20 statisztika a munkavállalói elkötelezettségről, amelyek elősegítik a szervezet növekedését

Az elkötelezett munkavállalók a virágzó vállalkozások gerincét képezik. A motivált, proaktív és elkötelezett munkaerő olyan érték, amely hosszú távú sikert biztosít vállalkozásának.

Annak ellenére, hogy az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt kap a munkavállalókra való összpontosítás és elkötelezettség, sok vállalat még mindig nem éri el a kívánt eredményt. Gyakran ez azért van, mert figyelmen kívül hagyják a munkavállalói elkötelezettséget elősegítő tevékenységek lényegét.

A többit hagyjuk a számokra. Íme néhány szemet gyönyörködtető statisztika a munkavállalói elkötelezettségről, amelyek segítenek egy pozitív munkakultúra kialakításában motivált, elkötelezett munkavállalókkal. ?

Mi az alkalmazotti elkötelezettség?

A munkavállalói elkötelezettség az a szintű érzelmi elkötelezettség, amelyet a munkavállalók éreznek a szervezetük, annak küldetése, céljai, értékei és a szervezeten belüli szerepük iránt.

Az elkötelezett munkavállalók nem csak a fizetésért dolgoznak, hanem őszintén érdekeltek a vállalat sikerében.

Az ilyen elkötelezettség javítja a morált, növeli a termelékenységet és elősegíti az együttműködést.

Például: Maya, egy alkalmazásfejlesztő cég termékfejlesztési vezetője észreveszi, hogy csapata morálja romlik a hónapokig tartó nagy nyomású határidők után. A probléma megoldása érdekében rendszeres megbeszéléseket vezet be nyílt beszélgetésekre, elindítja a „Peer Recognition Fridays” (Pénteki kollégák elismerése) programot, és rugalmas munkaidőt kínál, hogy a csapat feltöltődhessen és a saját tempójában dolgozhasson. Ezek a kezdeményezések gyorsan javítják a morált, elősegítik az együttműködést és csökkentik a kiégést. Maya proaktív megközelítése a pozitív és elkötelezett munkakultúra előmozdításában magasabb termelékenységhez és a csapat megtartásához vezet, ami azt mutatja, hogy az igazi elkötelezettséget az a környezet teremti meg, ahol az alkalmazottak értékesnek érzik magukat. ?

A magas munkavállalói elkötelezettség előnyei

A munkavállalói elkötelezettség javulásának számos előnye van. Nézzük meg néhányat közülük:

Fokozott koncentráció: Növeli a termelékenységet, segítve ezeket a munkavállalókat abban, hogy jobban teljesítsenek kollégáiknál, mivel jobban koncentrálnak a munkájukra.

Csökkentett kiégés arány : Csökkenti a túlterheltség érzését, elősegíti a pozitív érzelmeket és csökkenti a stressz szintjét. : Csökkenti a túlterheltség érzését, elősegíti a pozitív érzelmeket és csökkenti a stressz szintjét. Az elkötelezett munkavállalók közel 40%-a kevesebb kiégéssel küzd, mint a többiek, mivel magasabb szintű pozitív érzelmekkel rendelkeznek.

Pozitív márkaimázs : Fokozza a motivációt, támogató környezetet teremt és javítja a vállalat hírnevét.

Hatékony együttműködés: elősegíti az innovációt, ösztönzi az ötletek megosztását és erősíti a csapatmunkát.

20 statisztika a munkavállalói elkötelezettségről

Vessünk egy pillantást a 20 legfontosabb statisztikára a munkavállalói elkötelezettségről, amelyek segítenek megalapozott döntéseket hozni, hogy a lehető legjobban kihasználhassa az előnyeit! ?

