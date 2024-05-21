ClickUp blog
A 10 legjobb Help Scout integráció az ügyfélszolgálat átalakításához

A 10 legjobb Help Scout integráció az ügyfélszolgálat átalakításához

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
2024. május 21.

Nem titok, hogy az üzleti sikerhez elengedhetetlen az ügyfelek elégedettsége – az ügyfélélmény a legfontosabb megkülönböztető tényező. Ez az ügyfélközpontú gondolkodásmód tette népszerűvé az olyan eszközöket, mint a Help Scout.

A Help Scout egy átfogó ügyfélszolgálati platform, amely minden ügyfélkapcsolat központjaként működik. Bár lenyűgöző eszközök és funkciók sorát kínálja, az integrációk még hatékonyabbá tehetik.

Dőljön hátra, és ismerje meg a 10 alkalmazásintegrációt, amelyek új szintre emelik a Help Scoutot.

Mit kell keresnie a Help Scout integrációkban?

Íme néhány szempont, amelyet érdemes szem előtt tartani a Help Scout integrációjának vizsgálata során:

  • Zökkenőmentes integráció: Olyan megoldást keres, amely integrálható a Help Scouttal, de mi a helyzet a nagyobb digitális infrastruktúrával? A rendszernek kompatibilisnek kell lennie azokkal az eszközökkel, platformokkal és technológiákkal, amelyeket üzleti tevékenységeihez használ, például ügyfélkapcsolat-kezelés, potenciális ügyfelek ápolása, elkötelezettség és egyebek.
  • Könnyű használat: Nem szeretne hetekig az új integráció beállításával foglalkozni, vagy olyan sok problémával szembesülni, hogy a csapata feladja. Az integrációnak felhasználóbarátnak és könnyen használhatónak kell lennie. Az intuitív felhasználói felület és a zökkenőmentes bevezetés elősegíti az integráció elfogadását.
  • Testreszabás: Keressen olyan integrációkat, amelyeket üzleti igényei és ügyfelei preferenciái szerint testreszabhat. A munkafolyamat testreszabásával személyre szabott és hatékony szolgáltatásokkal javíthatja az ügyfelek élményét.
  • Automatizálás: Az ügyfélszolgálat és a támogatás gyorsan elszabadulhat, és túlterhelheti csapatait. Válassza ki azt az integrációt, amely automatizálást kínál a beérkező kérések egyszerűsítéséhez és a rutin és ismétlődő feladatok elvégzéséhez. Ezzel könnyebb lesz jobb szolgáltatást nyújtani az ügyfeleknek.
  • Biztonság és megfelelőség: Csapatai érzékeny ügyféladatokkal dolgozhatnak. Ezért megbízható biztonságra és hibátlan megfelelőségre van szüksége a balesetek és a szabályszegések megelőzése érdekében. Az adatok biztonságának, védelmének és megfelelőségének fenntartására vonatkozó bevált gyakorlatokat követő integrációknak az első helyen kell állniuk a listáján.
  • Skálázhatóság: A Help Scout a szervezetével és annak változó igényeivel együtt növekszik. Az integrációkban is ugyanolyan mértékű skálázhatóságra van szükség, mivel az ügyfelek igényeinek kezelése során csúcsok és völgyek is előfordulnak.
  • Költségek és érték: Ahelyett, hogy csak az integráció költségeire koncentrálna, képzelje el, milyen értéket jelent az ügyfélszolgálati és támogatási folyamatok számára. Elemezze, mennyire illeszkedik a Help Scout-hoz és a szervezet általános céljaihoz, hogy igazolja a beruházást.

A 10 legjobb Help Scout integráció, amelyet 2024-ben érdemes használni

Most, hogy már tudja, hogyan kell elemezni a Help Scout integrációkat, nézzük meg, melyek azok, amelyekre érdemes időt szánni.

