A 10 legjobb AI óravázlat-generátor 2025-re

Oktatóként a heti órákat és feladatokat megtervezni nagyon megterhelő lehet.

A legjobb barátja ebben a folyamatban? Egy AI óravázlat-készítő eszköz, amely jelentősen megkönnyíti és racionalizálja a munkaterhelését!

Az AI-alapú eszközökkel testreszabott óravázlatokat készíthet, és jobban összpontosíthat arra, ami igazán fontos: a tanításra.

Ehhez a cikkhez a csapatommal több különböző AI óravázlat-generátort is kutattunk (hogy Önnek ne kelljen), majd ezek közül kiválasztottuk a 10 kedvencünket.

Mit kell keresni egy AI óravázlat-generátorban?

Bár az AI első pillantásra lenyűgözi Önt, nem minden eszköz megfelelő.

A legjobb AI-eszköz rengeteg időt takarít meg Önnek, rendkívül könnyen hozzáférhető, javítja az óravázlat-készítési készségeit, és könnyedén integrálható a tanítási rutinjába.

Íme néhány elengedhetetlen funkció, amelyet érdemes keresni egy AI óravázlat-generátorban:

Tantervi összehangolás : Egy kiváló mesterséges intelligencia eszköz biztosítja, hogy az óravázlatok megfeleljenek a szövetségi vagy állami szintű oktatási szabványoknak. Ez garantálja, hogy az órákon minden fontos téma szerepeljen.

Viselkedési betekintés : Néhány fejlett AI eszköz képes elemezni a diákok viselkedését az osztályteremben – például, hogy ki vesz részt aktívan, és ki nem. A trendek korai felismerésével javíthatja a diákok részvételét.

Tantárgyak közötti integráció : Az AI-eszközök nagyszerűségét az adja, hogy a generált óravázlatokban a tantárgyakat kombinálhatják és összehangolhatják. Akár a matematikát a természettudományokkal, akár a történelmet a földrajz világtérképével kombinálják, ez a funkció segít olyan órákat készíteni, amelyek vonzóak és dinamikusak a diákok számára.

Gamification : A gamification egyre népszerűbb. Hiszen : A gamification egyre népszerűbb. Hiszen a diákok teljesítményének 89,45%-os javítása nem kis teljesítmény. Természetesen a megfelelő AI óravázlat-készítő eszközök javaslatokat is kínálnak a tanulás gamificationjához – a kvízektől a virtuális világtérképek terjesztéséig.

Testreszabható sablonok: Nincs két egyforma osztály, és az óravázlatoknak sem szabad egyformáknak lenniük. Egy jó AI-eszköz rendkívül testreszabható : Nincs két egyforma osztály, és az óravázlatoknak sem szabad egyformáknak lenniük. Egy jó AI-eszköz rendkívül testreszabható óravázlat-sablonokat kínál, amelyek alkalmazkodnak a különböző tanítási stílusokhoz és hatékony órákat tesznek lehetővé.

A 10 legjobb AI óravázlat-generátor oktatók számára

Hadd festsek Önnek egy képet. Péntek van, és Ön éppen befejezte a teljes heti órákat. Most meg kell terveznie a jövő heti órákat, megszerveznie a feladatokat, és talán még néhány képzési modult is be kell szorítania.

Ez kimerítő feladat. És itt jöhet jól az AI használata az óravázlatok készítéséhez.

Kutatásaim alapján íme a legjobb AI óravázlat-generáló eszközök, amelyek segítenek időt nyerni, csökkenteni a stresszt és fenntartani a diákok érdeklődését.

1. ClickUp (A legjobb óravázlat-készítéshez és intuitív projektmenedzsmenthez)

Ismerje meg a ClickUp-ot, az én kedvenc AI óravázlat-generátoromat.

A ClickUp segítségével az óravázlatok készítése már nem tűnik hosszú, bonyolult folyamatnak. Ez egy all-in-one platform, amely lehetővé teszi, hogy óravázlatait közvetlenül a ClickUp Docs-ba írja.

Egyszerűsítse az óravázlatok készítését és kezelését a ClickUp Docs segítségével

Ezzel egyidejűleg mindent rendszerezhet, a feladatoktól a diákok előrehaladásáig.

És itt jön a varázslat: a ClickUp beépített AI asszisztense, a ClickUp Brain segítségével minden óravázlat-készítési szakaszhoz feladatok generálhatók – legyen szó tanulási célok kitűzéséről, feladatok ütemezéséről vagy az egyes diákok számára történő óravázlatok finomításáról.

