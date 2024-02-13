A következtetés létrájának megértése a jobb döntések meghozatala érdekében

Sajnálta már valaha egy döntését? Lehet, hogy valakit felvett, valamit megvásárolt, másik állásba váltott, vagy csak rosszul vágatta le a haját! A való világban nincs garancia arra, hogy a döntései mindig helyesek lesznek.

A megfelelő információkkal és eszközökkel azonban jobb döntéseket hozhat, amelyek nagyobb valószínűséggel vezetnek sikerhez. Több tucat döntéshozatali sablon és keretrendszer segíti ezt.

Ebben a blogbejegyzésben egy ilyen eszközt vizsgálunk meg: a következtetés létráját.

Mi az a következtetés-létra?

A következtetés létrája egy lépésről lépésre haladó folyamat, amelyet természetesen követ, amikor döntéseket hoz. A döntéshozatali folyamat hét lépése a megfigyelés, az adatok kiválasztása, az értelmezés, a feltételezések, a következtetés, a meggyőződések és a cselekvés.

A következtetés létrája egy metaforikus kognitív és cselekvési modell, amelyet az amerikai üzleti teoretikus, Chris Argyris tervezett az 1970-es években. Azért alkotta meg, hogy segítse az embereket a döntéshozatali folyamat megértésében és elkerülje a téves következtetések levonását. Később Peter Senge népszerűsítette könyvében, „Az ötödik fegyelem” címmel.

Hamarosan belemegyünk a részletekbe, de először tisztázzuk a kifejezés jelentését egy másik hasonló kifejezéssel szemben.

Következtetés-létra kontra tudattalan elfogultság

A következtetés létrája és a tudatalatti elfogultság egyaránt a döntéshozatal területén alkalmazott kognitív modellek. Mindkettő implicit, ami azt jelenti, hogy a döntéshozó nem használja őket tudatosan. Ugyanakkor teljesen különböző fogalmakról van szó, amelyek eltérő funkciókat töltenek be.

A következtetés létrája egy eszköz, amely bemutatja a tipikus döntéshozatali folyamatot. A tudattalan elfogultság viszont olyan asszociációk és összefüggések, amelyeket tudatunk nélkül hozunk létre, és amelyek szintén befolyásolják a döntéseinket.

Következtetés létra Tudattalan elfogultság Több lépésből álló folyamat Tényezők kombinációja Viselkedési jellemzők hatása Társadalmi, kulturális és viselkedési jellemzők hatása Támogatja a hatékony döntéshozatalt Akadályozza a hatékony döntéshozatalt Segít követni Segít elkerülni

Egyszerűen fogalmazva: a jobb döntések meghozatalához minden lépésnél meg kell szüntetnünk a tudatalatti elfogultságot.

Melyek a következtetés létrájának fokai?

A leggyakrabban használt következtetés-létra egy megfigyelhető adatokból álló halmazból indul ki, és a következő fokokat tartalmazza.

Következtetés létra | Forrás: Wikimedia Commons

1. Megfigyelés

A legalsó fok a megfigyelés. Ebben a szakaszban megfigyeled a dolgokat és befogadod a rendelkezésre álló adatokat anélkül, hogy jelentést tulajdonítanál nekik vagy értéket rendelnél hozzájuk.

Például, ha döntést kell hoznia az összes marketingtevékenység költségvetésének elosztásáról, akkor összegyűjti és áttekinti az alábbi adatokat:

Az előző évek költségvetései és kiadásai

A korábbi évek kiadásainak megtérülése

Marketingtervek és tevékenységek a következő évre

Teljes rendelkezésre álló marketing költségvetés

Munkavállalói javadalmazás

2. Adatok kiválasztása

Nem minden adat egyformán fontos vagy releváns a jelenlegi döntéshozatal szempontjából. Ezért az adatok értelmezése előtt általában kiválasztjuk a relevánsakat. Ez a következtetés létra második fokozata.

A költségvetés elosztásának döntésénél a fenti listából minden adatot kiválaszthat, kivéve talán a munkavállalói javadalmazást, mert az a személyzeti/HR költségvetésbe tartozhat.

Ez az eliminációs folyamat lehetővé teszi a döntések egyértelműségét.

3. Értelmezés

Most, hogy megvan a szükséges adat, itt az ideje tanulmányozni és értelmezni azokat. Szándékoktól függetlenül mindenki a saját szubjektív tapasztalatai alapján értelmezi az adatokat. A következtetés létrája azt sugallja, hogy ez a normális folyamat, és a döntéshozó semmilyen módon nem befolyásolhatja azt.

