A 11 legjobb értékesítési bevezető és képzési szoftver 2025-ben

A modern értékesítési stratégiák célja a termék népszerűsítése és valódi érték nyújtása az ügyfeleknek azáltal, hogy megoldják a kihívásaikat. Ahhoz, hogy ez sikeresen megvalósuljon, jól felszerelt és jól tájékozott csapatra van szükség, amely megérti az ügyfelek problémáit, és finoman ösztönzi őket.

Az értékesítési csapat képzése azonban nem könnyű feladat. Az értékesítési trénereknek nehézséget okozhat a tudás átadása minden új értékesítőnek, aki csatlakozik a vállalathoz.

Itt jönnek képbe az értékesítési beilleszkedési eszközök, amelyek gyakorlati képzéssel és zökkenőmentes beilleszkedéssel biztosítják, hogy az új alkalmazottak azonnal munkába állhassanak.

Ebben a blogban a ClickUp csapata és én 11 különböző értékesítési bevezetési és képzési szoftvert emeltünk ki. Megvizsgáljuk a ma elérhető legjobb értékesítési bevezetési eszközök funkcióit, korlátait és árait, hogy Ön a csapatának legmegfelelőbb választást hozhassa meg.

Mit kell keresni az értékesítési bevezetési platformokban?

Íme a legjobb értékesítési bevezető platformok legfontosabb jellemzői, amelyekre érdemes figyelni:

Könnyű használat: A platformnak egyszerűnek kell lennie, mint kedvenc alkalmazásának. Az értékesítési vezetőknek gyorsan fel kell tudniuk tölteni a képzési anyagokat, az új alkalmazottaknak pedig nem szabad elveszettnek érezniük magukat a navigálás során. Az értékesítési bevezető programnak zökkenőmentesnek és pontosnak kell lennie, nem bonyolultnak.

Testreszabás: Mivel nem mindenki ugyanúgy tanul, egy jó platformnak személyre szabott tanulási útvonalakat kell kínálnia. Akár nagy tapasztalattal rendelkező, akár teljesen új értékesítési szakembert képez be, a képzésnek az ő igényeikhez kell igazodnia.

Automatizálás : Egy jó platformnak képesnek kell lennie az ismétlődő feladatok, például emlékeztető küldés vagy a haladás nyomon követése kezelésére. Így csapata a kisebb feladatokkal való foglalkozás helyett a termékismeretek elsajátítására és az értékesítési készségek fejlesztésére koncentrálhat.

Értékesítési elemzés: Az is nagyszerű lenne, ha a platform nyomon követné az értékesítési teljesítményt, hogy láthassa, mennyire hatékony a képzés.

Együttműködési funkciók: Ha értékesítési csapata szétszórtan vagy távoli helyről dolgozik, akkor olyan platformra van szüksége, amely elősegíti Ha értékesítési csapata szétszórtan vagy távoli helyről dolgozik, akkor olyan platformra van szüksége, amely elősegíti a csapat összehangolt irányítását . Keressen olyan funkciókat, mint a valós idejű együttműködés és az erőforrások egyszerű megosztása, hogy az onboarding csapatmunkává váljon.

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie, nézzük meg a legjobb értékesítési bevezető szoftvereket, amelyek mindezeket a területeket lefedik!

A 11 legjobb értékesítési bevezető platform

1. ClickUp (A legjobb értékesítési feladatkezeléshez és együttműködéshez)

A ClickUp a legjobb értékesítési támogatás és feladat-együttműködési segítségnyújtással áll az Ön rendelkezésére.

Tapasztalatom szerint a ClickUp abszolút életmentő volt a projektek szervezésében és az értékesítési projektek folyamatainak racionalizálásában. Már néhány éve használom a ClickUp-ot, és ez tízszeresére megkönnyíti a feladatok kezelését, ami viszont segít a gyorsabb üzletkötésekben.

