Hogyan készítsünk fehér tábla animációs videókat?

A legtöbbünk valószínűleg már volt olyan helyzetben, amikor komplex témák és ötletek statikus prezentációkon keresztül történő közvetítése egyszerűen nem működött. Vagy az üzenet nem jutott át, vagy a közönség már a harmadik diánál elvesztette érdeklődését.

Itt jönnek a segítségére a fehér tábla animációs videók. 🤩

A komplex fogalmak terjesztésétől a nézők figyelmének fenntartásáig a fehér tábla animáció hang- és vizuális elemeket használ, amelyek az egész folyamatot szórakoztatóvá és vonzóvá teszik. És a legjobb az egészben? Ezek az animációs videók professzionális prezentációkba is beilleszthetők.

A mai blogbejegyzésben megtudhatja, hogyan készíthet vonzó whiteboard videókat és prezentációkat drága felszerelés vagy eszközök nélkül. Kezdjük!

Mi az a fehér tábla videó?

Látott már olyan magyarázó videókat, amelyekben a narrátor kézzel rajzolt illusztrációkat használ egy táblán, hogy elmagyarázzon egy fogalmat, tanítson valamit, vagy egyszerűen csak hangsúlyozzon valamit? Ez az, amit whiteboard animációnak nevezünk!

A fehér tábla videók mozgásba hozzák az üzeneteket, ezért olyan lenyűgözőek. Professzionális helyzetekben az unalmas prezentációk a prezentáló és a közönség számára egyaránt lehangoló események lehetnek. De ezt megfordíthatja szórakoztató és vonzó videókkal.

A fehér tábla videók segítségével képekkel, grafikákkal és számos más multimédiás elemmel egyszerűsítheti a komplex ötleteket – szinte úgy, mintha egy történetet mesélne. Ez nemcsak segít lekötni a prezentációt néző közönség figyelmét, hanem lehetővé teszi, hogy több betekintést nyújtson egy témába, és azt a saját stílusában magyarázza el.

Hogyan készítsünk fehér tábla animációt?

A fehér tábla animációk nézni is szórakoztatóak. Ez nem kétséges!

De mi a recept a fehér tábla animáció vagy egy magyarázó videó elkészítéséhez? Egyszerű. Csak a legátfogóbb munkamenedzsment eszközre, a ClickUp-ra van szüksége!🤷🏻

Jól hallotta! A ClickUp segítségével feleannyi erőfeszítéssel kétszeres eredményt elérő fehér tábla animációs videókat készíthet. Különböző innovatív funkcióival és tulajdonságaival a ClickUp kiváló fehér tábla animációs eszköz professzionális célokra.

Íme a ClickUp használatának lépésről lépésre történő útmutatója, amelynek segítségével élethű fehér tábla animációkat hozhat létre:

1. lépés: Írja meg a történet forgatókönyvét

Mi a sikerfilmek alapja? Jól tippelt: egy jó történet!

Még a fehér tábla animációk esetében is, ha a történet nem elég vonzó, akkor semmilyen lenyűgöző grafika vagy magával ragadó hanghatás nem tudja ezt pótolni.

Dolgozzon együtt másokkal, és készítse el az összes whiteboard animációs forgatókönyvét a ClickUp Docs segítségével

Kezdje azzal, hogy megír egy erős forgatókönyvet a fehér tábla videójához. Nem feltétlenül kell profinak lennie a történetmesélésben.

Miután megfogalmazódtak az ötletek, vizualizálja azokat a jeleneteket, amelyek a leghatékonyabban közvetítik üzenetét. Ezután nyissa meg a ClickUp Docs alkalmazást, és kezdje el a vázlatot.

Szerezzen be megfelelő fehér tábla animációs szkripteket egyetlen parancsra a ClickUp Brainben

Ha csapatprojektről van szó, működjön együtt a többi taggal, hogy egy szilárd forgatókönyvet hozzanak létre. Osztsa el a feladatokat és a teendőket az egyes személyek között, és kövesse nyomon a változásokat, hogy egy kifinomult vázlatot hozzon létre.

Ha nincs elég erőforrása vagy ideje a történet megírásához, hagyja, hogy a ClickUp Brain vegye át a feladatot, ahol elakadt. Ez a hatékony AI-asszisztens segít a szöveg szerkesztésében, ötletek generálásában és a videó vázlat finomításában! 🛠️

💡Profi tipp: Nem tudja, hogyan állítsa be a ClickUp Brain-t az Ön igényeinek megfelelően? Ismerje meg a ClickUp Brain és legfontosabb funkcióinak különböző előnyeit!

2. lépés: Tervezze meg a vizuális elemeket

A történet megvan? Akkor itt az ideje eldönteni, hogy milyen lesz az animációs videója.

Animációs videók készítésekor nagyon fontos, hogy a grafikák összhangban legyenek a forgatókönyvvel. Ezt vizuális tervezésnek vagy storyboardnak nevezik. Ha ezek nem szinkronban vannak, az üzenete elveszik a vizuális átalakítás során, és ez megzavarja a nézőket.

