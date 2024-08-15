Hogyan írjunk munkaviszony-évfordulós üzeneteket az alkalmazottaknak?

„Boldog munkaviszony-évfordulót! Köszönjük mindazt, amit értünk teszel.”

Ez különlegesnek érzed magad tőle? Valószínűleg nem. Ez egy teljesen általános üzenet, amely nem ismeri el az alkalmazott egyedi hozzájárulását, és nem fejezi ki őszinte elismerését.

Mindannyian kaptunk már olyan munkaviszony-évfordulós üzeneteket, amelyek után úgy éreztük magunkat, mintha csak egy újabb fogaskerék lennénk a gépezetben. Egy átgondoltan megfogalmazott üzenet viszont értékesnek, motiváltnak és a vállalathoz kötődőnek érezheti magát az alkalmazott.

Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan lehet egy hétköznapi munkaviszony-évforduló üzenetet a munkavállaló eredményeinek őszinte ünneplésévé alakítani. Tippeket, példákat és sablonokat adunk, amelyek segítenek olyan üzeneteket készíteni, amelyek valóban megérintik a címzettet. Fedezzük fel a munkaviszony-évfordulók ünnepléséhez tökéletes szavakat!

A munkaviszony évfordulós üzenetek fontossága

Mindenki szereti, ha elismerik, igaz? A munkaviszony évfordulók pedig tökéletes alkalmat kínálnak arra, hogy a munkatársait a figyelem középpontjába állítsa, és azt mondja nekik: „Hé, látjuk, amit csinálsz, és értékeljük. ”

A munkaviszony évfordulós üzenetek remek stratégia az alkalmazottak elkötelezettségének növelésére. A Gallup globális munkahelyi helyzetről szóló felmérése szerint azok a szervezetek, amelyek aktívan elkötelezik alkalmazottaikat, 18%-kal alacsonyabb fluktuációt tapasztalnak.

Ez elég jó ok arra, hogy elkezdje küldeni ezeket az évfordulós üzeneteket, nem igaz?

A morál javítása évfordulós üzenetekkel

Egy jól időzített és őszinte üzenet csodákat tehet az alkalmazottak moráljával. Olyan, mint egy kis vállveregetés, amely emlékezteti őket értékükre és hozzájárulásukra, és növeli a munkával való elégedettségüket.

Ha az alkalmazottak értékesnek érzik magukat, nagyobb valószínűséggel lesznek motiváltak a munkájukban. Ez a pozitív megerősítés segíthet nekik abban, hogy koncentráltak és lelkesek maradjanak a munkájukban.

Ráadásul a munkaviszony évfordulójának nyilvános elismerése inspirálhatja a csapat többi tagját is. Ezzel megmutatja az alkalmazottaknak, hogy kemény munkájukat észreveszik és értékelik, ösztönözve őket a kiválóságra. A jó hangulat pedig pozitív munkakörnyezetet teremt.

A csapatösszetartás erősítése évfordulós üzenetekkel

Az évfordulós üzenetek beszélgetésindítóként is szolgálhatnak. A kollégák megoszthatják egymással jókívánságaikat és gratulálhatnak egymásnak az évfordulók alkalmával, ami növeli az interakciót és az együttműködést.

Ezek az interakciók erősíthetik a kapcsolatokat és jobb csapatdinamikát eredményezhetnek. Egy erős csapat nagyobb valószínűséggel áll szembe a kihívásokkal, támogatja egymást és éri el a közös célokat.

A tökéletes munkaviszony-évforduló üzenet megírása

Egy szívből jövő, átgondolt munkaviszony-évforduló üzenet megírása lehetőséget kínál arra, hogy kifejezze elismerését az alkalmazott hozzájárulása iránt, és megerősítse a köztük és a vállalat között fennálló köteléket.

Vessünk egy pillantást néhány kulcsfontosságú elemre, amelyek segítenek Önnek a tökéletes üzenet megírásában és a munkaviszony évfordulók megünneplésében:

1. Említsd meg a konkrét eredményeket és hozzájárulásokat

A személyre szabott üzenet sokkal hatékonyabb, mint egy általános üzenet. A puszta udvariasságon túl emelje ki az alkalmazott konkrét eredményeit és hozzájárulásait a vállalathoz.

Talán sikeres projektet vezettek, jelentős kihívást győztek le, vagy folyamatosan kivételes csapatmunkát mutattak. Konkrét eredményeik elismerése azt mutatja, hogy figyelmesen követi munkájukat és értékeli hozzájárulásukat.

Fontolja meg konkrét példák vagy adatok beépítését, hogy üzenete még jelentőségteljesebb legyen.

Például, ahelyett, hogy azt mondanád: „Nagyszerű csapatjátékos vagy”, azt is mondhatnád, hogy

„Az Ön együttműködési szelleme döntő szerepet játszott az XYZ marketingkampány folyamatos sikerében, amely 20%-os értékesítésnövekedést eredményezett.”

Ez a részletesség azt mutatja, hogy valóban értékeli az alkalmazottak erőfeszítéseit, és mélyen megérti azok hatását a vállalatra.

2. Gondoljon vissza az alkalmazott vállalaton belüli pályafutására és fejlődésére

Az alkalmazottak fejlődési pályájának bemutatása bizonyítja, hogy befektet a szakmai fejlődésükbe.

Emelje ki a legfontosabb mérföldköveket, mint például az előléptetéseket, az új készségek elsajátítását vagy a kibővült felelősségi köröket. Ha egy alkalmazott ügyfélszolgálati képviselőként kezdte, és most már csapatvezető, ismerje el fejlődését és kibővült szerepének hatását.

Például: „Csodálatos volt látni, ahogy egy friss arcú gyakornokból tapasztalt projektmenedzserré váltál. Elkötelezettséged és kemény munkád inspirálta az egész csapatot.”

Ez nemcsak elismeri az ő erőfeszítéseiket, hanem másokat is inspirál, hogy a legjobb formájukat hozzák és fejlődjenek a szervezeten belül.

Olvassa el még: Hogyan tartják fenn a vállalatok a távoli munkavállalók elkötelezettségét és termelékenységét

3. Igazítsa a hangnemet a vállalati kultúrához

Az üzenet hangvétele illeszkedjen a vállalat általános kultúrájához és az alkalmazott személyiségéhez.

Egy technológiai startup esetében alkalmas lehet egy kötetlen és barátságos hangnem, míg egy hagyományos pénzintézet esetében inkább egy formálisabb és professzionálisabb megközelítés illik.

A megfelelő hangnem meghatározásakor vegye figyelembe az alkalmazott szerepét, munkaviszonyának időtartamát és kollégáival való kapcsolatát.

Például egy humoros és könnyed üzenet alkalmas lehet egy kreatív részlegben dolgozó, régóta alkalmazott munkatárs számára. Ezzel szemben egy formálisabb hangnem lehet megfelelő egy vezető beosztású munkatárs számára.

Íme néhány példa:

Alkalmi és barátságos: „Szia [alkalmazott neve], el sem hiszem, hogy már [szám] éve itt vagy! Annyi energiát és vidámságot hoztál az egész csapatnak. Sok-sok további évre!”

Hivatalos és professzionális: „Kedves [alkalmazott neve], örömmel ünnepeljük [szám] éves munkaviszonyát. A vállalatnak nyújtott hozzájárulása példaértékű.”

4. Gondoskodjon arról, hogy az üzenet őszinte és szívből jövő legyen

A leghatásosabb üzenetek a szívből jönnek. Kerülje az általános sablonokat és a kliséket.

Ehelyett összpontosítson az alkalmazott egyedi tulajdonságaira és hozzájárulásaira. Ossza meg személyes anekdotákat vagy konkrét példákat munkájukról, amelyek pozitív hatással voltak.

Például, ha egy alkalmazott egy nehéz helyzetben minden tőle telhetőt megtett, hogy segítsen egy ügyfélnek, ismerje el kivételes ügyfélszolgálatát. Ha őszinte elismerését fejezi ki, megerősíti az alkalmazottal való érzelmi kötődését és lojalitását.

Íme néhány példa:

„Köszönjük, hogy ilyen hihetetlen értékes tagja vagy csapatunknak. Szenvedélyed és elkötelezettséged igazán inspiráló. Szerencsésnek tartjuk magunkat, hogy velünk vagy egy újabb sikeres évben!”

„Pozitív hozzáállása és cselekvőkészsége jelentősen befolyásolta vállalatunk kultúráját. Hálásak vagyunk kemény munkájáért és elkötelezettségéért.”

5. Használja a ClickUp alkalmazást tökéletes munkaviszony-évforduló üzenetek írásához

Most, hogy már tudja, hogyan kell megfogalmazni az üzenetet, itt az ideje megírni, nyomon követni, kezelni és elküldeni.

Tegyük fel, hogy 50 vagy több alkalmazottja van. Ez azt jelenti, hogy sok mérföldkő van, amit meg kell ünnepelni, például születésnapok, gyermekek születése, munkaviszony-évfordulók vagy bármilyen más új eredmény.

Egy átfogó munka- és termelékenység-kezelő platform, mint a ClickUp , segíthet ebben!

Így csinálja:

Ötleteket gyűjtsön és írjon munkával kapcsolatos üzeneteket

Ötleteket generálhat, hangnemet javasolhat, szöveget személyre szabhat, és annyi munkaviszony-évfordulós üzenetet írhat, amennyit csak akar a ClickUp Brain AI Writer for Work segítségével.

A ClickUp Brain AI Writer for Work egy sokoldalú eszköz, amely egyszerűsíti a személyre szabott munkaviszony-évforduló üzenetek megírását:

Brainstorming: Nehéz megtalálni a megfelelő szavakat? Írjon be néhány kulcsszót, például „munkaviszony évfordulója”, Nehéz megtalálni a megfelelő szavakat? Írjon be néhány kulcsszót, például „munkaviszony évfordulója”, „alkalmazottak elismerése ”, vagy említsen meg az alkalmazott szerepét az AI-nek adott utasításában, hogy kreatív ötleteket kapjon.

Hangnem és stílus: Adja meg a kívánt hangnemet (formális, informális, humoros) és a vállalati kultúrát a kérésében, hogy a márkájához illeszkedő javaslatokat kapjon.

Alkalmazottközpontú tartalom: Adjon meg részleteket az alkalmazottról, a szerepéről és eredményeiről, hogy személyre szabott üzeneteket írjon.

Hangszínezés: Finomítsa az írás stílusát, hogy az illeszkedjen az alkalmazott személyiségéhez vagy az Önnel való kapcsolatához.

Sablonkészítés: Készítsen sablonokat a különböző jubileumi mérföldkövekhez (5, 10, 15 év) vagy osztályokhoz, hogy időt takarítson meg.

Alkalomra szabott tartalom: Adja meg az alkalom részleteit (pl. virtuális ünnepség, személyes ünneplés), hogy az üzenetet ennek megfelelően szabhassa.

Tömeges írás: Több üzenetet is létrehozhat egyszerre, ha sok alkalmazottja van.

Olvassa el még: A 10 legjobb csapatkommunikációs alkalmazás és eszköz 2024-ben

Kategorizálja és hozzon létre egy munkahelyi évfordulós üzenetekből álló adatbázist!

Írjon, rendezzen, címkézzen és kategorizáljon egy csomó munkaviszony-évforduló üzenetet a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs egy központi dokumentumkezelő platformot kínál a HR-csapatoknak, ahol munkaviszony-évfordulós üzeneteket hozhatnak létre, rendszerezhetnek és kezelhetnek.

Így csinálja:

Központi tárolás: tárolja az összes évfordulós üzenet sablont, példát és variációt egy helyen, könnyen hozzáférhető helyen.

Kategorizálás: Szervezze az üzeneteket az alkalmazottak szolgálati ideje, osztálya, beosztása vagy a vállalati kultúra alapján.

Címkézés: Használjon címkéket vagy kulcsszavakat, hogy gyorsan megtalálja a konkrét üzenettípusokat (pl. formális, informális, humoros).

Verziókezelés: Kövesse nyomon az üzenetek időbeli változásait, biztosítva az egységességet és a fejlesztéseket.

Megosztott hozzáférés: Adjon hozzáférést a releváns HR-csapat tagjainak az üzenetek közös elkészítéséhez.

Valós idejű együttműködés: Több felhasználó számára lehetővé teszi egy dokumentum egyidejű szerkesztését, így felgyorsítva a folyamatot.

Ossza meg üzeneteit és ünnepelje az eredményeket!

Küldjön üzeneteket egy erre a célra létrehozott ClickUp Chat View-n, és használja a @metions funkciót, hogy megünnepelje az egyes alkalmazottak eredményeit.

A ClickUp Chat egy olyan teret kínál, ahol az ünnepségek vonzó és interaktív élménnyé válnak.

Így tudják a HR-vezetők kihasználni ezt az eszközt:

Csatorna létrehozása: Hozzon létre egy külön csevegőcsatornát az évfordulós ünnepségekhez, hogy minden üzenet és interakció rendezett legyen.

Valós idejű közzététel: Ossza meg szívből jövő üzeneteit közvetlenül a csevegésben, így az alkalmazottak azonnal elismerést és elkötelezettséget kapnak.

Vizuális elemek: Használjon képeket, GIF-eket vagy rövid videókat az ünnepi hangulat fokozása érdekében.

Megemlítések: Emelje ki bizonyos alkalmazottakat Emelje ki bizonyos alkalmazottakat az @megemlítések használatával, felhívva a figyelmet eredményeikre, és meghívva másokat is, hogy csatlakozzanak az ünnepléshez.

Használjon ClickUp sablont az üzenetek nyomon követéséhez.

A ClickUp azonnali üzenet sablonja a kommunikáció javítására és a munkaviszony évfordulós üzenetek kezelésének egyszerűsítésére szolgál a csapat tagjai között.

Töltse le ezt a sablont Központosítsa a beszélgetéseket egy helyen a ClickUp azonnali üzenet sablon segítségével.

Így segíthet Önnek ez a sablon:

Tartsa az összes munkaviszony-évfordulós üzenetet egy rendezett helyen , hogy ne maradjon ki vagy ne feledkezzen meg egyetlen fontos üzenetről sem.

Hozzon létre munkaviszony-évfordulókkal kapcsolatos feladatokat , amelyek segítenek az üzenetek hatékony nyomon követésében és kezelésében.

Osztályozza az üzeneteket egyéni státuszokkal és mezőkkel , hogy fontossági sorrendbe állítsa és megkülönböztesse a különböző évfordulós üzeneteket fontosságuk vagy sürgősségük alapján.

Állítson be értesítéseket , hogy naprakész legyen az évfordulós üzenetekkel kapcsolatban.

Használja az archívum funkciót a már nem releváns korábbi üzenetek tárolásához.

Olvassa el még: A 10 legjobb üzleti üzenetküldő alkalmazás 2024-ben

A ClickUp számos funkcióval segíti az együttműködést és a tervezést a csapatával, legyen szó munkaviszony-évforduló ünnepléséről vagy másról. Íme, mit mond egy ClickUp-ügyfél:

A ClickUp egy helyen sok mindent kínál, például projektmenedzsmentet, brainstorming lehetőségeket, feladatkezelést, projekttervezést, dokumentumkezelést stb. Határozottan megkönnyítette az életünket, mivel könnyen használható, a felhasználói felület jól megtervezett, és a csapaton belüli és más csapatokkal való együttműködés is egyszerűbb. Jobban tudtuk kezelni a munkát, könnyen nyomon követhettük és jelenthettük a munkát, és a napi megbeszélések alapján könnyű volt a jövőbeli tervezés.

A ClickUp egy helyen sok mindent kínál, például projektmenedzsmentet, brainstorming lehetőségeket, feladatkezelést, projekttervezést, dokumentumkezelést stb. Határozottan megkönnyítette az életünket, mivel könnyen használható, a felhasználói felület jól megtervezett, és a csapaton belüli és más csapatokkal való együttműködés is egyszerűbb. Jobban tudtuk kezelni a munkát, könnyen nyomon követhettük és jelenthettük a munkát, és a napi megbeszélések alapján könnyű volt a jövőbeli tervezés.

Üzenetötletek különböző mérföldkövekhez

Íme néhány ötlet, amelyeket kiindulási alapként felhasználhat, hogy továbbfejlessze vagy személyre szabja őket, hogy kontextust adjon hozzájuk:

Első évfordulók

Az első év egy vállalatnál jelentős mérföldkő. Ez az az idő, amikor megünnepeljük az alkalmazott elkötelezettségét és fejlődését.

Íme néhány üzenetötlet:

„Rögtön belevágtál a munkába, és munkamoráloddal túltetted a várakozásokat! Kívánok neked nagyon boldog munkaviszony-évfordulót!” „Egy év eltelt, és még sok van hátra! Kemény munkád és pozitív hozzáállásod inspirálja a csapatot.” „Hihetetlen, milyen gyorsan repül az idő, amikor jól érzed magad! Boldog egyéves évfordulót! Te a vállalat elválaszthatatlan része vagy.” „Friss szemléletmódod felbecsülhetetlen értékű a csapat számára. Alig várjuk, hogy mi hoz a következő év!” „Micsoda fantasztikus első év! Elkötelezettséged és lelkesedésed ragályos. Folytasd a remek munkát!”

Olvassa el még: Hatékony alkalmazotti visszajelzések példái objektív visszajelzésekhez és a morál javításához

Ötéves évfordulók

Öt év jelentős elkötelezettséget jelent egy vállalat iránt. Ismerje el az alkalmazott hűségét és hozzájárulását ezekkel az üzenetekkel:

„Öt év elkötelezettség és kemény munka. Végig velünk voltál – a ragyogó kampányokban, a nehéz években, a győzelmekben és a vereségekben egyaránt. Igazi értéke vagy a csapatnak. Köszönjük a hozzájárulásodat.” „Fél évtizednyi siker! Szakértelmed és vezetői képességeid felbecsülhetetlen értékűek voltak abban, hogy elérjük az egymillió dolláros bevételi határt. A további sikeres évekre! ” „Az öt év elérése hihetetlen mérföldkő. A vállalat iránti elkötelezettséged inspiráló.” „Hűséged és kemény munkád nem maradt észrevétlen. Köszönjük, hogy öt éve a csapatunk tagja vagy.” „Öt év növekedés és fejlődés. Büszkék vagyunk arra, hogy velünk töltötted szakmai pályafutásodat.”

💡Profi tipp: Ne felejtsd el megemlíteni a legfontosabb eredményeket, hozzájárulásokat, mérföldköveket és egyebeket, hogy az üzeneted személyesebb és szívből jövő legyen.

Olvassa el még: A 11 legjobb alkalmazotti elkötelezettséget növelő szoftver felmérésekhez és egyebekhez 2024-ben

Tízéves évfordulók

Tíz év egy jelentős mérföldkő, amely különleges elismerést érdemel. Az a munkavállaló, aki ennyi ideig hűségesen kitart a vállalat mellett, gyakran több mint egyszerű alkalmazott: a vállalati család értékes tagjává válik.

Fejezze ki háláját és elismerését ezekkel az üzenetekkel:

„Tíz év elkötelezettség! Hűséged és szakértelmed felbecsülhetetlen értékű a csapatunk számára, és elkötelezettséged bizonyítéka. Köszönjük folyamatos hozzájárulásodat. Kívánunk egy csodálatos munkaviszony-évfordulót!” „A tíz év a vállalat iránti elkötelezettséged bizonyítéka. Szerencsésnek tartjuk magunkat, hogy velünk vagy. Kívánunk egy csodálatos munkaviszony-évfordulót!” „Az energiád és a „mindent meg lehet csinálni” hozzáállásod ragályos. Köszönjük, hogy az elmúlt 10 évben ilyen pozitív munkakörnyezetet teremtettél. Sok-sok további évre!” „Vezetői és mentori munkája elengedhetetlen volt a csapat sikereihez. Köszönjük a tíz évnyi kiváló munkát.” „Innovatív ötletei, valamint rendíthetetlen támogatása és elkötelezettsége előre vitték vállalatunkat. Szerencsésnek tartjuk magunkat, hogy egy évtizede számíthatunk szakértelmére az -nál.”

💡Profi tipp: Gondolkodjon el egy különleges rendezvény vagy összejövetel szervezésén a tíz éve a cégnél dolgozó alkalmazottak számára, ahol nyilvánosan elismerik hozzájárulásukat. Ajándékozhat nekik emléktárgyakat, hűségüket további szabadsággal vagy szponzorált nyaralással jutalmazhatja, valamint pénzjutalmat vagy nyereségrészesedési bónuszokat adhat nekik.

Huszonöt éves jubileumok

A negyedszázados szolgálat az egyik legnagyobb eredmény. Mutassa meg elismerését az alkalmazottaknak ezekkel a szívből jövő, boldog munkaviszony-évfordulós üzenetekkel:

„Az elmúlt 25 évben együtt nőttünk, leküzdöttük a kihívásokat és figyelemre méltó eredményeket értünk el. . Mindezt nem tudtuk volna megcsinálni az Önök őszintesége, bátorsága, szakértelme és tapasztalata nélkül. Igazán hálásak vagyunk mindenért, amit tesznek!” „A negyedszázados elkötelezettség ritka és értékes kincs. Ez a jelleméről tanúskodik. Megtiszteltetés számunkra, hogy veled együtt ünnepelhetjük ezt a mérföldkövet.” „Számtalan kollégának voltál mentora, barátja és példaképe. Hatásod a vállalati kultúránkra felbecsülhetetlen. Bölcsességed és tapasztalatod felbecsülhetetlen értékűek csapatunk számára. Köszönjük a 25 csodálatos évet.” A vállalaton belüli fejlődése inspiráló volt. Folyamatosan túlteljesítette az elvárásokat [előző és jelenlegi pozíciója között]. A [osztály/projekt] iránti elkötelezettsége jelentősen javította teljesítményünket. Köszönjük, hogy a sikerének hajtóereje volt. „Kiválóan alkalmazkodik a változásokhoz és új kihívásokhoz. Igazi vállalati legenda! Köszönjük a 25 évnyi kiváló munkát.”

💡Profi tipp: 25 év egy vállalatnál hosszú idő. Tegye különlegessé alkalmazottai számára ezt a mérföldkövet szokatlan alkalmazotti elismerési ajándékokkal. Összeállíthat egy személyre szabott videót, amely bemutatja az alkalmazott vállalati pályafutását, és tartalmazza kollégáinak és ügyfeleinek üzeneteit. Felajánlhatja az alkalmazottnak, hogy mentoráljon egy fiatalabb kollégát, vagy finanszírozhatja továbbképzését a legjobb iparági konferenciákon, workshopokon vagy tanúsítványok megszerzésén keresztül.

Egyedi és szórakoztató évfordulós üzenetek

Egy kis humorral vagy kreativitással üzenete kiemelkedhet a többi közül. Íme néhány ötlet vicces munkaviszony-évforduló üzenetekhez:

Humoros üzenetek

„Hivatalosan több időt töltöttél itt, mint otthon. Ideje beavatkozni... vagy előléptetni!” „Mesterien kezeled az irodai politikát és a rossz kávét. Gratulálok a [szám] évhez!” „Ha a tapasztalat szupererő lenne, te legyél legyőzhetetlen. Boldog évfordulót!” „Több irodai drámát láttál, mint egy valóságshow-ban. Örülünk, hogy még mindig itt vagy!” „Nem tudjuk, ki a szerencsésebb, mi vagy Ön. Boldog [szám] éves évfordulót!”

Könnyed üzenetek

„Nem csak remek kolléga és értékes csapattag vagy, hanem a családunk tagja is. Boldog [szám] éves évfordulót!” „[Szám] év barátság, nevetés és kemény munka. Sok-sok további évre!” „Te vagy az, aki összetartja a csapatot. Köszönjük, hogy a jó és a rossz években is csodálatos voltál!” „Boldog munkaviszony-évfordulót! Ünnepeljük együtt a [szám] évnyi fantasztikus munkát!” „Olyan vagy, mint a kedvenc farmerod: kényelmes, megbízható és mindig divatos. Gratulálok a munkaviszonyod évfordulójához!”

Növelje az alkalmazottak elkötelezettségét a ClickUp segítségével

A tökéletes munkaviszony-évfordulós üzenetek megírása nem nehéz. Egy kis őszinteséggel és kreativitással egy egyszerű elismerést is hangulatjavító pillanattá varázsolhat.

A ClickUp pedig felbecsülhetetlen értékű eszköz lehet ebben a folyamatban. A boldog munkaviszony-évforduló üzenetek generálásától a központi üzenetsablon-tár szervezéséig ez az eszköz lehetővé teszi a HR-csapatok számára, hogy egyszerűsítsék a folyamatot, és biztosítsák, hogy minden alkalmazott érezze, hogy ünneplik és értékelik.

Próbálja ki Ön is! Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!