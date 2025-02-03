10 Softr alternatíva projektdashboardok létrehozásához 2025-ben

Az adatok vizualizálása több, mint csak látványos diagramok – ez egy fordító, amely a számokat a sikerhez vezető útitervvé alakítja. Felfedi a rejtett mintákat és trendeket, megkönnyítve a komplex projektmenedzsment döntéseket.

Nem meglepő, hogy a Bain & Company által végzett tanulmány kimutatta, hogy a projektekhez adatvizualizációt használó vállalatok ötször nagyobb valószínűséggel hoznak gyorsabb döntéseket, és háromszor nagyobb valószínűséggel hajtják végre azokat.

Figyelembe véve, hogy egy ilyen eszköz mennyi időt takarít meg, érdemes befektetni egy kódolás nélküli, egyedi irányítópult-eszközbe, hogy hatékonyan kezelhesse projektje fázisait. Ezek az intuitív platformok bárki számára lehetővé teszik, függetlenül a technikai háttértől, hogy perceken belül interaktív irányítópultokat és jelentéseket készítsen.

A Softr egy webalkalmazás-eszköz, amely intuitív webalkalmazás-készítőjével és előre elkészített sablonjaival egyedi irányítópultok létrehozását teszi lehetővé. Bár könnyen használható, testreszabási lehetőségei és funkciói korlátozottak.

Ezért néhány ajánlattal szeretnénk segíteni Önnek a Softr alternatíváiként. Ebben a cikkben mélyrehatóan bemutatjuk a különböző eszközök legfontosabb funkcióit az egyedi irányítópultok létrehozásához.

Mit kell keresnie a Softr alternatíváiban?

Mielőtt rátérnénk a legjobb Softr alternatívákra, nézzük meg néhány fontos funkciót, amelyekre figyelni kell egy egyedi munkapultnál:

Testreszabás: A testreszabási lehetőségek elsődleges fontosságúak. Keressen olyan A testreszabási lehetőségek elsődleges fontosságúak. Keressen olyan munkapult-szoftvert , amely komplex folyamatokat vagy projekteket képes kezelni.

Könnyű használat: A létrehozásnak egyszerűnek kell lennie, kódolási ismeretek nélkül. Az irányítópultoknak felhasználóbarátnak kell lenniük, hogy a csapata is szívesen használja őket.

Projektmenedzsment: Az egyedi irányítópultnak elsősorban projektmenedzsment eszközként kell működnie, hogy a feladatok időben el legyenek végezve.

Integráció: Hasznos, ha a műszerfal integrálható a munkafolyamatában vagy üzleti tevékenységében használt egyéb eszközökkel.

Árak: Az áraknak igazodniuk kell csapata növekedéséhez, hogy a teljesítmény romlása nélkül kielégítsék a projekt változó igényeit.

Valós idejű frissítések: Az irányítópultnak valós idejű adatfrissítésekkel kell rendelkeznie, hogy a legpontosabb információk jelenjenek meg.

Felhasználói élmény: Vizuálisan vonzó és intuitív felülettel kell rendelkeznie a felhasználói élmény javítása érdekében.

Biztonság: Az irányítópultnak robusztus biztonsági intézkedésekkel kell rendelkeznie az érzékeny projektadatok védelme érdekében.

Hozzáférési szintek: Különböző hozzáférési szinteket kell kínálnia, hogy a csapaton belüli különböző szerepköröknek is megfeleljen.

Jelentések: Az irányítópultnak képesnek kell lennie részletes jelentések létrehozására a projektmenedzsment mélyreható elemzéséhez.

A 10 legjobb Softr alternatíva

Fedezze fel a Softr 10 legjobb alternatíváját 2024-ben, amelyek az Ön igényeinek megfelelően lettek összeválogatva. Ezek a szoftverek számos funkciót kínálnak, a racionalizált projektmenedzsmenttől a könnyű együttműködésig, hogy növeljék termelékenységét és hatékonyságát.

1. ClickUp

A ClickUp ideális egyedi projektirányító eszköz, mivel projektmenedzsment, együttműködési és automatizálási funkciói nem igényelnek kódolási ismereteket.

Valós időben láthatja a feladatokat, így könnyen azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket, javíthatja a termelékenységet és időben befejezheti projektjeit.

Hozzon létre egyedi ClickUp műszerfalakat konkrét projektigényekhez egyedi mezők és különböző nézetek segítségével, hogy nyomon követhesse az előrehaladást, kezelhesse a feladatokat és hatékonyan együttműködhessen.

A ClickUp Dashboards segítségével hatékonyan vizualizálhatja projektjeit.

Készítsen gyorsan teendőlistákat a ClickUp Tasks segítségével, amely automatikusan feltölti az adatokat a csapata naptárába. A drag-and-drop funkció lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy átszervezzék a határidőket és a sürgős feladatok alapján meghatározzák a feladatok függőségét.

A ClickUp Tasks segítségével megtekintheti, kezelheti, kioszthatja és fontossági sorrendbe állíthatja a feladatokat.

Használja ki a ClickUp automatizálási funkcióját az ismétlődő feladatok egyszerűsítéséhez és a munkafolyamatok racionalizálásához.

Akár bizonyos kritériumok alapján rendel fel feladatokat, akár automatikusan frissíti az állapotokat, akár értesítéseket küld a csapat tagjainak, használja a ClickUp-ot a termelékenység növelése és a csapatok szervezettségének elősegítése érdekében az egyedi irányítópultokon.

Ezek a műszerfalak biztosítják a zökkenőmentes működést, és lehetővé teszik, hogy minden munkáját egyetlen platformról irányítsa.

Hozzon létre automatizált műveleteket, amelyeket meghatározott események vagy feltételek váltanak ki a ClickUp Automation segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Kezelje a feladatokat valós időben a szűk keresztmetszetek jobb láthatósága és a termelékenység javítása érdekében.

Hatékony automatizálási lehetőségekkel egyszerűsítheti a munkafolyamatokat.

Testreszabhatja a műszerfalakat iparág-specifikus sablonok és egyéni mezők segítségével a személyre szabott adatkövetéshez.

Konfigurálja munkáját bármely csapat számára a ClickApps segítségével a munkamenedzsment , az együttműködés, a szervezés és a jelentések területén.

Tekintse meg a projekteket többféle formátumban, például listában, táblán és naptárban a sokoldalú projektmenedzsment érdekében.

Zökkenőmentesen integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive és a Zapier.

A ClickUp korlátai

A fejlett funkciók elsajátításához tanulási folyamat szükséges.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9400+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Adalo

az Adalo segítségével

Az Adalo mobil- és webalkalmazások fejlesztésére specializálódott, lehetővé téve natív alkalmazások kódolás nélküli létrehozását. Intuitív felületével könnyedén tervezhet egyedi projektirányító paneleket mobil eszközökhöz.

Az Adalo felhasználóbarát felülete és kiterjedt, előre elkészített komponensekből álló könyvtára lehetővé teszi, hogy egyedi projektdashboardokat tervezzen drag-and-drop funkcióval, natív alkalmazásélménnyel és opcionális offline funkcióval.

Az Adalo egyedi műveletek funkciójával olyan műveleteket indíthat el, mint e-mail küldés és API-khoz való csatlakozás. Az Adalo segítségével alkalmazásprototípusokat is létrehozhat.

Az Adalo legjobb funkciói

Optimalizálja üzleti folyamatait belső kommunikációs eszközök és ügyfélszolgálati alkalmazások létrehozásával.

Testreszabhatja alkalmazását (színpaletták, ikonok, logók, betűtípusok), hogy az illeszkedjen márka identitásához.

Biztosítsa a valós idejű frissítéseket és szinkronizálást minden eszközön.

Zökkenőmentesen integrálható harmadik féltől származó szolgáltatásokkal, mint például a Mixpanel és az Airtable.

Az Adalo korlátai

Egyes fejlett funkciókhoz megoldásokra lehet szükség.

Korlátozott támogatás komplex adatstruktúrákhoz

Adalo árak

Ingyenes

Starter: 45 USD/hó

Professzionális: 65 USD/hó

Csapat: 200 USD/hó

Üzleti: 250 USD/hó

Adalo értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 3,5/5 (20+ értékelés)

3. AppSheet

A Google AppSheet egy másik kiváló alternatíva a Softr-hez, amely teljes mértékben integrálva van a Google Workspace-be. Az AppSheet támogatja az adatközpontú alkalmazásfejlesztést, lehetővé téve komplex adatstruktúrákat és munkafolyamatokat kihasználó alkalmazások és irányítópultok létrehozását.

Erőssége abban rejlik, hogy képes olyan alkalmazásokat létrehozni, amelyek integrálódnak a különböző adatforrásokhoz, automatizálják a folyamatokat és valós időben szinkronizálják az adatokat. Ami még jobbá teszi, az az adatvizualizációs funkció, amely informativvá teszi a műszerfalakat.

Engedélyezze a szerepkörökön alapuló biztonságot és hitelesítést, ha több alkalmazott is használja a műszerfalakat.

Az AppSheet legjobb funkciói

Használja ki a hatékony adatmodellezést komplex alkalmazásokhoz

Használjon botokat olyan műveletek automatizálásához, mint például az értesítések kiváltása.

Használja a beépített AI-t (Duet AI) intelligens alkalmazások létrehozásához.

Engedélyezze az offline funkciót a zavartalan termelékenység érdekében.

Automatizálja a komplex üzleti folyamatokat és munkafolyamatokat fejlett botkonfigurációkkal.

Használja ki az adatforrásokat, beleértve a Google Analytics-t, űrlapokat, vonalkódokat, helyeket, aláírásokat és fényképeket.

Az AppSheet korlátai

Korlátozott ellenőrzés az alkalmazás megjelenése felett kódolás nélkül

A fejlett funkciók megtanulása nehezebb

AppSheet árak

Starter: 5 USD/felhasználó havonta

Alap: 10 USD/felhasználó havonta

Vállalati szabvány: Egyedi árazás

Enterprise Plus: Egyedi árazás

AppSheet értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

4. Glide

via Glide

A Glide a legfelhasználóbarátabb platform mobil- és webalkalmazások közvetlen létrehozásához kódírás nélkül.

Ezek a projektdashboardok valós idejű adatszinkronizálással rendelkeznek. Intuitív drag-and-drop felületével és testreszabható tervezési lehetőségeivel a Glide egyszerűsíti a projekt igényeire szabott dinamikus dashboardok elkészítését.

A műszerfal könnyen kezelhető olyan komponensekkel, mint a konfigurációs panelek és az eszközök előnézetei. Emellett lehetővé teszi az élő együttműködést, és segít a felhasználói bejelentkezés és a szerepkörökön alapuló munkához való hozzáférés ellenőrzésében.

A Glide legjobb funkciói

Hozzon létre komplex munkafolyamatokat frissítésekhez és feladatokhoz, és kapcsolja össze őket más eszközökkel.

Könnyedén integrálható a Google Sheets-szel, hogy valós időben importálhassa a meglévő üzleti adatokat.

Használja a műszerfalát bármilyen eszközön, bárhol

Válasszon több mint 400 sablon közül, hogy elkészíthesse és testreszabhassa irányítópultjait.

A Glide korlátai

Korlátozott integráció harmadik féltől származó szolgáltatásokkal vagy külső adatforrásokhoz való hozzáféréssel

Adattároláshoz való függőség a Google Sheets-től

Glide árak

Ingyenes: Két szerkesztő számára, korlátozott funkciókkal

Gyártó: 60 USD/hó áron kapható

Csapat: 125 USD/hó áron kezdődik

Üzleti: 310 USD/hó-tól

Glide értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)

5. Noloco

via Noloco

A Noloco egy másik olyan platform, amely nem igényel kódolási ismereteket az egyedi belső eszközök, CRM-ek és ügyfélportálok létrehozásához. A Noloco kiterjedt könyvtárával tűnik ki, és a műszerfalak létrehozásán túl a webes és mobilalkalmazások fejlesztésére is összpontosít.

Számos vizuálisan lenyűgöző sablont kínál, testreszabási lehetőségekkel különböző iparágak és felhasználási esetek számára. Feltételes logikát adhat hozzá a munkafolyamat egyes részeinek automatizálásához.

A Noloco legjobb funkciói

Válasszon nyolc elrendezés közül az adatok megjelenítéséhez.

Biztosítsa a valós idejű frissítéseket és a dinamikus vizualizációt.

Könnyedén testreszabhatja a drag-and-drop felület segítségével.

Valós időben együttműködhet csapatával

A Noloco korlátai

Korlátozott fejlett testreszabási lehetőségek

Nem alkalmas nagy adathalmazok vagy összetett problémák kezelésére

Noloco árak

Starter: 49 USD/hó

Professzionális : 149 USD/hó

Üzleti: 319 USD/hó

Noloco értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Webflow

via Webflow

A Webflow egy alacsony kódszükségletű, rendkívül fejlett webtervezési és -fejlesztési platform, amely teljes ellenőrzést biztosít webhelye tervezése és interakciói felett.

A Webflow intuitív vizuális szerkesztőjével és hatékony CMS-funkcióival dinamikus irányítópultok létrehozását teszi lehetővé. Egyszerűsíti a projektirányítópultok létrehozását egyedi, az egyéni domainhez igazított tervezési elemekkel.

A Webflow-t olyan eszközökkel együtt használhatja, mint a Memberstack, hogy olyan funkciókat hozzon létre, mint a számlázás és a számlázás. Kód írása nélkül is tervezhet görgetésalapú és többlépcsős interakciókat.

A Webflow legjobb funkciói

Készítsen teljesen testreszabott irányítópultokat pixel-tökéletes drag-and-drop pontossággal.

Használja a Flexbox és a CSS Grid funkciókat a fejlett elrendezési lehetőségekhez.

Tartalmazza a tárhelyszolgáltatást és a CMS-t a zökkenőmentes webhelykezeléshez.

Integrálja a Zapierrel a munkafolyamatok automatizálásához.

A Webflow korlátai

Korlátozott támogatás komplex adatbázis-struktúrákhoz

A háttérfunkciók viszonylag korlátozottak.

Webflow árak

Ingyenes

Alap: 18 USD/hó

CMS: 29 USD/hó

Üzleti: 49 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Webflow értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

7. Caspio

via Caspio

A Caspio egy skálázható, alacsony kódszükségletű eszköz online adatbázis-alkalmazások létrehozásához. Drag and drop funkcióval vagy beépített eszközökkel integrálhatja az adatokat, és így vizuálisan vonzó, az adott projekt követelményeinek megfelelő műszerfalakat hozhat létre.

A Caspio adatbázis-vezérelt alkalmazásfejlesztésre specializálódott, így ideális komplex adatigényű alkalmazásokhoz. Emellett informatív diagramokkal és jelentésekkel segíti a műszerfalon a jobb döntéshozatalt.

A Caspio legjobb funkciói

Szükségleteinek megfelelően egyetlen oldalon tekintse meg az adatok egyedi nézetét.

Könnyedén importálhatja az Excel-táblázatok adatait és hozzáférhet az adatbázisokhoz.

Gyorsabban készítheti el alkalmazásait a pont-és-kattintás eszközzel.

Vezessen be szerepköralapú hozzáférés-vezérlést a fokozott biztonság érdekében.

A Caspio korlátai

Korlátozott tervezési testreszabási lehetőségek néhány alternatívához képest

Magasabb árak további felhasználók és tárhely esetén

Caspio árak

Ingyenes

Starter: 50 USD/hó

Professzionális: 600 USD/hó

Vállalati: 2250 USD/hó

Caspio értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

8. Visual Composer/WPBakery

a Visual Composer segítségével

A WPBakery vagy Visual Composer egy felhasználóbarát weboldal-készítő, amelyet elsősorban WordPress-bővítményként használnak, de egyedi irányítópultok létrehozására is alkalmas.

A Visual Composer egyszerűsíti a vonzó műszerfalak létrehozását és tervezését egy egyedi domainhez. A Visual Composer Hub hozzáférhet elemekhez, sablonokhoz és kiegészítőkhöz.

A Visual Composer legjobb funkciói

Használja a fejlett tervezési lehetőségeket háttérhatásokkal

Hozzon létre egyedi elrendezéseket a Theme Builder funkcióval.

A reszponzív kialakításnak köszönhetően bármilyen eszközön optimális megjelenést biztosít.

Bővítse a funkcionalitást más népszerű bővítményekkel való integrációval.

