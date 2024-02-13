A következtetés létrájának megértése a jobb döntések meghozatala érdekében

Sajnálta már valaha egy döntését? Lehet, hogy valakit felvett, valamit megvásárolt, másik állásba váltott, vagy csak rosszul vágatta le a haját! A való világban nincs garancia arra, hogy a döntései mindig helyesek lesznek.
A megfelelő információkkal és eszközökkel azonban jobb döntéseket hozhat, amelyek nagyobb valószínűséggel vezetnek sikerhez. Több tucat döntéshozatali sablon és keretrendszer segíti ezt.
Ebben a blogbejegyzésben egy ilyen eszközt vizsgálunk meg: a következtetés létráját.
Mi az a következtetés-létra?
A következtetés létrája egy lépésről lépésre haladó folyamat, amelyet természetesen követ, amikor döntéseket hoz. A döntéshozatali folyamat hét lépése a megfigyelés, az adatok kiválasztása, az értelmezés, a feltételezések, a következtetés, a meggyőződések és a cselekvés.
A következtetés létrája egy metaforikus kognitív és cselekvési modell, amelyet az amerikai üzleti teoretikus, Chris Argyris tervezett az 1970-es években. Azért alkotta meg, hogy segítse az embereket a döntéshozatali folyamat megértésében és elkerülje a téves következtetések levonását. Később Peter Senge népszerűsítette könyvében, „Az ötödik fegyelem” címmel.
Hamarosan belemegyünk a részletekbe, de először tisztázzuk a kifejezés jelentését egy másik hasonló kifejezéssel szemben.
Következtetés-létra kontra tudattalan elfogultság
A következtetés létrája és a tudatalatti elfogultság egyaránt a döntéshozatal területén alkalmazott kognitív modellek. Mindkettő implicit, ami azt jelenti, hogy a döntéshozó nem használja őket tudatosan. Ugyanakkor teljesen különböző fogalmakról van szó, amelyek eltérő funkciókat töltenek be.
A következtetés létrája egy eszköz, amely bemutatja a tipikus döntéshozatali folyamatot. A tudattalan elfogultság viszont olyan asszociációk és összefüggések, amelyeket tudatunk nélkül hozunk létre, és amelyek szintén befolyásolják a döntéseinket.
|Következtetés létra
|Tudattalan elfogultság
|Több lépésből álló folyamat
|Tényezők kombinációja
|Viselkedési jellemzők hatása
|Társadalmi, kulturális és viselkedési jellemzők hatása
|Támogatja a hatékony döntéshozatalt
|Akadályozza a hatékony döntéshozatalt
|Segít követni
|Segít elkerülni
Egyszerűen fogalmazva: a jobb döntések meghozatalához minden lépésnél meg kell szüntetnünk a tudatalatti elfogultságot.
Melyek a következtetés létrájának fokai?
A leggyakrabban használt következtetés-létra egy megfigyelhető adatokból álló halmazból indul ki, és a következő fokokat tartalmazza.
1. Megfigyelés
A legalsó fok a megfigyelés. Ebben a szakaszban megfigyeled a dolgokat és befogadod a rendelkezésre álló adatokat anélkül, hogy jelentést tulajdonítanál nekik vagy értéket rendelnél hozzájuk.
Például, ha döntést kell hoznia az összes marketingtevékenység költségvetésének elosztásáról, akkor összegyűjti és áttekinti az alábbi adatokat:
- Az előző évek költségvetései és kiadásai
- A korábbi évek kiadásainak megtérülése
- Marketingtervek és tevékenységek a következő évre
- Teljes rendelkezésre álló marketing költségvetés
- Munkavállalói javadalmazás
2. Adatok kiválasztása
Nem minden adat egyformán fontos vagy releváns a jelenlegi döntéshozatal szempontjából. Ezért az adatok értelmezése előtt általában kiválasztjuk a relevánsakat. Ez a következtetés létra második fokozata.
A költségvetés elosztásának döntésénél a fenti listából minden adatot kiválaszthat, kivéve talán a munkavállalói javadalmazást, mert az a személyzeti/HR költségvetésbe tartozhat.
Ez az eliminációs folyamat lehetővé teszi a döntések egyértelműségét.
3. Értelmezés
Most, hogy megvan a szükséges adat, itt az ideje tanulmányozni és értelmezni azokat. Szándékoktól függetlenül mindenki a saját szubjektív tapasztalatai alapján értelmezi az adatokat. A következtetés létrája azt sugallja, hogy ez a normális folyamat, és a döntéshozó semmilyen módon nem befolyásolhatja azt.
