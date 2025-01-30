A 10 legjobb prezentációs eszköz, amellyel 2025-ben vonzó prezentációkat készíthet

A prezentációs szoftverek a PowerPoint dominanciájának kezdetei óta sokat fejlődtek. Több tucat online prezentációs alkalmazás és eszköz áll rendelkezésre, és mindegyik azt ígéri, hogy a leghatékonyabb eszköz a vonzó, interaktív prezentációk elkészítéséhez.

De itt van a bökkenő.

Nem minden prezentációs szoftver egyforma. Egyesek lenyűgöző koncepció sablonokkal, korlátlan prezentációkkal és olyan eszközökkel való zökkenőmentes integrációval kápráztatnak el, mint a Google Slides és az Apple Keynote, míg mások videó, audio és akár interaktív tartalmak beágyazásának lehetőségét kínálják, hogy a közönség figyelmét fenntartsák.

Ennek ellenére, a lehetőségek hatalmas tengerében a saját igényeinek leginkább megfelelő prezentációs szoftver megtalálása komoly kihívás lehet.

Ez a cikk a prezentációs eszközök világába kalauzolja el Önt, áttekintve a jó, a kiváló és a forradalmian új eszközöket.

Kezdjük is!

Íme a prezentációs szoftvermegoldásokban keresendő legfontosabb funkciók:

Multimédia integráció: Keresse meg azt a funkciót, amely lehetővé teszi videók, hangfájlok és egyéb interaktív tartalmak beágyazását, hogy a közönség figyelmét fenntartsa.

Sokféle sablon: A professzionálisan tervezett sablonok széles választéka segíthet vizuálisan vonzó prezentációk készítésében.

Testreszabási lehetőségek: A legjobb prezentációs szoftvernek lehetővé kell tennie a diák elrendezésének és a prezentáció tervezési elemeinek az Ön igényeinek megfelelő testreszabását.

Felhőalapú hozzáférés: Keressen felhőalapú prezentációs szoftvermegoldásokat az egyszerű hozzáférés és együttműködés érdekében.

1. ClickUp

A ClickUp sokoldalú eszközként kiemelkedik a vonzó és kreatív prezentációk készítésében. A ClickUp prezentációs sablonjaival a felhasználók könnyedén készíthetnek lenyűgöző narratívákat bármilyen közönség számára. Ezenkívül a ClickUp Whiteboard egy egyedülálló együttműködési munkaterület, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy képeket, rajzokat, folyamatábrákat és egyéb vizuális elemeket építsenek be prezentációikba, elősegítve ezzel a kreativitást és a vizuális hatást.

Készítsen dinamikus prezentációkat a ClickUp interaktív táblájával

A ClickUp AI az AI-alapú írási asszisztensként működik. Világos és vonzó szövegeket generál, és időt takarít meg a formázással. Emellett brainstorming partnerként is működik, segítve Önt a prezentációjához vonzó és figyelemfelkeltő tartalom kidolgozásában.

A ClickUp legjobb funkciói

Készítsen prezentációkat gyorsan és hatékonyan a ClickUp testreszabható sablonjaival, amelyek különböző prezentációs stílusokhoz és célokhoz vannak igazítva.

Használja a fehér táblákat dinamikus vászonként brainstorming üléseken és vizuális tervezéshez.

Készíts gazdag tartalmakat a ClickUp AI segítségével brainstorminghoz, íráshoz és szerkesztéshez.

A ClickUp fejlett AI eszközei a zökkenőmentes projektmegjelenítéshez

Készítsen vizuálisan és tartalmilag gazdag prezentációs vázlatokat a ClickUp fejlett AI prezentációs vázlatkészítőjével

Dolgozzon zökkenőmentesen együtt csapattársaival a prezentációkon, ossza meg ötleteit, és adjon azonnali visszajelzést, mindezt ugyanazon a platformon.

A ClickUp más eszközökkel és platformokkal való zökkenőmentes integrációjának köszönhetően minden más eszközével zökkenőmentesen dolgozhat, anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltania.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók a számos funkció miatt kezdetben túlterhelőnek találják a felületet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Prezi

Válasszon a Prezi sablonok közül, hogy lenyűgöző prezentációkat készítsen a G2 segítségével.

A Prezi forradalmasítja a prezentációs szoftverek világát azáltal, hogy egyedülállóan vonzó élményt kínál. Nem lineáris prezentációs stílusának köszönhetően a Prezi lehetővé teszi a készítőknek, hogy túllépjenek a hagyományos, diáról diára haladó formátumok, például a PowerPoint korlátain, és interaktívvá és vonzóvá tegyék a prezentációt a közönség számára.

A Prezi legjobb funkciói

Távolodjon el a lineáris prezentációktól, és váltson át a Prezi nyitott vászonjára, amely folyékonyabb prezentációs utat kínál.

