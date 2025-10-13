A pénzügyi szolgáltatások területén ezt „maker-checker folyamatnak” nevezik. A kockázatkezelésben ez a „4-Eyes elv” néven ismert. Az amerikai nukleáris fegyverek kezelésében ezt „kétfős koncepciónak” nevezik.

Lényegében mind ugyanazt teszik: ezek a folyamatok egy további értékelési, megerősítési, engedélyezési vagy jóváhagyási szintet tartalmaznak, hogy biztosítsák a kimenet pontosságát, minőségét vagy relevanciáját.

A szoftverfejlesztésben ezt tesztelésnek vagy minőségbiztosításnak nevezik. Egyszerűen fogalmazva: a szoftvertesztelés a kódot értékeli annak biztosítása érdekében, hogy az a várakozásoknak megfelelően működjön. Ennek a tevékenységnek a hatékony elvégzéséhez a minőségbiztosítási csapatok egy hatékony eszközt használnak, az úgynevezett tesztesetet.

Ebben a blogbejegyzésben azt vizsgáljuk, mi is az, miért van rá szükség, mikor kell használni, és ami a legfontosabb: hogyan kell teszteseteket írni.

⏰TL;DR: Hogyan írjunk hatékony teszteseteket a szoftverminőség érdekében 1. Mi az a teszteset a szoftvertesztelésben?A teszteset egy dokumentált lépéssorozat, bemeneti adatok, feltételek és várt eredmények összessége, amelynek segítségével ellenőrizhető, hogy egy funkció a tervezett módon működik-e. 2. Miért fontosak a tesztesetek a minőségbiztosítási csapatok számára?Segítenek a hibák azonosításában, a követelmények érvényesítésében, a kockázatok csökkentésében, valamint biztosítják, hogy az új frissítések ne zavarják meg a meglévő funkciókat. 3. Mi a különbség a teszteset és a tesztforgatókönyv között?A tesztforgatókönyv a tesztelendő elemek magas szintű leírása, míg a teszteset részletes utasításokat tartalmaz a tesztelés módjáról. 4. Mit kell tartalmaznia egy jó tesztesetnek?Általában tartalmaz egy azonosítót, leírást, előfeltételeket, végrehajtási lépéseket, várt eredményeket, valamint helyet a tényleges eredmények rögzítésére. 5. Hogyan írhatnak a csapatok jobb és gyorsabb teszteseteket?Használjon egyértelmű lépéseket, gondolkodjon úgy, mint egy felhasználó, összpontosítson egy célra tesztenként, végezzen egymás munkájának ellenőrzését, és támaszkodjon újrafelhasználható sablonokra és eszközökre.

Mi az a teszteset?

A teszteset egy szoftveralkalmazás minőségének értékeléséhez használt műveletek, feltételek és bemeneti adatok összessége.

Tegyük fel, hogy létrehozott egy űrlapot a felhasználó nevének és e-mail címének rögzítésére egy hírlevél-előfizetéshez. Ennek a tesztesete a következőket fogja meghatározni:

Műveletek [felhasználói és belső egyaránt]: Minden, amit a felhasználótól vagy a szoftvertől elvárnak a fejlesztés alatt álló szoftver munkafolyamatának teljesítéséhez.

A felhasználó beír egy nevet

A felhasználó megad egy e-mail címet

A felhasználó rákattint a „Küldés” gombra

Megerősítő e-mail elküldve a felhasználónak

Az adatok a megfelelő adatbázisban kerülnek mentésre

Az adatok felkerültek a megfelelő hírlevél-listára

Feltételek: Azok a követelmények, amelyeknek a felhasználónak vagy a rendszernek meg kell felelnie a műveletei végrehajtása során.

Ha a név mező érvényesítése sikeres, mentse el, egyébként jelenítse meg a hibaüzenetet

Ha az e-mail cím mező érvényesítése sikeres, mentse el, egyébként jelenítse meg a hibaüzenetet

Csak akkor vegye fel a hírlevél listájára, ha a felhasználó megerősítette e-mail címét

Ha a felhasználó már létezik, mutassa meg a megfelelő hibaüzenetet

Bemeneti adatok: Példák arra, hogy milyen bemeneti adatok elfogadhatók a funkcióhoz. Általában a minőségbiztosítási [QA] csapatok olyan tesztadatokat hoznak létre, amelyekkel pozitív és negatív eredmények is tesztelhetők.