Például az a tény, hogy a jövőbeli költségvetésről szóló döntések meghozatalához a múltbeli adatokat vette figyelembe, szubjektivitásra utal. Alternatív megoldásként, ha úgy véli, hogy a fizetett hirdetésekért felelős személy kompetensebb, mint a közösségi média vezetője, akkor lehet, hogy szubjektíven értelmezi a csatornák teljesítményét.
4. Feltételezések
Bármennyire is igyekszünk, minden döntésünk bizonyos feltételezéseken alapul. A lehető legnagyobb objektivitás érdekében adatokkal támaszthatjuk alá döntéseinket, így azok „ésszerű feltételezéseknek” minősülnek.
Ezután az előző lépés kontextusát és az ebben a lépésben megfogalmazott feltételezéseket felhasználva vonjon le következtetéseket.
Ugyanezen példában, ha mindig azt feltételezte, hogy a közösségi média ingyenes, akkor lehet, hogy nem fontolná meg, hogy bármilyen költségvetést is szánjon rá, még akkor sem, ha az ellenkezője igaz.
5. Következtetések
A következtetés létrájának következő lépése a következtetés, ahol az adatok, a kontextus és a feltételezések alapján döntünk a helyzet által megkövetelt cselekvésről.
Például, ha a kiválasztott adatok arra utalnak, hogy nem generáltál potenciális ügyfeleket a közösségi médián keresztül; ha ezt a közösségi média vezetőjéről alkotott véleményed kontextusában értelmezed; és feltételezed, hogy a csatorna ingyenes, akkor arra a következtetésre jutsz, hogy ebben az évben sem szánsz rá költségvetést.
6. Meggyőződések
Egy idő után a következtetések meggyőződéssé válnak. A meggyőződések pedig befolyásolják a cselekedeteinket.
Lehet, hogy úgy gondolja, hogy egy következtetés mindig igaz, mert egyszer már meghozta ezt a döntést, és bevált. Ezenkívül egy olyan körforgásba kerül, amelyben a következtetést különböző jövőbeli helyzetekre alkalmazza, ami végül megerősíti a meggyőződését.
A példában azt hinné, hogy a közösségi média nem működik az Ön esetében. Amikor valaki ragaszkodik ahhoz, hogy kipróbálja, Ön félszívvel beleegyezik, és ezzel előre meghatározza a kudarcát, ami ismét megerősíti az Ön meggyőződését.
7. Cselekvés
Az utolsó lépcsőfok a cselekvés, amelyet utazásunk végén teszünk meg. Végül x%-ot szánhat fizetett hirdetésekre, y%-ot közösségi médiára, z%-ot keresésre és így tovább.
A következtetés létrájának gyakorlati alkalmazása
Eredetileg a következtetés létrája nem döntéshozatali keretrendszerként szolgált, hanem inkább annak megfigyelésére, hogy általában hogyan hozunk döntéseket. Ugyanakkor felhasználható a gondolkodási folyamatok és a kognitív cselekvések irányítására. Íme, hogyan.
Ellenőrizze a kognitív torzítást
A következtetés létrájának lépései az egyéni kontextusra és a döntéseket befolyásoló meglévő feltételezésekre összpontosítanak. A következtetés létrájának segítségével elemezheti a folyamatot, hogy azonosítsa az elfogultságokat és újragondolja a döntéseket.
Például megnézheti a vállalkozók termelékenységét, és feltételezheti, hogy alulteljesítésük oka az, hogy távoli munkavégzéssel foglalkoznak. A következtetés lépcsőjének követésével visszatérhet a megfigyelési szakaszhoz, hogy ellenőrizze ezt az elméletet, ahelyett, hogy támaszkodna arra a meggyőződésére, hogy a távoli munkavállalók kevésbé termelékenyek.
Kerülje a gyors következtetések levonását
A következtetés létrája segít a tényekre és a valóságra koncentrálni. Segít az érvelési folyamatban. Segít alátámasztani a következtetéseit, vagy másokét megkérdőjelezni pontos információk alapján.
Például megnézheti a legújabb verzió hibáinak számát, és arra a következtetésre juthat, hogy az teljesen használhatatlan. A következtetés létrájának segítségével azonban az adatok alapján von le következtetéseket, és a kontextusból származó információkat felhasználva hatékonyan jut el a probléma gyökeréig.
Megelőzze a heves érzelmi reakciókat
Az emberek érzelmes lények. Mindannyian szomorúak, dühösek, csalódottak és idegesek leszünk a munkahelyen történtek miatt. Fontos azonban, hogy ezek az érzelmek ne befolyásolják aránytalanul a döntéseinket.
A következtetés létrája segít szabályozni az érzelmi reakciókat és megelőzni a meggondolatlan döntéseket.
