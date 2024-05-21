A 10 legjobb Help Scout integráció az ügyfélszolgálat átalakításához

Nem titok, hogy az üzleti sikerhez elengedhetetlen az ügyfelek elégedettsége – az ügyfélélmény a legfontosabb megkülönböztető tényező. Ez az ügyfélközpontú gondolkodásmód tette népszerűvé az olyan eszközöket, mint a Help Scout.
A Help Scout egy átfogó ügyfélszolgálati platform, amely minden ügyfélkapcsolat központjaként működik. Bár lenyűgöző eszközök és funkciók sorát kínálja, az integrációk még hatékonyabbá tehetik.
Dőljön hátra, és ismerje meg a 10 alkalmazásintegrációt, amelyek új szintre emelik a Help Scoutot.
Mit kell keresnie a Help Scout integrációkban?
Íme néhány szempont, amelyet érdemes szem előtt tartani a Help Scout integrációjának vizsgálata során:
- Zökkenőmentes integráció: Olyan megoldást keres, amely integrálható a Help Scouttal, de mi a helyzet a nagyobb digitális infrastruktúrával? A rendszernek kompatibilisnek kell lennie azokkal az eszközökkel, platformokkal és technológiákkal, amelyeket üzleti tevékenységeihez használ, például ügyfélkapcsolat-kezelés, potenciális ügyfelek ápolása, elkötelezettség és egyebek.
- Könnyű használat: Nem szeretne hetekig az új integráció beállításával foglalkozni, vagy olyan sok problémával szembesülni, hogy a csapata feladja. Az integrációnak felhasználóbarátnak és könnyen használhatónak kell lennie. Az intuitív felhasználói felület és a zökkenőmentes bevezetés elősegíti az integráció elfogadását.
- Testreszabás: Keressen olyan integrációkat, amelyeket üzleti igényei és ügyfelei preferenciái szerint testreszabhat. A munkafolyamat testreszabásával személyre szabott és hatékony szolgáltatásokkal javíthatja az ügyfelek élményét.
- Automatizálás: Az ügyfélszolgálat és a támogatás gyorsan elszabadulhat, és túlterhelheti csapatait. Válassza ki azt az integrációt, amely automatizálást kínál a beérkező kérések egyszerűsítéséhez és a rutin és ismétlődő feladatok elvégzéséhez. Ezzel könnyebb lesz jobb szolgáltatást nyújtani az ügyfeleknek.
- Biztonság és megfelelőség: Csapatai érzékeny ügyféladatokkal dolgozhatnak. Ezért megbízható biztonságra és hibátlan megfelelőségre van szüksége a balesetek és a szabályszegések megelőzése érdekében. Az adatok biztonságának, védelmének és megfelelőségének fenntartására vonatkozó bevált gyakorlatokat követő integrációknak az első helyen kell állniuk a listáján.
- Skálázhatóság: A Help Scout a szervezetével és annak változó igényeivel együtt növekszik. Az integrációkban is ugyanolyan mértékű skálázhatóságra van szükség, mivel az ügyfelek igényeinek kezelése során csúcsok és völgyek is előfordulnak.
- Költségek és érték: Ahelyett, hogy csak az integráció költségeire koncentrálna, képzelje el, milyen értéket jelent az ügyfélszolgálati és támogatási folyamatok számára. Elemezze, mennyire illeszkedik a Help Scout-hoz és a szervezet általános céljaihoz, hogy igazolja a beruházást.
A 10 legjobb Help Scout integráció, amelyet 2024-ben érdemes használni
Most, hogy már tudja, hogyan kell elemezni a Help Scout integrációkat, nézzük meg, melyek azok, amelyekre érdemes időt szánni.
1. ClickUp
Első ránézésre a ClickUp és a Help Scout nem tűnik valószínű párosításnak, de a valóságban ez nem így van. A ClickUp, egy egy helyen elérhető projektmenedzsment eszköz, egy hatékony kiegészítő a Help Scout számára, amely még több értéket kínál. Minden üzleti tevékenység projektként értelmezhető, és ugyanez vonatkozik az ügyfélélmény-menedzsmentre is.
A projektmenedzsment eszközök fontos szerepet játszhatnak az ügyfélkérdések kezelésében, a problémák közös megoldásában, az ügyfélvisszajelzések továbbításában a termékfejlesztő csapatoknak, valamint az általános üzleti hatékonyság javításában.
