A 10 legjobb szolgáltatási kérelemkezelő szoftver 2025-ben

Egy nyüzsgő B2B vállalatot vezet, ahol naponta özönlenek a testreszabott szoftvermegoldások iránti ügyfélkérések. Minden kérés és ügyfél fontos, de nem tudja mindet nyomon követni. Az e-mailek és jegyek kézi kezelése gyakran vezet keveredett kérésekhez vagy késleltetett válaszokhoz.

Az eredmény? A csapata kapkod, és Ön kockáztatja, hogy elriasztja az ügyfeleket.

Akár az IT-szektorban, az ügyfélszolgálaton vagy a belső műveletek irányításában dolgozik, a kézi kérelemkezelés kaotikus jellege nyomasztó lehet.

De van megoldás! Egy szolgáltatásigény-kezelő szoftver, amely a szolgáltatásigény-kezelési folyamat minden lépését – a benyújtástól a megoldásig – központosítja, növelve ezzel a hatékonyságot és az ügyfél-elégedettséget.

A ClickUp csapata és én, akik együttesen több éves tapasztalattal rendelkezünk a belső és ügyfélszolgálati kérelmek kezelésében, összeállítottuk a 10 legjobb szolgáltatási kérelemkezelő szoftver listáját. Ez az eszköz átalakíthatja a szolgáltatási kérelmek kezelésének folyamatát.

Mit kell keresnie a szolgáltatási kérelemkezelő szoftverben?

A szolgáltatásigény-kezelő szoftver kiválasztásakor figyelembe kell vennie azokat a funkciókat és képességeket, amelyek segítségével csapata jelentősen javíthatja a hatékonyságot és az ügyfél-elégedettséget.

Itt van, amit keresnie kell:

Automatizálás: Győződjön meg arról, hogy a szoftver robusztus automatizálási képességekkel rendelkezik, hogy előre meghatározott szabályok szerint működjön, például a kérelmek eskalálásával és a manuális beavatkozások minimalizálásával. Ezután állítsa be a szolgáltatási kérelemkezelési prioritásait ennek megfelelően.

Önkiszolgálás: Keressen olyan szoftvert, amely önkiszolgáló támogatást nyújt, például GYIK-et és hibaelhárítási útmutatókat, hogy minimalizálja a szolgáltatási kérelmek számát és könnyítse a szolgáltatási csapatok terhelését.

Jelentések és elemzések: Keressen olyan testreszabható irányítópultokat, amelyek valós idejű elemzési funkciókkal rendelkeznek. Szolgáltatóként átfogó jelentéskészítési funkciókra van szüksége, mivel ezek elengedhetetlenek a szolgáltatási mutatók nyomon követéséhez, az SLA (szolgáltatási szintű megállapodás) betartásának ellenőrzéséhez és a fejlesztésre szoruló területek azonosításához.

Felhasználóbarát felület: Válasszon olyan kérelemkezelő eszközöket, amelyek intuitív felülettel rendelkeznek a felhasználók és az adminisztrátorok számára, hogy csökkentse a képzési időt és ösztönözze a bevezetést a zökkenőmentes szolgáltatásnyújtás érdekében.

Mobil hozzáférhetőség: Válasszon egy mobilbarát szolgáltatási kérelemkezelő eszközt, amely lehetővé teszi a felhasználók és az adminisztrátorok számára, hogy útközben is kezeljék a kérelmeket, növelve ezzel a rugalmasságot és a reagálóképességet.

Keressen olyan szoftvert, amely különböző ügyfélszolgálati menedzsment és problémamegállapítási sablonokat kínál, hogy felgyorsítsa a szolgáltatásigény-kezelési folyamatot.

A 10 legjobb szolgáltatási kérelemkezelő szoftver

Íme a 10 legjobb incidenskezelő szoftver, amelyek segítségével jelentősen racionalizálhatja működését.

1. ClickUp (A legjobb szolgáltatásigény-kezeléshez)

A ClickUp ügyfélszolgálattal a szolgáltatási kérelmeket kijelölt csapattagoknak rendelheti hozzá.

A ClickUp, egy sokoldalú projekt- és ügyfélkezelő szoftver, automatizálja és egyszerűsíti a munkafolyamatokat, hogy a szolgáltatási kérelmek kezelése gyerekjáték legyen. Számos egyedi funkciójával támogatást nyújt a folyamat egészében, a szolgáltatási kérelemhez kapcsolódó feladat kezdeményezésétől annak nyomon követéséig és prioritásainak meghatározásáig.

ClickUp Tasks

A ClickUp Tasks segítségével gyorsan létrehozhat és kioszthat szolgáltatási igényeket.

Hozzon létre, rendeljen hozzá és kövessen nyomon szolgáltatási igényeket ClickUp feladatokként. Ez lehetővé teszi, hogy külön feladatokat hozzon létre a szolgáltatási igényekhez, nyomon kövesse azokat, és hozzárendeljen csapattagokat, hogy azok azonnal intézkedjenek és növeljék a felelősségvállalást.

Ezenkívül beállíthatja a ClickUp egyéni feladatállapotait és prioritásait, hogy tükrözzék a szolgáltatási kérések különböző állapotait. Például: Új, Folyamatban, Visszajelzésre vár, Befejezett.

Nem csak ez, a ClickUp Task Priorities lehetővé teszi különböző jelölések hozzáadását: Sürgős, Magas, Normál és Alacsony. Képzelje el például, hogy egyszerre öt jegye van. Ezzel a funkcióval megmondhatja csapatának, melyiket kell először feldolgozni.

ClickUp ügyfélszolgálat

A ClickUp Customer Service segítségével hatékonyan kezelheti a szolgáltatási igényeket és azonosíthatja a gyakori problémákat.

A ClickUp ügyfélszolgálat megkíméli Önt az ismétlődő feladatoktól, és segít gyorsabban felismerni a problémákat. Így működik: címkékkel jelölheti a gyakori problémákat, azonnal kezelheti azokat, és megakadályozhatja, hogy újra előforduljanak.

Ehhez segítséget nyújt a szolgáltatási kérelmek problémák, ügyfelek vagy kérelemtípusok alapján történő szétválasztásában. Ezenkívül a ClickUp Automations segítségével automatikusan delegálhat bizonyos kérelmeket egy adott taghoz meghatározott kritériumok alapján, vagy megváltoztathatja egy feladat állapotát, ha bizonyos feltételek teljesülnek.

ClickUp Időgazdálkodás

Időzítse a szolgáltatási kérelmek kezelését, és adjon pontos becsléseket a ClickUp Time Management segítségével.

Rendkívül fontos, hogy az ügyfeleknek becsült időt adjon a szolgáltatási kérelmeik megoldására. Ez gyakran nehézkes feladat, de a ClickUp Time Management segítségével nem az.

Kövesse nyomon az egyes szolgáltatási kérelmekre fordított időt, hogy figyelemmel kísérje a hatékonyságot és azonosítsa a szűk keresztmetszeteket. Ezenkívül, ha tudja, hogy egy hasonló kérelem mennyi időt vesz igénybe, akkor időbecsléseket állíthat be a feladatokhoz, hogy kezelni tudja az elvárásokat, az SLA-kat és a határidőket.

ClickUp műszerfalak

Kezelje az összes szolgáltatási kérést egy helyen, és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Dashboard segítségével.

Végül, szeretne egy helyen átfogó képet kapni az összes beérkezett szolgáltatási kérelemről? A ClickUp Dashboards ezt lehetővé teszi.

Készítsen irányítópultokat, hogy átfogó képet kapjon a szervizigény-mutatókról, például az igények számáról, az átlagos válaszidőről és az állapotok eloszlásáról. Jelentéseket is készíthet, és elemezheti a csapat teljesítményét, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.

Bár ezek csak néhány előny, a szolgáltatásigény-kezelési folyamat megszervezése túl nagy erőfeszítésnek tűnik? A ClickUp megoldást kínál: a ClickUp szolgáltatásigény-sablonjával gyorsabban léphet akcióba.

Töltse le ezt a sablont Kezelje a szolgáltatási igényeket a ClickUp szolgáltatási igény sablonjával

Ezzel a szolgáltatási kérelem sablonnal a következőket teheti:

Időt takaríthat meg a szabványos szolgáltatási kérelem formátummal és biztosíthatja a kérelmek egységességét.

Gondoskodjon arról, hogy a kérelmeket gyorsan és hatékonyan osszák ki és kezeljék az emberi hibák esélyének csökkentésével.

Kövesse nyomon a kérelmek állapotát címkék hozzáadásával , például „Blokkolva”, „Új kérelem”, „Megoldva” és „Vizsgálat alatt”, hogy nyomon követhesse a haladást és rangsorolhassa a feladatokat.

Jelenítsen meg képernyőképeket, és szerezzen részletes információkat egyedi attribútumok hozzáadásával, mint például képernyőkép, megadott megoldás, számítógép száma, kapcsolattartó e-mail címe és helyszín.

A ClickUp legjobb funkciói

A munkafolyamatok automatizálása : Automatizálja a feladatok létrehozását, kiosztását és értesítési munkafolyamatokat olyan kiváltó események alapján, mint a kérelem benyújtása vagy a prioritási szint.

Értesítések beállítása: Tájékoztassa az összes érdekelt felet a szolgáltatási kérések állapotáról szóló értesítésekkel és figyelmeztetésekkel, és használjon emlékeztetőket, hogy egyetlen szolgáltatási kérelem se maradjon figyelmen kívül.

Csapatmunka : Könnyítse meg a csapat tagjai közötti együttműködést : Könnyítse meg a csapat tagjai közötti együttműködést a ClickUp Collaboration segítségével, amely lehetővé teszi számukra, hogy megjegyzéseket fűzzenek, kollégákat jelöljenek meg és megbeszéljék a részleteket a feladat szálakban.

Növelje a biztonságot: Védje az érzékeny információkat robusztus biztonsági funkciókkal, beleértve a testreszabható jogosultságokat és az adat titkosítást.

A ClickUp korlátai

A ClickUp mobilalkalmazásban (jelenleg) nem minden fejlett funkció elérhető.

ClickUp árak

Ingyenes : örökre

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Zendesk (A legjobb integrált szolgáltatási kérelemkezeléshez)

via Zendesk

A Zendesk egyszerűsíti az ügyfélkezelést azáltal, hogy központi hubot hoz létre az ügyfelek kérdései, kérései és aggályai számára.

Ügyfelei e-mailben, csevegőn, telefonon, mobilon vagy közösségi csatornákon keresztül jelezhetik panaszukat. Hogyan tudja ezeket egyszerre nyomon követni?

A Zendesk létrehoz egy jegyet és bejegyzi a sorba, így minden egy helyen található.

Használhatja a Zendesk AI-t is, amely milliárdnyi valódi ügyfélszolgálati interakción alapul. Megérti az ügyfélélményt, ami azt jelenti, hogy személyre szabott támogatást nyújthat.

A Zendesk legjobb funkciói

Használja a Zendesk alkalmazáson belüli integrációkat, például a Jira, a Salesforce és a Slack alkalmazásokat.

Szerezzen omnichannel kommunikációs támogatást az elérhetőség és a kényelem javítása érdekében.

A kommunikációs eszközök integrálásával és a csapattagokkal való együttműködéssel hatékonyan kezelheti a szolgáltatási igényeket.

A Zendesk korlátai

A szoftver funkcióinak megismerése és az Ön igényeinek megfelelő testreszabása időbe telik.

A mobilalkalmazás használata bonyolult, és nem rendelkezik minden funkcióval.

Zendesk árak

Támogatási csapat : 19 USD ügynökönként/hónapban

Support Professional : 55 USD ügynökönként/hónapban

Support Enterprise: 115 USD ügynökönként/hónapban

Zendesk értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5800 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (3900+ értékelés)

3. Atlassian (a legjobb IT-szolgáltatáskezeléshez)

via Atlassian

Ha szolgáltatási igényei főként az IT-szolgáltatások kezelésére koncentrálódnak, akkor a Jira Service Management pontosan az, amire szüksége van. Ezzel optimalizálhatja munkafolyamatát azáltal, hogy mindent egy platformba integrál, így megszabadulhat a szilárd, merev folyamatok terheitől, amelyek szilárd struktúrákat hoznak létre.

A szoftver egyik legnagyobb előnye a kódolás nélküli űrlapok és automatizált folyamatok, amelyek értékáramot hoznak létre és kiküszöbölik az ismétlődő feladatokat. Ezenkívül a nyitott, együttműködésen alapuló platform segít jobban kezelni a kéréseket azáltal, hogy rangsorolja a szolgáltatásigény-kezelési prioritásokat.

Az Atlassian legjobb funkciói

Tegye hatékonyabbá szolgáltatási központját egyedi kiegészítőkkel és REST API-val.

Kezelje az incidenseket, problémákat, változáskezelést és szolgáltatási igényeket egyetlen platformon.

A szolgáltatási kérelmeket közvetlenül a fejlesztési feladatokhoz és a hibajavításokhoz kapcsolva gyorsan és pontosan oldja meg a problémákat.

Az Atlassian korlátai

A vállalat szolgáltatási igényeibe betekintést nyújtó jelentési lehetőségek korlátozottak.

Az Atlassian árai

Ingyenes

Standard : 17,65 USD ügynökönként/hónapban

Prémium : 44,27 USD ügynökönként/hónapban

Vállalati: Egyedi árazás

Atlassian értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

4. OneDesk (A legjobb AI-támogatott szolgáltatásigény-kezeléshez)

via OneDesk

A OneDesk segítségével egy helyen rögzítheti, megválaszolhatja és kezelheti az ügyfélszolgálati jegyeket, e-maileket és egyéb ügyfélkapcsolatokat.

A szoftvert Odie („OD”), az AI-ügynök különbözteti meg, amely a tartalom alapján válaszokat ad az ügyfeleknek.

Ennek a jegyrendszer-szoftvernek egy másik egyedülálló funkciója az e-mailek rögzítése és megválaszolása. Az MS 365 vagy a Google Workspace beérkező levelek mappáját automatikusan összekapcsolhatja a válaszok rögzítéséhez és szálba rendezéséhez.

Különböző típusú kérelmekhez munkafolyamatokat is létrehozhat, hogy alapértelmezett tulajdonságokkal rendelkező jegyeket generáljon.

A OneDesk legjobb funkciói

Támogassa ügyfeleit élő csevegés, igénylőlapok, webportál, tudásbázis és elégedettségi felmérés segítségével.

Képezze ki AI-ügynökét tudásbázis-cikkek, korábbi kérdések és válaszok segítségével, és reagáljon gyorsan!

A műszerfalak és jelentések segítségével valós idejű statisztikákhoz férhet hozzá a jegyek állapotáról és a csapat teljesítményéről.

A OneDesk korlátai

A frissítések megzavarják a szoftver működését, és a rendszer újbóli beállítását teszik szükségessé.

OneDesk árak

Standard : 13,99 USD felhasználónként/hónap

Prémium : 15,99 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: 18,99 USD felhasználónként/hónap

OneDesk értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Zoho Desk (a legjobb kategorizált szolgáltatási kérelemkezeléshez)

via Zoho Desk

A Zoho egyszerű támogatási rendszert kínál ügyfelek, ügynökök és vezetők számára.

A szoftver legegyedibb funkciója a Round Robin, egy automatikus jegykiosztó rendszer, amely lehetővé teszi a jegyek egyenletes elosztását az összes ügynök között a beállított limit alapján. Emellett biztosíthatja, hogy a jegyeket a csapatában a legalkalmasabb ügynökök kezeljék.

Például egy közösségi médiával kapcsolatos kérdés a leggyorsabb megoldás érdekében egy közösségi média szakértőhöz kell kerülnie.

A Zoho Desk legjobb funkciói

A testreszabott nézetek és munkamódok segítségével automatikusan rendezheti a jegyeket a határidő, a prioritás és a CRM-státusz alapján.

Biztosítsa a különböző részlegek támogatási ügynökei közötti zökkenőmentes együttműködést, hogy ne vesszen el egyetlen információ sem.

Kategóriákba sorolja a jegyeket címkék segítségével, hogy a megfelelő képviselőhöz kerüljenek.

A Zoho Desk korlátai

A jegykezelés különböző nyelveken korlátozottan támogatott.

Zoho Desk árak

Ingyenes

Express: 7 USD/felhasználó/hónap

Standard : 14 USD/felhasználó/hónap

Professzionális : 23 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 40 USD/felhasználó havonta

*Az árak külső forrásból származnak.

Zoho Desk értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 5600 értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

6. Hubspot (A legjobb az egyablakos szolgáltatási kérelemkezeléshez)

via HubSpot

A HubSpot ügyfélszolgálat lehetővé teszi, hogy személyre szabott, AI-alapú támogatást nyújtson egy egységes információforrásból, és 360 fokos betekintést biztosítson, hogy az ügyfélszolgálati munkatársak értékes információkkal rendelkezzenek.

Ha vállalata nehezen tart lépést a szolgáltatási kérelmek feldolgozásával, ez a szoftver a megfelelő választás. Ezzel a csapata egyetlen képernyőn áttekintheti az ügyfelek teljes ügyfélútját.

A HubSpot omnichannel támogatást kombinál fejlett szolgáltatási szintű megállapodásokkal és útválasztási funkciókkal, hogy kezelni tudja növekvő támogató csapatát és túlteljesítse az ügyfelek elvárásait.

A Hubspot legjobb funkciói

Tekintse át a szolgáltató csapat teljesítményét a megbízható jelentéskészítő és elemző eszközök segítségével.

Javítsa a válaszadási időket automatizált munkafolyamatokkal, amelyek követési feladatokat, állapotfrissítéseket és értesítéseket indítanak el.

Javítsa a csapat együttműködését és szüntesse meg az elmulasztott kérelmeket egy központi beérkező levelek mappával.

A Hubspot korlátai

A kiterjedt funkciók miatt nehéz eldönteni, hol kezdje és mely funkciókat érdemes leginkább használni.

Hubspot árak

Marketing Hub Professional : 800 USD/hó (három felhasználói helyet tartalmaz)

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/hó (öt felhasználói helyet tartalmaz)

Hubspot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4100 értékelés)

7. Help Scout (A legjobb személyre szabott szolgáltatási kérelemkezeléshez)

via Help Scout

A Help Scout állítása szerint átlagosan 30 perccel csökkenti az ügyfelek válaszadási idejét. Ez a szoftver lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy egy tudásbázis segítségével maguk segítsenek magukon, és szükség esetén valós idejű támogatást kapjanak emberektől.

Ezenkívül az API és az SDK segítségével testreszabhatja a dolgokat a valós életben, és a lehető legjobb támogatást nyújthatja az ügyfeleknek és akár a belső csapatnak is.

Ez a külső és belső kommunikációs szoftver azért tetszett nekem, mert a kontextus, az adatok és a korábbi válaszok alapján személyre szabhatja a támogatási válaszokat.

A Help Scout legjobb funkciói

Használja az AI képességeit, hogy információkat gyűjtsön a korábbi beszélgetésekből és súgócikkekből, és olyan, a márkának megfelelő válaszokat hozzon létre, amelyeket csak át kell nézni, át kell dolgozni és elküldeni.

Javítsa a csapat koordinációját azáltal, hogy az összes ügyfélkapcsolatot egy helyen konszolidálja. Jelölje meg csapatát említésekkel, hogy mások könnyebben bekapcsolódhassanak és segíthessenek.

Csökkentse az e-mailek számát és kezelje azokat hatékonyan, hogy elérje a „beérkező levelek mappája üres” állapotot.

A Help Scout korlátai

A ügyfélszolgálati sablonok száma korlátozott, és a felhasználói felületet is fejleszteni kell.

Help Scout árak

Standard : 25 USD/felhasználó/hónap

Plusz : 50 USD felhasználónként/hónap

Pro: Egyedi árazás

Help Scout értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

8. SolarWinds (A legjobb távoli támogatási szolgáltatásigény-kezeléshez)

via SolarWinds

A SolarWinds lehet a következő választása, ha olyan szoftvert keres, amely kombinált megoldást kínál az ügyfélszolgálati jegyek kezeléséhez, az IT-eszközök menedzsmentjéhez és a végfelhasználói támogatáshoz.

Ezzel egy lépéssel előrébb léphet az ügyfél- és belső támogatás terén, mivel megfizethető távoli vezérlő szoftvert biztosít minden ügyfélszolgálati és help desk igényéhez.

Ennek a munkarendelés-szoftvernek egy másik megkülönböztető jellemzője a szolgáltatási katalógus, amely egységesíti a szervizigény-teljesítési folyamatot.

A SolarWinds legjobb funkciói

Adjon lehetőséget a végfelhasználóknak egy felhasználóbarát önkiszolgáló portállal

Bővítse a támogatást a megrendelésekhez és az életciklus állapotához való hozzáféréssel.

Biztosítsa a hatékony incidenskezelést a jegyek automatikus rögzítésével, prioritásba sorolásával és továbbításával.

A SolarWinds korlátai

A szoftver fejlett funkcióinak elsajátítása időt és erőfeszítést igényel, mielőtt azokat bevezetné.

SolarWinds árak

Egyedi árazás

SolarWinds értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (570+ értékelés)

9. ServiceNow (A legjobb a szolgáltatásigény-kezelés teljes átláthatóságához)

via ServiceNow

A ServiceNow segítségével több csatornán keresztül elérhető önkiszolgáló segítségnyújtással az ügyfelek által preferált módon léphet kapcsolatba velük.

Az AI-alapú szolgáltatásigény-kezelés javítja a részlegek közötti együttműködést és teljes átláthatóságot biztosít minden érintett fél számára.

A szoftver ITSM támogatást is nyújt a problémák gyors megoldásához és az innováció felgyorsításához. A természetes nyelvű virtuális ügynökök az ismétlődő IT-szolgáltatási feladatokra azonnali megoldásokat kínálnak, így csapata több időt fordíthat a stratégia kidolgozására.

A ServiceNow legjobb funkciói

Kövesse nyomon a legfontosabb teljesítménymutatókat, készítsen részletes jelentéseket, és hozza meg adatalapú döntéseit!

Egyszerűsítse az olyan folyamatokat, mint az incidens- és változáskezelés a természetes nyelv megértése révén.

Egyetlen platformon keresztül, az egységes front-, middle- és back-office-on keresztül teljes áttekintést kaphat a problémák állapotáról.

A ServiceNow korlátai

Hosszú bevezetési folyamattal jár, amely több lépést és testreszabási lehetőséget igényel a beállításhoz.

ServiceNow árak

Egyedi árazás

ServiceNow értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

10. HappyFox (A legjobb testreszabott szolgáltatási kérelemkezeléshez)

via HappyFox

A HappyFox egy praktikus ügyfélszolgálati és ügyfél-támogatási rendszer, amely robusztus támogatási jegyrendszer, önkiszolgáló tudásbázis és közösségi fórumok segítségével egyszerűsíti a szolgáltatás- és változáskérelmek kezelését.

Ez az all-in-one szolgáltatási kérelem szoftver felhasználható ügyfél-, IT-, HR- és értékesítési támogatásra. Lehetővé teszi egyedi mezők és munkafolyamatok létrehozását, hogy személyre szabott szolgáltatási kérelem megoldásokat nyújthasson.

A HappyFox legjobb funkciói

Gyorsítsa fel a válaszadási időket, és gondoskodjon arról, hogy a legmegfelelőbb személyzet kezelje a kéréseket az automatizált hozzárendelés révén.

Osztályozza a szolgáltatási kéréseket súlyosságuk és összetettségük szerint, és maximalizálja a biztonságot azáltal, hogy csak az arra jogosult szakemberek férhetnek hozzájuk.

Növelje a benyújtott kérelmek részletességét és pontosságát a kérelmek benyújtásához testreszabható webes űrlapok segítségével.

A HappyFox korlátai

A szoftver nem küld értesítést az új frissítésekről és a jegyekben történt változásokról, ami a részletek elmulasztásához vezethet.

HappyFox árak

Alap : 14 USD ügynökönként/hónapban

Csapat : 69 USD ügynökönként/hónap

Pro : 199 USD ügynökönként/hónapban

Enterprise PRO: Egyedi árazás

HappyFox értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (130+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Optimalizálja a szolgáltatási kérelemkezelést a ClickUp segítségével

A szolgáltatásigény-kezelő szoftverek elengedhetetlenek a támogatás és a szolgáltatások egyszerűsítéséhez. A szolgáltatásigény-kezelő szoftverek és az incidensjelentési sablonok segítenek automatizálni az igények kezelését, prioritásokat felállítani a feladatok között, valamint részletes elemzéseket nyújtani az ügyfél-elégedettség javítása és az ügyfélkezelési stratégiák megvalósítása érdekében.

A ClickUp fejlett szolgáltatásigény-kezelési funkcióival tűnik ki. Az olyan funkciók, mint az AI-támogatás, az egyszerű igényazonosítás és a testreszabott címkék és részletek segítségével történő vizualizálás, kiváló eszközzé teszik a szolgáltatásigények hatékony kezeléséhez.

Regisztráljon még ma a ClickUp szolgáltatásra, és változtassa meg szervezetének támogatási és szolgáltatási működését!