Javítsák jegyzetüket a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával történő írásával

A ClickUp projektmenedzsment funkciói az oktatás menedzsmentjében is segítséget nyújtanak – az oktatási források kezelésétől az órarendek elkészítéséig és megosztásáig.

A ClickUp segítségével megírhatja óravázlatait, szinkronizálhatja azokat a Google Naptárral, és a ClickUp Brain segítségével további forrásokat hozhat létre, például felkészítő kvízeket és anyagokat.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Brain : AI-alapú asszisztens, amely elvégzi a nehéz munkát, az órai ötletek kidolgozásától azoknak a tantervi követelményekhez való igazításáig.

AI tudáskezelő : Azonnal megtalálja a kérdéseire a választ, és biztosíthatja, hogy óravázlatai átfogóak és összhangban vannak a tanulási célokkal.

Google Naptár integráció: szinkronizálja óravázlatait, találkozóit és határidőit zökkenőmentesen : szinkronizálja óravázlatait, találkozóit és határidőit zökkenőmentesen a Google Naptárba a ClickUp segítségével.

A ClickUp és a Google Naptár integrációjával mindig szervezett maradhat

Testreszabható óravázlat-sablonok : Sablonok tárháza, amelyek illeszkednek az Ön tanítási stílusához. Könnyen módosíthatók az osztálytermi igényekhez. : Sablonok tárháza, amelyek illeszkednek az Ön tanítási stílusához. Könnyen módosíthatók az osztálytermi igényekhez.

Vizuális tervezéshez használható táblák: A ClickUp tábláival ötleteit feladatokká alakíthatja – kiválóan alkalmas vizuális tanulóknak és interaktív óravázlatok készítéséhez.

A ClickUp korlátai

Kezdeti bonyolultság: Annyi funkcióval rendelkezik, hogy az első használatkor kissé túlterhelőnek tűnhet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. LessonPlans. ai (A legjobb testreszabott óravázlatok készítéséhez)

Ismerje meg a LessonPlans.ai-t, az új, AI-alapú tantermi segédeszközt, amely 10-szeresére gyorsítja az óravázlatok elkészítését.

A LessonPlans.ai programot K-12 oktatók speciális igényeinek megfelelően tervezték, és néhány kattintással részletes és érdekes óravázlatokat készíthet vele. Egyszerűen csak beírja a témát, és az AI készen álló óravázlatot ad, tevékenységekkel és lépésről lépésre követhető útmutatókkal.

A hátránya, hogy az eszköz ingyenes csomagja meglehetősen korlátozottnak tűnik, a fizetős csomagok pedig kissé drágák lehetnek.

LessonPlans. ai legjobb funkciói

Testreszabás : Az AI által generált terveket igazítsa tanítási stílusához.

Lépésről lépésre : Minden terv tartalmaz egy strukturált és könnyen követhető útmutatót.

Vonzó tevékenységek : Az AI szórakoztató és interaktív tevékenységeket javasol, amelyek nemcsak a tanulásban, hanem a tananyag megőrzésében is segítenek a diákoknak.

Több évfolyammal kompatibilis: Akár matematikát, természettudományokat vagy irodalmat tanít, a LessonPlans. ai bármilyen tantárgyhoz és évfolyamhoz képes órákat generálni.

LessonPlans. ai korlátai

Korlátozott ingyenes funkciók: Az ingyenes verzió csak egy kis ízelítőt kínál, és a szerszám teljes potenciáljának kihasználásához frissítenie kell a fizetős verzióra.

LessonPlans. ai árak

Pro csomag : 49 USD/év

Oktatás és nonprofit szervezetek: Különleges árak elérhetők

3. AI Lesson Plan (A legjobb a szabványoknak megfelelő órákon való felhasználásra)

via AI Lesson Plan

Ez az AI-alapú platform lehetővé teszi, hogy perceken belül teljesen személyre szabott, a szabványoknak megfelelő óravázlatokat készítsen.

Szüksége van egy korosztály-specifikus tervre, amely tökéletesen illeszkedik a tankönyvéhez és az állami szabványokhoz? Megoldva. Kiegészítő anyagokra, például kvízekre, értékelési táblázatokra és munkalapokra van szüksége? Semmi probléma.

