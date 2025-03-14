Ingyenes teendőlista-sablonok Excelhez

A feladatok kezelése gyakran olyan, mint egy véget nem érő „whack-a-mole” játék.

Ha egy feladatot elvégzel, öt újabb jelenik meg.

Itt jönnek jól a teendőlisták. Olyanok, mint a saját személyi asszisztensed, segítenek nyomon követni a következő feladatokat, és ninja-szerű pontossággal elvégezni a feladatokat.

Az Excel teendőlista-sablonokkal elhagyhatja a tollat és a papírt, és átállhat egy hatékonyabb munkaterhelés-kezelési módszerre. Ezekkel az Excel-sablonokkal mindent az igényeihez igazíthat, így minden feladatra hasznosak.

Ebben a cikkben áttekintjük a legjobb ingyenes Excel-feladatlista-sablonokat.

🏆 Bónusz: Bár az Excel-sablonok hasznosak lehetnek, a cikk későbbi részében további teendőlista-sablonokat is bemutatunk. Bízzon bennünk – imádni fogja őket!

Mik azok a teendőlista Excel sablonok?

A teendőlista Excel sablonok praktikus, testreszabható eszközök, amelyek segítenek a szervezettség fenntartásában azáltal, hogy az Excel táblázatban kezelik a feladatokat.

Segítségükkel könnyedén hozzárendelhet feladatokat, határidőket állíthat be, és rangsorolhatja a nap legfontosabb teendőit.

Akár egyik projektről a másikra vált, családi programokat szervez, vagy iskolai feladatokat végez, ezek a sablonok remek módszert kínálnak arra, hogy mindent egy helyen nyomon kövessen.

A teendőlista Excel sablonokat még jobbá teszi sokoldalúságuk.

A hagyományos tervezőktől eltérően ezeket a sablonokat bármilyen feladatlistához igazíthatja.

Ezek a sablonok a szükségleteknek megfelelően lehetnek egyszerűek vagy részletesek, a sürgős feladatok színekkel való jelölésétől a befejezett tételek kiszűréséig.

Szeretne minden feladat után egy jelölőnégyzetet hozzáadni, hogy megjelölhesse az elvégzett feladatokat? Csak rajta!

Ezek a sablonok kiválóan alkalmasak együttműködésre is. Ha feladatait csapatával vagy családjával koordinálja, egyszerűen ossza meg az Excel fájlt, és mindenki valós időben frissítheti az előrehaladását.

Ráadásul a sablonok segítenek vizualizálni a befejezett feladatokat és a közelgő határidőket, így soha nem veszíti szem elől céljait.

Mi teszi jóvá egy Excel teendőlista sablont?

Egy megbízható Excel-feladatlista-sablon több, mint csak egy hely, ahol feljegyezheti a feladatokat.

Például lehetővé teszi, hogy a projekt feladatait kisebb részekre bontsa, heti rutinokat tervezzen, vagy nyomon kövesse az előrehaladást a hosszú távú célok elérése terén.

A sablonnak egyértelmű oszlopokkal kell rendelkeznie a határidők, a prioritási szintek és az előrehaladás nyomon követéséhez. Beépített funkciókkal is rendelkeznie kell, például feltételes formázással, hogy kiemelje a lejárt feladatokat vagy megjelölje a befejezett feladatokat.

Az ideális Excel teendőlista-sablonnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy több projekt szervezésétől az utazáshoz szükséges egyszerű csomagolási ellenőrzőlista elkészítéséig minden feladatot kezelni tudjon.

Ideális esetben a sablonnak alkalmazkodóképesnek kell lennie, és olyan funkciókkal kell rendelkeznie, mint a feltételes formázás, a Gantt-diagramok és az előrehaladási sávok, hogy segítsen Önnek a teendők egyszerűsítésében és kivitelezésében.

A 10 legjobb Excel-sablon a teendőlistákhoz

1. Feladatlista-sablon haladáskövetővel a Microsoft 365-től

via Microsoft 365

A Microsoft 365 Tennivaló lista sablonja haladáskövetővel kiváló kiindulási pont, ha még nem ismeri az Excel sablonokat. A testreszabható oszlopok segítségével beállíthatja a feladatok prioritását, a kezdési és befejezési dátumokat, valamint a beépített haladásjelző sáv segítségével nyomon követheti az előrehaladást.

