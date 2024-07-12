Hogyan működnek a tanácsadói megbízások?

A tanácsadók egyik legnagyobb kihívása a jövedelem bizonytalansága.

Az egyik ügyféltől a másikhoz való állandó ugrálás, új szerződések aláírása és az egyes ügyfelek egyedi igényeihez való alkalmazkodás stresszes és kiszámíthatatlan lehet. Ez a bizonytalanság gyakran a száraz időszakoktól való félelmet kelti, amikor egyszerre veszítheti el ügyfeleit és jövedelmét.

A tanácsadói előleg eloszlatja ezt a bizonytalanságot. Ez akkor történik, amikor az ügyfelek hisznek a munkád minőségében, és havonta előre fizetnek neked tanácsadói díjat (előlegként) a szolgáltatásokért. Az ügyfél számíthat a folyamatos rendelkezésre állásodra, te pedig hosszú távú, stabil jövedelemre tehetsz szert.

Ez mind Önnek, mind ügyfelének előnyös helyzet.

Ugyanakkor nehéz lehet meggyőzni az ügyfeleket, hogy előleget fizessenek, különösen, ha új tanácsadó vagy, vagy még nincs szilárd referenciád sok ügyféllel való együttműködésről.

Ez a cikk minden tudnivalót tartalmaz a tanácsadói megbízásokról. Megismerheti a különböző megbízás típusokat, megtudhatja, hogyan válassza ki a vállalkozásának legmegfelelőbbet, hogyan valósítsa meg sikeresen, és hogyan kezelje az esetleges kihívásokat.

Kezdjük!

Mi az a tanácsadói megbízás?

A tanácsadói megbízási díj egy fix összegű pénzösszeg vagy előre fizetett díj, amelyet az ügyfél fizet Önnek a munkájáért cserébe. Ez egy olyan árazási modell, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy előre meghatározott időtartamra biztosítsák maguknak az Ön szolgáltatásait.

A legtöbb tanácsadó óradíj, napi, havi vagy projekt alapú díjazást számol fel egy meghatározott munkaterületért. Ezek a fizetési módok azonban nem garantálják a stabilitást vagy a folyamatos jövedelemforrást.

A tanácsadói előleg árazási modell kitölti ezt a rést. Állandó biztonsági hálót nyújt azzal, hogy előre fizet, ha a hagyományos árazási modelleken alapuló projektjei közül bármelyik kudarcot vall.

A tanácsadói megbízások típusai

A tanácsadói megbízási szerződések különböző formákban és méretekben léteznek. Nézzük meg a leggyakoribbakat:

Fizetés a munkáért

Ebben az árképzési modellben az ügyfél előre meghatározott munkamennyiségért vagy projektért fizet Önnek egy fix összeget, amelyet Ön vállal, hogy teljesít.

Például 500 dollárt kaphat egy weboldal átalakításáért, és a fizetése attól függ, hogy hány oldalt alakít át egy meghatározott időszakban, mondjuk egy hónap alatt.

Hozzáférésért fizetett előleg

Ez a havi előlegmodell néha hat hónapos vagy egyéves előre fizetést is magában foglal. Ebben a modellben az ügyfelek nem konkrét eredményekért vagy szolgáltatásokért fizetnek, hanem a tudásod, tapasztalatod és szakértelmedért.

Általában akkor alkalmazzák, ha az ügyfél vállalkozása folyamatos támogatást igényel. Ide tartozik a marketing és kampánymenedzsment, a közkapcsolatok menedzsmentje, az adatbiztonsági menedzsment, az ügyfélmenedzsment és egyebek.

Ez a megoldás leginkább tapasztalt tanácsadóknak és jó hírű szakértőknek megfelelő.

Értékalapú árazású előleg

Ebben az árképzési modellben Ön és ügyfele megegyeznek abban, hogy bizonyos időszakok végén konkrét, értékes célokat érnek el, ahelyett, hogy korlátoznák a munkára fordított időt.

Például az ügyfél célul tűzheti ki a regisztrációs oldal konverziós arányának vagy a közösségi média hirdetések kattintási arányának növelését.