Emellett a platform lehetővé teszi, hogy több formátum közül válasszon, így biztosítva, hogy órái megfeleljenek az oktatási szabványoknak és a tanítási stílusnak.

Ami nem annyira jó ebben az eszközben, az a komplexitása; kicsit nehezen boldogultam a sablonok testreszabásával és az osztályprofilok létrehozásával.

Az AI tanterv legjobb funkciói

Tárgyi szakértelem : Az AI minden tantárgy szakértőjeként van kiképezve, így biztosítva, hogy az óravázlatok pontosak legyenek és megfeleljenek a tantervi előírásoknak.

Teljesen testreszabható órai segítség : Saját, személyre szabott óravázlat-sablonokat hozhat létre, hogy mind személyes, mind oktatási igényeit kielégítse.

Tankönyvmemória : Az AI megjegyzi a tankönyvek minden oldalát, így könnyedén beépítheti a tartalmat az óráiba.

Többféle óravázlat-formátum : Válasszon a népszerű formátumok közül, mint például az 5E, Bloom taxonómiája és még sok más – mindezt egyetlen kattintással.

Átfogó erőforrás-létrehozás: Könnyedén hozhat létre kiegészítő anyagokat, például értékelési táblázatokat, munkalapokat és értékeléseket, amelyek kiegészítik az óravázlatait.

Az AI tantervkészítők korlátai

Korlátozott ingyenes szint : Az ingyenes csomag csak néhány funkciót kínál, ami azt jelenti, hogy a teljes potenciál kihasználásához frissítenie kell a csomagot.

Beállítási bonyolultság: A sablonok testreszabása és az osztályprofilok beállítása kezdetben időigényes lehet.

AI tanterv árak

Ingyenes próba

Alapcsomag : 29 USD/havi számlázás

Vállalati csomag: 247 USD/három részletben fizetendő

4. Learnt. ai (A legjobb átfogó AI-alapú oktatáshoz)

Képzelje el, hogy van egy szuperhatékony asszisztense, aki másodpercek alatt elintéz mindent, az óravázlatok elkészítésétől a jégtörő feladatok generálásáig.

Ez a Learnt. ai, az AI segédprogram, amely mindent elvégez.

Több mint 110 AI-alapú eszközzel a Learnt. ai segít minden feladat elvégzésében, az interaktív e-tanulási tevékenységek létrehozásától a kritikus gondolkodást igénylő kérdések generálásáig, méghozzá gyorsabban, mint amennyi idő alatt az ebédszünet véget ér.

A Learnt.ai legjobb funkciói

Több mint 110 AI-eszköz : Az óravázlatok generálásától az AI-ellenálló feladatok létrehozásáig a Learnt. ai szinte minden elképzelhető oktatási feladathoz kínál eszközt.

AI segítőtársak : Gondoljon rájuk úgy, mint mini asszisztensekre, akik készen állnak arra, hogy segítsenek ötletelni, tartalmat létrehozni és inspirációt adni a következő órájához vagy projektjéhez.

Tankönyvmemória: A Learnt. ai mindent megjegyz, így tökéletesen az Ön tankönyveihez igazodó tartalmakat generál.

A Learnt.ai korlátai

Magasabb ár: A legkiválóbb eszközök és AI-modellek használata magasabb áron érhető el, ami korlátozhatja a költségtudatos oktatókat.

Learnt. ai árak

Ingyenes

Starter : 6 USD/hó

Essentials : 9 USD/hó

Professzionális: 39 USD/hó

5. Magicschool. ai (A legjobb all-in-one AI megoldások iskolák számára)

Lépjen be az oktatás jövőjébe a MagicSchool.ai segítségével – egy mesterséges intelligenciával működő platformmal, amelyet kifejezetten iskolák és oktatók számára terveztek.

A MagicSchool.ai segítségével az oktatók több mint 70 AI-eszközhöz férhetnek hozzá, az óravázlat-generátoroktól az IEP AI írási eszközökig.

A platform még a MagicSchool for Students nevű, felelősségteljes, AI-alapú eszközkészletet is tartalmaz, amelynek célja az AI-ismeretek fejlesztése és a diákok segítése az AI hatékony (és biztonságos) használatában.

Ami engem leginkább zavart, az a platform hatalmas kiterjedése volt – rengeteg eszköz áll rendelkezésre, és első használatkor ez elég nyomasztó volt. Ráadásul az ingyenes csomag elég korlátozottnak tűnt az AI használatát illetően.

MagicSchool. ai legjobb funkciói

Több mint 70 AI-eszköz : Segít az oktatóknak mindenben, az óravázlatoktól az értékelések, IEP-k és egyebek megírásáig.

Mesterséges intelligencia eszközök diákoknak : több mint 40 felelősségteljes mesterséges intelligencia eszköz, amelyeket diákok számára terveztek, hogy fejlesszék mesterséges intelligencia ismereteiket és segítsék a tanulást anélkül, hogy felváltanák a kritikus gondolkodást.

LMS integráció : Egy kattintással exportálhat a Google Classroomba, a Microsoftba és más programokba, így könnyedén beépítheti az AI-t a meglévő munkafolyamatokba.

Képzési források: Beépített képzési lehetőségek, például tanúsító tanfolyamok és videós bemutatók, amelyek segítenek az oktatóknak a MagicSchool funkcióinak maximális kihasználásában.

MagicSchool. ai korlátai

Dinamikus ingyenes szint korlátai: Az ingyenes verzió használatának korlátai a platform általános aktivitásától függően változhatnak, ami a gyakori felhasználók számára frusztráló lehet.

MagicSchool. ai árak

MagicSchool Free : 0 USD/hó

MagicSchool Plus : 99,96 USD/év

MagicSchool Enterprise: Egyedi árazás

6. ChatGPT (A legjobb időtakarékos óravázlatok és kreatív ötletekhez)

via ChatGPT

A ChatGPT gyorsan a pedagógusok hasznos segédeszközévé vált, akik időt szeretnének megtakarítani az óravázlatok, kvízek és akár az osztályozások elkészítésénél.

Egy felmérés szerint a tanárok 40%-a legalább hetente egyszer használja a ChatGPT-t értékelések készítéséhez, míg 73% úgy véli, hogy ez növeli a diákok termelékenységét.

Általánosságban nagyon hasznosnak találtam az eszközt. Azonban voltak olyan esetek, amikor a generált eredmény logikailag pontatlan volt. A listán szereplő, kifejezetten oktatók számára tervezett egyéb eszközökhöz képest a ChatGPT elég csalódást keltő volt, mint átfogó AI-alapú óravázlat-generátor.

A ChatGPT legjobb funkciói

Természetes nyelvfeldolgozás (NLP) : Emberhez hasonló válaszokat generál, segítve a tanárokat az óravázlatok, kvízek és egyéb anyagok könnyű elkészítésében.

Időtakarékos óravázlatok : Készítsen részletes, személyre szabott óravázlatokat másodpercek alatt. Egyszerűen kérje meg a ChatGPT-t, hogy készítsen óravázlatot bármelyik évfolyamra vagy tantárgyra.

Fokozott kreativitás: Akár tanórán kívüli tevékenységekről, akár projektötletekről van szó, a ChatGPT ösztönzi a kreativitást, és új módszereket kínál a diákok bevonására.

A ChatGPT korlátai

Pontossági problémák : Bár a ChatGPT emberhez hasonló válaszokat tud generálni, nem ellenőrzi a tényeket, ezért az osztálytermi használat előtt érdemes ellenőrizni az információkat.

Hosszú tartalom : A ChatGPT-nek nehézséget okozhat a hosszabb szövegek összefoglalása vagy koherens eredmények nyújtása, ha kiterjedt tartalommal van dolga.

Etikai aggályok: Lehetséges, hogy nem megfelelő tartalom (pl. elfogultság, logikai hibák) jön létre, ezért elengedhetetlen a tanári felügyelet, amikor a diákok használják.

ChatGPT árak

ChatGPT Free : 0 dollár

ChatGPT Plus: 20 USD/hó

ChatGPT értékelések és minősítések

G2 : 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

7. Auto Classmate (A legjobb válogatott, állami előírásoknak megfelelő óravázlatokhoz)

via Auto Classmate

A GPT-4 által támogatott Auto Classmate segítségével teljesen testreszabható óravázlatokat hozhat létre, amelyeket minimális erőfeszítéssel azonnal bevezethet az osztályteremben.

Ráadásul, ha bármikor segítségre van szüksége a módszere finomításához, az AI-alapú oktatási coach chatbot segítségére lehet számítani.

Azonban az eszköz integrációja a főbb tanulásirányítási rendszerekkel korlátozott, ami sok oktatót korlátozhat.