Íme néhány ClickUp funkció áttekintése, amelyek segíthetnek ilyen eredmények elérésében:
Feladatkezelés
A ClickUp Tasks forradalmasítja az ügyfélszolgálat menedzsmentjét. Egy új ügyfélkérdés a Help Scoutban új feladatot indít el a ClickUpban, így az ügyfélszolgálati munkatársaknak nem kell platformok között váltaniuk és manuálisan újra bevinniük az információkat.
Ezután már csak a feladatokat kell kiosztani, a prioritásokat meghatározni, a határidőket beállítani, megjegyzéseket hozzáadni és a feladatokat nyomon követni, hogy minden beérkező ügyfélkommunikációt megoldjon!
Dokumentumkezelés
A ClickUp Docs egy központi dokumentumtár. Használja ügyfél-tudásbázisok létrehozására vagy belső együttműködésre a bevált gyakorlatok, tippek és trükkök összegyűjtése érdekében; a lehetőségek végtelenek. Az információk rendelkezésre bocsátása mellett automatizált munkafolyamatokat is beállít, amelyek bizonyos üzleti feltételek teljesülése esetén elindulnak.
Univerzális keresés
A ClickUp univerzális keresőjével bármit és mindent megtalálhat. Ez a funkció kihasználja a digitális infrastruktúra összetartó erejét, hogy minden eszköz kereshető és navigálható legyen. A megfelelő kulcsszavakkal bármit megtalálhat, a ClickUp Docs dokumentumfájljaitól az integrációk révén létrehozott megosztott beérkező levelekig.
ClickUp Brain
A ClickUp Brain egy all-in-one AI asszisztens. Különböző funkciókat képes ellátni, a projekt állásának összefoglalásától a kérdésekre adott azonnali válaszok megfogalmazásáig. Akár a GYIK és a használati útmutatók összeállítására és kitöltésére is használhatja, hogy kielégítse az önkiszolgálási igényeket.
A ClickUp legjobb funkciói
- Időkövetés: Jegyezze fel a feladatra fordított munkaórák számát a ClickUp beépített időkövetési funkciójával.
- Célkövetés: Állítson be, kövessen nyomon, tekintse meg és szervezze meg a célokat és az OKR-eket a célok elérésének megkönnyítése érdekében a ClickUp Goals segítségével.
- Testreszabható munkaterületek: Tervezze meg munkaterületét a saját elképzelései szerint többféle ClickUp nézettel, például Workload, List, Board és Calendar, és teljes áttekintést kapjon projektjeiről.
- Elméleti térképek: Készítsen lenyűgöző vizuális vázlatokat a ClickUp Mind Maps alkalmazásban a kezdetektől fogva, vagy a már befejezett feladatok felhasználásával.
- Egyéni mezők: Adjon hozzá ClickUp egyéni mezőket a feladatokhoz, projektekhez és dokumentumokhoz az adatok pontosabb szervezése és nyomon követése érdekében.
A ClickUp korlátai
- A hosszú funkciók listája miatt úgy érezheti, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni a platformot.
- A beépített csevegési funkció nem feltétlenül olyan intuitív, mint a dedikált kommunikációs platformok.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 10 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
- A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5,0 (9392 értékelés)
- Capterra: 4,6/5,0 (4009 szavazat)
2. Freshbooks
Bár a Freshbooks számlázási eszközként indult, ma már egy teljes funkcionalitású, kettős könyvelésű, felhőalapú számviteli szoftver. Kis- és középvállalkozások számára készült, és egyszerűsíti a különböző tevékenységeket, mint például a számlázás, a fizetések elfogadása, a kiadások nyomon követése, a számlázható órák nyomon követése, a pénzügyi jelentések készítése és még sok más.
A helpdesk szoftverrel integrálva ez a könyvelési eszköz lehetővé teszi a támogató csapat számára, hogy a jegyekből közvetlenül megtekintse a számlázási vagy számlázási információkat.
A Freshbooks legjobb funkciói
- Használja számlázáshoz, könyveléshez, fizetésekhez, kiadásokhoz, időkövetéshez, projekt megvalósíthatóságához, jelentésekhez és még sok máshoz.
- Gyűjtse össze az ügyféladatokat, számlákat, projekt részleteit, beszélgetéseket, jelentéseket stb. egy helyen.
- Testreszabhatja a becsléseket, és egy kattintással jóváhagyhatja azokat az eSignatures segítségével.
- Konvertálja az árajánlatokat számlákká, és fogadjon el előlegeket vagy fizetéseket az ügyfél által preferált fizetési mód szerint.
- Mérje a projekt jövedelmezőségét adat alapú betekintéssel, és csökkentse a költségeket a nagyobb haszonkulcs érdekében.
A Freshbooks korlátai
- A csapattagok hozzáadása növelheti a Freshbooks teljes költségét.
- Nincs egyedi jelentéskészítési funkció, és a sablonok nem elég rugalmasak.
- A mobilalkalmazás gyenge
Freshbooks árak
- Lite: 19 USD/hó
- Plusz: 33 USD/hó
- Prémium: 60 USD/hó
- Válassza ki: Egyedi árazás
A csapat tagjai havi 11 dollárért adhatók hozzá.
Freshbooks értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5,0 (705 értékelés)
- Capterra: 4,5/5,0 (4382 szavazat)
3. Shopify
A Shopify egy népszerű e-kereskedelmi platform, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy irányítsák online jelenlétüket. A professzionális online áruházak létrehozásától a phygital (fizikai + digitális) üzletek kezeléséig a Shopify kiváló módja vállalkozásának digitalizálásának és értékesítésének központosításának. Felhasználóbarát felületének köszönhetően az áruházak tulajdonosai gyorsan létrehozhatnak terméklistákat, kezelhetik a készleteket és feldolgozhatják a megrendeléseket.
Beépített marketingeszközökkel rendelkezik, amelyek segítenek a vállalkozásoknak organikus vagy fizetett promóciókat végrehajtani. Használhat natív közvetítési eszközöket vagy harmadik féltől származó ügyfélkommunikációs csatornákat, hogy bevonzza ügyfeleit és fenntartsa az eladásokat.
A Shopify legjobb funkciói
- Néhány kattintással teljes funkcionalitású online áruházakat hozhat létre az Online Store Editor vagy a Hydrogen & Oxygen áruházépítők segítségével.
- Népszerűsítse üzletét és értékesítse termékeit több értékesítési csatornán, például online piactereken és közösségi médián keresztül.
- Fogadjon fizetéseket a Shopify Checkout (online) és a Shopify POS (offline) segítségével.
- Használja ki a több mint 60 jelentést az üzlet teljesítményének nyomon követéséhez, optimalizálásához és a lehetőségek kiaknázásához.
- Csatlakoztassa online áruházát a hagyományos üzletekhez a Shopify POS segítségével.
Shopify korlátozások
- A boltok testreszabásának és a bolt felhasználói élményének személyre szabásának rugalmasságának hiánya
- Lehet, hogy nem alkalmas olyan vállalkozások számára, amelyek nagy termékválasztékkal, nagy alkalmazásintegrációkkal és előfizetési modellekkel rendelkeznek.
- Gyorsan költségessé válhat
Shopify árak
- Alap: 29 USD/hó
- Shopify: 79 USD/hó
- Haladó: 299 USD/hó
- Plusz: 2300 USD/hó
Shopify értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5,0 (4520 értékelés)
- Capterra: 4,5/5,0 (6286 szavazat)
4. CircleLoop
A CircleLoop egy brit székhelyű üzleti felhőalapú telefonrendszer. Használja a Help Scouttal együtt a kommunikáció egyszerűsítéséhez és vállalkozása elérhetőségének és hozzáférhetőségének bővítéséhez. A CircleLoop integrálásával üzleti munkafolyamatába bármilyen eszközről kezdeményezhet vagy fogadhat hívásokat, legyen az asztali számítógép, okostelefon vagy táblagép.
Emellett minden méretű vállalkozás számára megkönnyíti a hatékony híváskezelést. Az intelligens hívásirányítás és a hangpostai üzenetek átírása funkcióknak köszönhetően ügynökei mindig a legjobbat hozhatják ki magukból az ügyfelek kiszolgálásában!
A CircleLoop legjobb funkciói
- Használjon helyi brit telefonszámot hívások kezdeményezéséhez és fogadásához
- Használja ki a kiterjedt hívásfunkciókat, mint például a bejövő/kimenő hívások, átirányítások, továbbítások, átirányítások, hangposta stb.