Például az a tény, hogy a jövőbeli költségvetésről szóló döntések meghozatalához a múltbeli adatokat vette figyelembe, szubjektivitásra utal. Alternatív megoldásként, ha úgy véli, hogy a fizetett hirdetésekért felelős személy kompetensebb, mint a közösségi média vezetője, akkor lehet, hogy szubjektíven értelmezi a csatornák teljesítményét.

4. Feltételezések

Bármennyire is igyekszünk, minden döntésünk bizonyos feltételezéseken alapul. A lehető legnagyobb objektivitás érdekében adatokkal támaszthatjuk alá döntéseinket, így azok „ésszerű feltételezéseknek” minősülnek.

Ezután az előző lépés kontextusát és az ebben a lépésben megfogalmazott feltételezéseket felhasználva vonjon le következtetéseket.

Ugyanezen példában, ha mindig azt feltételezte, hogy a közösségi média ingyenes, akkor lehet, hogy nem fontolná meg, hogy bármilyen költségvetést is szánjon rá, még akkor sem, ha az ellenkezője igaz.

5. Következtetések

A következtetés létrájának következő lépése a következtetés, ahol az adatok, a kontextus és a feltételezések alapján döntünk a helyzet által megkövetelt cselekvésről.

Például, ha a kiválasztott adatok arra utalnak, hogy nem generáltál potenciális ügyfeleket a közösségi médián keresztül; ha ezt a közösségi média vezetőjéről alkotott véleményed kontextusában értelmezed; és feltételezed, hogy a csatorna ingyenes, akkor arra a következtetésre jutsz, hogy ebben az évben sem szánsz rá költségvetést.

6. Meggyőződések

Egy idő után a következtetések meggyőződéssé válnak. A meggyőződések pedig befolyásolják a cselekedeteinket.

Lehet, hogy úgy gondolja, hogy egy következtetés mindig igaz, mert egyszer már meghozta ezt a döntést, és bevált. Ezenkívül egy olyan körforgásba kerül, amelyben a következtetést különböző jövőbeli helyzetekre alkalmazza, ami végül megerősíti a meggyőződését.

A példában azt hinné, hogy a közösségi média nem működik az Ön esetében. Amikor valaki ragaszkodik ahhoz, hogy kipróbálja, Ön félszívvel beleegyezik, és ezzel előre meghatározza a kudarcát, ami ismét megerősíti az Ön meggyőződését.

7. Cselekvés

Az utolsó lépcsőfok a cselekvés, amelyet utazásunk végén teszünk meg. Végül x%-ot szánhat fizetett hirdetésekre, y%-ot közösségi médiára, z%-ot keresésre és így tovább.

A következtetés létrájának gyakorlati alkalmazása

Eredetileg a következtetés létrája nem döntéshozatali keretrendszerként szolgált, hanem inkább annak megfigyelésére, hogy általában hogyan hozunk döntéseket. Ugyanakkor felhasználható a gondolkodási folyamatok és a kognitív cselekvések irányítására. Íme, hogyan.

Ellenőrizze a kognitív torzítást

A következtetés létrájának lépései az egyéni kontextusra és a döntéseket befolyásoló meglévő feltételezésekre összpontosítanak. A következtetés létrájának segítségével elemezheti a folyamatot, hogy azonosítsa az elfogultságokat és újragondolja a döntéseket.

Például megnézheti a vállalkozók termelékenységét, és feltételezheti, hogy alulteljesítésük oka az, hogy távoli munkavégzéssel foglalkoznak. A következtetés lépcsőjének követésével visszatérhet a megfigyelési szakaszhoz, hogy ellenőrizze ezt az elméletet, ahelyett, hogy támaszkodna arra a meggyőződésére, hogy a távoli munkavállalók kevésbé termelékenyek.

Kerülje a gyors következtetések levonását

A következtetés létrája segít a tényekre és a valóságra koncentrálni. Segít az érvelési folyamatban. Segít alátámasztani a következtetéseit, vagy másokét megkérdőjelezni pontos információk alapján.

Például megnézheti a legújabb verzió hibáinak számát, és arra a következtetésre juthat, hogy az teljesen használhatatlan. A következtetés létrájának segítségével azonban az adatok alapján von le következtetéseket, és a kontextusból származó információkat felhasználva hatékonyan jut el a probléma gyökeréig.

Megelőzze a heves érzelmi reakciókat

Az emberek érzelmes lények. Mindannyian szomorúak, dühösek, csalódottak és idegesek leszünk a munkahelyen történtek miatt. Fontos azonban, hogy ezek az érzelmek ne befolyásolják aránytalanul a döntéseinket.

A következtetés létrája segít szabályozni az érzelmi reakciókat és megelőzni a meggondolatlan döntéseket.