Az Auto Classmate legjobb funkciói

Oktatási AI chatbot : Segítségre van szüksége az órájának finomhangolásához? Az AI chatbot virtuális oktatási tanácsadóként működik, és tanácsokat ad az oktatási terveinek optimalizálásához.

Óraterv és tevékenység-előrejelző eszköz : még mielőtt belépne az osztályterembe, előre jelezheti az osztály dinamikáját és az eredményeket, ami előnyt jelent a felkészülésben.

Aktivitásgenerátorok : Könnyedén adjon interaktív, diákközpontú tevékenységeket az óravázlataihoz. Ezek az eszközök segítenek fenntartani a diákok érdeklődését és lelkesedését.

Kérdésgenerátor: Azonnal hozzáadhat szórakoztató, évfolyam-specifikus kérdéseket, hogy az osztálytermi beszélgetések élénkek és érdekesek maradjanak.

Az Auto Classmate korlátai

Freemium modell : A legjobb funkciók, mint például az óravázlatok mentése és szerkesztése, prémium előfizetést igényelnek.

LMS integráció: Jelenleg nincs közvetlen integráció a főbb LMS platformokkal, de a jövőben frissítések lehetnek.

Auto Classmate árak

Auto Classmate premium : 10 dollár/hó az összes AI-eszköz, óravázlat-szerkesztés és oktatási AI-coaching használatáért.

Iskolai vagy kerületi árak: Egyedi árak

8. Curipod (A legjobb interaktív, multimédiás óravázlatok készítéséhez)

via Curipod

Akár matematikát, természettudományokat vagy angol nyelvet tanít, a Curipod rengeteg eszközzel segíti Önt dinamikus, multimédiás tananyagok készítésében, amelyek motiválják a diákokat a tanulásra. A beépített elemzési funkciók segítségével nyomon követheti a diákok elkötelezettségét, hogy lássa, mi működik, és módosítsa, ami nem.

A Curipod legjobb funkciói

Átfogó óravázlatok : Írja be a témát vagy a célt, és a Curipod elkészíti a teljes óravázlatot javasolt tevékenységekkel, multimédiás tartalommal és vitakérdésekkel.

Testreszabható sablonok : Könnyedén igazítsa az AI által generált tartalmat az Ön egyedi tanítási stílusához és az osztálytermi igényekhez.

Interaktív multimédia : A Curipod drag-and-drop tevékenységeket és multimédiás tartalmakat (videókat, képeket stb.) kínál, hogy az órák még érdekesebbek legyenek.

A diákok részvételének elemzése : Kövesse nyomon valós időben, hogyan reagálnak a diákok az órára, így jobban hozzá tudja igazítani a módszereit a jobb részvétel érdekében.

LMS integráció: A Curipod zökkenőmentesen integrálható olyan platformokkal, mint a Google Classroom, a Microsoft Teams és a Clever, így még simább tanítási élményt biztosít.

A Curipod korlátai

Fizetős szolgáltatások: Az olyan funkciók, mint a diákokról szóló betekintés és a korlátlan óravázlat-fordítások, csak a prémium School & District csomagban érhetők el.

Curipod árak

Alapcsomag : 0 USD

Iskola és körzet terv: 3999 USD/iskola

9. Planboard (A legjobb a könnyű óravázlat-készítéshez és osztályozáshoz)

via Planboard

A Chalk által létrehozott Planboard tökéletes megoldás azoknak a tanároknak, akik egyszerűsíteni szeretnék a tervezést, az osztályozást és a nyomon követést – mindezt okostelefonjukról vagy laptopjukról.

A legjobb rész? Ingyenes.

A Planboard szabványok integrációját, színkódolt tantárgyakat és a videókhoz és dokumentumokhoz hasonló multimédiás tartalmak óravázlatokba való beágyazásának lehetőségét kínálja.

Ráadásul integrálható a Google Classroommal, így közvetlenül közzéteheti az órákat, és folyamatosan tájékoztathatja a diákjait.

A Planboard legjobb funkciói

Szabványok integrálása : Könnyedén kereshet és hozzáadhat állami, tartományi vagy nemzetközi szabványokat az óravázlataihoz, és egy pillanat alatt áttekintheti őket a gyors referencia érdekében.

Gazdag média beágyazások : Adjon hozzá videókat, képeket, Google Docs dokumentumokat és egyebeket az óravázlataihoz, hogy azok könnyen elérhetők legyenek a tanítás során.