- Rögzítse a hívásokat, és elemezze a számot, a csapatot vagy az egyéni teljesítményt az adatokon alapuló elemzések segítségével.
- Helyezzen el kattintásos hívás gombokat az üzleti weboldalán
A CircleLoop korlátai
- A hívásminőség romolhat a bejövő hívások blokkolása, az időszakos késések és a hívásátvitel során felmerülő problémák miatt.
- Az IVR-ek és a hívásirányítás beállítása bonyolult, különösen tükrözött számok használata esetén.
CircleLoop árak
- Fizessen használat alapján: 5 font + ÁFA/hónap felhasználónként
- Korlátlan: 15 font + ÁFA/hó felhasználónként
- További és VIP számok havi 2 font (+ ÁFA) és 3 font (+ ÁFA) áron állnak rendelkezésre felhasználónként.
CircleLoop értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5,0 (12 értékelés)
- Capterra: 4,6/5,0 (11 szavazat)
5. Pipedrive
A Pipedrive egy ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platform és értékesítési folyamatkezelő eszköz, amely vizualizálja az ügyfél utazását. Nyomon követi, hogyan haladnak a potenciális ügyfelek az értékesítési ciklus különböző szakaszaiban, hogy az értékesítési tevékenységek kezelése stratégiailag könnyebb legyen. Egyszerű drag-and-drop felületével könnyen megtervezhetőek az értékesítési folyamatok, testreszabható szakaszokkal, amelyek jelzik az értékesítési folyamat különböző lépéseit vagy tevékenységeit.
A Pipedrive legjobb funkciói
- Tartsa nyilvánvalóan az összes potenciális ügyfél és üzlet adatait, valamint azok legfrissebb állapotát, és kapjon értesítést az elmaradt üzletekről.
- Hozzon létre testreszabható termékkatalógusokat vállalkozása termékeiről és szolgáltatásairól.
- Központosítsa az üzleti kommunikációt egy kapcsolattartók adatbázisának létrehozásával, és férjen hozzá a tevékenységekhez, a kommunikációhoz és a történelemhez.
- Tekintse át a múltbeli teljesítményt, és kapjon javaslatokat az értékesítési ciklus javítására.
- Több mint 400 alkalmazást integrálhat egyetlen kattintással, hogy bővítse értékesítésmenedzsmentjét.
A Pipedrive korlátai
- A felület elrendezése nagyon zavaros, és a műszerfalak nem intuitívak.
- Számos hasznos funkció rejtőzik a fizetős tartalmak mögött.
- Használata megterhelő lehet
Pipedrive árak
- Alapvető: 14 USD/hó/felhasználó
- Haladó: 29 USD/hó/felhasználó
- Professzionális: 59 USD/hó/felhasználó
- Teljesítmény: 69 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: 99 USD/hó/felhasználó
Pipedrive értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5,0 (1800 értékelés)
- Capterra: 4,6/5,0 (2949 szavazat)
6. Népszámlálás
A Census egy ügyféladat-platform (CDP) és fordított ETL-megoldás, amely különböző forrásokból származó ügyféladatokat központosít, megtisztít és üzleti alkalmazásokba táplál.
Legyen szó közösségi médiáról, weboldalakról, ügyfélszolgálati szoftverekről vagy marketingplatformokról, a Census összesíti az összes szétszórt adatot, és egységesíti azokat egy egységes ügyfélprofil kialakítása érdekében. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy 360 fokos képet kapjanak ügyfeleikről, miközben megértik azok igényeit, preferenciáit és viselkedését.
A Census legjobb funkciói
- A Census Live Sync segítségével egyesítse a valós idejű streaming adatokat a korábbi adatokkal, hogy javítsa az ügyfél-elkötelezettséget.
- Építsen a meglévő adattárházára, hogy megszüntesse az adatszigeteket, és gyorsan szinkronizáljon az inkrementális kötegelt frissítésekkel.
- Élvezze a hatalmas rugalmasságot és skálázhatóságot, mivel a Census automatikusan szinkronizálja az adatokat az üzleti eszközök és raktárak között.
- Állítson be automatikus értesítéseket, amelyek akkor aktiválódnak, amikor egy ügyfél egy adott tevékenységet végrehajt, hogy minden lehetőséget ki tudjon használni.
- Biztosítsa a robusztus adatbiztonságot, mivel a Census figyelmezteti a felhasználókat, ha megszakad a kapcsolat az alkalmazásokkal vagy adatbázisokkal, és csak az újracsatlakozás után folytatja a szinkronizálást.
Népszámlálási korlátozások
- Mivel mérnöki szemléletű és technikai jártasságot igényel, a tanulási görbe meredek.
- Furcsa árazási modellje van, amelynek keretében a felhasználóknak az oszlopok száma alapján kell fizetniük, ami drágává teszi a szolgáltatást.
- Még mindig kezdeti stádiumban van
Árak
- Ingyenes
- Professzionális: 350 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
- Beágyazott: Egyedi árazás
Népszámlálási értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5,0 (326 értékelés)
- Capterra: N/A
7. Vezeték nélküli
A Cordless egy felhőalapú ügyfélszolgálati központ, amely lehetővé teszi és támogatja az ügyfélszolgálati csapatokat, hogy kivételes szolgáltatást nyújtsanak. Integrálható kiegészítő eszközökkel, például CRM-mel és Help Scout-hoz hasonló ügyfélszolgálati megoldásokkal, így az ügyfélszolgálati munkatársak szakszerűen hozzáférhetnek a szükséges információkhoz az ügyfelek problémáinak megoldása érdekében. Emellett AI-képességekkel is rendelkezik, amelyek segítenek a beszélgetések elemzésében, az erősségek és a fejlesztendő területek azonosításában, valamint az ügyfélszolgálati munkatársak teljesítményének javításához szükséges betekintés megszerzésében.
A Cordless legjobb funkciói
- Használja az Ask AI-t a releváns információk eléréséhez és az ügyfélkérdések automatikus megválaszolásához.
- Kövesse nyomon az ügyfélszolgálati csapat teljesítményét a valós időben frissülő, mutatókra fókuszáló irányítópultokkal.
- A hívásjegyzőkönyvekből és felvételekből automatikusan azonosítsa és szerkessze az érzékeny ügyféladatokat.
- Végezzen érzelemelemzést a támogatás minőségének javítása és az empátia beépítése érdekében minden interakcióba.
Vezeték nélküli korlátozások
- A korlátozott integrációk korlátozhatják a termék használatát és alkalmazhatóságát.
- A hibák esetenként megakadályozhatják, hogy a hívások eljussanak az online ügyfélszolgálati csapatokhoz, és átirányíthatják ezeket a hívásokat az offline csapatokhoz.
- A műszerfal kevésbé intuitív és nehézkesnek tűnhet.
Vezeték nélküli árazás
- Professzionális: 45 €/hó felhasználónként
- Egyedi: Egyedi árazás
Vezeték nélküli értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5,0 (11 értékelés)
- Capterra: N/A
8. Olark
Az Olark egy élő csevegőszoftver, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy valós időben lépjenek kapcsolatba a weboldal látogatóival. Akár kérdések megválaszolása, akár az értékesítési folyamatban való segítségnyújtásról van szó, az Olark számos funkciót kínál, például proaktív csevegési meghívásokat, közös böngészési munkameneteket és csevegési átiratokat, amelyek segítségével a vállalkozások tartós első benyomást tehetnek. Zökkenőmentesen integrálható a help desk és a CRM platformokba, hogy minden új interakcióba értéket építsen be, és személyre szabott támogatási élményt nyújtson.
Az Olark legjobb funkciói
- Testreszabhatja a csevegőablakot, hogy az megfeleljen a márkairányelveknek.
- Automatizálja az élő csevegést, hogy nagyszámú webhely-látogatót vonzzon be, miközben a látogatók viselkedése és a személyre szabott üzenetek alapján személyre szabja a kommunikációt.
- Tanuljon a live chat elemzéseiből, és fedezzen fel hasznos információkat a részletes chat-átiratokból.
- Alakítsa át a csevegőablakokat ügyfélformanyomtatványokká, és gyűjtsön információkat első kézből.
Olark korlátozások
- Nem támogatja a képek megosztását.
- A mobil kompatibilitás korlátozott.
- A kevesebb integráció korlátozza a képességeit
Olark árak
Havonta 29 dollártól felhasználónként
Olark értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5,0 (223 értékelés)
- Capterra: 4,5/5,0 (471 szavazat)
9. Mixpanel
A Mixpanel egy hatékony adatelemző platform, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy több forrásból származó strukturált és strukturálatlan adatokból értelmes információkat nyerjenek ki. Átfogó adatokat gyűjt a termékéről és az ügyfelekről.
Így betekintést nyerhet abba, hogy a felhasználók hogyan interagálnak a különböző funkciókkal, nyomon követheti a konverziókat a csatornákon keresztül, és mérheti az ügyfelek elkötelezettségét. Használja ezt az értékesítési folyamat optimalizálására és termékének értékajánlatának növelésére.
A Mixpanel legjobb funkciói
- Tekintse meg az olyan betekintéseket, mint a trendvonalak, a legnépszerűbb felhasználói útvonalak, a konverziót ösztönző tényezők, a használati gyakoriság, az elkötelezettség és a megtartás, és még sok más.
- Készítsen keresőtáblázatokat és tartson karban egy adatlexikont az adatok hatékony kezelése érdekében.
- Mérje a marketingkampányok teljesítményét, és elemezze a forgalmat a különböző marketingcsatornákon.
- Hozzon létre részletes ügyfélcsoportokat a felhasználók viselkedése, preferenciái és egyéb adatai alapján.
- A Mixpanel generatív mesterséges intelligenciájával, a Sparkkal alakítsa át az adatokat vagy a természetes nyelvű kérdéseket hasznosítható jelentésekké.
A Mixpanel korlátai
- A számos funkció komplexitása és a gyenge bevezetés miatt a tanulási görbe meredek.
- Az adatok exportálása körülményes és gyakran az integritás elvesztését okozza.
- Drága
Mixpanel árak
- Ingyenes
- Növekedés: 28 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Mixpanel értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5,0 (1096 értékelés)
- Capterra: 4,5/5,0 (130 szavazat)
10. Highrise
A Highrise egy CRM platform, amelyet a Basecamp tervezett kisvállalkozások támogatására. Segít a feladatok és a kapcsolatok kezelésében, az interakciók nyomon követésében, az üzletek közös kidolgozásában, a potenciális ügyfelek és a meglévő ügyfelek figyelemmel kísérésében és még sok másban. A platform rendkívül sokoldalú, és felhasználhatja pipeline-ok, toborzások, tehetségszerzés, események, PR, termékek és szolgáltatások, ügyfélszolgálat és még sok más kezelésére.
A Highrise legjobb funkciói
- Központosítsa az összes információt a potenciális ügyfeleiről és ügyfeleiről, és szervezze őket szegmensekbe.
- Kommunikáljon ügyfélkörével és potenciális ügyfeleivel egyetlen platformról, legyen szó tömeges promóciós e-mailekről vagy személyre szabott emlékeztetőkről.
- Készítsen részletes jelentéseket a folyamat teljesítményéről és állapotáról
- Használjon e-mail sablonokat, hogy ne kelljen marketing szövegeket írnia a semmiből.
- Osztályozza a potenciális ügyfelek adatait vagy a kampány részleteit esetek és ügyletek szerint a részletes szervezés érdekében.
Highrise korlátozások
- 2018 augusztusa óta nem fogad új regisztrációkat.
- Csak alapvető funkciókat kínál.
Highrise árak
- Nem elérhető
Highrise értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: 4,5/5,0 (130 értékelés)
Emelje magasabb szintre ügyfélélményét
Akár a Help Scoutot, akár a Help Scout alternatíváit használja, a fent bemutatott 10 integráció minden ügyfélkapcsolati csapat kedvenc alkalmazása. Ezek hozzáadása a Help Scouthoz bővíti a platform hatókörét, alkalmazhatóságát és értékajánlatát.
Bár minden opció valami egyedi szolgáltatást kínál, a ClickUp választásával minden fejlett funkciót megkap. Akár jegyeket feladatokat alakít át, akár a csapat teljesítményét értékeli, a ClickUp a Help Scoutot még hasznosabbá és értékesebbé teszi.
Regisztráljon még ma, hogy többet tudjon meg a Help Scout és a ClickUp integrációjáról, és átalakítsa ügyfélszolgálatát és szolgáltatási tapasztalatait.