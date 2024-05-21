A 10 legjobb Help Scout integráció az ügyfélszolgálat átalakításához

Nem titok, hogy az üzleti sikerhez elengedhetetlen az ügyfelek elégedettsége – az ügyfélélmény a legfontosabb megkülönböztető tényező. Ez az ügyfélközpontú gondolkodásmód tette népszerűvé az olyan eszközöket, mint a Help Scout.

A Help Scout egy átfogó ügyfélszolgálati platform, amely minden ügyfélkapcsolat központjaként működik. Bár lenyűgöző eszközök és funkciók sorát kínálja, az integrációk még hatékonyabbá tehetik.

Dőljön hátra, és ismerje meg a 10 alkalmazásintegrációt, amelyek új szintre emelik a Help Scoutot.

Mit kell keresnie a Help Scout integrációkban?

Íme néhány szempont, amelyet érdemes szem előtt tartani a Help Scout integrációjának vizsgálata során:

Zökkenőmentes integráció : Olyan megoldást keres, amely integrálható a Help Scouttal, de mi a helyzet a nagyobb digitális infrastruktúrával? A rendszernek kompatibilisnek kell lennie azokkal az eszközökkel, platformokkal és technológiákkal, amelyeket üzleti tevékenységeihez használ, például : Olyan megoldást keres, amely integrálható a Help Scouttal, de mi a helyzet a nagyobb digitális infrastruktúrával? A rendszernek kompatibilisnek kell lennie azokkal az eszközökkel, platformokkal és technológiákkal, amelyeket üzleti tevékenységeihez használ, például ügyfélkapcsolat-kezelés , potenciális ügyfelek ápolása, elkötelezettség és egyebek.

Könnyű használat : Nem szeretne hetekig az új integráció beállításával foglalkozni, vagy olyan sok problémával szembesülni, hogy a csapata feladja. Az integrációnak felhasználóbarátnak és könnyen használhatónak kell lennie. Az intuitív felhasználói felület és a zökkenőmentes bevezetés elősegíti az integráció elfogadását.

Testreszabás : Keressen olyan integrációkat, amelyeket üzleti igényei és ügyfelei preferenciái szerint testreszabhat. A munkafolyamat testreszabásával személyre szabott és hatékony szolgáltatásokkal javíthatja az ügyfelek élményét.

Automatizálás : Az ügyfélszolgálat és a támogatás gyorsan elszabadulhat, és túlterhelheti csapatait. Válassza ki azt az integrációt, amely automatizálást kínál a beérkező kérések egyszerűsítéséhez és a rutin és ismétlődő feladatok elvégzéséhez. Ezzel könnyebb lesz jobb szolgáltatást nyújtani az ügyfeleknek.

Biztonság és megfelelőség : Csapatai érzékeny ügyféladatokkal dolgozhatnak. Ezért megbízható biztonságra és hibátlan megfelelőségre van szüksége a balesetek és a szabályszegések megelőzése érdekében. Az adatok biztonságának, védelmének és megfelelőségének fenntartására vonatkozó bevált gyakorlatokat követő integrációknak az első helyen kell állniuk a listáján.

Skálázhatóság : A Help Scout a szervezetével és annak változó igényeivel együtt növekszik. Az integrációkban is ugyanolyan mértékű skálázhatóságra van szükség, mivel az ügyfelek igényeinek kezelése során csúcsok és völgyek is előfordulnak.

Költségek és érték: Ahelyett, hogy csak az integráció költségeire koncentrálna, képzelje el, milyen értéket jelent az ügyfélszolgálati és támogatási folyamatok számára. Elemezze, mennyire illeszkedik a Help Scout-hoz és a szervezet általános céljaihoz, hogy igazolja a beruházást.

A 10 legjobb Help Scout integráció, amelyet 2024-ben érdemes használni

Most, hogy már tudja, hogyan kell elemezni a Help Scout integrációkat, nézzük meg, melyek azok, amelyekre érdemes időt szánni.

1. ClickUp

Első ránézésre a ClickUp és a Help Scout nem tűnik valószínű párosításnak, de a valóságban ez nem így van. A ClickUp, egy egy helyen elérhető projektmenedzsment eszköz, egy hatékony kiegészítő a Help Scout számára, amely még több értéket kínál. Minden üzleti tevékenység projektként értelmezhető, és ugyanez vonatkozik az ügyfélélmény-menedzsmentre is.

A projektmenedzsment eszközök fontos szerepet játszhatnak az ügyfélkérdések kezelésében, a problémák közös megoldásában, az ügyfélvisszajelzések továbbításában a termékfejlesztő csapatoknak, valamint az általános üzleti hatékonyság javításában.

Íme néhány ClickUp funkció áttekintése, amelyek segíthetnek ilyen eredmények elérésében:

Feladatkezelés

A ClickUp Tasks segítségével alakítsa át a kérdéseket jegyekké

A ClickUp Tasks forradalmasítja az ügyfélszolgálat menedzsmentjét. Egy új ügyfélkérdés a Help Scoutban új feladatot indít el a ClickUpban, így az ügyfélszolgálati munkatársaknak nem kell platformok között váltaniuk és manuálisan újra bevinniük az információkat.

Ezután már csak a feladatokat kell kiosztani, a prioritásokat meghatározni, a határidőket beállítani, megjegyzéseket hozzáadni és a feladatokat nyomon követni, hogy minden beérkező ügyfélkommunikációt megoldjon!

Dokumentumkezelés

Csatlakoztassa a ClickUp Docs-ot a munkafolyamataihoz

A ClickUp Docs egy központi dokumentumtár. Használja ügyfél-tudásbázisok létrehozására vagy belső együttműködésre a bevált gyakorlatok, tippek és trükkök összegyűjtése érdekében; a lehetőségek végtelenek. Az információk rendelkezésre bocsátása mellett automatizált munkafolyamatokat is beállít, amelyek bizonyos üzleti feltételek teljesülése esetén elindulnak.

Univerzális keresés

Keresés az összes eszközön a ClickUp Universal Search segítségével

A ClickUp univerzális keresőjével bármit és mindent megtalálhat. Ez a funkció kihasználja a digitális infrastruktúra összetartó erejét, hogy minden eszköz kereshető és navigálható legyen. A megfelelő kulcsszavakkal bármit megtalálhat, a ClickUp Docs dokumentumfájljaitól az integrációk révén létrehozott megosztott beérkező levelekig.

ClickUp Brain

Készítsen blogbejegyzéseket másodpercek alatt a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain egy all-in-one AI asszisztens. Különböző funkciókat képes ellátni, a projekt állásának összefoglalásától a kérdésekre adott azonnali válaszok megfogalmazásáig. Akár a GYIK és a használati útmutatók összeállítására és kitöltésére is használhatja, hogy kielégítse az önkiszolgálási igényeket.

A ClickUp legjobb funkciói

Időkövetés : Jegyezze fel a feladatra fordított munkaórák számát : Jegyezze fel a feladatra fordított munkaórák számát a ClickUp beépített időkövetési funkciójával.

Célkövetés : Állítson be, kövessen nyomon, tekintse meg és szervezze meg a célokat és az OKR-eket a célok elérésének megkönnyítése érdekében : Állítson be, kövessen nyomon, tekintse meg és szervezze meg a célokat és az OKR-eket a célok elérésének megkönnyítése érdekében a ClickUp Goals segítségével.

Testreszabható munkaterületek : Tervezze meg munkaterületét a saját elképzelései szerint többféle : Tervezze meg munkaterületét a saját elképzelései szerint többféle ClickUp nézettel , például Workload, List, Board és Calendar, és teljes áttekintést kapjon projektjeiről.

Elméleti térképek: Készítsen lenyűgöző vizuális vázlatokat Készítsen lenyűgöző vizuális vázlatokat a ClickUp Mind Maps alkalmazásban a kezdetektől fogva, vagy a már befejezett feladatok felhasználásával.

Egyéni mezők: Adjon hozzá : Adjon hozzá ClickUp egyéni mezőket a feladatokhoz, projektekhez és dokumentumokhoz az adatok pontosabb szervezése és nyomon követése érdekében.

A ClickUp korlátai

A hosszú funkciók listája miatt úgy érezheti, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni a platformot.

A beépített csevegési funkció nem feltétlenül olyan intuitív, mint a dedikált kommunikációs platformok.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5,0 (9392 értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (4009 szavazat)

2. Freshbooks

via Freshbooks

Bár a Freshbooks számlázási eszközként indult, ma már egy teljes funkcionalitású, kettős könyvelésű, felhőalapú számviteli szoftver. Kis- és középvállalkozások számára készült, és egyszerűsíti a különböző tevékenységeket, mint például a számlázás, a fizetések elfogadása, a kiadások nyomon követése, a számlázható órák nyomon követése, a pénzügyi jelentések készítése és még sok más.

A helpdesk szoftverrel integrálva ez a könyvelési eszköz lehetővé teszi a támogató csapat számára, hogy a jegyekből közvetlenül megtekintse a számlázási vagy számlázási információkat.

A Freshbooks legjobb funkciói

Használja számlázáshoz, könyveléshez, fizetésekhez, kiadásokhoz, időkövetéshez, projekt megvalósíthatóságához, jelentésekhez és még sok máshoz.

Gyűjtse össze az ügyféladatokat, számlákat, projekt részleteit, beszélgetéseket, jelentéseket stb. egy helyen.

Testreszabhatja a becsléseket, és egy kattintással jóváhagyhatja azokat az eSignatures segítségével.

Konvertálja az árajánlatokat számlákká, és fogadjon el előlegeket vagy fizetéseket az ügyfél által preferált fizetési mód szerint.

Mérje a projekt jövedelmezőségét adat alapú betekintéssel, és csökkentse a költségeket a nagyobb haszonkulcs érdekében.

A Freshbooks korlátai

A csapattagok hozzáadása növelheti a Freshbooks teljes költségét.

Nincs egyedi jelentéskészítési funkció, és a sablonok nem elég rugalmasak.

A mobilalkalmazás gyenge

Freshbooks árak

Lite: 19 USD/hó

Plusz: 33 USD/hó

Prémium: 60 USD/hó

Válassza ki: Egyedi árazás

A csapat tagjai havi 11 dollárért adhatók hozzá.

Freshbooks értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5,0 (705 értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (4382 szavazat)

3. Shopify

via Shopify

A Shopify egy népszerű e-kereskedelmi platform, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy irányítsák online jelenlétüket. A professzionális online áruházak létrehozásától a phygital (fizikai + digitális) üzletek kezeléséig a Shopify kiváló módja vállalkozásának digitalizálásának és értékesítésének központosításának. Felhasználóbarát felületének köszönhetően az áruházak tulajdonosai gyorsan létrehozhatnak terméklistákat, kezelhetik a készleteket és feldolgozhatják a megrendeléseket.

Beépített marketingeszközökkel rendelkezik, amelyek segítenek a vállalkozásoknak organikus vagy fizetett promóciókat végrehajtani. Használhat natív közvetítési eszközöket vagy harmadik féltől származó ügyfélkommunikációs csatornákat, hogy bevonzza ügyfeleit és fenntartsa az eladásokat.

A Shopify legjobb funkciói

Néhány kattintással teljes funkcionalitású online áruházakat hozhat létre az Online Store Editor vagy a Hydrogen & Oxygen áruházépítők segítségével.

Népszerűsítse üzletét és értékesítse termékeit több értékesítési csatornán, például online piactereken és közösségi médián keresztül.

Fogadjon fizetéseket a Shopify Checkout (online) és a Shopify POS (offline) segítségével.

Használja ki a több mint 60 jelentést az üzlet teljesítményének nyomon követéséhez, optimalizálásához és a lehetőségek kiaknázásához.

Csatlakoztassa online áruházát a hagyományos üzletekhez a Shopify POS segítségével.

Shopify korlátozások

A boltok testreszabásának és a bolt felhasználói élményének személyre szabásának rugalmasságának hiánya

Lehet, hogy nem alkalmas olyan vállalkozások számára, amelyek nagy termékválasztékkal, nagy alkalmazásintegrációkkal és előfizetési modellekkel rendelkeznek.

Gyorsan költségessé válhat

Shopify árak

Alap: 29 USD/hó

Shopify: 79 USD/hó

Haladó: 299 USD/hó

Plusz: 2300 USD/hó

Shopify értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5,0 (4520 értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (6286 szavazat)

4. CircleLoop

via CircleLoop

A CircleLoop egy brit székhelyű üzleti felhőalapú telefonrendszer. Használja a Help Scouttal együtt a kommunikáció egyszerűsítéséhez és vállalkozása elérhetőségének és hozzáférhetőségének bővítéséhez. A CircleLoop integrálásával üzleti munkafolyamatába bármilyen eszközről kezdeményezhet vagy fogadhat hívásokat, legyen az asztali számítógép, okostelefon vagy táblagép.

Emellett minden méretű vállalkozás számára megkönnyíti a hatékony híváskezelést. Az intelligens hívásirányítás és a hangpostai üzenetek átírása funkcióknak köszönhetően ügynökei mindig a legjobbat hozhatják ki magukból az ügyfelek kiszolgálásában!

A CircleLoop legjobb funkciói

Használjon helyi brit telefonszámot hívások kezdeményezéséhez és fogadásához

Használja ki a kiterjedt hívásfunkciókat, mint például a bejövő/kimenő hívások, átirányítások, továbbítások, átirányítások, hangposta stb.

Rögzítse a hívásokat, és elemezze a számot, a csapatot vagy az egyéni teljesítményt az adatokon alapuló elemzések segítségével.

Helyezzen el kattintásos hívás gombokat az üzleti weboldalán

A CircleLoop korlátai

A hívásminőség romolhat a bejövő hívások blokkolása, az időszakos késések és a hívásátvitel során felmerülő problémák miatt.

Az IVR-ek és a hívásirányítás beállítása bonyolult, különösen tükrözött számok használata esetén.

CircleLoop árak

Fizessen használat alapján: 5 font + ÁFA/hónap felhasználónként

Korlátlan: 15 font + ÁFA/hó felhasználónként

További és VIP számok havi 2 font (+ ÁFA) és 3 font (+ ÁFA) áron állnak rendelkezésre felhasználónként.

CircleLoop értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5,0 (12 értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (11 szavazat)

5. Pipedrive

Pipedrive -on keresztül

A Pipedrive egy ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platform és értékesítési folyamatkezelő eszköz, amely vizualizálja az ügyfél utazását. Nyomon követi, hogyan haladnak a potenciális ügyfelek az értékesítési ciklus különböző szakaszaiban, hogy az értékesítési tevékenységek kezelése stratégiailag könnyebb legyen. Egyszerű drag-and-drop felületével könnyen megtervezhetőek az értékesítési folyamatok, testreszabható szakaszokkal, amelyek jelzik az értékesítési folyamat különböző lépéseit vagy tevékenységeit.

A Pipedrive legjobb funkciói

Tartsa nyilvánvalóan az összes potenciális ügyfél és üzlet adatait, valamint azok legfrissebb állapotát, és kapjon értesítést az elmaradt üzletekről.

Hozzon létre testreszabható termékkatalógusokat vállalkozása termékeiről és szolgáltatásairól.

Központosítsa az üzleti kommunikációt egy kapcsolattartók adatbázisának létrehozásával, és férjen hozzá a tevékenységekhez, a kommunikációhoz és a történelemhez.

Tekintse át a múltbeli teljesítményt, és kapjon javaslatokat az értékesítési ciklus javítására.

Több mint 400 alkalmazást integrálhat egyetlen kattintással, hogy bővítse értékesítésmenedzsmentjét.

A Pipedrive korlátai

A felület elrendezése nagyon zavaros, és a műszerfalak nem intuitívak.

Számos hasznos funkció rejtőzik a fizetős tartalmak mögött.

Használata megterhelő lehet

Pipedrive árak

Alapvető: 14 USD/hó/felhasználó

Haladó: 29 USD/hó/felhasználó

Professzionális: 59 USD/hó/felhasználó

Teljesítmény: 69 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 99 USD/hó/felhasználó

Pipedrive értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5,0 (1800 értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (2949 szavazat)

6. Népszámlálás

via Census

A Census egy ügyféladat-platform (CDP) és fordított ETL-megoldás, amely különböző forrásokból származó ügyféladatokat központosít, megtisztít és üzleti alkalmazásokba táplál.

Legyen szó közösségi médiáról, weboldalakról, ügyfélszolgálati szoftverekről vagy marketingplatformokról, a Census összesíti az összes szétszórt adatot, és egységesíti azokat egy egységes ügyfélprofil kialakítása érdekében. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy 360 fokos képet kapjanak ügyfeleikről, miközben megértik azok igényeit, preferenciáit és viselkedését.

A Census legjobb funkciói

A Census Live Sync segítségével egyesítse a valós idejű streaming adatokat a korábbi adatokkal, hogy javítsa az ügyfél-elkötelezettséget.

Építsen a meglévő adattárházára, hogy megszüntesse az adatszigeteket, és gyorsan szinkronizáljon az inkrementális kötegelt frissítésekkel.

Élvezze a hatalmas rugalmasságot és skálázhatóságot, mivel a Census automatikusan szinkronizálja az adatokat az üzleti eszközök és raktárak között.

Állítson be automatikus értesítéseket, amelyek akkor aktiválódnak, amikor egy ügyfél egy adott tevékenységet végrehajt, hogy minden lehetőséget ki tudjon használni.

Biztosítsa a robusztus adatbiztonságot, mivel a Census figyelmezteti a felhasználókat, ha megszakad a kapcsolat az alkalmazásokkal vagy adatbázisokkal, és csak az újracsatlakozás után folytatja a szinkronizálást.

Népszámlálási korlátozások

Mivel mérnöki szemléletű és technikai jártasságot igényel, a tanulási görbe meredek.

Furcsa árazási modellje van, amelynek keretében a felhasználóknak az oszlopok száma alapján kell fizetniük, ami drágává teszi a szolgáltatást.

Még mindig kezdeti stádiumban van

Árak

Ingyenes

Professzionális: 350 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Beágyazott: Egyedi árazás

Népszámlálási értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5,0 (326 értékelés)

Capterra: N/A

7. Vezeték nélküli

via LinkedIn

A Cordless egy felhőalapú ügyfélszolgálati központ, amely lehetővé teszi és támogatja az ügyfélszolgálati csapatokat, hogy kivételes szolgáltatást nyújtsanak. Integrálható kiegészítő eszközökkel, például CRM-mel és Help Scout-hoz hasonló ügyfélszolgálati megoldásokkal, így az ügyfélszolgálati munkatársak szakszerűen hozzáférhetnek a szükséges információkhoz az ügyfelek problémáinak megoldása érdekében. Emellett AI-képességekkel is rendelkezik, amelyek segítenek a beszélgetések elemzésében, az erősségek és a fejlesztendő területek azonosításában, valamint az ügyfélszolgálati munkatársak teljesítményének javításához szükséges betekintés megszerzésében.

A Cordless legjobb funkciói

Használja az Ask AI-t a releváns információk eléréséhez és az ügyfélkérdések automatikus megválaszolásához.

Kövesse nyomon az ügyfélszolgálati csapat teljesítményét a valós időben frissülő, mutatókra fókuszáló irányítópultokkal.

A hívásjegyzőkönyvekből és felvételekből automatikusan azonosítsa és szerkessze az érzékeny ügyféladatokat.

Végezzen érzelemelemzést a támogatás minőségének javítása és az empátia beépítése érdekében minden interakcióba.

Vezeték nélküli korlátozások

A korlátozott integrációk korlátozhatják a termék használatát és alkalmazhatóságát.

A hibák esetenként megakadályozhatják, hogy a hívások eljussanak az online ügyfélszolgálati csapatokhoz, és átirányíthatják ezeket a hívásokat az offline csapatokhoz.

A műszerfal kevésbé intuitív és nehézkesnek tűnhet.

Vezeték nélküli árazás

Professzionális: 45 €/hó felhasználónként

Egyedi: Egyedi árazás

Vezeték nélküli értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5,0 (11 értékelés)

Capterra: N/A

8. Olark

via Olark

Az Olark egy élő csevegőszoftver, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy valós időben lépjenek kapcsolatba a weboldal látogatóival. Akár kérdések megválaszolása, akár az értékesítési folyamatban való segítségnyújtásról van szó, az Olark számos funkciót kínál, például proaktív csevegési meghívásokat, közös böngészési munkameneteket és csevegési átiratokat, amelyek segítségével a vállalkozások tartós első benyomást tehetnek. Zökkenőmentesen integrálható a help desk és a CRM platformokba, hogy minden új interakcióba értéket építsen be, és személyre szabott támogatási élményt nyújtson.

Az Olark legjobb funkciói

Testreszabhatja a csevegőablakot, hogy az megfeleljen a márkairányelveknek.

Automatizálja az élő csevegést, hogy nagyszámú webhely-látogatót vonzzon be, miközben a látogatók viselkedése és a személyre szabott üzenetek alapján személyre szabja a kommunikációt.

Tanuljon a live chat elemzéseiből, és fedezzen fel hasznos információkat a részletes chat-átiratokból.

Alakítsa át a csevegőablakokat ügyfélformanyomtatványokká, és gyűjtsön információkat első kézből.

Olark korlátozások

Nem támogatja a képek megosztását.

A mobil kompatibilitás korlátozott.

A kevesebb integráció korlátozza a képességeit

Olark árak

Havonta 29 dollártól felhasználónként

Olark értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5,0 (223 értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (471 szavazat)

9. Mixpanel

A Mixpanel egy hatékony adatelemző platform, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy több forrásból származó strukturált és strukturálatlan adatokból értelmes információkat nyerjenek ki. Átfogó adatokat gyűjt a termékéről és az ügyfelekről.

Így betekintést nyerhet abba, hogy a felhasználók hogyan interagálnak a különböző funkciókkal, nyomon követheti a konverziókat a csatornákon keresztül, és mérheti az ügyfelek elkötelezettségét. Használja ezt az értékesítési folyamat optimalizálására és termékének értékajánlatának növelésére.

A Mixpanel legjobb funkciói

Tekintse meg az olyan betekintéseket, mint a trendvonalak, a legnépszerűbb felhasználói útvonalak, a konverziót ösztönző tényezők, a használati gyakoriság, az elkötelezettség és a megtartás, és még sok más.

Készítsen keresőtáblázatokat és tartson karban egy adatlexikont az adatok hatékony kezelése érdekében.

Mérje a marketingkampányok teljesítményét, és elemezze a forgalmat a különböző marketingcsatornákon.

Hozzon létre részletes ügyfélcsoportokat a felhasználók viselkedése, preferenciái és egyéb adatai alapján.

A Mixpanel generatív mesterséges intelligenciájával, a Sparkkal alakítsa át az adatokat vagy a természetes nyelvű kérdéseket hasznosítható jelentésekké.

A Mixpanel korlátai

A számos funkció komplexitása és a gyenge bevezetés miatt a tanulási görbe meredek.

Az adatok exportálása körülményes és gyakran az integritás elvesztését okozza.

Drága

Mixpanel árak

Ingyenes

Növekedés: 28 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Mixpanel értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5,0 (1096 értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (130 szavazat)

10. Highrise

Highrise -on keresztül

A Highrise egy CRM platform, amelyet a Basecamp tervezett kisvállalkozások támogatására. Segít a feladatok és a kapcsolatok kezelésében, az interakciók nyomon követésében, az üzletek közös kidolgozásában, a potenciális ügyfelek és a meglévő ügyfelek figyelemmel kísérésében és még sok másban. A platform rendkívül sokoldalú, és felhasználhatja pipeline-ok, toborzások, tehetségszerzés, események, PR, termékek és szolgáltatások, ügyfélszolgálat és még sok más kezelésére.

A Highrise legjobb funkciói

Központosítsa az összes információt a potenciális ügyfeleiről és ügyfeleiről, és szervezze őket szegmensekbe.

Kommunikáljon ügyfélkörével és potenciális ügyfeleivel egyetlen platformról, legyen szó tömeges promóciós e-mailekről vagy személyre szabott emlékeztetőkről.

Készítsen részletes jelentéseket a folyamat teljesítményéről és állapotáról

Használjon e-mail sablonokat, hogy ne kelljen marketing szövegeket írnia a semmiből.

Osztályozza a potenciális ügyfelek adatait vagy a kampány részleteit esetek és ügyletek szerint a részletes szervezés érdekében.

Highrise korlátozások

2018 augusztusa óta nem fogad új regisztrációkat.

Csak alapvető funkciókat kínál.

Highrise árak

Nem elérhető

Highrise értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: 4,5/5,0 (130 értékelés)

Emelje magasabb szintre ügyfélélményét

Akár a Help Scoutot, akár a Help Scout alternatíváit használja, a fent bemutatott 10 integráció minden ügyfélkapcsolati csapat kedvenc alkalmazása. Ezek hozzáadása a Help Scouthoz bővíti a platform hatókörét, alkalmazhatóságát és értékajánlatát.

Bár minden opció valami egyedi szolgáltatást kínál, a ClickUp választásával minden fejlett funkciót megkap. Akár jegyeket feladatokat alakít át, akár a csapat teljesítményét értékeli, a ClickUp a Help Scoutot még hasznosabbá és értékesebbé teszi.

Regisztráljon még ma, hogy többet tudjon meg a Help Scout és a ClickUp integrációjáról, és átalakítsa ügyfélszolgálatát és szolgáltatási tapasztalatait.