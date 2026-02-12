A legjobb AI-írási ötletek marketingesek és írók számára

2024-et írunk, és a generatív AI írási eszközök már nem csupán futurisztikus fantáziák. Ezek praktikus eszközök, amelyek számos munkahelyi alkalmazási lehetőséget kínálnak, és megkönnyítik az életünket.

A marketingesek és a tartalomszolgáltatók talán másoknál is gyakrabban használnak AI-írási eszközöket – egy McKinsey-jelentés szerint ezek használata több mint kétszeresére nőtt a marketingesek körében.

Ha GenAI eszközöket használ ötletek kidolgozásához, stratégiák kidolgozásához, vázlatok készítéséhez vagy marketingtartalmak szerkesztéséhez, valószínűleg már sokat hallott a „generatív, előre betanított transzformátorokról”, a ChatGPT-ben szereplő „GPT”-ről. A GPT-k hatalmas mennyiségű szöveges adaton betanított, fejlett nyelvi modellek, amelyek képesek megérteni és generálni az emberhez hasonló szövegeket széles körű témákban és stílusokban.

Bár a GPT-k műszaki bonyolultsága összetett, a teljesítményük kiaknázásának kulcsa egy egyszerűbb koncepcióban rejlik: a promptokban. A promptok azok az utasítások, amelyeket az AI-írási eszközöknek adsz, és amelyek hidat képeznek a kreatív szándékod és az AI kimenete között.

A kiváló tartalom létrehozásának alapszabálya egyszerű: minél jobb az írási feladat, annál jobb az eredmény.

A jól megfogalmazott írási útmutatók segítik az AI-írási eszközöket releváns és hatékony tartalom létrehozásában azáltal, hogy kontextust nyújtanak, meghatározzák a kívánt eredményeket, és paramétereket állítanak be, amelyek keretein belül az AI működhet.

Ha elsajátítja az írási ötletek készítésének művészetét, kiaknázhatja az AI írási eszközök teljes potenciálját, biztosítva, hogy az eredmény összhangban legyen céljaival és rezonáljon a közönségével.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatunk néhány, kifejezetten marketingesek és írók számára készült, legjobb AI-írási ötletet.

Az AI írási ötletek megértése

Az AI írási promptok olyan felhasználói beviteli adatok, amelyek irányítják a generatív mesterséges intelligencia eszközöket a konkrét tartalom létrehozásában. Az AI prompt egy sor utasítás, amely meghatározza az AI számára, mire van szüksége – függetlenül attól, hogy tartalmat készít, adatokat elemz vagy beszélgetést szimulál.

Képzelje el az AI-írási feladatok létrehozását úgy, mintha étteremben rendelne: nem csak annyit mondana, hogy éhes, hanem meg is határozná, mit szeretne enni, és hogyan szeretné, hogy az étel elkészüljön. Valószínűleg megnevezné azokat az összetevőket is, amelyekre allergiás, és az étel mellé ital vagy desszert is választana. Hasonlóképpen, amikor egy AI-vel kommunikál, világos és konkrét utasításokat kell adnia neki.

Például beírhatja a következő feladatot: „Írjon egy barátságos emlékeztető e-mailt a jövő keddi, 10 órakor tartandó csapatértekezletre.” Az eszköz ezután a feladat alapján létrehoz egy személyre szabott választ, amely megfelel az Ön igényeinek.

Az AI-feladatok típusai

Az AI-eszközök rendkívül sokoldalúak lehetnek, de a hatékony használatukhoz elengedhetetlen a különböző típusú írási feladatok megértése. Minden típusú írási feladat egy adott célközönséget és célt szolgál, a tényszerű információk keresésétől a kreativitás ösztönzéséig:

1. Informatív írási ötletek

Az információs promptokat konkrét információk vagy ténybeli részletek keresésére használják. Hasonlóak a keresőmotorok lekérdezéséhez, ahol konkrét adatokat vagy magyarázatokat kér a modelltől.

Példa: „Melyek a sikeres e-kereskedelmi alkalmazások legfontosabb jellemzői?”

2. Kreatív ötletek

A kreatív írási ötletek inspirálják a kreativitást és új ötleteket generálnak. Használhatók történetek írásához, marketingtartalmak létrehozásához vagy innovatív koncepciók kidolgozásához.

Példa: „Írjon egy novellát egy futurisztikus városról.”