Beépített naptár : Szervezze meg óráinak menetét napok, hetek vagy hónapok szerint egy színekkel jelölt naptár segítségével, amely gyors, áttekinthető tantárgyi ütemezést tesz lehetővé.

Értékelési rendszer : Kövesse nyomon a diákok fejlődését szabványokon alapuló értékeléssel és testreszabható portfóliókkal, amelyek jegyzeteket, képeket és videókat is tartalmazhatnak.

Google Classroom integráció: Óraterveit zökkenőmentesen integrálhatja a Google Classroomba, és egyetlen kattintással közzéteheti az órákat.

A Planboard korlátai

Korlátozott rotációs ütemtervek: Bár támogatja az A/B ciklusokat, a bonyolultabb ütemezés manuális beállításokat igényelhet.

A Planboard árai

Ingyenes csomag: 0 USD

10. Teachology. ai (A legjobb pedagógiai szempontokat figyelembe vevő AI-óralapok készítéséhez)

A Teachology. ai egy sor AI-alapú eszközt kínál, amelyek célja, hogy időt és energiát takarítsanak meg a pedagógusoknak.

De a hangsúly nem csak a sebességen van, hanem a minőségen is. A pedagógiai ismeretekkel rendelkező AI segítségével gyorsan létrehozhat olyan tartalmakat, amelyek megfelelnek az oktatási szabványoknak és gazdag tanulási eredményekkel rendelkeznek.

A kvízek generálásától a teljes tananyagegységek tervezéséig a Teachology. ai lehetővé teszi, hogy az igazán fontos dolgokra koncentrálhass: a tanításra.

Teachology. ai legjobb funkciói

Több formátumú óravázlatok : Percek alatt készítheti el az óravázlatokat, majd exportálhatja azokat kedvenc formátumába, például Word, PDF vagy Markdown.

Gazdag értékelési eszközök : hozzon létre értékeléseket robusztus, rubrikán alapuló értékelési kritériumokkal, hogy egyszerűsítse az osztályozási folyamatot.

A szabványoknak megfelelő : Akár az Egyesült Államokban, Ausztráliában vagy bárhol máshol tanít, a Teachology segít az óráit a vonatkozó szabványokhoz (Common Core, TEKS stb.) igazítani.

Testreszabható munkamodulok : Tervezzen interdiszciplináris tanfolyamokat és modulokat, amelyek hetek vagy hónapok alatt elvégezhetők, és mindegyik az Ön konkrét tanulási eredményeihez igazodik.

Személyre szabott visszajelzés: Használja az AI-t, hogy személyre szabott jelentéskommenteket generáljon minden tanuló számára, ezzel órákat takarítva meg az adminisztratív munkában.

Teachology. ai korlátai

Korlátozott ingyenes funkciók : Az ingyenes verzió korlátozott hozzáférést biztosít az AI kreditekhez, a feltöltési méretekhez és az erőforrásokhoz. A robusztusabb funkciókhoz frissítenie kell a verziót.

Alapvető API-hozzáférés: A teljes API- és Studio-hozzáférés csak a Pro csomagban érhető el, amely a haladóbb felhasználók számára szükséges lehet.

Teachology. ai árak

Ingyenes csomag : 0 USD/hó

Kezdő csomag : 6 USD/hó

Pro csomag: 12 USD/hó

Első lecke: Legyen ura az osztályteremnek a ClickUp segítségével

Ha azt gondolja, hogy csak a diákok használják az AI-t tanulmányaikhoz, akkor gondolja át újra.

A globális tanári kar több mint fele ma már napi rutinjában használja az AI-t, 32% pedig az óravázlatok elkészítéséhez támaszkodik rá.

De legyünk őszinték: az olyan tanároknak, mint Ön, akiknek tele van a naptára, több kell, mint mesterséges intelligenciával generált tartalom. Szüksége van egy átfogó eszközre, amellyel könnyedén tárolhatja, szervezheti és újrahasznosíthatja munkáját.

Itt jön be a ClickUp. A ClickUp ötvözi az AI erejét a projektmenedzsment funkciókkal, hogy az oktatók, mint Ön, könnyedén készíthessenek és kezelhessenek óravázlatokat.

Ha egyszerűsíteni szeretné munkafolyamatát és könnyedén kezelni óravázlatait, regisztráljon még ma a ClickUp-ra.