Az ár, amelyet kapsz, attól függ, hogy mennyire tudsz segíteni ügyfelednek ezeknek a céloknak az elérésében. Fontos szempont, hogy világos elvárásokat fogalmazz meg azzal kapcsolatban, hogy mit tudsz tenni, mivel a célok el nem érése veszélyeztetheti a szerződésedet.

Óradíj alapú előleg (vagy időalapú előleg)

Ebben az árképzési modellben az ügyfeleknek a szolgáltatások igénybevételéért meghatározott óradíjat számolsz fel. Ebben az esetben a projekt hatálya általában teljesen nyitott.

Az óradíjas előlegek nagyobb rugalmasságot biztosítanak ügyfeleinek azokkal a projektekkel kapcsolatban, amelyekhez esetleg szükségük van az Ön munkájára. Ne feledje azonban, hogy magasabb árakat kell alkalmaznia, mivel nagyobb rugalmasságot biztosít nekik.

Ez az árképzési modell azoknak az ügyfeleknek a legalkalmasabb, akik egyszerre több projektre is tanácsadói szolgáltatásokat igényelnek. Például, ha egy ügyfél új terméket dob piacra, akkor tanácsadásra lehet szüksége a terméktervezés, a weboldal tervezés, a marketingkampányok és egyéb területeken.

Átalánydíjas előleg

Ebben az árképzési modellben Ön fix vagy „átalánydíjat” számít fel, amely fedezi az előzetes megállapodásban meghatározott összes szolgáltatást és költséget, ahelyett, hogy óradíj alapján számolna. Ezt a díjat részben vagy teljes egészében a megállapodás aláírásakor fizetik ki.

A tanácsadói tevékenységben a megbízások sikeres megvalósítása

Ha érdekel a tanácsadói megbízási modell bevezetése, akkor a következőket kell tenned:

1. lépés: Válassza ki a számára megfelelő modellt

A megbízási modell bevezetésének első lépése a használni kívánt típus(ok) meghatározása. Az ügyfél igényeitől függően egy vagy több modellt is választhat.

Ne feledje, mindkettőnek megvannak a maga előnyei és kihívásai. Például, ha Ön egy kevés tapasztalattal rendelkező új tanácsadó, fontolja meg a munkáért fizetéses modell alkalmazását. Ha elkötelezi magát egy meghatározott teljesítmény mellett, az segíthet olyan ügyfeleket vonzani, akik még nem ismerik a munkáját.

Másrészt, ha Ön egy tapasztalt, jó hírű tanácsadó szakember, érdemes lehet egy fizetéses hozzáférési rendszert alkalmazni. A potenciális ügyfelek hajlandóak lehetnek fizetni a szolgáltatásaiért, ha látták, hogy sikeresen segített más, az ő területükön működő vállalkozásoknak.

Vegye figyelembe azt is, hogy milyen iparágban dolgozik. Egyes iparágak, például a marketing, folyamatos támogatást igényelnek, míg mások, például a szoftverimplementáció (CMS vagy chatbotok), egyszeri munkát és rendszeres karbantartást igényelhetnek.

Míg az előbbi esetében a fizetéses hozzáférési rendszer alkalmasabb, addig a fizetéses munkadíj modell megfelelőbb lehet.

2. lépés: Biztosítsa referenciáit

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó előlegmodell kialakításakor elengedhetetlen a szakértelem felmérése. Ez segít eldönteni, hogyan reklámozza vállalkozását, melyik modellt alkalmazza és mennyit számoljon fel.

Kezdje azzal, hogy átgondolja többéves tapasztalatát és azokat a munkákat, amelyekkel bemutathatja tanácsadói képességeit.

Gondold át, hogy vannak-e korábbi ügyfeleid, akik ajánlólevéllel vagy ajánlással igazolhatják sikereidet. Ezek a lépések segítenek felmérni, mennyire tudod eladni szolgáltatásait, és meghatározzák az árazási struktúrát.

Például, ha széles körű szakértelemmel rendelkezik, de korlátozott portfólióval és kevés ügyféllel, akkor alacsonyabb árakkal kell kezdenie. Azonban szilárd munkatapasztalattal és ragyogó ajánlásokkal indokolhatja a magasabb árak felszámítását.

3. lépés: Építsen ki egy megfelelő üzleti modellt

Döntsd el, milyen szolgáltatásokat fogsz nyújtani, és határozd meg a munka elvégzésének és a fizetés megkapásának időkeretét. Heti, havi vagy akár hosszabb időszakokra is számlázhatsz.

