A 10 legjobb AI óravázlat-generátor 2025-re

Oktatóként a heti órákat és feladatokat megtervezni nagyon megterhelő lehet.
A legjobb barátja ebben a folyamatban? Egy AI óravázlat-készítő eszköz, amely jelentősen megkönnyíti és racionalizálja a munkaterhelését!
Az AI-alapú eszközökkel testreszabott óravázlatokat készíthet, és jobban összpontosíthat arra, ami igazán fontos: a tanításra.
Ehhez a cikkhez a csapatommal több különböző AI óravázlat-generátort is kutattunk (hogy Önnek ne kelljen), majd ezek közül kiválasztottuk a 10 kedvencünket.
Mit kell keresni egy AI óravázlat-generátorban?
Bár az AI első pillantásra lenyűgözi Önt, nem minden eszköz megfelelő.
A legjobb AI-eszköz rengeteg időt takarít meg Önnek, rendkívül könnyen hozzáférhető, javítja az óravázlat-készítési készségeit, és könnyedén integrálható a tanítási rutinjába.
Íme néhány elengedhetetlen funkció, amelyet érdemes keresni egy AI óravázlat-generátorban:
- Tantervi összehangolás: Egy kiváló mesterséges intelligencia eszköz biztosítja, hogy az óravázlatok megfeleljenek a szövetségi vagy állami szintű oktatási szabványoknak. Ez garantálja, hogy az órákon minden fontos téma szerepeljen.
- Viselkedési betekintés: Néhány fejlett AI eszköz képes elemezni a diákok viselkedését az osztályteremben – például, hogy ki vesz részt aktívan, és ki nem. A trendek korai felismerésével javíthatja a diákok részvételét.
- Tantárgyak közötti integráció: Az AI-eszközök nagyszerűségét az adja, hogy a generált óravázlatokban a tantárgyakat kombinálhatják és összehangolhatják. Akár a matematikát a természettudományokkal, akár a történelmet a földrajz világtérképével kombinálják, ez a funkció segít olyan órákat készíteni, amelyek vonzóak és dinamikusak a diákok számára.
- Gamification: A gamification egyre népszerűbb. Hiszen a diákok teljesítményének 89,45%-os javítása nem kis teljesítmény. Természetesen a megfelelő AI óravázlat-készítő eszközök javaslatokat is kínálnak a tanulás gamificationjához – a kvízektől a virtuális világtérképek terjesztéséig.
- Testreszabható sablonok: Nincs két egyforma osztály, és az óravázlatoknak sem szabad egyformáknak lenniük. Egy jó AI-eszköz rendkívül testreszabható óravázlat-sablonokat kínál, amelyek alkalmazkodnak a különböző tanítási stílusokhoz és hatékony órákat tesznek lehetővé.
A 10 legjobb AI óravázlat-generátor oktatók számára
Hadd festsek Önnek egy képet. Péntek van, és Ön éppen befejezte a teljes heti órákat. Most meg kell terveznie a jövő heti órákat, megszerveznie a feladatokat, és talán még néhány képzési modult is be kell szorítania.
Ez kimerítő feladat. És itt jöhet jól az AI használata az óravázlatok készítéséhez.
Kutatásaim alapján íme a legjobb AI óravázlat-generáló eszközök, amelyek segítenek időt nyerni, csökkenteni a stresszt és fenntartani a diákok érdeklődését.
1. ClickUp (A legjobb óravázlat-készítéshez és intuitív projektmenedzsmenthez)
Ismerje meg a ClickUp-ot, az én kedvenc AI óravázlat-generátoromat.
A ClickUp segítségével az óravázlatok készítése már nem tűnik hosszú, bonyolult folyamatnak. Ez egy all-in-one platform, amely lehetővé teszi, hogy óravázlatait közvetlenül a ClickUp Docs-ba írja.
Ezzel egyidejűleg mindent rendszerezhet, a feladatoktól a diákok előrehaladásáig.
És itt jön a varázslat: a ClickUp beépített AI asszisztense, a ClickUp Brain segítségével minden óravázlat-készítési szakaszhoz feladatok generálhatók – legyen szó tanulási célok kitűzéséről, feladatok ütemezéséről vagy az egyes diákok számára történő óravázlatok finomításáról.
