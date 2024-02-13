ClickUp blog
A következtetés létrájának megértése a jobb döntések meghozatala érdekében

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
2024. február 13.

Sajnálta már valaha egy döntését? Lehet, hogy valakit felvett, valamit megvásárolt, másik állásba váltott, vagy csak rosszul vágatta le a haját! A való világban nincs garancia arra, hogy a döntései mindig helyesek lesznek.

A megfelelő információkkal és eszközökkel azonban jobb döntéseket hozhat, amelyek nagyobb valószínűséggel vezetnek sikerhez. Több tucat döntéshozatali sablon és keretrendszer segíti ezt.

Ebben a blogbejegyzésben egy ilyen eszközt vizsgálunk meg: a következtetés létráját.

Mi az a következtetés-létra?

A következtetés létrája egy lépésről lépésre haladó folyamat, amelyet természetesen követ, amikor döntéseket hoz. A döntéshozatali folyamat hét lépése a megfigyelés, az adatok kiválasztása, az értelmezés, a feltételezések, a következtetés, a meggyőződések és a cselekvés.

A következtetés létrája egy metaforikus kognitív és cselekvési modell, amelyet az amerikai üzleti teoretikus, Chris Argyris tervezett az 1970-es években. Azért alkotta meg, hogy segítse az embereket a döntéshozatali folyamat megértésében és elkerülje a téves következtetések levonását. Később Peter Senge népszerűsítette könyvében, „Az ötödik fegyelem” címmel.

Hamarosan belemegyünk a részletekbe, de először tisztázzuk a kifejezés jelentését egy másik hasonló kifejezéssel szemben.

Következtetés-létra kontra tudattalan elfogultság

A következtetés létrája és a tudatalatti elfogultság egyaránt a döntéshozatal területén alkalmazott kognitív modellek. Mindkettő implicit, ami azt jelenti, hogy a döntéshozó nem használja őket tudatosan. Ugyanakkor teljesen különböző fogalmakról van szó, amelyek eltérő funkciókat töltenek be.

A következtetés létrája egy eszköz, amely bemutatja a tipikus döntéshozatali folyamatot. A tudattalan elfogultság viszont olyan asszociációk és összefüggések, amelyeket tudatunk nélkül hozunk létre, és amelyek szintén befolyásolják a döntéseinket.

Következtetés létraTudattalan elfogultság
Több lépésből álló folyamatTényezők kombinációja
Viselkedési jellemzők hatásaTársadalmi, kulturális és viselkedési jellemzők hatása
Támogatja a hatékony döntéshozataltAkadályozza a hatékony döntéshozatalt
Segít követniSegít elkerülni

Egyszerűen fogalmazva: a jobb döntések meghozatalához minden lépésnél meg kell szüntetnünk a tudatalatti elfogultságot.

Melyek a következtetés létrájának fokai?

A leggyakrabban használt következtetés-létra egy megfigyelhető adatokból álló halmazból indul ki, és a következő fokokat tartalmazza.

Következtetés létra
Következtetés létra | Forrás: Wikimedia Commons

1. Megfigyelés

A legalsó fok a megfigyelés. Ebben a szakaszban megfigyeled a dolgokat és befogadod a rendelkezésre álló adatokat anélkül, hogy jelentést tulajdonítanál nekik vagy értéket rendelnél hozzájuk.

Például, ha döntést kell hoznia az összes marketingtevékenység költségvetésének elosztásáról, akkor összegyűjti és áttekinti az alábbi adatokat:

  • Az előző évek költségvetései és kiadásai
  • A korábbi évek kiadásainak megtérülése
  • Marketingtervek és tevékenységek a következő évre
  • Teljes rendelkezésre álló marketing költségvetés
  • Munkavállalói javadalmazás

2. Adatok kiválasztása

Nem minden adat egyformán fontos vagy releváns a jelenlegi döntéshozatal szempontjából. Ezért az adatok értelmezése előtt általában kiválasztjuk a relevánsakat. Ez a következtetés létra második fokozata.

A költségvetés elosztásának döntésénél a fenti listából minden adatot kiválaszthat, kivéve talán a munkavállalói javadalmazást, mert az a személyzeti/HR költségvetésbe tartozhat.

Ez az eliminációs folyamat lehetővé teszi a döntések egyértelműségét.

3. Értelmezés

Most, hogy megvan a szükséges adat, itt az ideje tanulmányozni és értelmezni azokat. Szándékoktól függetlenül mindenki a saját szubjektív tapasztalatai alapján értelmezi az adatokat. A következtetés létrája azt sugallja, hogy ez a normális folyamat, és a döntéshozó semmilyen módon nem befolyásolhatja azt.

Például az a tény, hogy a jövőbeli költségvetésről szóló döntések meghozatalához a múltbeli adatokat vette figyelembe, szubjektivitásra utal. Alternatív megoldásként, ha úgy véli, hogy a fizetett hirdetésekért felelős személy kompetensebb, mint a közösségi média vezetője, akkor lehet, hogy szubjektíven értelmezi a csatornák teljesítményét.

4. Feltételezések

Bármennyire is igyekszünk, minden döntésünk bizonyos feltételezéseken alapul. A lehető legnagyobb objektivitás érdekében adatokkal támaszthatjuk alá döntéseinket, így azok „ésszerű feltételezéseknek” minősülnek.

Ezután az előző lépés kontextusát és az ebben a lépésben megfogalmazott feltételezéseket felhasználva vonjon le következtetéseket.

Ugyanezen példában, ha mindig azt feltételezte, hogy a közösségi média ingyenes, akkor lehet, hogy nem fontolná meg, hogy bármilyen költségvetést is szánjon rá, még akkor sem, ha az ellenkezője igaz.

5. Következtetések

A következtetés létrájának következő lépése a következtetés, ahol az adatok, a kontextus és a feltételezések alapján döntünk a helyzet által megkövetelt cselekvésről.

Például, ha a kiválasztott adatok arra utalnak, hogy nem generáltál potenciális ügyfeleket a közösségi médián keresztül; ha ezt a közösségi média vezetőjéről alkotott véleményed kontextusában értelmezed; és feltételezed, hogy a csatorna ingyenes, akkor arra a következtetésre jutsz, hogy ebben az évben sem szánsz rá költségvetést.

6. Meggyőződések

Egy idő után a következtetések meggyőződéssé válnak. A meggyőződések pedig befolyásolják a cselekedeteinket.

Lehet, hogy úgy gondolja, hogy egy következtetés mindig igaz, mert egyszer már meghozta ezt a döntést, és bevált. Ezenkívül egy olyan körforgásba kerül, amelyben a következtetést különböző jövőbeli helyzetekre alkalmazza, ami végül megerősíti a meggyőződését.

A példában azt hinné, hogy a közösségi média nem működik az Ön esetében. Amikor valaki ragaszkodik ahhoz, hogy kipróbálja, Ön félszívvel beleegyezik, és ezzel előre meghatározza a kudarcát, ami ismét megerősíti az Ön meggyőződését.

7. Cselekvés

Az utolsó lépcsőfok a cselekvés, amelyet utazásunk végén teszünk meg. Végül x%-ot szánhat fizetett hirdetésekre, y%-ot közösségi médiára, z%-ot keresésre és így tovább.

A következtetés létrájának gyakorlati alkalmazása

Eredetileg a következtetés létrája nem döntéshozatali keretrendszerként szolgált, hanem inkább annak megfigyelésére, hogy általában hogyan hozunk döntéseket. Ugyanakkor felhasználható a gondolkodási folyamatok és a kognitív cselekvések irányítására. Íme, hogyan.

Ellenőrizze a kognitív torzítást

A következtetés létrájának lépései az egyéni kontextusra és a döntéseket befolyásoló meglévő feltételezésekre összpontosítanak. A következtetés létrájának segítségével elemezheti a folyamatot, hogy azonosítsa az elfogultságokat és újragondolja a döntéseket.

Például megnézheti a vállalkozók termelékenységét, és feltételezheti, hogy alulteljesítésük oka az, hogy távoli munkavégzéssel foglalkoznak. A következtetés lépcsőjének követésével visszatérhet a megfigyelési szakaszhoz, hogy ellenőrizze ezt az elméletet, ahelyett, hogy támaszkodna arra a meggyőződésére, hogy a távoli munkavállalók kevésbé termelékenyek.

Kerülje a gyors következtetések levonását

A következtetés létrája segít a tényekre és a valóságra koncentrálni. Segít az érvelési folyamatban. Segít alátámasztani a következtetéseit, vagy másokét megkérdőjelezni pontos információk alapján.

Például megnézheti a legújabb verzió hibáinak számát, és arra a következtetésre juthat, hogy az teljesen használhatatlan. A következtetés létrájának segítségével azonban az adatok alapján von le következtetéseket, és a kontextusból származó információkat felhasználva hatékonyan jut el a probléma gyökeréig.

Megelőzze a heves érzelmi reakciókat

Az emberek érzelmes lények. Mindannyian szomorúak, dühösek, csalódottak és idegesek leszünk a munkahelyen történtek miatt. Fontos azonban, hogy ezek az érzelmek ne befolyásolják aránytalanul a döntéseinket.

A következtetés létrája segít szabályozni az érzelmi reakciókat és megelőzni a meggondolatlan döntéseket.

Fejlessze reflektív gondolkodásmódját

A következtetés létrájának megértése és használata lehetővé teszi, hogy reflektív gondolkodásmódot alakítson ki, amelyben tudatában van saját gondolkodási folyamatának. Minél többet használja a következtetés létráját, annál nagyobb az esélye, hogy bővíti adatgyűjtését és megerősíti döntéshozatalát.

Erősíti a hatékony döntéseket

A legtöbb ember villámgyorsan átmegy a megfigyelésről a cselekvésre, intuitív módon hozva meg döntéseit. Ez bizonyos helyzetekben hatékony lehet, másokban viszont rendkívül hatástalan. A következtetés létrájának segítségével lassan végigkövetheti lépéseit, és jobb döntéseket hozhat.

Tegyük fel, hogy ösztönösen úgy érzi, hogy át kell váltania a felhőszolgáltatót, például a Google Cloud Platformról (GCP) az Amazon Web Servicesre (AWS), de a főnökei nem győződtek meg erről. A következtetés létráját felhasználva bővebben kifejtheti döntését, és bemutathatja a folyamatot, hogy befolyásolja vezetőségét.

A következtetés létráját befolyásoló tényezők

Bár a következtetés létrája hatékony eszköz a döntéshozatalban, nem teljesen megbízható. A következő tényezők csökkenthetik az eszköz hatékonyságát.

  • Tudattalan elfogultság: Az olyan elfogultságok, mint a faj, a szexualitás, a nem stb. hatással lehetnek a kiválasztott adatokra vagy a feltételezéseinkre.
  • Korlátozott információ: Korlátozott megfigyeléseket tehetünk, és még kevesebb adatpontot választhatunk ki, ami miatt döntéseink szűk látókörűek lesznek.
  • Siessen: A döntéshozatali folyamat siettése azt eredményezheti, hogy a létrán fontos lépéseket hagy ki.
  • Újraértékelés elmulasztása: A következtetés létrájának reflektív gondolkodásmódot kell kialakítania. Ha nem így történik, a feltételezések és meggyőződések ellenőrizetlenek maradnak, ami megerősítő torzításhoz vezet.

Ezért, mielőtt a következtetés létráját döntéshozatali technikaként alkalmazná, vegye figyelembe a fentieket, és hozzon létre ellenőrzési pontokat azokhoz. Íme néhány tipp a következtetés létrájának hatékony használatához.

Hogyan használjuk a következtetés létráját a döntéshozatalban?

Akár nagy, akár kicsi döntéseket hoz, a következtetés létra az egyik leghasznosabb mentális modell, amely útmutatást ad Önnek. Ahhoz, hogy gyorsan és hatékonyan feljusson a létrán, kihasználhatja a projektmenedzsment szoftverek előnyeit is. Íme, hogyan.

1. Gyűjtsön átfogó adatokat

Bár a megfigyelhető adatok halmaza önmagában nem egy lépés, a projektmenedzser feladata, hogy létrehozza és bővítse azok láthatóságát. Bármelyik legjobb döntéshozatali vagy értékelési AI-eszköz segíthet ebben.

A ClickUp projektmenedzsment szoftverével feladatlistát vezethet, felhasználókat rendelhet hozzá, mérheti az elvégzett munkát, nyomon követheti az egyes feladatokhoz szükséges időt, valós időben együttműködhet, dokumentálhatja a folyamatokat stb.

A ClickUp segítségével összegyűjtheti a projektekkel, folyamatokkal, emberekkel, célokkal és egyebekkel kapcsolatos megfigyelhető adatokat!

2. Adatok kiválasztása

Miután összegyűjtötte az összes lehetséges adatot, itt az ideje kiválasztani a megfelelő alhalmazt a meghozandó döntéshez. A ClickUp jelentései és nézetek pontosan azt a megoldást kínálják, amire szüksége van. Íme néhány példa.

ClickUp Dashboards Haladáskövetés nézet
ClickUp haladáskövetési jelentés

Projekt irányítópult: A ClickUp irányítópult valós idejű adatokat nyújt a projekt előrehaladásáról. Ezt felhasználhatja számos döntés meghozatalához.

Például, ha a projektje késik a hatókör kiterjedése miatt, és további erőforrásokat kell allokálnia, a műszerfal segít felmérni a szükséges támogatás mértékét.

Munkahelyi terhelés nézet: Ez a ClickUp nézet minden csapattaggal kapcsolatos adatokat, munkahelyi terhelését, rendelkezésre állását és termelékenységét mutatja. Ez a tökéletes adatkészlet az erőforrások elosztásával kapcsolatos döntések meghozatalához.

Időkövetési nézet: Ez a ClickUp nézet a csapat tagjai által különböző feladatokra fordított időt mutatja. Ezek az adatok rendkívül hasznosak a tervezett erőfeszítés/idővel kapcsolatos döntések meghozatalában.

3. Adja hozzá a megfelelő kontextust

A következtetés létrája azt sugallja, hogy az adatokat szubjektív korábbi tapasztalataink alapján értelmezzük. Szakmai környezetben ez hátráltathatja a sikert. Ezért projektmenedzserként érdemes befektetnie a nagyobb objektivitást biztosító kontextus megszerzésébe.

ClickUp Dashboard burn up és burn down diagramokkal
ClickUp Dashboard burn up és burn down diagramokkal

A ClickUp Dashboard segítségével több widgetet is hozzáadhat egy egyetlen nézethez, így minden adatponthoz kiegészítő információkat kap. Például miközben a projekt állapotát kördiagramként látja, a burn-up/burn-down diagramokat is megtekintheti, hogy biztosan a terv szerint haladjon.

Ha nehezen tudja rangsorolni az előtted álló feladatokat, próbáld ki a ClickUp Eisenhower Matrix sablont, amely segít a döntéshozatalban.

4. Tegyen (ésszerű) feltételezéseket

A feltételezések elkerülhetetlenek bármilyen döntés meghozatalakor. Például a következő sprint tervezésekor feltételezi, hogy minden csapattag a terv szerint rendelkezésre áll. Mivel nincs szabadságkérelem, ez egy ésszerű feltételezés, azaz valószínűleg igaz.

Ha a ClickUp időkövetési adatai szerint a múltban átlagosan 10 óra kellett egy P2 hibának a kijavításához, akkor ésszerű feltételezés, hogy a jövőben is ugyanennyi időre lesz szükség.

5. Gondolkodjon el a lehetőségeken, és vonjon le következtetéseket

ClickUp Whiteboards
Fehér tábla a következtetés létrájának lépéseinek vizualizálásához

A ClickUp Whiteboard segít a távoli csapatoknak ötleteket kidolgozni, lehetőségeket mérlegelni és forgatókönyveket feltárni. Amikor vizualizációs technikákat alkalmaznak az adatok csapatként történő megvitatásához, képesek kiküszöbölni az elfogultságot a létra minden lépcsőjén.

A ClickUp mesterséges intelligenciájával másodpercek alatt összefoglalhatja az adatokat. Ez időt takarít meg a prezentációk során, és megkönnyíti az információk feldolgozását a jövőben.

6. Tegyen lépéseket

Minden döntés végül valamilyen cselekvéshez vezet. Egy átfogó projektmenedzsment eszköz segítségével gyorsan eljuthat az adatoktól a döntéshozatalig és a cselekvésig. A ClickUp ezt többféle módon is lehetővé teszi.

Döntéshozatali keretrendszer dokumentum a ClickUp-tól
ClickUp döntéshozatali keretrendszer sablon

Döntéshozatal támogatása: A ClickUp döntéshozatali keretrendszer dokumentumsablonja végigkíséri Önt a folyamaton. A következtetés létrájával együttműködve ez a sablon segíthet megerősíteni az érvelését.

Drag and drop tervezés: A ClickUp naptár nézetében láthatja a projekt ütemtervét. Ha úgy dönt, hogy áthelyezi azokat a feladatokat, amelyek késleltetnék az ütemtervet, akkor a feladatokat egyik napról a másikra húzhatja, hogy optimalizálja a termelékenységet.

Megjegyzések a teendőkhöz: A ClickUp megjegyzésszálak nem csak beszélgetésekhez használhatók. Miközben ötleteket gyűjt, rendeljen megjegyzéseket a teendőkhöz, és így beépítheti ezeket a munkafolyamatba.

Automatizálja a munkát: Egyes döntések automatizálhatók is. A ClickUp Automations segítségével beállíthat egy egyszerű „ha-akkor” automatizálást, amely automatikusan értesíti az összes érdekelt felet különböző forgatókönyvek esetén.

Testreszabás: Tervezze meg munkafolyamatait, és állítsa be őket a ClickUp-ban egyéni mezőkkel.

Hozzon jobb döntéseket a ClickUp segítségével

Mindenki naponta több tucat döntést hoz. Minél több felelőssége van, annál több döntést hoz, és annál nagyobb hatással vannak ezek a döntések. Így minden döntés fontos lesz.

A hatékonyság és a termelékenység érdekében a projektmenedzsereknek és a vezetőknek szilárd döntéshozatali folyamatokkal kell rendelkezniük. A következtetés létrája egy ilyen folyamat. Felvázolja, hogy a döntéshozó milyen folyamaton megy keresztül, a világ megfigyelésétől a cselekvésig.

A ClickUp projektmenedzsment eszköze nem csak a feladatok/tevékenységek kezelésére szolgál, hanem a világos döntések meghozatalára is. Az adatok gyűjtésétől és a jelentések bemutatásától a döntések cselekvési tételekké alakításáig a ClickUp minden lépésben támogatja a projektmenedzsereket.

Ne csak „kezelje” a feladatokat. Tűnjön ki a projektekben. Próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp-ot.