Például, ha a név mező érvényesítésének feltétele az, hogy „csak betűket és szóközöket tartalmazhat”, akkor a tesztadatok a következők lennének

Jane Doe, aki megfelel a kritériumoknak

Ad@m Sand!er, amely nem felel meg a kritériumoknak

Miért fontosak a tesztesetek a szoftverfejlesztésben?

A teszteset-módszer egy átfogó, szisztematikus és megismételhető megközelítés a szoftverteszteléshez. Bár elsődleges célja az alkalmazás minőségének biztosítása, több szintű robusztusságot és megbízhatóságot ad magához a szoftverfejlesztési folyamathoz.

✅ Hibák azonosítása: A tesztesetek segítenek a szoftverhibák azonosításában. Ezek alapján dől el, hogy az alkalmazás biztonságosan átvihető-e a termelésbe.

✅ Követelmények ellenőrzése: A tesztesetek biztosítják, hogy az Ön által létrehozott termék pontosan az legyen, amit eredetileg szándékozott. Ez különösen fontos, ha Ön egy szolgáltató szervezet, amely olyan külső érdekelt felek számára fejleszt szoftvert, akiknek speciális követelményeik vannak.

✅ Kockázatcsökkentés: A tesztesetek értékelik a funkciók biztonsági, teljesítménybeli és pénzügyi kockázatait. A minőségbiztosítási elemző a szabályozási előírásoknak való megfelelés, az iparági szabványok stb. feltételeit is figyelembe veszi, hogy minden szempontot lefedjen.

✅ A nagy kép egyensúlyba hozása: Egy új funkció önmagában jól működhet. De amikor a szoftver többi részébe integrálják, meghibásodhat, vagy más funkciók meghibásodását okozhatja. A tesztesetek biztosítják, hogy ezt észrevegyék, mielőtt hatással lenne a felhasználói élményre a termelés során.

Egyetlen teszteset képes mindezt teljesíteni? Nem igazán. A funkciótól, a szoftvertől, a rendszerektől, az igényektől és a szervezeti céloktól függően a minőségbiztosítási csapatok többféle típusú tesztesetet írnak.

Milyen típusú teszteseteket használnak a minőségbiztosítási csapatok?

Funkcionális tesztek a funkciók működésének ellenőrzéséhez

Egységtesztek izolált logikához

Biztonsági tesztek a védelem és a szabályoknak való megfelelés érdekében

Teljesítménytesztek a sebesség és a méretezhetőség érdekében

Regressziós tesztek a hibák megelőzésére

Minden típusú szoftverteszteléshez létezik teszteset. A leggyakrabban használtak közül néhányat az alábbiakban sorolunk fel.

Funkcionális teszteset: Ez az alapvető és alapvető teszteset azt értékeli, hogy a szoftver a tervezett módon működik-e. Legalább ezt minden minőségbiztosító megírja.

Egységteszt-esetek: Az egységtesztelés a funkció egy részét vagy egy adott egységet értékeli. Például egy minőségbiztosító egységteszteket írhat annak ellenőrzésére, hogy az e-mail cím mező megfelel-e a különböző feltételeknek.

Biztonsági tesztesetek: Ezek azt értékelik, hogy a funkció megfelel-e a termelésbe vételhez szükséges biztonsági szabványoknak. Általában ez magában foglalja az engedélyezés, a hitelesítés, az OWASP-szabványoknak való megfelelés stb. tesztelését.

Teljesítményteszt-esetek: Ezekkel ellenőrizhető, hogy az új funkció megfelel-e a sebességre, a megbízhatóságra, a skálázhatóságra és az erőforrás-kihasználásra vonatkozó követelményeknek.

Regressziós tesztesetek: A regressziós tesztelés biztosítja, hogy az Ön által fejlesztett új funkció ne befolyásolja a termék meglévő funkcióit.

Ezeken kívül konkrét tesztesetek is futtathatók. Például a tervezésorientált szervezetek felhasználói felület [UI] teszteseteket is beépíthetnek. Azok a termékek, amelyek egy nagyobb munkafolyamat részét képezik, számos integrációs tesztesetet írhatnak. Mások pedig konkrét használhatósági teszteseteket hozhatnak létre a heurisztikák, az akadálymentesség, az inkluzivitás stb. köré.

Termékfelelősként Ön dönti el, hogy a szoftvernek mit kell tudnia, és ehhez igazodó teszteseteket készít. Minden olyan forgatókönyvet le kell fednie, amely fontos Önnek.

Ez azt jelenti, hogy a teszteset egyszerűen csak egy tesztforgatókönyv? Egyáltalán nem.

Mi a különbség a teszteset és a tesztforgatókönyv között?

A teszteset egy átfogó leírás arról, hogyan kell viselkednie az új funkciónak [és hogyan kell azt tesztelni]. A tesztforgatókönyv egy magas szintű leírás arról, milyen műveletek történhetnek [és ezért tesztelhetők].

Az előző példát kiterjesztve a tesztforgatókönyv a következő lenne: „tesztelje a hírlevél-előfizetést”. A tesztesetek azonban a következők lennének:

Tesztnév mező elfogadható névvel

Tesztnév mező speciális karakterekkel

Tesztnév mező hírességek neveihez

Tesztnév mező számokkal

A tesztnév mező helyőrző vagy kitalált nevekhez, például John Doe

Teszteset Tesztforgatókönyv Meghatározás Átfogó dokumentáció egy funkció teszteléséről A funkció működésének rövid vázlata a végfelhasználó szemszögéből Szint Alacsony szintű műveletek részletes felelősségi körrel Magas szintű feladatok, átfogó felelősséggel Fókusz Hogyan teszteljük [a tervezett funkcionalitás részletes leírása] Mit kell tesztelni [a tervezett eredmények rövid összefoglalása] Forrás Tesztforgatókönyvekből származtatva Felhasználói történetekből és üzleti használati esetekből származik Megközelítés Vegye figyelembe a lehetőségek szélesebb körét, és végezzen alapos tesztelést Utánozza a valós életbeli helyzeteket, és azoknak megfelelően végezzen tesztelést

Most, hogy ismerjük a különbségeket, térjünk vissza a tesztesetekhez, és nézzük meg őket közelebbről.

Mit kell tartalmaznia egy jól megírt tesztesetnek?

A teszteset összetevői:

Egyedi azonosító

Cél vagy leírás

Előfeltételek

Végrehajtási lépések

Várható eredmények

Tényleges eredmények összehasonlítás céljából

Összefoglalva: a teszteset egy részletes dokumentáció, amely tartalmazza mindazt, amit tesztelni kell annak biztosítására, hogy a szoftver a tervezett módon működjön. Ezért átfogó, részletes és sokrétű, és több komponenst is magában foglal.

A teszteset néhány kritikus eleme:

Teszteset-azonosító: Minden tesztesetnek van egy száma. Ez egyszerűnek tűnhet, de egy alkalmazás alapos teszteléséhez számos, egymáshoz hasonló tesztet kell végrehajtania. A teszteset-azonosító segít megkülönböztetni őket egymástól.

Leírás: A tesztelendő elem leírása. A fenti példában ez lehetne: „Valódi, érdeklődő potenciális ügyfelek felvétele a hírlevél-adatbázisunkba.”

Előfeltételek: Minden olyan előfeltétel, amelynek teljesülnie kell a funkció használatához. Például a fentiakban már tárgyaltuk az egyes mezők érvényesítését. Ezen felül egyéb feltételek is lehetnek, például:

A felhasználónak még nem szabad előfizetnie a hírlevélre

A felhasználónak nem kellett volna leiratkoznia a hírlevélről

Lépések: Azok a lépések, amelyeket a felhasználónak vagy a rendszernek végre kell hajtania az értékelés befejezéséhez és annak sikeresnek minősítéséhez.

A felhasználó érvényes nevet ad meg

A felhasználó érvényes e-mail címet ad meg

A felhasználó bejelöli az adatvédelmi jelölőnégyzetet

A felhasználó rákattint a Küldés gombra

Várható eredmények: A rendszer következő feladatait tartalmazó lista.

Ha a felhasználónév érvénytelen, jelenítse meg a hibaüzenetet

Ha az e-mail cím érvénytelen, hibaüzenetet jelenít meg

Ha a felhasználónév és az e-mail cím érvényes, mentse el a megfelelő adatbázisba

Miután elmentette az adatbázisba, küldjön egy visszaigazoló e-mailt a felhasználónak

Tényleges eredmények: Ezek a tesztelő megfigyelései a teszteset futtatása után. Ezeket küldik vissza a fejlesztőnek, ha valami nem működik megfelelően.