3. Oktatási ötletek

Az oktató jellegű írási ötletek lépésről lépésre ismertetik a teendőket vagy a folyamatokat. Ideálisak egy feladat elvégzésének vagy egy eszköz használatának elmagyarázásához.

Példa: „Magyarázza el, hogyan lehet felhasználóbarát mobilalkalmazás-felületet készíteni.”

4. Pontosító írási ötletek

A pontosító írási feladatok további magyarázatot vagy részleteket ösztönöznek. Hasznosak, ha több információra van szüksége, vagy egy adott témát mélyebben szeretne megérteni.

Példa: „Kifejtené részletesebben, milyen előnyei vannak az AI használatának az egészségügyben?”

5. Összehasonlító írási ötletek

Az összehasonlító feladatok arra kérik a modellt, hogy hasonlítson össze két vagy több elemet vagy fogalmat. Ez a típusú feladat kiválóan alkalmas a lehetőségek mérlegelésére és a megalapozott döntések meghozatalára.

Példa: „Hasonlítsa össze az elektromos és a hibrid autók előnyeit és hátrányait.”

6. Hipotetikus írási feladatok

A hipotetikus ötletek lehetséges forgatókönyveket vagy kimeneteleket vizsgálnak. Hasznosak a jövőbeli lehetőségek elképzelésében vagy a „mi lenne, ha” helyzetek elemzésében.

Példa: „Mi történne, ha az emberek a Marson élhetnének?”

7. Analitikus ötletek

Az analitikus írási feladatok adatok és helyzetek elemzését vagy értelmezését jelentik. Ezeket arra használják, hogy a megadott információk alapján betekintést nyújtsanak, következtetéseket vonjanak le vagy problémákat oldjanak meg.

Példa: „Elemezze a távmunka hatását a munkavállalók termelékenységére.”

8. Véleményalapú ötletek

A véleményalapú írási feladatok szubjektív véleményeket vagy nézőpontokat keresnek. Ideálisak különböző témákkal kapcsolatos különböző nézőpontok vagy személyes reflexiók összegyűjtéséhez.

Példa: „Melyek a legjobb gyakorlatok a munka és a magánélet egyensúlyának fenntartásához?”

Ezeknek a feladatoknak a megértése segíthet az AI-eszközök hatékony használatában, és a legpontosabb, legkreatívabb és legmélyebb válaszok megadásában az Ön egyedi igényeinek megfelelően.

Hogyan használják az AI írási ötleteket a tartalommarketingben és a SEO-ban

A kreatív ötletek kidolgozásától a SEO-stratégiák finomításáig az AI-alapú írási eszközök átalakítják a digitális marketinget.

Íme, hogyan segíthetnek az AI-eszközök a tartalomkészítési folyamat fejlesztésében és egy hatékony SEO-stratégia kidolgozásában:

1. Tartalmi ötletek generálása

A következetes, magas színvonalú tartalom közzététele elengedhetetlen minden SEO-stratégiához. Az új ötletek kitalálása azonban kihívást jelenthet. Az AI-írási ötletek segíthetnek végtelen tartalmi témák kigondolásában, biztosítva, hogy tartalma továbbra is vonzó és releváns maradjon a közönség számára.

Példa: „Írjon egy blogbejegyzést a fenntartható életmódról, a „környezetbarát életmód” fő kulcsszóra fókuszálva. Kérjük, adjon meg egy listát egyedi és kreatív megközelítési szögekből, amelyekkel feldolgozhatja ezt a témát, miközben kielégíti az olvasó alapvető keresési szándékát.”

2. Intelligens vázlatok készítése

Az AI segíthet olyan részletes vázlatok készítésében, amelyek magukban foglalják a lényeges elemeket, ugyanakkor teret hagynak az Ön egyedi szemszögének. Ez az egyensúly biztosítja, hogy tartalma kiemelkedjen a versenytársak közül, és összhangban legyen a SEO legjobb gyakorlataival.

Példa: „A »A növényi alapú étrend előnyei« cím és a »növényi alapú táplálkozás« fő célszó alapján készítsen átfogó vázlatot egy 1500 szavas blogbejegyzéshez. Tartalmazza a téma általános szempontjait, valamint javaslatokat arra, hogyan lehetne egyedi betekintéssel gazdagítani azt.”