A ClickUp projektmenedzsment funkciói az oktatás menedzsmentjében is segítséget nyújtanak – az oktatási források kezelésétől az órarendek elkészítéséig és megosztásáig.
A ClickUp segítségével megírhatja óravázlatait, szinkronizálhatja azokat a Google Naptárral, és a ClickUp Brain segítségével további forrásokat hozhat létre, például felkészítő kvízeket és anyagokat.
A ClickUp legjobb funkciói
- ClickUp Brain: AI-alapú asszisztens, amely elvégzi a nehéz munkát, az órai ötletek kidolgozásától azoknak a tantervi követelményekhez való igazításáig.
- AI tudáskezelő: Azonnal megtalálja a kérdéseire a választ, és biztosíthatja, hogy óravázlatai átfogóak és összhangban vannak a tanulási célokkal.
- Google Naptár integráció: szinkronizálja óravázlatait, találkozóit és határidőit zökkenőmentesen a Google Naptárba a ClickUp segítségével.
- Testreszabható óravázlat-sablonok : Sablonok tárháza, amelyek illeszkednek az Ön tanítási stílusához. Könnyen módosíthatók az osztálytermi igényekhez.
- Vizuális tervezéshez használható táblák: A ClickUp tábláival ötleteit feladatokká alakíthatja – kiválóan alkalmas vizuális tanulóknak és interaktív óravázlatok készítéséhez.
A ClickUp korlátai
- Kezdeti bonyolultság: Annyi funkcióval rendelkezik, hogy az első használatkor kissé túlterhelőnek tűnhet.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. LessonPlans. ai (A legjobb testreszabott óravázlatok készítéséhez)
Ismerje meg a LessonPlans.ai-t, az új, AI-alapú tantermi segédeszközt, amely 10-szeresére gyorsítja az óravázlatok elkészítését.
A LessonPlans.ai programot K-12 oktatók speciális igényeinek megfelelően tervezték, és néhány kattintással részletes és érdekes óravázlatokat készíthet vele. Egyszerűen csak beírja a témát, és az AI készen álló óravázlatot ad, tevékenységekkel és lépésről lépésre követhető útmutatókkal.
A hátránya, hogy az eszköz ingyenes csomagja meglehetősen korlátozottnak tűnik, a fizetős csomagok pedig kissé drágák lehetnek.
LessonPlans. ai legjobb funkciói
- Testreszabás: Az AI által generált terveket igazítsa tanítási stílusához.
- Lépésről lépésre: Minden terv tartalmaz egy strukturált és könnyen követhető útmutatót.
- Vonzó tevékenységek: Az AI szórakoztató és interaktív tevékenységeket javasol, amelyek nemcsak a tanulásban, hanem a tananyag megőrzésében is segítenek a diákoknak.
- Több évfolyammal kompatibilis: Akár matematikát, természettudományokat vagy irodalmat tanít, a LessonPlans. ai bármilyen tantárgyhoz és évfolyamhoz képes órákat generálni.
LessonPlans. ai korlátai
- Korlátozott ingyenes funkciók: Az ingyenes verzió csak egy kis ízelítőt kínál, és a szerszám teljes potenciáljának kihasználásához frissítenie kell a fizetős verzióra.
LessonPlans. ai árak
- Pro csomag: 49 USD/év
- Oktatás és nonprofit szervezetek: Különleges árak elérhetők
3. AI Lesson Plan (A legjobb a szabványoknak megfelelő órákon való felhasználásra)
Ez az AI-alapú platform lehetővé teszi, hogy perceken belül teljesen személyre szabott, a szabványoknak megfelelő óravázlatokat készítsen.
Szüksége van egy korosztály-specifikus tervre, amely tökéletesen illeszkedik a tankönyvéhez és az állami szabványokhoz? Megoldva. Kiegészítő anyagokra, például kvízekre, értékelési táblázatokra és munkalapokra van szüksége? Semmi probléma.
Emellett a platform lehetővé teszi, hogy több formátum közül válasszon, így biztosítva, hogy órái megfeleljenek az oktatási szabványoknak és a tanítási stílusnak.
Ami nem annyira jó ebben az eszközben, az a komplexitása; kicsit nehezen boldogultam a sablonok testreszabásával és az osztályprofilok létrehozásával.
Az AI tanterv legjobb funkciói
- Tárgyi szakértelem: Az AI minden tantárgy szakértőjeként van kiképezve, így biztosítva, hogy az óravázlatok pontosak legyenek és megfeleljenek a tantervi előírásoknak.
- Teljesen testreszabható órai segítség: Saját, személyre szabott óravázlat-sablonokat hozhat létre, hogy mind személyes, mind oktatási igényeit kielégítse.
- Tankönyvmemória: Az AI megjegyzi a tankönyvek minden oldalát, így könnyedén beépítheti a tartalmat az óráiba.
- Többféle óravázlat-formátum: Válasszon a népszerű formátumok közül, mint például az 5E, Bloom taxonómiája és még sok más – mindezt egyetlen kattintással.
- Átfogó erőforrás-létrehozás: Könnyedén hozhat létre kiegészítő anyagokat, például értékelési táblázatokat, munkalapokat és értékeléseket, amelyek kiegészítik az óravázlatait.
Az AI tantervkészítők korlátai
- Korlátozott ingyenes szint: Az ingyenes csomag csak néhány funkciót kínál, ami azt jelenti, hogy a teljes potenciál kihasználásához frissítenie kell a csomagot.
- Beállítási bonyolultság: A sablonok testreszabása és az osztályprofilok beállítása kezdetben időigényes lehet.
AI tanterv árak
- Ingyenes próba
- Alapcsomag: 29 USD/havi számlázás
- Vállalati csomag: 247 USD/három részletben fizetendő
4. Learnt. ai (A legjobb átfogó AI-alapú oktatáshoz)
Képzelje el, hogy van egy szuperhatékony asszisztense, aki másodpercek alatt elintéz mindent, az óravázlatok elkészítésétől a jégtörő feladatok generálásáig.
Ez a Learnt. ai, az AI segédprogram, amely mindent elvégez.
Több mint 110 AI-alapú eszközzel a Learnt. ai segít minden feladat elvégzésében, az interaktív e-tanulási tevékenységek létrehozásától a kritikus gondolkodást igénylő kérdések generálásáig, méghozzá gyorsabban, mint amennyi idő alatt az ebédszünet véget ér.
A Learnt.ai legjobb funkciói
- Több mint 110 AI-eszköz: Az óravázlatok generálásától az AI-ellenálló feladatok létrehozásáig a Learnt. ai szinte minden elképzelhető oktatási feladathoz kínál eszközt.
- AI segítőtársak: Gondoljon rájuk úgy, mint mini asszisztensekre, akik készen állnak arra, hogy segítsenek ötletelni, tartalmat létrehozni és inspirációt adni a következő órájához vagy projektjéhez.
- Tankönyvmemória: A Learnt. ai mindent megjegyz, így tökéletesen az Ön tankönyveihez igazodó tartalmakat generál.
A Learnt.ai korlátai
- Magasabb ár: A legkiválóbb eszközök és AI-modellek használata magasabb áron érhető el, ami korlátozhatja a költségtudatos oktatókat.
Learnt. ai árak
- Ingyenes
- Starter: 6 USD/hó
- Essentials: 9 USD/hó
- Professzionális: 39 USD/hó
5. Magicschool. ai (A legjobb all-in-one AI megoldások iskolák számára)
Lépjen be az oktatás jövőjébe a MagicSchool.ai segítségével – egy mesterséges intelligenciával működő platformmal, amelyet kifejezetten iskolák és oktatók számára terveztek.
A MagicSchool.ai segítségével az oktatók több mint 70 AI-eszközhöz férhetnek hozzá, az óravázlat-generátoroktól az IEP AI írási eszközökig.
A platform még a MagicSchool for Students nevű, felelősségteljes, AI-alapú eszközkészletet is tartalmaz, amelynek célja az AI-ismeretek fejlesztése és a diákok segítése az AI hatékony (és biztonságos) használatában.
Ami engem leginkább zavart, az a platform hatalmas kiterjedése volt – rengeteg eszköz áll rendelkezésre, és első használatkor ez elég nyomasztó volt. Ráadásul az ingyenes csomag elég korlátozottnak tűnt az AI használatát illetően.