Kipróbáltam a név mezőt Katy P3rry-vel, és a rendszer érvényes beviteli értéknek fogadta el [bár számot tartalmaz].

Ezzel minden készen áll a hatékony tesztesetek írásához. Íme, hogyan kell csinálni.

Hogyan írjunk hatékony teszteseteket példákkal

Így írhat hatékony teszteseteket:

Azonosítsa a valós használati eseteket

Határozza meg, mit kell bizonyítania a sikernek

Dokumentáljon világos, megismételhető lépéseket

Térképezze fel az eredményeket minden variációra vonatkozóan

Rögzítse a beállítási és utólagos állapotokat

A jó tesztesetek írásához üzleti logikára és technológiai érzékre egyaránt szükség van. Meg kell értenie a dolgot a felhasználó szemszögéből a valós világban, valamint a technológiai szempontból a digitális világban. Az alábbiakban egy szilárd keretrendszert talál, amely segít elindulni ezen az úton.

1. Hogyan lehet azonosítani a megfelelő tesztforgatókönyveket?

Mielőtt teszteseteket írna, ismerje meg azokat a valós helyzeteket, amelyekben a funkciót használni fogják. Olvassa el a felhasználói történetet, tanulmányozza át a követelménydokumentumot, vagy akár beszélje meg a specifikációkat a fejlesztővel.

Például az előző példában szereplő tesztforgatókönyvek a következők lennének: A felhasználó sikeresen feliratkozik a hírlevélre.

Ebben a lépésben fontos megkérdezni, hogy a követelménydokumentum leírja-e a felhasználót valamilyen konkrét módon.

Például, ha hírlevél funkciót készít kizárólag fizető ügyfelek számára, akkor felmerülhet az a helyzet, hogy nem fizető felhasználók is megpróbálnak feliratkozni.

Tehát alaposan nézze át a követelményeket, a specifikációkat és a felhasználói történeteket.

2. Hogyan alakítják a célok a teszteseteit?

Ebben a szakaszban határozza meg, mit szeretne elérni a tesztek futtatásával. Például, ha csak azt teszteli, hogy a funkció a tervek szerint működik-e, akkor funkcionális teszteseteket fog írni.

Ha azonban azt is elvárja, hogy a szoftver biztonságos és jól teljesítsen, akkor a megfelelő teszteseteket is meg kell írnia. Ez segít egyszerűsíteni az agilis tesztelési folyamatot, és bemutatni az eredményeket a fejlesztőcsapatnak.

3. Mi teszi a tesztlépéseket egyértelművé és megismételhetővé?

Ez a szakasz több, mint a munkafolyamat vázlatos leírása. Ez mindaz, amit a minőségbiztosításnak tennie kell annak érdekében, hogy a funkció a várakozásoknak megfelelően működjön.

Legyen alapos: Menjen bele a részletekbe, amennyire csak lehetséges. Írja le, hogy mi kell történnie a felhasználói/rendszeres művelet alapján. Például így írhat:

Írja be a nevet a név mezőbe

Ha a név számot tartalmaz, jelenjen meg a következő hibaüzenet: „Kérjük, csak betűket és szóközöket tartalmazó nevet adjon meg”

Ha a név speciális karaktereket tartalmaz, jelenjen meg egy hibaüzenet: „Kérjük, csak betűket és szóközöket tartalmazó nevet adjon meg”

Ha a név helyőrző, jelenjen meg egy hibaüzenet: „Kérjük, adjon meg érvényes nevet”

Ha a név érvényes, engedélyezze a felhasználónak a beküldést

Legyen újrafelhasználható: A legtöbb funkció átfedésben van a korábbi funkciókkal. Például a hírlevél-előfizetések mezői hasonlóak lehetnek az új felhasználói fiókok létrehozásához szükséges mezőkhez. Használja fel őket újra, amennyire csak lehetséges, a következetesség és a hatékonyság fenntartása érdekében.

Sőt, újrafelhasználható termékigény-dokumentum-sablonokat is készíthet, amelyekből könnyebben kivonhatók a tesztforgatókönyvek és a tesztesetek.

Rajzolja le a folyamatot: Összetett funkciók esetén nehéz lehet az összes tesztesetet lineáris módon dokumentálni. Ilyen esetekben próbálja ki a folyamatábrát.