A Visual Composer korlátai

Korlátozott fejlett testreszabási lehetőségek fejlesztők számára

Kompatibilitási problémák egyes harmadik féltől származó bővítményekkel

A Visual Composer árai

Egyedi: 49 USD/év egy webhelyért

Plusz: 99 USD/év öt webhelyért

Accelerate: 149 USD/év 20 webhelyért

Ügynökség: 349 USD/év 1000 webhelyért

Visual Composer értékelések és vélemények

G2: 4/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

9. Appy Pie

az Appy Pie segítségével

Az Appy Pie egy olyan AI kódolás nélküli eszköz, amely weboldalt alkalmazássá alakít. Az Appy Pie különböző felhasználási esetekre szabott mobilalkalmazások fejlesztésére összpontosít, felhasználóbarát felülettel és kiterjedt sablonkönyvtárral rendelkezik. Tökéletes olyan projektekhez, amelyeknél a mobil elsődleges megközelítésre van szükség.

Az Appy Pie AI Design Tools eszközével grafikákat is készíthet a műszerfalához. Automatizálhatja a munkafolyamatokat, és szűrőket, mezőleképezéseket és feltételes logikát adhat hozzá.

Az eszköz kétfaktoros hitelesítést és titkosítást is kínál a fokozott biztonság érdekében.

Az Appy Pie legjobb funkciói

Fejlesszen alkalmazásokat könnyedén a drag-and-drop szerkesztő felület segítségével.

Fedezze fel a kész sablonok és tervezési elemek hatalmas könyvtárát.

Tesztelje az alkalmazás funkcióit valós időben élő előnézettel.

Növelje az alkalmazás képességeit olyan népszerű szolgáltatások integrálásával, mint a Google Maps és a Shopify.

Az Appy Pie korlátai

Bizonyos funkciók és szolgáltatások esetében harmadik féltől származó szolgáltatásokra és adatforrásokra támaszkodik.

Az alkalmazás teljesítménye a komplexitástól és a mérettől függően változhat.

Appy Pie árak

Alap: 16 USD/alkalmazás havonta

Gold : 36 USD/alkalmazás havonta

Platinum: 60 USD/alkalmazás havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Appy Pie értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

10. SuiteDash

via SuiteDash

A SuiteDash egy all-in-one platform ügyfélportálokhoz, projektmenedzsmenthez és számlázáshoz. Könnyedén tervezhet és testreszabhat műszerfalakat különböző előre elkészített widgetek, diagramok és modulok segítségével, vagy létrehozhat egyedi komponenseket, amelyek illeszkednek az üzleti tervéhez.

A SuiteDash segítségével irányítópultokat hozhat létre a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez és az üzleti teljesítmény elemzéséhez, javítva ezzel a termelékenységet, az együttműködést és a döntéshozatalt.

Központi platformként szolgál a projektek és az ügyfelekkel való interakciók kezeléséhez.

A SuiteDash legjobb funkciói

Biztonságos kommunikáció és fájlmegosztás ügyfélportállal

Kövesse nyomon a feladatokat és működjön együtt csapatával a projektmenedzsment eszközök segítségével.

Kezelje hatékonyan pénzügyeit a számlázási és számlázási funkciók segítségével.

Testreszabhatja a márkázást fehér címkézéssel

A SuiteDash korlátai

A speciális eszközökhöz képest korlátozott testreszabási lehetőségek

Alkalmi teljesítményproblémák a csúcsforgalmi időszakokban

SuiteDash árak

Kezdő ár: 19 USD/hó

Thrive: 49 USD/hó

Pinnacle: 99 USD/hó

SuiteDash értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

A megfelelő kódolás nélküli eszköz kiválasztása

2024-ben számos Softr app builder alternatíva áll rendelkezésre, így ez az ideális időpont új lehetőségek felfedezésére. Akár kódolás nélküli platformra, mobil app builderre vagy átfogó eszközre van szüksége projektmenedzsment céljainak eléréséhez, a cikkben bemutatott tíz alternatíva biztosan megoldja irányítópult-igényeit.

A versenyzők közül a ClickUp kiváló választás, sokoldalúságát és funkcionalitását kínálva. Robusztus funkciói és zökkenőmentes integrációs képességei biztosítják a harmonikus illeszkedést a meglévő technológiai ökoszisztémájába.

A ClickUp az innováció bizonyítéka, amely könnyed eleganciával hidalja át a tervezés és a termelékenység közötti szakadékot.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!