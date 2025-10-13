A folyamatok egyszerűsítését szolgáló 10 legjobb AI munkafolyamat-generátor eszköz

Tartalommarketinges szakemberként a termelékenységem legnagyobb ellensége a káosz. Saját tapasztalatból tudom, milyen nehéz feladatokat és felelősségi köröket tisztázás nélkül irányítani a csapatokat – ez valóban katasztrófához vezet.

Szerencsére egy AI-alapú munkafolyamat-generátor szoftver segít leküzdeni a rendezetlenséget. Ezek az eszközök áttekinthető vizuális formátumban jelenítik meg a folyamatokat, így minden felett kézben tarthatom a dolgokat.

Ha a szervezetében uralkodik a káosz, összeállítottunk egy listát azokról a munkafolyamat-generátorokról, amelyek megkönnyítik az életét.

Készen áll a lehetőségek felfedezésére? Akkor vágjunk bele! 🤿

Mire kell figyelnie az AI munkafolyamat-generátoroknál?

Mielőtt megosztanám a legjobb AI-munkafolyamat-generátorok listáját, íme egy lista azokról a legfontosabb tényezőkről, amelyekre érdemes figyelni egy jó AI-munkafolyamat-generátor kiválasztásakor.

Könnyű használat: Keressen olyan AI-alapú munkafolyamat-generátort, amely intuitív felülettel rendelkezik. A drag-and-drop szerkesztők és más vizuális AI-eszközök, amelyek nem igényelnek sok kódolást, könnyű választást jelentenek

Testreszabhatóság: Győződjön meg arról, hogy az AI-alapú munkafolyamat-generátor lehetővé teszi a munkafolyamatok igényeinek megfelelő testreszabását

AI-integráció: Válasszon olyan AI-munkafolyamat-generátort, amely robusztus mesterséges intelligencia-képességekkel rendelkezik, és egyszerűsíti az automatizálást. A maximális hatékonyságot biztosító munkafolyamatok generálásától a tartalomkészítés vagy az adatösszefoglalás automatizálásáig az AI gyorsabbá teszi a munkafolyamatok létrehozását, és segít időt megtakarítani

Együttműködési funkciók: Válasszon olyan AI-alapú munkafolyamat-generátort, amely valós idejű együttműködést kínál, lehetővé téve a csapattagok számára, hogy bárhonnan hozzájárulhassanak a munkához

Integráció más alkalmazásokkal: A folyamatábra-készítőnek zökkenőmentesen kell integrálódnia más eszközökkel, például adatbázisokkal és kommunikációs alkalmazásokkal, hogy minden rendszerében zökkenőmentesebb munkafolyamatokat biztosítson

🧠 Érdekesség: A munkafolyamatok AI-val történő automatizálása jelentősen csökkentheti a papírfelhasználást, hozzájárulva ezzel a környezetbarátabb üzleti működéshez.

A 10 legjobb AI-alapú munkafolyamat-generátor

Térjünk egyből a lényegre. Ha készen áll a munkafolyamatok fejlesztésére, a ClickUp csapatommal összeállítottuk a tíz legjobb AI-alapú munkafolyamat-generátort, hogy segítsünk az indulásban. 👇

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú projektmenedzsment munkafolyamat-automatizálással)

A ClickUp munkafolyamat- és projektmenedzsment funkcióival a hatékonyság javítása gyerekjáték lesz

A ClickUp egy sokoldalú projektmenedzsment platform, és vitathatatlanul az egyik legjobb termelékenységi eszköz a piacon. Segít a munkád és a munkatársaid szervezésében egy központi helyen, ami végtelen lehetőségeket nyit meg előtted.

A platform robusztus funkciókészletet kínál a termelékenység növeléséhez és a műveletek egyszerűsítéséhez. Lehetővé teszi a felhasználók számára a munkafolyamatok optimalizálását, az ismétlődő feladatok automatizálását, valamint az AI kihasználását a különböző folyamatok egyszerűsítéséhez.

ClickUp automatizálások

Automatizálja munkafolyamatait a ClickUp Automations segítségével a termelékenység növelése és a kézi munkamennyiség csökkentése érdekében

A ClickUp automatizálási funkciói elengedhetetlenek azoknak a csapatoknak, amelyek csökkenteni szeretnék a kézi munkát és növelni a termelékenységet. Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy saját igényeikre szabott, testreszabható munkafolyamatokat hozzanak létre.

Beállíthat olyan kiváltó eseményeket és műveleteket, amelyek automatikusan végrehajtódnak, így csapata a rutinfeladatokkal való bajlódás helyett a magasabb hozzáadott értékű tevékenységekre koncentrálhat.

Például automatizálhatja az értesítéseket, amikor egy feladat állapota megváltozik, vagy emlékeztetőket hozhat létre a közelgő határidőkhöz. Ez a funkció különösen hasznos olyan projektek kezeléséhez, amelyek több változó elemből állnak.

A ClickUp Automations segítségével tökéletesen igazítsa az automatizálásokat a csapata munkafolyamatához

Nemrég beállítottuk az egyik kedvenc ClickUp-automatizálásomat. Ha például megadunk egy állapotot a számlázáshoz, könyvelőnk automatikusan létrehoz egy számlát a QuickBooks-ban, és nekünk csak annyit kell tennünk, hogy rákattintunk a „Küldés” gombra, és a számlák máris elküldésre kerülnek. Ezzel tényleg órákat spóroltunk.

Nemrég beállítottuk az egyik kedvenc ClickUp-automatizálásomat. Ha például megadunk egy állapotot a számlázáshoz, könyvelőnk automatikusan létrehoz egy számlát a QuickBooks-ban, és nekünk csak annyit kell tennünk, hogy rákattintunk a „Küldés” gombra, és a számlák máris elküldésre kerülnek. Ezzel tényleg órákat spóroltunk.

ClickUp Brain

A munkafolyamat-generálás további finomításához a ClickUp Brain az AI erejét használja ki. A ClickUp Brain egy AI-asszisztens eszköz, amely hatékony munkafolyamatok létrehozásában segít azáltal, hogy támogatja a felhasználókat a tartalom megfogalmazásában, az ötletek kidolgozásában és a kutatás elvégzésében.

Az AI szövegalapú utasításokkal a ClickUp Brain képes vázlatokat készíteni és adatokat összefoglalni, ezzel egyszerűsítve a tartalomkészítést és a kutatási feladatokat.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a hatékony tartalomkészítéshez és kutatáshoz, hogy javítsa munkafolyamatát

Például, ha egy projekthez kiterjedt információkat kell összeállítania, a ClickUp Brain az Ön által megadott adatok alapján gyorsan elkészítheti az első vázlatot. Ez a funkció időt takarít meg, és intelligens javaslataival javítja a végeredmény minőségét.

A ClickUp nem csupán automatizálást és mesterséges intelligenciát kínál a működés egyszerűsítéséhez. Együttműködési eszközöket is biztosít a kreativitás, az ötletelés és a munkafolyamatok átláthatóságának javításához. Ezek az eszközök mindegyike egyedülálló szerepet játszik a hatékonyabb munkafolyamatok elősegítésében. Nézzük meg, hogyan!

Vizuálisan együttműködhet a ClickUp Whiteboards segítségével, például post-it cetlikkel és egyéb eszközökkel

A ClickUp Whiteboards dinamikus teret kínál a csapatok számára a valós idejű együttműködéshez. Ezek a digitális felületek interaktív platformot biztosítanak, ahol ötleteket lehet kidolgozni, rendszerezni és megvalósítható feladatokká alakítani.

Akár távoli, akár irodai csapatról van szó, a Whiteboards segítségével mindenki úgy vehet részt a brainstorming üléseken, mintha egy szobában lennének.

A fehér tábla funkció? Imádom. Ezt az eszközt gyakran használtuk a csapatértekezleteken ötletek kidolgozásához vagy bizonyos kezdeményezések részletesebb kidolgozásához.

A fehér tábla funkció? Imádom. Ezt az eszközt gyakran használtuk a csapatértekezleteken ötletek kidolgozásához vagy bizonyos kezdeményezések részletesebb kidolgozásához.

Változtassa meg csapata együttműködési módját a ClickUp Whiteboards segítségével

Ahogy ötleteit és koncepcióit a táblára vázolja, azokat azonnal ClickUp-feladatokká alakíthatja, így zökkenőmentesen integrálva azokat a projekt munkafolyamatába.

Ezenkívül a ClickUp Mind Maps egy másik hatékony eszköz a munkafolyamatok strukturálásához.

Vizualizálja a munkafolyamatokat és bontsa le a komplex projekteket a ClickUp Mind Maps segítségével a jobb áttekinthetőség és összehangolás érdekében

A gondolattérképek ideálisak komplex projektek kezelhető elemekre bontásához. Kezdhet egy központi koncepcióval, és vizuálisan áttekinthető, szervezett módon ábrázolhatja a kapcsolódó feladatokat, mérföldköveket és függőségeket.