Hogyan készítsünk kávét folyamatábra formájában a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards egy nagymértékben testreszabható üres vásznat kínál a funkciók munkafolyamatának vizualizálásához. Ne érezze úgy, hogy egyedül kell megoldania. Készítse el a folyamatábráit, és ossza meg azokat az összes érintettel – üzleti elemzőkkel, fejlesztőkkel, tesztelési vezetőkkel stb. –, és szerezze meg a támogatásukat, mielőtt nekilátna a munkának!

Kontextus meghatározása: Míg a tesztforgatókönyv felvázolja az üzleti kontextust, Önnek egyértelműen le kell írnia a tesztelési környezetet. Adja meg a szoftver verzióját, az operációs rendszert/böngészőt, a hardvert, a dátum/idő formátumokat, az időzónát stb. Ezenkívül csatoljon minden olyan dokumentumot és forrást, amely hasznos lehet a teszt végrehajtása során.

4. Hogyan kell meghatározni a várt eredményeket?

Ez a válasz arra, hogy mi történik, ha! Tehát mi történik, ha a név mezőt érvényesítik? Mi történik, ha a név mezőt nem érvényesítik?

Mi van, ha a felhasználó már előfizető? El kell utasítania az előfizetését, vagy újra kell előfizetnie?

Mi van, ha a felhasználó nem fizető ügyfél – meg kell kérnie tőle, hogy fizessen most?

Mi van, ha a felhasználó korábban leiratkozott? Érdemes-e ellenőrizni ezt, mielőtt újra feliratkozna?

Így vázolja fel a várható eredményeket minden lehetséges esetre. Minél összetettebb a funkciója, annál hosszabb lesz a lista.

5. Miért szükségesek az előfeltételek és utólagos feltételek?

Manapság egyetlen funkció sem áll önmagában. A szoftverfejlesztés során minden funkció kapcsolódik valami máshoz, ami azt jelenti, hogy a tesztelésnek számos előfeltétele és utólagos feltétele van.

Előfeltételek példái

Fizető ügyfélnek kell lennie

Érvényes nevet és e-mail címet kell megadnia

El kell fogadnia a felhasználási feltételeket

A Chrome legújabb verzióját kell használnia

Mobil eszközről be kell jelentkezni

Utólagos feltételek példái

Hozzá kell adni az adatbázishoz

A feliratkozást a visszaigazoló e-mailben kell elfogadnia

Fel kell venni a CRM hírlevél-listájára

Ha Ön termékvezető, és szeretne beletanulni a tesztelésbe, itt talál néhány kódírás nélküli eszközt termékmenedzserek számára.

Ezek voltak az alapok, most pedig térjünk rá a részletekre.

Melyek a hatékony tesztesetek írásának bevált gyakorlatai?

A tesztesetek írásának bevált gyakorlata a következő:

Gondolkodjon a felhasználó szemszögéből

Egyszerre csak egy célt teszteljen

Használja a szakértői értékeléseket a vakfoltok felderítésére

Készítsen újrafelhasználható sablonokat

Támogassa a munkát megfelelő eszközökkel

Lássuk be: a tesztesetek írása egy művészet. Egy jó teszteset olyan hibákat és hiányosságokat is feltár, amelyek a követelményekben még csak fel sem merültek. Például mi lenne, ha a név mezőben két szóköz lenne? Vagy mi lenne, ha a felhasználó vezetéknevében kötőjel lenne?

Annak érdekében, hogy tesztesetei a kiváló minőségű szoftverek létrehozását szolgálják, vegye figyelembe az alábbi bevált gyakorlatokat.

🧠 Gondolkodjon úgy, mint egy felhasználó

A tesztesetek megírása előtt gondolkodjon a felhasználó szemszögéből. Legyen kritikus és részletes. Az eddig tárgyalt példában feltehetné a következő kérdéseket:

Mit jelent a „név”? Keresztnév? Vezetéknév? Vagy mindkettő?

Kinek a neve ez? Nem kellene inkább „a neved” szerepelnie a mezőnévben?

Kell-e helyőrző szöveg az olvasó eligazítására?

Ha a felhasználó érvénytelen nevet ad meg, a hibaüzenetnek meg kell jelölnie, hogy mi a probléma?

Tegye magát a felhasználó helyébe. Fedezze fel a különböző lehetőségeket, sőt a szélsőséges eseteket is. Lehet, hogy nem mindenre készít tesztesetet, de azok feltárása segít a funkció megerősítésében.

