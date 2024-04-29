Porter öt erő modellje: hogyan használhatja azt versenyképes stratégia kidolgozásához

Valószínűleg hallott már a „kék óceán” kifejezésről – egy olyan piacról, ahol Ön lehet az egyetlen szereplő. A valóságban azonban a verseny elkerülhetetlen, és annak elfogadása számos szempontból előnyös lehet az Ön vállalkozása számára.

A verseny a növekedés és az innováció hajtóereje, amely elősegíti a folyamatos fejlődést, valamint előmozdítja a felelősségvállalást és a hatékonyságot. Ahhoz azonban, hogy kiemelkedjen a tömegből, először is megfelelően meg kell értenie a piacot és az azt alakító verseny dinamikáját. Itt jön be a képbe Porter öt erő modellje.

Ezt az analitikai modellt 1979-ben Michael E. Porter, a Harvard Business School professzora (aki az értéklánc-elemzés feltalálásáról is ismert) alkotta meg, és megváltoztatta a vállalatok versenyről és tervezésről alkotott gondolkodásmódját. Nem csak a versenytársak figyelembevételéről van szó, hanem a nagyobb kép megfontolásáról, beleértve a beszállítókat, az ügyfeleket, az új és potenciális versenytársakat, valamint az alternatív termékeket.

Ebben a cikkben részletesen elemzzük Porter öt erő modelljét, bemutatva annak alapvető összetevőit, legfontosabb erősségeit és gyengeségeit. Megmutatjuk továbbá, hogyan lehet a modellt a ClickUp segítségével, egy első osztályú projektmenedzsment és termelékenységi platformon keresztül megvalósítani.

Mi az a Porter öt erő modellje?

Porter öt erő modellje egy üzleti eszköz, amely egy iparág versenydinamikájának megértéséhez használható.

A modell létrehozása előtt a vállalkozások elsősorban a belső tényezőkre és a közvetlen versenyre koncentráltak. Porter azonban megkérdőjelezte ezt a szemléletmódot, és holisztikus megközelítést hozott az iparág versenykörnyezetének megértéséhez. Rávilágított arra, hogy a külső versenyerő hogyan befolyásolhatja jelentősen egy vállalat jövedelmezőségét és piaci pozícióját.

Porter a következő öt kulcsfontosságú tényezőt, vagy erőt emelte ki, amelyek alakítják a versenyt:

A beszállítók hatalma A vásárlók hatalma Az új belépők fenyegetése A helyettesítő termékek vagy szolgáltatások jelentette fenyegetés A meglévő versenytársak közötti rivalizálás intenzitása

Más szavakkal, még ha úgy gondolja is, hogy jól ismeri jelenlegi versenytársait, ne legyen túl magabiztos abban, hogy továbbra is előttük marad. Egy új digitális szolgáltatás vagy más innováció akkor is meglepheti vállalkozását, amikor a legkevésbé számít rá, és elveheti versenyelőnyét.

Porter öt erő modellje vs. SWOT-elemzés

Bár Porter öt erő modellje és a SWOT-elemzés hasonlóaknak tűnhetnek, különböző célokat szolgálnak a stratégiai tervezésben.

Porter öt erő modellje segít megérteni az iparág versenyképességét. A külső tényezőket vizsgálja, hogy felmérje a verseny intenzitását és a piac jövedelmezőségét.

A SWOT-elemzés viszont szélesebb perspektívát kínál. Befelé és kifelé is tekint, azonosítva vállalkozásának erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit.

Tegyük fel, hogy új kávézót szeretne nyitni a környéken. Porter öt erő modellje a következőket írja elő:

A meglévő kávézók számának és befolyásának elemzése (közvetlen versenytársak közötti rivalizálás)

A kávébab-beszállítók és a berendezés-szolgáltatók elérhetősége és befolyása (a beszállítók alkupozíciója)

Az ügyfelek képessége, hogy a versengő kávézók közül válasszanak (a vásárlók alkupozíciója)

Új kávézók megnyitásának lehetősége a közelben (új belépők fenyegetése)

Az ügyfelek tea- vagy gyümölcslébárokra való áttérésének lehetősége (a helyettesítő termékek fenyegetése)

Ez az elemzés segít megérteni, hogy mennyire versenyképes a helyi kávépiac, és hogy érdemes-e belépni rá. ☕

A kávézó példájánál maradva, egy SWOT-elemzés a belső erősségeket és gyengeségeket, valamint a külső lehetőségeket és veszélyeket vizsgálná:

Az erősségek között szerepelhet a vendéglátóiparban szerzett tapasztalatod vagy az általad kínált egyedi kávékeverék.