1. A globális munkavállalók 77%-a nem érzi elkötelezettnek magát a munkahelyén

Ez azt jelzi, hogy csak körülbelül 23% az alkalmazottaknak elkötelezett vagy nem aktívan elkötelezetlen a munkában. Az aktívan elkötelezett alkalmazottak ilyen alacsony száma a termelékenység csökkenését, a morál romlását és az alkalmazottak gyakori távozásának valószínűségét eredményezi.

Íme egy módszer, amellyel csökkentheti ezt a százalékot a vállalatánál.

Töltse le ezt a sablont Válassz strukturált megközelítést az alkalmazottak elkötelezettségének növeléséhez a ClickUp alkalmazottak elkötelezettségét mérő sablon segítségével.

Bár többféle megközelítés létezik ennek a problémának a megoldására, a vállalkozásoknak hatékony megoldásokat kell keresniük az elkötelezettség javítására. A ClickUp munkavállalói elkötelezettség sablonja kiváló eszköz a munkavállalói elkötelezettség szintjének hatékonyabb mérésére és javítására.

A sablon néhány legfontosabb jellemzője:

Kövesse nyomon az elkötelezettség mutatóit, hogy azonosítsa az alkalmazottak erősségeit és a fejlesztendő területeket.

Testreszabhatja az elkötelezettségi felméréseket, hogy rögzítsen bizonyos paramétereket a munkával, a kultúrával stb. kapcsolatban.

Elemezze az eredményeket a beépített jelentéskészítő funkciók segítségével, hogy célzott cselekvési terveket dolgozzon ki.

Az ilyen sablonok strukturálják a vállalatok munkavállalóik elkötelezettségét és megnyerik az aktívan elkötelezetlen munkavállalókat.

2. A HR által vezetett munkavállalói elkötelezettségi stratégiák 49%-kal javítják az eredményeket

A munkavállalói elkötelezettség hiánya széles körben elterjedt szervezeti probléma, amelynek megoldása összehangolt, felülről lefelé irányuló megközelítést igényel. Íme, miért van exponenciális hatása a HR által vezetett munkavállalói elkötelezettségi kezdeményezéseknek: láthatjuk, hogyan növelhető az elkötelezettség szintje 49%-kal!

A HR-csapatok munkaerő-elemző platformokat használnak a vállalat egészére kiterjedő SWOT-elemzés elvégzéséhez.

Ugyanakkor alkalmaznak munkavállalói elkötelezettséget mérő szoftveres megoldásokat is, hogy olyan elkötelezettségi programokat alakítsanak ki, amelyek kielégítik a munkavállalók igényeit és illeszkednek a vállalati kultúrához. Ez a kétirányú stratégia lehetővé teszi a HR-osztály számára, hogy pontosan meghatározza a problémás területeket, és proaktív módon kezelje ezeket a kihívásokat.

Ennek eredményeként ezek nagyobb hatást gyakorolnak, mint a csapat vagy osztály szintjén végzett szórványos, elszigetelt kísérletek!

3. A magas szintű elkötelezettségű munkaerővel rendelkező vállalatok 21%-os nyereségességnövekedést tapasztalnak

A magas elkötelezettségű munkaerő közvetlenül hozzájárul az üzleti sikerhez. Ez a összefüggés logikus, mivel az elkötelezett munkavállalók jobban odaadják magukat a munkájuknak, és jelentősen hozzájárulnak a pozitív munkakörnyezet kialakításához.

Ez a szervezeti teljesítmény javulásához vezet, ami maximalizálja a jövedelmezőséget és javítja az eredményt.

Az alkalmazottak elkötelezettségére vonatkozó statisztikákból kiderül, hogy 2009-es gazdasági fellendülés óta ez a tényező az egy részvényre jutó nyereség (EPS) egyik legfontosabb megkülönböztető tényezőjévé vált. Az elkötelezett munkaerővel rendelkező vállalatok gyorsabb ütemben növelték és növelték EPS-üket, mint az iparágban hasonló pozícióban lévő vállalatok.