Készítsen látványos és vonzó prezentációkat, amelyek a nagyításos átmenetekkel és a tartalom térbeli bejárásával fenntartják a közönség figyelmét.

Válasszon több mint 100 professzionálisan tervezett sablon közül, és kezdjen el könnyedén lenyűgöző prezentációkat készíteni!

Gazdagítsa prezentációit több mint egymillió eszközzel, például képekkel, GIF-ekkel és videókkal.

Prezi korlátai

Erősen függ a stabil internetkapcsolattól, ami korlátozást jelenthet olyan területeken, ahol a kapcsolat gyenge.

Egyes felhasználók szerint a program nagy terhelést jelenthet a számítógép erőforrásaira, különösen komplex prezentációk esetén.

Prezi árak

Plusz: 12 USD/hó

Prémium : 16 USD/hó

Csapatok: 20 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Prezi értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (5100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2100 értékelés)

3. Powtoon

A Powtoon széles választékban kínál sablonokat a G2-n keresztül.

A Powtoon egy innovatív platform, amely az animáció és a vizuális történetmesélés erejét használja fel hatásos prezentációk létrehozásához. A Powtoon széles körben használatos különböző szektorokban, például marketing, képzés, belső kommunikáció és oktatás területén, és kiemelkedik azzal a képességével, hogy komplex üzeneteket egyszerűsít lenyűgöző vizuális narratívákká.

A Powtoon legjobb funkciói

Válasszon a rengeteg animált karakter és forgatókönyv közül, hogy emlékezetes animált prezentációkat készíthessen.

Készítsen könnyedén hatékony vizuális tartalmakat a felhasználóbarát prezentációtervezővel!

Válasszon a sokszínű sablonkönyvtárból a gyors és hatékony prezentációkészítéshez.

Testreszabhatja az animációkat, integrálhat hang- és videofájlokat, és személyes hangulatot adhat a prezentációknak.

A Powtoon korlátai

Az ingyenes csomag funkciók és az eszközökhöz való hozzáférés tekintetében korlátozott.

Powtoon árak

Lite csomag : 50 dollár havonta

Professzionális csomag: 190 dollár havonta

Üzleti terv: 1500 USD (éves számlázás)

Powtoon értékelések és vélemények

G2: 4,4 az 5-ből (több mint 230 értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (390+ értékelés)

4. Pitch

A Pitch intuitív létrehozási és hatékony márkaeszközei a G2-n keresztül

A Pitch az egyik legjobb prezentációs szoftver 2024-ben. Újradefiniálja a prezentációkészítést azáltal, hogy ötvözi a hatékonyságot, a kreativitást és az együttműködést. Nem csak egy remek eszköz diák készítéséhez, hanem egy olyan platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy lenyűgöző, eredményes prezentációkat készítsenek. AI-alapú megközelítése és dinamikus funkciói miatt a Pitch gyorsan a vállalkozások és magánszemélyek számára is a legnépszerűbb megoldássá válik.

A legjobb funkciók bemutatása

Kezdje egy AI-tervezettel, hogy gyorsan elkészíthesse prezentációját, ezzel időt takarítva meg és kreativitását felébresztve.

Hozzáférés egy gazdag könyvtárhoz, amely 100 szakértő által készített sablont tartalmaz.

A diák könnyen testreszabhatók a márkájához egyedi betűtípusokkal és színekkel, így prezentációi professzionálisabb megjelenést kapnak.

Élvezze a gyors szöveg- és képbeillesztést, az elegáns animációkat és a valós idejű együttműködést a zökkenőmentes szerkesztés érdekében.

Pitch korlátozások

Mivel ez egy felhőalapú eszköz, a zavartalan használathoz stabil internetkapcsolat szükséges.

Árak

Ingyenes

Pro: 20 dollár havonta

Üzleti: 80 dollár havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pitch értékelések és vélemények

G2: 4,4 az 5-ből (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

5. Genially

Készítse el saját prezentációit a Genially interaktív elemeivel

A Genially egy innovatív platform interaktív, multimédiás prezentációk és tartalmak létrehozásához. Azok számára készült, akik kattintható, dinamikus élményekkel szeretnék lekötni a közönségüket, anélkül, hogy programozási ismeretekre lenne szükségük. A Genially különösen híres gamification funkcióiról és interaktív elemeinek széles választékáról, ami miatt kedvelt eszköz az oktatók, marketingesek és vállalkozások körében.

A Genially legjobb funkciói

Alakítsa statikus tartalmát interaktív élménnyé, növelve ezzel a közönség érdeklődését!

Használja a gamification funkciókat, hogy jelentősen javítsa a tanulási eredményeket és a közönség érdeklődését.

Ágyazzon be hang-, videó- és interaktív adatmegjelenítéseket, és biztosítson gazdag médiaélményt.