1. ClickUp

Első ránézésre a ClickUp és a Help Scout nem tűnik valószínű párosításnak, de a valóságban ez nem így van. A ClickUp, egy egy helyen elérhető projektmenedzsment eszköz, egy hatékony kiegészítő a Help Scout számára, amely még több értéket kínál. Minden üzleti tevékenység projektként értelmezhető, és ugyanez vonatkozik az ügyfélélmény-menedzsmentre is.

A projektmenedzsment eszközök fontos szerepet játszhatnak az ügyfélkérdések kezelésében, a problémák közös megoldásában, az ügyfélvisszajelzések továbbításában a termékfejlesztő csapatoknak, valamint az általános üzleti hatékonyság javításában.

Íme néhány ClickUp funkció áttekintése, amelyek segíthetnek ilyen eredmények elérésében:

Feladatkezelés

ClickUp 3.0 Feladatokhoz rendelt megjegyzések
A ClickUp Tasks segítségével alakítsa át a kérdéseket jegyekké

A ClickUp Tasks forradalmasítja az ügyfélszolgálat menedzsmentjét. Egy új ügyfélkérdés a Help Scoutban új feladatot indít el a ClickUpban, így az ügyfélszolgálati munkatársaknak nem kell platformok között váltaniuk és manuálisan újra bevinniük az információkat.

Ezután már csak a feladatokat kell kiosztani, a prioritásokat meghatározni, a határidőket beállítani, megjegyzéseket hozzáadni és a feladatokat nyomon követni, hogy minden beérkező ügyfélkommunikációt megoldjon!

Dokumentumkezelés

Csatlakoztassa a ClickUp Docs-ot a munkafolyamatokhoz
Csatlakoztassa a ClickUp Docs-ot a munkafolyamataihoz

A ClickUp Docs egy központi dokumentumtár. Használja ügyfél-tudásbázisok létrehozására vagy belső együttműködésre a bevált gyakorlatok, tippek és trükkök összegyűjtése érdekében; a lehetőségek végtelenek. Az információk rendelkezésre bocsátása mellett automatizált munkafolyamatokat is beállít, amelyek bizonyos üzleti feltételek teljesülése esetén elindulnak.

Univerzális keresés

ClickUp 3.0 univerzális keresési funkció egyszerűsítve
Keresés az összes eszközön a ClickUp Universal Search segítségével

A ClickUp univerzális keresőjével bármit és mindent megtalálhat. Ez a funkció kihasználja a digitális infrastruktúra összetartó erejét, hogy minden eszköz kereshető és navigálható legyen. A megfelelő kulcsszavakkal bármit megtalálhat, a ClickUp Docs dokumentumfájljaitól az integrációk révén létrehozott megosztott beérkező levelekig.

ClickUp Brain

A ClickUp AI használata blogbejegyzés létrehozásához a ClickUp Docs-ban
Készítsen blogbejegyzéseket másodpercek alatt a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain egy all-in-one AI asszisztens. Különböző funkciókat képes ellátni, a projekt állásának összefoglalásától a kérdésekre adott azonnali válaszok megfogalmazásáig. Akár a GYIK és a használati útmutatók összeállítására és kitöltésére is használhatja, hogy kielégítse az önkiszolgálási igényeket.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Időkövetés: Jegyezze fel a feladatra fordított munkaórák számát a ClickUp beépített időkövetési funkciójával.
  • Célkövetés: Állítson be, kövessen nyomon, tekintse meg és szervezze meg a célokat és az OKR-eket a célok elérésének megkönnyítése érdekében a ClickUp Goals segítségével.
  • Testreszabható munkaterületek: Tervezze meg munkaterületét a saját elképzelései szerint többféle ClickUp nézettel, például Workload, List, Board és Calendar, és teljes áttekintést kapjon projektjeiről.
  • Elméleti térképek: Készítsen lenyűgöző vizuális vázlatokat a ClickUp Mind Maps alkalmazásban a kezdetektől fogva, vagy a már befejezett feladatok felhasználásával.
  • Egyéni mezők: Adjon hozzá ClickUp egyéni mezőket a feladatokhoz, projektekhez és dokumentumokhoz az adatok pontosabb szervezése és nyomon követése érdekében.