🎯 Egyszerre csak egy dologra koncentráljon

Ne írjon olyan funkcionális tesztesetet, amely egyben használhatósági és adatbázis-teszteset is. Egyszerre csak egy dolgot végezzen. Így, amikor a teszt eredménye „megfelelt” vagy „nem felelt meg”, pontosan tudja, mi működött, és mi nem.

Ha túl sok változót vesz fel egy tesztbe, az bonyolítja a problémát, amikor a teszt sikertelen lesz.

👫 Ne csináld egyedül!

A tesztesetek határozzák meg a szoftver minőségét. Annak ellenére, hogy a tesztelő a készítő-ellenőr folyamatban a tesztelő szerepét tölti be, szükség van egy további, kétfős felülvizsgálati szintre. Tehát miután megírta a teszteseteket, kérjen rájuk szakmai felülvizsgálatot.

Kérje meg egy kollégáját, hogy nézze át, amit írt. Ösztönözze őket, hogy keressenek hibákat és adjanak kritikus visszajelzést. Az is segít, ha ezt üzleti elemzőkkel és fejlesztőkkel együttműködve végzi, hogy jobban megértse a szándékukat.

♻️ Készítsen újrafelhasználható sablonokat

A tesztesetek írásának legjobb gyakorlatai közül a legértékesebb a sablonok készítése. Akár hasonló, akár teljesen különböző funkciókat tesztel, a sablonok strukturálják gondolatait. Tartalmazza a kulcsfontosságú összetevőket, egy automatikus számozási mechanizmust vagy egy keretrendszert az összes teszt eredményének bemutatásához.

Egy szoftverfejlesztő csapatban a komplex funkciókhoz tartozó átfogó tesztesetek írása időigényes feladat lehet. Nem is beszélve azok dokumentálásáról és rendszerezéséről a könnyű hozzáférés érdekében.

Ehhez válassza ki a megfelelő eszközt.

A modern minőségbiztosítási platformok összekapcsolják a tervezést, a végrehajtást, a jelentéstételt és az automatizálást, hogy nagy léptékben is biztosítsák a lefedettséget.

ClickUp: Egységes feladatok, hibajelentések, automatizálások és sablonok

TestRail: Strukturált esetkezelés és nyomonkövethetőség

BrowserStack: Különböző eszközökön és környezetekben történő validálás

Jira: A tesztelés összekapcsolása a fejlesztési munkafolyamatokkal

A jó teszteset-kezelés lehetővé teszi a tesztelendő elemek létrehozását, szervezését, végrehajtását, rögzítését és nyomon követését. Segít a tesztelő csapatoknak a hatékonyság romlása nélkül biztosítani a alaposságot. Segít a fejlesztő csapatoknak a hibák egyértelmű felismerésében.

Bár az előnyök végtelenek, a kihívások is azok. A funkciókhoz tartozó tesztesetek számára vonatkozó általános szabály: „amennyi szükséges”. A funkciótól függően ez lehet kettő – azaz egy pozitív és egy negatív. Lehet három is, ha a teszteset feltételes. Vagy több is lehet.

Ehhez egy robusztus eszközre van szükség. A legjobb modern minőségbiztosítási tesztelő eszközök közül néhány:

ClickUp

TestRail

A TestRail egy tesztkezelő platform a tesztelési tervek dokumentálásához és nyomon követéséhez. Tartalmaz nyomonkövethetőségi, lefedettségi, tesztautomatizálási és elemzési funkciókat. Natívan integrálódik számos szoftverfejlesztő eszközzel, és kiterjedt API-t kínál.

BrowserStack

A BrowserStack egy alkalmazás- és böngészőtesztelő eszköz. Lehetővé teszi iOS- és Android-alkalmazások, valamint weboldalak tesztelését több böngészőn. Tartalmaz speciális modulokat vizuális teszteléshez, akadálymentességi teszteléshez, tesztfigyelhetőséghez, alacsony kódszintű automatizáláshoz és még sok máshoz.

Jira

Az egyik legnépszerűbb agilis projektmenedzsment eszközként a Jira hibakövető szoftverként is funkcionál. A Jira segítségével teszteseteket írhat, és összekapcsolhatja azokat felhasználói történetekkel, ismert hibákkal vagy egyéb problémákkal.

Mivel azonban a Jira nem teszteset-kezelésre lett kifejlesztve, a jelentéskészítési és automatizálási funkciók korlátozottak lehetnek.