Készítsen prezentációkat egyszerűen egy intuitív és felhasználóbarát drag-and-drop szerkesztővel.

Könnyedén adjon hozzá interaktív elemeket, például hotspotokat, felugró ablakokat és lebegő címkéket, növelve ezzel a prezentációk interaktivitását.

A Genially korlátai

A rendkívül interaktív vagy médiaelemekkel gazdag prezentációk erőforrás-igényesek lehetnek.

Genially árak

Ingyenes

Pro : 7,49 USD/hó, éves számlázással

Master: 20,82 USD/tag/hónap, éves számlázással

Csapat: 70,79 USD 5 Master tag számára/hónap, éves számlázással

Genially értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

6. Microsoft PowerPoint

Prezentációk tervezése PowerPoint segítségével a G2-n keresztül

A PowerPoint továbbra is a prezentációs szoftverek világának sarokköve, amely folyamatosan fejlődik, hogy megfeleljen a modern követelményeknek. A 2023-as frissítésekkel a PowerPoint egy fejlett AI-képességekkel rendelkező eszközzé vált, amely javítja a prezentációk létrehozásának és bemutatásának módját. Megbízhatóságáról és átfogó funkciókészletéről ismert PowerPoint a szakemberek és oktatók első számú választása.

A PowerPoint legjobb funkciói

Használja a Copilotot Word-dokumentumok prezentációkká alakításához és új diák létrehozásához promptok vagy vázlatok alapján, ezzel javítva a történetmesélést.

Helyezzen 3D-objektumokat és animációkat közvetlenül a prezentációkba a dinamikusabb vizuális élmény érdekében.

Használja a hangot, az érintést és a tintát a prezentációival való természetes interakcióhoz, beleértve a kézzel írt jegyzetek szöveggé alakítását is.

Vegyen igénybe mesterséges intelligenciával támogatott beszédgyakorlási coachingot, amely visszajelzést ad a beszéd tempójáról, a szóválasztásról és egyebekről.

A PowerPoint korlátai

Erőforrás-igényes lehet, különösen olyan fejlett funkciók használata esetén, mint a 3D-objektumok.

Más eszközöknél drágább

PowerPoint árak

Microsoft 365 Personal: 6,99 USD/hó, tartalmazza a PowerPointot és más Office-alkalmazásokat prémium funkciókkal

Microsoft 365 család: 9,99 USD/hó, ugyanaz, mint a Personal, de legfeljebb hat fő számára és több felhőalapú tárhellyel.

A ingyenes verzió alapvető funkciókkal rendelkezik, ideális alkalmi felhasználók számára.

Csak PowerPoint (1 éves licenc): 159,99 USD

PowerPoint értékelések és vélemények

G2 : 4,6 az 5-ből (több mint 4100 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (több mint 20 500 értékelés)

7. SlideCamp

Prezentációk kezelése és létrehozása a SlideCamp segítségével

A SlideCamp egy innovatív megoldás értékesítési és marketing csapatok számára PowerPoint prezentációk kezelésére és létrehozására. Központi platformot kínál a prezentációs diák tárolásához, megosztásához és újrafelhasználásához, így biztosítva, hogy a csapatok a legfrissebb és leghatékonyabb tartalmakhoz férhessenek hozzá.

A SlideCamp legjobb funkciói

Tárolja az összes értékesítési és marketing anyagot egy központi könyvtárban, így könnyebb lesz a prezentációk kezelése és frissítése.

Teremtsen egyenlő feltételeket a képviselők számára azáltal, hogy biztonságosan megosztja a prezentációkat és egyéb kiegészítő anyagokat a csapattal, és biztosítja a legújabb diákhoz való könnyű hozzáférést.

Időt takaríthat meg azzal, hogy könnyedén megtalálja és újra felhasználja a régi prezentációk tartalmát, ahelyett, hogy mindent elölről kezdene.

Szerezzen betekintést a prezentációk teljesítményébe a jelentések és elemzések segítségével.

A SlideCamp korlátai

Elsősorban PowerPoint-felhasználók számára készült, ezért előfordulhat, hogy más prezentációs szoftvert használók számára nem megfelelő.

Bár lehetővé teszi a meglévő diák újrafelhasználását, a testreszabási lehetőségek korlátozottak lehetnek a teljesen új diák létrehozásához képest.

SlideCamp árak

Csapatcsomag : 99 dollár havonta

Korlátlan csomag: 499 USD/év

SlideCamp értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nem elérhető

8. VideoScribe

Készítsen vonzó prezentációkat animált videók segítségével a VideoScribe segítségével a G2-n keresztül.

A VideoScribe egyedülálló megközelítést kínál a prezentációkészítéshez animált videók létrehozásával. Ez egy felhasználóbarát animációs eszköz, amely tökéletes marketingesek, oktatók és kisvállalkozások számára, akik vonzó animált videókkal szeretnék javítani kommunikációjukat. Intuitív felületével és hatékony funkcióival a VideoScribe minden szintű felhasználó számára megkönnyíti a vonzó prezentációk létrehozását.

A VideoScribe legjobb funkciói

Készítsen lenyűgöző animált videókat előzetes prezentációtervezési ismeretek nélkül a felhasználóbarát eszközök segítségével.

Használjon különböző animációs stílusokat és „rajzoló kezeket”, hogy minden videó egyedi hangulatot kapjon.

Adjon hozzá hangsávokat és rögzítsen hangalámondást a vizuális tartalom kiegészítéséhez.

Ossza meg és exportálja videóit többféle formátumban, hogy azok különböző platformokhoz és igényekhez illeszkedjenek.

A VideoScribe korlátai

A felhőalapú erőforrások és sablonok eléréséhez stabil internetkapcsolat szükséges.

VideoScribe árak

Havi előfizetés : 25,96 USD/hó

Éves terv: 10,62 USD/hó (éves számlázás)

Csapatcsomagok: Testreszabható opciók csapatok számára, több előfizetés esetén kedvezményekkel.

VideoScribe értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (50+ értékelés)

9. Haiku Deck

A Haiku Deck letisztult felülete a G2-n keresztül

A Haiku Deck az egyszerűségre, az egyértelműségre és a professzionális dizájnra összpontosítva emelkedik ki a többi közül. Ez a tökéletes eszköz azok számára, akik könnyedén szeretnének gyönyörű prezentációkat készíteni, akár a weben, iPad-en vagy iPhone-on. A Haiku Deck felhasználóbarát felülete és széles sablonválasztéka népszerűvé teszi a tanárok, marketingesek és üzleti szakemberek körében.

A Haiku Deck legjobb funkciói

Élvezze az egyszerű, áttekinthető felületet, amely elősegíti a kreatív folyamatot.

Használjon professzionális tervezési elemeket, mint például stílusos betűtípusok, elrendezések és képszűrők.

Több ezer sablon áll rendelkezésre a vizuálisan vonzó prezentációk gyors és egyszerű elkészítéséhez.

Hozzáférés több mint 40 millió ingyenes Creative Commons képhez

Könnyedén megoszthatja és elérheti bármely csatlakoztatott eszközt

A Haiku Deck korlátai

Lehet, hogy nem kínál annyi lehetőséget videók vagy interaktív tartalmak beágyazására, mint más eszközök.

Haiku Deck árak

Pro: 19,99 USD/hó

Prémium: 29,99 USD/hó (éves számlázás)

Haiku Deck értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

10. Zoho Show

Valós idejű együttműködés a Zoho Show segítségével a G2-n keresztül

A Zoho Show egy modern csapatok számára tervezett, együttműködésen alapuló prezentációs szoftver. Professzionális diatervezési funkciókat, csapatmunkát támogató funkciókat, valamint eszközök közötti kompatibilitást és támogatást kínál. Ezért ideális választás azoknak a vállalkozásoknak és oktatóknak, akik rugalmasságot és teljesítményt igényelnek prezentációs eszközeiktől.

A Zoho Show legjobb funkciói

Maradjon szinkronban csapatával a valós idejű együttműködés, a kontextusfüggő megjegyzések és az azonnali értesítések segítségével.

Ágyazzon be hang- és videofájlokat, készítsen animációkat, és használjon infográfikákat, hogy az adatokon alapuló diák még vonzóbbá váljanak.

Prezentációk közvetítése okos tévéken okostelefonok vagy okosórák segítségével

PowerPoint-fájlok zökkenőmentes importálása formázás és tartalom veszteség nélkül

A Zoho Show korlátai

Egyes felhasználóknak időre lehet szükségük ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználják a szoftver kiterjedt funkcióit.

Mivel elsősorban felhőalapú, optimális működéséhez állandó internetkapcsolatra van szükség.

A rengeteg funkció túlterhelő lehet azoknak a felhasználóknak, akik egy egyszerűbb eszközt preferálnak.

Zoho Show árak

Ingyenes csomag

Professzionális: 2,2 dollártól felhasználónként/hónapban (éves számlázással)

Zoho Show értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

A mai fejlett prezentációs eszközök, például a Google Slides, a PowerPoint stb. nem csak a diák készítéséről szólnak, hanem a történetmesélésről és az ötletek életre keltéséről is, oly módon, hogy azok mélyen megérintsék a közönséget.

A ClickUp prezentációs eszközei a forradalom élvonalában álló legjobb prezentációs szoftverek közé tartoznak. Az AI-vezérelt tartalomkészítés és a kollaboratív táblákhoz hasonló innovatív funkciók segítségével a ClickUp segít felszabadítani kreativitását.

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!