Writesonic vs. ChatGPT: Melyik AI írási eszköz a legjobb?

Az AI átalakította az internetet és felforgatta a tartalomkészítést, ahogyan azt eddig ismertük. Az AI íróeszközöknek köszönhetően a határidőkkel járó nyomás és az üres oldal okozta szorongás ma már nem olyan nagy probléma.

A történetek létrehozásától az e-mail válaszok megfogalmazásáig ezek az AI eszközök segíthetnek Önnek az igényeire szabott, vonzó tartalom elkészítésében.

De miközben a magas színvonalú tartalomkészítéshez szükséges AI-alapú eszközök közül választ, fontos figyelembe venni a pontosságot, a testreszabhatóságot és a felhasználóbarát felületet is.

A piacon elérhető számos AI íróeszköz közül két fő versenytárs emelkedik ki: a Writesonic és a ChatGPT.

Melyiket válassza?

Összehasonlítjuk a Writesonic és a ChatGPT jellemzőit, hogy segítsünk eldönteni, melyik AI eszköz felel meg jobban az írási igényeinek.

Kezdjük! 🧑🏻‍💻

Mi az a Writesonic?

via Writesonic

A Writesonic egy mesterséges intelligenciával működő írási eszköz, amely minőségi tartalmakat képes generálni. Fejlett gépi tanulási algoritmusokat használ a felhasználói bevitelek megértéséhez, és releváns, vonzó tartalmakat szállít.

A Writesonic az egyik legnépszerűbb AI írószoftver, amely pontos, naprakész tartalmáról és koherenciájáról híres. Számos előre konfigurált prompttal és sablonnal rendelkezik, amelyek segítségével gyorsan létrehozhat szöveges tartalmakat és időt takaríthat meg.

Hogy jobban megértsük ezt a sokoldalú eszközt, nézzük meg néhány funkcióját:

A Writesonic funkciói

Akár kezdő, akár tapasztalt író, a Writesonic számos funkcióval segíti Önt a vonzó és magas színvonalú tartalom elkészítésében.

1. Tartalomgenerálás

A Writesonic javaslatokat, útmutatásokat és vázlatokat generálhat, amelyek segítenek cikkek, blogbejegyzések és közösségi média tartalmak írásában. Emellett rendelkezik tömeges tartalomfeltöltési funkcióval is, amely tömeges másolatokat generál Google-hirdetésekhez és közösségi média tartalmakhoz.

2. Bekezdés-átíró

via Writesonic

A Writesonic rendelkezik egy bekezdés-átíró funkcióval, amelyet tartalom átírására vagy plágium megelőzésére használhat. A hangnemet és a stílust is testreszabhatja, hogy az megfeleljen az elvárásainak.

3. Tartalom sablonok

A Writesonic különböző típusú tartalmakhoz kínál sablonokat, például cikkekhez és blogbejegyzésekhez, e-kereskedelmi termékleírásokhoz, hirdetésekhez és marketing szövegekhez. Egyszerűen válassza ki a tartalom típusát, adja meg a szükséges részleteket, és a Writesonic pillanatok alatt elkészíti a tartalmat.

4. SEO funkciók

via Writesonic

A Writesonic integrálódik a SurferSEO tartalomoptimalizáló eszközzel. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan SEO-barát tartalmat generáljon, elvégezze a SurferSEO auditot, és elvégezze a szükséges szerkesztéseket egy platformon. A kulcsszó-kutatás gondját magára hagyhatja.

5. WordPress integráció

A Writesonic egy másik értékes integrációja a WordPress-szel való összekapcsolás. Ez lehetővé teszi, hogy egyetlen platformról gyorsan írjon, optimalizáljon és tegyen közzé tartalmakat a WordPress platformján.

Writesonic árak

Ingyenes

Egyéni: 20 USD/felhasználó havonta

Csapatok: 30 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Még ezeknek a lenyűgöző funkcióknak a megtekintése után is megértjük, hogy Ön még mindig fontolóra vehet néhány Writesonic alternatívát. Tehát most nézzük meg a ChatGPT funkcióit.

