A 10 legjobb prezentációs eszköz, amellyel 2025-ben vonzó prezentációkat készíthet

A prezentációs szoftverek a PowerPoint dominanciájának kezdetei óta sokat fejlődtek. Több tucat online prezentációs alkalmazás és eszköz áll rendelkezésre, és mindegyik azt ígéri, hogy a leghatékonyabb eszköz a vonzó, interaktív prezentációk elkészítéséhez.
De itt van a bökkenő.
Nem minden prezentációs szoftver egyforma. Egyesek lenyűgöző koncepció sablonokkal, korlátlan prezentációkkal és olyan eszközökkel való zökkenőmentes integrációval kápráztatnak el, mint a Google Slides és az Apple Keynote, míg mások videó, audio és akár interaktív tartalmak beágyazásának lehetőségét kínálják, hogy a közönség figyelmét fenntartsák.
Ennek ellenére, a lehetőségek hatalmas tengerében a saját igényeinek leginkább megfelelő prezentációs szoftver megtalálása komoly kihívás lehet.
Ez a cikk a prezentációs eszközök világába kalauzolja el Önt, áttekintve a jó, a kiváló és a forradalmian új eszközöket.
Kezdjük is!
Mit kell keresnie a prezentációs eszközökben?
Íme a prezentációs szoftvermegoldásokban keresendő legfontosabb funkciók:
- Multimédia integráció: Keresse meg azt a funkciót, amely lehetővé teszi videók, hangfájlok és egyéb interaktív tartalmak beágyazását, hogy a közönség figyelmét fenntartsa.
- Sokféle sablon: A professzionálisan tervezett sablonok széles választéka segíthet vizuálisan vonzó prezentációk készítésében.
- Testreszabási lehetőségek: A legjobb prezentációs szoftvernek lehetővé kell tennie a diák elrendezésének és a prezentáció tervezési elemeinek az Ön igényeinek megfelelő testreszabását.
- Felhőalapú hozzáférés: Keressen felhőalapú prezentációs szoftvermegoldásokat az egyszerű hozzáférés és együttműködés érdekében.
A 10 legjobb prezentációs eszköz 2024-ben
1. ClickUp
A ClickUp sokoldalú eszközként kiemelkedik a vonzó és kreatív prezentációk készítésében. A ClickUp prezentációs sablonjaival a felhasználók könnyedén készíthetnek lenyűgöző narratívákat bármilyen közönség számára. Ezenkívül a ClickUp Whiteboard egy egyedülálló együttműködési munkaterület, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy képeket, rajzokat, folyamatábrákat és egyéb vizuális elemeket építsenek be prezentációikba, elősegítve ezzel a kreativitást és a vizuális hatást.
A ClickUp AI az AI-alapú írási asszisztensként működik. Világos és vonzó szövegeket generál, és időt takarít meg a formázással. Emellett brainstorming partnerként is működik, segítve Önt a prezentációjához vonzó és figyelemfelkeltő tartalom kidolgozásában.
A ClickUp legjobb funkciói
- Készítsen prezentációkat gyorsan és hatékonyan a ClickUp testreszabható sablonjaival, amelyek különböző prezentációs stílusokhoz és célokhoz vannak igazítva.
- Használja a fehér táblákat dinamikus vászonként brainstorming üléseken és vizuális tervezéshez.
- Készíts gazdag tartalmakat a ClickUp AI segítségével brainstorminghoz, íráshoz és szerkesztéshez.
- Készítsen vizuálisan és tartalmilag gazdag prezentációs vázlatokat a ClickUp fejlett AI prezentációs vázlatkészítőjével .
- Dolgozzon zökkenőmentesen együtt csapattársaival a prezentációkon, ossza meg ötleteit, és adjon azonnali visszajelzést, mindezt ugyanazon a platformon.
- A ClickUp más eszközökkel és platformokkal való zökkenőmentes integrációjának köszönhetően minden más eszközével zökkenőmentesen dolgozhat, anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltania.
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználók a számos funkció miatt kezdetben túlterhelőnek találják a felületet.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. Prezi
A Prezi forradalmasítja a prezentációs szoftverek világát azáltal, hogy egyedülállóan vonzó élményt kínál. Nem lineáris prezentációs stílusának köszönhetően a Prezi lehetővé teszi a készítőknek, hogy túllépjenek a hagyományos, diáról diára haladó formátumok, például a PowerPoint korlátain, és interaktívvá és vonzóvá tegyék a prezentációt a közönség számára.
A Prezi legjobb funkciói
- Távolodjon el a lineáris prezentációktól, és váltson át a Prezi nyitott vászonjára, amely folyékonyabb prezentációs utat kínál.
- Készítsen látványos és vonzó prezentációkat, amelyek a nagyításos átmenetekkel és a tartalom térbeli bejárásával fenntartják a közönség figyelmét.
- Válasszon több mint 100 professzionálisan tervezett sablon közül, és kezdjen el könnyedén lenyűgöző prezentációkat készíteni!
- Gazdagítsa prezentációit több mint egymillió eszközzel, például képekkel, GIF-ekkel és videókkal.
Prezi korlátai
- Erősen függ a stabil internetkapcsolattól, ami korlátozást jelenthet olyan területeken, ahol a kapcsolat gyenge.
- Egyes felhasználók szerint a program nagy terhelést jelenthet a számítógép erőforrásaira, különösen komplex prezentációk esetén.
Prezi árak
- Plusz: 12 USD/hó
- Prémium: 16 USD/hó
- Csapatok: 20 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
Prezi értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (5100+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2100 értékelés)
3. Powtoon
A Powtoon egy innovatív platform, amely az animáció és a vizuális történetmesélés erejét használja fel hatásos prezentációk létrehozásához. A Powtoon széles körben használatos különböző szektorokban, például marketing, képzés, belső kommunikáció és oktatás területén, és kiemelkedik azzal a képességével, hogy komplex üzeneteket egyszerűsít lenyűgöző vizuális narratívákká.
A Powtoon legjobb funkciói
- Válasszon a rengeteg animált karakter és forgatókönyv közül, hogy emlékezetes animált prezentációkat készíthessen.
- Készítsen könnyedén hatékony vizuális tartalmakat a felhasználóbarát prezentációtervezővel!
- Válasszon a sokszínű sablonkönyvtárból a gyors és hatékony prezentációkészítéshez.
- Testreszabhatja az animációkat, integrálhat hang- és videofájlokat, és személyes hangulatot adhat a prezentációknak.
A Powtoon korlátai
- Az ingyenes csomag funkciók és az eszközökhöz való hozzáférés tekintetében korlátozott.
Powtoon árak
- Lite csomag: 50 dollár havonta
- Professzionális csomag: 190 dollár havonta
- Üzleti terv: 1500 USD (éves számlázás)
Powtoon értékelések és vélemények
- G2: 4,4 az 5-ből (több mint 230 értékelés)
- Capterra: 4,5 az 5-ből (390+ értékelés)
4. Pitch
A Pitch az egyik legjobb prezentációs szoftver 2024-ben. Újradefiniálja a prezentációkészítést azáltal, hogy ötvözi a hatékonyságot, a kreativitást és az együttműködést. Nem csak egy remek eszköz diák készítéséhez, hanem egy olyan platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy lenyűgöző, eredményes prezentációkat készítsenek. AI-alapú megközelítése és dinamikus funkciói miatt a Pitch gyorsan a vállalkozások és magánszemélyek számára is a legnépszerűbb megoldássá válik.
A legjobb funkciók bemutatása
- Kezdje egy AI-tervezettel, hogy gyorsan elkészíthesse prezentációját, ezzel időt takarítva meg és kreativitását felébresztve.
- Hozzáférés egy gazdag könyvtárhoz, amely 100 szakértő által készített sablont tartalmaz.
- A diák könnyen testreszabhatók a márkájához egyedi betűtípusokkal és színekkel, így prezentációi professzionálisabb megjelenést kapnak.
- Élvezze a gyors szöveg- és képbeillesztést, az elegáns animációkat és a valós idejű együttműködést a zökkenőmentes szerkesztés érdekében.
Pitch korlátozások
- Mivel ez egy felhőalapú eszköz, a zavartalan használathoz stabil internetkapcsolat szükséges.
Árak
- Ingyenes
- Pro: 20 dollár havonta
- Üzleti: 80 dollár havonta
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Pitch értékelések és vélemények
- G2: 4,4 az 5-ből (40+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)
5. Genially
A Genially egy innovatív platform interaktív, multimédiás prezentációk és tartalmak létrehozásához. Azok számára készült, akik kattintható, dinamikus élményekkel szeretnék lekötni a közönségüket, anélkül, hogy programozási ismeretekre lenne szükségük. A Genially különösen híres gamification funkcióiról és interaktív elemeinek széles választékáról, ami miatt kedvelt eszköz az oktatók, marketingesek és vállalkozások körében.
A Genially legjobb funkciói
- Alakítsa statikus tartalmát interaktív élménnyé, növelve ezzel a közönség érdeklődését!
- Használja a gamification funkciókat, hogy jelentősen javítsa a tanulási eredményeket és a közönség érdeklődését.
- Ágyazzon be hang-, videó- és interaktív adatmegjelenítéseket, és biztosítson gazdag médiaélményt.
- Készítsen prezentációkat egyszerűen egy intuitív és felhasználóbarát drag-and-drop szerkesztővel.
- Könnyedén adjon hozzá interaktív elemeket, például hotspotokat, felugró ablakokat és lebegő címkéket, növelve ezzel a prezentációk interaktivitását.
A Genially korlátai
- A rendkívül interaktív vagy médiaelemekkel gazdag prezentációk erőforrás-igényesek lehetnek.
Genially árak
- Ingyenes
- Pro: 7,49 USD/hó, éves számlázással
- Master: 20,82 USD/tag/hónap, éves számlázással
- Csapat: 70,79 USD 5 Master tag számára/hónap, éves számlázással
Genially értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)
6. Microsoft PowerPoint
A PowerPoint továbbra is a prezentációs szoftverek világának sarokköve, amely folyamatosan fejlődik, hogy megfeleljen a modern követelményeknek. A 2023-as frissítésekkel a PowerPoint egy fejlett AI-képességekkel rendelkező eszközzé vált, amely javítja a prezentációk létrehozásának és bemutatásának módját. Megbízhatóságáról és átfogó funkciókészletéről ismert PowerPoint a szakemberek és oktatók első számú választása.
A PowerPoint legjobb funkciói
- Használja a Copilotot Word-dokumentumok prezentációkká alakításához és új diák létrehozásához promptok vagy vázlatok alapján, ezzel javítva a történetmesélést.
- Helyezzen 3D-objektumokat és animációkat közvetlenül a prezentációkba a dinamikusabb vizuális élmény érdekében.
- Használja a hangot, az érintést és a tintát a prezentációival való természetes interakcióhoz, beleértve a kézzel írt jegyzetek szöveggé alakítását is.
- Vegyen igénybe mesterséges intelligenciával támogatott beszédgyakorlási coachingot, amely visszajelzést ad a beszéd tempójáról, a szóválasztásról és egyebekről.
A PowerPoint korlátai
- Erőforrás-igényes lehet, különösen olyan fejlett funkciók használata esetén, mint a 3D-objektumok.
- Más eszközöknél drágább
PowerPoint árak
- Microsoft 365 Personal: 6,99 USD/hó, tartalmazza a PowerPointot és más Office-alkalmazásokat prémium funkciókkal
- Microsoft 365 család: 9,99 USD/hó, ugyanaz, mint a Personal, de legfeljebb hat fő számára és több felhőalapú tárhellyel.
- A ingyenes verzió alapvető funkciókkal rendelkezik, ideális alkalmi felhasználók számára.
- Csak PowerPoint (1 éves licenc): 159,99 USD
PowerPoint értékelések és vélemények
- G2: 4,6 az 5-ből (több mint 4100 értékelés)
- Capterra: 4,7 az 5-ből (több mint 20 500 értékelés)
7. SlideCamp
A SlideCamp egy innovatív megoldás értékesítési és marketing csapatok számára PowerPoint prezentációk kezelésére és létrehozására. Központi platformot kínál a prezentációs diák tárolásához, megosztásához és újrafelhasználásához, így biztosítva, hogy a csapatok a legfrissebb és leghatékonyabb tartalmakhoz férhessenek hozzá.
A SlideCamp legjobb funkciói
- Tárolja az összes értékesítési és marketing anyagot egy központi könyvtárban, így könnyebb lesz a prezentációk kezelése és frissítése.
- Teremtsen egyenlő feltételeket a képviselők számára azáltal, hogy biztonságosan megosztja a prezentációkat és egyéb kiegészítő anyagokat a csapattal, és biztosítja a legújabb diákhoz való könnyű hozzáférést.
- Időt takaríthat meg azzal, hogy könnyedén megtalálja és újra felhasználja a régi prezentációk tartalmát, ahelyett, hogy mindent elölről kezdene.
- Szerezzen betekintést a prezentációk teljesítményébe a jelentések és elemzések segítségével.
A SlideCamp korlátai
- Elsősorban PowerPoint-felhasználók számára készült, ezért előfordulhat, hogy más prezentációs szoftvert használók számára nem megfelelő.
- Bár lehetővé teszi a meglévő diák újrafelhasználását, a testreszabási lehetőségek korlátozottak lehetnek a teljesen új diák létrehozásához képest.
SlideCamp árak
- Csapatcsomag: 99 dollár havonta
- Korlátlan csomag: 499 USD/év
SlideCamp értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nem elérhető
8. VideoScribe
A VideoScribe egyedülálló megközelítést kínál a prezentációkészítéshez animált videók létrehozásával. Ez egy felhasználóbarát animációs eszköz, amely tökéletes marketingesek, oktatók és kisvállalkozások számára, akik vonzó animált videókkal szeretnék javítani kommunikációjukat. Intuitív felületével és hatékony funkcióival a VideoScribe minden szintű felhasználó számára megkönnyíti a vonzó prezentációk létrehozását.
A VideoScribe legjobb funkciói
- Készítsen lenyűgöző animált videókat előzetes prezentációtervezési ismeretek nélkül a felhasználóbarát eszközök segítségével.
- Használjon különböző animációs stílusokat és „rajzoló kezeket”, hogy minden videó egyedi hangulatot kapjon.
- Adjon hozzá hangsávokat és rögzítsen hangalámondást a vizuális tartalom kiegészítéséhez.
- Ossza meg és exportálja videóit többféle formátumban, hogy azok különböző platformokhoz és igényekhez illeszkedjenek.
A VideoScribe korlátai
- A felhőalapú erőforrások és sablonok eléréséhez stabil internetkapcsolat szükséges.
VideoScribe árak
- Havi előfizetés: 25,96 USD/hó
- Éves terv: 10,62 USD/hó (éves számlázás)
- Csapatcsomagok: Testreszabható opciók csapatok számára, több előfizetés esetén kedvezményekkel.
VideoScribe értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (60+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (50+ értékelés)
9. Haiku Deck
A Haiku Deck az egyszerűségre, az egyértelműségre és a professzionális dizájnra összpontosítva emelkedik ki a többi közül. Ez a tökéletes eszköz azok számára, akik könnyedén szeretnének gyönyörű prezentációkat készíteni, akár a weben, iPad-en vagy iPhone-on. A Haiku Deck felhasználóbarát felülete és széles sablonválasztéka népszerűvé teszi a tanárok, marketingesek és üzleti szakemberek körében.
A Haiku Deck legjobb funkciói
- Élvezze az egyszerű, áttekinthető felületet, amely elősegíti a kreatív folyamatot.
- Használjon professzionális tervezési elemeket, mint például stílusos betűtípusok, elrendezések és képszűrők.
- Több ezer sablon áll rendelkezésre a vizuálisan vonzó prezentációk gyors és egyszerű elkészítéséhez.
- Hozzáférés több mint 40 millió ingyenes Creative Commons képhez
- Könnyedén megoszthatja és elérheti bármely csatlakoztatott eszközt
A Haiku Deck korlátai
- Lehet, hogy nem kínál annyi lehetőséget videók vagy interaktív tartalmak beágyazására, mint más eszközök.
Haiku Deck árak
- Pro: 19,99 USD/hó
- Prémium: 29,99 USD/hó (éves számlázás)
Haiku Deck értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)
10. Zoho Show
A Zoho Show egy modern csapatok számára tervezett, együttműködésen alapuló prezentációs szoftver. Professzionális diatervezési funkciókat, csapatmunkát támogató funkciókat, valamint eszközök közötti kompatibilitást és támogatást kínál. Ezért ideális választás azoknak a vállalkozásoknak és oktatóknak, akik rugalmasságot és teljesítményt igényelnek prezentációs eszközeiktől.
A Zoho Show legjobb funkciói
- Maradjon szinkronban csapatával a valós idejű együttműködés, a kontextusfüggő megjegyzések és az azonnali értesítések segítségével.
- Ágyazzon be hang- és videofájlokat, készítsen animációkat, és használjon infográfikákat, hogy az adatokon alapuló diák még vonzóbbá váljanak.
- Prezentációk közvetítése okos tévéken okostelefonok vagy okosórák segítségével
- PowerPoint-fájlok zökkenőmentes importálása formázás és tartalom veszteség nélkül
A Zoho Show korlátai
- Egyes felhasználóknak időre lehet szükségük ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználják a szoftver kiterjedt funkcióit.
- Mivel elsősorban felhőalapú, optimális működéséhez állandó internetkapcsolatra van szükség.
- A rengeteg funkció túlterhelő lehet azoknak a felhasználóknak, akik egy egyszerűbb eszközt preferálnak.
Zoho Show árak
- Ingyenes csomag
- Professzionális: 2,2 dollártól felhasználónként/hónapban (éves számlázással)
Zoho Show értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)
Navigáljon a prezentációk jövőjében a 2024-es év legjobb eszközeivel
A mai fejlett prezentációs eszközök, például a Google Slides, a PowerPoint stb. nem csak a diák készítéséről szólnak, hanem a történetmesélésről és az ötletek életre keltéséről is, oly módon, hogy azok mélyen megérintsék a közönséget.
A ClickUp prezentációs eszközei a forradalom élvonalában álló legjobb prezentációs szoftverek közé tartoznak. Az AI-vezérelt tartalomkészítés és a kollaboratív táblákhoz hasonló innovatív funkciók segítségével a ClickUp segít felszabadítani kreativitását.