Fejlessze reflektív gondolkodásmódját

A következtetés létrájának megértése és használata lehetővé teszi, hogy reflektív gondolkodásmódot alakítson ki, amelyben tudatában van saját gondolkodási folyamatának. Minél többet használja a következtetés létráját, annál nagyobb az esélye, hogy bővíti adatgyűjtését és megerősíti döntéshozatalát.

Erősíti a hatékony döntéseket

A legtöbb ember villámgyorsan átmegy a megfigyelésről a cselekvésre, intuitív módon hozva meg döntéseit. Ez bizonyos helyzetekben hatékony lehet, másokban viszont rendkívül hatástalan. A következtetés létrájának segítségével lassan végigkövetheti lépéseit, és jobb döntéseket hozhat.

Tegyük fel, hogy ösztönösen úgy érzi, hogy át kell váltania a felhőszolgáltatót, például a Google Cloud Platformról (GCP) az Amazon Web Servicesre (AWS), de a főnökei nem győződtek meg erről. A következtetés létráját felhasználva bővebben kifejtheti döntését, és bemutathatja a folyamatot, hogy befolyásolja vezetőségét.

A következtetés létráját befolyásoló tényezők

Bár a következtetés létrája hatékony eszköz a döntéshozatalban, nem teljesen megbízható. A következő tényezők csökkenthetik az eszköz hatékonyságát.

Tudattalan elfogultság : Az olyan elfogultságok, mint a faj, a szexualitás, a nem stb. hatással lehetnek a kiválasztott adatokra vagy a feltételezéseinkre.

Korlátozott információ : Korlátozott megfigyeléseket tehetünk, és még kevesebb adatpontot választhatunk ki, ami miatt döntéseink szűk látókörűek lesznek.

Siessen : A döntéshozatali folyamat siettése azt eredményezheti, hogy a létrán fontos lépéseket hagy ki.

Újraértékelés elmulasztása: A következtetés létrájának reflektív gondolkodásmódot kell kialakítania. Ha nem így történik, a feltételezések és meggyőződések ellenőrizetlenek maradnak, ami megerősítő torzításhoz vezet.

Ezért, mielőtt a következtetés létráját döntéshozatali technikaként alkalmazná, vegye figyelembe a fentieket, és hozzon létre ellenőrzési pontokat azokhoz. Íme néhány tipp a következtetés létrájának hatékony használatához.

Hogyan használjuk a következtetés létráját a döntéshozatalban?

Akár nagy, akár kicsi döntéseket hoz, a következtetés létra az egyik leghasznosabb mentális modell, amely útmutatást ad Önnek. Ahhoz, hogy gyorsan és hatékonyan feljusson a létrán, kihasználhatja a projektmenedzsment szoftverek előnyeit is. Íme, hogyan.

1. Gyűjtsön átfogó adatokat

Bár a megfigyelhető adatok halmaza önmagában nem egy lépés, a projektmenedzser feladata, hogy létrehozza és bővítse azok láthatóságát. Bármelyik legjobb döntéshozatali vagy értékelési AI-eszköz segíthet ebben.

A ClickUp projektmenedzsment szoftverével feladatlistát vezethet, felhasználókat rendelhet hozzá, mérheti az elvégzett munkát, nyomon követheti az egyes feladatokhoz szükséges időt, valós időben együttműködhet, dokumentálhatja a folyamatokat stb.

A ClickUp segítségével összegyűjtheti a projektekkel, folyamatokkal, emberekkel, célokkal és egyebekkel kapcsolatos megfigyelhető adatokat!

2. Adatok kiválasztása

Miután összegyűjtötte az összes lehetséges adatot, itt az ideje kiválasztani a megfelelő alhalmazt a meghozandó döntéshez. A ClickUp jelentései és nézetek pontosan azt a megoldást kínálják, amire szüksége van. Íme néhány példa.

ClickUp haladáskövetési jelentés

Projekt irányítópult: A ClickUp irányítópult valós idejű adatokat nyújt a projekt előrehaladásáról. Ezt felhasználhatja számos döntés meghozatalához.

Például, ha a projektje késik a hatókör kiterjedése miatt, és további erőforrásokat kell allokálnia, a műszerfal segít felmérni a szükséges támogatás mértékét.

Munkahelyi terhelés nézet: Ez a ClickUp nézet minden csapattaggal kapcsolatos adatokat, munkahelyi terhelését, rendelkezésre állását és termelékenységét mutatja. Ez a tökéletes adatkészlet az erőforrások elosztásával kapcsolatos döntések meghozatalához.

Időkövetési nézet: Ez a ClickUp nézet a csapat tagjai által különböző feladatokra fordított időt mutatja. Ezek az adatok rendkívül hasznosak a tervezett erőfeszítés/idővel kapcsolatos döntések meghozatalában.

3. Adja hozzá a megfelelő kontextust

A következtetés létrája azt sugallja, hogy az adatokat szubjektív korábbi tapasztalataink alapján értelmezzük. Szakmai környezetben ez hátráltathatja a sikert. Ezért projektmenedzserként érdemes befektetnie a nagyobb objektivitást biztosító kontextus megszerzésébe.

ClickUp Dashboard burn up és burn down diagramokkal

A ClickUp Dashboard segítségével több widgetet is hozzáadhat egy egyetlen nézethez, így minden adatponthoz kiegészítő információkat kap. Például miközben a projekt állapotát kördiagramként látja, a burn-up/burn-down diagramokat is megtekintheti, hogy biztosan a terv szerint haladjon.

Ha nehezen tudja rangsorolni az előtted álló feladatokat, próbáld ki a ClickUp Eisenhower Matrix sablont, amely segít a döntéshozatalban.

4. Tegyen (ésszerű) feltételezéseket

A feltételezések elkerülhetetlenek bármilyen döntés meghozatalakor. Például a következő sprint tervezésekor feltételezi, hogy minden csapattag a terv szerint rendelkezésre áll. Mivel nincs szabadságkérelem, ez egy ésszerű feltételezés, azaz valószínűleg igaz.

Ha a ClickUp időkövetési adatai szerint a múltban átlagosan 10 óra kellett egy P2 hibának a kijavításához, akkor ésszerű feltételezés, hogy a jövőben is ugyanennyi időre lesz szükség.

5. Gondolkodjon el a lehetőségeken, és vonjon le következtetéseket

Fehér tábla a következtetés létrájának lépéseinek vizualizálásához

A ClickUp Whiteboard segít a távoli csapatoknak ötleteket kidolgozni, lehetőségeket mérlegelni és forgatókönyveket feltárni. Amikor vizualizációs technikákat alkalmaznak az adatok csapatként történő megvitatásához, képesek kiküszöbölni az elfogultságot a létra minden lépcsőjén.

A ClickUp mesterséges intelligenciájával másodpercek alatt összefoglalhatja az adatokat. Ez időt takarít meg a prezentációk során, és megkönnyíti az információk feldolgozását a jövőben.

6. Tegyen lépéseket

Minden döntés végül valamilyen cselekvéshez vezet. Egy átfogó projektmenedzsment eszköz segítségével gyorsan eljuthat az adatoktól a döntéshozatalig és a cselekvésig. A ClickUp ezt többféle módon is lehetővé teszi.

ClickUp döntéshozatali keretrendszer sablon

Döntéshozatal támogatása: A ClickUp döntéshozatali keretrendszer dokumentumsablonja végigkíséri Önt a folyamaton. A következtetés létrájával együttműködve ez a sablon segíthet megerősíteni az érvelését.

Drag and drop tervezés: A ClickUp naptár nézetében láthatja a projekt ütemtervét. Ha úgy dönt, hogy áthelyezi azokat a feladatokat, amelyek késleltetnék az ütemtervet, akkor a feladatokat egyik napról a másikra húzhatja, hogy optimalizálja a termelékenységet.

Megjegyzések a teendőkhöz: A ClickUp megjegyzésszálak nem csak beszélgetésekhez használhatók. Miközben ötleteket gyűjt, rendeljen megjegyzéseket a teendőkhöz, és így beépítheti ezeket a munkafolyamatba.

Automatizálja a munkát: Egyes döntések automatizálhatók is. A ClickUp Automations segítségével beállíthat egy egyszerű „ha-akkor” automatizálást, amely automatikusan értesíti az összes érdekelt felet különböző forgatókönyvek esetén.

Testreszabás: Tervezze meg munkafolyamatait, és állítsa be őket a ClickUp-ban egyéni mezőkkel.

Hozzon jobb döntéseket a ClickUp segítségével

Mindenki naponta több tucat döntést hoz. Minél több felelőssége van, annál több döntést hoz, és annál nagyobb hatással vannak ezek a döntések. Így minden döntés fontos lesz.

A hatékonyság és a termelékenység érdekében a projektmenedzsereknek és a vezetőknek szilárd döntéshozatali folyamatokkal kell rendelkezniük. A következtetés létrája egy ilyen folyamat. Felvázolja, hogy a döntéshozó milyen folyamaton megy keresztül, a világ megfigyelésétől a cselekvésig.

A ClickUp projektmenedzsment eszköze nem csak a feladatok/tevékenységek kezelésére szolgál, hanem a világos döntések meghozatalára is. Az adatok gyűjtésétől és a jelentések bemutatásától a döntések cselekvési tételekké alakításáig a ClickUp minden lépésben támogatja a projektmenedzsereket.

Ne csak „kezelje” a feladatokat. Tűnjön ki a projektekben. Próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp-ot.