A sablon segít több projekt kezelésében, mivel lehetővé teszi a feladatok kiosztását és a teljesítés állapotának nyomon követését. Ahogy frissíti a teljesítés százalékát, a feladatok automatikusan „Kész” állapotra frissülnek, amikor befejeződnek, így minden rendben marad.

Akár személyes használatra, akár projektmenedzsmentre, ez a könnyen hozzáférhető sablon gyerekjátékká teszi a befejezett feladatok nyomon követését.

Ráadásul teljesen testreszabható, így könnyedén létrehozhatja a számára legmegfelelőbb sablont!

✨ Ideális: projektasszisztensek, csapatkoordinátorok és személyi asszisztensek számára, akik könnyedén szeretnék kezelni a feladatokat és az előrehaladást.

2. Excel teendőlista sablon projektmenedzser számára

via ProjectManager

Elárasztja a feladatlistája? A Project Manager Excel teendőlista sablonjával sokkal könnyebb lesz nyomon követni a feladatait.

Ez a teendőlista-sablon lehetővé teszi a feladatok kiosztását, a határidők beállítását és az előrehaladás nyomon követését egy egyszerű haladási sáv segítségével. Tökéletes több projekt kezeléséhez, és teljes mértékben testreszabható. Ráadásul ingyenesen letölthető!

Több ellenőrzésre van szüksége? Könnyedén importálhatja a teendőlistáját a Gantt-diagram szoftverbe, és együttműködhet a csapatával a zökkenőmentes projektkezelés érdekében.

✨ Ideális: Feladatkezelők, műveleti vezetők és csapatvezetők számára, akiknek figyelemmel kell kísérniük a projekt feladatait és előrehaladását.

3. Excel teendőlista sablon a Vertex42.com webhelyről

via Vertex42

Ha átfogóbb sablont keres a feladatok kezeléséhez (különösen a csapatával együtt), akkor a Vertex42 Excel teendőlista sablonja lehet a legjobb választás az előrehaladás nyomon követéséhez.

Ez a testreszabható feladatkövető sablon lehetővé teszi, hogy szervezett maradjon, mivel feladatok hozzárendelésével, határidők beállításával és feltételes formázás segítségével prioritásokat állíthat fel. Ráadásul automatikusan szűri a feladatokat, így azokat a kívánt mező szerint rendezheti.

Néhány kattintással a feladatokat prioritás vagy teljesítési állapot szerint is rendezheti.

✨ Ideális: Csapatvezetők, projektkoordinátorok és felügyelők számára, akiknek átfogó feladatkezelő eszközre van szükségük a csapat nyomon követéséhez.

4. Nyomtatható teendőlista-sablon a Template.net webhelyről

Akár személyes teendőket, több projektet vagy a legutóbbi projekt csapatának költségvetését kezeli, a nyomtatható teendőlista-sablon mindenre kiterjed.

Ez a rugalmas Excel-sablon lehetővé teszi a feladatok egyszerű kiosztását, a határidők beállítását és az előrehaladás nyomon követését. Emellett helyet biztosít a feladatleírások vagy megjegyzések hozzáadásához is.

Intuitív funkciói egyszerűsítik a feladatok prioritásainak meghatározását és a szervezettség fenntartását, függetlenül attól, hogy hány feladatot ad hozzá a táblázathoz. A legjobb az egészben, hogy ingyenesen letölthető és teljes mértékben szerkeszthető mind az Excelben, mind a Google Táblázatokban.

✨ Ideális: irodai adminisztrátorok, projektmenedzserek és rendezvénytervezők számára, akiknek rugalmas és kinyomtatható teendőlistára van szükségük több projekthez.

5. Havi teendőlista sablon a Template.net webhelyről

Érezte már valaha, hogy elmerül a havi költségvetés és a napi ütemterv nyomon követésében?

Az áramszámlák, a jelzáloghitel-törlesztések és a projekt mérföldköveinek nyomon követése gyorsan nehézkessé válhat.

Itt jöhet jól a Template.net Havi teendőlista sablonja.

Ez az Excel-sablon egyszerűsíti a feladatkezelést, mivel lehetővé teszi a határidők beállítását, az előrehaladás nyomon követését és az összes havi cél elérése.

