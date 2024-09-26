Hogyan valósítson meg termékvezérelt növekedési stratégiákat a SaaS számára?

Ismerjük be: nem, a termék nem adja el magát. Még a világ legjobb termékei mögött is jelentős marketing-, értékesítési és forgalmazási erőfeszítések állnak.

De itt van a bökkenő: a kiváló termékeket gyártó vállalatok marketingjüket és értékesítésüket a termék köré építik – ez a termékvezérelt növekedés nevű üzleti stratégia. A Software-as-a-Service (SaaS) világában a termékvezérelt növekedés (PLG) az egyik legnépszerűbb, ugyanakkor legnehezebben megfogható stratégia.

Mi tehát a termékvezérelt növekedés titka? Ahhoz, hogy ezt megtudjuk, be kell lépnünk a PLG SaaS szentélyébe. Induljunk! 🚀

Mi az a termékvezérelt növekedés (PLG)?

A termékvezérelt növekedés egy SaaS marketing stratégia, amely a terméket használja alapul a piacra lépési kezdeményezésekhez. Az egész szervezet, beleértve az értékesítést, a marketinget, az ügyfélsiker-menedzsmentet, a tervezést és a fejlesztést, összehangolja erőfeszítéseit, hogy olyan vonzó termékeket hozzon létre, amelyek elősegítik a növekedést.

A termékvezérelt stratégia legfontosabb jellemzői a következők:

Önkiszolgálás : A felhasználók önállóan fedezik fel és használják a terméket, anélkül, hogy a szervezetnek be kellene avatkoznia.

UX-vezérelt : A termékeket úgy tervezték, hogy azonnali értéket nyújtsanak az ügyfeleknek, és már az első próba után megszerettessék őket.

Freemium előfizetés : Az ingyenes próba célja, hogy a jó felhasználói élmény eredményeként a felhasználók fizetős verzióra váltsanak.

Demokratizált döntések : A termékvezérelt vállalatok a meglévő ügyfelek visszajelzéseire támaszkodnak a tervezéssel/fejlesztéssel kapcsolatos döntéseik meghozatalakor.

Ügyfél-támogatás: A PLG a szájpropagandára, a vírusos terjedésre és az online felfedezésre támaszkodik a fizető ügyfelek megszerzése és megtartása érdekében.

Hogyan jött létre a PLG?

A termékvezérelt növekedés a szoftverpiac számos történelmi és új változásának eredménye.

Vásárlási döntések: Először is, a szervezeti szoftverekkel kapcsolatos döntések manapság demokratizálódtak. A felhasználóknak nagyobb beleszólásuk van abba, hogy a szervezetek milyen eszközöket vásárolnak. A csapatok – néha akár az egyének is – saját eszközkészletüket választják, hogy gyorsabban és jobban végezzék el a munkát.

UX trendek: A csúnya, használhatatlan vállalati szoftverek ideje lejárt, helyüket a modern, felhasználóközpontú dizájn vette át – ez a mai B2B technológia egyik jellemzője. Az UX kulcsfontosságú megkülönböztető tényezővé vált.

Előfizetési modellek: Manapság szinte minden szoftvert időszakos előfizetéssel fizetnek. Ez eltávolítja a pénzügyi akadályokat, így a döntés meghozatala előtt kipróbálhatjuk a különböző lehetőségeket.

Önkiszolgáló vagy szolgáltatásmentes gondolkodásmód: A Gartner megállapította, hogy ha a Z generáció és a millenniumi ügyfelek igényei nem teljesülnek az önkiszolgáló rendszerben, akkor kevesebbet használják a terméket, soha többé nem vásárolnak a vállalattól, és negatív véleményt fogalmaznak meg a termékről.

Ezekre a piaci trendekre reagálva a szervezetek olyan növekedési marketingstratégiákhoz fordultak, amelyek bevonják a felhasználókat, lehetővé teszik számukra a független vásárlást, lenyűgöző felhasználói élményt nyújtanak és ösztönzik őket a frissítésre. Így született meg a PLG.

Mit jelent termékvezérelt SaaS-vállalatnak lenni?

A termékvezérelt vállalatok abban az értelemben egyediek, hogy szinte mindenki felelős a növekedésért. Íme, hogyan.

Egységes szervezeti struktúra: A PLG stratégia egységesíti az egész szervezetet. Lebontja a termék, az értékesítés, a marketing stb. közötti szeparációt, hogy az egész vállalatot a növekedés felé mozdítsa.

Termékorientált kommunikáció: Amikor a termék a növekedés elsődleges motorja, a stratégia a hagyományos értékesítésről és marketingről egy olyan platform létrehozására vált át, amely hatékonyan bemutatja a terméket.

Például egy termékbevezetés részeként egy többfunkciós csapat együttműködne olyan ügyfélközpontú tartalmak létrehozásában, mint:

Jól megtervezett, vonzó weboldal, amely a termékre összpontosít

Használati eseteken alapuló termékbemutatók

Személyre szabott céloldalak, amelyek a különböző felhasználói személyiségek különböző értékajánlataira összpontosítanak.

Egyszerűsített próbaverziók

Egyszerű (gyakran ingyenes) regisztráció

Folyamatos fejlesztés: A PLG-csapatok együttműködve, kísérletezés útján fejlesztik a felhasználói élményt. Tanulmányozzák a felhasználói viselkedést, az alkalmazás elterjedését, az elhagyást stb., hogy enyhítő stratégiákat dolgozzanak ki.

Újradefiniált marketing és értékesítés: A termékvezérelt vállalatokban, különösen a B2B SaaS vállalati szoftverek esetében, a marketing szerepe a termékismertetésre, a felhasználói élményre és az ügyfél-elkötelezettségre összpontosít, míg az értékesítési csapatok az egyedi megoldásokra és az upsellre koncentrálnak.

Miben különbözik a termékvezérelt növekedés a hagyományos növekedési stratégiáktól?

A hagyományos növekedési stratégiák elkülönítik az értékesítést a terméktől. Az értékesítés-vezérelt vagy ügyfél-vezérelt növekedésnél a termékcsapat fejleszti a terméket, a marketing/értékesítési csapat pedig piacra viszi. A termékvezérelt növekedés ezt megváltoztatja, és ezzel több szempontból is megkülönbözteti magát a többi SaaS marketingstratégiától.

Paraméter Termékvezérelt Értékesítés-vezérelt Ügyfélvezérelt Hajtóerő Termék Értékesítési csapat Vásárlói visszajelzések és elégedettség Bevezetés Önkiszolgáló termék útmutatók A értékesítési csapat által vezetett bemutatók és telepítések A bevezetést és az alkalmazást a ügyfélsiker-csapat vezeti Ügyfélszerzési költség Alacsony az inbound és önkiszolgáló ügyfélutak miatt Magas, beleértve az értékesítési költségeket Közepes, nagyobb hangsúlyt fektetve a megtartásra és az ismétlődő bevételekre Skálázhatóság Magas: A termék virális terjedése több felhasználót vonz Mérsékelt: Az alkalmazás elterjedését a értékesítési csapat kapacitása korlátozza. Magas: Az ügyfélelégedettség organikus növekedéshez vezethet Termékfejlesztés Iteratív és a termékhasználatból származó adatokon alapuló Az értékesítési visszajelzések és az ügyfél-elégedettség alapján Közvetlen ügyfél-visszajelzések alapján Ügyfélkapcsolatok A kapcsolat a termékkel jön létre, minimális interakcióval az ügyfélszolgálattal (szükség szerint). A kapcsolat az értékesítési képviselőkkel van, gyakran szoros és együttműködő. A kapcsolat a vevői siker csapatokkal jön létre, folyamatos együttműködésen keresztül.

Bár ez a három stratégia egymástól eltérőnek tűnik, nem zárják ki egymást. A legsikeresebb szervezetek egy része hibrid megközelítést alkalmaz, és a jelenlegi helyzetüknek megfelelően ezeknek a modelleknek a legjobb elemeit használja és kombinálja.

Például egy termelékenységi eszköz PLG-t alkalmazhat egyéni/kisvállalkozói ügyfelek számára, míg értékesítésvezérelt növekedési megközelítést alkalmazhat olyan nagyvállalatok számára, amelyek testreszabást és támogatást igényelnek.

A B2B SaaS vállalkozások gyakran értékesítésvezérelt vállalatként indulnak, majd fokozatosan áttérnek a termékvezérelt modellre, amikor a SEO, a közösségi média, a tartalom stb. marketingstratégiák online teret nyernek.

Akár önmagában, akár más módszerekkel kombinálva alkalmazza a PLG-t, ne feledje, hogy stratégiájának alapokra kell épülnie.

A termékvezérelt növekedés pillérei

A termékvezérelt növekedés a szoftverre támaszkodik az ügyfelek vonzása, elkötelezése és megtartása érdekében. A termék ösztönzi a vírusosságot, az új ügyfelek bevonását, az elkötelezettséget és a hűséget. Ennek elérése érdekében a vállalkozásoknak a következő három pillérre kell építeniük terméküket.

A termékvezérelt megközelítés lényege, hogy a felhasználók megtalálják az „Aha!” pillanatot. Ez ösztönzi a termék bevezetését, használhatóságát és virális terjedését.

1. Felhasználóvezérelt tervezés

Ahhoz, hogy vonzza és megtartsa ügyfeleit, az ő igényeiknek megfelelően kell építenie, és megoldania kell a legsürgetőbb problémáikat. Ehhez kezdésként hozzon létre fantasztikus felhasználói élményt az ügyfélút során.

Fektessen be a felhasználói élmény kutatásába, hogy intuitív termékeket fejlesszen ki.

Figyelje meg a termékhasználati mintákat, hogy jobban megértse az ügyfeleket.

Tegye könnyűvé a bevezetést a felhasználók számára. Például érdemes elkerülni a regisztrációkor megjelenő üres űrlapot, és sablonokat/helyőrzőket kínálni a felhasználóknak a testreszabáshoz.

Tanulmányozza a lemorzsolódást, a kilépéseket és a használat csökkenését a vevő életciklusa során.

2. Értékorientáltság

A SaaS eszközök általában előfizetéses vagy havi szerződéseket kínálnak. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél bármikor elhagyhatja a szolgáltatót, és ez alig jár költségekkel. Az ilyen helyzetekben az ügyfél megtartásához a terméknek folyamatosan és rendszeresen értéket kell nyújtania.

Használja a freemium vagy ingyenes próba árazást , hogy felhasználói előzetes költségek nélkül kipróbálhassák a terméket.

Csiszolja a termék „aha-pillanatát”, azt a pontot, amikor a termék minden egyes bejelentkezéskor értéket nyújt a felhasználónak.

Készítse el a terméket úgy, hogy fokozatos értéknövekedést kínáljon az ügyfeleknek, és új funkciókkal növelje az ügyfelek számára nyújtott értéket.

3. Piaci bevezetési szándék

Ahhoz, hogy a fejlesztés és a növekedés egymással összhangban működjön, kétirányú együttműködésre van szükség. Tegye ezt tudatosan lehetővé.

Fektessen be erőforrásokba, hogy gyors iterációkat hajthasson végre, és a vásárlói visszajelzésekre reagálva fejlessze termékeit.

Hozza össze az értékesítést, a marketinget, a termékfejlesztést és a mérnöki munkát. Ez olyan egyszerű lehet, mint ugyanazon virtuális munkaterület/projektmenedzsment eszköz használata.

Építsen ki termékmarketing gyakorlatot

A termékvezérelt pillérek a SaaS növekedését is elősegítik azáltal, hogy kiszélesítik az értékesítési csatorna tetejét, és több felhasználót ösztönöznek a csatorna aljára lépésre azáltal, hogy előre értéket nyújtanak és könnyen láthatóvá teszik az eredményeket. De ez még nem minden.

A termékvezérelt növekedés előnyei

Tényellenőrzés: Egy friss tanulmány szerint a vállalatok 91%-a tervezi a termékvezérelt növekedésbe történő befektetések növelését. A B2B SaaS vállalatok vezetőinek 75%-a „aggódik a PLG vállalatok jelentette verseny miatt”, és erre jó okuk van!

1. Csökkentse az ügyfélszerzési költségeket (CAC)

Először is, a PLG jelentősen csökkenti az ügyfélszerzési költségeket. Ingyenes próbaverziók, önkiszolgáló bevezetés, tartalomvezérelt elkötelezettség, automatizálás és korlátozott értékesítési csapat interakciók révén a PLG-vállalatok csökkentik a személyzeti költségeket és az általános költségeket. Ez csökkenti a CAC-t.

Például a Zoom használati korlátozásokkal ellátott ingyenes verziót kínál, ezzel csökkentve a kipróbálás akadályait. A termék intuitív és könnyen használható. Amikor a felhasználók elégedettek a tapasztalataikkal, maguk frissítenek, anélkül, hogy egyáltalán beszélnének az értékesítési képviselővel.

2. Gyorsabb és jobban skálázható ügyfélnövekedés

A Bain & Company megállapította, hogy a termékvezérelt növekedési stratégiát alkalmazó vállalatok magasabb bevételt értek el, mint azok, amelyek nem alkalmazták ezt a stratégiát. És ez nem véletlen.

A termékvezérelt növekedésnél a felhasználói bázis bővítése nem függ az alkalmazott értékesítők számától. Így a vállalkozások kevesebb erőforrással több felhasználót tudnak bevonni és gyorsabb növekedést érhetnek el. Ezenkívül a PLG-vállalatok virális tartalmak, szájreklám, ügyfélajánlások, frissítések stb. révén szélesebb körű elérést biztosítanak.

3. Rövidebb értékesítési ciklus

Egy erős termékvezérelt növekedési stratégia olyan üzleti modellt hoz létre, amely kevésbé függ a bonyolult, drága értékesítési folyamatoktól. A PLG-út során a potenciális ügyfél:

Keresések/hallott egy termékről Olvassa el, nézze meg a véleményeket Regisztráljon ingyenes próbaidőszakra Kipróbálja a terméket Fizető ügyféllé válik fizetett frissítés révén

Az 1–4. lépés – azaz a potenciális ügyfelek termékre minősített potenciális ügyfelekké válása – akár egy napon belül, vagy akár egyetlen weboldalon töltött munkamenet alatt is megtörténhet, anélkül, hogy az értékesítő rendelkezésre állása akadályozná.

Bár az 5. lépés eléréséhez hetek vagy akár hónapok is eltelhetnek, ez megerősíti a termék által az ügyfél számára nyújtott értéket. Ez ismétlődő bevételt generál, növelve az ügyfél életre szóló értékét (CLV).

4. Magasabb bevételi potenciál

A hagyományos növekedési stratégiákat alkalmazó vállalatokkal összehasonlítva a termékvezérelt vállalkozások átlagos felhasználónkénti bevétele (ARPU) 60%-kal magasabb. Ha a felhasználók felfedezhetik, kipróbálhatják, elkötelezhetik magukat a termék iránt, és továbbadhatják a hírt róla, az ügyfelek nagyobb elégedettséget és tulajdonosi érzést kapnak.

5. Magasabb bevétel alkalmazottanként

A SaaS-üzletágban a munkaerő az egyik legnagyobb költségtényező. A magasan képzett alkalmazottak felvétele és megtartása drága. A munkaerő-költségek hatékonyságának és megtérülésének mérésére a SaaS-vállalatok az alkalmazottankénti átlagos bevételt (ARPE) mérik.

A termékvezérelt növekedés minimalizálja a munkavállalói költségeket azáltal, hogy lehetővé teszi a felfedezést, az önkiszolgálást és az automatizálást. Ez növeli az egy munkavállalóra jutó bevételt, összehasonlítva a nagy értékesítési és ügyfélszolgálati csapatokkal rendelkező vállalkozásokkal.

6. Csökkentse az ügyfélvesztést

A PLG tervezésénél fogva a termék által nyújtott állandó érték révén a termék erejére támaszkodik az ügyfelek megszerzése és megtartása terén. Ennek eredményeként az ügyfél önállóan és fokozatosan hozza meg vásárlási döntését.

Így nem áll fenn annak a kockázata, hogy az eladó nyomást gyakoroljon Önre vagy befolyásolja döntését. Csökken a vásárlói megbánás valószínűsége. Ez csökkenti az ügyfélvesztést, és megőrzi az ügyfelek életre szóló értékét.

Ha a fenti okok elégségesnek tűnnek ahhoz, hogy termékvezérelt növekedési stratégiát vezessen be a szervezetében, itt megtudhatja, hogyan teheti meg.

Hogyan valósítsa meg a PLG-t a SaaS-ban

A termékvezérelt növekedés lényege, hogy összehangolja a termék, a marketing, az értékesítés és az ügyfélsiker működését. Ehhez stratégiai megközelítésre és egy robusztus termékmenedzsment eszközre, például a ClickUp-ra van szükség. Nézzük meg, hogyan valósíthatja meg a PLG-t a SaaS-vállalatában.

1. Tervezze meg a terméket úgy, hogy az azonnali értéket nyújtson

Ahhoz, hogy egy termék vonzó legyen, azonnal meg kell oldania a vásárló problémáját, amint az regisztrál a próbaidőszakra. Ezt a következőképpen érheti el:

A alapvető funkciók egyszerűsítése, intuitívvá és könnyen használhatóvá tétele

Az „aha-élmény” optimalizálása, az érték pontja

Csökkentse a komplexitást, tartsa tisztán a felhasználói felületet és biztosítsa a zökkenőmentes felhasználói élményt.

Az integrációk és importok segítségével könnyedén válthat át egy másik termékről

Tapasztalja meg a ClickUp segítségével a könnyed és együttműködésen alapuló ügyfélút térképezést

A termékcsapatok a ClickUp Whiteboards segítségével vizuálisan ábrázolják a felhasználói utakat, és azonosítják az út során felmerülő „aha” pillanatokat. Innen indulva top-down megközelítést alkalmaznak a funkciók kidolgozásához és a képességek részletes elemzéséhez.

Lényegében egy jó ügyfélút-vizualizáció segít az egész növekedési csapatnak, beleértve a termékeket is, hogy összehangolják a PLG harmadik pillérét: a piacra lépési szándékot.

2. Értékalapú árképzés

Miután elkészítette a kiváló terméket, kínálja azt ingyenesen, hogy a felhasználók csak akkor fizessenek, ha értéket látnak benne. Ezt a következőképpen teheti meg:

Freemium modell : A potenciális ügyfelek ingyenesen kipróbálhatják a termék alapváltozatát, és csak a fejlett funkciókért/frissítésekért kell fizetniük.

Ingyenes próba : A potenciális ügyfelek korlátozott ideig ingyenesen használhatják a terméket.

Terméken belüli felárral történő értékesítés: Amint a felhasználók elkezdik használni a terméket, mutasson nekik felárral történő értékesítési lehetőségeket a megfelelő áron és időben.

Erre kiváló példa a Figma. A termék ingyenes verziója korlátozott funkciókat kínál, így a professzionális tervezőket arra ösztönzi, hogy több funkcióért váltsanak előfizetésre. Ugyanakkor más felhasználók, például vezetők, lektorok stb. számára ingyenes hozzáférést biztosít egy böngészőalapú platformon, így a közös munka egyszerű és ingyenes.

Ebben az árstruktúrában az ügyfelek látják, hogy pontosan azért fizetnek, amire szükségük van, azaz kiváló tervezési képességekért, egy olyan funkcióért, amely folyamatosan értéket teremt.

3. Finomítsa az onboarding folyamatot

A zökkenőmentes bevezetési élmény a termékvezérelt növekedés alapja. Tegye egyszerűvé, könnyűvé és önkiszolgálóvá!

Oktatás

A Hubspot tökéletes példa egy olyan SaaS startupra, amely a potenciális ügyfelek oktatására épül. A CRM SaaS platform nemcsak blogokban és jelentésekben, hanem webináriumokon, tanulási programokon és tanúsítványokon keresztül is sokféle tartalmat hoz létre.

Merítsen ihletet a Hubspotból, és hozzon létre jelentős erőforrásokat videók, podcastok, fehérpapírok, esettanulmányok stb. formájában, hogy tájékoztassa a potenciális ügyfeleket a folyamatról. Használjon termékmarketing szoftvert, hogy a potenciális ügyfelek egy gombnyomással minden szükséges információhoz hozzájuthassanak.

ClickUp Tasks a PLG tartalommarketingjének kezeléséhez

A ClickUp Tasks kiváló eszköz a tartalommarketing-folyamatok kezelésére a PLG elősegítése érdekében. A ClickUp segítségével címkékkel, egyéni mezőkkel, egyéni állapotokkal és egyéb funkciókkal szervezheti tartalomtervét.

Erősítse

A termékvezérelt marketing egyedülálló értékesítési pontja az, hogy a felhasználókat segítség nélkül is be tudja vonzani. Biztosítson intuitív és élvezetes önkiszolgáló regisztrációs folyamatot a felhasználók számára. Terítse ki a vörös szőnyeget, és ők majd végigmennek rajta.

A millenniumi és Z generációs felhasználók túlnyomó többsége saját maga szeretné kipróbálni a terméket. Hagyja őket békében ezt megtenni. Szükség esetén használjon bevezető eszközt, például a Pendo.io-t és a Userflow-t, hogy ezt egyszerűsítse.

A Slack egy másik rendkívül sikeres SaaS-példa. A termék önmagában könnyen érthető és használható. A Slack egy bot segítségével javítja ezt az élményt, amely útmutatást nyújt az onboardinghoz, anélkül, hogy az értékesítők beavatkoznának. A Slack PLG-stratégiája az onboarding támogatást integrálja magába a termékbe.

Vegyen részt

Bizonyos esetekben a potenciális ügyfeleknek támogatásra lehet szükségük. Ha a termék összetett, vagy a felhasználó nem ismeri a hasonló szoftvereket, segítséget kérhet. Ezeknek a felhasználóknak készítsen útmutatókat, amelyek végigvezetik őket a regisztráció során.

Minden ismételt használat esetén tervezzen alkalmazáson belüli oktatóanyagokat termékbemutatókkal és tippekkel, ahol a felhasználók saját tempójukban ismerkedhetnek meg a termékkel. Ügyeljen arra, hogy ne terhelje túl a felhasználókat túl sok funkcióval vagy túl sok információval az elején. Azok számára, akiknek szükségük van rá, kínáljon személyre szabott bemutatókat is.

4. Hozzon létre rendszereket az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtésére

Alapozza meg a megfelelő alapokat. Készítsen felméréseket és kérdőíveket, hogy visszajelzéseket gyűjtsön a használatról.

Például egy nettó ajánlói pontszám (NPS) felmérés segíthet megérteni, hogy a termékfrissítések befolyásolták-e a termékélményt.

Könnyű és hatékony termékvisszajelzési felmérések a ClickUp segítségével

A ClickUp Forms egy egyszerű módszer ezeknek a felméréseknek a beállítására és futtatására. Készítsen egyszerű kérdőíveket, ossza meg őket biztonságosan, gyűjtsön releváns adatokat, és szükség esetén alakítsa azokat közvetlenül feladatokká.

A felmérések mellett hozzon létre eszközöket a felhasználói viselkedés nyomon követésére.

Használjon webelemző eszközöket a felhasználói útvonalak megértéséhez.

Használja ki a termékelemzéseket, hogy megismerje a funkciók használatára fordított időt, a kilépési pontokat, a kohort viselkedését stb.

Végezzen A/B teszteket különböző bevezetési folyamatokon, karusszeleken és üzenetküldéseken.

Kövesse a közösségi médiát és a közösségi fórumokat, hogy megtudja, mit mondanak a felhasználók a termékről.

5. Tegye lehetővé a funkciók közötti csapatok közötti együttműködést

A PLG alapja, hogy a termék és a növekedés egy egységként működjön. Azonban a legtöbb vállalat, beleértve a SaaS-t is, a munkatársait marketing, értékesítés, ügyfélsiker és termék csapatokba szervezi, vagyis a hagyományos módon. Így gyakran hiányzik a kontextus, ami befolyásolja a konszenzust.

Kerülje el ezt azáltal, hogy az összes PLG-csapatot egy virtuális munkaterületen, például a ClickUp-on egyesíti.

Tervezés: Jegyezze fel a megbeszélések jegyzetét és visszajelzéseket a ClickUp Docs-ban. Brainstorming a ClickUp Mind Maps-ben. Használja a ClickUp Dashboards-ot az Ön számára fontos mutatók teljesítményének nyomon követéséhez.

ClickUp Chat: egy modern csevegőalkalmazás, amely összehozza a beszélgetéseket és a feladatokat!

Együttműködés: Használja a ClickUp Chat funkciót a kontextus szerinti beszélgetésekhez. Beszélje meg megfigyeléseit, visszajelzéseit, ötleteit és egyebeket közvetlenül a ClickUp-on létrehozott projektmappákban.

Van valami elintéznivalója? Semmi gond, hozzon létre feladatokat, listákat és egyebeket közvetlenül a csevegőből, és kezdjen hozzá!

Automatizálja a munkaigényes feladatokat a ClickUp Brain segítségével

Automatizálás: Egyszerűsítse és automatizálja a rutinmunkát. Használja a ClickUp Brain alkalmazást a munkával kapcsolatos kérdésekre adott válaszok megtalálásához, a frissítések és stand-upok automatizálásához, a tartalom szerkesztéséhez és a hosszabb dokumentumok összefoglalásához. Engedje szabadjára a többfunkciós csapatot, hogy a PLG-stratégia kreatív aspektusaira koncentrálhasson.

A termékvezérelt növekedés ugyan hatékony, de egyben összetett is. Szervezeti szinten kulturális, viselkedési és logisztikai változásokat igényel. Ez az első a néhány kihívás közül, amelyekkel valószínűleg szembesülni fog.

A kihívások leküzdése és a sikeres PLG-stratégia kidolgozása

Íme néhány gyakori kihívás, amellyel szembesülhet a termékvezérelt növekedési stratégia megvalósításakor, és azok leküzdésének módjai.

Túl késő az aha-élmény

Kihívás: A PLG-ben az ügyfél „aha pillanatának” elérése kritikus fontosságú az alkalmazás és a megtartás szempontjából. Ha az ügyfél nem éri el ezt elég gyorsan, az egész PLG-stratégia összeomlik.

🛠️ Megoldás: Akadályozza meg ezt alapos kutatással és felhasználóközpontú terméktervezéssel. Összpontosítson az egyes személyiségtípusok számára az „aha” pillanatok megteremtésére, és folyamatosan fejlessze ezt.

Az önkiszolgálás megkeseredett

Kihívás: Bár a mai generáció ügyfelei inkább az önkiszolgálást preferálják, könnyen elfordulnak, ha nem találnak meg valamit a saját maguk. Például, ha nem találnak információt egy másik eszközből történő adatimportálásról, akkor feladhatják a regisztrációt.

🛠️ Megoldás: Kerülje el ezt a problémát az önkiszolgálás és az ügyfélszolgálat megfelelő egyensúlyával. Első lépésként hozzon létre egy automatizált munkafolyamatot az alkalmazáson belül, hogy ösztönözze a felhasználókat a funkciók felfedezésére és tippek megadására.

Ehhez botot is bevethet. De mindig gondoskodjon arról, hogy az ügyfelek számára szükség esetén elérhető legyen a vezérelt bevezetés.

Nem optimális próbaidőszakok

Kihívás: Az örökre ingyenes próbaverziók nem nyereségesek. A túl rövid próbaverziók nem segítenek a felhasználóknak. A sikeres SaaS-vállalatoknak meg kell találniuk a tökéletes árazási stratégiát.

🛠️ Megoldás: Végezzen kísérleteket, hogy megtalálja a megfelelő árazási/próbaverziós stratégiát. Tervezzen korlátozott idejű ajánlatokat/hozzáféréseket, hogy megértse a reakciókat. Például létrehozhat egy Black Friday-ajánlatot, amely 90 napos meghosszabbítást kínál az AI-próbaverzióhoz.

Nem megfelelő szervezeti felépítés

Kihívás: Minden szervezet csapatok gyűjteményeként épül fel. Ahogy a csapatok egyre nagyobbak lesznek, természetes szilók alakulnak ki, amelyek akadályozzák az információáramlást. A PLG-ben ez szakadékokat hozhat létre az ügyfélélményben.

🛠️ Megoldás: Kerülje el ezt a problémát a kollaboratív munkaterületek segítségével. Ossza meg az adatokat nyíltan és átláthatóan. Építsen ki dokumentációs kultúrát.

Visszajelzés nem került feldolgozásra

Kihívás: A jó PLG-stratégia ciklikus és iteratív. A kis termékcsapatok szorosan figyelik az ügyfeleket, beszélgetnek velük és visszajelzéseket gyűjtenek. A méret növekedésével a visszajelzési mechanizmusok szétszóródnak, ami szakadásokat okoz a ciklusban.

🛠️ Megoldás: Hozzon létre és fejlesszen rendszereket a visszajelzések gyűjtésére. Hozzon létre egy közösséget, ahol az ügyfelek megoszthatják véleményüket, kérdéseket tehetnek fel és támogatást nyújthatnak egymásnak. Vegyen részt SaaS konferenciákon, hogy visszajelzéseket kapjon társaiktól.

Vegye fel a visszajelzéseket a termékfejlesztés retrospektívájának részeként. Használja ezeket az adatokat a termékfejlesztési terv elkészítéséhez.

A SaaS termékvezérelt növekedése sok szempontból felhasználóközpontú növekedés. Vonzó értékajánlatot kínál. Miután a kihívások megoldódtak, ez a megközelítés elősegítheti a termék jobb elfogadását, az elkötelezettséget és a növekedést a versenyképes startup-környezetben.

A felhasználóközpontú SaaS-megoldások felé történő átállás elfogadása a PLG segítségével

A termékvezérelt növekedés alapvetően átalakította a SaaS-térképet. A hangsúlyt az outbound értékesítésről az inbound ügyfélszerzésre helyezte át. Ehhez a változáshoz a következőkre van szükség:

Felhasználóközpontúság : A szervezet minden részlegének átalakítása a felhasználókra való összpontosítás érdekében.

Termékviralitás : Olyan termék fejlesztése, amely kielégíti az ügyfelek igényeit, így azok ajánlások és felhasználás körforgását indítják el.

Adatelemzés : közvetlen, közvetett és harmadik féltől származó adatok gyűjtése és kiaknázása a termékkel kapcsolatos döntések meghozatalához.

Automatizálás : A termék automatizálással és mesterséges intelligenciával történő elterjedésének elősegítése

Értékorientáció: Olyan élmények létrehozása, amelyek azonnali és következetes értéket nyújtanak

Fokozza termékvezérelt növekedési stratégiáját a ClickUp segítségével

A termékvezérelt növekedési modell egy olyan piacra lépési stratégia, amely egy robusztus termék szilárd alapjain nyugszik. A PLG-ben maga a termék működik marketing-, értékesítési és ügyfélsiker-motorjaként, amelyet külső promóciók támogatnak.

A Slackbot önkiszolgáló bevezetése, a Zoom ingyenes verziója és a Hubspot oktatási tartalmai megmutatták nekünk, hogy a termékvezérelt növekedés működik. Valójában ez lehet az egyetlen út a jövőben, ahogy a piac és a felhasználói magatartás fejlődik.

Egy erős piacra lépési stratégia kidolgozásához átfogó termékvezérelt növekedési szoftvereszközökre van szükség. A ClickUp pontosan ezt kínálja. Teljes körű projektmenedzsment és automatizálási képességei a PLG minden aspektusát támogatják a méretarányosságon keresztül. Mi több, testreszabható növekedési terv sablonokat is tartalmaz, amelyekkel megtervezheti tevékenységeit.

Próbálja ki saját maga! Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra.