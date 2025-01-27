A 10 legjobb alkalmazás és eszköz önfoglalkoztatóknak 2025-ben

A szabadúszó karriered sikere szinte teljes mértékben az általad használt önálló vállalkozóknak szóló alkalmazásoktól függ.

Lássuk be, a szabadúszó élet nem mindig rózsás.

A határidőkkel való zsonglőrködés, az óraszámok nyomon követése, a számlák küldése és a kiégés elkerülése – a szabadúszóként végzett napi munka megterhelő lehet. De a megfelelő eszközökkel egyszerűsítheti üzleti tevékenységét, növelheti termelékenységét, és végső soron megkönnyítheti az életét.

Elvégeztük a házi feladatunkat, és összeállítottuk a 2024-es év 10 legjobb önálló vállalkozóknak szóló alkalmazásának listáját.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk az egyes alkalmazások legfontosabb funkcióit, hátrányait és árait, hogy perceken belül megalapozott döntést hozhass.

Mit kell keresni az önálló vállalkozóknak szóló alkalmazásokban?

Az önálló vállalkozóknak szóló alkalmazásokban szükséges funkciók jelentősen eltérhetnek a szolgáltatások és az iparág függvényében. Azonban azonosítottunk néhány általános szempontot, amelyet érdemes figyelembe venni:

Időkövetés: Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás pontosan rögzíti a projektekre és feladatokra fordított időt, hogy pontosan számlázhasson ügyfeleinek.

Számlázási és számlázási lehetőségek: Válasszon olyan alkalmazást, amely számlázási eszközökkel rendelkezik a professzionális számlák létrehozásához és elküldéséhez, a fizetések nyomon követéséhez és az ügyfelek számlázásának kezeléséhez.

Kiadások nyomon követése: Keress olyan funkciókat, amelyek megkönnyítik az üzleti kiadások és bizonylatok rögzítését, rendszerezését és kezelését adólevonási célokra.

Projekt- és feladatkezelés: Ez magától értetődő. Az alkalmazásnak képesnek kell lennie arra, hogy segítse Ez magától értetődő. Az alkalmazásnak képesnek kell lennie arra, hogy segítse a feladatok szervezését , valamint a szabadúszó projektek és munkafolyamatok hatékony nyomon követését.

Integráció könyvelő szoftverekkel: A szabadúszóknak saját pénzügyeiket és adólevonásaikat is kezelniük kell, ezért győződjön meg arról, hogy önálló vállalkozóknak készült alkalmazása összekapcsolható olyan népszerű könyvelő alkalmazásokkal, mint a QuickBooks Online vagy a Xero.

Jelentések és elemzések: Válasszon egy olyan alkalmazást, amely részletes jelentésekkel és elemzési funkciókkal rendelkezik, hogy betekintést nyerjen üzleti teljesítményébe, bevételeibe, üzleti kiadásaiba és adókkal kapcsolatos adataiba.

Mobil hozzáférhetőség: Keressen olyan alkalmazást, amely mobilalkalmazás formájában is elérhető, így bármilyen eszközről, bárhonnan hozzáférhet munkájához és pénzügyeihez, és kezelheti azokat.

A 10 legjobb alkalmazás önfoglalkoztatók számára

Akár ajánlatokat szeretnél készíteni, a számlázható órákat nyomon követni, számlákat kiállítani vagy jogi szerződéseket készíteni, van olyan alkalmazás, amely segít neked mindezt jobban csinálni.

Célunk, hogy segítsünk megtalálni a megfelelőt!

Vessen egy pillantást a 2024-ben figyelembe veendő 10 legjobb önálló vállalkozóknak szóló alkalmazás listájára, amely a szabadúszó vállalkozásod minden aspektusát lefedi:

1. ClickUp

Önfoglalkoztatóként előfordulhat, hogy több alkalmazás között kell váltogatnia az e-mailek, feladatok, projektek és emlékeztetők között.

