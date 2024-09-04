A 10 legjobb szolgáltatási kérelemkezelő szoftver 2025-ben

Egy nyüzsgő B2B vállalatot vezet, ahol naponta özönlenek a testreszabott szoftvermegoldások iránti ügyfélkérések. Minden kérés és ügyfél fontos, de nem tudja mindet nyomon követni. Az e-mailek és jegyek kézi kezelése gyakran vezet keveredett kérésekhez vagy késleltetett válaszokhoz.
Az eredmény? A csapata kapkod, és Ön kockáztatja, hogy elriasztja az ügyfeleket.
Akár az IT-szektorban, az ügyfélszolgálaton vagy a belső műveletek irányításában dolgozik, a kézi kérelemkezelés kaotikus jellege nyomasztó lehet.
De van megoldás! Egy szolgáltatásigény-kezelő szoftver, amely a szolgáltatásigény-kezelési folyamat minden lépését – a benyújtástól a megoldásig – központosítja, növelve ezzel a hatékonyságot és az ügyfél-elégedettséget.
A ClickUp csapata és én, akik együttesen több éves tapasztalattal rendelkezünk a belső és ügyfélszolgálati kérelmek kezelésében, összeállítottuk a 10 legjobb szolgáltatási kérelemkezelő szoftver listáját. Ez az eszköz átalakíthatja a szolgáltatási kérelmek kezelésének folyamatát.
Mit kell keresnie a szolgáltatási kérelemkezelő szoftverben?
A szolgáltatásigény-kezelő szoftver kiválasztásakor figyelembe kell vennie azokat a funkciókat és képességeket, amelyek segítségével csapata jelentősen javíthatja a hatékonyságot és az ügyfél-elégedettséget.
Itt van, amit keresnie kell:
- Automatizálás: Győződjön meg arról, hogy a szoftver robusztus automatizálási képességekkel rendelkezik, hogy előre meghatározott szabályok szerint működjön, például a kérelmek eskalálásával és a manuális beavatkozások minimalizálásával. Ezután állítsa be a szolgáltatási kérelemkezelési prioritásait ennek megfelelően.
- Önkiszolgálás: Keressen olyan szoftvert, amely önkiszolgáló támogatást nyújt, például GYIK-et és hibaelhárítási útmutatókat, hogy minimalizálja a szolgáltatási kérelmek számát és könnyítse a szolgáltatási csapatok terhelését.
- Jelentések és elemzések: Keressen olyan testreszabható irányítópultokat, amelyek valós idejű elemzési funkciókkal rendelkeznek. Szolgáltatóként átfogó jelentéskészítési funkciókra van szüksége, mivel ezek elengedhetetlenek a szolgáltatási mutatók nyomon követéséhez, az SLA (szolgáltatási szintű megállapodás) betartásának ellenőrzéséhez és a fejlesztésre szoruló területek azonosításához.
- Felhasználóbarát felület: Válasszon olyan kérelemkezelő eszközöket, amelyek intuitív felülettel rendelkeznek a felhasználók és az adminisztrátorok számára, hogy csökkentse a képzési időt és ösztönözze a bevezetést a zökkenőmentes szolgáltatásnyújtás érdekében.
- Mobil hozzáférhetőség: Válasszon egy mobilbarát szolgáltatási kérelemkezelő eszközt, amely lehetővé teszi a felhasználók és az adminisztrátorok számára, hogy útközben is kezeljék a kérelmeket, növelve ezzel a rugalmasságot és a reagálóképességet.
Keressen olyan szoftvert, amely különböző ügyfélszolgálati menedzsment és problémamegállapítási sablonokat kínál, hogy felgyorsítsa a szolgáltatásigény-kezelési folyamatot.
A 10 legjobb szolgáltatási kérelemkezelő szoftver
Íme a 10 legjobb incidenskezelő szoftver, amelyek segítségével jelentősen racionalizálhatja működését.
1. ClickUp (A legjobb szolgáltatásigény-kezeléshez)
A ClickUp, egy sokoldalú projekt- és ügyfélkezelő szoftver, automatizálja és egyszerűsíti a munkafolyamatokat, hogy a szolgáltatási kérelmek kezelése gyerekjáték legyen. Számos egyedi funkciójával támogatást nyújt a folyamat egészében, a szolgáltatási kérelemhez kapcsolódó feladat kezdeményezésétől annak nyomon követéséig és prioritásainak meghatározásáig.
ClickUp Tasks
Hozzon létre, rendeljen hozzá és kövessen nyomon szolgáltatási igényeket ClickUp feladatokként. Ez lehetővé teszi, hogy külön feladatokat hozzon létre a szolgáltatási igényekhez, nyomon kövesse azokat, és hozzárendeljen csapattagokat, hogy azok azonnal intézkedjenek és növeljék a felelősségvállalást.
Ezenkívül beállíthatja a ClickUp egyéni feladatállapotait és prioritásait, hogy tükrözzék a szolgáltatási kérések különböző állapotait. Például: Új, Folyamatban, Visszajelzésre vár, Befejezett.
Nem csak ez, a ClickUp Task Priorities lehetővé teszi különböző jelölések hozzáadását: Sürgős, Magas, Normál és Alacsony. Képzelje el például, hogy egyszerre öt jegye van. Ezzel a funkcióval megmondhatja csapatának, melyiket kell először feldolgozni.
ClickUp ügyfélszolgálat
A ClickUp ügyfélszolgálat megkíméli Önt az ismétlődő feladatoktól, és segít gyorsabban felismerni a problémákat. Így működik: címkékkel jelölheti a gyakori problémákat, azonnal kezelheti azokat, és megakadályozhatja, hogy újra előforduljanak.
Ehhez segítséget nyújt a szolgáltatási kérelmek problémák, ügyfelek vagy kérelemtípusok alapján történő szétválasztásában. Ezenkívül a ClickUp Automations segítségével automatikusan delegálhat bizonyos kérelmeket egy adott taghoz meghatározott kritériumok alapján, vagy megváltoztathatja egy feladat állapotát, ha bizonyos feltételek teljesülnek.
ClickUp Időgazdálkodás
Rendkívül fontos, hogy az ügyfeleknek becsült időt adjon a szolgáltatási kérelmeik megoldására. Ez gyakran nehézkes feladat, de a ClickUp Time Management segítségével nem az.
Kövesse nyomon az egyes szolgáltatási kérelmekre fordított időt, hogy figyelemmel kísérje a hatékonyságot és azonosítsa a szűk keresztmetszeteket. Ezenkívül, ha tudja, hogy egy hasonló kérelem mennyi időt vesz igénybe, akkor időbecsléseket állíthat be a feladatokhoz, hogy kezelni tudja az elvárásokat, az SLA-kat és a határidőket.
ClickUp műszerfalak
Végül, szeretne egy helyen átfogó képet kapni az összes beérkezett szolgáltatási kérelemről? A ClickUp Dashboards ezt lehetővé teszi.
Készítsen irányítópultokat, hogy átfogó képet kapjon a szervizigény-mutatókról, például az igények számáról, az átlagos válaszidőről és az állapotok eloszlásáról. Jelentéseket is készíthet, és elemezheti a csapat teljesítményét, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.
Bár ezek csak néhány előny, a szolgáltatásigény-kezelési folyamat megszervezése túl nagy erőfeszítésnek tűnik? A ClickUp megoldást kínál: a ClickUp szolgáltatásigény-sablonjával gyorsabban léphet akcióba.
Ezzel a szolgáltatási kérelem sablonnal a következőket teheti:
- Időt takaríthat meg a szabványos szolgáltatási kérelem formátummal és biztosíthatja a kérelmek egységességét.
- Gondoskodjon arról, hogy a kérelmeket gyorsan és hatékonyan osszák ki és kezeljék az emberi hibák esélyének csökkentésével.
- Kövesse nyomon a kérelmek állapotát címkék hozzáadásával, például „Blokkolva”, „Új kérelem”, „Megoldva” és „Vizsgálat alatt”, hogy nyomon követhesse a haladást és rangsorolhassa a feladatokat.
- Jelenítsen meg képernyőképeket, és szerezzen részletes információkat egyedi attribútumok hozzáadásával, mint például képernyőkép, megadott megoldás, számítógép száma, kapcsolattartó e-mail címe és helyszín.
A ClickUp legjobb funkciói
- A munkafolyamatok automatizálása: Automatizálja a feladatok létrehozását, kiosztását és értesítési munkafolyamatokat olyan kiváltó események alapján, mint a kérelem benyújtása vagy a prioritási szint.
- Értesítések beállítása: Tájékoztassa az összes érdekelt felet a szolgáltatási kérések állapotáról szóló értesítésekkel és figyelmeztetésekkel, és használjon emlékeztetőket, hogy egyetlen szolgáltatási kérelem se maradjon figyelmen kívül.
- Csapatmunka: Könnyítse meg a csapat tagjai közötti együttműködést a ClickUp Collaboration segítségével, amely lehetővé teszi számukra, hogy megjegyzéseket fűzzenek, kollégákat jelöljenek meg és megbeszéljék a részleteket a feladat szálakban.
- Növelje a biztonságot: Védje az érzékeny információkat robusztus biztonsági funkciókkal, beleértve a testreszabható jogosultságokat és az adat titkosítást.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp mobilalkalmazásban (jelenleg) nem minden fejlett funkció elérhető.
ClickUp árak
- Ingyenes: örökre
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Zendesk (A legjobb integrált szolgáltatási kérelemkezeléshez)
A Zendesk egyszerűsíti az ügyfélkezelést azáltal, hogy központi hubot hoz létre az ügyfelek kérdései, kérései és aggályai számára.
Ügyfelei e-mailben, csevegőn, telefonon, mobilon vagy közösségi csatornákon keresztül jelezhetik panaszukat. Hogyan tudja ezeket egyszerre nyomon követni?
A Zendesk létrehoz egy jegyet és bejegyzi a sorba, így minden egy helyen található.
Használhatja a Zendesk AI-t is, amely milliárdnyi valódi ügyfélszolgálati interakción alapul. Megérti az ügyfélélményt, ami azt jelenti, hogy személyre szabott támogatást nyújthat.
A Zendesk legjobb funkciói
- Használja a Zendesk alkalmazáson belüli integrációkat, például a Jira, a Salesforce és a Slack alkalmazásokat.
- Szerezzen omnichannel kommunikációs támogatást az elérhetőség és a kényelem javítása érdekében.
- A kommunikációs eszközök integrálásával és a csapattagokkal való együttműködéssel hatékonyan kezelheti a szolgáltatási igényeket.
A Zendesk korlátai
- A szoftver funkcióinak megismerése és az Ön igényeinek megfelelő testreszabása időbe telik.
- A mobilalkalmazás használata bonyolult, és nem rendelkezik minden funkcióval.
Zendesk árak
- Támogatási csapat: 19 USD ügynökönként/hónapban
- Support Professional: 55 USD ügynökönként/hónapban
- Support Enterprise: 115 USD ügynökönként/hónapban
Zendesk értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 5800 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (3900+ értékelés)
3. Atlassian (a legjobb IT-szolgáltatáskezeléshez)
Ha szolgáltatási igényei főként az IT-szolgáltatások kezelésére koncentrálódnak, akkor a Jira Service Management pontosan az, amire szüksége van. Ezzel optimalizálhatja munkafolyamatát azáltal, hogy mindent egy platformba integrál, így megszabadulhat a szilárd, merev folyamatok terheitől, amelyek szilárd struktúrákat hoznak létre.
A szoftver egyik legnagyobb előnye a kódolás nélküli űrlapok és automatizált folyamatok, amelyek értékáramot hoznak létre és kiküszöbölik az ismétlődő feladatokat. Ezenkívül a nyitott, együttműködésen alapuló platform segít jobban kezelni a kéréseket azáltal, hogy rangsorolja a szolgáltatásigény-kezelési prioritásokat.
Az Atlassian legjobb funkciói
- Tegye hatékonyabbá szolgáltatási központját egyedi kiegészítőkkel és REST API-val.
- Kezelje az incidenseket, problémákat, változáskezelést és szolgáltatási igényeket egyetlen platformon.
- A szolgáltatási kérelmeket közvetlenül a fejlesztési feladatokhoz és a hibajavításokhoz kapcsolva gyorsan és pontosan oldja meg a problémákat.
Az Atlassian korlátai
- A vállalat szolgáltatási igényeibe betekintést nyújtó jelentési lehetőségek korlátozottak.
Az Atlassian árai
- Ingyenes
- Standard: 17,65 USD ügynökönként/hónapban
- Prémium: 44,27 USD ügynökönként/hónapban
- Vállalati: Egyedi árazás
Atlassian értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)
4. OneDesk (A legjobb AI-támogatott szolgáltatásigény-kezeléshez)
A OneDesk segítségével egy helyen rögzítheti, megválaszolhatja és kezelheti az ügyfélszolgálati jegyeket, e-maileket és egyéb ügyfélkapcsolatokat.
A szoftvert Odie („OD”), az AI-ügynök különbözteti meg, amely a tartalom alapján válaszokat ad az ügyfeleknek.
Ennek a jegyrendszer-szoftvernek egy másik egyedülálló funkciója az e-mailek rögzítése és megválaszolása. Az MS 365 vagy a Google Workspace beérkező levelek mappáját automatikusan összekapcsolhatja a válaszok rögzítéséhez és szálba rendezéséhez.
Különböző típusú kérelmekhez munkafolyamatokat is létrehozhat, hogy alapértelmezett tulajdonságokkal rendelkező jegyeket generáljon.
A OneDesk legjobb funkciói
- Támogassa ügyfeleit élő csevegés, igénylőlapok, webportál, tudásbázis és elégedettségi felmérés segítségével.
- Képezze ki AI-ügynökét tudásbázis-cikkek, korábbi kérdések és válaszok segítségével, és reagáljon gyorsan!
- A műszerfalak és jelentések segítségével valós idejű statisztikákhoz férhet hozzá a jegyek állapotáról és a csapat teljesítményéről.
A OneDesk korlátai
- A frissítések megzavarják a szoftver működését, és a rendszer újbóli beállítását teszik szükségessé.
OneDesk árak
- Standard: 13,99 USD felhasználónként/hónap
- Prémium: 15,99 USD felhasználónként/hónap
- Vállalati: 18,99 USD felhasználónként/hónap
OneDesk értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (30+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
5. Zoho Desk (a legjobb kategorizált szolgáltatási kérelemkezeléshez)
A Zoho egyszerű támogatási rendszert kínál ügyfelek, ügynökök és vezetők számára.
A szoftver legegyedibb funkciója a Round Robin, egy automatikus jegykiosztó rendszer, amely lehetővé teszi a jegyek egyenletes elosztását az összes ügynök között a beállított limit alapján. Emellett biztosíthatja, hogy a jegyeket a csapatában a legalkalmasabb ügynökök kezeljék.
Például egy közösségi médiával kapcsolatos kérdés a leggyorsabb megoldás érdekében egy közösségi média szakértőhöz kell kerülnie.
A Zoho Desk legjobb funkciói
- A testreszabott nézetek és munkamódok segítségével automatikusan rendezheti a jegyeket a határidő, a prioritás és a CRM-státusz alapján.
- Biztosítsa a különböző részlegek támogatási ügynökei közötti zökkenőmentes együttműködést, hogy ne vesszen el egyetlen információ sem.
- Kategóriákba sorolja a jegyeket címkék segítségével, hogy a megfelelő képviselőhöz kerüljenek.
A Zoho Desk korlátai
- A jegykezelés különböző nyelveken korlátozottan támogatott.
Zoho Desk árak
- Ingyenes
- Express: 7 USD/felhasználó/hónap
- Standard: 14 USD/felhasználó/hónap
- Professzionális: 23 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: 40 USD/felhasználó havonta
*Az árak külső forrásból származnak.
Zoho Desk értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 5600 értékelés)
- Capterra: Nincs értékelés
6. Hubspot (A legjobb az egyablakos szolgáltatási kérelemkezeléshez)
A HubSpot ügyfélszolgálat lehetővé teszi, hogy személyre szabott, AI-alapú támogatást nyújtson egy egységes információforrásból, és 360 fokos betekintést biztosítson, hogy az ügyfélszolgálati munkatársak értékes információkkal rendelkezzenek.
Ha vállalata nehezen tart lépést a szolgáltatási kérelmek feldolgozásával, ez a szoftver a megfelelő választás. Ezzel a csapata egyetlen képernyőn áttekintheti az ügyfelek teljes ügyfélútját.
A HubSpot omnichannel támogatást kombinál fejlett szolgáltatási szintű megállapodásokkal és útválasztási funkciókkal, hogy kezelni tudja növekvő támogató csapatát és túlteljesítse az ügyfelek elvárásait.
A Hubspot legjobb funkciói
- Tekintse át a szolgáltató csapat teljesítményét a megbízható jelentéskészítő és elemző eszközök segítségével.
- Javítsa a válaszadási időket automatizált munkafolyamatokkal, amelyek követési feladatokat, állapotfrissítéseket és értesítéseket indítanak el.
- Javítsa a csapat együttműködését és szüntesse meg az elmulasztott kérelmeket egy központi beérkező levelek mappával.
A Hubspot korlátai
- A kiterjedt funkciók miatt nehéz eldönteni, hol kezdje és mely funkciókat érdemes leginkább használni.
Hubspot árak
- Marketing Hub Professional: 800 USD/hó (három felhasználói helyet tartalmaz)
- Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/hó (öt felhasználói helyet tartalmaz)
Hubspot értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 4100 értékelés)
7. Help Scout (A legjobb személyre szabott szolgáltatási kérelemkezeléshez)
A Help Scout állítása szerint átlagosan 30 perccel csökkenti az ügyfelek válaszadási idejét. Ez a szoftver lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy egy tudásbázis segítségével maguk segítsenek magukon, és szükség esetén valós idejű támogatást kapjanak emberektől.
Ezenkívül az API és az SDK segítségével testreszabhatja a dolgokat a valós életben, és a lehető legjobb támogatást nyújthatja az ügyfeleknek és akár a belső csapatnak is.
Ez a külső és belső kommunikációs szoftver azért tetszett nekem, mert a kontextus, az adatok és a korábbi válaszok alapján személyre szabhatja a támogatási válaszokat.
A Help Scout legjobb funkciói
- Használja az AI képességeit, hogy információkat gyűjtsön a korábbi beszélgetésekből és súgócikkekből, és olyan, a márkának megfelelő válaszokat hozzon létre, amelyeket csak át kell nézni, át kell dolgozni és elküldeni.
- Javítsa a csapat koordinációját azáltal, hogy az összes ügyfélkapcsolatot egy helyen konszolidálja. Jelölje meg csapatát említésekkel, hogy mások könnyebben bekapcsolódhassanak és segíthessenek.
- Csökkentse az e-mailek számát és kezelje azokat hatékonyan, hogy elérje a „beérkező levelek mappája üres” állapotot.
A Help Scout korlátai
- A ügyfélszolgálati sablonok száma korlátozott, és a felhasználói felületet is fejleszteni kell.
Help Scout árak
- Standard: 25 USD/felhasználó/hónap
- Plusz: 50 USD felhasználónként/hónap
- Pro: Egyedi árazás
Help Scout értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
8. SolarWinds (A legjobb távoli támogatási szolgáltatásigény-kezeléshez)
A SolarWinds lehet a következő választása, ha olyan szoftvert keres, amely kombinált megoldást kínál az ügyfélszolgálati jegyek kezeléséhez, az IT-eszközök menedzsmentjéhez és a végfelhasználói támogatáshoz.
Ezzel egy lépéssel előrébb léphet az ügyfél- és belső támogatás terén, mivel megfizethető távoli vezérlő szoftvert biztosít minden ügyfélszolgálati és help desk igényéhez.
Ennek a munkarendelés-szoftvernek egy másik megkülönböztető jellemzője a szolgáltatási katalógus, amely egységesíti a szervizigény-teljesítési folyamatot.
A SolarWinds legjobb funkciói
- Adjon lehetőséget a végfelhasználóknak egy felhasználóbarát önkiszolgáló portállal
- Bővítse a támogatást a megrendelésekhez és az életciklus állapotához való hozzáféréssel.
- Biztosítsa a hatékony incidenskezelést a jegyek automatikus rögzítésével, prioritásba sorolásával és továbbításával.
A SolarWinds korlátai
- A szoftver fejlett funkcióinak elsajátítása időt és erőfeszítést igényel, mielőtt azokat bevezetné.
SolarWinds árak
- Egyedi árazás
SolarWinds értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (570+ értékelés)
9. ServiceNow (A legjobb a szolgáltatásigény-kezelés teljes átláthatóságához)
A ServiceNow segítségével több csatornán keresztül elérhető önkiszolgáló segítségnyújtással az ügyfelek által preferált módon léphet kapcsolatba velük.
Az AI-alapú szolgáltatásigény-kezelés javítja a részlegek közötti együttműködést és teljes átláthatóságot biztosít minden érintett fél számára.
A szoftver ITSM támogatást is nyújt a problémák gyors megoldásához és az innováció felgyorsításához. A természetes nyelvű virtuális ügynökök az ismétlődő IT-szolgáltatási feladatokra azonnali megoldásokat kínálnak, így csapata több időt fordíthat a stratégia kidolgozására.
A ServiceNow legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a legfontosabb teljesítménymutatókat, készítsen részletes jelentéseket, és hozza meg adatalapú döntéseit!
- Egyszerűsítse az olyan folyamatokat, mint az incidens- és változáskezelés a természetes nyelv megértése révén.
- Egyetlen platformon keresztül, az egységes front-, middle- és back-office-on keresztül teljes áttekintést kaphat a problémák állapotáról.
A ServiceNow korlátai
- Hosszú bevezetési folyamattal jár, amely több lépést és testreszabási lehetőséget igényel a beállításhoz.
ServiceNow árak
- Egyedi árazás
ServiceNow értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 1900 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)
10. HappyFox (A legjobb testreszabott szolgáltatási kérelemkezeléshez)
A HappyFox egy praktikus ügyfélszolgálati és ügyfél-támogatási rendszer, amely robusztus támogatási jegyrendszer, önkiszolgáló tudásbázis és közösségi fórumok segítségével egyszerűsíti a szolgáltatás- és változáskérelmek kezelését.
Ez az all-in-one szolgáltatási kérelem szoftver felhasználható ügyfél-, IT-, HR- és értékesítési támogatásra. Lehetővé teszi egyedi mezők és munkafolyamatok létrehozását, hogy személyre szabott szolgáltatási kérelem megoldásokat nyújthasson.
A HappyFox legjobb funkciói
- Gyorsítsa fel a válaszadási időket, és gondoskodjon arról, hogy a legmegfelelőbb személyzet kezelje a kéréseket az automatizált hozzárendelés révén.
- Osztályozza a szolgáltatási kéréseket súlyosságuk és összetettségük szerint, és maximalizálja a biztonságot azáltal, hogy csak az arra jogosult szakemberek férhetnek hozzájuk.
- Növelje a benyújtott kérelmek részletességét és pontosságát a kérelmek benyújtásához testreszabható webes űrlapok segítségével.
A HappyFox korlátai
- A szoftver nem küld értesítést az új frissítésekről és a jegyekben történt változásokról, ami a részletek elmulasztásához vezethet.
HappyFox árak
- Alap: 14 USD ügynökönként/hónapban
- Csapat: 69 USD ügynökönként/hónap
- Pro: 199 USD ügynökönként/hónapban
- Enterprise PRO: Egyedi árazás
HappyFox értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (130+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Optimalizálja a szolgáltatási kérelemkezelést a ClickUp segítségével
A szolgáltatásigény-kezelő szoftverek elengedhetetlenek a támogatás és a szolgáltatások egyszerűsítéséhez. A szolgáltatásigény-kezelő szoftverek és az incidensjelentési sablonok segítenek automatizálni az igények kezelését, prioritásokat felállítani a feladatok között, valamint részletes elemzéseket nyújtani az ügyfél-elégedettség javítása és az ügyfélkezelési stratégiák megvalósítása érdekében.
A ClickUp fejlett szolgáltatásigény-kezelési funkcióival tűnik ki. Az olyan funkciók, mint az AI-támogatás, az egyszerű igényazonosítás és a testreszabott címkék és részletek segítségével történő vizualizálás, kiváló eszközzé teszik a szolgáltatásigények hatékony kezeléséhez.
Regisztráljon még ma a ClickUp szolgáltatásra, és változtassa meg szervezetének támogatási és szolgáltatási működését!