A gyengeségek lehetnek a korlátozott marketingforrások vagy a parkolóhelyek hiánya.

A lehetőségek között szerepelhet a helyi lakosság körében a speciális kávék iránti növekvő érdeklődés.

A fenyegetések között szerepelhet egy új kávézó-lánc megnyitása a közelben.

Tehát míg Porter öt erő modellje arra ösztönzi, hogy versenyelőnyben maradjon, a SWOT-elemzés segít maximalizálni erősségeit, kijavítani gyengeségeit, megragadni a lehetőségeket és kezelni a fenyegetéseket.

Bónusz olvasmány: Használja a ClickUp SWOT-elemzési sablont, hogy értékelje vállalatának belső erősségeit és gyengeségeit, azonosítsa a külső lehetőségeket és veszélyeket, és dolgozzon ki stratégiákat a siker érdekében!

Sorolja fel stratégiájának legfontosabb szempontjait a ClickUp ingyenes SWOT-elemzési sablonjával.

Porter öt erő modelljének megértése

Porter 1979-es cikke egy egyszerű, de hatásos megállapítással kezdődik:

A stratégia kidolgozásának lényege a versenyhez való alkalmazkodás.

A következő mondat azonban még nagyobb hatást gyakorol:

Ugyanakkor könnyű túl szűken és túl pesszimistán tekinteni a versenyre.

Ahelyett, hogy a versenyt egyszerűen a meglévő riválisok közötti küzdelemnek tekintené, Porter négy további szempontot vezet be: a beszállítók és a vevők erejét, az új versenytársak piacra lépésének lehetőségét, valamint az alternatív termékek vagy szolgáltatások jelentette fenyegetést. Vizsgáljuk meg közelebbről a versenyt befolyásoló öt kulcsfontosságú tényezőt.

1. erő: Verseny

Porter öt erő modellje szerint a versenytársak közötti rivalizálás kulcsfontosságú, bár nem az egyetlen tényező, amely befolyásolja a piaci versenyt. A modell a közvetlen piaci riválisok közötti verseny intenzitását vizsgálja.

Az iparágon belüli verseny szintjének meghatározásához először vegye figyelembe a közvetlen versenytársak számát és relatív erejét. Ezután gondolja át, milyen gyorsan növekszik az iparág, mennyibe kerül a piacról való kilépés, és mennyit költenek más cégek reklámra.

Ha egy piac erősen versenyképes, akkor árháborúk, hosszabb nyereség nélküli időszakok és túlzottan agresszív marketing taktika várható. Másrészt, az alacsony versenyképességű piac növekedési lehetőségeket és magasabb nyereséget kínál.

Ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket megoldja, ki kell találnia, mi teszi termékét különlegessé, és ki kell dolgoznia egy tervet, amellyel kiemelkedhet a tömegből. Például, ha kézzel készített csokoládét árul egy nagy márkákkal teli piacon, akkor az organikus alapanyagok használatára vagy egyedi ízek kínálatára összpontosíthat, hogy vonzza a vásárlókat. 🍫

Bónusz olvasmány: Kövesse nyomon versenytársai tevékenységét és termékeit a ClickUp versenytárs-követési sablon segítségével.

A ClickUp versenytárs-nyomkövető sablonjával könnyedén nyomon követheti versenytársai tevékenységét és teljesítményét.

2. erő: Új belépők fenyegetése

Az új belépők jelentette fenyegetés azt vizsgálja, hogy milyen valószínűséggel lépnek be új versenytársak a piacra vagy az iparágba. Az alacsony belépési korlátok és a márkahűség, valamint a könnyű hozzáférés a disztribúciós csatornákhoz általában rendkívül versenyképes piacot eredményeznek.

Az új belépők jelentette fenyegetés értékelésekor figyelembe kell venni még néhány tényezőt:

Tőkeigény : A magas indulási költségek visszatartják az új belépőket.

Kormányzati szabályozások : A szigorú szabályozások korlátozhatják a piacra lépést.

Méretezésből adódó előnyök: A már megalapozott vállalatok hatékonyabban tudnak termelni és alacsonyabb árakat tudnak fenntartani.

3. erő: A beszállítók alkupozíciója

A beszállítók alkupozíciója arra utal, hogy harmadik felek, például eladók és berendezés-szolgáltatók milyen mértékben tudják befolyásolni versenyképességét és jövedelmezőségét.