Képzelje el például, hogy egy értékesítési csapatot vezet, amely több ügyfelet kezel a folyamat különböző szakaszaiban. A ClickUp segítségével egy helyen rendelhet feladatokat az egyes képviselőkhöz, nyomon követheti az egyes ügyletek állapotát és rangsorolhatja a potenciális ügyfeleket.

Ha ehhez hozzáadja a ClickUp testreszabható értékesítési sablonjait, akkor néhány kattintással elvégezheti az összes feladatot, a potenciális ügyfelek felkutatásától az üzletek lezárásáig. Fedezzük fel őket együtt!

ClickUp értékesítési bevezetési sablon

Töltse le ezt a sablont Gyorsítsa fel az értékesítési bevezetést a ClickUp értékesítési bevezetési sablonjával!

Íme, hogyan változtathatja meg a ClickUp értékesítési bevezető sablon a játékot az értékesítési képviselői számára. A célok kitűzése és a bemutatók ütemezése olyan fontos feladatokhoz, mint a célok kitűzése és a bemutatók ütemezése, egyértelmű tervvel és ellenőrzőlistákkal semmi sem maradhat figyelmen kívül.

Ráadásul az automatizált munkafolyamatok gondoskodnak arról, hogy minden folyamatosan haladjon, anélkül, hogy állandó felügyeletre lenne szükség. Akár értékesítési bevezető programokat kezel, akár értékesítési képzéseket tervez, a ClickUp segítségével mindez zökkenőmentesen zajlik.

A ClickUp legjobb funkciói

Feladatkezelés: Könnyedén hozhat létre, rendelhet hozzá és követhet nyomon értékesítési feladatokat a csapatának, így mindenki ugyanazon az oldalon állhat és felelősségteljesen dolgozhat.

Egyszerű együttműködés: Valós időben együttműködhet csapatával, fájlokat oszthat meg, valamint megjegyzések és említések segítségével kommunikálhat.

Egyedi nézetek: Gyorsítsa fel az ügyfélszám növekedését és növelje az ügyfélelégedettséget Gyorsítsa fel az ügyfélszám növekedését és növelje az ügyfélelégedettséget a ClickUp intuitív CRM-jével . Tekintse meg a feladatokat különböző formátumokban, például lista, Gantt, munkaterhelés és naptár formájában, a csapata preferenciái szerint.

Automatizálás: Állítson be automatizált munkafolyamatokat az ismétlődő feladatok, például a feladatok kiosztása vagy az értesítések küldése egyszerűsítésére.

Integrációk: Integrálja a ClickUp-ot kedvenc értékesítési eszközeivel, például a Salesforce-szal, a HubSpot-tal, a Zapier-rel és sok más eszközzel.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók túlzottnak találhatják a ClickUp kiterjedt funkciókészletét, különösen a kezdeti beállítás során.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért felhasználónként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Mindtickle (A legjobb mélyreható értékesítési képzéshez és teljesítmény-coachinghoz)

Via Mindtickle

A Mindtickle egy értékesítési bevezető platform, amelyet kifejezetten az értékesítési csapatok gyors és hatékony felkészítésére terveztek. A platformban azt értékelem, hogy testreszabható tanulási útvonalakat és képzési programokat kínál.

Ráadásul a megfelelőségi képzés mindenki számára biztosítja a helyes irányt. Az értékesítést támogató funkciói is hatékonyak . Ezekkel rendkívül egyszerű nyomon követni az előrehaladást, segíteni a csapatnak a készségeik fejlesztésében, és éberen figyelni a bevételi célokat.

A Mindtickle legjobb funkciói

Értékesítési támogatás és képzés : Átfogó eszközök képzési programok megvalósításához és kezeléséhez, amelyek biztosítják, hogy az új értékesítési képviselők rendelkezzenek a sikerhez szükséges termékismerettel és készségekkel.

Értékesítési coaching : A valós idejű coaching eszközök segítségével az értékesítési vezetők folyamatos visszajelzésekkel irányíthatják csapataikat, ami jobb értékesítési teljesítményt eredményez.

Beszélgetéselemzés : A Mindtickle elemzi az értékesítési beszélgetéseket, és olyan információkat nyújt, amelyeket az értékesítési vezetők felhasználhatnak a kommunikáció javítására és az üzletek gyorsabb lezárására.

Elemzések és irányítópultok : A részletes betekintés és a testreszabható irányítópultok segítenek nyomon követni az értékesítési felkészültséget, a teljesítményt és az általános képzés hatékonyságát.

Értékesítési felkészültségi index: Egyedülálló funkció, amely segít az értékesítési vezetőknek mérni és nyomon követni értékesítési csapatuk felkészültségét, biztosítva, hogy mindenki magabiztosan lépjen kapcsolatba az ügyfelekkel.

A Mindtickle korlátai

Valós idejű elemzés : A felhasználóknak el kell hagyniuk a munkafolyamatukat, hogy hozzáférjenek a valós idejű elemzésekhez, ami zavarhatja a termelékenységet.

Felület : Egyes felhasználók a felületet zsúfoltnak, elavultnak és nem intuitívnak találják.

Tanulási görbe: A Mindtickle funkciói túl bonyolultak lehetnek, ami meredek tanulási görbét eredményezhet.

Mindtickle árak

Egyedi árazás

Mindtickle értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2190+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (120+ értékelés)

3. Allego (A legjobb értékesítési tartalomkezeléshez és interaktív coachinghoz)

Szeretné fejleszteni az értékesítési tartalomkezelést? Az Allego ebben a tekintetben nagyon hasznosnak bizonyult. Leginkább azt értékelem, hogy releváns tartalmat tud nyújtani pont akkor, amikor szükség van rá.

Vége azoknak az időknek, amikor a képzési anyagokért kellett küzdeni vagy a termékek részleteit kellett megjegyezni – ezek az információk könnyen elérhetők az Allego-ban. Ráadásul interaktív coaching funkcióival a platform fenntartja a csapat elkötelezettségét és aktív tanulását. Felhasználóbarát és úgy lett kialakítva, hogy valódi hatást gyakoroljon az értékesítési teljesítményre.

Az Allego legjobb funkciói

Látja el az értékesítőket tartalommal : biztosítson csapatának könnyű hozzáférést a szükséges ismeretekhez, pont akkor, amikor szükségük van rájuk.

Értékesítők képzése és coachingja : Segítsen csapatának a legjobb teljesítmény elérésében a nap folyamán zökkenőmentesen zajló tanulással.

Kapcsolatba hozza az eladókat és a vevőket : Tegye csapatát kiemelkedővé azáltal, hogy személyre szabott, kényelmes élményt kínál, amelyre a vevők emlékezni fognak.

Támogassa a vállalati tanulást : biztosítsa az egész munkaerő számára a sikerhez szükséges eszközöket, ismereteket és tartalmakat.

Beszélgetéselemzés és híváselemzés: Használja az AI-t az értékesítési beszélgetések javításához valós idejű betekintéssel és automatizált coachinggal.

Az Allego korlátai

Bonyolult beállítás : Időigényes és kihívást jelent az adminisztrátorok számára, különösen nagyobb csapatok esetében.

Zavaros felület : A navigáció bonyolultnak és nehezen kezelhetőnek tűnhet.

Mobil korlátozások: A mobilalkalmazás nem teljesen optimalizált, így nem könnyű használni útközben.

Allego árak

Egyedi árazás

Allego értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (500+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Brainshark (A legjobb értékesítési felkészültség és képzési tartalomkészítéshez)

A Brainshark célja, hogy segítse a csapatokat a figyelemfelkeltő képzési programok és a részletes felkészültségi ponttáblák segítségével. Ez a megoldás segít az értékesítési képviselőknek javítani termékismeretüket és értékesítési érveiket – konkrétan azt, amire szükségük van a teljesítményük javításához.

Az egyik dolog, ami felkeltette a figyelmemet, az volt, hogy milyen egyszerűen lehet igény szerinti képzéseket létrehozni és lebonyolítani. Az értékesítési vezetők strukturált tanulási útvonalakat tervezhetnek, amelyek végigvezetik az új képviselőket a legfontosabb tanfolyamokon. A kiemelkedő funkció? A Brainshark beépített coaching és gépi elemző eszközei segítik biztosítani, hogy az értékesítési képviselők ne csak átfutják a tartalmat, hanem elsajátítsák azt.

A Brainshark legjobb funkciói

Készültségi ponttáblák : Kövesse nyomon az előrehaladást és a teljesítményt részletes ponttáblák segítségével, és lássa, mennyire felkészült az értékesítési csapata.

Tartalomkészítés : Készítsen saját, interaktív kvízekkel, szavazásokkal és egyéb funkciókkal ellátott, vonzó, hanggal gazdagított prezentációkat.

Képzés és bevezetés : Biztosítson igény szerinti tanulási útvonalakat és tanfolyamokat, amelyek illeszkednek a csapata ütemtervéhez.

Coaching és gyakorlat : Ellenőrizze, hogy csapata elsajátította-e a legfontosabb üzeneteket videóértékelések, egymás közötti értékelések és szerepjátékok segítségével.

Gépes elemzés és pontozás: automatikusan pontozza és értékelje a videó prezentációkat, valós idejű visszajelzést adva értékesítési képviselőinek.

Brainshark árak

Egyedi árazás

Brainshark értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (570+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (20+ értékelés)

5. WorkRamp (A legjobb alkalmazotti és ügyfélképzési rugalmasság)

A WorkRamp segítségével

A WorkRamp-ot rugalmasnak találtam, különösen az alkalmazottak tanulásának és az ügyfelek oktatásának támogatása terén. Új alkalmazottakat vesz fel? A jelenlegi csapatának képességeit szeretné fejleszteni? A WorkRamp Learning Cloud felépítése ezt lehetővé teszi.

A platform könnyen alkalmazkodik az Ön igényeihez. Például testreszabott képzési programokat hozhat létre, nyomon követheti az értékesítési teljesítményt, és zökkenőmentesen integrálhatja más, már használt eszközökkel. Ráadásul a WorkRamp mesterséges intelligenciája és testreszabható tanulási útjai segítenek abban, hogy a csapat ne legyen túlterhelve, és a figyelem a megfelelő készségek fejlesztésére összpontosuljon.

A WorkRamp legjobb funkciói

Bevételnövelés : Lássa el értékesítési csapatát testreszabott képzési modulokkal, amelyek az értékesítési felkészültség javítására összpontosítanak.

AI-támogatás és készségek tanúsítása : Automatizálja a tartalomkészítést, és tanúsítsa értékesítői és bemutatói képességeit a termelékenység növelése érdekében.

Munkavállalói tanulási felhő : Hozzon létre folyamatos tanulási és fejlesztési kultúrát olyan eszközökkel, amelyek gyorsan fejleszthetik csapata készségeit.

Tartalomkészítés és biztonság : Könnyedén készíthet és kezelhet vonzó tartalmakat, miközben a fejlett adatvédelem biztosítja a biztonságot.

Fejlett jelentéskészítés: Kövesse nyomon képzési programjainak előrehaladását, és mutassa be a befektetés megtérülését testreszabott irányítópultokkal és részletes elemzésekkel.

WorkRamp árak

Egyedi árazás

A WorkRamp korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek : Bizonyos funkciók, például a tanulási útvonalak testreszabása korlátozottak, ezért a frissítésekhez manuális munkára van szükség.

Skalálható jelentések : A csapatok növekedésével az átfogó jelentések elkészítése további testreszabás nélkül kihívássá válhat.

SCORM és xAPI korlátai: A SCORM tanfolyamok nem mindig konzisztensek, és a platform jelenleg nem támogatja az xAPI-t, ami korlátozza a fejlett tartalomkövetést.