Ez az eszköz hasznos azoknak a projektmenedzsereknek, akiknek összetett projekteket kell lebontaniuk, valamint a termékfejlesztéssel és a folyamatoptimalizálással foglalkozó csapatoknak.

A ClickUp legjobb funkciói

Automatizálja a munkafolyamatokat könnyedén: Egyszerűsítse a gyakori feladatkiosztásokat, a határidők módosításait és az állapotváltozásokat az Automatizálások segítségével

Használja ki az AI-t az okosabb munkavégzés érdekében: Használjon AI-alapú szövegfelhívásokat az írás, a kutatás és az adatok összefoglalásának megkönnyítéséhez a Brain segítségével

Tartalom azonnali generálása: Automatikusan generálhat ötleteket és tartalmakat olyan feladatokhoz, mint a jelentések, e-mailek és dokumentációk

Vizuális és áttekinthető együttműködés: Vázolja fel a projektterveket, és kapcsolja őket közvetlenül a feladatokhoz a Whiteboardok és a Mind Maps segítségével

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazásból hiányoznak a desktop verzión elérhető néhány fejlett funkciók, ami hatással lehet a termelékenységre, ha útközben dolgozik

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért felhasználónként

A ClickUp értékelései és véleményei

G2: 4,7/5 (9880+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4260 értékelés)

2. Lucidchart (A legjobb az intuitív folyamatábra-készítés vizualizálásához)

A Lucidchart egy AI-alapú folyamatábra-generátor, intuitív drag-and-drop felülettel, amely segít gyorsan létrehozni folyamatábrákat, diagramokat és akár gondolattérképeket is.

Valós idejű együttműködési funkciója lehetővé teszi Önnek és csapatának, hogy zökkenőmentesen készítsenek folyamatábrákat és javítsák azok tervezését. Ezen felül az AI-alapú javaslatok az Ön igényeire szabott munkafolyamatokat hoznak létre.

A Lucidchart legjobb funkciói

Dolgozzon csapatával valós időben ugyanazon az AI által generált folyamatábrákon, függetlenül a tagok tartózkodási helyétől

Csatlakoztassa a Lucidot olyan AI-integrációkhoz, mint a Lucid Custom GPT és a Microsoft Graph Connector, hogy összefoglalja a munkát és gyorsan megtalálja a dokumentumokat

Írja be API-kulcsát, hogy a Lucidchart vásznán nagy nyelvi modellekkel dolgozhasson, és tesztelhesse a különböző modelleket, promptokat és bemeneti adatokat

A Lucidchart korlátai

A használat meredek tanulási görbét jelent

Egyes felhasználók lassúságról számolnak be komplex diagramok és több együttműködővel készült AI-folyamatábrák kezelése során

A Lucidchart árai

Örökre ingyenes

Egyéni: 9 USD/hó

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Lucidchart értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 5680 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2100 értékelés)

3. EdrawMax (A legjobb hatékony diagramkészítéshez AI-támogatott sablonokkal)

Az EdrawMax mindent kezel, az egyszerű AI folyamatábráktól a komplex mérnöki diagramokig. AI funkciója lehetővé teszi, hogy egyetlen kattintással diagramokat készítsen és szerkesszen, táblázatokat formázzon vagy szöveget módosítson.

Ráadásul a platform kiterjedt munkafolyamat-sablonkönyvtárat kínál, amely előnyt biztosít a projektjeihez, ha az AI-alapú folyamatábra-generátorát használja.

Az EdrawMax legjobb funkciói

A Smart Formatting segítségével automatikusan állítsa be a távolságokat és az igazítást, hogy diagramjai tiszták és professzionálisak legyenek

Szerezzen hozzáférést a mérnöki, építészeti és IT munkafolyamatokhoz szükséges speciális szimbólumokhoz az EdrawMax testreszabható szimbólumkönyvtáraival

Könnyedén exportálhatja az AI által generált munkafolyamatokat szerkeszthető formátumokba, például Visio, Word és Excel formátumba.

Az EdrawMax korlátai

Az OCR kép-szöveggé alakító funkció nem mindig ismeri fel megfelelően a karaktereket

Az AI-folyamatábrák összetettségük miatt túl bonyolultak lehetnek a technikai háttérrel nem rendelkező felhasználók számára

Az EdrawMax árai

Csapatok számára: 8,43 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás 5 felhasználó esetén)

Vállalatok számára: Egyedi árazás

EdrawMax értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

4. Miro (A legjobb az intelligens kapcsolatokkal történő közös ötleteléshez)

A Miro Intelligent Canvas funkciója szórakoztatóvá teszi a brainstormingot, a tervezést és a folyamatok ábrázolását. Ez a funkció mesterséges intelligenciát használ, hogy az ötleteket automatikusan prototípusokká, briefekké, tervekké vagy diagramokká alakítsa.

Akár gondolattérképet készít, akár vázlatot rajzol, akár részletes munkafolyamatokat hoz létre, a Miro mesterséges intelligenciája segít az ötletek közötti intelligens kapcsolatok létrehozásában és a táblák automatikus szervezésében.

A Miro legjobb funkciói

Csoportosítsa a kapcsolódó ötleteket és adatpontokat a tábláin és folyamatábráin az AI-alapú klaszterezés segítségével a jobb szervezés érdekében

Intelligens diagramkészítő funkciók segítségével kapjon javaslatokat a munkafolyamatokhoz legmegfelelőbb alakzatokra, kapcsolatokra és elrendezésekre

Elemezze az értekezleteket és a brainstorming-üléseket AI segítségével, hogy azonnali összefoglalókat készítsen a legfontosabb tanulságokkal és hasznosítható betekintésekkel

A Miro korlátai

A táblák és a csapatok együttes kezelése nehézkes lehet

Az exportálási funkciónak hiányzik a rugalmasság, ami megakadályozza a felhasználókat abban, hogy konkrét munkafolyamat-elemeket válasszanak ki és meghatározzák azok sorrendjét PDF-dokumentum generálásakor

A Miro árai

Örökre ingyenes

Starter: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6590 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1570 értékelés)

💡 Profi tipp: Gondoskodjon arról, hogy csapata megfelelő képzésben részesüljön az AI-automatizálási eszközök hatékony használatához. A jól felkészült csapat hatékonyabban tudja alkalmazni az AI-t, ami jobb munkafolyamat-kezeléshez vezet.

5. Airtable (A legjobb választás a táblázatkezelő és adatbázis funkciókat ötvöző rugalmas projektmenedzsmenthez)

Az Airtable ötvözi a táblázatkezelő egyszerűségét az adatbázisok teljesítményével. Az Airtable segítségével a csapat igényeire szabott egyedi felületeket és nézeteket hozhat létre a komplex információk vizualizálásához. Az Airtable Cobuilder segítségével intuitív alkalmazásokat is készíthet az adataiból.

Az Airtable legjobb funkciói

Automatizálja a rutin feladatokat és munkafolyamatokat az Ön által beállított események és műveletek alapján

Készítsen testreszabott nézeteket és irányítópultokat a csapat konkrét igényeinek megfelelően, az Ön specifikációi alapján

Készítsen olyan elemzéseket és vizuális jelentéseket, amelyek kiemelik a legfontosabb adatrendszereket, megkönnyítve ezzel a döntéshozatalt

Az Airtable korlátai

Sok felhasználó jelezte, hogy szükség lenne további táblázatkezelő funkciókra, például cellaképletekre és lehúzható opciókra

Az Airtable használatát érdemessé tevő fejlett funkciók elsajátítása és beállítása jelentős időbefektetést igényel.

Airtable árak

Örökre ingyenes

Csapat: 20 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Üzleti: 45 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalati szint: Egyedi árazás

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2360 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2070 értékelés)

🧠 Érdekesség: Az AI-alapú munkafolyamat-eszközök jelenleg számos iparágat alakítanak át! Az egészségügyben egyszerűsítik a betegadatok kezelését, míg a sportban optimalizálják a sportolók edzésprogramját a csúcsteljesítmény elérése érdekében.

6. Zapier (A legjobb választás a több ezer alkalmazáson átívelő, egyszerű munkafolyamat-automatizáláshoz)

A Zapier automatizálási funkciói megkönnyítik a zökkenőmentes munkafolyamatok létrehozását, mivel egy helyen egyesítik az alkalmazásait és szolgáltatásait. Mesterséges intelligencia eszközével Zaps-okat hozhat létre – automatizált munkafolyamatokat, amelyek összekapcsolják a különböző alkalmazásokat, hogy gyorsabban elvégezhesse a munkát.