A ClickUp korlátai

  • A hosszú funkciók listája miatt úgy érezheti, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni a platformot.
  • A beépített csevegési funkció nem feltétlenül olyan intuitív, mint a dedikált kommunikációs platformok.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 10 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás
  • A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5,0 (9392 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5,0 (4009 szavazat)

2. Freshbooks

Freshbooks jövedelmezőségi összefoglaló jelentés
via Freshbooks

Bár a Freshbooks számlázási eszközként indult, ma már egy teljes funkcionalitású, kettős könyvelésű, felhőalapú számviteli szoftver. Kis- és középvállalkozások számára készült, és egyszerűsíti a különböző tevékenységeket, mint például a számlázás, a fizetések elfogadása, a kiadások nyomon követése, a számlázható órák nyomon követése, a pénzügyi jelentések készítése és még sok más.

A helpdesk szoftverrel integrálva ez a könyvelési eszköz lehetővé teszi a támogató csapat számára, hogy a jegyekből közvetlenül megtekintse a számlázási vagy számlázási információkat.

A Freshbooks legjobb funkciói

  • Használja számlázáshoz, könyveléshez, fizetésekhez, kiadásokhoz, időkövetéshez, projekt megvalósíthatóságához, jelentésekhez és még sok máshoz.
  • Gyűjtse össze az ügyféladatokat, számlákat, projekt részleteit, beszélgetéseket, jelentéseket stb. egy helyen.
  • Testreszabhatja a becsléseket, és egy kattintással jóváhagyhatja azokat az eSignatures segítségével.
  • Konvertálja az árajánlatokat számlákká, és fogadjon el előlegeket vagy fizetéseket az ügyfél által preferált fizetési mód szerint.
  • Mérje a projekt jövedelmezőségét adat alapú betekintéssel, és csökkentse a költségeket a nagyobb haszonkulcs érdekében.

A Freshbooks korlátai

  • A csapattagok hozzáadása növelheti a Freshbooks teljes költségét.
  • Nincs egyedi jelentéskészítési funkció, és a sablonok nem elég rugalmasak.
  • A mobilalkalmazás gyenge

Freshbooks árak

  • Lite: 19 USD/hó
  • Plusz: 33 USD/hó
  • Prémium: 60 USD/hó
  • Válassza ki: Egyedi árazás

A csapat tagjai havi 11 dollárért adhatók hozzá.

Freshbooks értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5,0 (705 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5,0 (4382 szavazat)

3. Shopify

Shopify e-kereskedelmi áruház
via Shopify

A Shopify egy népszerű e-kereskedelmi platform, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy irányítsák online jelenlétüket. A professzionális online áruházak létrehozásától a phygital (fizikai + digitális) üzletek kezeléséig a Shopify kiváló módja vállalkozásának digitalizálásának és értékesítésének központosításának. Felhasználóbarát felületének köszönhetően az áruházak tulajdonosai gyorsan létrehozhatnak terméklistákat, kezelhetik a készleteket és feldolgozhatják a megrendeléseket.

Beépített marketingeszközökkel rendelkezik, amelyek segítenek a vállalkozásoknak organikus vagy fizetett promóciókat végrehajtani. Használhat natív közvetítési eszközöket vagy harmadik féltől származó ügyfélkommunikációs csatornákat, hogy bevonzza ügyfeleit és fenntartsa az eladásokat.

A Shopify legjobb funkciói

  • Néhány kattintással teljes funkcionalitású online áruházakat hozhat létre az Online Store Editor vagy a Hydrogen & Oxygen áruházépítők segítségével.
  • Népszerűsítse üzletét és értékesítse termékeit több értékesítési csatornán, például online piactereken és közösségi médián keresztül.
  • Fogadjon fizetéseket a Shopify Checkout (online) és a Shopify POS (offline) segítségével.
  • Használja ki a több mint 60 jelentést az üzlet teljesítményének nyomon követéséhez, optimalizálásához és a lehetőségek kiaknázásához.
  • Csatlakoztassa online áruházát a hagyományos üzletekhez a Shopify POS segítségével.

Shopify korlátozások

  • A boltok testreszabásának és a bolt felhasználói élményének személyre szabásának rugalmasságának hiánya
  • Lehet, hogy nem alkalmas olyan vállalkozások számára, amelyek nagy termékválasztékkal, nagy alkalmazásintegrációkkal és előfizetési modellekkel rendelkeznek.
  • Gyorsan költségessé válhat

Shopify árak

  • Alap: 29 USD/hó
  • Shopify: 79 USD/hó
  • Haladó: 299 USD/hó
  • Plusz: 2300 USD/hó

Shopify értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5,0 (4520 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5,0 (6286 szavazat)

4. CircleLoop

CircleLoop híváselemző irányítópult
via CircleLoop

A CircleLoop egy brit székhelyű üzleti felhőalapú telefonrendszer. Használja a Help Scouttal együtt a kommunikáció egyszerűsítéséhez és vállalkozása elérhetőségének és hozzáférhetőségének bővítéséhez. A CircleLoop integrálásával üzleti munkafolyamatába bármilyen eszközről kezdeményezhet vagy fogadhat hívásokat, legyen az asztali számítógép, okostelefon vagy táblagép.

Emellett minden méretű vállalkozás számára megkönnyíti a hatékony híváskezelést. Az intelligens hívásirányítás és a hangpostai üzenetek átírása funkcióknak köszönhetően ügynökei mindig a legjobbat hozhatják ki magukból az ügyfelek kiszolgálásában!

A CircleLoop legjobb funkciói

  • Használjon helyi brit telefonszámot hívások kezdeményezéséhez és fogadásához
  • Használja ki a kiterjedt hívásfunkciókat, mint például a bejövő/kimenő hívások, átirányítások, továbbítások, átirányítások, hangposta stb.
  • Rögzítse a hívásokat, és elemezze a számot, a csapatot vagy az egyéni teljesítményt az adatokon alapuló elemzések segítségével.
  • Helyezzen el kattintásos hívás gombokat az üzleti weboldalán

A CircleLoop korlátai

  • A hívásminőség romolhat a bejövő hívások blokkolása, az időszakos késések és a hívásátvitel során felmerülő problémák miatt.
  • Az IVR-ek és a hívásirányítás beállítása bonyolult, különösen tükrözött számok használata esetén.

CircleLoop árak

  • Fizessen használat alapján: 5 font + ÁFA/hónap felhasználónként
  • Korlátlan: 15 font + ÁFA/hó felhasználónként
  • További és VIP számok havi 2 font (+ ÁFA) és 3 font (+ ÁFA) áron állnak rendelkezésre felhasználónként.

CircleLoop értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5,0 (12 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5,0 (11 szavazat)

5. Pipedrive

Pipedrive értékesítési folyamat vizualizáló
Pipedrive -on keresztül

A Pipedrive egy ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platform és értékesítési folyamatkezelő eszköz, amely vizualizálja az ügyfél utazását. Nyomon követi, hogyan haladnak a potenciális ügyfelek az értékesítési ciklus különböző szakaszaiban, hogy az értékesítési tevékenységek kezelése stratégiailag könnyebb legyen. Egyszerű drag-and-drop felületével könnyen megtervezhetőek az értékesítési folyamatok, testreszabható szakaszokkal, amelyek jelzik az értékesítési folyamat különböző lépéseit vagy tevékenységeit.