Ez az erő akkor fokozódik, ha kevés a beszállító és nincsenek helyettesítő termékek, vagy ha egyedi termékekről és anyagokról van szó. Ha a beszállítók jelentős alkupozícióval rendelkeznek, akkor jelentősen befolyásolhatják az árakat, a termékek minőségét és elérhetőségét, valamint az értékesítési feltételeket. Ennek a tényezőnek a mérséklése érdekében próbálja meg diverzifikálni beszállítói bázisát, vagy alternatív megoldásokat kidolgozni.

Képzeljünk el egy kis pékséget, amely egyetlen búzaliszt-beszállítótól függ. Ha ez a beszállító emelné az árakat vagy romlana a minőség, az csökkentené a pékség nyereségét. A kockázat kezelése és a beszállító alkupozíciójának korlátozása érdekében a pékség több lisztbeszállítóval is együttműködhetne, vagy kipróbálhatna alternatív alapanyagokat, például rozslisztet vagy kukoricalisztet. 🥐

4. erő: A vevők alkupozíciója

A vevők alkupozíciója az ügyfelei azon képességét jelenti, hogy alacsonyabb árakat és magasabb minőségű árukat és szolgáltatásokat követeljenek. Ennek a tényezőnek a megértése segít Önnek termékportfóliójának megújításában, hogy növelje az ügyfelek lojalitását, csökkentse alkupozíciójukat és megőrizze versenyelőnyét.

A vevők alkupozíciója a következő tényezőktől függ:

A vásárlók mérete és koncentrációja : A nagyobb, koncentráltabb vásárlók nagyobb befolyással bírnak az árakra.

Alternatívák elérhetősége : Ha sok hasonló termék elérhető, a vásárlók könnyen válthatnak, ami növeli alkupozíciójukat.

A vásárlók árérzékenysége : A magasabb érzékenység nagyobb hatalmat jelent a vásárlók számára.

A termék jelentősége : Ha a terméked döntő fontosságú a vásárlók számára, akkor a hatalmuk csökken.

Átállás költsége: Az alacsonyabb átállási költségek növelik a vásárlók erejét.

5. erő: Helyettesítő termékek fenyegetése

A helyettesítő termékek jelentette fenyegetés azt méri, hogy a fogyasztók milyen valószínűséggel váltanak az Ön termékéről egy alternatívára , amely ugyanazt a célt szolgálja vagy ugyanazokat az előnyöket kínálja.

Ha a helyettesítő termékek könnyen elérhetők és vonzó áron kaphatók, akkor versenyképessége gyengül. Ennek a tényezőnek a hatását enyhíteni kell innovációval, a kínálat diverzifikálásával és a márkahűség erősítésével. Figyelje figyelmesen a legújabb trendeket és technológiai fejlesztéseket, mivel ezek új helyettesítő termékek megjelenését eredményezhetik.

Vegyünk egy olyan vállalatot, amely hagyományos izzókat gyárt. Az energiahatékony alternatívákat kínáló LED-technológia térnyerésével a fogyasztók átállhatnak az új LED-izzókra.

A villanykörtegyártó cég válaszul befektethetne a saját LED-es villanykörte-sorozatának fejlesztésébe. Emellett a hagyományos izzók egyedi tulajdonságainak, például a meleg fényhangulatnak vagy a retro dizájnnak a népszerűsítésére is összpontosíthatna, hogy megőrizze a vásárlói hűséget és megkülönböztesse magát a LED-es versenytársaitól. 💡

Hogyan lehet megvalósítani Porter öt erő modelljét?

Az 1979-es Harvard Business Review cikkében, amelyben bemutatta az öt erő koncepcióját, Porter több könyvet is írt, amelyek bővebben kifejtik modelljét, leginkább az On Competition címűt. Ebben Porter öt egyszerű lépést vázol fel az alapos iparági elemzéshez:

Kezdje azzal, hogy egyértelműen meghatározza az iparágat, hogy az öt erő elemzésére összpontosíthasson. Azonosítsa az iparág főbb szereplőit, és sorolja őket a releváns kritériumok szerint kategóriákba. Elemezze a vállalat és az iparág versenyelőnyeit, hogy nyerő taktikákat dolgozzon ki. Elemezze az iparág általános szerkezetét, különös figyelmet fordítva az iparág jövedelmezőségét befolyásoló tényezőkre. A fenti lépések elvégzése után végezzen részletes elemzést az öt versenytényezőről, figyelembe véve azok hatását és a lehetséges változásokat. Azonosítsa az iparági struktúra azon aspektusait, amelyekre hatással lehetnek a versenytársak, az új belépők vagy a saját vállalata, és összpontosítson arra, amit meg lehet változtatni.

Nézzük meg, hogyan lehet elvégezni ezt az elemzést és stratégiákat kidolgozni az iparági versenyben való előny megszerzéséhez a ClickUp, a vezető projektmenedzsment és termelékenységi platform segítségével.

Porter öt erő modellje sablon

A versenykörnyezet kihívásainak megértése és kezelése sokkal könnyebb Porter öt erő modelljének megvalósítására szolgáló sablon segítségével. Kifejezetten a ClickUp Porter öt erő sablonját ajánljuk.

Azok számára, akik jobb iparági ismeretekre és hatékony stratégiák kidolgozására törekednek, ez a felhasználóbarát és dinamikus sablon felbecsülhetetlen értékű eszköznek bizonyul.

Ez a sablon egy értékes eszköz, amely segítségével rávilágíthat a fenyegető veszélyekre, és dokumentálhatja közvetlen versenytársai, beszállítói és vevői méretét és relatív befolyását. Könnyen használható táblás nézetet biztosít, különböző valós idejű együttműködési funkciókkal. A sablon lehetővé teszi Porter öt erő modelljének vizualizálását öt színkódolt kör segítségével:

Versenyhelyzet 🔴

Vásárlói erő 🟢

Új belépők fenyegetése 🟣

A helyettesítő termékek fenyegetése 🔵

Beszállítói erő 🟠

Minden szakasz segít felmérni a verseny erőit, és világossá teszi, hogy azok hogyan hatnak az üzleti tevékenységére. Akár alacsony, közepes vagy magas kockázatként is értékelheti az egyes erők intenzitását, ezzel mélyebb elemzést kapva.

A vezetők ezt a kész keretrendszert különösen hasznosnak találják a piaci lehetőségek és veszélyek azonosításában, a piaci részesedés és a jövedelmezőség fenntartásában vagy növelésében, a termékek hosszú távú sikerének biztosításában, valamint a folyamatok javításához szükséges hiányosságok elemzésében.

Ötleteljen, alkosson és működjön együtt a csapat tagjaival a ClickUp Whiteboards segítségével.

Ha a ClickUp Porter öt erő modell sablonját és más táblalapú sablonokat túl korlátozónak találja, bármikor elindulhat a nulláról, és létrehozhatja saját ClickUp tábláját.

Használja ezeket a végtelen digitális vásznakat, hogy ötleteket gyűjtsön csapatával, és közösen meghatározzák az öt erőt, amelyek alakítják versenykörnyezetüket. Mindenféle alakzatot és objektumot felhasználhat, hogy ábrázolja legjobb ötleteit, és kapcsolatokat rajzoljon közöttük.

Ezenkívül egyetlen kattintással a táblán lévő bármely elemet feladattá alakíthat, így áthidalva az ötletelés és a végrehajtás közötti szakadékot. Ez a funkció nemcsak az iparágában jelen lévő öt erőt segít azonosítani és vizualizálni, hanem stratégiákat is kidolgozni a versenyelőny megszerzéséhez és megtartásához.

A ClickUp gondolattérképeiben könnyedén átrendezheti a csomópontokat hierarchikus struktúrájuk alapján.

A ClickUp Mind Maps egy másik kiváló eszköz Porter öt erő elemzésének elvégzéséhez. A gondolattérkép-technika segítségével könnyedén feltérképezheti és összekapcsolhatja az iparágában jelen lévő erőket a drag-and-drop csomópontok segítségével.

Porter öt erő modelljének alkalmazása különböző iparágakban

A versenyképes iparágakban működő vállalkozások, a szoftverfejlesztéstől és marketingtől az építőiparig és az egészségügyig, mind felhasználhatják Porter öt erő modelljét, hogy megértsék a konkrét problémákat és kidolgozzák a sikeres stratégiákat a saját piacaikon.

Az öt erő szisztematikus elemzésével a vállalatok értékelhetik az új piacokra való belépés, új termékek és szolgáltatások fejlesztése vagy stratégiai szövetségek kialakítása megvalósíthatóságát.

