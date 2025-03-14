Ingyenes teendőlista-sablonok Excelhez

A feladatok kezelése gyakran olyan, mint egy véget nem érő „whack-a-mole” játék.
Ha egy feladatot elvégzel, öt újabb jelenik meg.
Itt jönnek jól a teendőlisták. Olyanok, mint a saját személyi asszisztensed, segítenek nyomon követni a következő feladatokat, és ninja-szerű pontossággal elvégezni a feladatokat.
Az Excel teendőlista-sablonokkal elhagyhatja a tollat és a papírt, és átállhat egy hatékonyabb munkaterhelés-kezelési módszerre. Ezekkel az Excel-sablonokkal mindent az igényeihez igazíthat, így minden feladatra hasznosak.
Ebben a cikkben áttekintjük a legjobb ingyenes Excel-feladatlista-sablonokat.
🏆 Bónusz: Bár az Excel-sablonok hasznosak lehetnek, a cikk későbbi részében további teendőlista-sablonokat is bemutatunk. Bízzon bennünk – imádni fogja őket!
Mik azok a teendőlista Excel sablonok?
A teendőlista Excel sablonok praktikus, testreszabható eszközök, amelyek segítenek a szervezettség fenntartásában azáltal, hogy az Excel táblázatban kezelik a feladatokat.
Segítségükkel könnyedén hozzárendelhet feladatokat, határidőket állíthat be, és rangsorolhatja a nap legfontosabb teendőit.
Akár egyik projektről a másikra vált, családi programokat szervez, vagy iskolai feladatokat végez, ezek a sablonok remek módszert kínálnak arra, hogy mindent egy helyen nyomon kövessen.
A teendőlista Excel sablonokat még jobbá teszi sokoldalúságuk.
A hagyományos tervezőktől eltérően ezeket a sablonokat bármilyen feladatlistához igazíthatja.
Ezek a sablonok a szükségleteknek megfelelően lehetnek egyszerűek vagy részletesek, a sürgős feladatok színekkel való jelölésétől a befejezett tételek kiszűréséig.
Szeretne minden feladat után egy jelölőnégyzetet hozzáadni, hogy megjelölhesse az elvégzett feladatokat? Csak rajta!
Ezek a sablonok kiválóan alkalmasak együttműködésre is. Ha feladatait csapatával vagy családjával koordinálja, egyszerűen ossza meg az Excel fájlt, és mindenki valós időben frissítheti az előrehaladását.
Ráadásul a sablonok segítenek vizualizálni a befejezett feladatokat és a közelgő határidőket, így soha nem veszíti szem elől céljait.
Mi teszi jóvá egy Excel teendőlista sablont?
Egy megbízható Excel-feladatlista-sablon több, mint csak egy hely, ahol feljegyezheti a feladatokat.
Például lehetővé teszi, hogy a projekt feladatait kisebb részekre bontsa, heti rutinokat tervezzen, vagy nyomon kövesse az előrehaladást a hosszú távú célok elérése terén.
A sablonnak egyértelmű oszlopokkal kell rendelkeznie a határidők, a prioritási szintek és az előrehaladás nyomon követéséhez. Beépített funkciókkal is rendelkeznie kell, például feltételes formázással, hogy kiemelje a lejárt feladatokat vagy megjelölje a befejezett feladatokat.
Az ideális Excel teendőlista-sablonnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy több projekt szervezésétől az utazáshoz szükséges egyszerű csomagolási ellenőrzőlista elkészítéséig minden feladatot kezelni tudjon.
Ideális esetben a sablonnak alkalmazkodóképesnek kell lennie, és olyan funkciókkal kell rendelkeznie, mint a feltételes formázás, a Gantt-diagramok és az előrehaladási sávok, hogy segítsen Önnek a teendők egyszerűsítésében és kivitelezésében.
A 10 legjobb Excel-sablon a teendőlistákhoz
1. Feladatlista-sablon haladáskövetővel a Microsoft 365-től
A Microsoft 365 Tennivaló lista sablonja haladáskövetővel kiváló kiindulási pont, ha még nem ismeri az Excel sablonokat. A testreszabható oszlopok segítségével beállíthatja a feladatok prioritását, a kezdési és befejezési dátumokat, valamint a beépített haladásjelző sáv segítségével nyomon követheti az előrehaladást.
A sablon segít több projekt kezelésében, mivel lehetővé teszi a feladatok kiosztását és a teljesítés állapotának nyomon követését. Ahogy frissíti a teljesítés százalékát, a feladatok automatikusan „Kész” állapotra frissülnek, amikor befejeződnek, így minden rendben marad.
Akár személyes használatra, akár projektmenedzsmentre, ez a könnyen hozzáférhető sablon gyerekjátékká teszi a befejezett feladatok nyomon követését.
Ráadásul teljesen testreszabható, így könnyedén létrehozhatja a számára legmegfelelőbb sablont!
✨ Ideális: projektasszisztensek, csapatkoordinátorok és személyi asszisztensek számára, akik könnyedén szeretnék kezelni a feladatokat és az előrehaladást.
2. Excel teendőlista sablon projektmenedzser számára
Elárasztja a feladatlistája? A Project Manager Excel teendőlista sablonjával sokkal könnyebb lesz nyomon követni a feladatait.
Ez a teendőlista-sablon lehetővé teszi a feladatok kiosztását, a határidők beállítását és az előrehaladás nyomon követését egy egyszerű haladási sáv segítségével. Tökéletes több projekt kezeléséhez, és teljes mértékben testreszabható. Ráadásul ingyenesen letölthető!
Több ellenőrzésre van szüksége? Könnyedén importálhatja a teendőlistáját a Gantt-diagram szoftverbe, és együttműködhet a csapatával a zökkenőmentes projektkezelés érdekében.
✨ Ideális: Feladatkezelők, műveleti vezetők és csapatvezetők számára, akiknek figyelemmel kell kísérniük a projekt feladatait és előrehaladását.
3. Excel teendőlista sablon a Vertex42.com webhelyről
Ha átfogóbb sablont keres a feladatok kezeléséhez (különösen a csapatával együtt), akkor a Vertex42 Excel teendőlista sablonja lehet a legjobb választás az előrehaladás nyomon követéséhez.
Ez a testreszabható feladatkövető sablon lehetővé teszi, hogy szervezett maradjon, mivel feladatok hozzárendelésével, határidők beállításával és feltételes formázás segítségével prioritásokat állíthat fel. Ráadásul automatikusan szűri a feladatokat, így azokat a kívánt mező szerint rendezheti.
Néhány kattintással a feladatokat prioritás vagy teljesítési állapot szerint is rendezheti.
✨ Ideális: Csapatvezetők, projektkoordinátorok és felügyelők számára, akiknek átfogó feladatkezelő eszközre van szükségük a csapat nyomon követéséhez.
4. Nyomtatható teendőlista-sablon a Template.net webhelyről
Akár személyes teendőket, több projektet vagy a legutóbbi projekt csapatának költségvetését kezeli, a nyomtatható teendőlista-sablon mindenre kiterjed.
Ez a rugalmas Excel-sablon lehetővé teszi a feladatok egyszerű kiosztását, a határidők beállítását és az előrehaladás nyomon követését. Emellett helyet biztosít a feladatleírások vagy megjegyzések hozzáadásához is.
Intuitív funkciói egyszerűsítik a feladatok prioritásainak meghatározását és a szervezettség fenntartását, függetlenül attól, hogy hány feladatot ad hozzá a táblázathoz. A legjobb az egészben, hogy ingyenesen letölthető és teljes mértékben szerkeszthető mind az Excelben, mind a Google Táblázatokban.
✨ Ideális: irodai adminisztrátorok, projektmenedzserek és rendezvénytervezők számára, akiknek rugalmas és kinyomtatható teendőlistára van szükségük több projekthez.
5. Havi teendőlista sablon a Template.net webhelyről
Érezte már valaha, hogy elmerül a havi költségvetés és a napi ütemterv nyomon követésében?
Az áramszámlák, a jelzáloghitel-törlesztések és a projekt mérföldköveinek nyomon követése gyorsan nehézkessé válhat.
Itt jöhet jól a Template.net Havi teendőlista sablonja.
Ez az Excel-sablon egyszerűsíti a feladatkezelést, mivel lehetővé teszi a határidők beállítását, az előrehaladás nyomon követését és az összes havi cél elérése.
A sablon mérföldkő-nyomonkövetési funkciója különösen hasznos hosszú távú célok esetén, legyen szó havi költségvetés vagy projektállapot nyomon követéséről. Van egy praktikus üres hely is jegyzetek hozzáadásához.
Mentse Excel-fájlként vagy Google Sheet-ként, majd nyomtassa ki használatra.
✨ Ideális: költségvetési vezetők, pénzügyi tervezők és projektkoordinátorok számára, akiknek havi költségvetéseket és hosszú távú projektmérföldköveket kell nyomon követniük.
6. Teendőlista Excel-lap sablon a Template.net webhelyről
A Template.net Excel-többlistás sablonjával kezelheti mind rövid távú teendőit, mind hosszú távú céljait.
A sablon testreszabható oszlopai lehetővé teszik a mezők szerkesztését, hogy konkrét feladatokat adjon meg és prioritásokat állítson be.
A feltételes formázás segítségével könnyedén kiemelheti a feladatokat azok állapot, határidő vagy prioritási szintje alapján.
A rendezési és szűrési opciók segítségével könnyen áttekinthetővé teheti feladatait, míg a beépített számítási funkciók lehetővé teszik a feladatok időtartamának és az általános előrehaladás nyomon követését.
✨ Ideális: Üzemeltetési vezetők, projektvezetők és a személyes termelékenység iránt érdeklődők számára, akik rövid távú feladatokat és hosszú távú célokat egyaránt kezelnek.
Az Excel tennivalólistákhoz való használatának korlátai
Bár a teendőlisták formázása a Microsoft Excelben kényelmesnek tűnik, van néhány korlátozása, amelyet érdemes figyelembe venni:
- Kézi frissítések: A listákat folyamatosan kézzel kell frissítenie, ami időigényes lehet, ha több feladatot vagy projektet kezel.
- Korlátozott automatizálás: A dedikált feladatkezelő szoftverekkel ellentétben az Excel nem kínál beépített automatizálást az ismétlődő feladatokhoz vagy az automatikus emlékeztetőkhöz.
- Kényelmetlen közös használat: Az Excel táblázat megosztása másokkal zavart okozhat, különösen, ha több ember egyszerre szerkeszti azt.
- Nincs valós idejű nyomon követés: A felhőalapú projektkezelő eszközökkel ellentétben az Excel nem kínál valós idejű frissítéseket, ami megnehezíti a haladás azonnali nyomon követését.
- Összetett képletek: A fejlettebb funkciók (például Gantt-diagramok vagy egyéni formázás) használata az Excel funkcióinak ismeretét igényli, ami kezdők számára kihívást jelenthet.
- Nincsenek feladatfüggőségek: A projektmenedzsment szoftverekkel ellentétben az Excel nem támogatja könnyen a függőségeken alapuló feladatok összekapcsolását, ami komplex projektek esetében elengedhetetlen.
Alternatív teendőlista-sablonok
Mi lenne, ha elmondanánk, hogy létezik egy platform, amely ötvözi a teendőlista formázását, rendezését és a feladatok nyomon követését a projektkezeléssel?
Így tudja a ClickUp a teendőlistáidat valami hatékonyabbá alakítani.
Több testreszabható állapotnézettel és integrált projektkezelési funkciókkal a ClickUp ingyenes sablonjai úgy lettek kialakítva, hogy minden napi igényét kielégítsék, függetlenül attól, hogy marketingcsapatot vezet vagy feladatokat követ nyomon.
Íme a ClickUp legjobb alternatív teendőlista-sablonjai, amelyeket kipróbálhat:
1. ClickUp munkalista-sablon
Ön is azok közé tartozik, akik elfelejtik öntözni a növényeket, vagy például ellenőrizni a múlt heti teljesítményüket, egyszerűen azért, mert túl sok dolguk van?
A ClickUp Work teendőlista sablon segít a szervezettségben, mivel a feladatokat egyértelmű lépésekre bontja.
Az „Folyamatban” és „Befejezve” egyéni állapotokkal, valamint a „Feladat típusa” vagy „Prioritás” egyéni mezőkkel ez a feladatkövető sablon segít a feladatok prioritásainak meghatározásában és kiosztásában, a határidők beállításában és az előrehaladás nyomon követésében.
A Naptár nézet segítségével egy lépésben megtervezheti az egész hetet vagy hónapot. A Feladatok lista nézet segítségével mindent nyomon követhet, ha meg kell határoznia a legfontosabb prioritásokat.
✨ Ideális: Műveleti vezetők, csapatvezetők és felsővezetők számára, akiknek szervezniük és prioritásokat kell felállítaniuk a munkahelyi projektek feladataival kapcsolatban.
2. ClickUp alapvető teendőlista-sablon
Ha egyszerű, alapvető megoldást keres a mindennapi feladatokhoz, akkor a ClickUp Basic To-Do List Template a legjobb választás.
Ez a sablon tökéletes kezdőknek. Készre szabott, teljes mértékben testreszabható beállítást kínál, amelynek segítségével másodpercek alatt elindulhat.
Lehetővé teszi a haladás nyomon követését és a könnyű szervezést. Tekintse meg feladatait táblázatos vagy listás formátumban, és szűrje őket két egyszerű állapot szerint: „Befejezett” és „Teendő”.
Akár személyes feladatokat kezel, akár projekteket irányít, ezt a sablont teljes mértékben alkalmazkodtathatja a munkafolyamat nyomon követéséhez!
✨ Ideális: kezdő szakemberek, adminisztratív asszisztensek és projektkoordinátorok számára, akik egyszerű feladatkezelő eszközt keresnek.
3. ClickUp napi teendőlista sablonja
A bevásárlási listától a munkanap tervezéséig, a ClickUp napi teendőlista sablonja tökéletesen megfelel a mindennapi igényeinek.
Ez a kezdőknek is könnyen használható feladatkövető sablon segít a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában, a határidők beállításában és a napi előrehaladás nyomon követésében.
Az olyan egyéni mezőkkel, mint a „Sorozat számláló”, „Kategória” és mások, ez a sablon kiválóan alkalmas szokások nyomon követésére és kialakítására.
A sablon automatikus emlékeztetőivel és mérföldköveivel több projektet is nyomon követhet, így biztosan minden időben elkészül.
✨ Ideális: irodavezetők, szabadúszók és csapatvezetők számára, akik napi feladatokat és személyes célokat kezelnek.
4. ClickUp naptár feladatok listája sablon
A ClickUp naptár teendőlista sablon egy egyoldalas sablon, amely segít megtervezni napi, heti vagy havi feladatait a jobb szervezés és koncentráció érdekében.
Képzelje el, hogy egy csapatprojektet irányít, amelynek több határideje is van a hónap során.
Ezzel a sablonnal gyorsan hozzárendelhet feladatokat, beállíthat határidőket, és mindent új naptárformátumban megtekinthet.
Csak a saját feladataidra kell koncentrálnod? Válts át a szerepkör szerinti nézetre, és csak a saját feladataidat lásd, így könnyebben rangsorolhatod a munkaterhelésedet.
Vagy tegyük fel, hogy egy nagy családi rendezvényt tervez, amelynek sok mozgó eleme van. Használja ezt a sablont a feladatok ütemezéséhez és a családtagok közötti felosztásához, a helyszínek lefoglalásának határidejének nyomon követéséhez, sőt, a fontos dátumokhoz emlékeztetőket is beállíthat.
Tartalmaz egy kényelmes értekezlet-kérés nézetet, amely megmutatja a közelgő értekezleteket és az egyes értekezletek előtt elvégzendő feladatokat.
✨ Ideális: rendezvénytervezők, projektmenedzserek és ügyvezetői asszisztensek számára, akik napi, heti vagy havi ütemtervek alapján követik nyomon a feladatokat és a határidőket.
5. ClickUp tevékenységi lista sablon
Képzelje el, hogy egyszerre több ügyfélprojektet is végez.
A ClickUp tevékenységi lista sablonjával ügyfelek szerint rendezheti a feladatokat, nyomon követheti az egyes projektek előrehaladását, és biztosíthatja, hogy a határidők ne fedjék egymást.
A Naptár nézet tájékoztatja Önt a közelgő eseményekről, míg a Gantt-diagram segít hatékonyan megtervezni a munkaterhelését. A Munkaterhelés nézet segítségével pedig biztosíthatja az egyes projektek hatékony erőforrás-kezelését.
Az olyan egyéni mezőkkel, mint a „Projektmenedzser” és a „Befejezési előrehaladás”, projekt szerint rangsorolhatja a feladatokat, és biztosíthatja, hogy minden a terv szerint haladjon.
✨ Ideális: ügyfélprojekt-menedzserek, ügyfélkapcsolati menedzserek és csapatvezetők számára, akik egyszerre több ügyfélprojektet kezelnek.
6. ClickUp feladatkezelési sablonja
Ha a munka hegyekben áll, a ClickUp feladatkezelési sablon lehet a legjobb megoldás a menetrend egyszerűsítésére és szervezésére.
Ez a sokoldalú feladatkövető sablon lehetővé teszi, hogy munkáját három listába szervezze: Teendők, Ötletek és Hátralék. Rendeljen hozzá feladatokat, állítsa be a határidőket, majd szűrje a „Részleg” egyéni mező szerint, hogy a feladatokat részlegek szerint követhesse nyomon.
További részletekre van szüksége? Használja a már meglévő egyéni mezőket, mint például a „Kijelölt személy” és a „Prioritás”, vagy hozzon létre saját mezőket a feladatok részletesebb kezeléséhez.
Ez egy azonnal használható megoldás, amelynek segítségével a teendőlistád kezelése könnyebb lesz, mint valaha!
✨ Ideális: projektmenedzserek, csapatvezetők és műveleti koordinátorok számára, akik több csapat komplex feladatait és munkaterhelését kezelik.
7. ClickUp mozgatható teendőlista sablon
Nem minden sablon célja, hogy megkönnyítse az életet nagy változások (például költözés vagy irodaköltözés) során. Itt jön jól a ClickUp költözési teendőlista sablon.
Ez a sablon a költözéshez kapcsolódó konkrét feladatokat követi nyomon. Akár csomagolásról, ütemezésről vagy logisztikai tervezésről van szó, a sablon a feladatokat kezelhető lépésekre bontja.
Az egyéni állapotok és a Gantt-diagram nézet segítségével vizualizálhatja az előrehaladást és biztosíthatja a zökkenőmentes átmenetet. Tökéletes megoldás arra, hogy semmi ne maradjon ki, és az új lépés stresszmentes és koncentrált legyen!
A Költözés szakaszai nézet segítségével nyomon követheti a költözés általános előrehaladását, míg a Kezdő lépések útmutató nézet tippeket ad a hatékony tervezéshez.
✨ Ideális: létesítménygazdálkodók, irodai adminisztrátorok és háztulajdonosok számára, akik költözési feladatokat terveznek és szerveznek a zökkenőmentes átállás érdekében.
8. ClickUp bakancslista sablon
Már megtervezte a jövő évi bakancslistáját? Ha még nem, akkor a ClickUp bakancslista-sablonját használhatja, hogy álmait megvalósítható célokká alakítsa.
Ez a feladatkövető sablon segít abban, hogy közelebb kerüljön céljai eléréséhez. Az egyéni mezők – „Kontinens”, „Úti cél” és „Résztvevők” – kiválóan alkalmasak tapasztalatainak kategorizálására és nyomon követésére, a meglátogatott helyektől az élvezett ételekig.
A „By Rating View” (Értékelés szerinti nézet) segít prioritásokat felállítani, hogy mit érdemes először megkísérelni, míg a „By People View” (Személyek szerinti nézet) segít nyomon követni, hogy mely tevékenységeket tervezi meg egyes barátaival és családtagjaival.
Kezdje el még ma a tervezést, és nézze meg, ahogy a bakancslistája valóra válik!
✨ Ideális: személyes fejlődés iránt érdeklődők, életvezetési tanácsadók, utazásszervezők és bárki, aki álmait és törekvéseit megvalósítható célokká szeretné alakítani.
9. ClickUp osztályfeladatok teendőlista sablon
Tanárok, ez nektek szól! A ClickUp osztályfeladatok teendőlista sablon segítségével egy helyen kezelheted a feladatokat, az osztályzatokat és a diákok előrehaladását. Akár kis csoportot tanítasz, akár több osztályt irányítasz, ez a sablon segít rendben tartani a dolgokat és betartani az ütemtervet, így több időd marad a legfontosabbra koncentrálni: a diákok sikerére!
Az olyan egyéni állapotokkal, mint „Folyamatban” és „Befejezve”, valamint olyan mezőkkel, mint „Osztályzat” és „Feldolgozott témák”, mostantól a tantermi teendők szervezése gyerekjáték lesz!
✨ Ideális: tanárok, professzorok és oktatási koordinátorok számára, akik osztályfeladatokat és a diákok előrehaladását kezelik.
10. ClickUp Getting Things Done sablon
A ClickUp Getting Things Done sablon David Allen GTD rendszerén alapul, amely megkönnyíti a feladatok megvalósítható lépésekre való felosztását. A mellékelt útmutató dokumentum megkönnyíti az új felhasználók számára a kezdeti lépéseket.
Hét előre mentett listával, például „Következő lépések”, „Emlékeztető fájl” és „Heti áttekintés”, a sablon végigvezeti Önt a GTD-folyamat minden lépésén.
A sablon olyan egyéni mezőket is tartalmaz, mint a „Blokkolva”, „Kontextus” és „Erőfeszítés”, amelyek segítségével világosan nyomon követheti munkáját. Tökéletes csapatok és egyének számára, akik készek hatékonyan elvégezni a feladatokat!
✨ Ideális: Termelékenység iránt érdeklődők, projektmenedzserek és elfoglalt szakemberek számára, akik a GTD rendszert használják a feladatok sürgősség és kontextus szerinti szervezésére.
11. ClickUp otthoni felújítási teendőlista sablon
Akár a konyháját újítja fel, akár az egész otthonát átalakítja, ez a sablon zökkenőmentes, stresszmentes felújítást biztosít!
A ClickUp otthoni felújítási teendőlista sablon segítségével megszervezheti a legfontosabb feladatokat, meghatározza a projekt költségvetését és nyomon követheti a felújítási terv minden lépését. A Lista nézet segítségével a feladatokat kezdési dátum szerint rendezheti, a Tábla nézet segítségével pedig a feladat előrehaladása szerint követheti nyomon őket.
Ez a projektmenedzsment sablon mindent egy helyen tart, egyszerűsítve a több vállalkozó és anyag kezelésétől az ütemtervek ütemezéséig minden feladatot.
✨ Ideális: Lakástulajdonosok, felújítási projektmenedzserek és belsőépítészek számára, akik felügyelik a lakásfelújítási feladatokat és ütemterveket.
Végezze el a teendőit a ClickUp segítségével
Lássuk be: a hagyományos teendőlisták hasznosak, de csak bizonyos mértékig segítenek.
Hasznosak a dolgok feljegyzéséhez, de a projektek (személyes és munkahelyi egyaránt) kezeléséhez sokkal átfogóbb megoldásra van szükség.
Itt jönnek jól a ClickUp teendőlista-sablonjai.
Előre megtervezett, testreszabható élményt nyújtanak, amelyeket konkrét helyzetekre, például költözésre, projektköltségvetés nyomon követésére vagy napi feladatok elvégzésére hoztak létre.
A ClickUp segítségével könnyedén kezelheti a teendőlistáján szereplő összes feladatot, a háztartási projektektől a munkahelyi kötelezettségekig.
Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és magabiztosan lásson neki a teendőlistáinak!