Az ilyen nyereség csak az elkötelezettségi folyamat hatékony racionalizálásával érhető el. Az egyik legjobb választás a ClickUp, egy sokoldalú eszköz, amely a munkamódszerek átalakításával növeli a szervezet nyereségét.

Kövesse nyomon az alkalmazottak teljesítményét és egyszerűsítse az információk kezelését a ClickUp humánerőforrás-kezelő rendszerrel

Bár többféle funkciója is van, a ClickUp használata a humánerőforrás-gazdálkodásban az alkalmazottak magas elkötelezettségének kulcsa. Hozzon létre egy központi hubot az alkalmazottak teljesítményének és elkötelezettségének nyomon követésére, hogy jobban összehangolhassa munkaerő-állományát.

Tegye hatékonyabbá vállalatának pályázati folyamatát sablonok, automatizálás és egyedi státuszok segítségével, hogy időt takarítson meg. Az ilyen elkötelezettségi megoldások felkészítik új és meglévő alkalmazottait a sikerre, növelve ezzel a vállalat nyereségét!

4. Az elkötelezett munkavállalók 22%- kal növelik a munkahelyi termelékenységet

A magas elkötelezettségű üzleti egységek 22%-kal növelik a munkaerő termelékenységét. Ez akkor történik, amikor az alkalmazottak kapcsolódnak a munkájukhoz és a vállalat küldetéséhez. Ennek eredményeként több erőfeszítést fektetnek a munkájukba, és hatékonyabban végzik a napi feladataikat.

Kövesse nyomon és mérje a rendkívül elkötelezett csapatok fejlődését a ClickUp segítségével

A vállalkozások kihasználhatják ezt a termelékenységnövekedést olyan alkalmazotti termelékenység-nyomkövető eszközökkel, mint a ClickUp. Használja azt egyértelmű célok kitűzésére, a napi előrehaladás nyomon követésére és az összes feladat átláthatóságának fenntartására. Az így létrejövő elszámoltathatósági és együttműködési rendszer további lökést ad a munkaerő termelékenységének és elkötelezettségének.

5. A munkavállalói elkötelezettség hiánya a globális gazdaságnak becslések szerint évente 8,8 billió dollárba kerül

A nem elkötelezett munkavállalók gyakran minimális mértékben járulnak hozzá a munkához, miközben erőforrásokat fogyasztanak. Ha figyelembe vesszük az elkötelezettség hiányát, a teljesítmény csökkenését, a termelékenység veszteségét és a hiányzást, a munkavállalók elkötelezettségének hiánya miatt keletkező összesített veszteség évente akár 8,8 billió dollárra is rúghat!

A pénzügyi terhek minden méretű vállalkozást érintik. A szervezetek azonban ezt megfordíthatják az alkalmazottak elkötelezettségét növelő stratégiák, például rendszeres visszajelzések, elégedettségi felmérések, alkalmazotti elismerési programok és szakmai fejlesztési kezdeményezések bevezetésével.

Ugyanakkor a vállalkozásoknak olyan munkakultúrát kell teremteniük, amely előtérbe helyezi a munkavállalók jólétét és a munka és a magánélet jobb egyensúlyát.

6. A magas elkötelezettségű csapatoknál 81%-kal kevesebb a hiányzás

Az erős munkavállalói elkötelezettséget felmutató vállalatoknál 81%-kal csökken a hiányzások száma. Végül is a munkavállalói elkötelezettség magában foglalja a munkavállalók fizikai és mentális egészségének támogatását is.

Az alkalmazottak elkötelezettségét elősegítő stratégiák között szerepelhet a hatékony munkaterhelés-kezelés, a rugalmas munkaidő, a munka és a magánélet egyensúlyára való összpontosítás, az együttműködésen alapuló munkavégzés stb., amelyek segítenek az alkalmazottaknak abban, hogy jobban tudják kezelni a munkaterhelést és a stresszt anélkül, hogy kiégnének.