MagicSchool. ai legjobb funkciói
- Több mint 70 AI-eszköz: Segít az oktatóknak mindenben, az óravázlatoktól az értékelések, IEP-k és egyebek megírásáig.
- Mesterséges intelligencia eszközök diákoknak: több mint 40 felelősségteljes mesterséges intelligencia eszköz, amelyeket diákok számára terveztek, hogy fejlesszék mesterséges intelligencia ismereteiket és segítsék a tanulást anélkül, hogy felváltanák a kritikus gondolkodást.
- LMS integráció: Egy kattintással exportálhat a Google Classroomba, a Microsoftba és más programokba, így könnyedén beépítheti az AI-t a meglévő munkafolyamatokba.
- Képzési források: Beépített képzési lehetőségek, például tanúsító tanfolyamok és videós bemutatók, amelyek segítenek az oktatóknak a MagicSchool funkcióinak maximális kihasználásában.
MagicSchool. ai korlátai
- Dinamikus ingyenes szint korlátai: Az ingyenes verzió használatának korlátai a platform általános aktivitásától függően változhatnak, ami a gyakori felhasználók számára frusztráló lehet.
MagicSchool. ai árak
- MagicSchool Free: 0 USD/hó
- MagicSchool Plus: 99,96 USD/év
- MagicSchool Enterprise: Egyedi árazás
6. ChatGPT (A legjobb időtakarékos óravázlatok és kreatív ötletekhez)
A ChatGPT gyorsan a pedagógusok hasznos segédeszközévé vált, akik időt szeretnének megtakarítani az óravázlatok, kvízek és akár az osztályozások elkészítésénél.
Egy felmérés szerint a tanárok 40%-a legalább hetente egyszer használja a ChatGPT-t értékelések készítéséhez, míg 73% úgy véli, hogy ez növeli a diákok termelékenységét.
Általánosságban nagyon hasznosnak találtam az eszközt. Azonban voltak olyan esetek, amikor a generált eredmény logikailag pontatlan volt. A listán szereplő, kifejezetten oktatók számára tervezett egyéb eszközökhöz képest a ChatGPT elég csalódást keltő volt, mint átfogó AI-alapú óravázlat-generátor.
A ChatGPT legjobb funkciói
- Természetes nyelvfeldolgozás (NLP): Emberhez hasonló válaszokat generál, segítve a tanárokat az óravázlatok, kvízek és egyéb anyagok könnyű elkészítésében.
- Időtakarékos óravázlatok: Készítsen részletes, személyre szabott óravázlatokat másodpercek alatt. Egyszerűen kérje meg a ChatGPT-t, hogy készítsen óravázlatot bármelyik évfolyamra vagy tantárgyra.
- Fokozott kreativitás: Akár tanórán kívüli tevékenységekről, akár projektötletekről van szó, a ChatGPT ösztönzi a kreativitást, és új módszereket kínál a diákok bevonására.
A ChatGPT korlátai
- Pontossági problémák: Bár a ChatGPT emberhez hasonló válaszokat tud generálni, nem ellenőrzi a tényeket, ezért az osztálytermi használat előtt érdemes ellenőrizni az információkat.
- Hosszú tartalom: A ChatGPT-nek nehézséget okozhat a hosszabb szövegek összefoglalása vagy koherens eredmények nyújtása, ha kiterjedt tartalommal van dolga.
- Etikai aggályok: Lehetséges, hogy nem megfelelő tartalom (pl. elfogultság, logikai hibák) jön létre, ezért elengedhetetlen a tanári felügyelet, amikor a diákok használják.
ChatGPT árak
- ChatGPT Free: 0 dollár
- ChatGPT Plus: 20 USD/hó
ChatGPT értékelések és minősítések
- G2: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)
7. Auto Classmate (A legjobb válogatott, állami előírásoknak megfelelő óravázlatokhoz)
A GPT-4 által támogatott Auto Classmate segítségével teljesen testreszabható óravázlatokat hozhat létre, amelyeket minimális erőfeszítéssel azonnal bevezethet az osztályteremben.
Ráadásul, ha bármikor segítségre van szüksége a módszere finomításához, az AI-alapú oktatási coach chatbot segítségére lehet számítani.
Azonban az eszköz integrációja a főbb tanulásirányítási rendszerekkel korlátozott, ami sok oktatót korlátozhat.
Az Auto Classmate legjobb funkciói
- Oktatási AI chatbot: Segítségre van szüksége az órájának finomhangolásához? Az AI chatbot virtuális oktatási tanácsadóként működik, és tanácsokat ad az oktatási terveinek optimalizálásához.
- Óraterv és tevékenység-előrejelző eszköz: még mielőtt belépne az osztályterembe, előre jelezheti az osztály dinamikáját és az eredményeket, ami előnyt jelent a felkészülésben.
- Aktivitásgenerátorok: Könnyedén adjon interaktív, diákközpontú tevékenységeket az óravázlataihoz. Ezek az eszközök segítenek fenntartani a diákok érdeklődését és lelkesedését.
- Kérdésgenerátor: Azonnal hozzáadhat szórakoztató, évfolyam-specifikus kérdéseket, hogy az osztálytermi beszélgetések élénkek és érdekesek maradjanak.
Az Auto Classmate korlátai
- Freemium modell: A legjobb funkciók, mint például az óravázlatok mentése és szerkesztése, prémium előfizetést igényelnek.
- LMS integráció: Jelenleg nincs közvetlen integráció a főbb LMS platformokkal, de a jövőben frissítések lehetnek.
Auto Classmate árak
- Auto Classmate premium: 10 dollár/hó az összes AI-eszköz, óravázlat-szerkesztés és oktatási AI-coaching használatáért.
- Iskolai vagy kerületi árak: Egyedi árak
8. Curipod (A legjobb interaktív, multimédiás óravázlatok készítéséhez)
Akár matematikát, természettudományokat vagy angol nyelvet tanít, a Curipod rengeteg eszközzel segíti Önt dinamikus, multimédiás tananyagok készítésében, amelyek motiválják a diákokat a tanulásra. A beépített elemzési funkciók segítségével nyomon követheti a diákok elkötelezettségét, hogy lássa, mi működik, és módosítsa, ami nem.
A Curipod legjobb funkciói
- Átfogó óravázlatok: Írja be a témát vagy a célt, és a Curipod elkészíti a teljes óravázlatot javasolt tevékenységekkel, multimédiás tartalommal és vitakérdésekkel.
- Testreszabható sablonok: Könnyedén igazítsa az AI által generált tartalmat az Ön egyedi tanítási stílusához és az osztálytermi igényekhez.
- Interaktív multimédia: A Curipod drag-and-drop tevékenységeket és multimédiás tartalmakat (videókat, képeket stb.) kínál, hogy az órák még érdekesebbek legyenek.
- A diákok részvételének elemzése: Kövesse nyomon valós időben, hogyan reagálnak a diákok az órára, így jobban hozzá tudja igazítani a módszereit a jobb részvétel érdekében.
- LMS integráció: A Curipod zökkenőmentesen integrálható olyan platformokkal, mint a Google Classroom, a Microsoft Teams és a Clever, így még simább tanítási élményt biztosít.
A Curipod korlátai
- Fizetős szolgáltatások: Az olyan funkciók, mint a diákokról szóló betekintés és a korlátlan óravázlat-fordítások, csak a prémium School & District csomagban érhetők el.
Curipod árak
- Alapcsomag: 0 USD
- Iskola és körzet terv: 3999 USD/iskola
9. Planboard (A legjobb a könnyű óravázlat-készítéshez és osztályozáshoz)
A Chalk által létrehozott Planboard tökéletes megoldás azoknak a tanároknak, akik egyszerűsíteni szeretnék a tervezést, az osztályozást és a nyomon követést – mindezt okostelefonjukról vagy laptopjukról.
A legjobb rész? Ingyenes.
A Planboard szabványok integrációját, színkódolt tantárgyakat és a videókhoz és dokumentumokhoz hasonló multimédiás tartalmak óravázlatokba való beágyazásának lehetőségét kínálja.
Ráadásul integrálható a Google Classroommal, így közvetlenül közzéteheti az órákat, és folyamatosan tájékoztathatja a diákjait.
