékelését. Ez a kockázatokra vonatkozó tágabb perspektíva felkészíti a vállalkozásokat arra, hogy proaktív döntéseket hozzanak, amelyek csökkentik a hirtelen változásokkal szembeni sebezhetőségüket.

📌 Példa: Egy elektronikai gyártó, amely észreveszi az e-hulladékra vonatkozó új környezetvédelmi szabályozásokat, újrahasznosítási kezdeményezéseket hajthat végre a jövőbeli megfelelési kockázatok csökkentése érdekében.

Tájékozott stratégiai tervezés

A stratégiai tervezéshez használt STEEPLE-elemzés biztosítja, hogy a vállalat irányvonala összhangban legyen a külső trendekkel és a piaci igényekkel. A STEEPLE egyes elemeinek értékelése lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a valós világból származó betekintés alapján azonosítsák az innováció, a növekedés vagy a működés optimalizálásának lehetőségeit.

📌 Példa: Egy technológiai startup, amely a megújuló energia felé történő gyors átállást tapasztal, a fogyasztói igényeket kielégítő, környezetbarát termékek fejlesztésére összpontosíthat.

Külső tényezőkhöz való alkalmazkodóképesség

A STEEPLE-elemzés elősegíti az alkalmazkodóképességet, segítve a vállalkozásokat abban, hogy hatékonyan reagáljanak a külső üzleti környezet változásaira.

Azok a vállalatok, amelyek rendszeresen értékelik ezeket a tényezőket, jobban fel vannak készülve stratégiáik, termékeik vagy szolgáltatásaik kiigazítására, hogy relevánsak és versenyképesek maradjanak.

📌 Példa: Egy italgyártó vállalat, amely felismeri a fogyasztók növekvő érdeklődését a műanyaghulladékok csökkentése iránt, innovatív csomagolási megoldásokat vezethet be.

Fokozott piaci tudatosság

A STEEPLE-elemzés segít a vállalkozásoknak lépést tartani a változó piaci dinamikával. A társadalmi, gazdasági és technológiai trendek megértése versenyelőnyt biztosít számukra, és lehetővé teszi, hogy lépést tartsanak a fogyasztói elvárásokkal és az iparági fejleményekkel.

📌 Példa: Egy kiskereskedelmi vállalat észreveszi a fogyasztók növekvő érdeklődését a fenntartható termékek iránt, és kibővítheti környezetbarát termékpalettáját, hogy kielégítse ezt a keresletet.

Az etikai normáknak való megfelelés

A vállalkozások a STEEPLE-elemzést felhasználhatják az etikai normák betartására és a jogi követelmények teljesítésére. Ez az összehangolás erősíti a márka hírnevét és növeli a fogyasztói bizalmat, különösen azokban az iparágakban, ahol az etikus gyakorlatok fontosak a érdekeltek számára.

📌 Példa: Egy kozmetikai cég, amely tisztában van az állatkísérletekre vonatkozó egyre szigorodó szabályozásokkal, átállhat az állatkísérletek nélküli alternatívákra, és ezzel elnyerheti az etikai szempontokat fontosnak tartó fogyasztók tetszését.

🧠 Érdekesség: A PESTLE-elemzés kezdetben csak PEST volt! Francis Aguilar, a Harvard professzora 1967-ben alkotta meg a PEST-elemzést, hogy segítse a vállalkozásokat a sikerüket befolyásoló külső tényezők felismerésében.

Hogyan kell elvégezni a STEEPLE-elemzést: lépésről lépésre

STEEPLE-elemzéssel kell foglalkoznia? Ne aggódjon, a ClickUp segít Önnek. A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely segít Önnek a szervezettségben, az egyes tényezők nyomon követésében és a csapatával való zökkenőmentes együttműködésben.

Íme, hogyan kezdje el és valósítsa meg. 🙌🏼

1. lépés: Határozzon meg egyértelmű célokat

Kezdje azzal, hogy meghatározza, mit szeretne elérni ezzel az elemzéssel.

Gondoljon át fő céljait: piaci kockázatok feltárását, növekedési lehetőségek felismerését vagy versenyképes üzleti stratégia kidolgozását tűzte ki célul? A világos célok segítenek irányítani csapatát a folyamat során.

Hogy ez a lépés könnyebb legyen, használhatja a ClickUp Goals alkalmazást az elemzési célok meghatározásához és nyomon követéséhez. A Goals alkalmazással minden cél mérhető mérföldkővé válik, amely az egész csapat számára látható.

Állítson fel mérhető célokat STEEPLE elemzéséhez a ClickUp Goals segítségével.

A feladatokat és intézkedéseket közvetlenül ezekhez a célokhoz is kapcsolhatja, így az elemzés során könnyen nyomon követheti és kezelheti az előrehaladást.

2. lépés: Gyűjtsön össze releváns információkat

A következő lépés az, hogy adatokat gyűjtsön az elemzés minden kategóriájához. Gyűjtse össze a releváns forrásokból származó információkat, például piaci jelentéseket, versenytársak adatait és szakértői véleményeket, hogy átfogó képet kapjon.

Használja a ClickUp Forms alkalmazást az adatok és bejegyzések strukturált gyűjtéséhez.

A ClickUp Forms segít egyszerűsíteni az információgyűjtési folyamatot, mivel lehetővé teszi egy strukturált adatgyűjtési módszer beállítását.

Például hozzon létre egy űrlapot, amely arra ösztönzi a csapat tagjait, hogy minden kategóriához nyújtsák be észrevételeiket, kutatási eredményeiket vagy bármilyen releváns információt. Ez segíthet a beérkező információk központosításában, biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

3. lépés: Dokumentálja az eredményeket egy helyen

Miután összegyűjtötte az adatokat, azok rendszerezése elengedhetetlen az elemzés hatékonyságához. Hozzon létre dedikált ClickUp Docs dokumentumokat az eredmények tárolásához, kategorizálja őket STEEPLE kategóriák szerint, és tegye könnyebbé az együttműködést.

Szervezze és dokumentálja eredményeit a ClickUp Docs segítségével.

A Docs segítségével adatai jól strukturáltak maradnak, így könnyen hivatkozhat rájuk, vagy megoszthatja őket az érdekelt felekkel. Emellett támogatja a valós idejű szerkesztést és megjegyzéseket is, ami azt jelenti, hogy a csapat tagjai platformváltás nélkül, közösen megvitathatják és finomíthatják az eredményeket.

📖 Olvassa el még: Hogyan végezzünk réselemzést?

4. lépés: Tartsa összekapcsolva a csapatot

A STEEPLE-elemzés során elengedhetetlen a csapat összehangoltságának fenntartása.

A ClickUp Chat segítségével tartsa a beszélgetéseket szinkronban a feladatokkal és projektekkel.

A ClickUp Chat egy dedikált beszélgetési felületet kínál, ahol a csapat tagjai megvitathatják észrevételeiket és valós időben megoszthatják visszajelzéseiket. A munkafolyamatoktól a visszajelzésekig minden egy helyen marad, így könnyedén visszatérhet a legfontosabb beszélgetésekhez azok kontextusában.

A feladatokat a csevegési szálakhoz is kapcsolhatja, így a beszélgetések relevánsak maradnak a végzett munkához. Ez az integráció lehetővé teszi, hogy az alkalmazások vagy eszközök közötti váltás nélkül zökkenőmentesen kövesse nyomon az előrehaladást és a megbeszéléseket.

A ClickUp Assign Comments segítségével közvetlenül a visszajelzésekből rendelhet fel feladatokat.

A visszajelzések kezelése és a cselekvési pontok kijelölése érdekében a ClickUp Assign Comments segítségével könnyen biztosítható, hogy mindenki tisztában legyen a saját felelősségi körével.