Az alkalmazottak jólétére irányuló ilyen holisztikus megközelítés javítja a munkával való elégedettséget és a jelenléti arányt. Az alkalmazottak ritkábban vesznek ki betegszabadságot, és elkötelezettebbek a rendszeres megjelenés iránt.

7. Az alkalmazottak fluktuációs rátája 43%-kal alacsonyabb azokban a vállalatokban, amelyek prioritásként kezelik az alkalmazottak elkötelezettségét

A magas elkötelezettségű munkavállalók 87%-kal kevésbé hajlamosak felmondani, ami a következő pont a munkavállalói elkötelezettségre vonatkozó statisztikák listáján: a munkavállalói elkötelezettség javítása akár 43%-kal csökkenti a munkavállalói fluktuációt. Ez azért van, mert az elkötelezett munkavállalók nagyobb összetartozás-érzetet és lojalitást éreznek a vállalat céljai iránt.

Az ebből fakadó munkával való elégedettség csökkenti a kilépés valószínűségét, így vállalkozása hosszabb ideig megtarthatja tehetséges munkatársait. A munkavállalók megtartása jelentős összegeket takarít meg a szervezeteknek, amelyeket egyébként új munkatársak toborzására, beillesztésére és képzésére kellene fordítaniuk.

? Profi tipp: Használja az alkalmazottak elkötelezettségére vonatkozó statisztikákat, hogy olyan reális referenciaértékeket állapítson meg, amelyek tükrözik az iparági szabványokat. Így nyomon követheti szervezetének fejlődését az idő múlásával, és mérhető célokat tűzhet ki a fejlesztéshez. ?

8. A munkavállalók 33%-a az unalmat nevezi meg a munkahely elhagyásának fő okaként

Az unalom az egyik legfőbb tényező, amely a munkavállalói fluktuációhoz vezet. Valójában a munkavállalók 33%-a ezt nevezi meg a munkahely elhagyásának fő okaként! Ha időnként új kihívásokat adunk a munkavállalóknak, azok elkötelezettségüket és motivációjukat megőrizhetjük.

Ezzel alkalmazottai mindig éberek maradnak, és nem érzik magukat unalmasnak vagy kihasználatlanul. Az új és izgalmas munkák felkelti érdeklődésüket, így kevésbé valószínű, hogy hasonló kihívásokat keresnek, vagy új álláslehetőségeket fontolgatnak.

Fontolja meg egy munkavállalói felmérési szoftverbe való befektetést, hogy felmérje a munkavállalók elégedettségi szintjét. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, lehetővé teszik, hogy jobban megértsd munkavállalóidat, ami segít megteremteni a bizalom és a növekedés környezetét.

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre olyan kihívásokat, amelyeket az alkalmazottak imádni fognak a ClickUp alkalmazotti visszajelzési sablon segítségével.

A ClickUp munkavállalói visszajelzési sablon segítségével megtudhatja, mit gondolnak munkavállalói a pozíciójukról, vagy ösztönözheti őket, hogy javasoljanak olyan változásokat, amelyeket szívesen látnának.

Íme néhány fontos jellemzője:

Platformot biztosít a munkavállalók számára, hogy ötleteiket bemutathassák vezetőiknek, akik így megismerhetik és megérthetik azokat.

Javítja a munkavállalók közötti kommunikációt, elősegítve a jobb együttműködést és elismerést a munkahelyen.

Szerezzen világos képet az alkalmazottak hangulatáról, és mozdítsa elő a változás és a pozitív hozzáállás kultúráját!

Az ilyen sablonok lehetővé teszik az alkalmazottak számára, hogy elküldjék ötleteiket, és a visszajelzéseik alapján beépítheti azokat a kihívásokat, amelyek nekik tetszenek.