WorkRamp értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 550 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

6. Continu (A legjobb a zökkenőmentes értékesítési képzéshez és a valós idejű haladás nyomon követéséhez)

Via Continu

A Continu egy LMS (tanulási menedzsment rendszer) megoldás is, de ez az értékesítési képzést sokkal könnyebbé teszi. Úgy tervezték, hogy segítse értékesítési csapatát a gyors felkészülésben és az üzletek gyorsabb lezárásában.

A Continu segítségével az értékesítési képzési programok összeállítása egyszerű. Könnyedén létrehozhat egyedi tanfolyamokat, egy helyen tárolhatja az összes képzési anyagot, és valós időben figyelemmel kísérheti képviselői teljesítményét. Mintha egy személyi asszisztens segítene a képzés menedzselésében, anélkül, hogy bármilyen gondot okozna.

A Continu legjobb funkciói

Tanulási munkafolyamatok : A Continu segítségével automatizálhatja értékesítési képzését, így értékesítési képviselői a megfelelő időben kapják meg a megfelelő tananyagot, anélkül, hogy Önnek minden egyes szakaszt figyelnie kellene.

Személyre szabott tanulás : Nem mindenki tanul ugyanúgy, és a Continu ezt jól tudja. Minden értékesítő, csapat vagy osztály számára személyre szabott tanulási útvonalakat hozhat létre.

Valós idejű nyomon követés : Szeretné tudni, hogyan teljesít a csapata? A Continu valós idejű adatokat nyújt a haladásukról, így mindig tudja, ki áll készen az értékesítésre, és kinek lehet szüksége még egy kis segítségre.

Automatizált tanulási folyamat : A Continu segít csapatának egy automatizált, strukturált tanulási folyamaton végigmenni, így a csapat tagjai sok manuális beavatkozás nélkül is a helyes úton haladhatnak.

Integrációk: Akár Salesforce-t, Zoom-ot vagy Google Naptárat használ a csapata, a Continu zökkenőmentesen integrálható az összes népszerű eszközzel.

Folyamatos korlátozások

Navigációs problémák : Egyes felhasználók szerint a platformon való navigálás kissé bonyolult lehet, ha sok tartalom található rajta.

Felület : Egyes felhasználók szerint a felületet modernizálni kellene, hogy korszerűbbnek tűnjön.

Ügyfélszolgálat: A legtöbb ügyfélszolgálat e-mailen keresztül érhető el, és a felhasználók gyorsabb lehetőségeket szeretnének, például élő csevegést.

Folyamatos árazás

Egyedi árazás

Folyamatos értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (430+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

7. 360Learning (A legjobb a kollaboratív tanuláshoz és a társak által vezérelt képzéshez)

Egy héten át kipróbáltam a 360Learninget, hogy teszteljem a benne rejlő lehetőségeket. Az értékesítés támogatásától az onboardingig a 360Learning minden szükséges eszközzel ellátja az értékesítőket az értékesítési folyamatok kezeléséhez.

A 360 fokos tanulással vonzó képzési programokat hozhat létre. Ezek interaktívabbak és csapatközpontúbbak, nem pedig általános, felülről lefelé irányuló előadások. Ehelyett az értékesítők egymástól tanulhatnak. A valós idejű visszajelzésekkel az értékesítési vezetők pontosan akkor tudnak coachingot nyújtani, amikor arra szükség van.

A 360Learning legjobb funkciói

Gyakorlati coaching : Bővítse a belső coachingot videofelvételekkel, egyéni visszajelzésekkel és kollégákkal való együttműködéssel, így az értékesítési képzés folyamatos, interaktív folyamattá válik.

Gamification : Tartsa fenn az értékesítők motivációját gamifikált tanulási élményekkel, beleértve az eredményeket és az egészséges versenyt.

Integrációk: A Salesforce integrációval az értékesítési képviselők közvetlenül a CRM-ből érhetik el a képzési tartalmakat, így a tanulás szerves részét képezi a munkájuknak.

A 360Learning korlátai

Testreszabás : Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a platform több testreszabási lehetőséget kínálhatna, különösen a nagyszabású képzési kezdeményezések esetében.

Ügyfélszolgálat : Bár általában gyorsan reagálnak, egyes felhasználók szerint az ügyfélszolgálat elérhetősége javítható lenne.

Keresési funkció: Több felhasználó is megjegyezte, hogy a keresési funkció javítható lenne.

360Learning árak

Csapatcsomag : 8 USD/felhasználó/hónap (legfeljebb 100 felhasználó)

Üzleti terv: Egyedi

360Learning értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (380+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (390+ értékelés)

8. TalentLMS (A legalkalmasabb a könnyen használható értékesítési képzéshez és a játékos tanuláshoz)

Via TalentLMS

A TalentLMS célja, hogy az értékesítési képzéseket egyszerűvé és hatékonnyá tegye. Ha például új értékesítési képviselőket vesz fel, a TalentLMS segítségével gyorsan beállíthat személyre szabott képzési modulokat, amelyek mindent tartalmaznak a termékismerettől az értékesítési technikákig.

A gamification elemek – mint például a jelvények és a ranglisták – szórakoztató, versenyszerű élményt nyújtanak, ösztönözve az értékesítőket, hogy elkötelezettségüket fenntartsák és fejlődésre törekedjenek. A valós idejű haladás nyomon követésével gyorsan azonosíthatja a legjobb teljesítményt nyújtókat és azokat, akiknek további coachingra van szükségük.

A TalentLMS legjobb funkciói

Igény szerinti tanulás: Adjon csapatának szabadságot, hogy akkor tanuljanak, amikor nekik a legjobban megfelel. Szünetben vagy ügyfélhívások között is hozzáférhetnek az értékesítési tanfolyamokhoz, kvízekhez és videókhoz, a saját ütemtervük szerint.

Gamification: Tegye szórakoztatóbbá a tanulási folyamatot pontokkal, jelvényekkel és ranglistákkal. Ez motiválja a csapatot, hogy foglalkozzon az anyaggal és fejlessze készségeit.

Részletes jelentések és elemzések: Kövesse nyomon csapata fejlődését valós idejű jelentésekkel, amelyek kiemelik, mi működik jól és hol van szükség fejlesztésre.

A TalentLMS korlátai

Testreszabási funkciók: Egyes felhasználók úgy vélik, hogy előnyös lenne, ha a tömeges műveletek és a tanúsítványok kiosztása rugalmasabb lenne.

Felhasználói élmény: A felület kissé elavultnak tűnhet, és jól jönne egy kis modernizálás.

Támogatás elérhetősége: Az alacsonyabb szintű csomagokat használó felhasználóknak szükségük lehet közvetlenebb kommunikációs lehetőségekre, például élő csevegésre vagy telefonos támogatásra.

Korlátozott kvíz opciók: A kvíz funkciók több változatosságot és rugalmasságot kínálhatnának a vonzó és változatos kérdés típusok létrehozásához.

TalentLMS árak

Alapcsomag : 69 USD/hó

Grow tervezet : 109 USD/hó

Pro csomag : 139 USD/hó

Vállalati csomag: Egyedi árazás

TalentLMS értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (720+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (530+ értékelés)

9. iSpring Learn (A legjobb gyors bevezetéshez és értékesítési továbbképzéshez)

Az iSpring Learn segítségével

Ha olyan platformot keres, amely gyors, praktikus képzést nyújt, miközben a csapat elkötelezettségét is fenntartja, akkor az iSpring Learn jó választás. Ez egy hatékony szoftver az alkalmazottak bevezetéséhez, a készségek fejlesztés éhez és a tanúsításhoz, felesleges bonyodalmak nélkül.

Kialakíthat egy képzési programot a semmiből, vagy kibővítheti a meglévőt, és az iSpring Learn tökéletesen alkalmazkodik ehhez. A platformot különlegessé teszi az egyszerű használat, különösen azoknak az adminisztrátoroknak, akik több feladatot is ellátnak. Ráadásul az automatikus emlékeztetők és az élő teljesítménykövetés megkönnyítik a csapat előrehaladásának nyomon követését.

Az iSpring Learn legjobb funkciói

Tartalomkezelés: Töltsön fel és rendszerezzen különböző típusú tartalmakat strukturált tanulási útvonalakba, egyszerűen.

Tanulási pályák: Kombinálja a tanfolyamokat és az értékeléseket rugalmas, lépésről lépésre haladó tanulási pályákká.

SCORM-kompatibilitás: Teljes mértékben támogatja a SCORM 1. 2 és 2004 szabványokat a külső tartalmakkal való zökkenőmentes kompatibilitás érdekében.

Valós idejű jelentések: Részletes teljesítménymutatókhoz férhet hozzá, hogy nyomon követhesse az előrehaladást és a fejlesztendő területeket.

Gamification: Motiválja a csapatokat pontokkal, jelvényekkel és ranglistákkal a barátságos verseny érdekében.

Az iSpring Learn korlátai

Korlátozott testreszabás: A márkajelzés elérhető, de a mélyebb elrendezés testreszabása nem lehetséges.

Fordítóeszközök: Nincs beépített fordítóeszköz; többnyelvű tartalomhoz harmadik féltől származó integrációkra van szükség.

SSO korlátozások: Az SSO funkció korlátozó lehet több szervezet kezelése esetén.

Szerepjáték funkciók: A szerepjáték-szimulációkhoz iSpring Suite Max szükséges, ami megnövelheti a költségeket.

iSpring Learn árak

Start csomag : 3 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Üzleti terv : 4 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Egyedi terv: Vállalatok vagy helyszíni telepítést igénylők számára

iSpring Learn értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (140+ értékelés)

10. SmartWinnr (ideális az értékesítési teljesítmény és az elkötelezettség növeléséhez)

A SmartWinnr modern megközelítést kínál az értékesítési teljesítményhez, valós idejű versenyeket, ösztönzőkövetést és videós coachingot ötvözve egy platformon.

A SmartWinnr segítségével az egész értékesítési folyamatot játékossá teheti. Akár versenyeket követ nyomon, akár útközben tart coachingot, akár ösztönző programokat kezel, a SmartWinnr az értékesítést versenyképes és vonzó élménnyé teszi.

A SmartWinnr legjobb funkciói értékesítési csapatok számára

Értékesítési versenyek : Növelje a versenyt hosszú távú versenyekkel, helyszíni kihívásokkal vagy regionális tornákkal. Az értékesítők útközben is ellenőrizhetik a ranglistát, így motivációjuk magas szinten marad.

Értékesítési ösztönzők : Egyszerűsítse a komplex kompenzációs terveket a SmartWinnr képletépítőjével. Kezelje a kifizetési struktúrákat, automatizálja az egyeztetéseket, és kezelje a kivételeket könnyedén.

Videós coaching : Az értékesítők rögzíthetik bemutatóikat, azonnali visszajelzést kaphatnak és javíthatják teljesítményüket. Ez egy egyszerű módszer a készségek fejlesztésére és az önbizalom növelésére.

AI szerepjátékok : A valós idejű, AI-vezérelt szerepjátékok segítségével az értékesítők valósághű környezetben gyakorolhatják az értékesítési helyzeteket, és csiszolhatják készségeiket.

SmartFeeds: A legfontosabb termékismereteket és piaci információkat apró, könnyen emészthető mikrotanulási egységekben nyújtja, így csapata mindig tájékozott és felkészült marad.

A SmartWinnr korlátai

Rigid testreszabási korlátok : Bár rengeteg funkcióval rendelkezik, a SmartWinnr kissé nehézkesnek tűnhet a testreszabás tekintetében, különösen az adminisztrátori irányítópultok és jelentések esetében.

Bonyolult kezdeti beállítás: Az adminisztrátorok eleinte nehéznek találhatják a tanulási folyamatot, különösen a felhasználói csoportok konfigurálása vagy a részletes coaching tervek beállítása során.

SmartWinnr árak

Egyedi árazás

SmartWinnr értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (200+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

11. Trainual (A legjobb az alkalmazottak képzésének racionalizálására és a tudás központosítására)

Via Trainual

Felejtse el a végtelen PDF-eket, e-maileket vagy elavult táblázatokat. A Trainual egyetlen platformon szervezi meg vállalatának összes eljárását, feladatát és információját.

Nincs többé találgatás, hogy ki mit tud, vagy hogy a csapata elvégezte-e a szükséges képzést. A Trainual a megoldás kisvállalkozások és bővülő vállalkozások számára egyaránt.

A Trainual legjobb funkciói

AI-alapú dokumentáció : Gyorsan hozhat létre új képzési anyagokat, vagy feltölthet meglévő dokumentumokat, PDF-fájlokat és videókat. Az egyszerű hozzáférés érdekében mindent osztály, szerepkör vagy helyszín szerint rendezhet.

Automatizált bevezetés : A képzéseket szerepkörök szerint oszthatja el, és könnyedén nyomon követheti az előrehaladást. A Trainual biztosítja, hogy az új munkatársak már az első naptól rendelkezzenek mindennel, amire szükségük van.

Interaktív tanulási útvonalak : Készítsen vonzó képzéseket videókkal, kvízekkel és egyedi útvonalakkal. Kövesse nyomon a befejezési arányokat, hogy mindenki a terv szerint haladjon.

Központi tudásbázis: tárolja vállalatának összes irányelvét, folyamatát és gyakran ismételt kérdéseit egy helyen. Az AI-alapú kereső azonnali válaszokat is nyújt.

A Trainual korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek : Egyes felhasználók a dokumentumformázási és betűtípus-beállításokat kissé korlátozottnak találják.

Tanulási görbe nagy csapatok számára: A nagyobb csapatok számára a tartalom strukturálása időbe telhet, de az ügyfélszolgálat rendkívül rugalmasan reagál, hogy segítsen.

Trainual árak

Kis csomag : 249 USD/hó (legfeljebb 25 alkalmazott)

Közepes csomag : 279 USD/hó (legfeljebb 50 alkalmazott)

Növekedési terv : 419 USD/hó (legfeljebb 100 alkalmazott)

Egyedi árazás: 101 vagy több alkalmazottat foglalkoztató szervezetek számára elérhető

Trainual értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (450+ értékelés)

Vegye fel a ClickUp-ot értékesítési képzéséhez

A verdikt egyértelmű: a legjobb értékesítési bevezetési élményt azok az eszközök nyújtják, amelyek inkább az értékteremtésre és az együttműködésre koncentrálnak. Bár 11 ilyen eszközt vizsgáltam meg, mindegyiknek megvannak a maga erősségei, és inkább az egyes értékesítési csapatok igényeinek felelnek meg.

Nincs olyan értékesítési képzési szoftver, amely minden esetben megfelelő lenne.

A ClickUp azonban az álomszerszám, amely mindent egy helyen kínál – az értékesítési onboardingtól a projektmenedzsmentig. A ClickUp hatékony feladatkezelési funkciói, együttműködési eszközei, automatizálása és AI-alapú betekintései segítenek a felhasználóknak az értékesítési folyamatok egyszerű kezelésében.

Akár feladatok kiosztásáról, ügyletek nyomon követéséről, akár valós idejű betekintés gyűjtéséről van szó AI-alapú funkciók segítségével, a ClickUp rugalmasságot és hatékonyságot biztosít az értékesítési onboarding folyamat fejlesztéséhez.

Készen áll a több eladásra? Regisztráljon még ma a ClickUp-on!