A Pipedrive legjobb funkciói

  • Tartsa nyilvánvalóan az összes potenciális ügyfél és üzlet adatait, valamint azok legfrissebb állapotát, és kapjon értesítést az elmaradt üzletekről.
  • Hozzon létre testreszabható termékkatalógusokat vállalkozása termékeiről és szolgáltatásairól.
  • Központosítsa az üzleti kommunikációt egy kapcsolattartók adatbázisának létrehozásával, és férjen hozzá a tevékenységekhez, a kommunikációhoz és a történelemhez.
  • Tekintse át a múltbeli teljesítményt, és kapjon javaslatokat az értékesítési ciklus javítására.
  • Több mint 400 alkalmazást integrálhat egyetlen kattintással, hogy bővítse értékesítésmenedzsmentjét.

A Pipedrive korlátai

  • A felület elrendezése nagyon zavaros, és a műszerfalak nem intuitívak.
  • Számos hasznos funkció rejtőzik a fizetős tartalmak mögött.
  • Használata megterhelő lehet

Pipedrive árak

  • Alapvető: 14 USD/hó/felhasználó
  • Haladó: 29 USD/hó/felhasználó
  • Professzionális: 59 USD/hó/felhasználó
  • Teljesítmény: 69 USD/hó/felhasználó
  • Vállalati: 99 USD/hó/felhasználó

Pipedrive értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5,0 (1800 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5,0 (2949 szavazat)

6. Népszámlálás

Adataktiválás és fordított ETL a Censusban
via Census

A Census egy ügyféladat-platform (CDP) és fordított ETL-megoldás, amely különböző forrásokból származó ügyféladatokat központosít, megtisztít és üzleti alkalmazásokba táplál.

Legyen szó közösségi médiáról, weboldalakról, ügyfélszolgálati szoftverekről vagy marketingplatformokról, a Census összesíti az összes szétszórt adatot, és egységesíti azokat egy egységes ügyfélprofil kialakítása érdekében. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy 360 fokos képet kapjanak ügyfeleikről, miközben megértik azok igényeit, preferenciáit és viselkedését.

A Census legjobb funkciói

  • A Census Live Sync segítségével egyesítse a valós idejű streaming adatokat a korábbi adatokkal, hogy javítsa az ügyfél-elkötelezettséget.
  • Építsen a meglévő adattárházára, hogy megszüntesse az adatszigeteket, és gyorsan szinkronizáljon az inkrementális kötegelt frissítésekkel.
  • Élvezze a hatalmas rugalmasságot és skálázhatóságot, mivel a Census automatikusan szinkronizálja az adatokat az üzleti eszközök és raktárak között.
  • Állítson be automatikus értesítéseket, amelyek akkor aktiválódnak, amikor egy ügyfél egy adott tevékenységet végrehajt, hogy minden lehetőséget ki tudjon használni.
  • Biztosítsa a robusztus adatbiztonságot, mivel a Census figyelmezteti a felhasználókat, ha megszakad a kapcsolat az alkalmazásokkal vagy adatbázisokkal, és csak az újracsatlakozás után folytatja a szinkronizálást.

Népszámlálási korlátozások

  • Mivel mérnöki szemléletű és technikai jártasságot igényel, a tanulási görbe meredek.
  • Furcsa árazási modellje van, amelynek keretében a felhasználóknak az oszlopok száma alapján kell fizetniük, ami drágává teszi a szolgáltatást.
  • Még mindig kezdeti stádiumban van

Árak

  • Ingyenes
  • Professzionális: 350 USD/hó
  • Vállalati: Egyedi árazás
  • Beágyazott: Egyedi árazás

Népszámlálási értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5,0 (326 értékelés)
  • Capterra: N/A