A Planboard legjobb funkciói
- Szabványok integrálása: Könnyedén kereshet és hozzáadhat állami, tartományi vagy nemzetközi szabványokat az óravázlataihoz, és egy pillanat alatt áttekintheti őket a gyors referencia érdekében.
- Gazdag média beágyazások: Adjon hozzá videókat, képeket, Google Docs dokumentumokat és egyebeket az óravázlataihoz, hogy azok könnyen elérhetők legyenek a tanítás során.
- Beépített naptár: Szervezze meg óráinak menetét napok, hetek vagy hónapok szerint egy színekkel jelölt naptár segítségével, amely gyors, áttekinthető tantárgyi ütemezést tesz lehetővé.
- Értékelési rendszer: Kövesse nyomon a diákok fejlődését szabványokon alapuló értékeléssel és testreszabható portfóliókkal, amelyek jegyzeteket, képeket és videókat is tartalmazhatnak.
- Google Classroom integráció: Óraterveit zökkenőmentesen integrálhatja a Google Classroomba, és egyetlen kattintással közzéteheti az órákat.
A Planboard korlátai
- Korlátozott rotációs ütemtervek: Bár támogatja az A/B ciklusokat, a bonyolultabb ütemezés manuális beállításokat igényelhet.
A Planboard árai
- Ingyenes csomag: 0 USD
10. Teachology. ai (A legjobb pedagógiai szempontokat figyelembe vevő AI-óralapok készítéséhez)
A Teachology. ai egy sor AI-alapú eszközt kínál, amelyek célja, hogy időt és energiát takarítsanak meg a pedagógusoknak.
De a hangsúly nem csak a sebességen van, hanem a minőségen is. A pedagógiai ismeretekkel rendelkező AI segítségével gyorsan létrehozhat olyan tartalmakat, amelyek megfelelnek az oktatási szabványoknak és gazdag tanulási eredményekkel rendelkeznek.
A kvízek generálásától a teljes tananyagegységek tervezéséig a Teachology. ai lehetővé teszi, hogy az igazán fontos dolgokra koncentrálhass: a tanításra.
Teachology. ai legjobb funkciói
- Több formátumú óravázlatok: Percek alatt készítheti el az óravázlatokat, majd exportálhatja azokat kedvenc formátumába, például Word, PDF vagy Markdown.
- Gazdag értékelési eszközök: hozzon létre értékeléseket robusztus, rubrikán alapuló értékelési kritériumokkal, hogy egyszerűsítse az osztályozási folyamatot.
- A szabványoknak megfelelő: Akár az Egyesült Államokban, Ausztráliában vagy bárhol máshol tanít, a Teachology segít az óráit a vonatkozó szabványokhoz (Common Core, TEKS stb.) igazítani.
- Testreszabható munkamodulok: Tervezzen interdiszciplináris tanfolyamokat és modulokat, amelyek hetek vagy hónapok alatt elvégezhetők, és mindegyik az Ön konkrét tanulási eredményeihez igazodik.
- Személyre szabott visszajelzés: Használja az AI-t, hogy személyre szabott jelentéskommenteket generáljon minden tanuló számára, ezzel órákat takarítva meg az adminisztratív munkában.
Teachology. ai korlátai
- Korlátozott ingyenes funkciók: Az ingyenes verzió korlátozott hozzáférést biztosít az AI kreditekhez, a feltöltési méretekhez és az erőforrásokhoz. A robusztusabb funkciókhoz frissítenie kell a verziót.
- Alapvető API-hozzáférés: A teljes API- és Studio-hozzáférés csak a Pro csomagban érhető el, amely a haladóbb felhasználók számára szükséges lehet.
Teachology. ai árak
- Ingyenes csomag: 0 USD/hó
- Kezdő csomag: 6 USD/hó
- Pro csomag: 12 USD/hó
Első lecke: Legyen ura az osztályteremnek a ClickUp segítségével
Ha azt gondolja, hogy csak a diákok használják az AI-t tanulmányaikhoz, akkor gondolja át újra.
A globális tanári kar több mint fele ma már napi rutinjában használja az AI-t, 32% pedig az óravázlatok elkészítéséhez támaszkodik rá.