9. A rendszeresen szünetet tartó munkavállalók termelékenysége 13%-kal magasabb

A rendszeres szünetek lehetővé teszik az alkalmazottak számára, hogy feltöltődjenek, felfrissüljenek és újult erővel térjenek vissza a feladataikhoz. Ezért nem meglepő, hogy a szünetek 13%-kal növelik az alkalmazottak termelékenységét!

A Pomodoro egy remek technika az intervallumokban való munkavégzéshez. Arra ösztönzi a felhasználókat, hogy a mély munkavégzés után rövid, strukturált szüneteket tartsanak, hogy új szintű termelékenységet érjenek el.

Próbáld ki a Pomodoro Work Intervals alkalmazást a ClickUp Brain segítségével, hogy hatékonyan kezelhesd az idődet. Tervezd meg ezeket a munka-szünet intervallumokat a preferenciáid és a munkastílusod alapján, hogy optimális koncentrációt tudj fenntartani kiégés nélkül.

10. A gyors visszajelzés közel négyszeresére javítja a munkavállalók teljesítményét és motivációját

A gyors, konstruktív visszajelzés közel négyszeresére növeli a munkavállalók teljesítményét és motivációját (3,6-szorosára, ha pontosak akarunk lenni). Ennek elősegítése érdekében a vállalkozásoknak olyan vezetői képzésbe kell befektetniük, amely az empatikus és objektív visszajelzésre összpontosít.

Ezt emellett azonnali, egyértelmű és kontextusba ágyazott visszajelzésekkel kell kiegészíteni, hogy csökkenjen a bizonytalanság és lehetővé váljon a gyors irányváltás.

Az utóbbi esetében fontolja meg a ClickUp használatát visszajelzési szoftverként. A ClickUp lehetővé teszi a vezetők és az alkalmazottak számára, hogy több csatornán keresztül értelmes párbeszédet folytassanak.

Vegyen részt érdekes és értelmes beszélgetésekben vagy adjon visszajelzést a ClickUp segítségével

Például a ClickUp Chat remek módja a közvetlen visszajelzések valós idejű megosztásának. Maradjon kapcsolatban csapataival a ClickUp segítségével, amely integrálja a projekteket, feladatokat és dokumentumokat, hogy útközben is részletes visszajelzéseket kaphasson.

Vagy használja a megjegyzéseket vagy az @említések funkciót, hogy aszinkron módon és kontextusban kommunikáljon.

Biztosítsa a munkavállalókat arról, hogy véleményük számít ? Ezek a munkavállalói elkötelezettségre vonatkozó statisztikák jó emlékeztetőként szolgálnak a vezetők és az osztályvezetők számára, hogy megteremtsék a megfelelő feltételeket a munkavállalói elkötelezettség fokozásához. Ez azzal kezdődik, hogy megérti, a csapattagjai értékesnek és támogatottnak érzik-e magukat. Miután összegyűjtötte a visszajelzéseket, mutassa meg alkalmazottainak, hogy visszajelzéseik közvetlenül befolyásolják a pozitív változásokat, így segítve őket abban, hogy elismertnek és értékesnek érezzék magukat a vállalat növekedésében.

11. 10 alkalmazottból 6 úgy érzi, hogy elkötelezettebb és motiváltabb, ha a vezetők elismerik a munkáját.

Az alkalmazottak közel 60%-a elismerést vár a szervezet vezetőitől vagy menedzsereitől. A csapat vagy az egyéni eredmények és hozzájárulások elismerése nagyban hozzájárul a motiváció megteremtéséhez.

Egy egyszerű, a munkavállalók iránti elismerés kifejezése sokat jelent a lojalitás kialakításában és a morál javításában.

A ClickUp segítségével a vállalkozások könnyedén hatékony munkavállalói elismerési programot működtethetnek. A feladatkezelési funkció lehetővé teszi automatikus emlékeztető beállítását, amelyek arra ösztönzik a vezetőket és a vezetőséget, hogy bátorító üzeneteket osszanak meg és ünnepeljék a mérföldköveket, így biztosítva, hogy egyetlen erőfeszítés vagy eredmény se maradjon észrevétlen!