Mi az a ChatGPT?

via OpenAI

A ChatGPT egy mesterséges intelligenciával rendelkező írási asszisztens, amely képes kifinomult beszélgetéseket folytatni Önnel. Az OpenAI által kifejlesztett sokoldalú nyelvi modell, amelyet sokféle szöveges adatra tanítottak be, és amely képes természetes nyelvfeldolgozási feladatokat végrehajtani. A ChatGPT képes megérteni különböző témákat, és pontos, emberhez hasonló válaszokat adni a felhasználói beviteleire.

Ez több, mint egy reszponzív eszköz. Értékes betekintést, ajánlásokat és aktív részvételt kínál a dinamikus beszélgetésekben. Ha például megkérdezi a ChatGPT-t, hogyan kell kávét főzni, az lépésről lépésre elmagyarázza a folyamatot, akárcsak egy ember. Részletes utasításokat, betekintést és akár alternatív módszereket is kínál, az Ön preferenciáitól függően.

Egyszerűen fogalmazva: ez az AI-alapú eszköz arra lett kifejlesztve, hogy megértse a felhasználói lekérdezéseket, válaszoljon a kérdésekre, tartalmat hozzon létre és emberhez hasonló beszélgetéseket szimuláljon.

A ChatGPT funkciói

Fedezzük fel néhány funkcióját, hogy jobban megértsük az eszközt, különösen az írás terén:

1. Természetes nyelvfeldolgozás

A ChatGPT úgy lett kialakítva, hogy a mindennapi nyelven megadott információkat értelmezze, és az adott kontextusban értelmes, koherens eredményeket nyújtson.

Ez lehetővé teszi, hogy úgy kommunikáljon a modellel, mintha egy másik emberrel beszélgetne, így a felhasználói élmény emberibb és kielégítőbb szintre emelkedik.

2. Beszélgetési kontextus

A ChatGPT egyik kiemelkedő funkciója, hogy képes átfogóan megérteni a kontextust.

Ez nemcsak értelmesebb és koherensebb interakciókat biztosít, hanem több körön át tartó, mélyreható beszélgetéseket is lehetővé tesz.

3. Testreszabhatóság

A ChatGPT testreszabhatósága kiemeli a többi közül, mivel lehetővé teszi a fejlesztőknek és a felhasználóknak, hogy megfelelő utasításokkal finomítsák a modellt konkrét tevékenységekhez vagy területekhez.

Ez az alkalmazkodóképesség biztosítja, hogy a ChatGPT válaszai az egyedi követelményekhez igazodjanak, így hasznos eszközzé téve azt különböző alkalmazásokhoz.

Például az ügyfélszolgálat területén a ChatGPT-t konkrét GYIK-ekkel és ügyfélkérdésekkel lehet betanítani, hogy konzisztens és pontos válaszokat adjon, javítva ezzel a felhasználói élményt és csökkentve a támogató ügynökök munkaterhelését.

4. Többnyelvű képességek

A ChatGPT több mint 50 nyelvet támogat, így a felhasználók a kívánt nyelven kommunikálhatnak és készíthetnek tartalmakat.

Ez az inkluzivitás globálisan javítja a használhatóságát, mivel azoknak is megfelel, akik az angol nyelven kívüli nyelveken szeretnek kommunikálni és tartalmat létrehozni.

5. Kreatív írási segítség

A hagyományos nyelvi feladatokon túl a ChatGPT kreatív írásra is használható.

Értékes segítséget nyújt ötletek javaslatával, kreatív feladatok generálásával és inspirációval, így felbecsülhetetlen segítséget nyújt azoknak az íróknak, akik kreativitásuk fellendítésére vágynak.

6. Tudásalapú válaszok

A ChaGPT mesterséges intelligenciát és az internetről származó információkat használ, ami lehetővé teszi számára, hogy ténykérdésekre válaszoljon és kiterjedt képzési adatai alapján tájékozott válaszokat adjon.

7. Csevegés képekkel

via OpenAI

Ha ChatGPT Plus felhasználó, akkor képek segítségével indíthat csevegést. Tegyük fel, hogy problémája van egy berendezéssel. Feltölthet egy képet, hogy megtudja, mi a baj. A ChatGPT elemzi a problémát, és megoldást javasol.

ChatGPT árak

Ingyenes

ChatGPT Plus: 20 USD/felhasználó havonta

ChatGPT Team: 30 USD/felhasználó havonta

ChatGPT Enterprise: Egyedi árazás

Writesonic vs. ChatGPT: Funkciók összehasonlítása

Hasonlítsuk össze a két eszköz alapvető funkcióit, hogy kiválaszthassa a tartalmi igényeinek leginkább megfelelőt.

Tartalomkészítés

Funkció Writesonic ChatGPT Sablonok száma Kiterjedt Nincs beépített sablon Tartalomformátumok A különböző kategóriák között megtalálhatók a blogok, hirdetések, közösségi média bejegyzések, termékleírások, weboldal szövegek stb. Főként beszélgetésszerű szövegformátumokra és rövid szövegekre összpontosít; hosszabb szövegeknél hallucinálhat. Testreszabhatóság szintje Előre elkészített sablonokat kínál további testreszabási lehetőségekkel, például márka hangja, hangnem és célközönség. Ha például egy új terméket népszerűsítő közösségi média bejegyzést szeretne létrehozni, kiválaszthat egy sablont a Writesonic könyvtárából, amelyet kifejezetten közösségi média bejegyzésekhez terveztek. A kimenetet testre szabhatja, és a promptok és utasítások alapján sablonokat generálhat. Ha például egy vállalati eseményt bejelentő e-mail hírlevelet szeretne létrehozni, megadhatja a ChatGPT-nek a releváns részleteket, mint például az esemény dátumát, időpontját, helyszínét és legfontosabb eseményeit. Ezen adatok alapján a program egy az alkalomhoz illő, testreszabott e-mail sablont generálhat.

A Writesonic a tartalomírási sablonok mennyiségét és sokszínűségét tekintve nyer, mivel szélesebb körű tartalomformátumokat támogat.

A ChatGPT előnyösebb lehet, ha elsősorban beszélgetési stílusokkal vagy kreatív írásban van szüksége segítségre, ahol a előre elkészített sablonok kevésbé gyakoriak.

Funkció Writesonic ChatGPT SEO eszközök Beépített eszközöket kínál SEO meta tagek generálásához, tartalom összefoglalásához, szöveg átfogalmazásához és az olvashatósági pontszám ellenőrzéséhez. Néhány alapvető meta leírást képes generálni, de egyéb funkciói korlátozottak. Tényellenőrzés és adatintegráció A „Google Data” funkcióval különböző forrásokból származó adatokhoz férhet hozzá és integrálhatja azokat. Nincs közvetlen tényellenőrzési funkció, mivel a pontosságot a felhasználói bevitelek biztosítják. Többnyelvű képességek Több mint 25 nyelven támogatja a generálást és az optimalizálást, különböző szintű folyékonysággal. Több mint 40 nyelvet támogat beviteli és kimeneti nyelvként, de a minőség nyelvenként eltérő lehet.

A Writesonic és a ChatGPT egy átfogóbb beépített SEO- és olvashatósági eszközkészletet kínál.

A ChatGPT továbbra is képes kezelni az alapvető SEO meta leírásokat, de a fejlett optimalizáláshoz külső eszközökre lehet szükség.

Könnyű használat és felület

Funkció Writesonic ChatGPT Felület Felhasználóbarát felület vizuális jelzésekkel és egyértelmű utasításokkal Alapvető kialakítású, szövegalapú felület Tanulási görbe A funkciók teljes körű felfedezéséhez némi kutatásra lehet szükség. Viszonylag könnyen megtanulható és használható alapvető feladatokhoz További funkciók További funkciókat kínál, mint például AI képalkotás, Chrome kiterjesztés és API hozzáférés. Elsősorban szöveggenerálásra és beszélgetésre összpontosít; képalkotás és hangfunkciókkal ellátott csevegés elérhető a ChatGPT Plus-on.

Mindkét eszköz felhasználóbarátnak számít, de a Writesonic vizuális felülete és egyértelmű utasításai miatt kezdők számára kissé előnyösebb a ChatGPT-nél.

A ChatGPT szövegalapú felülete azok számára lehet ismerősebb, akik jól érzik magukat a parancssori interakciókban.

Árak és szolgáltatások

Funkció Writesonic ChatGPT Ingyenes csomag 50 generáció naponta Nincs márka hangja 25 kredit (egyszeri) Korlátlan interakciók Hozzáférés a GPT 3. 5 modellhez Writesonic Individual vs. ChatGPT Plus Korlátlan generációk (a tisztességes használatra vonatkozó szabályzatnak megfelelően) 1 márka hangja 50 kredit havonta Minden ingyenes, és: Hozzáférés a GPT 4 modellhez GPT-k böngészése, létrehozása és használata Hozzáférés a DALL. E-hez, böngészés, fejlett adatelemzés Writesonic csapat vs. ChatGPT csapat Korlátlan generációk (a tisztességes használatra vonatkozó szabályzatnak megfelelően) Korlátlan márkahangok 100 kredit felhasználónként havonta, minimum 2 felhasználó Minden, ami a Plusban benne van, és: Magasabb üzenetkorlátok a GPT-4-en, DALL·E, böngészés, fejlett adatelemzés GPT-k létrehozása és megosztása a munkaterület adminisztrációs konzolján A csapat adatai kizárva a képzésből Writesonic Enterprise vs. ChatGPT Enterprise Egyedi helyek és kreditek SSO/SAML Prioritásos támogatás és bevezetés Egyedi AI-modell fejlesztés Több LLM-modell Minden, ami a Team csomagban található, plusz: Korlátlan, nagy sebességű hozzáférés a GPT-4-hez, DALL·E, böngészés, fejlett adatelemzés Bővített kontextusablak hosszabb bevitelekhez SSO/SAML Adminisztrátori vezérlők, domain-ellenőrzés és elemzés A csapat adatai kizárva a képzésből; egyéni adatmegőrzési ablakok Elsőbbségi támogatás és fiókkezelés

Writesonic vs. ChatGPT a Redditen

A Reddit oldalon kerestük a ChatGPT vs. Writesonic vitát, hogy megtudjuk, mit gondolnak a felhasználók ezekről az eszközökről. Bár nem találtunk olyan témákat, amelyek közvetlenül összehasonlították volna a két eszközt, találtunk néhány felhasználót, akik külön-külön megosztották tapasztalataikat az egyes eszközökkel kapcsolatban.

Az általános vélemény szerint a ChatGPT jó ötletek kidolgozásához és vázlatok készítéséhez, de a legtöbb felhasználó nem javasolja közvetlenül íráshoz használni:

„Fantasztikus ötletekkel áll elő. A tényleges kivitelezés általában nagyon gyenge, de ötletekhez remekül használható. Ötletekhez, pontokhoz, vázlatokhoz stb. nagyon jó, csak ne kérje meg, hogy írjon meg egy teljes történetet, mert az rosszul fog sikerülni, hacsak nem ad olyan részletes utasításokat, hogy akkor már gyorsabb lenne, ha maga írná meg a történetet.”

A Writesonic esetében sok Reddit-felhasználó dicsérte, mint jó eszközt az első vázlatok elkészítéséhez, feltéve, hogy van valaki, aki szerkeszti a generált tartalmat, és emberibbé teszi:

„Használtam már a Writesonicot és más „AI” írói szolgáltatásokat. Az érték nem feltétlenül a létrehozott tartalomban rejlik, hanem inkább abban, hogy hasznos eszközként segít leküzdeni az írói blokkot. Ezeknek a szolgáltatásoknak az eredménye általában jelentős szerkesztés nélkül használhatatlan, így nem helyettesítheti az emberi írót.”

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Writesonic és a ChatGPT legjobb alternatíváját

Míg a ChatGPT és a Writesonic kiváló eszközök ötletek generálásához és tartalomkészítéshez, egy másik eszköz segít a tartalom generálásában, kezelésében és még sok másban.

A ChatGPT és a Writesonic tökéletes alternatívája – a ClickUp, egy sokoldalú és felhasználóbarát eszköz, amely segít Önnek jobb és gyorsabb írásban!

Fedezzük fel néhány olyan funkciót, amelyek miatt ez a legjobb eszköz a tartalomkészítők számára:

1. ClickUp Brain

A ClickUp Brain segítségével gyorsabban ötletelhet, írhat és módosíthat tartalmakat, mint valaha.

A ClickUp kifejlesztette a világ első neurális hálózatát, amely AI segítségével zökkenőmentesen összekapcsolja a feladatokat, dokumentumokat, személyeket és az egész szervezeten belüli összes tudást.

A ClickUp Brain zökkenőmentesen integrálódik a munkaterületébe, áthidalva a szakadékokat és összekapcsolva a munkáját, a kommunikációját és a tudását.

A ClickUp AI Writer for Work segítségével kiváló minőségű tartalmakat írhat. Használhatja például e-mailek, blogbejegyzések vagy közösségi média posztok írásához, illetve dokumentumok, megjegyzések vagy feladatok összefoglalásához.

Használja a ClickUp Brain AI Writer for WorkTM alkalmazását tartalom generálásához, összefoglalásához és szerkesztéséhez.

Ezt az eszközt arra is használhatja, hogy üzenetekre válaszoljon a nevében, vagy hogy egy írást szerkesszen.

Ezzel a találkozók után rengeteg adminisztrációs időt is megtakaríthat; használja az AI Writer for Work átírási funkcióit, hogy gyorsan összefoglalja a találkozót a legfontosabb tanulságokkal és cselekvési pontokkal. Ezeket a találkozói jegyzeteket akár több nyelvre is lefordíthatja.

Használhatja sablonok és táblázatok létrehozására is, hogy megkönnyítse munkáját.

A ClickUp Brain egyéb funkciói

AI tudáskezelő: Tegyen fel kérdéseket, és kapjon kontextusba illeszkedő válaszokat dokumentumaiból, feladataiból és projektjeiből. Például megkérdezheti: „Ki dolgozik a marketingkampányon?”, és azonnali választ kaphat a ClickUp Brain-től.

AI projektmenedzser: Felügyeli és automatizálja projektjeinek különböző aspektusait, például a haladási jelentéseket, a standupokat és a csapat frissítéseit. Például megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy készítsen heti jelentést, ütemezzen meg egy találkozót, vagy küldjön emlékeztetőt a csapatának.

2. ClickUp Docs

ClickUp Docs a fontos információk dokumentálásához és megosztásához a csapattal

A ClickUp Docs dokumentumkezelő eszköz segítségével tökéletes dokumentumokat vagy wikiket hozhat létre. Használhatja az olyan funkciókat, mint a beágyazott oldalak és stílusbeállítások, könyvjelzők beágyazása, táblázatok, képek és linkek hozzáadása, valamint a dokumentumok formázása különböző igényekhez, az útitervektől a tudásbázisokig.

A ClickUp Docs funkciói

Együttműködés: Dolgozzon valós időben a csapatával. Használja a megjegyzéseket, hogy másokat megemlítse, feladatokkal bízza meg őket, és a szöveget nyomon követhető feladatokká alakítsa, hogy mindig kézben tartsa az ötleteket.

A ClickUp Docs lehetővé teszi, hogy valós időben írjon, szerkesszen és együttműködjön, valamint megjegyzéseket fűzzön hozzá a csapattagokkal való kommunikációhoz.

Dokumentumok összekapcsolása a munkafolyamatokkal: Kapcsolja össze a dokumentumokat és a feladatokat, hogy minden egy helyen elérhető legyen. Adjon hozzá widgeteket a szerkesztőjéhez, hogy frissíthesse a munkafolyamatokat, megváltoztathassa a projekt státuszát és feladatokat rendelhessen hozzá.

Rendezés: Tartsa dokumentumait rendezett és kereshető állapotban. Kategorizálja a fontos forrásokat és a vállalati wikiket úgy, hogy hozzáadja őket a munkaterület bármely részéhez.

Biztonságos megosztás: Dokumentumait adatvédelmi és szerkesztési beállításokkal vetítheti ki. Hozzon létre megosztható linkeket, és kezelje a csapat, a vendégek vagy a nyilvánosság hozzáférési jogosultságait.

3. Projektmenedzsment

A ClickUp projektmenedzsment funkciójával könnyedén együttműködhet csapatával.

Egyszerűsítse a csapatok közötti együttműködést összekapcsolt munkafolyamatokkal, valós idejű irányítópultokkal és még sok mással a ClickUp projektmenedzsment funkcióival.

Gyorsítsa fel a projekttervezést és -végrehajtást a ClickUp projektmenedzsment eszközével. Hozzon létre automatikusan alfeladatokat a feladatleírások alapján, foglalja össze a kommentek szálát, írjon projektfrissítéseket, és még sok minden mást tehet a ClickUp projektmenedzserével.

A ClickUp projektmenedzsment eszköz funkciói:

Tervezés és prioritások meghatározása: Könnyedén tervezze meg és rangsorolja projektjeit, tudva, hogy minden projekt részlete és függőség látható, és hogy azok hogyan illeszkednek vállalata céljaihoz. A ClickUp átfogó képet ad a nagy egészről, és segít a legfontosabb dolgokra fordítani az erőforrásokat. Gyorsítsa fel a folyamatokat: Gyorsan jusson megállapodásra, és magabiztosan indítsa el projektjeit az összes érdekelt fél között. Dolgozzon együtt projektjének vízióján a ClickUp Docs segítségével, ossza meg a frissítéseket Gyorsan jusson megállapodásra, és magabiztosan indítsa el projektjeit az összes érdekelt fél között. Dolgozzon együtt projektjének vízióján a ClickUp Docs segítségével, ossza meg a frissítéseket a ClickUp Chat segítségével, és maradjon naprakész a közelgő eseményekről a Beérkező levelek mappájában. Kövesse nyomon a projekt előrehaladását: Szerezzen egyetlen megbízható forrást a projekt előrehaladásáról, betekintést nyerjen a szűk keresztmetszetekbe, kockázatokba, erőforrás-kihívásokba és egyebekbe. Használja Szerezzen egyetlen megbízható forrást a projekt előrehaladásáról, betekintést nyerjen a szűk keresztmetszetekbe, kockázatokba, erőforrás-kihívásokba és egyebekbe. Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást , hogy valós időben követhesse az előrehaladást, és mindig egy lépéssel előrébb járjon.

ClickUp árak

Örökre ingyenes: Ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználónként havonta

Üzleti: 12 USD/felhasználónként havonta

Business Plus: 19 USD/felhasználónként havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

Writesonic vs. ChatGPT – Íme a verdikt

Reméljük, hogy ez a Writesonic és ChatGPT összehasonlítás hasznos volt Önnek. Végül is a két eszköz közül való választás az Ön egyedi igényeitől és preferenciáitól függ.

A Writesonic a tartalomkészítésben és a szövegírásban jeleskedik, míg a ChatGPT a beszélgetési képességekben és a nyelvértésben tűnik ki.

Akár tartalomíráshoz, akár dinamikus beszélgetésekhez van szüksége segítségre, mindkét AI-asszisztens egyedi előnyökkel jár.

Ha azonban többet keres, mint egy AI íróeszközt, akkor a ClickUp a tökéletes választás. Ez az eszköz túlmutat az íráson, és átfogó tartalomprojekt-kezelő eszközként is szolgál.

A ClickUp és több mint 1000 integrációja (Slack, Google Drive, Outlook, Zoom stb.) segítségével nem kell különböző eszközök között váltogatnia, hanem minden feladatot egy platformon végezhet el.

Mire vár még? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!