Az eszköz mesterséges intelligenciája segít azonosítani a legjobb kiváltó eseményeket és műveleteket a használati szokásai alapján, hogy egyszerűsítse a munkafolyamat-automatizálást. Például, ha általában exportál és megoszt egy táblázatot, miután rákattint a mentés gombra, a Zapier önállóan létrehoz egy automatizálást erre.

A Zapier legjobb funkciói

Használja a Zapier és az Assistant API kombinációját számos felhasználási esethez, például gyors API-elemzéshez, Zoom-értekezletek összefoglalásához és egyebekhez

Készítsen átfogó táblázatokat szétszórt adatkészletekből egy egyszerű parancs segítségével, és hagyja, hogy az AI elvégezze a munkát Ön helyett

Indítsa el azonnal a munkafolyamatát a Copilot segítségével, egy olyan AI-asszisztenssel, amely Zaps-okat készít, kódot generál és az Ön igényeinek megfelelő egyedi műveleteket hoz létre.

A Zapier korlátai

A másodpercenként létrehozható Zaps-ek számának korlátozása problémát jelenthet, ha tömeges műveleteken dolgozik

A Zapier árai

Ingyenes: 0 USD

Professional: 30 USD/hó-tól

Csapat: 104 dollártól

Vállalati: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,7 (2860+ értékelés)

7. ProcessMaker (A legjobb a folyamatok egyszerűsítéséhez prediktív elemzéssel)

A ProcessMaker mesterséges intelligenciát használ, hogy a leírásokat megvalósítható folyamatokká alakítsa, ezzel egyszerűsítve a munkafolyamat-automatizálást és időt takarítva meg.

A platform AI-funkciói előrejelző elemzésekkel és intelligens javaslatokkal segítik a folyamatok automatizálását. Akár feladatok automatizálására, akár komplex folyamatok vizualizálására van szüksége, a ProcessMaker innovatív megoldásokat kínál a termelékenység növeléséhez.

A ProcessMaker legjobb funkciói

Elemezze munkafolyamatait gépi tanulási funkciók segítségével, és kapjon javaslatokat azok átalakítására a hatékonyság növelése érdekében

Jósolja meg a folyamatok kimenetelét, és azonosítsa a potenciális szűk keresztmetszeteket még azok bekövetkezte előtt a prediktív elemzés segítségével

Egyszerűsítse a munkafolyamatokat, és valósítson meg testreszabott megoldásokat minden részleg számára

A ProcessMaker korlátai

Sok felhasználó elégedetlenségét fejezi ki az űrlapok és képernyők korlátozott tervezési lehetőségei miatt

Teljesítményproblémák merülnek fel komplex munkafolyamatok vagy nagy projektek futtatásakor

A ProcessMaker árai

Egyedi árazás

ProcessMaker értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 170 értékelés)

8. Trello (A legjobb vizuális projektmenedzsment táblákkal és feladat-automatizálással)

A Trello egyszerű kialakításával tűnik ki, ami megkönnyíti a felhasználók számára a munkafolyamatok kezelését. A platform táblákat, listákat és kártyákat tartalmaz, amelyek tiszta felületen vannak elrendezve, így a feladatok könnyedén szervezhetők.

Ezen felül a Trello is lehetővé teszi a feladatok hatékony automatizálását. Beállíthat olyan szabályokat, amelyek automatikusan áthelyezik a kártyákat a táblák között, ha a feladat állapota megváltozik, így egyszerűen nyomon követheti a csapat előrehaladását és javíthatja a funkciók közötti együttműködést.

A Trello legjobb funkciói

Kezelje a sprinteket és a célokat, miközben a prioritások változásával módosítja a határidőket

Az Atlassian Intelligence segítségével friss és izgalmas ötleteket generálhat bármilyen feladatra vagy forgatókönyvre

Használja a műszerfalakat a projektek áttekintéséhez, hogy láthatóvá tegye a legfontosabb mutatókat

A Trello korlátai

A feladatfüggőségek nem támogatottak, ami megnehezíti az egymástól függő feladatokkal rendelkező projektek vizualizálását és kezelését

Korlátozott jelentéskészítési lehetőségek, hacsak nem használ további kiegészítőket

Minden Trello-fiók esetében korlátozott a havonta végrehajtható parancsok száma

A Trello árai

Ingyenes csomag

Standard: 5 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)

Premium: 10 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: 17,5 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 230 értékelés)

9. Notion (A legjobb all-in-one munkaterület jegyzetek, feladatok és projektmenedzsment számára)

A Notion egy kiváló AI-alapú munkafolyamat-generátor, amely a projektmenedzsmentet és a kreatív feladatokat egyetlen, könnyen használható platformon egyesíti. Segít a csapatoknak a munkafolyamatok racionalizálásában, így az ötletek kidolgozásától a projektek végrehajtásáig minden egyszerűbbé válik.

Az AI-képességei lehetővé teszik különböző feladatok automatizálását, ami azt jelenti, hogy kevesebb időt kell fordítania a mindennapi teendőkre, és többet a valóban fontos dolgokra.

A Notion legjobb funkciói

Készítsen diagramokat és folyamatábrákat, hogy vizuális segédeszközökkel tegye látványosabbá dokumentumait

Kapjon gyors projektfrissítéseket, hozzon létre teendőket, egyszerűsítse a csapaton belüli kommunikációt és még sok mást

Beszélgessen szinte bármiről a ChatGPT-n és a Claude-on alapuló Notion AI segítségével, hogy felgyorsítsa munkáját

A Notion korlátai

Az automatizálások szigorúan eseményalapúak, vagyis csak akkor hajthatók végre, ha egy meghatározott esemény bekövetkezik

A felhasználók teljesítményproblémákat tapasztaltak nagy adatbázisok vagy összetett oldalak esetén

A Notion árai

Ingyenes csomag

Plusz: 10 USD/hónap/felhasználó

Üzleti: 15 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Notion AI: Havi 8 USD/felhasználó áron (éves számlázás)

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5790+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2300 értékelés)

10. Microsoft Power Automate (A legjobb a munkafolyamatok automatizálásához a Microsoft és harmadik féltől származó alkalmazásokban)

A Microsoft Power Automate egy vállalati szintű folyamat- és munkafolyamat-automatizáló szoftver, amely számos üzleti folyamatot automatizál.

AI, valamint digitális és robotikus folyamatautomatizálás (RPA) segítségével komplex automatizálási és munkafolyamatokat hozhat létre rendszerek, asztali alkalmazások és weboldalak számára. Használhatja például SAP beszerzésekhez, jóváhagyási folyamatok beállításához, dokumentumautomatizáláshoz és még sok máshoz.

A Microsoft Power Automate legjobb funkciói

Bővítse az automatizálást a szervezet egészére beépített biztonsági funkciók, irányítási eszközök és 360 fokos felügyelet segítségével

Elemezze a munkafolyamatokat, és adjon ajánlásokat a folyamatok optimalizálására az eszköz AI-jével

Automatizálja a kézi feladatokat az asztali számítógépén az RPA segítségével, hogy javítsa a működési hatékonyságot

A Microsoft Power Automate korlátai

A licenc típusától függetlenül a munkafolyamatok nem haladhatják meg a 100 000 kérést bármely ötperces időintervallumban

Minden folyamat legfeljebb 500 műveletet tartalmazhat, és a beágyazott műveletek mélysége 8 szintre korlátozott.

A webes API-kból létrehozott egyéni csatlakozók száma korlátozott, ami befolyásolja az integrációs képességeket

A Microsoft Power Automate árai

Ingyenes próba

Power Automate Premium: 15 USD/hó felhasználónként

Power Automate folyamat: 150 USD/hó botonként

Power Automate Hosted Process: 215 USD/hó botonként

A Microsoft Power Automate értékelései és véleményei

G2: 4,5/5 (több mint 430 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 180 értékelés)

💡 Profi tipp: Az AI-munkafolyamatok nem olyan eszközök, amelyeket egyszer beállít, és többé nem kell foglalkozni velük. Rendszeresen ellenőrizze a teljesítményüket, és finomítsa a beállításokat a még jobb eredmények érdekében.

Készítsen tökéletes munkafolyamatokat a ClickUp segítségével

A munkafolyamatok létrehozása rengeteg előnnyel jár. A munka jobb szervezésétől és a határidők betartásától kezdve egészen az összehangolt munkavégzésig – ezek a hatékonyság és a termelékenység alapkövei.

De a jobb munkafolyamatok nem az egyetlenek, amelyek megoldják az összes projektmenedzsment-igényét. Valami átfogóbb, teljesebb megoldásra van szüksége.

Itt jön képbe a ClickUp. Ez egy hatékony eszköz az AI-alapú munkafolyamatok létrehozásához és minden máshoz. A ClickUp Brain segítségével a munkafolyamatok létrehozása nem is lehetne egyszerűbb. A Dashboards, a Whiteboards és a Mind Maps funkciókkal együtt használva biztosíthatja csapata sikerét.