Ünnepelje a kis sikereket! A kis eredmények elismerése segít a munkavállalóknak abban, hogy értékesnek és elismertnek érezzék magukat. Rendszeresen ünnepelje az egyéni vagy csapat eredményeket, hogy megerősítse a pozitív munkakultúrát, ahol minden erőfeszítés számít.

12. A munkavállalók 94%-a elkötelezettebb, ha a vállalatok befektetnek szakmai fejlődésükbe

Ez az egyik olyan statisztika a munkavállalói elkötelezettségről, amely intuitív módon nyilvánvalónak tűnik. Azok a vállalkozások, amelyek befektetnek munkavállalóik szakmai és személyes fejlődésébe, magasabb munkavállalói elkötelezettséget és megtartási szintet tapasztalnak.

Töltse le ezt a sablont Segítsd csapatod növekedését a ClickUp munkavállalói fejlesztési terv sablonjával!

Fontolja meg a ClickUp munkavállalói fejlesztési terv sablonjának használatát, amely holisztikusabb megközelítést alkalmaz a munkavállalók fejlesztéséhez. Ez lehetővé teszi a vezetők számára, hogy:

Készítsen személyre szabott fejlesztési terveket, amelyek összhangban vannak a munkavállalók céljaival.

Kövesse nyomon az előrehaladást és tervezzen rendszeres ellenőrzéseket

Kössd össze a szakmai fejlődést a vállalati célokkal

Teremtsen karrierfejlesztési és folyamatos tanulási kultúrát

A sablon segítségével karrierfejlesztési lehetőségeket kínálhat, és teljesítheti az alkalmazottak elvárásait.

Ösztönözd a személyes fejlődést ? Támogasd az alkalmazottak karrier céljait tanulási lehetőségekkel, workshopokkal vagy mentori programokkal. Ha segítesz nekik a vállalaton belül fejlődni, azzal megmutatod, hogy nem csak alkalmazottként, hanem egyénként is hiszel a sikerükben.

13. Az elkötelezett munkaerő 10%-kal magasabb ügyfél-elégedettségi értékelést ér el

A vállalat sikere nem csak a bevételek vagy a jövedelmezőség alapján mérhető. Ide tartoznak olyan külső változók is, mint például az, hogy a ügyfelek hogyan érzékelik a szervezetet.

Azok a vállalkozások, amelyek elkötelezett csapatok építésére koncentrálnak, 10%-kal magasabb ügyfél-elégedettségi értékeléseket kapnak. Az elkötelezett munkavállalók nagyobb valószínűséggel nyújtanak kiváló ügyfélszolgálatot, tartanak fenn pozitív ügyfélkapcsolatokat és reagálnak proaktívan a problémákra.

Kapcsolatba lépnek a vállalat küldetésével és jövőképével, ami tükröződik az ügyfelekkel való kommunikációjukban. Az eredmény egy jobb ügyfélszolgálat, amely gondoskodással, kényelemmel és törődéssel teli. Ez erősíti a márka értékét és a lojalitást, valamint versenyelőnyt biztosít a piacon.

14. Azok a munkavállalók, akiknek van „legjobb barátjuk” a munkahelyen, 2,5-szer nagyobb valószínűséggel elkötelezettek

Bár elkülöníthetjük a munkánkat és a magánéletünket, a munkahelyen mindig szükségünk van valamilyen társaságra. Ennek fényében azok a munkavállalók, akiknek van legjobb barátjuk a munkahelyen, 2,5-szer nagyobb valószínűséggel maradnak elkötelezettek és odaadóak a munkájuk iránt.

Ez jól illusztrálja, hogy a munkahelyi erős társadalmi kapcsolatok milyen fontos szerepet játszanak a munkavállalói elkötelezettségben.

