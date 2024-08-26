ClickUp blog

100 projektmenedzsment mém és vicces videó

2024. augusztus 26.

Egy bölcs ember egyszer azt mondta: „A projektmenedzsment művészete az, hogy a három legfontosabb dolgot összhangban tartsa: a hatókört, az ütemtervet és a csapat józan eszét.”

De ahhoz, hogy motiválja a csapatát, magas szinten tartsa az energiaszintet, és megakadályozza, hogy a számok, diagramok és előrehaladási jelentések összefolyjanak, szüksége van egy kis mentális felfrissülésre! És mi lehetne erre jobb módszer, mint egy adag humor!

Nagyon jól szórakoztunk, miközben összeállítottuk ezt a listát a 100 legjobb projektmenedzsment mémről. Minden kedvenc popkultúra-utalásod megtalálható benne, és elég szemforgató videó is van ahhoz, hogy a csapatod biztosan nevetgéljen rajta. Tehát legközelebb, amikor egy zaklatott munkatársat látsz a folyosón vagy egy videohíváson, nyugodtan küldj neki valamit ebből a listából.

Kezdjük is!

projektmenedzsment mém
Forrás

100 vicces projektmenedzsment mém és videó

Jó projektmenedzsernek lenni nem könnyű, még hatékony projektmenedzsment szoftverek és eszközök segítségével sem. A igényes ügyfelek kezelésétől a csapatdinamikáig, miközben az érdekelt feleket is elégedetté kell tartani, ez a munka gyakran nagy kockázatú játék.

Bár nem tudjuk eltüntetni a stresszt, de biztosan tudunk egy kis könnyedséget csempészni az életébe. Élvezze ezeket a mémeket, amelyek tökéletesen megragadják a munka hullámvölgyeit.

A projektmenedzser univerzális küzdelmei

1. Csitt... senki sem fogja megtudni!

menedzsment mém
Forrás

2. Ki? Én? Mit csináltam?

marvel projektmenedzsment mém
Forrás

3. Hogy halad a projekt?

a projekt jól halad mém
Forrás

4. Találd meg a különbséget…

projekt eredmények mém
Forrás

5. Szóval, készítsek feladatlapot?

feladatlap mém
Forrás

6. Megpróbálni mindent irányítani olyan, mint...

projektirányítási mém
Forrás

7. Azt mondom, nehéz elhinni, mert nem igaz.

Projekttervezési mém
Forrás

8. Ne dőljetek be neki!

Legyen projektmenedzser mém
Forrás

9. Ó, ez a másik teljes munkaidős állásom!

Projektmenedzsment szoftver mém
Forrás

10. Mindenhez ért, mester... várjunk csak, mi ez?

Projektmenedzser szerepe mém
Forrás

Termelékenység és motiváció mémek

Vannak napok, amikor minden erőfeszítésünk ellenére sem sikerül elérni a kívánt termelékenységet. Ilyenkor egy kis humor sokat segíthet.

A mémek tökéletesen megragadják azokat a rossz napokat, és megmutatják nekünk, hogy nem vagyunk egyedül ezekkel a nehézségekkel. Tehát, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szeretnéd, tarts egy kis szünetet és nevess.

11. Emlékeztető az emlékeztető beállításához

ClickUp emlékeztető
Forrás

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Reminders funkciót, hogy bármely feladat megjegyzéséből vagy értesítéséből emlékeztetőket állítson be, így bármilyen eszközről kezelheti feladatait. Ez segít a tervhez tartani magát, és biztosítja, hogy ne hagyjon ki egyetlen fontos részletet vagy határidőt sem.

12. Mindig adj bele 100%-ot a munkádba!

Adj 100%-ot a munkádnak mém
Forrás

13. Üdvözöljük a rémálomban!

Projektütemények mémje
Forrás

Komolyan szólva, nehezen teljesíted a projekt határidőket? Próbáld ki a sokoldalú projektmenedzsment szoftvert, mint például a ClickUp, hogy megtervezd a projekteket, kezelhesd a feladatokat és biztosítsd a zökkenőmentes csapatmunkát.