3. Vonzó címek és meta leírások készítése

A címek és a meta leírások elengedhetetlenek ahhoz, hogy olvasókat vonzzon a tartalmához. Az AI írási ötletek számos lehetőséget generálhatnak, így könnyebb megtalálni azt a tökéletes kombinációt, amely felkelti a figyelmet és javítja a kattintási arányt.

Példa: „A »digitális méregtelenítés« kulcsszót szeretném megcélozni. Kérem, adjon meg egy listát olyan vonzó blogbejegyzés-címötletekről, amelyek tartalmazzák ezt a kulcsszót, és pontosan tükrözik a témát.”

4. Vonzó bevezetők írása

Az AI képes tömör és hatásos bevezetőket készíteni bevált szövegírási keretrendszerek, például a probléma-felkavarás-megoldás (PAS) modell segítségével.

Példa: „A »Hogyan csökkenthető a képernyő előtt töltött idő a jobb alvás érdekében« cím alapján készítsen egy rövid és figyelemfelkeltő bevezetőt egy LinkedIn-bejegyzéshez a probléma-felvetés-megoldás keretrendszer felhasználásával.”

5. Hosszú szövegek írása

Egy másik kihívás a hosszú formátumú tartalmak előállítása. Ahhoz, hogy minőségi eredményt kapjon egy AI-eszköztől, vegyen fel minden szükséges információt, például kapcsolódó kulcsszavakat, háttérinformációkat és konkrét adatokat az írási feladatba. A hangnemre, a célközönségre és a kulcsszavakra vonatkozó írási feladatok megadása biztosítja, hogy az AI releváns tartalmat generáljon.

Példa: Blogtéma: „Szakértői tippek ahhoz, hogyan készítsen kiváló tartalmat az Ahrefs segítségével” Hangnem: „Professzionális” Célközönség: „SEO-szakemberek, marketingesek, weboldal-tulajdonosok”

6. Kulcsszólisták témakörökbe rendezése

A SEO javítása érdekében elengedhetetlen, hogy kapcsolódó kulcsszavak köré témaköröket építsen. Az AI értelmes csoportokba rendezheti a kulcsszavakat, segítve ezzel a tartalom hatékony tervezését és felépítését.

Példa: „Egy személyes pénzügyekre fókuszáló új weboldal felépítését tervezem. Letöltöttem egy fájlt a „költségvetés” témához kapcsolódó kulcsszavakkal. Kérem, csoportosítsa ezeket a kulcsszavakat témakörökbe, és mutassa be őket táblázatos formában.”

7. A témában való tekintély növelése

Ahhoz, hogy egy témában tekintélyt szerezzen, következetesen magas színvonalú tartalmakat kell közzétennie egy adott témában. Az AI értékelheti a meglévő tartalmait, és javaslatokat tehet azok javítására, hogy megerősítse tekintélyét a szakterületén.

Példa: „Szeretném elemezni weboldalam digitális marketinggel kapcsolatos tematikus tekintélyét. A csatolt fájl tartalmazza a teljes webhelytérkép másolatát. Értékelje, hogy az egyes blogbejegyzések mennyire illeszkednek a SEO és a tartalommarketing fő témáihoz. Jelölje meg azokat a bejegyzéseket, amelyek elterelhetik a tematikus fókuszt.”

8. Írásstílusának személyre szabása

Ha az AI-t a korábbi munkáira tanítja be, biztosíthatja, hogy a generált tartalom szorosan illeszkedjen az Ön személyes hangvételéhez és stílusához.

Példa: „Egy cikket írok a távmunka termelékenységéről. Néhány részt már megírtam, de a többihez segítségre van szükségem. Kérlek, írd le a stílust, a hangnemet, a hangvételt és a szerkezetet, majd írj egy új részt ugyanebben a stílusban.”

Példák AI írási ötletekre

Akár növelni szeretné a közösségi médiában való jelenlétét, akár finomítani szeretné e-mailes marketingtevékenységeit, ezek a minták segíthetnek a kívánt eredmények elérésében:

1. Brainstorming és ötletelés

Az AI írási eszközök egyik legizgalmasabb alkalmazási területe az, hogy segítenek az ötletelésben és az ötletek generálásában. Például használhatja a következő ötletek közül néhányat:

Kreatív ötletek: „Készítsen innovatív koncepciókat egy fenntartható városi életmódra irányuló projekthez, beépítve a környezetbarát technológiákat és a közösségi részvételt.”

Termékinnováció: „Gondolkodjon el új funkciókról egy olyan új generációs okosotthoni eszközhöz, amely növeli a kényelmet és az energiahatékonyságot”

Marketingkampány-ötletek: „Készítsen kreatív marketingkampány-ötleteket egy új, környezetbarát divatkiegészítő-kollekcióhoz, amelynek célközönsége a fiatal, környezettudatos vásárlókör.”

2. Helyi tartalomadaptációk

Személyre szabhatja az írási ötleteket, hogy a tartalom megfeleljen az adott regionális piacok vagy a célközönség demográfiai jellemzőinek. Például megkérheti az AI-t, hogy hozzon létre lokalizált változatokat a mobilbanki trendeket tárgyaló tartalmakból, amelyek a kulturális preferenciákhoz vagy földrajzi szempontokhoz igazodnak.

3. Oktatási blogbejegyzések

Készítsen ötleteket olyan informatív blogtémákhoz, amelyekkel oktathatja a közönségét. Például, kérjen AI-generált tartalmat vagy közösségi média bejegyzéseket az AI hatásáról a banki szektor ügyfélszolgálatának fejlesztésében, amelyek gyakorlatias betekintést és iparági elemzéseket nyújtanak.

Írási feladat: „Írjon egy informatív blogbejegyzést „Az AI szerepe a banki ügyfélszolgálat átalakításában” címmel. Tartalmazza az AI bevezetési trendjeivel kapcsolatos esettanulmányokat és szakértői véleményeket.”

4. Interaktív kvízek és szavazások

Készítsen vonzó feladatokat interaktív kvízekhez vagy szavazásokhoz, amelyek növelik a közönség elkötelezettségét. Például használhatja az AI-t személyes pénzügyek kezelésével kapcsolatos kvízkérdések vagy a digitális banki szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélpreferenciákról szóló szavazások kidolgozásához.

5. E-mailes hírlevél tartalma

Készítsen olyan e-mail hírlevelekhez szóló ötleteket, amelyek felkeltik a figyelmet és ösztönzik az interakciót. Kérjen olyan tárgyakat, előzetes fejlécet és tartalmat, amelyek pénzügyi ismeretekre vonatkozó tippeket népszerűsítenek, vagy bejelentik a befektetési stratégiákról szóló közelgő webináriumokat.

Feladat: „Készítsen hírlevelet, amelyben bejelenti a közelgő webináriumokat a „haladó befektetési stratégiák” témában. Tartalmazza a figyelemfelkeltő tárgyakat, előzetes fejlécet és a webinárium részleteit.”

6. Közösségi média kampányok

Készítsen olyan ötleteket a közösségi médiában megjelenő bejegyzésekhez, amelyek növelik a márka láthatóságát és az elkötelezettséget. Például kérje meg az AI-t, hogy készítsen Instagram-feliratokat, amelyek ügyfelek sikertörténeteit mutatják be, vagy LinkedIn-bejegyzéseket, amelyek a fintech-innovációkat és azok pénzügyi szolgáltatásokra gyakorolt hatását tárgyalják.

7. Videó forgatókönyv-ötletek

Használja az AI-t magyarázó videók vagy termékbemutatók forgatókönyveinek vázlatához. Készítsen olyan forgatókönyvet, amely hatékonyan közvetíti egy személyes pénzügyek kezelésére szolgáló költségvetési alkalmazás funkcióit és előnyeit.

Feladat: „Készítsen vázlatot egy bemutató videó forgatókönyvéhez, amely bemutatja, hogyan javítja az AI-alapú csevegőrobotunk a pénzintézetek ügyfélszolgálatát.”

8. Fehér könyv vagy e-könyv vázlatok

Készítsen írási ötleteket átfogó fehér könyvek vagy e-könyvek megírásához vagy vázlatának elkészítéséhez iparág-specifikus témákban. Például megkérheti az AI-t, hogy készítsen vázlatokat, amelyek elmélyülnek a digitális banki technológiák új trendjeiben vagy a pénzügyi szolgáltatások terén a fogyasztói magatartásra vonatkozó kutatási eredményekben.

Feladat: „Készítsen vázlatot egy „A digitális fizetések jövője” című fehér könyvhöz. Tartalmazza a blokklánc-technológiát, a mobil pénztárcákat és a szabályozási hatásokat.”

9. SEO-optimalizált tartalom

Készítsen ötleteket SEO-barát tartalom fejlesztéséhez, amely javítja a keresőmotorokban való láthatóságot. Kérjen például AI által generált cikkcímeket és vázlatokat olyan blogbejegyzésekhez, amelyek gyakorlati pénzügyi tervezési tippekre vagy a releváns kulcsszavakra optimalizált befektetési stratégiákra összpontosítanak.

Feladat: „Készítsen SEO-barát cikkcímeket és vázlatokat a „2024-es év 10 legjobb személyes pénzügyi alkalmazása” témához. Fókuszáljon a használhatóságra, a funkciókra és a felhasználói értékelésekre.”

10. Ügyfélajánlások és esettanulmányok

Használja az AI-t hiteles vásárlói ajánlások és esettanulmányok megírásához. Kérje meg az AI-t, hogy olyan tartalmat hozzon létre, amely valós sikertörténeteket mutat be, illusztrálva, hogy terméke hogyan old meg konkrét kihívásokat.

Feladat: „Készítsen ügyfélajánlásokat, amelyek bemutatják, hogyan segítették fintech megoldásaink a vállalkozásokat a működési hatékonyság és az ügyfélelégedettség növelésében.”

11. Korrektúra és tartalomfinomítás

Az AI-alapú lektoráló eszközök egyszerűsítik a tartalom ellenőrzését azáltal, hogy gyorsan leellenőrzik a nyelvtant, az írásjeleket és a stílust. Néhányuk túllép az alapvető helyesírás-ellenőrzőkön, javítva az olvashatóságot és összehangolva a hangnemet a márka hangjával.

Feladat: „Ellenőrizze a következő szöveget nyelvtani, központozási és stilisztikai hibák szempontjából. Győződjön meg arról, hogy a hangnem következetes és megfelelő egy professzionális üzleti bloghoz. Jelölje ki az összetett mondatokat, és javasoljon egyszerűbb alternatívákat az olvashatóság javítása érdekében. Ellenőrizze továbbá a szöveg érthetőségét és koherenciáját.”

Példák a sikeres, AI által generált tartalmakra

Vessünk egy pillantást néhány figyelemre méltó példára a sikeres, AI által generált tartalmak közül, kiemelve, hogy különböző szervezetek hogyan használták az AI-t figyelemre méltó eredmények eléréséhez:

1. A Bankrate pénzügyi tanácsadási tartalmai

A Bankrate, egy vezető pénzügyi tanácsadó weboldal, mesterséges intelligenciát használ információs cikkek létrehozásához. Azáltal, hogy mesterséges intelligenciát alkalmaz a kezdeti vázlatok elkészítéséhez, amelyeket aztán emberi szerkesztők ellenőriznek és finomítanak, a Bankrate biztosítja tartalmának pontosságát és relevanciáját.

Az AI hatékonyságának és az emberi szakértelemnek ez a keveréke havonta több százezer látogatót eredményezett az organikus keresésekből. A Bankrate domain hitelessége és tekintélye, valamint a szigorú szerkesztői felügyelet döntő szerepet játszott a magas rangsor és a megbízhatóság fenntartásában.

2. A TV 2 Fyn kattintási arányának (CTR) javulása

A dán TV 2 Fyn hírportál kísérletet végzett AI által generált címsorokkal, hogy növelje a cikkek iránti érdeklődést. A ChatGPT segítségével többféle címsorváltozatot hoztak létre, és A/B-teszteket végeztek, hogy összehasonlítsák azok teljesítményét az emberek által generált címsorokkal.

Az eredmények lenyűgözőek voltak: az AI által generált címsorok 59%-kal növelték a kattintási arányt (CTR). Ez a siker aláhúzza az AI potenciálját, hogy vonzó és kattintásra ösztönző címsorokat alkosson, ami magasabb interakciós arányt eredményez az online tartalmak esetében.

3. A Bloomberg eredménybeszámolóinak összefoglalói

A Bloomberg mesterséges intelligenciát használ a tartalomkészítés és a kutatási munkafolyamatok fejlesztésére. Bevezették az AI-alapú eredménybeszámolók összefoglalóit és a továbbfejlesztett dokumentumkeresést mobilalkalmazásaikban, beleértve a Bloomberg Professional alkalmazásokat iOS-en és Androidon.

Az AI-alapú eredménybeszámoló-összefoglalók lehetővé teszik az elemzők számára, hogy gyorsan kivonják a legfontosabb információkat a komplex pénzügyi adatokból. A természetes nyelvfeldolgozást használó dokumentumkereső funkcióval kombinálva, amely több millió megbízható dokumentumot képes átkutatni, ezek az eszközök jelentősen lerövidítik a kritikus információk megtalálásához szükséges időt, javítva ezzel az általános kutatási munkafolyamatot.

4. A Grammarly AI-alapú írási asszisztense

A Grammarly világszerte több millió felhasználó számára elengedhetetlen eszközzé vált, amely valós idejű írási segítséget nyújt a nyelvtan, a helyesírás és a szöveg érthetőségének javításához. Az AI-algoritmusok integrálásával a Grammarly segít a felhasználóknak kifinomult és professzionális tartalmakat készíteni különböző platformokon, az e-mailektől és dokumentumoktól a közösségi média bejegyzéseiig. Ez az eszköz nemcsak javítja az egyéni írási készségeket, hanem biztosítja azt is, hogy a tartalom hibamentes és könnyen olvasható legyen.

Tippek hatékony AI-írási ötletek megírásához

A hatékony AI-írási promptok létrehozása több stratégiai megközelítést is magában foglal, amelyek biztosítják a generált tartalom egyértelműségét, konkrét voltát és relevanciáját. A ChatGPT-hez készülő promptok létrehozásakor több lépés is biztosítja, hogy a kapott válaszok hasznosak és relevánsak legyenek.

Vizsgáljuk meg részletesen ezeket a lépéseket:

1. Rendeljen hozzá egy szerepet

Először is használja az „Úgy tegyen, mintha…” technikát, és rendeljen szerepet a ChatGPT-hez. Ez segít az AI-modellnek megérteni, milyen perspektívát kell felvennie. Például, mondhatja azt, hogy „Ön [szerep] szerepét fogja betölteni”, megadva, hogy szeretné-e, ha a ChatGPT közösségi média szakértőként, empatikus előadóként, személyes fejlődési coachként vagy valami másként viselkedne.

2. Adjon egy világos, leíró és pontos feladatot

Ezután pontosan fogalmazza meg, mit szeretne, hogy a ChatGPT tegyen. Például ahelyett, hogy azt mondaná: „Írj nekem egy blogbejegyzést!”, mondhatja azt is: „Írj egy hat bekezdéses, első személyű blogbejegyzést macskabarátok számára, amely tartalmaz egy vicces történetet, kérdéssel zárul, megemlíti az én vörös macskámat, Orlandót, és hivatkozik a [márkanév] macskaeledelre. Szükség esetén bontsa fel a nagy feladatokat kisebb részekre, például először kérjen címsor-változatokat, majd összefoglalókat, végül pedig a fő tartalmat.

3. Adjon kontextust

Foglaljon bele az írási feladatba mindent, ami segíthet a ChatGPT jobb teljesítményében. Adjon meg részleteket arról, mire van szüksége , és foglalja bele az Ön által preferált írásstílust, a szöveg célját, valamint minden olyan háttérinformációt, amely segít a kontextus megértésében.

4. Adjon példákat

A példák segítenek az AI-nek a kívánt stílus utánozásában és az elvárásoknak való megfelelésben. Ha tweeteket kér, ossza meg azokat a tweeteket, amelyek korábban jól teljesítettek. SOP esetén csatoljon egyet, amely megfelel a kívánt stílusnak. A példák több forrásból is származhatnak, nem feltétlenül a sajátjaitól kell származniuk.

5. Hozzon létre szabályokat

Határozza meg egyértelműen a szabályait, például kérjen kétoszlopos táblázatot, nagy- és kisbetűs írásmódot, vagy olyan magyarázatot, amelyet egy 5 éves gyermek is megérthet. Minél pontosabbak a szabályai, annál kreatívabban tud a ChatGPT azok keretein belül dolgozni.

6. Hozzon létre korlátokat

Válassza szét, mit szeretne, hogy az AI tegyen, és mit nem. Sorolja fel a korlátozásokat, hogy elkerülje a nem kívánt eredményeket. Ezek lehetnek olyan konkrétak, mint „Ne használjon két szót, ha egy is elég” vagy „Ne használjon idiómákat”. A korlátozások segítenek az AI-nek a kívánt paramétereken belül maradni.

7. Értékelje és ismételje meg

Készüljön fel az írási ötletek finomítására. A türelem és az iteráció a kulcs. Értékelje az egyes eredményeket, végezzen módosításokat, és nézze meg, javul-e a kimenet. Mentse el az írási ötleteit, hogy idővel finomíthassa őket, amíg meg nem találja a tökéletes receptet.

8. Használjon kulcsszavakat és kulcsmondatokat

Használjon olyan kifejezéseket, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a témájához vagy az iparágához. Például, egy digitális marketinggel kapcsolatos írási feladatban használjon olyan konkrét kifejezéseket, mint „SEO”, „tartalmi stratégia” vagy „közösségi média aktivitás”, hogy az AI megértse a kontextust, és célzott betekintést nyújtson.

9. Több ötlet kombinálása

Több írási feladat kombinálásával növelheti az AI által generált tartalom mélységét és hatókörét. Kezdjen egy általános írási feladattal a kontextus megteremtése érdekében, majd folytassa egy részletesebb írási feladattal és konkrét utasításokkal a kimenet finomításához. Például használhatja a következő írási feladatot: „Magyarázza el a blokklánc-technológia alapjait. Adjon példákat a pénzügyi és egészségügyi szektorban való alkalmazására.”

10. Használja a „Mit tegyen” és „Mit ne tegyen” listákat az AI-írási ötleteknél

Érdemes egyértelmű irányelveket beépíteni az írási feladatokba, hogy az AI válaszai a legkívánatosabb hangnemben és irányban születjenek. Például: „Írja le a megújuló energiaforrások előnyeit! Kiemelje a környezeti előnyöket! Ne említsen konkrét márkákat!”

Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI-t a dokumentációhoz

Az AI írási ötletek jövőbeli alkalmazása és potenciálja

Az írási AI-sablonok átalakulás előtt állnak, amit a ChatGPT rekordot döntő felhasználói növekedése is bizonyít . A generatív AI vállalati alkalmazása a közelmúltban 54%-ról 72%-ra ugrott . Ez a technológia nemcsak széles körben elterjedt, hanem nagy népszerűségnek is örvend, különösen a millenniumi és a Z generáció körében.

Jelenlegi képességeiken túlmenően ígéretes, kifinomult eszközökké válnak a tartalomkészítés terén. Fejlődést várhatunk a következő területeken:

Szuper-személyre szabott írási ötletek: A mesterséges intelligencia az egyes felhasználók preferenciái, írásstílusai és célközönségei alapján szabja testre az írási ötleteket

Többnyelvűség és kulturális adaptáció: Az írási ötletek zökkenőmentesen kezelik a nyelvi és kulturális árnyalatokat, lehetővé téve a globális tartalomkészítést

Kreatív felfedezés: Az AI innovatív és szokatlan ötleteket generál, tágítva a kreativitás határait

Adatokon alapuló betekintés: Az AI hatalmas adathalmazok elemzésével és a tartalom teljesítményének optimalizálásával adatokon alapuló ötleteket kínál.

Iparág-specifikus írási ötletek: Az olyan területekre szabott írási ötletek, mint a jog, az orvostudomány és a pénzügy, javítják a pontosságot és a hatékonyságot

Ez az evolúció lehetővé teszi a tartalomalkotók számára, hogy gyorsabb ütemben készítsenek magasabb minőségű, relevánsabb tartalmakat.

Az AI szerepe a tartalomkészítés átalakításában

A mesterséges intelligencia gyorsan változtatja meg a tartalomkészítés világát. A kezdeti szakaszok automatizálásával, ötletek javaslásával és az írás minőségének javításával a mesterséges intelligencia lehetővé teszi a tartalomkészítők számára, hogy a magasabb szintű stratégiára és a kreativitásra összpontosítsanak.

Az olyan eszközök, mint a ClickUp Brain, mesterséges intelligencián alapuló funkcióikkal megmutatják, hogyan integrálhatja ezeket a fejlesztéseket a munkafolyamatok egyszerűsítése és a termelékenység növelése érdekében. A mesterséges intelligencia fejlődésével olyan jövőre számíthatunk, ahol az emberi leleményesség és a mesterséges intelligencia zökkenőmentesen együttműködik, hogy kivételes tartalmakat állítson elő nagy mennyiségben.