A munkahelyi csapatszellem ápolása javítja az együttműködést és a morált. A csapatok összekovácsolása még fontosabb egy távoli és hibrid munkakörnyezetben, amelyben nagyobb az elszigetelődés veszélye.

Csapatkapcsolatok építése ? Az ilyen alkalmazotti elkötelezettségre vonatkozó statisztikák jól mutatják, milyen fontosak a csapatkapcsolatok! Csapatépítő tevékenységek, virtuális kávészünetek vagy személyes találkozók szervezésével elősegítheti a csapatszellemet. Az erősebb csapatkapcsolatok javíthatják az együttműködést, és az alkalmazottak jobban beilleszkedhetnek a vállalati kultúrába.

15. A munkavállalók 77%-a jelenti, hogy otthonról dolgozva magasabb a termelékenységi szintje.

A távmunkások lenyűgöző 77%-a magasabb termelékenységi szintet regisztrál, mint a helyszínen dolgozó munkavállalók. A termelékenység növekedése az irodai zavaró tényezők csökkenésének, a rugalmas munkaidőnek és a jobb munka-magánélet egyensúlynak köszönhető lehet.

A hibrid munkakultúra itt van, hogy maradjon, és a vállalkozásoknak be kell építeniük a távmunkát a kultúrájukba.

Ugyanakkor a távmunkások körében nagyobb a motiváció hiánya, mivel elszigeteltek és hiányzik az emberi kapcsolatok. Éppen ezért érdemes a csapatokat olyan platformokkal felszerelni, mint a ClickUp. A ClickUp segítségével a teljes mértékben távmunkát végző és a helyszínen dolgozó alkalmazottak egyazon felületen dolgozhatnak.

16. A munkavállalók 95%-a fáradtságot érez a videokonferenciák miatt

A virtuális értekezletek riasztó növekedése azt eredményezte, hogy a munkavállalók 95%-a videokonferencia-fáradtságot tapasztal. A digitális kommunikáció folyamatos áramlása, különösen akkor, ha a résztvevőknek bekapcsolva kell tartaniuk a kamerájukat, negatív hatással van mentális egészségükre.

Ez kimerültséghez, kiégéshez és elkötelezettség csökkenéséhez vezet. Ne felejtsük el azt sem, hogy a gyakori virtuális értekezletek gátolják a termelékenységet, különösen akkor, ha az alkalmazottak nem kapnak elegendő szünetet vagy rugalmasságot. A vállalatoknak szándékos erőfeszítéseket kell tenniük a távoli alkalmazottak elkötelezettségének fenntartása érdekében.

Az olyan eszközök, mint a ClickUp naptárnézete, segítenek a menetrendek betartásában, a világos elvárások meghatározásában és emlékeztetőket beállítani, hogy a virtuális értekezletek ne legyenek olyan nyomasztóak.

17. A munkavállalók 85%-a érzi elkötelezettnek magát, ha a belső kommunikáció hatékony.

A hatékony belső kommunikáció a magas munkavállalói elkötelezettség életeleme. A hatékony belső kommunikációs terv elősegíti az információk átlátható áramlását, erősíti a bizalmat, megteremti az együttműködést és ápolja a tartozás érzését.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse a belső kommunikációt és növelje az elkötelezettséget a ClickUp belső kommunikációs sablonjával.

Használja a ClickUp belső kommunikációs sablonját a folyamat egyszerűsítéséhez. Ez a következőket segíti:

Konzisztens kommunikációs csatornák létrehozása a csapatok és osztályok között

Kommunikációs ütemtervek és rendszeres frissítések létrehozása

Kommunikációs feladatok és megbízások nyomon követése

A csapat összehangoltságának javítása és az információs szigetek csökkentése

Egy átfogó belső kommunikációs terv segítségével minden helyszíni és távoli munkavállaló naprakész információkat kap.

18. A DEI-re összpontosító szervezeteknél 31%-kal boldogabbak az alkalmazottak

A sokszínűség, az egyenlőség és a befogadás (DEI) elveinek elkötelezett követése erősíti a munkavállalók hangját. Ha a munkavállalók úgy érzik, hogy meghallgatják és értékelik őket, akkor elkötelezettebbek lesznek, és innovációval hálálják meg ezt.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp DEI cselekvési terv sablonját, hogy inkluzívabb és munkavállaló-központúbb munkakörnyezetet teremtsen.

Használja a ClickUp DEI cselekvési terv sablonját, hogy kidolgozzon egy gyakorlati tervet DEI céljainak eléréséhez. Ez a sablon lehetővé teszi a csapatok számára, hogy:

Készítsen részletes DEI stratégiákat és mérföldköveket

Kövesse nyomon az előrehaladást idővonalak és feladatkiosztások segítségével

Ösztönözze az inkluzív gyakorlatokat a szervezet egészében

Hozzon létre egy sokszínű és együttműködésen alapuló ökoszisztémát

A DEI értékek iránti ilyen elkötelezettség erősíti a vállalati kultúrát.

19. A virágzó munkakultúrával rendelkező vállalatok 33%-kal magasabb bevétel-növekedést érnek el

Mivel a munkakultúra témájánál tartunk, beszéljünk arról is, hogy ez hogyan befolyásolja a vállalkozások pénzügyi sikerét. Azok a vállalatok, amelyek erős, pozitív kultúrával büszkélkedhetnek, 33%-kal magasabb bevétel-növekedést érnek el, mint azok, amelyeknek ez nem sikerül.

Az egészséges munkakultúra ösztönzi a munkavállalói elkötelezettséget, a termelékenységet és az elégedettséget, hozzájárulva ezzel a vállalat eredményességéhez.

Az embereket előtérbe helyező vállalati kultúra erős kapcsolatot ápol a munkáltatók és a munkavállalók között, ami pozitív eredményeket hoz.

További információk: Hogyan építsünk pozitív vállalati kultúrát (példákkal)

20. A vezetők 71%-a a munkavállalói elkötelezettséget tartja a szervezet sikerének kulcsának.

Ezen a ponton már nem meglepő, hogy a munkavállalói elkötelezettség kritikus fontosságú a szervezet sikerének szempontjából. Az elkötelezett munkavállalók proaktívabbak és motiváltabbak, hogy a legjobbjukat nyújtsák.

A ClickUp munkavállalói elkötelezettségi cselekvési terv stratégiaibb megközelítést alkalmaz a munkavállalói elkötelezettség terén. Segít mérhető célokat kitűzni, nyomon követni a munkavállalói elkötelezettséget célzó kezdeményezéseket, és bevonni a vezetést a munkavállalók elismerésébe.

További információk: Hogyan legyünk jó mentorok a munkahelyen: útmutató

Ösztönözze a munkavállalói elkötelezettséget a munkahelyi növekedés érdekében

A magas munkavállalói elkötelezettség erőteljes pozitív hatással van minden munkahelyre. Azok a szervezetek, amelyek prioritásként kezelik a munkavállalói elkötelezettségre vonatkozó statisztikák elemzését, és ezek alapján hoznak intézkedéseket, jelentős javulást tapasztalnak a teljesítmény, a munkaerő-megtartás és az általános siker terén, amint azt a fenti adatok is mutatják.

A munkavállalói elkötelezettség stratégiai tervezést és a munkavállalók érzéseinek egyértelmű megértését igényli. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, segítenek egyértelműen felismerni a csapat elvárásait, hogy olyan döntéseket és változtatásokat hozhass, amelyek motiválják a munkaerőt a jobb munkavégzésre. Felfedezheted, hogy a ClickUp többféle módon is segít megvalósítani a munkavállalói elkötelezettség céljait. Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, hogy megismerd a munkavállalóid hangulatát! ✨