Fejlessze reflektív gondolkodásmódját
A következtetés létrájának megértése és használata lehetővé teszi, hogy reflektív gondolkodásmódot alakítson ki, amelyben tudatában van saját gondolkodási folyamatának. Minél többet használja a következtetés létráját, annál nagyobb az esélye, hogy bővíti adatgyűjtését és megerősíti döntéshozatalát.
Erősíti a hatékony döntéseket
A legtöbb ember villámgyorsan átmegy a megfigyelésről a cselekvésre, intuitív módon hozva meg döntéseit. Ez bizonyos helyzetekben hatékony lehet, másokban viszont rendkívül hatástalan. A következtetés létrájának segítségével lassan végigkövetheti lépéseit, és jobb döntéseket hozhat.
Tegyük fel, hogy ösztönösen úgy érzi, hogy át kell váltania a felhőszolgáltatót, például a Google Cloud Platformról (GCP) az Amazon Web Servicesre (AWS), de a főnökei nem győződtek meg erről. A következtetés létráját felhasználva bővebben kifejtheti döntését, és bemutathatja a folyamatot, hogy befolyásolja vezetőségét.
A következtetés létráját befolyásoló tényezők
Bár a következtetés létrája hatékony eszköz a döntéshozatalban, nem teljesen megbízható. A következő tényezők csökkenthetik az eszköz hatékonyságát.
- Tudattalan elfogultság: Az olyan elfogultságok, mint a faj, a szexualitás, a nem stb. hatással lehetnek a kiválasztott adatokra vagy a feltételezéseinkre.
- Korlátozott információ: Korlátozott megfigyeléseket tehetünk, és még kevesebb adatpontot választhatunk ki, ami miatt döntéseink szűk látókörűek lesznek.
- Siessen: A döntéshozatali folyamat siettése azt eredményezheti, hogy a létrán fontos lépéseket hagy ki.
- Újraértékelés elmulasztása: A következtetés létrájának reflektív gondolkodásmódot kell kialakítania. Ha nem így történik, a feltételezések és meggyőződések ellenőrizetlenek maradnak, ami megerősítő torzításhoz vezet.
Ezért, mielőtt a következtetés létráját döntéshozatali technikaként alkalmazná, vegye figyelembe a fentieket, és hozzon létre ellenőrzési pontokat azokhoz. Íme néhány tipp a következtetés létrájának hatékony használatához.
Hogyan használjuk a következtetés létráját a döntéshozatalban?
Akár nagy, akár kicsi döntéseket hoz, a következtetés létra az egyik leghasznosabb mentális modell, amely útmutatást ad Önnek. Ahhoz, hogy gyorsan és hatékonyan feljusson a létrán, kihasználhatja a projektmenedzsment szoftverek előnyeit is. Íme, hogyan.
1. Gyűjtsön átfogó adatokat
Bár a megfigyelhető adatok halmaza önmagában nem egy lépés, a projektmenedzser feladata, hogy létrehozza és bővítse azok láthatóságát. Bármelyik legjobb döntéshozatali vagy értékelési AI-eszköz segíthet ebben.
A ClickUp projektmenedzsment szoftverével feladatlistát vezethet, felhasználókat rendelhet hozzá, mérheti az elvégzett munkát, nyomon követheti az egyes feladatokhoz szükséges időt, valós időben együttműködhet, dokumentálhatja a folyamatokat stb.
A ClickUp segítségével összegyűjtheti a projektekkel, folyamatokkal, emberekkel, célokkal és egyebekkel kapcsolatos megfigyelhető adatokat!
2. Adatok kiválasztása
Miután összegyűjtötte az összes lehetséges adatot, itt az ideje kiválasztani a megfelelő alhalmazt a meghozandó döntéshez. A ClickUp jelentései és nézetek pontosan azt a megoldást kínálják, amire szüksége van. Íme néhány példa.
Projekt irányítópult: A ClickUp irányítópult valós idejű adatokat nyújt a projekt előrehaladásáról. Ezt felhasználhatja számos döntés meghozatalához.
Például, ha a projektje késik a hatókör kiterjedése miatt, és további erőforrásokat kell allokálnia, a műszerfal segít felmérni a szükséges támogatás mértékét.
Munkahelyi terhelés nézet: Ez a ClickUp nézet minden csapattaggal kapcsolatos adatokat, munkahelyi terhelését, rendelkezésre állását és termelékenységét mutatja. Ez a tökéletes adatkészlet az erőforrások elosztásával kapcsolatos döntések meghozatalához.
Időkövetési nézet: Ez a ClickUp nézet a csapat tagjai által különböző feladatokra fordított időt mutatja. Ezek az adatok rendkívül hasznosak a tervezett erőfeszítés/idővel kapcsolatos döntések meghozatalában.
3. Adja hozzá a megfelelő kontextust
A következtetés létrája azt sugallja, hogy az adatokat szubjektív korábbi tapasztalataink alapján értelmezzük. Szakmai környezetben ez hátráltathatja a sikert. Ezért projektmenedzserként érdemes befektetnie a nagyobb objektivitást biztosító kontextus megszerzésébe.
A ClickUp Dashboard segítségével több widgetet is hozzáadhat egy egyetlen nézethez, így minden adatponthoz kiegészítő információkat kap. Például miközben a projekt állapotát kördiagramként látja, a burn-up/burn-down diagramokat is megtekintheti, hogy biztosan a terv szerint haladjon.
Ha nehezen tudja rangsorolni az előtted álló feladatokat, próbáld ki a ClickUp Eisenhower Matrix sablont, amely segít a döntéshozatalban.
4. Tegyen (ésszerű) feltételezéseket
A feltételezések elkerülhetetlenek bármilyen döntés meghozatalakor. Például a következő sprint tervezésekor feltételezi, hogy minden csapattag a terv szerint rendelkezésre áll. Mivel nincs szabadságkérelem, ez egy ésszerű feltételezés, azaz valószínűleg igaz.
Ha a ClickUp időkövetési adatai szerint a múltban átlagosan 10 óra kellett egy P2 hibának a kijavításához, akkor ésszerű feltételezés, hogy a jövőben is ugyanennyi időre lesz szükség.
5. Gondolkodjon el a lehetőségeken, és vonjon le következtetéseket
A ClickUp Whiteboard segít a távoli csapatoknak ötleteket kidolgozni, lehetőségeket mérlegelni és forgatókönyveket feltárni. Amikor vizualizációs technikákat alkalmaznak az adatok csapatként történő megvitatásához, képesek kiküszöbölni az elfogultságot a létra minden lépcsőjén.
A ClickUp mesterséges intelligenciájával másodpercek alatt összefoglalhatja az adatokat. Ez időt takarít meg a prezentációk során, és megkönnyíti az információk feldolgozását a jövőben.
6. Tegyen lépéseket
Minden döntés végül valamilyen cselekvéshez vezet. Egy átfogó projektmenedzsment eszköz segítségével gyorsan eljuthat az adatoktól a döntéshozatalig és a cselekvésig. A ClickUp ezt többféle módon is lehetővé teszi.
Döntéshozatal támogatása: A ClickUp döntéshozatali keretrendszer dokumentumsablonja végigkíséri Önt a folyamaton. A következtetés létrájával együttműködve ez a sablon segíthet megerősíteni az érvelését.
Drag and drop tervezés: A ClickUp naptár nézetében láthatja a projekt ütemtervét. Ha úgy dönt, hogy áthelyezi azokat a feladatokat, amelyek késleltetnék az ütemtervet, akkor a feladatokat egyik napról a másikra húzhatja, hogy optimalizálja a termelékenységet.
Megjegyzések a teendőkhöz: A ClickUp megjegyzésszálak nem csak beszélgetésekhez használhatók. Miközben ötleteket gyűjt, rendeljen megjegyzéseket a teendőkhöz, és így beépítheti ezeket a munkafolyamatba.
Automatizálja a munkát: Egyes döntések automatizálhatók is. A ClickUp Automations segítségével beállíthat egy egyszerű „ha-akkor” automatizálást, amely automatikusan értesíti az összes érdekelt felet különböző forgatókönyvek esetén.
Testreszabás: Tervezze meg munkafolyamatait, és állítsa be őket a ClickUp-ban egyéni mezőkkel.
Hozzon jobb döntéseket a ClickUp segítségével
Mindenki naponta több tucat döntést hoz. Minél több felelőssége van, annál több döntést hoz, és annál nagyobb hatással vannak ezek a döntések. Így minden döntés fontos lesz.
A hatékonyság és a termelékenység érdekében a projektmenedzsereknek és a vezetőknek szilárd döntéshozatali folyamatokkal kell rendelkezniük. A következtetés létrája egy ilyen folyamat. Felvázolja, hogy a döntéshozó milyen folyamaton megy keresztül, a világ megfigyelésétől a cselekvésig.
A ClickUp projektmenedzsment eszköze nem csak a feladatok/tevékenységek kezelésére szolgál, hanem a világos döntések meghozatalára is. Az adatok gyűjtésétől és a jelentések bemutatásától a döntések cselekvési tételekké alakításáig a ClickUp minden lépésben támogatja a projektmenedzsereket.
Ne csak „kezelje” a feladatokat. Tűnjön ki a projektekben. Próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp-ot.