A feladatokhoz fűzött megjegyzésekben megjelölhet konkrét csapattagokat, így egyértelművé téve, hogy ki mit kell nyomon követnie. Ezzel elkerülhető a felelősségi körökkel kapcsolatos zavar, és az elemzés előrehaladásával könnyebben nyomon követhetővé válik a folyamat.

5. lépés: Elemezze a versenytársakat

A versenytársak elemzésekor fontos megvizsgálni, hogy a technológia, a jogi szabályozás vagy a környezeti hatásokhoz való hozzáállásukban miben különböznek az Önétől.

Ez a mélyreható elemzés feltárhatja azokat a területeket, ahol előnyt szerezhet, vagy azonosíthatja a stratégiájában kezelendő hiányosságokat. Erősségeik és gyengeségeik nyomon követése segít abban, hogy hatékonyabban pozícionálja vállalatát.

A ClickUp Tasks segítségével könnyebben összefoglalhatja és megoszthatja a kritikus betekintéseket.

A ClickUp Tasks elengedhetetlen lehet a versenytársak elemzésének megszervezésében és nyomon követésében.

Minden versenytársra vonatkozóan feladatok hozhatók létre, hogy konkrét megfigyeléseket rögzítsenek stratégiájukról, erősségeikről és gyengeségeikről. Ez megkönnyíti a csapat együttműködését, jegyzetek hozzáadását és a fontos dolgokról való folyamatos tájékozódást.

Rendezze a versenytársakkal kapcsolatos információkat a ClickUp Custom Fields feladatokban

Ezenkívül a ClickUp egyéni mezők segítségével részletesebb adatokat gyűjthet az egyes feladatokon belül.

Például hozzáadhat egyéni mezőket, hogy nyomon kövesse az elemzés bizonyos kategóriáit, mint például a technológia, a jogi tényezők és a környezeti hatások. Ez lehetővé teszi a csapatának, hogy az adatokat úgy strukturálja, hogy azok könnyen összehasonlíthatóak legyenek a versenytársakkal, így egyszerűen azonosíthatók a minták, a lehetőségek és a fejlesztendő területek.

6. lépés: Azonosítsa a lehetőségeket és a veszélyeket

Miután összegyűjtötte az összes adatot, kezdje el azonosítani a lehetőségeket és a veszélyeket az egyes STEEPLE kategóriákban.

Keresse meg azokat a trendeket vagy mintákat, amelyek potenciális növekedési területeket vagy kockázatokra utaló figyelmeztető jeleket jeleznek. Ezen tényezők elemzése segít meghatározni azokat a lehetőségeket, amelyek összhangban állnak céljaival, miközben korán felismeri a potenciális veszélyeket.

A ClickUp Mind Maps segítségével azonosítsa és vizualizálja a lehetőségeket és a veszélyeket.

A ClickUp Mind Maps remek eszköz ennek vizualizálására.

A gondolattérképek segítségével áttekintheti a teljes képet, nyomon követheti, hogy a különböző elemek hogyan befolyásolják egymást, így könnyebben felismerheti a céljaival összhangban álló lehetőségeket, illetve korán felismerheti a veszélyeket.

A térkép gyors átalakításának és új ágak hozzáadásának képessége biztosítja, hogy a projekt környezete fejlődésével Ön is rugalmas maradjon.

7. lépés: Készítse el stratégiai tervét

Az eredmények elemzése után készen áll a teljes körű stratégiai terv kidolgozására.

Összpontosítson az egyes kategóriák cselekvési pontjaira, és határozza meg azokat a konkrét feladatokat és mérföldköveket, amelyekkel a azonosított tényezőket kezelni lehet. Győződjön meg arról, hogy minden cselekvés összhangban áll a kezdeti céljaival, és hogy azok reálisak és mérhetőek.

Koordinálja a feladatokat a csapatában a ClickUp többfelelős funkciójával

A ClickUp Multiple Assignees funkcióval feladatok rendelhetők a különböző csapattagokhoz az egyes STEEPLE kategóriákban.

Például a technológiai fejlesztésekkel, jogi elemzésekkel és környezeti szempontokkal kapcsolatos feladatokat különböző szakembereknek oszthatja ki a csapatán belül. Ezután minden tag a stratégia rá eső részén dolgozhat, de mivel az összes feladat összekapcsolódik a ClickUp-ban, az együttműködés egyszerű, és a haladás valós időben látható.

STEEPLE-elemzés példák és sablonok

A STEEPLE és a PESTLE elemzés egyaránt keretrendszert biztosít az üzleti tevékenységre gyakorolt külső hatások megértéséhez. Íme néhány valós példa arra, hogyan használják a vállalkozások a STEEPLE elemzést. ✅

1. Társadalmi

A Tesla kihasználta a növekvő környezettudatosságot, és az elektromos járművekre összpontosított, mivel a fogyasztók egyre inkább aggódtak a klímaváltozás és a fenntarthatóság miatt.

2. Technológiai

Az AI térnyerése felforgatta olyan iparágakat, mint az egészségügy és a kiskereskedelem. Például az Amazon ma már AI-t használ a személyre szabott ajánlások révén a vásárlói élmény javítására.

3. Gazdasági

A 2020-as COVID-19-járvány globális gazdasági lassulást okozott, ami arra kényszerítette a különböző szektorok vállalatait, hogy alkalmazkodjanak a csökkenő fogyasztói kiadásokhoz és a gazdasági bizonytalansághoz.

4. Környezet

A Patagonia ruházati márka hírnevét a környezeti felelősségvállalásnak köszönheti, amelynek keretében a növekvő ökotudatosságra reagálva termékei és működése során is figyelembe veszi a fenntarthatóságot.

5. Politikai

A Brexit kiváló példa arra, hogy a politikai változások hogyan kényszerítették a brit vállalkozásokat a kereskedelmi megállapodások, adók és szabályozások újragondolására, ami hatással volt olyan iparágakra, mint a pénzügyek és a gyártás.

6. Jogi

Az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) arra kényszerítette a Facebookhoz hasonló vállalatokat, hogy adatvédelmi gyakorlatukat a szigorúbb adatvédelmi törvényeknek megfelelően módosítsák.

7. Etikai

Az inkluzivitás és a sokszínűség iránti igény növekedésével a Mastercard jó példát mutat. 2021-ben a nők minden 1 dollárért 1 dollárt keresnek, és ugyanez igaz a színes bőrű emberekre is.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp PESTLE elemzési sablonja segít elemezni egy vállalkozás jelenlegi és külső környezetét.

Bár szigorúan véve nem STEEPLE-sablon, ez a ClickUp PESTLE-elemzési sablon segít szisztematikusan értékelni az üzleti tevékenységét befolyásoló külső tényezőket. Minden szakasz az adott tényezővel kapcsolatos betekintések gyűjtésére és trendek vagy kockázatok azonosítására irányul.

A sablon további előnyei:

Segít felismerni a fontos kockázatokat és lehetőségeket

Egyszerű módszert kínál az adatok gyűjtésére és megértésére.

Egyszerűbbé teszi a döntések megalapozását szilárd bizonyítékokra

Támogatja az Ön egyedi helyzetéhez illeszkedő stratégiák kidolgozását.

Gyakori hibák a STEEPLE-elemzésben

A STEEPLE-elemzés elvégzésekor bizonyos hibák akadályozhatják a folyamatot és pontatlan eredményekhez vezethetnek.

Íme néhány gyakori hiba, amelyet érdemes elkerülni. ❌

1. Az adatok túlzott általánosítása

Gyakori hiba, hogy korlátozott információk alapján általános feltételezéseket tesznek.

Győződjön meg arról, hogy több forrásból származó adatokat elemzi, hogy elkerülje az egydimenziós képet. Ne vonjon le következtetéseket elegendő bizonyíték nélkül.

2. Túlzott összpontosítás egy tényezőre

Egy másik probléma az, hogy túl nagy hangsúlyt fektetnek az elemzés egyik elemére, például túlságosan a gazdasági tényezőkre koncentrálnak, miközben elhanyagolják a társadalmi vagy politikai tényezőket.

A STEEPLE minden tényezője fontos szerepet játszik, ezért figyelmet kell fordítani minden területre egyformán.

3. Az elemzés iteratív jellegének figyelmen kívül hagyása

A STEEPLE-elemzés nem egyszeri feladat. Sokan figyelmen kívül hagyják annak fontosságát, hogy új információk felmerülése esetén felülvizsgálják és frissítsék eredményeiket. Az elemzés rendszeres felülvizsgálata lehetővé teszi, hogy lépést tartson a környezet változásaival.

4. Együttműködés hiánya

Ne támaszkodjon kizárólag a saját nézőpontjára. Dolgozzon együtt másokkal a csapatában vagy szervezetében, hogy sokféle nézőpontot gyűjtsön. Ez az együttműködés átfogóbb és kiegyensúlyozottabb elemzéshez vezet.

Most, hogy már alaposan megértettük a STEEPLE-elemzést, hasonlítsuk össze más népszerű piacelemzési keretrendszerekkel, hogy megtudja, melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek.

A STEEPLE-elemzés, a PESTLE-elemzés és a SWOT-elemzés mindegyike egyedi perspektívát kínál a stratégiai projektmenedzsmentben, az üzleti betekintés különböző dimenzióira összpontosítva. Íme egy összehasonlítás a három elemzés között:

Aspektus STEEPLE-elemzés PESTLE-elemzés SWOT-elemzés Cél Értékeli a hosszú távú stratégiát befolyásoló külső tényezőket, különös tekintettel az etikai szempontokra. Megvizsgálja az üzleti környezetet befolyásoló külső tényezőket, beleértve a gazdasági és jogi tényezőket. Elemezi a belső erősségeket, gyengeségeket, valamint a külső lehetőségeket és veszélyeket. Összetevők Társadalmi, technológiai, gazdasági, környezeti, politikai, jogi, etikai Politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai, jogi, környezeti Erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek Fókusz Széles körű áttekintést nyújt a külső tényezőkről, etikai dimenzióval. Kizárólag a külső makrogazdasági tényezőkre összpontosít. Hangsúlyozza a jelenlegi helyzetet befolyásoló belső és külső tényezőket. Használati eset Hosszú távú stratégiai tervezés az etika hangsúlyozásával A makrogazdasági környezet piacokra és iparágakra gyakorolt hatásának megértése Belső auditok, erőforrás-értékelés és piaci pozicionálás Ipari alkalmazás Releváns az etika és a társadalmi hatást előtérbe helyező szervezetek számára. Gyakori a piacelemzésben, a gazdasági előrejelzésben és a stratégiai tervezésben. Hasznos projektmenedzsmentben, versenytárs-elemzésben és üzletfejlesztésben. Eredmény Részletes áttekintést nyújt a külső hatásokról, etikai szempontokat is figyelembe véve. A vállalkozásra hatást gyakorló legfontosabb környezeti tényezők azonosítása Hasznos információkat nyújt az erősségek kiaknázásához és a gyengeségek kezeléséhez. Példa Alkalmas azoknak a vállalatoknak, amelyek kiemelten kezelik a vállalati társadalmi felelősségvállalást. Gyakran használják az új piacokra belépő vállalkozások a kockázatok megértése érdekében. Ideális a szervezet jelenlegi kapacitásának és stratégiájának értékeléséhez.

🔍 Tudta? A hagyományos SWOT-elemzéssel ellentétben, amely az erősségekre, gyengeségekre, lehetőségekre és veszélyekre összpontosít, a SOAR-elemzés pozitívabb megközelítést alkalmaz. Hangsúlyt fektet az erősségekre, lehetőségekre, törekvésekre és eredményekre, segítve a vállalatokat abban, hogy azokra a területekre összpontosítsanak, amelyekben jól teljesítenek, és elképzeljék a jövőbeli növekedést.