Szintén meg kell fogalmaznia egy tanácsadói megbízási szerződést. Ez a dokumentum tartalmazza az Ön feltételeit, és szerződésként működik Ön és ügyfele között. Ne felejtse el a következő elemeket belefoglalni a szerződésbe:

Az Ön és ügyfele által egyértelműen meghatározott és elfogadott projektcélok

A munkakör áttekintése

A megállapodás típusának leírása, akár munkáért fizetés, akár hozzáférésért fizetés

Magyarázat arra, hogyan fogja teljesíteni az ügyfél követelményeit vagy a szolgáltatás leírását

A megállapodásban szereplő felek felelősségei

A megállapodás konkrét hatályát meghatározó feltételek

Az ügyfél által a szolgáltatásaiért fizetendő díj

Az Ön és az ügyfél aláírása

4. lépés: Számítsa ki a megbízási díját

Most jön a nehéz rész: a szolgáltatásokért fizetendő előleg megállapítása.

Ennek eldöntésekor figyelembe kell vennie tapasztalatát és hírnevét. Ez fogja meghatározni, hogy ügyfelei mennyit hajlandók előre fizetni.

Ha korábban óradíjat számított fel, akkor azt felhasználhatja az új árak megállapításához. Becsülje meg, hogy a szerződés időtartama alatt hány órát fog egy ügyfél projektjével tölteni, és szorozza meg azt az óradíjával.

Például, ha óránként 80 dollárt számol fel, és egy hónapos szerződést köt 30 órára hetente, akkor a teljes díját így számolná ki:

80 x 30 x 4 = 9600 dollár

Ez volt az átfogó óradíj-becslési módszer, de más módszerek is léteznek a tanácsadói díjak meghatározására. Ezek a következők:

Átlagos módszer: A megbízási díjat a hasonló ügyek átlagos költsége alapján számítja kiKéplet: Megbízási díj = (hasonló ügyek átlagos óraszáma x óradíj)

Lépésenkénti módszer: A megbízási díjat úgy számolják ki, hogy fedezze a projekt kezdeti szakaszait, beleértve a kezdeti konzultációk, kutatások és egyéb dokumentációk költségeit.

Képlet: Retainer díj = becsült óraszám a kezdeti szakaszban x óradíj

Miután kiszámította a díjat a kívánt módszerrel, tárgyalhat egy részéről vagy a teljes összegről, mint előlegdíjról.

5. lépés: Mutassa be portfólióját

Ha előlegfizetési modellt alkalmaz, meg kell mutatnia az ügyfeleknek, miért érdemesek a termékei vagy szolgáltatásai.

Tanácsadóként a legjobb eszköz ehhez egy erős portfólió. Felsorolhatja korábbi ügyfeleit, azokon a projektekben, amelyeken dolgozott, az elért eredményeket, bevételeket, konverziókat és egyéb pozitív eredményeket.

Hogyan lehet a meglévő ügyfeleket átállítani a megbízási díjra?

Tanácsadóként valószínűleg már vannak ügyfelei, akikkel együtt dolgozik. Tehát, hogyan alakíthatja át egyszeri ügyfeleit előzetes díjazású modellre?

Ez eleinte ijesztőnek tűnhet, de a mi segítségünkkel nem kell, hogy az legyen. Kövesse az alábbi lépéseket, hogy jelenlegi ügyfeleit átállítsa előzetes díjazásra:

Ismerje meg az egyes ügyfelek szempontjait: Mérlegelje, hogy az egyes ügyfeleknek mire van szükségük, és értékelje, hogy melyiküknek van szüksége folyamatos támogatásra, és melyikük fogja valószínűleg újra igénybe venni a szolgáltatásait. Emellett célozza meg azokat a vállalkozásokat, amelyek már többször igénybe vették a szolgáltatásait. Ne minden meglévő ügyfelet keressen meg az új előlegmodelljével.

Válasszon megfelelő időpontot az árképzési modell bemutatására: Ha már jó kapcsolatot ápol az ügyféllel, nyugodtan felvetheti az új árképzési modellt. Válasszon megfelelő időpontot erre, például egy rendszeresen megbeszélt beszélgetés során, vagy az ügyfél költségvetési vagy stratégiai tervezési fázisában. Ne hozza fel hirtelen a visszatérítési modellt.

Legyen nyitott az ügyfelek visszajelzéseire: Legyen nyitott és átlátható a változásokkal kapcsolatban, és fogadja nyitottan az ügyfelek esetleges javaslatait. Lehet, hogy bizonyos speciális igényeik vannak, vagy tárgyalni szeretnének az árakról. Foglalkozzon az aggályaikkal, és legyen a lehető legrugalmasabb anélkül, hogy veszélyeztetné bevételeit.

Részletesen magyarázza el az átállási folyamatot: Változik-e a munkakör? Kap-e az ügyfél rövid távú hitelt? Világosan magyarázza el ezeknek a változásoknak az ütemtervét és feltételeit, hogy elkerülje a számlázással kapcsolatos zavart vagy az aggodalmakat, hogy az ügyfelek nem kapják meg azt az értéket, amiért már fizettek.

Tárgyalási taktikák új ügyfelek számára

Bár a régi ügyfelek megtartása és átállítása szükséges, az új ügyfelek megszerzésére is koncentrálnia kell, akik előlegfizetési modellel kezdenek Önnél.

Íme néhány taktika, amely segíthet ezekben a tárgyalásokban:

Végezzen alapos felderítő beszélgetéseket: Mielőtt előzetes díjat javasolna, végezzen alapos felderítő beszélgetést, hogy megértse a potenciális ügyfél igényeit, céljait és a munkája hatókörét.

Próbaidőszak felajánlása: A munkád minőségével kapcsolatos bizonytalanság enyhítésére ajánlj fel próbaidőszakot. Így mindkét fél minimális kockázattal korán kiléphet a kapcsolatból. A próbaidőszak lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy értékelje a munkádat, és eldöntse, megéri-e a befektetést.

Összpontosítson az értékre és az előnyökre: Amikor bemutatja üzleti modelljét, mindenképpen összpontosítson azokra az előnyökre, amelyekkel jár, ha Önnel állandó megbízási szerződés keretében dolgoznak együtt. Például, ha Ön egy online reklámügynökség, akkor mondhat valamit ilyesmit: „Ha állandó megbízási szerződéssel alkalmaz, akkor bármikor igénybe veheti szakértelmemet, amikor szüksége van rá. Nem kell aprólékosan kezelnie a hirdetési kiadásait, mert ügynökségünk gondoskodik a teljesítmény figyelemmel kíséréséről és a szükséges kiigazításokról. Ráadásul a kampány végén nem kell új embert keresnie.”

Legyen rugalmas: Legyen kész a tárgyalásra és a kompromisszumra. Próbáljon alacsonyabb díjat ajánlani cserébe egy hosszabb szerződésért, vagy javasoljon próbaidőt.

Ismerd meg az értéked: Legyen rugalmas, de ne hagyja, hogy az ügyfelek átgázoljanak Önön. Tudja meg, mikor válik a kompromisszum túlzottá, és tanulja meg elutasítani azokat az ajánlatokat, amelyek károsíthatják az üzleti tevékenységét.

A tanácsadói megbízások értékesítésének művészete

A legnagyobb problémák, amelyekkel az ügynökségek szembesülnek, amikor ügyfeleiket megpróbálják meggyőzni a megbízási modellekről, a következők:

Alacsony bizalom az árazásukkal kapcsolatban Félelem attól, hogy hosszú távú elkötelezettséget kérjen az ügyfelektől, és Nem tudják megfelelően közvetíteni az ügyfélnek nyújtott értéküket

Ezeket a kihívásokat a következő tippek segítségével lehet leküzdeni:

Számítsa ki az eredményeit: Milyen kézzelfogható eredményeket tud elérni a munkájával? Gyakran hallani olyan tanácsadó cégeket, amelyek azt mondják: „Segítünk ügyfeleinknek a növekedésben azáltal, hogy támogatjuk őket a marketingben. ” Azonban senki sem fogja növelni a vállalkozásának méretét ezzel az ajánlattal. Konkrétabbnak és értelmesebbnek kell lennie. Tegyük fel például, hogy 200%-kal növeli az organikus forgalmat. Derítse ki, hogy ez hogyan hatott a potenciális ügyfelek számára, hány új ügyfelet hozott, és mennyi értéket teremtene, ha ezt 2, 3 vagy 5 éven át következetesen csinálná.

Tegye meg az első lépést: Ne próbálja azonnal eladni a megbízási díj modelljét egy új ügyfélnek. Először próbáljon kapcsolatot kialakítani velük. Nem vásárolna ruhát egy boltban anélkül, hogy előbb felpróbálná, igaz? Akkor miért vállalnának az ügyfelei ilyen nagy kötelezettséget csak azért, mert Ön megkérte őket? Az ingyenes próba kiváló módja annak, hogy bemutassa, mit tud nyújtani ügyfeleinek. Előre fizetendő felmérő beszélgetéseket is értékesíthet, hogy megkezdje a tranzakciókat ügyfeleivel. Végül is sokkal könnyebb 500–3000 dollárért előre fizetendő megbízást értékesíteni, mint 5000–100 000 dollárért egy projektet.

Kedvezményes előleg: Sok ügyfél szkeptikus lesz az előleg fizetésével kapcsolatban, mielőtt megismerné a szolgáltatásait. Az ügyfelek úgy gondolhatják, hogy ha óránként 100 dollárt fizetnek Önnek minden alkalommal, amikor egy órát töltenek Önnel, akkor miért kellene 10 000 dollárt fizetniük 100 óráért előre? Hogy megnyugtassa őket, bizonyos minimális kedvezményeket adhat az előleg díjához, 5% és 15% között.

Adjon helyzetjelentéseket: Az ügyfelek szeretnének tájékoztatást kapni arról, hogy mit kapnak a pénzükért. Ezért a rendszeres helyzetjelentések segítenek az ügyfelek megszerzésében és megtartásában a megbízási modell keretében. A jelentés pontosan bemutatja, hogy mit tett, és bemutatja az ügyfelek számára a megbízási kapcsolatból származó előnyöket.

A tanácsadói megbízások előnyei és kihívásai

Íme néhány előny és hátrány, amelyek segítenek eldönteni, hogy mikor a legalkalmasabb az előleg, és mikor nem.

Előnyök

Stabil jövedelem: A tanácsadói megbízások legfontosabb előnye az ügynökség számára a folyamatos, állandó és garantált jövedelem. Ez csökkenti a késedelmes fizetésekből eredő kockázatokat.

Hosszú távú kapcsolat: A tanácsadói megbízások elősegítik a hosszú távú ügyfélkapcsolatok kialakítását és biztosítják a stabil pénzforgalmat, segítve a pénzügyi stabilitás fenntartását, a működési költségek fedezését és a növekedés tervezését.

A munkakör rugalmassága: Az időalapú megbízás lehetővé teszi, hogy ügyfeleinek szakértelmén belül különböző feladatokban segítsen, nem csak előre meghatározott projektekben. Ez bemutatja sokoldalúságát, és lehetővé teszi, hogy sokszínű portfóliót építsen fel.

Hozzáférhetőség: Az ügyfelek igény szerint szeretnének hozzáférni egy szakértőhöz. A megbízási szerződések prioritást biztosíthatnak az ügyfeleknek a tanácsadási szolgáltatásokhoz való hozzáférésben, ami viszont erősíti az ügyfélkapcsolatokat és növeli az Az ügyfelek igény szerint szeretnének hozzáférni egy szakértőhöz. A megbízási szerződések prioritást biztosíthatnak az ügyfeleknek a tanácsadási szolgáltatásokhoz való hozzáférésben, ami viszont erősíti az ügyfélkapcsolatokat és növeli az ügyfélmegtartási arányt.

Hátrányok

Korlátozott ügyfélrugalmasság: A megbízási modell kissé korlátozónak tűnhet az ügyfelek számára, mivel kénytelenek lesznek veled dolgozni, anélkül, hogy más alternatívákat kereshetnének. A megoldás egy jól megtervezett portfólió vagy ingyenes próbaidőszakok kínálata, amelyek megnyugtatják az ügyfeleket.

Ahogyan talán észrevetted, nem említettünk sok hátrányt. Ez azért van, mert a tanácsadói megbízási modellnek nagyon kevés hátránya van.