7. Vezeték nélküli

Vezeték nélküli műszerfal
via LinkedIn

A Cordless egy felhőalapú ügyfélszolgálati központ, amely lehetővé teszi és támogatja az ügyfélszolgálati csapatokat, hogy kivételes szolgáltatást nyújtsanak. Integrálható kiegészítő eszközökkel, például CRM-mel és Help Scout-hoz hasonló ügyfélszolgálati megoldásokkal, így az ügyfélszolgálati munkatársak szakszerűen hozzáférhetnek a szükséges információkhoz az ügyfelek problémáinak megoldása érdekében. Emellett AI-képességekkel is rendelkezik, amelyek segítenek a beszélgetések elemzésében, az erősségek és a fejlesztendő területek azonosításában, valamint az ügyfélszolgálati munkatársak teljesítményének javításához szükséges betekintés megszerzésében.

A Cordless legjobb funkciói

  • Használja az Ask AI-t a releváns információk eléréséhez és az ügyfélkérdések automatikus megválaszolásához.
  • Kövesse nyomon az ügyfélszolgálati csapat teljesítményét a valós időben frissülő, mutatókra fókuszáló irányítópultokkal.
  • A hívásjegyzőkönyvekből és felvételekből automatikusan azonosítsa és szerkessze az érzékeny ügyféladatokat.
  • Végezzen érzelemelemzést a támogatás minőségének javítása és az empátia beépítése érdekében minden interakcióba.

Vezeték nélküli korlátozások

  • A korlátozott integrációk korlátozhatják a termék használatát és alkalmazhatóságát.
  • A hibák esetenként megakadályozhatják, hogy a hívások eljussanak az online ügyfélszolgálati csapatokhoz, és átirányíthatják ezeket a hívásokat az offline csapatokhoz.
  • A műszerfal kevésbé intuitív és nehézkesnek tűnhet.

Vezeték nélküli árazás

  • Professzionális: 45 €/hó felhasználónként
  • Egyedi: Egyedi árazás

Vezeték nélküli értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5,0 (11 értékelés)
  • Capterra: N/A

8. Olark

Személyre szabott gyorsbillentyűk az Olarkon
via Olark

Az Olark egy élő csevegőszoftver, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy valós időben lépjenek kapcsolatba a weboldal látogatóival. Akár kérdések megválaszolása, akár az értékesítési folyamatban való segítségnyújtásról van szó, az Olark számos funkciót kínál, például proaktív csevegési meghívásokat, közös böngészési munkameneteket és csevegési átiratokat, amelyek segítségével a vállalkozások tartós első benyomást tehetnek. Zökkenőmentesen integrálható a help desk és a CRM platformokba, hogy minden új interakcióba értéket építsen be, és személyre szabott támogatási élményt nyújtson.

Az Olark legjobb funkciói

  • Testreszabhatja a csevegőablakot, hogy az megfeleljen a márkairányelveknek.
  • Automatizálja az élő csevegést, hogy nagyszámú webhely-látogatót vonzzon be, miközben a látogatók viselkedése és a személyre szabott üzenetek alapján személyre szabja a kommunikációt.
  • Tanuljon a live chat elemzéseiből, és fedezzen fel hasznos információkat a részletes chat-átiratokból.
  • Alakítsa át a csevegőablakokat ügyfélformanyomtatványokká, és gyűjtsön információkat első kézből.

Olark korlátozások

  • Nem támogatja a képek megosztását.
  • A mobil kompatibilitás korlátozott.
  • A kevesebb integráció korlátozza a képességeit

Olark árak

Havonta 29 dollártól felhasználónként

Olark értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5,0 (223 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5,0 (471 szavazat)

9. Mixpanel

Mixpanel sablon
Mixpanel

A Mixpanel egy hatékony adatelemző platform, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy több forrásból származó strukturált és strukturálatlan adatokból értelmes információkat nyerjenek ki. Átfogó adatokat gyűjt a termékéről és az ügyfelekről.

Így betekintést nyerhet abba, hogy a felhasználók hogyan interagálnak a különböző funkciókkal, nyomon követheti a konverziókat a csatornákon keresztül, és mérheti az ügyfelek elkötelezettségét. Használja ezt az értékesítési folyamat optimalizálására és termékének értékajánlatának növelésére.