Mi lenne, ha mindezt egyetlen alkalmazásban megtehetné? Ismerje meg a ClickUp alkalmazást!

A ClickUp projektmenedzsment szoftver egy helyen egyesíti az összes feladatát, adatait és csapatát. Bármilyen méretű és költségvetésű csapat számára alkalmas.

A legjobb rész? A ClickUp Freelancer projektmenedzsment szoftvere számos, kifejezetten szabadúszók számára készült funkciót kínál az idő nyomon követéséhez, becslések készítéséhez, a munkaterhelés kezeléséhez, sőt a számlák egyszerűsítéséhez is – mindezt egy könnyen használható képernyőn.

A ClickUp több mint 15 nézetével úgy tekintheted meg projektjeidet és ügyfeleidet, ahogy neked a legkényelmesebb.

A ClickUp projektmenedzsment funkciókkal is rendelkezik, több mint 15 testreszabható nézettel, amelyek az egyéni igényekhez igazodnak, így a szabadúszók minden projekt vagy ügyfél igényeinek megfelelően vizualizálhatják és nyomon követhetik munkájukat.

Ezek a nézetek magukban foglalják a List view nézetet, amely átfogó képet ad a projektekről, a Kanban view nézetet, amely az állapot-specifikus frissítéseket mutatja, és a Calendar view nézetet, amely a munkaterhelés tervezésére szolgál – mindezek és még sok más rugalmasságot biztosítanak a feladatok szervezésében és az Ön által preferált módon történő fókuszálásban.

Rendezze feladatait sürgősség, fontosság, normál és alacsony prioritás szerint, és tartsa be a határidőket!

Ha a műveletpanelen szereplő feladatok több figyelmet igényelnek, mint mások, használja a ClickUp feladatprioritizálási funkcióit, hogy sürgősségi szinteket és határidőket állítson be, és időben elvégezze őket.

Kövesse nyomon számlázható óráit a ClickUp Project Time Tracker alkalmazással, és egyszerűsítse számlázási folyamatát!

Használhatja a ClickUp Project Time Tracker alkalmazást is, amely egy kényelmes eszköz szabadúszók számára, amely pontosan rögzíti a projektekre fordított órákat az ügyfeleknek történő számlázáshoz, megkönnyítve a számlázási folyamatot és biztosítva, hogy mindenki méltányos fizetést kapjon.

Töltse le ezt a sablont Számlák készítése és fizetések nyomon követése a ClickUp Freelance Invoice Template alkalmazással

Ez azt jelenti, hogy továbbra is saját számlákat kell készítenie? Nem. Hozzáférhet a ClickUp hatalmas, testreszabható szabadúszó sablonokból álló könyvtárához, és kiválaszthatja a számára legmegfelelőbb számlasablont.

Például a ClickUp Freelance Invoice Template segítségével könnyedén készíthetsz professzionális számlákat, nyomon követheted a fizetéseket, és biztonságosan tárolhatod az összes ügyféladatot egyetlen munkaterületen.

A sablon használatának előnyei a következők:

A testreszabható számlák bármely ügyfél vagy projekt igényeihez igazíthatók.

A fizetések nyomon követése egyszerűbbé válik, így biztosan nem marad ki egyetlen számla sem.

Automatikus fizetési emlékeztetők a határidőre történő fizetésekért és az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz szükséges idő csökkentéséért.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Kis tanulási görbe az új felhasználók számára

A mobilalkalmazás nem rendelkezik a desktop verzió összes funkciójával.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért tagonként és munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9450+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (4050+ értékelés)

2. Apploye

via Apploye

Az Apploye három alapvető szabadúszói folyamatot egyesít egy könnyen használható központban: időkövetés, projekttervezés és ütemezés.

Nyomon követi a feladatokra fordított időt, és olyan remek eszközökkel segít koncentrálni, mint a Pomodoro időzítő. Az egyes projektekre fordított időt és költségvetést olyan funkciókkal kezelheti, mint a projektek és a költségvetés.

Ráadásul az Apploye automatikusan kiszámítja a munkaóráidat, és elkészíti a számlákat, amikor eljön az ideje, hogy kiszámlázz a klienseidnek.

Az Apploye legjobb funkciói

Időkövetés online és offline módban egyaránt

Kövesse nyomon a feladatokat az időkövető műszerfal segítségével

Készítsen tevékenységi jelentéseket, hogy megérthesse teljesítményét

Integrálja olyan projektmenedzsment alkalmazásokkal, mint a ClickUp és az Asana.

Biztonság az Amazon AWS tárhelyszolgáltatással és SSL titkosítással

Az Apploye korlátai

Egyéb funkciók, például a feladatütemezés és a szabadságkezelés, fejlesztés alatt állnak.

Az Apploye árai

Alapcsomag: 5 USD/felhasználó/hónap

Elite: 7 USD/felhasználó havonta

Apploye értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

3. Clockify

via Clockify

A Clockify egy ingyenes időkövető szoftver, amely teljes értékű időgazdálkodási eszközzé fejlődhet, így kiváló választás önálló vállalkozók számára.

Könnyedén nyomon követheted projektjeidet, rögzítheted munkaóráidat, és rendezett munkaidő-nyilvántartásokat készíthetsz ügyfeleid számlázásához.

A Clockify segít megérteni, hova tűnik az ideje. Részletes jelentésekből megnézheti, mit csinál, összehasonlíthatja azt azzal, amit eltervezett, és láthatja, hogyan alakulnak az eredményei az idő múlásával.

A platform számos más alkalmazással is összekapcsolható, így kedvenc eszközeiddel kombinálhatod, és fenntarthatod termelékenységedet anélkül, hogy állandóan eszközöket kellene váltanod.

A Clockify legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időt manuálisan vagy automatikusan bármilyen eszközről

Hozzon jobb döntéseket valós idejű jelentésekkel

Csatlakozz a csapatokhoz az alkalmazáson belüli üzenetküldő funkcióval

Kezelje és hagyja jóvá a munkaidő-nyilvántartásokat egyszerűen

Szinkronizálja összes naptárát a Google Naptár vagy a Microsoft Outlook integrálásával.

A Clockify korlátai

Egyes felhasználók szerint a felület elavult.

Rigid árstruktúra

Clockify árak

Alap: 4,99 USD/felhasználó havonta

Alapcsomag: 6,99 USD/felhasználó/hónap

Pro: 9,99 USD/felhasználó havonta

Vállalati: 14,99 USD/felhasználó havonta

Clockify értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (4800+ értékelés)

4. QuickBooks

via QuickBooks

Olyan teljes körű szolgáltatást nyújtó könyvelési szoftvert keres, amely kezeli pénzügyeit, miközben Ön az üzleti növekedésre koncentrálhat? Próbálja ki a QuickBooks-ot.

Ez az egyszerű és hatékony alkalmazás önfoglalkoztatók számára segít nyomon követni bevételeit és kiadásait, kezelni adókat és leírásokat, számlákat küldeni ügyfeleinek, valamint megtekinteni pénzügyi jelentéseket.

A QuickBooks kiemelkedik a bankszámláid egyszerűsítésével. Ha importálod a banki tranzakcióidat a szoftverbe, az automatikusan rendezni fogja a bejegyzéseket, és időt takarít meg neked. Emellett lehetővé teszi a nyugták egyszerű feltöltését is, mivel nem kell beírnod őket, hanem csak lefotózod.

Emellett az egyedi jelentéskészítő funkcióval könnyedén megszervezheti pénzügyi jelentéseit, ahogyan csak szeretné. Ha pedig nyomon követi az eladott termékeket, a QuickBooks értesíti Önt, ha valamelyik termékből kevés van raktáron, és melyek a legkelendőbb termékek.

A QuickBooks legjobb funkciói

Pontosan és egyszerűen kövesse nyomon bevételeit és üzleti kiadásait

Adótámogatás kilométer-nyomkövetéssel, negyedéves adóbecsléssel, adóbevallás és adóvisszatérítés előkészítésével.

Számlák készítése, ismétlődő számlák automatizálása és az összes fizetés nyomon követése

Személyre szabott jelentéseket készíthet, például eredménykimutatásokat és áfa-bevallásokat.

Több pénznem kezelése

Jelszavakkal és titkosítással védje pénzügyi adatait

A QuickBooks korlátai

Nincs közvetlen számlafizetési lehetőség a platformon

Egyes felhasználók gyenge ügyfélszolgálatról számoltak be.

Freelancerek számára viszonylag drága

QuickBooks árak

Simple Start: 30 USD/hó

Essentials: 60 USD/hó

Plusz: 90 USD/hó

Haladó: 200 USD/hó

QuickBooks értékelések és vélemények

G2: 4/5 (3200+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6400 értékelés)

5. Rocket Lawyer

via Rocket Lawyer

Akár egyedül dolgozik szabadúszóként, akár egy kisvállalkozást vezet, a jogi csapat kulcsfontosságú az üzleti tevékenységének stabilitása szempontjából. A Rocket Lawyer pedig pontosan megfelelhet az Ön igényeinek.

A jogi dokumentumok előkészítésétől a szakértői tanácsadásig a Rocket Lawyer gondoskodik a jogi ügyekről, amikor saját vállalkozást indít.

A regisztráció után bármikor segítséget kérhet annyi ügyvédtől, amennyit csak szeretne, és megkérheti őket, hogy vizsgálják meg dokumentumait. Ezen felül több mint 300 űrlap-sablon közül választhat, amelyek számos különböző jogi követelményt lefednek, például lakásbérlés vagy szolgáltatás igénybevételét kérő levél írása.

A Rocket Lawyer legjobb funkciói

Vegye fel a kapcsolatot egy ügyvéddel, hogy reagáljon a dokumentumokkal kapcsolatos vitákra.

Hozzon létre személyre szabott szerződéseket, LLC-alapító okiratokat, védjegyeket stb.

Könnyedén navigálhatsz a vezetett interjúk, egyértelmű utasítások és egyedi sablonok segítségével.

Több mint 300 sablon áll rendelkezésre különböző jogi ügyek intézéséhez.

A Rocket Lawyer korlátai

A regisztrációhoz hitelkártyaadatok megadása szükséges.

Korlátozott tagsági lehetőségek

Nincsenek alapvető LLC csomagok

Rocket Lawyer árak

Rocket Legal: 39,99 USD/hó, havi számlázással

Rocket Legal+: 19,99 USD/hó, éves számlázással

Rocket Lawyer értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,3/5 (több mint 6400 értékelés)

6. Evernote

via Evernote

Ha egy helyen szeretné összegyűjteni minden zseniális ötletét, gondolatát és tervét, akkor érdemes megfontolnia az Evernote használatát.

Leírhatja ötleteit, feladatait és fontos részleteket jegyzetekbe, így minden könnyen megtalálható lesz az összes eszközén. Az Evernote jegyzetfüzetekbe és címkékbe rendezi feljegyzéseit, így üzleti tevékenységének különböző részeit különválaszthatja és rendezett állapotban tarthatja.

Ossza meg jegyzetfüzeteit és működjön együtt csapatokkal valós időben, digitalizálja és tárolja számláinak, nyugtáinak és névjegykártyáinak képeit az Evernote dokumentumszkennerével, és tartsa rendben a munkaterületét.

Az Evernote legjobb funkciói

Weboldalak, cikkek és képek mentése a web clipper segítségével

Dokumentumok beolvasása és digitalizálása beépített szkennerrel

Hangjegyzeteket rögzítsen, ahelyett, hogy mindig leírná őket

Tartsa kézben a feladatokat a teendőlisták és emlékeztetők segítségével

Indítsd el projektjeidet testreszabható sablonokkal

Az Evernote korlátai

A beolvasott PDF-fájlokhoz nem lehet megjegyzéseket fűzni

A bonyolult szervezés megnehezíti a fájlok megtalálását

Korlátozott hely a ingyenes verzióban

Evernote árak

Ingyenes

Személyes: 14,99 USD/hó

Professzionális: 17,99 USD/hó

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8200 értékelés)

7. Trello

via Trello

A Trello egy népszerű projektmenedzsment eszköz, amelynek vizuális elrendezése segít nyomon követni a feladatokat és a határidőket. Mindent táblákba, listákba és kártyákba rendezhet, és könnyedén áthelyezhet.

A Trello azonban nem csak egyéni munkához használható – más szabadúszókkal, csapatokkal és ügyfelekkel való együttműködéshez is felhasználhatja. Ráadásul a munkafolyamatokat az egyéni igényeinek megfelelően testreszabhatja, így még könnyebbé válik a projektek kezelése.

A Trello-t más alkalmazásokhoz is csatlakoztathatja, automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, és hatékonyabbá teheti munkafolyamatait.

A Trello legjobb funkciói

Vizualizálja projektjeit, feladatait és mérföldköveit Kanban táblákon

Kövesse nyomon a határidőket a Naptár nézet segítségével

Számos különböző sablonhoz férhet hozzá, hogy időt takarítson meg.

Integrálja több mint 200 alkalmazást a Power-Ups funkcióval

Hozzon létre saját szabályokat és kiváltókat a munkafolyamatok irányításához

A Trello korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Nehéz a kártyák keresése

Új felhasználók számára tanulási görbe jellemzi

A Trello árai

Ingyenes

Alapcsomag: 6 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 12,50 USD/felhasználó havonta

Vállalati: 17,50 USD/felhasználó havonta

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 18 500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8200 értékelés)

8. Proposify

via Proposify

A szabadúszók számára egy jól megírt ajánlat a kulcs a nagyobb üzletek megkötéséhez. A Proposify segítségével néhány perc alatt automatikusan létrehozhat látványos ajánlatokat.

A platform számos testreszabható sablonnal rendelkezik, amelyek különböző típusú ügyfelek igényeinek megfelelnek. Az e-aláírások és más funkciók segítségével az ügyfelek közvetlenül az alkalmazáson keresztül írhatják alá az ajánlatokat.

Ezenkívül összekapcsolható más, önálló vállalkozóknak készült alkalmazásokkal, például a FreshBooks-szal, így a számlázást és a fizetések feldolgozását egy lépésben intézheti.

A Proposify legjobb funkciói

Igazodjon az egyes ügyfelek stílusához, vagy mutassa be márkáját személyre szabott sablonokkal!

Használja az interaktív árazást, hogy az ügyfelek módosíthassák az ajánlatban szereplő opciókat.

Ajánlatok tartalmának tárolása és újrafelhasználása

Kövesse nyomon az ajánlatok állapotát hasznos mutatók és elemzések segítségével

Mobilalkalmazás segítségével bárhonnan elérhető

A Proposify korlátai

A szövegszerkesztő egyes felhasználók számára nagyon hibás.

Nincs egyéni értesítés vagy riasztás

Proposify árak

Csapatcsomag: 49 USD/felhasználó/hónap

Üzleti terv: Egyedi árak

Proposify értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 18 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (270+ értékelés)

9. Stripe

via Stripe

A Stripe egy online, globális fizetési eszköz mindenféle vállalkozás számára, és különösen hasznos az önálló vállalkozók számára. A Stripe testreszabható fizetési felületével, ügyféladat-fülével és előfizetéseivel egyetlen központból kezelheti ügyfelei tranzakcióit.

Az önfoglalkoztatók vagy kisvállalkozások tulajdonosai könnyedén létrehozhatják fiókjukat, fizetési linkeket hozhatnak létre, vagy fizetési lehetőséget adhatnak hozzá weboldalukhoz. A beépített számlázási funkcióval pedig néhány egyszerű lépéssel feldolgozhatja a fizetéseket.

A Stripe legjobb funkciói

Kezelje az ismétlődő kifizetéseket és számlákat, hogy pénzforgalma gördülékeny maradjon.

Tartsa biztonságban bankszámláit és tranzakcióit titkosítással és SSL-lel

Egyszerű API segítségével könnyedén integrálhatja webhelyébe vagy alkalmazásába.

Tegye globálissá vállalkozását több mint 135 pénznemmel

A Stripe korlátai

Minden befizetés után tranzakciós díjat kell fizetnie.

Kényelmetlen funkcionalitás ismétlődő fizetésekkel

A beállítás és konfigurálás bonyolult lehet

A Stripe árai

A Stripe tranzakciónkénti árazási struktúrával működik.

Alap: 2,9% + 30 cent minden sikeres belföldi kártyás tranzakció után

Egyedi: Egyedi árak

Stripe értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 270 értékelés)

10. Wix

via Wix

A Wix egy remek, kódolás nélküli eszköz szabadúszók és önálló vállalkozók számára, akik kiváló minőségű weboldalt szeretnének létrehozni. Gazdag sablonkönyvtárat kínál, amelyeket testreszabhat, hogy bemutassa szolgáltatásait vagy termékeit.

A Wix egyszerű drag-and-drop rendszerével pontosan úgy alakíthatod ki webhelyedet, ahogy szeretnéd. Ráadásul beépített SEO funkciókkal rendelkezik, hogy biztosan felkeltsd a célközönséged figyelmét.

Ha termékek értékesítésével foglalkozik, a Wix segítségével online áruházat hozhat létre és világszerte értékesíthet. A testreszabható URL-ek és címkék biztosítják, hogy az emberek megtalálják az Ön webhelyét az interneten. Összességében a Wix kiváló választás azoknak a szabadúszóknak, akik szilárd online jelenlétet szeretnének, hogy ügyfeleket vagy vásárlókat vonzzanak.

A Wix legjobb funkciói

Készítsen automatikusan weboldalt a Wix ADI (mesterséges tervezési intelligencia) segítségével!

Hozzáférés több mint 800 sablonhoz, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelőt.

Javítsd webhelyed láthatóságát a beépített SEO eszközökkel

Használja a Wix Stores termékmegjelenítő eszközeit és biztonságos fizetési lehetőségeit!

A Wix korlátai

A sablonbolt általában lassú és hibás.

Az ingyenes verzió SEO-korlátozásokkal rendelkezik és felesleges hirdetéseket jelenít meg.

Wix árak

Light: 17 USD/hó

Core: 29 USD/hó

Üzleti: 36 USD/hó

Business Elite: 159 USD/hó

Wix értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (9400+ értékelés)

Támogasd szabadúszó vállalkozásodat a ClickUp segítségével még ma!

Freiberuflerként több szerepet is be kell töltenie, hogy egyedül tudja irányítani az egész vállalkozást. De ehhez nem kell ezerféle alkalmazást egyensúlyoznia – főleg, hogy a ClickUp szinte mindent elintéz Ön helyett.

Akár a feladatok fontossági sorrendjének megállapítására, a projekt határidőinek kezelésére, a számlázható órák nyomon követésére, akár az ügyfeleknek történő időbeni számlázásra van szüksége, a ClickUp megoldást kínál minden olyan akadályra, amellyel vállalkozása növekedése során szembesülhet. Nem hisz nekünk? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és emelje szabadúszó karrierjét egy új szintre!