A sablon mérföldkő-nyomonkövetési funkciója különösen hasznos hosszú távú célok esetén, legyen szó havi költségvetés vagy projektállapot nyomon követéséről. Van egy praktikus üres hely is jegyzetek hozzáadásához.

Mentse Excel-fájlként vagy Google Sheet-ként, majd nyomtassa ki használatra.

✨ Ideális: költségvetési vezetők, pénzügyi tervezők és projektkoordinátorok számára, akiknek havi költségvetéseket és hosszú távú projektmérföldköveket kell nyomon követniük.

6. Teendőlista Excel-lap sablon a Template.net webhelyről

A Template.net Excel-többlistás sablonjával kezelheti mind rövid távú teendőit, mind hosszú távú céljait.

A sablon testreszabható oszlopai lehetővé teszik a mezők szerkesztését, hogy konkrét feladatokat adjon meg és prioritásokat állítson be.

A feltételes formázás segítségével könnyedén kiemelheti a feladatokat azok állapot, határidő vagy prioritási szintje alapján.

A rendezési és szűrési opciók segítségével könnyen áttekinthetővé teheti feladatait, míg a beépített számítási funkciók lehetővé teszik a feladatok időtartamának és az általános előrehaladás nyomon követését.

✨ Ideális: Üzemeltetési vezetők, projektvezetők és a személyes termelékenység iránt érdeklődők számára, akik rövid távú feladatokat és hosszú távú célokat egyaránt kezelnek.

Az Excel tennivalólistákhoz való használatának korlátai

Bár a teendőlisták formázása a Microsoft Excelben kényelmesnek tűnik, van néhány korlátozása, amelyet érdemes figyelembe venni:

Kézi frissítések: A listákat folyamatosan kézzel kell frissítenie, ami időigényes lehet, ha több feladatot vagy projektet kezel.

Korlátozott automatizálás: A dedikált feladatkezelő szoftverekkel ellentétben az Excel nem kínál beépített automatizálást az ismétlődő feladatokhoz vagy az automatikus emlékeztetőkhöz. A dedikált feladatkezelő szoftverekkel ellentétben az Excel nem kínál beépített automatizálást az ismétlődő feladatokhoz vagy az automatikus emlékeztetőkhöz.

Kényelmetlen közös használat: Az Excel táblázat megosztása másokkal zavart okozhat, különösen, ha több ember egyszerre szerkeszti azt.

Nincs valós idejű nyomon követés: A felhőalapú projektkezelő eszközökkel ellentétben az Excel nem kínál valós idejű frissítéseket, ami megnehezíti a haladás azonnali nyomon követését.

Összetett képletek: A fejlettebb funkciók (például Gantt-diagramok vagy egyéni formázás) használata az Excel funkcióinak ismeretét igényli, ami kezdők számára kihívást jelenthet.

Nincsenek feladatfüggőségek: A projektmenedzsment szoftverekkel ellentétben az Excel nem támogatja könnyen a függőségeken alapuló feladatok összekapcsolását, ami komplex projektek esetében elengedhetetlen.

Alternatív teendőlista-sablonok

Mi lenne, ha elmondanánk, hogy létezik egy platform, amely ötvözi a teendőlista formázását, rendezését és a feladatok nyomon követését a projektkezeléssel?

Így tudja a ClickUp a teendőlistáidat valami hatékonyabbá alakítani.

Több testreszabható állapotnézettel és integrált projektkezelési funkciókkal a ClickUp ingyenes sablonjai úgy lettek kialakítva, hogy minden napi igényét kielégítsék, függetlenül attól, hogy marketingcsapatot vezet vagy feladatokat követ nyomon.

Íme a ClickUp legjobb alternatív teendőlista-sablonjai, amelyeket kipróbálhat:

1. ClickUp munkalista-sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Work To-Do Template segítségével egyszerűen szervezheti és rangsorolhatja feladatait!

Ön is azok közé tartozik, akik elfelejtik öntözni a növényeket, vagy például ellenőrizni a múlt heti teljesítményüket, egyszerűen azért, mert túl sok dolguk van?

A ClickUp Work teendőlista sablon segít a szervezettségben, mivel a feladatokat egyértelmű lépésekre bontja.

Az „Folyamatban” és „Befejezve” egyéni állapotokkal, valamint a „Feladat típusa” vagy „Prioritás” egyéni mezőkkel ez a feladatkövető sablon segít a feladatok prioritásainak meghatározásában és kiosztásában, a határidők beállításában és az előrehaladás nyomon követésében.

A Naptár nézet segítségével egy lépésben megtervezheti az egész hetet vagy hónapot. A Feladatok lista nézet segítségével mindent nyomon követhet, ha meg kell határoznia a legfontosabb prioritásokat.

✨ Ideális: Műveleti vezetők, csapatvezetők és felsővezetők számára, akiknek szervezniük és prioritásokat kell felállítaniuk a munkahelyi projektek feladataival kapcsolatban.

2. ClickUp alapvető teendőlista-sablon

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse feladatait a ClickUp testreszabható és kezdőbarát sablonjával!

Ha egyszerű, alapvető megoldást keres a mindennapi feladatokhoz, akkor a ClickUp Basic To-Do List Template a legjobb választás.

Ez a sablon tökéletes kezdőknek. Készre szabott, teljes mértékben testreszabható beállítást kínál, amelynek segítségével másodpercek alatt elindulhat.

Lehetővé teszi a haladás nyomon követését és a könnyű szervezést. Tekintse meg feladatait táblázatos vagy listás formátumban, és szűrje őket két egyszerű állapot szerint: „Befejezett” és „Teendő”.

Akár személyes feladatokat kezel, akár projekteket irányít, ezt a sablont teljes mértékben alkalmazkodtathatja a munkafolyamat nyomon követéséhez!

✨ Ideális: kezdő szakemberek, adminisztratív asszisztensek és projektkoordinátorok számára, akik egyszerű feladatkezelő eszközt keresnek.

3. ClickUp napi teendőlista sablonja

Töltse le ezt a sablont Érd el napi céljaidat a ClickUp testreszabható napi teendőlista-sablonjával!

A bevásárlási listától a munkanap tervezéséig, a ClickUp napi teendőlista sablonja tökéletesen megfelel a mindennapi igényeinek.

Ez a kezdőknek is könnyen használható feladatkövető sablon segít a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában, a határidők beállításában és a napi előrehaladás nyomon követésében.

Az olyan egyéni mezőkkel, mint a „Sorozat számláló”, „Kategória” és mások, ez a sablon kiválóan alkalmas szokások nyomon követésére és kialakítására.

A sablon automatikus emlékeztetőivel és mérföldköveivel több projektet is nyomon követhet, így biztosan minden időben elkészül.

✨ Ideális: irodavezetők, szabadúszók és csapatvezetők számára, akik napi feladatokat és személyes célokat kezelnek.

4. ClickUp naptár feladatok listája sablon

Töltse le ezt a sablont Maradjon szervezett és soha ne mulassza el a határidőket a ClickUp naptár sablonjával!

A ClickUp naptár teendőlista sablon egy egyoldalas sablon, amely segít megtervezni napi, heti vagy havi feladatait a jobb szervezés és koncentráció érdekében.

Képzelje el, hogy egy csapatprojektet irányít, amelynek több határideje is van a hónap során.

Ezzel a sablonnal gyorsan hozzárendelhet feladatokat, beállíthat határidőket, és mindent új naptárformátumban megtekinthet.

Csak a saját feladataidra kell koncentrálnod? Válts át a szerepkör szerinti nézetre, és csak a saját feladataidat lásd, így könnyebben rangsorolhatod a munkaterhelésedet.

Vagy tegyük fel, hogy egy nagy családi rendezvényt tervez, amelynek sok mozgó eleme van. Használja ezt a sablont a feladatok ütemezéséhez és a családtagok közötti felosztásához, a helyszínek lefoglalásának határidejének nyomon követéséhez, sőt, a fontos dátumokhoz emlékeztetőket is beállíthat.

Tartalmaz egy kényelmes értekezlet-kérés nézetet, amely megmutatja a közelgő értekezleteket és az egyes értekezletek előtt elvégzendő feladatokat.

✨ Ideális: rendezvénytervezők, projektmenedzserek és ügyvezetői asszisztensek számára, akik napi, heti vagy havi ütemtervek alapján követik nyomon a feladatokat és a határidőket.

5. ClickUp tevékenységi lista sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp szervezett tevékenységlista-sablonjával hatékonyan egyszerűsítheti a komplex projekteket!

Képzelje el, hogy egyszerre több ügyfélprojektet is végez.

A ClickUp tevékenységi lista sablonjával ügyfelek szerint rendezheti a feladatokat, nyomon követheti az egyes projektek előrehaladását, és biztosíthatja, hogy a határidők ne fedjék egymást.

A Naptár nézet tájékoztatja Önt a közelgő eseményekről, míg a Gantt-diagram segít hatékonyan megtervezni a munkaterhelését. A Munkaterhelés nézet segítségével pedig biztosíthatja az egyes projektek hatékony erőforrás-kezelését.

Az olyan egyéni mezőkkel, mint a „Projektmenedzser” és a „Befejezési előrehaladás”, projekt szerint rangsorolhatja a feladatokat, és biztosíthatja, hogy minden a terv szerint haladjon.

✨ Ideális: ügyfélprojekt-menedzserek, ügyfélkapcsolati menedzserek és csapatvezetők számára, akik egyszerre több ügyfélprojektet kezelnek.

6. ClickUp feladatkezelési sablonja

Töltse le ezt a sablont A ClickUp sokoldalú feladatkezelési sablonjával könnyedén legyőzheti a munkaterhelés okozta káoszt!

Ha a munka hegyekben áll, a ClickUp feladatkezelési sablon lehet a legjobb megoldás a menetrend egyszerűsítésére és szervezésére.

Ez a sokoldalú feladatkövető sablon lehetővé teszi, hogy munkáját három listába szervezze: Teendők, Ötletek és Hátralék. Rendeljen hozzá feladatokat, állítsa be a határidőket, majd szűrje a „Részleg” egyéni mező szerint, hogy a feladatokat részlegek szerint követhesse nyomon.

További részletekre van szüksége? Használja a már meglévő egyéni mezőket, mint például a „Kijelölt személy” és a „Prioritás”, vagy hozzon létre saját mezőket a feladatok részletesebb kezeléséhez.

Ez egy azonnal használható megoldás, amelynek segítségével a teendőlistád kezelése könnyebb lesz, mint valaha!

✨ Ideális: projektmenedzserek, csapatvezetők és műveleti koordinátorok számára, akik több csapat komplex feladatait és munkaterhelését kezelik.

7. ClickUp mozgatható teendőlista sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp all-in-one költözési sablonjával stresszmentesen teheti meg következő lépését!

Nem minden sablon célja, hogy megkönnyítse az életet nagy változások (például költözés vagy irodaköltözés) során. Itt jön jól a ClickUp költözési teendőlista sablon.

Ez a sablon a költözéshez kapcsolódó konkrét feladatokat követi nyomon. Akár csomagolásról, ütemezésről vagy logisztikai tervezésről van szó, a sablon a feladatokat kezelhető lépésekre bontja.

Az egyéni állapotok és a Gantt-diagram nézet segítségével vizualizálhatja az előrehaladást és biztosíthatja a zökkenőmentes átmenetet. Tökéletes megoldás arra, hogy semmi ne maradjon ki, és az új lépés stresszmentes és koncentrált legyen!

A Költözés szakaszai nézet segítségével nyomon követheti a költözés általános előrehaladását, míg a Kezdő lépések útmutató nézet tippeket ad a hatékony tervezéshez.

✨ Ideális: létesítménygazdálkodók, irodai adminisztrátorok és háztulajdonosok számára, akik költözési feladatokat terveznek és szerveznek a zökkenőmentes átállás érdekében.

8. ClickUp bakancslista sablon

Töltse le ezt a sablont Változtassa álmait célokká a ClickUp testreszabható Bucket List sablonjával!

Már megtervezte a jövő évi bakancslistáját? Ha még nem, akkor a ClickUp bakancslista-sablonját használhatja, hogy álmait megvalósítható célokká alakítsa.

Ez a feladatkövető sablon segít abban, hogy közelebb kerüljön céljai eléréséhez. Az egyéni mezők – „Kontinens”, „Úti cél” és „Résztvevők” – kiválóan alkalmasak tapasztalatainak kategorizálására és nyomon követésére, a meglátogatott helyektől az élvezett ételekig.

A „By Rating View” (Értékelés szerinti nézet) segít prioritásokat felállítani, hogy mit érdemes először megkísérelni, míg a „By People View” (Személyek szerinti nézet) segít nyomon követni, hogy mely tevékenységeket tervezi meg egyes barátaival és családtagjaival.

Kezdje el még ma a tervezést, és nézze meg, ahogy a bakancslistája valóra válik!

✨ Ideális: személyes fejlődés iránt érdeklődők, életvezetési tanácsadók, utazásszervezők és bárki, aki álmait és törekvéseit megvalósítható célokká szeretné alakítani.

9. ClickUp osztályfeladatok teendőlista sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje könnyedén a feladatokat és az osztályozást a ClickUp osztályfeladat-sablonjával!

Tanárok, ez nektek szól! A ClickUp osztályfeladatok teendőlista sablon segítségével egy helyen kezelheted a feladatokat, az osztályzatokat és a diákok előrehaladását. Akár kis csoportot tanítasz, akár több osztályt irányítasz, ez a sablon segít rendben tartani a dolgokat és betartani az ütemtervet, így több időd marad a legfontosabbra koncentrálni: a diákok sikerére!

Az olyan egyéni állapotokkal, mint „Folyamatban” és „Befejezve”, valamint olyan mezőkkel, mint „Osztályzat” és „Feldolgozott témák”, mostantól a tantermi teendők szervezése gyerekjáték lesz!

✨ Ideális: tanárok, professzorok és oktatási koordinátorok számára, akik osztályfeladatokat és a diákok előrehaladását kezelik.

10. ClickUp Getting Things Done sablon

Di A ClickUp Getting Things Done sablonjával könnyedén szervezheti feladatait, és így hatékonyabbá teheti munkáját!

A ClickUp Getting Things Done sablon David Allen GTD rendszerén alapul, amely megkönnyíti a feladatok megvalósítható lépésekre való felosztását. A mellékelt útmutató dokumentum megkönnyíti az új felhasználók számára a kezdeti lépéseket.

Hét előre mentett listával, például „Következő lépések”, „Emlékeztető fájl” és „Heti áttekintés”, a sablon végigvezeti Önt a GTD-folyamat minden lépésén.

A sablon olyan egyéni mezőket is tartalmaz, mint a „Blokkolva”, „Kontextus” és „Erőfeszítés”, amelyek segítségével világosan nyomon követheti munkáját. Tökéletes csapatok és egyének számára, akik készek hatékonyan elvégezni a feladatokat!

✨ Ideális: Termelékenység iránt érdeklődők, projektmenedzserek és elfoglalt szakemberek számára, akik a GTD rendszert használják a feladatok sürgősség és kontextus szerinti szervezésére.

11. ClickUp otthoni felújítási teendőlista sablon

Töltse le ezt a sablont Érje el otthoni felújítási céljait a ClickUp otthoni felújítási teendőlista sablonjával!

Akár a konyháját újítja fel, akár az egész otthonát átalakítja, ez a sablon zökkenőmentes, stresszmentes felújítást biztosít!

A ClickUp otthoni felújítási teendőlista sablon segítségével megszervezheti a legfontosabb feladatokat, meghatározza a projekt költségvetését és nyomon követheti a felújítási terv minden lépését. A Lista nézet segítségével a feladatokat kezdési dátum szerint rendezheti, a Tábla nézet segítségével pedig a feladat előrehaladása szerint követheti nyomon őket.

Ez a projektmenedzsment sablon mindent egy helyen tart, egyszerűsítve a több vállalkozó és anyag kezelésétől az ütemtervek ütemezéséig minden feladatot.

✨ Ideális: Lakástulajdonosok, felújítási projektmenedzserek és belsőépítészek számára, akik felügyelik a lakásfelújítási feladatokat és ütemterveket.

Végezze el a teendőit a ClickUp segítségével

Lássuk be: a hagyományos teendőlisták hasznosak, de csak bizonyos mértékig segítenek.

Hasznosak a dolgok feljegyzéséhez, de a projektek (személyes és munkahelyi egyaránt) kezeléséhez sokkal átfogóbb megoldásra van szükség.

Itt jönnek jól a ClickUp teendőlista-sablonjai.

Előre megtervezett, testreszabható élményt nyújtanak, amelyeket konkrét helyzetekre, például költözésre, projektköltségvetés nyomon követésére vagy napi feladatok elvégzésére hoztak létre.

A ClickUp segítségével könnyedén kezelheti a teendőlistáján szereplő összes feladatot, a háztartási projektektől a munkahelyi kötelezettségekig.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és magabiztosan lásson neki a teendőlistáinak!