A Mixpanel legjobb funkciói

  • Tekintse meg az olyan betekintéseket, mint a trendvonalak, a legnépszerűbb felhasználói útvonalak, a konverziót ösztönző tényezők, a használati gyakoriság, az elkötelezettség és a megtartás, és még sok más.
  • Készítsen keresőtáblázatokat és tartson karban egy adatlexikont az adatok hatékony kezelése érdekében.
  • Mérje a marketingkampányok teljesítményét, és elemezze a forgalmat a különböző marketingcsatornákon.
  • Hozzon létre részletes ügyfélcsoportokat a felhasználók viselkedése, preferenciái és egyéb adatai alapján.
  • A Mixpanel generatív mesterséges intelligenciájával, a Sparkkal alakítsa át az adatokat vagy a természetes nyelvű kérdéseket hasznosítható jelentésekké.

A Mixpanel korlátai

  • A számos funkció komplexitása és a gyenge bevezetés miatt a tanulási görbe meredek.
  • Az adatok exportálása körülményes és gyakran az integritás elvesztését okozza.
  • Drága

Mixpanel árak

  • Ingyenes
  • Növekedés: 28 USD/hó
  • Vállalati: Egyedi árazás

Mixpanel értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5,0 (1096 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5,0 (130 szavazat)

10. Highrise

Highrise irányítópult
Highrise -on keresztül

A Highrise egy CRM platform, amelyet a Basecamp tervezett kisvállalkozások támogatására. Segít a feladatok és a kapcsolatok kezelésében, az interakciók nyomon követésében, az üzletek közös kidolgozásában, a potenciális ügyfelek és a meglévő ügyfelek figyelemmel kísérésében és még sok másban. A platform rendkívül sokoldalú, és felhasználhatja pipeline-ok, toborzások, tehetségszerzés, események, PR, termékek és szolgáltatások, ügyfélszolgálat és még sok más kezelésére.

A Highrise legjobb funkciói

  • Központosítsa az összes információt a potenciális ügyfeleiről és ügyfeleiről, és szervezze őket szegmensekbe.
  • Kommunikáljon ügyfélkörével és potenciális ügyfeleivel egyetlen platformról, legyen szó tömeges promóciós e-mailekről vagy személyre szabott emlékeztetőkről.
  • Készítsen részletes jelentéseket a folyamat teljesítményéről és állapotáról
  • Használjon e-mail sablonokat, hogy ne kelljen marketing szövegeket írnia a semmiből.
  • Osztályozza a potenciális ügyfelek adatait vagy a kampány részleteit esetek és ügyletek szerint a részletes szervezés érdekében.

Highrise korlátozások

  • 2018 augusztusa óta nem fogad új regisztrációkat.
  • Csak alapvető funkciókat kínál.

Highrise árak

  • Nem elérhető

Highrise értékelések és vélemények

  • G2: N/A
  • Capterra: 4,5/5,0 (130 értékelés)

Emelje magasabb szintre ügyfélélményét

Akár a Help Scoutot, akár a Help Scout alternatíváit használja, a fent bemutatott 10 integráció minden ügyfélkapcsolati csapat kedvenc alkalmazása. Ezek hozzáadása a Help Scouthoz bővíti a platform hatókörét, alkalmazhatóságát és értékajánlatát.

Bár minden opció valami egyedi szolgáltatást kínál, a ClickUp választásával minden fejlett funkciót megkap. Akár jegyeket feladatokat alakít át, akár a csapat teljesítményét értékeli, a ClickUp a Help Scoutot még hasznosabbá és értékesebbé teszi.

Regisztráljon még ma, hogy többet tudjon meg a Help Scout és a ClickUp integrációjáról, és átalakítsa ügyfélszolgálatát és szolgáltatási tapasztalatait.

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp