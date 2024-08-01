Hogyan lehet a fegyelmezett agilitást bevezetni a szoftverfejlesztő csapatoknál?

Tegyük fel, hogy Ön egy kis csapat tagja, amely szoftvermegoldásokat fejleszt. Ön szerint a hagyományos agilis szoftverfejlesztés a legjobb megoldás. Miért is ne lenne az? Hiszen a gyors iterációkra és a reagálóképességre helyezi a hangsúlyt.

De a szoftverfejlesztő csapata mára már megnőtt. És az agilis megközelítése nem feltétlenül felel meg a méretezhetőség és a szabályozási előírások betartásának komplexitásának.

Itt jön be a képbe a fegyelmezett agilis módszer. Ez egy hibrid megközelítés, amely strukturált, ugyanakkor alkalmazkodó folyamatot kínál, és segít túlélni és boldogulni a komplexitás közepette.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk a fegyelmezett agilis módszert, annak előnyeit, valós életbeli alkalmazásait, a Scrum módszertantól való eltéréseit, valamint azt, hogyan használhatja azt a szoftverfejlesztés hatékonyságának növelésére.

A fegyelmezett agilis módszertan megértése

A fegyelmezett agilis (DA) vagy fegyelmezett agilis szállítás (DAD) egy eszközkészlet, amely segít az agilis és lean szoftverfejlesztési gyakorlatokat az Ön konkrét üzleti igényeihez igazítani. Gondoljon rá úgy, mint egy testre szabott öltönyre – itt nincs semmi készruha.

A DA-t Scott Ambler és Mark Lines fejlesztette ki, amikor 2012-ben megjelent könyvükben, a Disciplined Agile Delivery-ben bemutatták a koncepciót a világnak.

Ambler és Lines felismerték, hogy egyes agilis módszerek milyen merevek és egységesek lehetnek, ezért létrehozták a DA-t, amely rugalmasabb. A DA választási lehetőséget kínál a csapatoknak. Lehetővé teszi számukra, hogy kiválasszák a projektjeikhez leginkább megfelelő stratégiákat, és valódi üzleti agilitást építsenek ki.

Az évek során a fegyelmezett agilis szállítás négy réteget alakított ki és fejlesztett ki. Ezek a rétegek arra szolgálnak, hogy végigvezessék Önt az agilis gyakorlatok bevezetésén.

Az alapréteg lefekteti az alapokat az agilis és lean alapelvekkel, biztosítva, hogy minden csapattag megértse és alkalmazni tudja az alapvető gyakorlatokat. A fegyelmezett DevOps réteg az alaprétegre épül, integrálva a fejlesztést, az üzemeltetést és egyéb funkciókat, automatizálással és folyamatos integrációval javítva a szállítási sebességet és a minőséget. Az értékáramlási réteg a folyamatok optimalizálására összpontosít, hogy közvetlenül növelje az ügyfelek számára nyújtott értéket, azonosítva és finomítva a szállítási életciklus azon lépéseit, amelyek hozzájárulnak a célok eléréséhez. Az enterprise layer ezeket a gyakorlatokat kiterjeszti az egész szervezetre, összehangolva az agilis módszereket a stratégiai üzleti célokkal és elősegítve egy átfogó agilis kultúra kialakulását.

A fegyelmezett agilis szállítás négy nézőpontja részletes betekintést nyújt a keretrendszerbe és annak alkalmazásaiba. Segítségükkel az agilis csapat könnyebben eligazodik a DA komplexitásában, és különböző forgatókönyvekben is alkalmazhatja a gyakorlatokat. Íme egy rövid áttekintés:

A fegyelmezett agilis szállítás négy nézőpontja A gondolkodásmód elősegíti az agilis módszer sikeréhez elengedhetetlen alapelveket és kulturális attitűdöket, mint például a tisztelet, az együttműködés és a folyamatos tanulás.

Az emberek határozzák meg a szerepeket és a csapatdinamikát, arra összpontosítva, hogy az egyének hogyan tudnak hatékonyan együttműködni egy agilis környezetben.

A Flow leírja az értékteremtést irányító folyamatokat és életciklusokat, részletesen bemutatva a projekt- és munkafolyamat-kezelés szakaszait.

A gyakorlatok egy részletes eszközkészletet kínálnak a csapatok számára, amelynek segítségével javíthatják folyamataikat és projektjeik eredményeit.

A fegyelmezett agilis gondolkodásmód

A fegyelmezett agilis (DA) gondolkodásmód nem csupán egy szabályrendszer betartásáról szól, hanem egy gondolkodásmód elfogadásáról. Ez a gondolkodásmód elvekben, ígéretekben és irányelvekben ölt testet.

A fegyelmezett agilis nyolc alapelve

Ezek a DA-elvek képezik az üzleti agilitás filozófiai alapját. Segítenek a különböző projektek agilis gyakorlatainak testreszabásában, hogy azok megfeleljenek az új termékfejlesztés speciális igényeinek és kihívásainak.

Ezenkívül:

Tartsa ügyfeleit elégedettnek és lepje meg őket azzal, hogy innovációval és kiváló szolgáltatással folyamatosan túlteljesíti elvárásaikat. Segít kiváló munkát végezni és olyan környezetet teremteni, ahol mindenki kiemelkedő teljesítményt nyújthat és élvezheti a munkáját. Személyre szabhatja a megközelítést, hogy az megfeleljen az Ön konkrét körülményeinek. Segítünk abban, hogy olyan stratégiákra koncentráljon, amelyek hozzáadott értéket jelentenek és gyakorlati értelmet nyernek a projektje számára. Visszacsatolási ciklusok bevezetésével megismerheti és fejlesztheti az összes összetevőt, a folyamatoktól a végtermékekig. Ossza meg ötleteit és oldja meg a problémákat a belső és külső érdekelt felekkel, hogy biztosítsa az összhangot és az egyértelműséget. Tartsa folyamatait zökkenőmentesnek és hatékonynak. Összpontosítson a szűk keresztmetszetek megszüntetésére és a késedelem nélküli, folyamatos haladás biztosítására. Hangolja össze projektcéljait a szélesebb körű szervezeti célokkal, hogy támogassa az általános stratégiát és a sikert.

A fegyelmezett agilis módszer előnyei

A Disciplined Agile Delivery (DAD) nemcsak rugalmasabb megközelítést és szabadságot kínál a stratégiák menet közbeni módosításához, hanem számos meglepő előnyt is biztosít. Ezek között szerepelnek:

Gyorsabb piacra lépés

A DAD segítségével felgyorsíthatja termékeinek piacra kerülését. A kulcs az, hogy a keretrendszer hogyan egyszerűsíti az agilis munkafolyamatot.

Tegyük fel, hogy általában több hosszú jóváhagyási szakasz van. A fegyelmezett agilis módszerrel helyette valós idejű felülvizsgálatokra válthat az érdekelt felekkel.

Ez a változás segíthet megtalálni a legegyszerűbb utat a szoros határidők betartásához és az innovációk gyorsabb piacra dobásához.

Jobb csapatmunka és elégedettség

A fegyelmezett agilis módszer segít a csapatoknak jobban együttműködni. Ösztönzi a tagokat, hogy osszák meg ötleteiket és szorosan együttműködjenek, ami felgyorsítja a folyamatot és élvezetesebbé teszi a munkát.

Például a csapat tagjai a szilárd munkavégzés helyett közösen tervezhetnek megoldásokat vagy valós időben együtt oldhatnak meg problémákat.

Az all-in-one projektmenedzsment megoldásként a ClickUp megkönnyíti az agilis csapatok brainstormingját. Készre szabott ClickUp Brainstorming Template sablont kínál, amelyet ötletek rögzítésére használhat.

Töltse le ezt a sablont Összegyűjtse és rendszerezze csapata ötleteit a ClickUp Brainstorming Template segítségével.

Ezt a sablont a következőkre is felhasználhatja:

Gyűjtse össze csapatát, hogy strukturált módon új ötleteket tudjanak kidolgozni.

Készítsen vizuális ábrázolást az ötletekről

Az ötletek logikus szervezése

Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását

A sablon különböző nézeteket is kínál: listanézet, idővonal nézet, osztály nézet, szakaszok szerinti nézet és prioritások nézet. Ezek a nézetek biztosítják, hogy mindenki a számára kényelmes formátumban férhessen hozzá az információkhoz.

Folyamatos fejlesztés

A fegyelmezett agilis módszer nagy hangsúlyt fektet a folyamatos fejlesztésre. Ez a megközelítés magában foglalja a folyamatok apróbb módosításait és a leghatékonyabb megoldások értékelését.

Például egy projektfázis befejezése után a csapat áttekintheti, mi sikerült jól és mi nem, majd a következő körre módosíthatja a megközelítést.

Ez a folyamatos reflexió és finomítás ciklusa segít biztosítani, hogy minden projekt zökkenőmentesebben futjon, mint az előző, és praktikus módszert kínál a munkád folyamatos fejlesztésére és tökéletesítésére.

A ClickUp Docs egy együttműködésen alapuló módszert kínál a folyamatok létrehozására és dokumentálására azok megvalósulása közben. Ön és csapata együtt dolgozhatnak olyan beágyazott oldalak létrehozásán, amelyek a munkafolyamat egyes lépéseit határozzák meg.

Ezenkívül ezek a dokumentumok összekapcsolhatók konkrét projektfeladatokkal, így további részleteket nyújtanak a folyamatról.

Készíts dokumentumokat a munkafolyamatok rögzítéséhez a ClickUp Docs-ban

A dokumentumokat a projekt végső szakaszában szükség szerint szerkesztheti. A jövőbeli projektekben ezek a dokumentumok egyetlen hiteles forrásként szolgálnak, és a csapatot a sikerhez vezetik.

Scrum vagy agilis: melyik az első?

Észrevette már, hogy az emberek az „agilis” és a „Scrum” kifejezéseket egymás szinonimájaként használják? Nos, ez az egyik leggyakoribb tévhit.

Az igazság az, hogy a Scrumot Jeff Sutherland és Ken Schwaber alkotta meg az 1990-es évek elején. Az „agilis” kifejezést viszont 2001-ben alkották meg az Agilis Manifesztum közzétételével.

A Scrum körülbelül egy évtizeddel megelőzte az agilis elvek hivatalos konszolidációját. Íme néhány további különbség az agilis és a Scrum csapatok között:

Funkció Scrum Agilis Meghatározás Az agilis projektmenedzsment megvalósításához használt keretrendszer Az agilis szoftverfejlesztés elvei, amelyek ösztönzik a változásokra való rugalmas reagálást. Fókusz Konkrét gyakorlatok és szerepek, például a Scrum Master, a Product Owner és a Sprints. Egy tágabb filozófia, amely magában foglalhat különböző módszertanokat, mint például a Scrum, a Kanban és az Extreme Programming. Rugalmasság Szerkezetes, kevésbé rugalmas Nagyon jól alkalmazkodik a változásokhoz Méretezés Gyakran használják egyetlen csapat vagy több kis csapat esetében, amelyek ugyanazon a terméken dolgoznak. Agilis modellezési keretrendszerek, például a Scaled Agile Framework segítségével nagyobb projektekre és szervezetekre is kiterjeszthető.

Mi az a fegyelmezett agilis módszer a Scrumban?

Egy másik gyakori kérdés, hogy a fegyelmezett agilis módszer a Scrum módszertan része-e. A válasz nem.

A DA-t tekintsük egy átfogó keretrendszernek, amely többek között a Scrumot is magában foglalja. Míg a Scrum szűken a projektek kezeléséhez szükséges konkrét szerepekre és sprintekre koncentrál, a fegyelmezett agilis módszer szélesebb körű eszközkészletet kínál.

Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy különböző agilis stratégiák közül válasszanak, beleértve a Scrumot is, és kiegészíti azokat további gyakorlatokkal, amelyek alkalmasak a különböző méretű szervezetek és az új termékfejlesztés igényeinek kielégítésére.

Míg a Scrumot strukturált és egyszerű megközelítése miatt használhatja, a DA rugalmasságot biztosít az agilis szoftverfejlesztési folyamatok testreszabásához és méretezéséhez az egész szervezetben vagy összetettebb helyzetekben.

Szeretne többet megtudni az Agile Scrumról? Olvassa el a ClickUp cikkét, és ismerje meg a bevált Agile Scrum technikákat.

Hogyan valósítsuk meg a fegyelmezett agilis elveket?

A fegyelmezett agilis elvek megvalósítása átgondolt megközelítést igényel, tekintettel a keretrendszer rugalmasságára és alkalmazkodóképességére.

Íme egy strukturált, mégis testreszabható megközelítés, amely segít az indulásban:

1. Ismerje meg és fogadja el a DA gondolkodásmódját

Első lépésként mindenkit meg kell győzni a DA szemléletmódról. Képzéseket és workshopokat kell szervezni, hogy a csapat megértse a ügyfélközpontúság, a folyamatos fejlesztés és a rugalmasság alapelveit, és ezeket a saját igényeikhez tudja igazítani.

2. Értékelés és tervezés

Vizsgálja meg alaposan a jelenlegi folyamatait, és derítse ki, hol illeszkedik legjobban a DA. Válasszon olyan munkamódszert, amely megfelel a csapata igényeinek és az általánosabb céljainak.

Állítson be agilis célokat csapatának a ClickUp Goals segítségével

A ClickUp Goals segítségével egyetlen helyen hozhatja létre és követheti nyomon ezeket a célokat. Használja numerikus, pénzügyi, igaz/hamis és feladatcélok beállításához. Emellett mappákat is létrehozhat a sprint ciklusok, OKR-ek és heti előrehaladás nyomon követéséhez.

3. Kezdje kicsiben, és ismételje meg

Kezdje kis léptékkel – például egy csapattal vagy projekttel. Alkalmazzon DA gyakorlatokat rövid ciklusokban, és finomítsa azokat a kapott visszajelzések és eredmények alapján.

Takarítson meg időt, fokozza az együttműködést, és érje el céljait a ClickUp Sprints segítségével

A ClickUp Sprints ebben segíthet. Kifejezetten iteratív ciklusokban dolgozó agilis csapatok számára lett kifejlesztve, így természetesen illeszkedik a DA-ban rejlő folyamatos fejlesztési folyamat kezeléséhez.

Koordinálja a sprint ütemtervét, ossza el a pontokat és rangsorolja a feladatokat, hogy biztosítsa a csapat számára a tisztaságot. Használja a ClickUp Automations szolgáltatást a következő sprintre átvitt munkák automatizálásához, és a fejlesztési tevékenységek zökkenőmentes szinkronizálásához olyan platformokkal, mint a GitHub, a GitLab vagy a Bitbucket.

4. Az együttműködés javítása

Támogassa a nyílt kommunikációt és a csapatmunkát. A ClickUp Chat a legegyszerűbb módja annak, hogy kapcsolatban maradjon a csapatával és más érdekelt felekkel. Cseveghet kollégáival egy feladat keretében, kijelölhet konkrét felelősöket, és megoszthat projektlinkeket, videókat és táblázatokat. Emellett kiváló eszköz visszajelzések adására és kérése is.

5. Méretez és optimalizálj

Miután megértette a lényeget, kezdje el kiterjeszteni a DA gyakorlatokat a szervezet más területeire is. Figyelje a folyamatok hatékonyságát, és mindig keressen lehetőségeket a fejlesztésre.

6. Mérj és módosíts

Használjon kulcsfontosságú teljesítménymutatókat, hogy mérje, mennyire hatékony a DA az Ön esetében. A ClickUp Dashboards egyszerűbbé teszi a KPI-k nyomon követését.

Vizualizálja céljait és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Dashboards segítségével

A műszerfalon keresztül nyomon követheti a csapat termelékenységét, munkaterhelését és az eltöltött időt. Az adatokat diagramok, grafikonok és táblázatok formájában jelenítheti meg, így könnyebben olvashatók és érthetőek az információk.

A mutatók alapján finomíthatja és módosíthatja gyakorlatait, hogy azok jobban megfeleljenek szervezetének céljainak.

A ClickUp agilis projektmenedzsment szoftvere

A ClickUp Agile projektmenedzsment szoftver segítségével könnyedén kezelheti a termékfejlesztési terveket, a hátralévő feladatokat és a sprinteket.

A ClickUp agilis projektmenedzsment szoftvere számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik a DA bevezetését.

Ezek a következők:

Együttműködési eszközök, mint például a ClickUp Whiteboards (vizuális együttműködéshez), a ClickUp Chat és a ClickUp Email (e-mailek küldéséhez és fogadásához a ClickUp-on belül). Ezek összehozzák a csapat tagjait és az érdekelt feleket.

Jelentések és elemzések a ClickUp Dashboards segítségével, amely nyomon követi a KPI-ket és vizualizálja az adatokat.

A ClickUp integrációs képességei több mint 1000 eszközzel való összekapcsolódást tesznek lehetővé a termelékenység növelése érdekében.

Mobil hozzáférés , hogy a csapat tagjai útközben is naprakészek legyenek a legfrissebb információkkal

Ha segítségre van szüksége a kezdéshez, a ClickUp Agile projektmenedzsment sablonja pontosan megfelel Önnek. Ez a sablon ideális azoknak a nem szoftverfejlesztő csapatoknak, amelyek agilis módszertanokat, például a Scrumot szeretnék bevezetni.

Töltse le ezt a sablont Alkalmazzon agilis módszertanokat a projekt folyamatának optimalizálására a ClickUp agilis projektmenedzsment sablon segítségével.

A sablon is segítséget nyújt:

A nem szoftverfejlesztő csapatok is alkalmazzák az agilis módszertanokat

Fegyelmezett agilis csapatok a backlogok létrehozásához és prioritásainak meghatározásához

A feladatokat „Folyamatban”, „Kész” vagy „Teendő” jelöléssel látja el.

Olvassa el még: Agilis tanulási stratégiák: A végső útmutató oktatók és üzleti vezetők számára

Szerepek és felelősségek a fegyelmezett agilis módszertanban

A DA általában elsődleges és támogató szerepeket tartalmaz. Mindegyiknek megvan a maga szerepe az agilis folyamatban.

Íme néhány alapvető szerepkör összefoglalása:

Csapatvezető (Disciplined Agile Scrum Master) : Gondoskodik a folyamatok zökkenőmentességéről, eltávolítja az akadályokat és biztosítja a csapat koncentrációját.

Termék tulajdonos : Meghatározza az ügyfelek igényeit és rangsorolja a feladatokat az érték maximalizálása érdekében.

Architektúra tulajdonos : Irányítja a technikai döntéseket, hogy azok összhangban legyenek a projekt és a szervezet céljaival.

Csapat tag : Részt vesz a termék elkészítésében, ami magában foglalhatja a kódolást, tesztelést vagy tervezést.

Érdekelt felek: külső visszajelzéseket adnak és befolyásolják a projekt irányát.

A fegyelmezett agilis módszer folyamatcéljai

A fegyelmezett agilis módszer folyamatcéljai átfogó képet adnak arról, hogy az egyes szerepköröknek mire kell összpontosítaniuk a projekt során.

Ezek a célok testreszabható döntési pontokként szolgálnak, amelyek iránymutatást adnak a fegyelmezett agilis csapatoknak a folyamataik finomításához.

A folyamat néhány legfontosabb célja:

Inkrementális szállítás : Ossza fel a feladatokat kisebb szegmensekre a gyorsabb elvégzés és a rendszeres kiigazítások érdekében.

A változó érdekelt felek igényeinek kezelése : Folyamatosan tartsa a kapcsolatot az érdekelt felekkel, hogy finomítsa a projekt irányát.

Minőség javítása : Magas színvonal fenntartása az értékes, hibamentes eredmények biztosítása érdekében

Kockázatkezelés : A projekt sikerének biztosítása érdekében azonosítsa és csökkentse a kockázatokat már a korai szakaszban.

Munkafolyamat-optimalizálás : Növelje a folyamatok hatékonyságát és eredményességét

Tevékenységek koordinálása : A munka összehangolása és integrálása a csapaton belül és külső csoportokkal

Biztonságos környezet biztosítása: Olyan kultúra előmozdítása, amelyben a csapat tagjai innoválhatnak és tanulhatnak a hibáikból.

A fegyelmezett agilis módszer a gyakorlatban A Panera Bread, egy népszerű pékség-kávézó lánc, valóban megérezte a hagyományos IT-folyamatokhoz való ragaszkodás hátrányait. Az előrelépés érdekében bevezették a fegyelmezett agilis keretrendszert, amelynek első lépése a meglévő működésük alapos felülvizsgálata volt, amelyet néhány célzott képzés követett mind a vezetőség, mind a projektcsapatok számára. Két kísérleti projekttel tesztelték a terepet, és a gyakorlatokat a konkrét helyzetekhez igazították. Ez a változás sokkal jobb csapatmunkát eredményezett az IT és az üzleti szakemberek között, növelve képességüket, hogy gyorsan reagáljanak az üzleti igényekre. Ez a együttműködőbb és agilisabb megközelítés nagyban hozzájárult ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani a változásokkal. ​

Érdemes-e a fegyelmezett agilis módszert alkalmazni?

A DA lenyűgöző előnyökkel jár az üzleti termelékenység optimalizálása terén. A következőkre összpontosít:

Rugalmasság: A DA elismeri, hogy nincs olyan megoldás, amely minden helyzetre alkalmas. Rugalmas keretrendszert biztosít, amely különböző kontextusokhoz alkalmazkodik, lehetővé téve a csapatok számára, hogy egyedi igényeiknek megfelelően alakítsák ki agilis megközelítésüket. Akár nagyszabású projektekről, szabályozási korlátozásokról vagy régebbi rendszerekről van szó, a DA a pragmatikus döntéseket ösztönzi.

Az ügyfelek megértése: A DA középpontjában az ügyfélközpontúság áll. Hangsúlyt fektet az ügyfelek igényeinek, preferenciáinak és visszajelzéseinek megértésére. Az ügyfelekről szerzett ismeretek beépítésével a folyamatokba hatékonyabban tud értéket teremteni.

Az együttműködés javítása: A DA elősegíti a különböző szerepkörök, csapatok és részlegek közötti együttműködést. Felismeri, hogy a sikeres eredmények a hatékony kommunikációtól, a közös megértéstől és a funkciók közötti együttműködéstől függenek. Akár egy helyen dolgoznak, akár különböző helyszíneken, a DA ösztönzi az együttműködést.

Folyamatos tanulás: A DA a folyamatos fejlődés kultúráját ösztönzi. A csapatok tanulnak tapasztalataikból, alkalmazkodnak a gyakorlatokhoz és fejlődnek. Ez a tanulási szemlélet segít a szervezeteknek relevánsnak és reagálóképesnek maradni a dinamikus üzleti környezetben.

Ha fontosnak tartja az alkalmazkodóképességet, az ügyfélközpontúságot, az együttműködést és a tanulás iránti elkötelezettséget, akkor a fegyelmezett agilis módszer kiválóan illeszkedhet a szervezetéhez.

A fegyelmezett agilis módszert könnyedén megvalósíthatja a ClickUp segítségével

Komplexitása miatt a fegyelmezett agilis módszer (DA) bevezetése gyakran kihívást jelent. A siker érdekében a folyamatot minden egyes projekthez és csapathoz pontosan igazítani kell.

Ehhez mélyreható ismeretekre van szükség az agilis gyakorlatokról és rugalmas megközelítésre a projektmenedzsmentben.

A ClickUp egyszerűsítheti ezt a folyamatot. A feladatkezelési funkciók és a testreszabható munkafolyamatok jól illeszkednek a DA elveihez, megkönnyítve az iteratív folyamatok alkalmazkodását és nyomon követését, segítve a csapatokat a DA keretrendszer hatékony alkalmazásában és kezelésében.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és könnyedén valósítsa meg a DA-t!