Meg tudják határozni az új piaci szereplők, a meglévő versenytársak vagy a helyettesítő termékek jelentette fenyegetés mértékét, és megfelelő termékdifferenciálási, innovációs és pozicionálási stratégiákat tudnak kidolgozni.

Vegyünk egy konkrét, valós példát, és illusztráljuk a folyamatot és a Porter öt erő modelljének alkalmazásából származó előnyöket.

Ingatlanpiac példa

Ha ingatlanvállalatot vezet, akkor a Porter-féle öt erő modell alkalmazását azzal kezdheti, hogy meghatározza a pontos „iparágat” vagy rést, amelyet elemezni szeretne. Például ez lehet luxuslakások építése és értékesítése New York Cityben. 🏗️

Először azonosítsa és számolja meg a New York városában és környékén található luxusingatlanokkal foglalkozó legfontosabb szereplőket. Ha ezt megteszi, rájön, hogy ebben az iparágban élénk a verseny. Ezenkívül a vevők alkupozíciója is meglehetősen erősnek tűnik jelenleg, mivel több luxuslakás van, mint amennyit meg akarnak vásárolni.

Figyelembe véve, hogy mennyi időbe telik a társasházak építéséhez szükséges anyagok beszerzése, valamint az építőmunkások viszonylagos hiányát, a beszállítók alkupozíciója is a skála felső végén helyezkedik el.

Másrészt nem könnyű építeni és eladni luxus ingatlanokat New Yorkban – ehhez tapasztalatra van szükség a szabályozó hatóságokkal való tárgyalások terén, valamint kiváló hírnévre és eredményekre, hogy sikeresek lehessenek ezen a területen. Hasonlóképpen, alig van reális alternatíva azok számára, akik luxuslakást keresnek New Yorkban, így a helyettesítő termékek jelentette fenyegetés rendkívül alacsony.

Az elemzés eredménye: Valószínűleg nem jó ötlet belevágni a luxus ingatlanok építésébe és értékesítésébe New Yorkban, ha nincs előzetes tapasztalatunk vagy hírnevünk. A belépési korlátok magasak, és a piaci rést néhány jól megalapozott szereplő uralja.

Porter öt erő: erősségek és korlátok

Porter öt erő modellje egy stratégiai eszköz, amelynek célja, hogy világos, analitikus betekintést nyújtson a versenykörnyezetbe. Ugyanakkor vannak korlátai és hátrányai is, amint az alábbi táblázatból látható: 👇

Erősségek Korlátozások A modell felhasználóbarát, viszonylag egyszerűen érthető és alkalmazható. Átfogó áttekintést nyújt a verseny dinamikájáról, mivel nemcsak a versenytársakat, hanem a beszállítókat, a vevőket, az új belépőket és a helyettesítő termékeket is figyelembe veszi. Segít a stratégiai döntéshozatalban , mivel segít megérteni az iparágában zajló verseny dinamikáját és jövedelmezőségét. Hatékony eszköz a szervezet versenypozíciójának diagnosztizálására. Hihetetlenül sokoldalú, bármely iparágban alkalmazható, méretétől és összetettségétől függetlenül. A modell egy klasszikus, tökéletes piacot feltételez, amely a valóságban nem létezik. Statikus, és nem veszi figyelembe a piac dinamikáját vagy az iparági trendeket. Nem veszi teljes mértékben figyelembe a digitális átalakulás vagy a technológiai innovációk hatását, amelyek a mai digitális világban döntő fontosságúak. Nem veszi figyelembe a stratégiai szövetségekből vagy partnerségekből származó szinergiákat. Figyelmen kívül hagyja más külső tényezők, például a kormányzati szabályozások, a társadalmi változások vagy a gazdasági feltételek hatását.

Alkalmazzuk Porter öt erő modelljét a ClickUp segítségével

Porter öt erő modellje segít jobban megérteni a versenytársakat, és útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy mire érdemes összpontosítani az erőfeszítéseket és a beruházásokat a fenntartható növekedés érdekében. A szállítási lánc működésének tanulmányozásával és a kutatás-fejlesztésbe való befektetéssel megtalálhatja a módját, hogy kiemelkedjen az iparági versenytársak közül.

A praktikus sablonokkal és olyan együttműködési eszközökkel, mint a Whiteboards és a Mind Maps, a ClickUp megkönnyíti Porter öt erő modelljének alkalmazását minden méretű és iparágú vállalkozás számára. Regisztráljon még ma, hogy kipróbálhassa a platformot – ingyenes.