Képzelje el, hogyan fog kinézni a whiteboard animációja a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboard megoldja ezt a problémát és még sok mást is. A Whiteboards segítségével ötleteket gyűjthet és digitális storyboardokat készíthet a forgatókönyvéhez illő képekkel és illusztrációkkal. Valós időben együttműködhet csapatával, hogy kiválasszák és rendszerezzék a legjobbakat.

A ClickUp Tasks segítségével vizuálisan rendeljen konkrét feladatokat a különböző csapattagokhoz

Ha még mindig úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, csatlakoztassa a fehér tábláját a ClickUp Tasks alkalmazáshoz, és rajzoló kézzel rendeljen feladatokhoz konkrét csapattagokat. Így a digitális storyboardja tükrözi a forgatókönyve lényegét.

3. lépés: Hangfelvétel készítése

Az animációs videóhoz kifejező és magával ragadó hangfelvétel készítése ugyanolyan fontos, mint a megfelelő grafikák és képek kiválasztása. Még ha az animációs stílusod is remek, a videó végül el lesz vetve, ha a hangfelvétel nem felel meg az elvárásoknak.

Bár a ClickUp nem segít közvetlenül rögzíteni az animáció hangalámondását, optimalizálja a folyamatot.

Először töltse le böngészőjére egy biztonságos, harmadik féltől származó hangalámondó eszközt – rengeteg ingyenes eszköz elérhető online. Töltse fel a forgatókönyvét, böngésszen az eszköz AI-hangokból álló könyvtárában, válassza ki a forgatókönyvéhez leginkább megfelelő hangot, és készítse el a hangalámondást.

A ClickUp Clips segítségével egyszerűsítheti a fehér tábla animációhoz szükséges hangfelvételek készítésének teljes folyamatát.

Bár ez az egész folyamat egyszerűnek tűnik, sok lehetőség van a rossz kezelésre és a hatékonyság romlására, és itt jöhet jól a ClickUp Clips.

A Clips segítségével rövid képernyőfelvételeket készíthet, amelyekkel elmagyarázhatja animációs hangjának finom árnyalatait. Tegyük fel, hogy egy oktatóvideót készít, és egy adott jelenetben szeretné megváltoztatni a hangszín stílusát. Egyszerűen rögzítheti a képernyőt, és továbbíthatja a visszajelzést a csapattagoknak.

Ezenkívül minden csapattagnak külön feladatokat kell kijelölni, hogy a hangfelvételek hatékonyan ütemezhetők legyenek. Határozzon meg határidőket, amikorra a csapattagoknak el kell készíteniük a hangfelvételeket, rendeljen hozzá feladatokat a posztprodukciós munkákhoz stb.

4. lépés: Animálja meg jeleneteit

Az animáció a fehér tábla videók lelke. Ez az az elem, amely vonzóvá, emlékezetessé és, ami a legfontosabb, könnyen érthetővé teszi őket. Szóval, leheljünk életet a sajátjába!

Élessze meg vizuális elemeit a ClickUp Integrations segítségével, és animálja whiteboard-tartalmát a legjobb animációs eszközökkel

Miután elkészült a forgatókönyv, a képek és a hangfelvétel, használja a ClickUp Integrations szolgáltatást, hogy összekapcsolja a platformot egy animációs eszközzel. A ClickUp több mint 1000 integrációval rendelkezik, így könnyedén megtalálhatja a megfelelő eszközt, és felhasználhatja azt a whiteboard videó animálásához.

Használja a ClickUp Tasks alkalmazást a hosszú animációs folyamat kezeléséhez. Egyszerűen ossza fel a projektet kisebb feladatokra, és kezelje az egyes feladatok előrehaladását, ütemtervét és egyéb részleteit.

A ClickUp platformon rengeteg eszköz és integráció található, és a projektmenedzsment terén valóban minden lehetőséget figyelembe vettek.

5. lépés: Zene és hanghatások hozzáadása

Ekkor már rendelkezni fog egy teljesen animált videóval. A következő lépés a videó tartalmához illő zene hozzáadása.

Bár a hangalámondás jelen van, ha az animált videók nem rendelkeznek megfelelő hanghatásokkal és háttérzenével, akkor nem lesznek olyan hatásosak és dinamikusak, mint kellene. A legnagyobb probléma azonban a háttérhangok beszerzése. Sok dologra kell figyelnie: a tartalom megfelelőségére, a szerzői jogi kérdésekre, a használati licencre stb.

Használja a ClickUp Reminders és a ClickUp Timelines alkalmazásokat a fehér tábla animációs videó utómunkálatainak kezeléséhez és optimalizálásához

Itt bizonyulnak elengedhetetlennek olyan funkciók, mint a ClickUp Reminders és a ClickUp Timelines. Segítségükkel nyomon követhet minden tevékenységet, amely a zene és a hanghatások beszerzésével és áttekintésével kapcsolatos.

Állítson be határidőket, küldjön emlékeztetőket, és akár megjegyzéseket is fűzhet egy feladathoz, hogy kiemelje a problémákat. Ezek a funkciók lehetővé teszik, hogy együttműködjön csapatával a fehér tábla animációs videója hanganyagának véglegesítésében.

6. lépés: Áttekintés és véglegesítés

Miután mindent elvégeztél, folytathatod a végső szerkesztéssel!

Mivel a fehér tábla animációs videót szakmai célokra fogja használni, elengedhetetlen, hogy az kifogástalan legyen és ne tartalmazzon buta hibákat.

Dolgozzon együtt csapattagjaival a ClickUp Tasks alkalmazásban, hogy az utolsó pillanatban is elvégezhesse a szükséges változtatásokat és kiigazításokat.

Ebben a kontextusban nincs jobb megoldás, mint a ClickUp Tasks. Segítségével egyszerűsítheti az egész videószerkesztési folyamatot. Két olyan funkciója, amely kizárólag a fehér tábla projektmenedzsmentben bizonyul hasznosnak, a Megjegyzések és a Jóváhagyások.

Akár a szöveget kell módosítania, szöveget kell hozzáadnia, animációkat kell megváltoztatnia, vagy hanghatást kell testreszabnia, egyszerűen jelölje meg a kommentjében a csapat tagját, és ossza ki neki a feladatot.

A Feladatok segítségével naponta nyomon követheti minden teendő előrehaladását. Miután minden feladatot elvégzett, jelölje meg őket jóváhagyottként, és fejezze be a projektet!

Hogyan készítsünk fehér tábla prezentációkat?

Most tanulta meg, hogyan készítsen whiteboard videókat, de mi a helyzet a prezentációkkal? Lehetnek ugyanolyan vonzóak, mint az animációk? Igen, lehetnek! Egy unalmas prezentációt élénkvé tehet egyszerűen azzal, hogy whiteboard animációs videóvá alakítja. Íme, hogyan:

1. lépés: A legfontosabb pontok kivonása

Ha fehér tábla animációból szeretne prezentációt készíteni, először válassza ki a legfontosabb pontokat. Tehát sorolja fel az összes tényt, adatot és kiemelt információt, amelyet a prezentációjában meg szeretne említeni.

2. lépés: Diák készítése

Miután meghatároztad a legfontosabb pontokat, ideje elkészíteni a PPT-diákat. Ideális esetben minden tényhez, számadathoz vagy ponthoz, amely a prezentációd központi eleme, készíts egy diát. Így a tartalom kevésbé lesz túlterhelő a nézők számára.

3. lépés: A narráció szinkronizálása

Tegye prezentációját még vonzóbbá narrációval. Írjon új szöveget, vagy töltse le az animációs videóban használtat. Szöveget is szerkeszthet, különböző narrációs stílusokat használhat stb.

4. lépés: Vizuális elemek integrálása

Ezután vizuális elemeket adjon hozzá a fehér tábla prezentációihoz.

Ehhez a legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer az, ha képernyőképeket készít az Ön által létrehozott whiteboard videóból. Ha ez nem hoz kielégítő eredményt, illesszen be képeket és multimédiás elemeket más forrásokból, például ingyenes stock fotó platformokról.

5. lépés: A prezentáció megszervezése

Végül itt az ideje a diák rendezésének. A ClickUp prezentációs sablon itt a tökéletes ingyenes választás.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp prezentációs sablon segítségével a lehető leghatékonyabban szervezheti meg PowerPoint-prezentációjának minden diáját.

Ez a testreszabható és kezdőbarát sablon lehetővé teszi, hogy a fehér tábla prezentációjának minden szakaszára összpontosítson és azokat rendszerezze, segítve azok szisztematikus elrendezésében. Emellett a ClickUp prezentációs sablon a következőket is segíti:

Készítsen standard szerkezetet a prezentációkhoz

Kövesse nyomon az előadással kapcsolatos összes feladatot

Dolgozzon együtt és gyűjtsön visszajelzéseket az összes csapattagtól egy prezentációról.

Így tudja a ClickUp az unalmas feladatokat szórakoztató és lenyűgöző whiteboard-prezentációkká alakítani.

Készítsen fehér tábla animációs videókat és prezentációkat, mint még soha, a ClickUp segítségével!

A fehér tábla animációk és prezentációk elsőre talán túlzottan díszesnek tűnhetnek – és bizonyos mértékben azok is! Azonban, tekintettel a hihetetlenül magas érdeklődésre és figyelemre, amelyet kiváltanak, elkészítésük fehér tábla animációs szoftverrel mára a üzleti élet szerves részévé vált.

De a kihívás ezzel még nem ér véget. Még ha animált videókat és prezentációkat is készít a következő találkozójára, hogyan válassza ki a szükséges eszközökkel és funkciókkal ellátott whiteboard animáció készítőt?

Egy olyan átfogó munkamenedzsment-megoldás, mint a ClickUp, kiválóan megfelel erre a feladatra. A ClickUp kiterjedt funkció- és szolgáltatáskönyvtára mindent tartalmaz, amire szükség van a fehér táblákról készült animált videók és prezentációk elkészítéséhez. Siessen, és regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy szórakoztató és kreatív fehér tábla animációkat készíthessen!