A ClickUp projektmenedzsment megoldása segít projektütemterveket készíteni, a projektfeladatokat megtervezni és fontossági sorrendbe állítani, valamint a komplex feladatokat egyszerű cselekvési pontokra bontani a munka hatékonyságának javítása érdekében. Íme, hogyan használhatja a ClickUp-ot a projektmenedzsmenthez:

  • AI projekttervezés: Tervezzen projekteket a ClickUp Brain, a ClickUp AI asszisztensével. Ez automatizálja a feladatokat és összefoglalja a projekt megbeszéléseket.
  • A projekt céljainak összehangolása: Használja a Gantt-diagram nézetet a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, és hogy lássa, hogyan illeszkedik az általános vállalati célokhoz.
  • Vizualizáld a feladatokat és a csapatprojekteket: Figyeld a csapat előrehaladását és azonosítsd a projekt szűk keresztmetszeteit a ClickUp Dashboards segítségével.
  • Részletes dokumentáció: A ClickUp Docs segítségével egy helyen összpontosíthatja a projekt hatókörét, irányelveit és céljait.
ClickUp projektmenedzsment megoldás
A ClickUp segítségével egy helyen érheted el a projektcélokat, a munkastátuszokat és a feladatlistákat.

14. Ha ez egy álom, ne ébressz fel!

Projektterv mém
Forrás

15. Mindenki, dolgozzatok a jelenlegi prioritáson!

Projektprioritás mém
Forrás

💡Profi tipp: Maradj naprakész a munkáddal a ClickUp Tasks segítségével. Akár alacsony prioritású, akár sürgős feladatról van szó, könnyedén láthatod, mire kell figyelni. Ezután állítsd be a prioritási szinteket, hogy a kritikus feladatokra koncentrálhass, és zökkenőmentesen nyomon követhesd az előrehaladást.

ClickUp feladatok
A ClickUp Tasks segítségével rangsorold feladataidat, hogy minden projektet időben befejezd!

16. Most meg kell tanulnom gondolatolvasást?

Projektelőrejelzés mém
Forrás

17. Hová tartunk?

Projektirányítási mém
Forrás

18. Minden jó, ha a vége jó... Amíg el nem jön a 2. fázis.

Projekt befejezve mém
Forrás

19. Mi újság? Ez teljesen normális.

Projekt határidő mém
Forrás

20. Na, ez már probléma.

A projekt elmarad a tervtől mém
Forrás

21. Pont erről beszélek!

Projekt határidő mém
Forrás

Határátlépés és kockázatkezelés

A projektek kudarcának gyakori oka a kockázatkezelés hiánya. Ennek oka lehet időhiány, kommunikációs hiányosságok vagy hatástalan folyamatok. De nézzük meg, milyen mémeket lehet készíteni az ebből fakadó káoszról.

22. Mit kell tenni? Hogyan kell tenni?

Projektmenedzsment mém
Forrás

23. Úgy érzem, hogy a „scope creep” (a projekt hatókörének kiterjedése) lassan rám telepszik.

Projekt terjedelmének kiterjedése mém
Forrás

24. A tudatlanság valóban boldogság.

Projektkockázat-kezelési mém
Forrás

25. Ó, helló!

Projekthiba mém
Forrás

26. Hogyan kell kezelni a kockázatot, kérdezed?

kockázati válasz mém
Forrás

27. Az vagy, akinek gondolom?

Projekt terjedelmének kiterjedése mém
Forrás

28. Ha hülye játékokat játszol, hülye nyereményeket nyersz.

Projektkockázati mém
Forrás

💡Profi tipp: Gyorsítsd fel projekttervezésedet és -végrehajtásodat a ClickUp Brain segítségével. Ez automatikusan generál alfeladatokat a feladatleírások alapján, összefoglalja a hosszú kommentfolyamokat, és önállóan készít frissítéseket.

A ClickUp segítségével jobban felkészülhetsz a kockázatkezelésre a projektek kezelése közben.

A ClickUp Brain három fő funkcióval rendelkezik: AI Knowledge Manager, AI Project Manager és AI Writer for Work. Az AI Knowledge Manager segít megtalálni a válaszokat a dokumentumaidban, feladataidban és projektjeidben. Az AI Project Manager pedig automatizálja az olyan feladatokat, mint a haladási jelentések és frissítések. Végül az AI Writer for Work hasznos, a munkádhoz igazodó javaslatokkal javítja az írási készségedet.

ClickUp Brain
A ClickUp Brain segítségével választ kaphat minden, a projektjével kapcsolatos kérdésre.

29. Utoljára, ígérem.

A projekt hatókörének megváltozása mém
Forrás

30. Mi lenne, ha…?

projektkockázati mém azonosítása
Forrás

31. A projektmenedzsment legjobb része!

szép mém
Forrás

Érdekelt felek kezelése és együttműködés

Az érdekelt felek kezelése és az együttműködés kulcsfontosságú a projekt sikeres végrehajtásához. Ha az osztályok és a csapat tagjai hatékonyan együttműködnek, a projektek valószínűleg a terv szerint haladnak és elérik a céljaikat.

Néha, minden erőfeszítésünk ellenére, nem sikerül minden, ami zökkenőkhöz és frusztrációhoz vezet. Amikor a kommunikáció megszakad és a csapatmunka megtorpan, a kihívások egyszerre lehetnek ijesztőek és szórakoztatóak. Íme a mémek válogatásunk, hogy elmondjuk: megértünk!

32. A modern problémák modern megoldásokat igényelnek!

Projektérdekelt felek kezelése mém
Forrás

33. Cégünk AGILE!

agilis vállalati mém
Forrás

34. Az akcióterv nem szükséges. Vagy mégis?

Projektcselekvési terv mém
Forrás

Az akcióterv a projektmenedzsmentben összetartó erőként működik, mivel strukturált megközelítést biztosít a projekt céljainak eléréséhez. De azt is tudjuk, hogy ez ijesztő feladat.

Az akcióterv-sablonok segítségével komplex projekteket bonthat fel konkrét feladatokra, határidőket határozhat meg, erőforrásokat oszthat el és felelősségi köröket határozhat meg.

A ClickUp cselekvési terv sablonja egyszerűsíti a projekttervezést azáltal, hogy a projektet megvalósítható lépésekre osztja. A beépített elemzési és vizualizációs eszközökkel könnyedén létrehozhat és kioszthat feladatokat a csapat tagjainak, prioritásokat állíthat fel és mérheti a feladatok előrehaladását.

A kommentekhez fűzött reakciók, beágyazott alfeladatok, több felelős és prioritási címkék olyan funkciókkal javítja a projektmenedzsmentet, amelyek egy helyen biztosítják a cselekvési terv egyszerűsítését és vizualizálását.

Cselekvési terv sablon
Töltse le ezt a sablont
Egyszerűsítse a célkitűzést az intézkedési pontok strukturálásával, az erőforrások elosztásával és a haladás nyomon követésével a ClickUp cselekvési terv sablon segítségével.

35. Csak egy pillanat volt, felesleges volt...

Projektmenedzser és vezérigazgató mém
Forrás

36. Lenyűgöző, de tudod, mi lenne még jobb?

projektköltségvetés mém
Forrás

37. Utálom ezt mondani, de megmondtam!

Projekt bukása mém
Forrás

38. Ne aggódj, mi elintézzük!

extra költségvetés a projekt mémhez
Forrás

39. Igen, koncentráljunk a legfontosabb dologra.

Fókusz az érdekelt feleken mém
Forrás

40. Azt mondtad, hogy „hosszabbítás”?

A projekt ütemtervének meghosszabbítása Mém
Forrás

Tévhitek a projektmenedzsmentről

„Ó, projektmenedzser vagy? Szóval csak összehangolod mindenki ütemtervét és gondoskodsz arról, hogy elvégezzék a munkájukat?” Hányszor hallottad már ezt projektmenedzserként? Tudjuk, hogy ez (valamivel) tévhit, de miért ne válaszolnál mémekkel, hogy finoman emlékeztesd őket!

41. Amikor a beérkező levelek kezelése a titkos szuperképességed.

A projektmenedzser szuperereje mém
Forrás

42. Ezúttal semmi sem fog rosszul sülni el, ugye?

A projekt rendben lesz mém
Forrás

43. Amikor a projektmenedzser megváltoztatja a feladatod státuszát?

Projektfeladat állapotváltozás mém
Forrás

44. Ki van velem egy szinten?

PMBOK útmutató mém
Forrás

45. A kommunikáció valóban kulcsfontosságú.

Projektkommunikációs mém
Forrás

A proaktív kommunikáció elengedhetetlen a projekt sikeréhez. A rossz kommunikáció félreértésekhez, eltérő elvárásokhoz és megoldatlan problémákhoz vezethet, amelyek mind veszélyeztetik a projekt sikerét.

A kommunikációs terv sablon minden szervezet számára kulcsfontosságú dokumentum, amely részletesen bemutatja a belső és külső kommunikáció stratégiáit. Meghatározza a célközönséget, az üzenet típusait és csatornáit, valamint a kommunikáció gyakoriságát.

A ClickUp kommunikációs terv sablonját használhatod a csapatod kommunikációjának szervezésére és javítására. Ez egy strukturált keretrendszert biztosít a hatékony kommunikációs stratégia kidolgozásához.

Így segíthetnek a ClickUp funkciói a kommunikáció további egyszerűsítésében és javításában:

  • Határozd meg a kommunikációs célokat: Használd a ClickUp Docs-ot, hogy ötleteket gyűjts és egyértelmű kommunikációs célokat állíts fel, így mindenki ugyanazon az állásponton marad.
  • Érdekelt felek kezelése: Szervezze meg és ossza ki a szerepeket az érdekelt felek között a ClickUp Tasks segítségével, biztosítva, hogy mindenki felelőssége egyértelmű legyen.
  • Kommunikációs csatornák kiválasztása: A ClickUp egyéni mezőinek segítségével nyomon követheted és kezelheted kommunikációs csatornáidat, ami segít optimalizálni stratégiáidat.
  • Kövesse nyomon az előrehaladást és a sikereket: Állítson be mérföldköveket a ClickUp-ban, hogy nyomon követhesse az előrehaladást és mérhesse kommunikációs tervének hatékonyságát.
ClickUp kommunikációs terv sablonja
Töltse le ezt a sablont
Biztosíts jobb átláthatóságot és kommunikációt a ClickUp kommunikációs terv sablonjával.

46. A csapat kijelölve; sok sikert a projekthez!

csoportos projekt mém
Forrás

47. Kezdőknek szóló útmutató a projektmenedzserré váláshoz

A projektmenedzsment alapjai
Forrás

Csapatdinamika

A csapat tagjainak egymás közötti interakciója, kommunikációja és együttműködése döntő jelentőségű lehet egy projekt sikere vagy kudarca szempontjából. A hatékony csapatmunka a szerepek egyértelmű megosztásán, a kölcsönös tiszteleten és a nyílt kommunikáción alapul.

A dolgok azonban nem mindig mennek zökkenőmentesen – személyiségek ütköznek, félreértések keletkeznek, és konfliktusok alakulhatnak ki. Szerencsére ezeket a pillanatokat gyakran humorosan örökítik meg a mémek, amelyek rávilágítanak a csapatmunkában tapasztalható hullámvölgyekre.

48. Amikor a vezetője elfelejti elmondani Önnek a csapata szabadságáról

Projektmenedzsment csapat mém
Forrás

49. Hölgyeim és uraim, bemutatom a csapatot...

Projektmenedzser szerepe mém
Forrás

A csapatban betöltött projektbeli szerepek ugyanolyan változatosak, mint egy sitcom szereplői. A látnok projektmenedzsertől/mastermintől kezdve a részletekre figyelő fejlesztőkig, akik az ötleteket valósággá alakítják, és a diplomáciai érzékkel rendelkező érdekelt felekig, akik gondoskodnak arról, hogy mindenki igényei kielégítésre kerüljenek, minden személy egyedi szerepet játszik.

50. Hálát és köszönetet kifejező bejegyzés!

Projektmenedzsment elismerés
Forrás

51. Még nem jött el a hétvége?

Projektmenedzsment hétvégi mém
Forrás

52. Hol van a hazugság?

Csapatmenedzsment mém
Forrás

53. Ez van (vállat von)

A projekt kudarcáért felelős mém
Forrás

54. Amikor úgy érzed, hogy te vagy a legnagyobb hal a kis tóban

Műszaki zsargon a projektmenedzsment mémekben
Forrás

55. Egy projektmenedzser napja így néz ki...

Egy nap egy projektmenedzser életéből
Forrás

Természetesen egy projektmenedzser mindennapjai a csapattal való folyamatos egyeztetéssel telnek, miközben megpróbálja egyensúlyban tartani a végtelen frissítéseket és a projektet a terv szerint haladni.

56. A felelősségáthárítás művészetének tökéletesítése

A projekt felelősségének áthelyezése mém
Forrás

57. A hátralék: ahol az ötletek meghalnak!

Projekt-hátralék mém
Forrás

58. A végső nyelvtörő.

A tesztesetek kudarcot vallottak mém
Forrás

59. A tökéletes stratégia nem létezik...

Projekt háromszög stratégia mém
Forrás

60. Az ideális teendőlista

Projektprioritizálás mém
Forrás

Próbáld ki ezt az alulértékelt gyöngyszemet a projektmenedzsment trükkök halmazából: sorold fel a feladataidat, értékeld azok fontosságát, majd pontosan tedd azt, amit a felső vezetés utasít. A többi csak részletkérdés!

Ütemezés és határidők

A határidők és az ütemtervek a projektmenedzsment gerincét képezik. Szerkezetet adnak, elvárásokat határoznak meg és a projektek menetrendjét biztosítják.

61. „Csak a határidőt látom, határidőt, határidőt, határidőt.”

Projekt határidő mém
Forrás

62. A küzdelem valós!

Projektkivitelezés mém
Forrás

A tervezés és az ütemterv készítése elengedhetetlen a projektmenedzsmentben. Az ütemterv segítségével nyomon követheted a haladást, korán felismerheted a lehetséges késedelmeket, és elvégezheted a szükséges módosításokat, így biztosítva, hogy a projekt a terv szerint haladjon és a költségvetésen belül maradjon.

Azok számára, akik a projektmenedzsment vizuális megközelítését részesítik előnyben, a Clickup Project Timeline Whiteboard Template elengedhetetlen!

Könnyedén hozzárendelhet feladatokat, meghatározhat mérföldköveket és vizualizálhatja a projekt ütemtervét. Ez a sablon világos áttekintést nyújt a feladatok időtartamáról és a határidőkről, segítve Önt a haladás nyomon követésében és a szükséges kiigazítások elvégzésében. Egyszerűsíti a tervezést és biztosítja, hogy csapata összhangban maradjon a projekt céljaival és ütemtervével.

ClickUp projekt táblás ütemterv sablon
Töltse le ezt a sablont
Tervezd meg projektfeladataidat és ütemtervedet a ClickUp Project Whiteboard Timeline Template segítségével.

63. Szóval, ma este?

nem kritikus hiba a projekt mémben
Forrás

64. Az időbecslések csak találgatások, nem pedig szentírás.

Projektidő-becslés mém
Forrás

65. Amikor a „kereten belül” „hoppá, túlléptük” lesz

projektköltségvetés-kezelés mém
Forrás

66. Majd elintézem... valamikor.

A projekt határideje mém
Forrás

67. Jobb későn, mint soha, de a későbbi időpont a legjobb!

Unsee projektproblémák mém
Forrás

Ügyfelek a projektmenedzsmentben

Ismeri azokat az eseteket, amikor az ügyfelek egyszerűen nem értik a projektmenedzsment folyamatát? Jó szándékú kéréseik a projekt hatókörének kiterjedéséhez és a határidők meghosszabbításához vezethetnek. Ezek a mémek minden olyan projektmenedzsernek szólnak, aki már átélte ezt!

68. Pontosan milyen kicsiről beszélünk?

Projektváltozás mém
Forrás

69. Nem akarom hallani!

A projekt változásai az ügyfél mémje szerint
Forrás

70. Nem tudom, mondd meg te!

projekt késik mém
Forrás

71. Kérlek, kérlek, kérlek, ne rontsd el nekem!

Projektcélok mém
Forrás

72. Amikor minden a terv szerint halad

mérnök mém
Forrás

💡Profi tipp: Használj feladatkezelő szoftvert, hogy minden feladattal kapcsolatos információt egy helyen tárolj, így azok a csapat minden tagjának könnyen elérhetők lesznek.

73. Ismerem magát?

Ügyfél tönkreteszi a projekt ütemtervét Mém
Forrás

74. Semmi sem ijeszt meg, kivéve...

Félelem az ügyféltől mém
Forrás

75. Amikor az ügyfél új kéréssel áll elő...

Az ügyfél projektje mémet követel
Forrás

76. Ez egy teszt?

Várakozás a jóváhagyásra mém
Forrás

Stressz és kiégés

A stressz és a kiégés sajnos túlságosan is ismerős jelenségek a projektmenedzsment világában. A hosszú munkaidő, a szoros határidők és a folyamatos problémamegoldás megterhelő lehet.

Egy jó nevetés remek stresszoldó lehet. Tehát mielőtt túlterheltté válna, szánjon egy percet arra, hogy élvezze a stressz alatt zajló projektmenedzsment nehézségeit bemutató mémeket. És ne feledje, hogy nincs egyedül ezzel. Szóval tartson ki!

77. Az a pillanat, amikor a hétfői optimizmusodat a valóság lecsapja.

Projektmenedzser beérkező levelek mém
Forrás

78. Végül is még csak most kezdjük.

Projektmenedzsment stressz mém
Forrás

79. Amikor az agyad túlpörög

Projektmenedzsment szorongás mém
Forrás

80. A funkciók kiválasztásának rejtélye

Projektmenedzsment mémek
Forrás

81. A projektmenedzserek hat perspektívája!

projektmenedzser perspektívák mém
Forrás

82. Amikor az ígéretek óceán mélyek – de soha nem teljesülnek.

projektmenedzser címváltozás mém
Forrás

83. Funkciókérés, öblítés, ismétlés!

fejfájás mém
Forrás

84. Örökre beragadtam egy Sisyphus-pillanatba.

Projekt kihívások mém
Forrás

85. Nélkülem kezdtétek el ezt a megbeszélést?

Projektmegbeszélés mém
Forrás

86. A projektmenedzserek úgy kerülik a feltételezéseket, mintha dodgeball-t játszanának.

Projektfeltételezések mém
Forrás

87. „De, de... a kockázat elkerülhetetlen volt!”

projektkockázati mém
Forrás

Scrum mémek

A Scrum az egyik legnépszerűbb agilis keretrendszer a projektmenedzsment világában. De sok projektmenedzsmentben dolgozó ember valóban nem találja túl vonzónak.

Ha Ön is azok közé tartozik, akik szeretik és utálják egyszerre a Scrumot, akkor ezek a mémek pont Önnek valók!

88. Miért mindig velem történik ez?

scrum csapatok mém
Forrás

89. Ha kétségei vannak, válasszon bármit, csak ne a Scrumot.

Scrum vs. Kanban mém
Forrás

90. Mit tettem, hogy ezt érdemlem?

scrum mém
Forrás

91. Ülj le! Most én jövök.

Scrum master mém
Forrás

Vegyes projektmenedzsment mémek és videók

Ezek a különféle gyöngyszemek a vadkártyás bejegyzések – váratlanul viccesek és pontosan leírják a munka mindennapi furcsaságait és meglepetéseit.

Íme tehát az utolsó nevetés, mielőtt visszatérsz a határidők és a teljesítések világába. Készen állsz?

92. A jó öreg idők...

Projektmenedzsment szoftver mém
Forrás

93. Az a csapat tag az Egyesült Királyságból...

Az a csapat tag az Egyesült Királyságból
Forrás

94. Hallgass végig...

Agilis keretrendszer a projekt mémhez
Forrás

95. Amikor az egész létezésed hazugság!

Projekt terjedelmének kiterjedése mém
Forrás

96. Annyira gyönyörű, annyira szép!

projektterv mém
Forrás

97. Ez van...

A projektmenedzser tekintélye mém
Forrás

98. Na, megint itt vagyunk!

Projekt visszajelzés mém
Forrás

99. Amikor az apád projektmenedzser

Amikor apa projektmenedzser mém
Forrás

100. Minden kész, viszlát!

pm mém
Forrás

Fejleszd projektmenedzsmentedet a ClickUp segítségével

Bár ezek a mémek egy pillanatnyi nevetést kínálnak, tudjuk, milyen nehézségekkel jár a projektmenedzser munkája – szigorú határidők, érdekelt felek kezelése, függőben lévő feladatok stb.

De a jó hír az, hogy ezeket a kihívásokat könnyedén megoldhatja egy olyan all-in-one projektmenedzsment szoftverrel, mint a ClickUp.

A ClickUp egy átfogó megoldás, amely központosítja a csapat tevékenységét, javítja az együttműködést és növeli a projekt hatékonyságát. Úgy tervezték, hogy minden méretű és iparágú csapathoz alkalmazkodjon, a kis startupoktól a nagyvállalatokig.

A ClickUp segítségével tervezhetsz projekteket, oszthatsz ki feladatokat, ötleteket gyűjthetsz, vizualizálhatod az előrehaladást és még sok minden mást tehetsz.

Regisztrálj még ma ingyenesen, és nézd meg, hogy a ClickUp megfelel-e az igényeidnek!

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

