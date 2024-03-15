Dropbox Paper áttekintés jegyzeteléshez 2025-ben

Új jegyzetelési alkalmazásra van szüksége? Talán a Dropbox Paper-t fontolgatja, de szeretné tudni, hogy minden követelménynek megfelel-e. Nos, akkor jó helyen jár.

Ebben a Dropbox Paper áttekintésben megvizsgáljuk az előnyöket és hátrányokat, a népszerű funkciókat és (ami a legfontosabb) a valódi felhasználók tapasztalatait a használhatóságot illetően. Emellett információkat találsz egy alternatíváról is, ha a Dropbox Paper nem felel meg az igényeidnek.

Mi az a Dropbox Paper?

A Dropbox Paper egy jegyzetelési alkalmazás, amely a népszerű felhőalapú tároló- és fájlhosting-platform, a Dropbox része.

A Microsoft Wordhoz hasonlóan a Dropbox Paper is egy dokumentumszerkesztő és szövegszerkesztő eszköz.

De várj, még van más is! A Dropbox Paper egy együttműködésen alapuló online munkaterület, amely lehetővé teszi dokumentumok és jegyzetek létrehozását, megosztását és szerkesztését a csapatoddal. Mobilalkalmazásként, asztali alkalmazásként és böngészőbővítményként is elérhető.

Akár jegyzeteket kell készítenie az órára, akár egy projekttervezeten kell dolgoznia a csapattagokkal, akár a találkozó napirendjét kell megszerveznie, a Dropbox Paper segítségével mindezt megteheti.

A Dropbox Paper legfontosabb funkciói

Fájlokat tárol a Dropbox mappában? Mostantól többet tehet, mint csak tárolni. A Dropbox Paper egy fájlmegosztó és szerkesztő eszköz, amely együttműködési funkciókkal, teendőlistákkal, értesítésekkel és még sok mással rendelkezik.

1. Valós idejű együttműködés

via Dropbox

A Dropbox Paper segítségével több felhasználó egyszerre dolgozhat és szerkesztheti ugyanazt a dokumentumot, így gyorsabbá és egyszerűbbé válik az együttműködés. Az egyik csapattag által végzett módosítások azonnal láthatóvá válnak a többiek számára, függetlenül attól, hogy az irodában vagy távoli helyszíneken dolgoznak együtt.

Ezenkívül olyan funkciók, mint a megjegyzések és az @említések megkönnyítik a csapat tagjainak a kapcsolattartást és az egységes munkavégzést.

2. Feladatkezelés

A Dropbox Paper dokumentumok létrehozására és közös szerkesztésére készült, de ez a platform néhány kiváló feladatkezelési funkcióval is rendelkezik. A felhasználók feladatokat hozhatnak létre és rendelhetnek hozzájuk határidőket, valamint nyomon követhetik a haladást a projektmenedzsment egyszerűsítése érdekében.

A feladat-emlékeztető beállítások segítségével a csapat minden tagja könnyedén nyomon követheti az egyes feladatok határidejét.

A Dropbox Paper olyan eszközökkel integrálható, mint a Slack, a Zoom, a HubSpot, a Trello és a Google Drive, így könnyebbé teszi a feladatok kezelését és a több platformon átívelő projektek racionalizálását. Természetesen integrálható a Dropbox tárolófiókokkal is.

4. Multimédiás támogatás

via Dropbox Paper

A Dropbox Paper dokumentumok multimédiás testreszabást támogatnak, vagyis fájlokat, képeket, videókat és GIF-eket is feltölthetsz. ✨

Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy vizuálisan vonzó dokumentumokat, prezentációkat és listákat készítsenek. Hozzáadhat oktatóvideókat egy alapvető képzési dokumentumhoz, beilleszthet képeket egy grafikai tervezési brainstorming összefoglalóba és még sok minden mást.

5. Hozzáférhetőség

A Dropbox Paper egyik legfontosabb jellemzője az elérhetősége. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy problémamentesen együttműködjenek és különböző platformokról és eszközökről érjék el a dokumentumokat, miközben a kényelem és a biztonság érdekében mindent a felhőben tárolnak. Akár a webes felületről, akár a Dropbox alkalmazásról van szó, a felhasználói élmény ismerős lesz, ha már használtad a Dropboxot felhőalapú tárolásra.

6. Verziótörténet

A Dropbox Paperben láthatja a dokumentumok módosításainak naplóját, és szükség esetén visszatérhet a dokumentum korábbi verzióihoz – a szinkronizálási beállítások megbízhatóak.

Például visszaállíthatja a korábbi verziót, ha több változtatást végzett egy projektterven egy későbbi törlési utasítás alapján. Ezzel elkerülheti, hogy újra kelljen kezdenie, vagy meg kelljen emlékeznie minden változtatásra, miközben manuálisan visszaállítja a változtatásokat.

Dropbox Paper árak

A Dropbox Paper minden Dropbox-fiókhoz ingyenesen tartozik. Íme a Dropbox árazási terveinek összefoglalása:

Alap: Ingyenes

Plus (személyes használatra): 11,99 USD/hó felhasználónként

Essentials (szakembereknek): 22 USD/hó felhasználónként

Üzleti (csapatok számára): 24 USD/hó felhasználónként

Business Plus (vállalatok számára): 32 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A Dropbox Paper használatának előnyei

via Dropbox

A Dropbox Paper kiváló választás azoknak a csapatoknak, akiknek egyszerű, együttműködésen alapuló dokumentumkészítő eszközre van szükségük. Néhány előnye:

Felhasználóbarát felület: A Dropbox Paper tiszta, egyszerű és felhasználóbarát minden szintű felhasználó számára ✨

Magas kompatibilitás: A Dropbox Paper mobilalkalmazással, webalkalmazással és böngészőbővítménnyel rendelkezik szinte minden rendszerhez.

Testreszabható: A Dropbox Paper lehetővé teszi a dokumentumok színekkel, betűtípusokkal és beágyazott médiával való testreszabását, hogy azok interaktívak és vonzóak legyenek.

Egyszerű gyorsbillentyűk: A fájlok drag-and-drop feltöltésétől az emoji hozzáadásához, új dokumentumok létrehozásához és fejléc beillesztéséhez szükséges gyorsbillentyűkig a Dropbox Paper megkönnyíti a gyors munkavégzést.

De ez még nem minden:

Minden fájlja könnyen elérhető és automatikusan szinkronizálódik a Dropboxon belül.

A Dropbox felhasználók ingyenes felhőalapú tárhelyet kapnak az ingyenes csomag részeként.

A fájlok és mappák felépítése mindenki számára ismerős, aki már használta az alkalmazást.

A webes verzió és a webalkalmazás vállalati szintű

Fájlok valós idejű szinkronizálása és megosztása útközben

Ezek az előnyök kiegészítik a valós idejű együttműködést és minden mást, amit ebben a Dropbox-áttekintésben bemutattunk.

A Dropbox Paper felhasználók által tapasztalt gyakori problémák

Mint minden dokumentumszerkesztő szoftver, a Dropbox Paper sem tökéletes. A Dropbox Paperről szóló véleményekben gyakran felmerülő problémák a következők:

Formázási lehetőségek : A fantasztikus multimédiás támogatás ellenére egyes felhasználók úgy találják, hogy a Dropbox Paper formázási lehetőségei nem olyan kiterjedtek, mint szeretnék. Például egyesek a betűtípusok, méretek és színek opcióinak hiányát emelik ki.

Keresési funkció: Egyes felhasználók a Dropbox Paper keresési funkcióját nehezen használhatónak vagy kezelhetőnek találják, és problémát okozhat számukra bizonyos dokumentumok vagy dokumentumokon belüli szakaszok megtalálása.

Tárolóhely : A Dropbox Paper ingyenes verziója, más néven a Dropbox Basic csomagja, 2 gigabájt tárolóhellyel rendelkezik, ami még néhány multimédiás dokumentum tárolásához sem biztos, hogy elegendő.

Felhasználói élmény: A Dropbox Paper néhány dolgot jól csinál, de egyesek úgy vélik, hogy a felhasználói felületét javíthatnák olyan funkciók, amelyek megkönnyítik a használatot, például a Paper-dokumentumok egyszerre több helyen történő tárolásának lehetősége.

Ezek a problémák egyesek számára döntő fontosságúak, mások számára viszont nem jelentenek problémát. Minden attól függ, hogy mit vársz el a jegyzetelési alkalmazástól.

Dropbox Paper értékelések a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy valódi Dropbox Paper-értékeléseket szerezzünk olyan emberektől, akik őszintén megosztják véleményüket az eszközről. A Reddit-felhasználók véleménye attól függően változik, hogy mit várnak el a platformtól, és sokan vegyes értékeléseket adnak.

Például egy Redditor, aki nehezen boldogult a Paper szervezési rendszerével, így kommentálta: „A munkahelyi tervezőcsapatom aktívan használja a Dropbox Paper-t, és mindent linkként osztunk meg a dokumentumban. A Dropbox Paper önmagában nem rendelkezik jó szervezési rendszerrel, és kezdek elmerülni a Chrome böngészőmben minden dokumentum könyvjelzőzésében vagy a Slack csevegésben való rögzítésében. ”

Egy másik fórumon egy felhasználó a Dropbox Paper alternatíváiról kérdezett. Az egyik válaszadó a következőket mondta, amikor a Dropbox Paper-t olyan programokkal hasonlította össze, mint a Google Docs és az Evernote:

„Úgy találtam, hogy [a Dropbox Paper] személyes használatra nem túl jó, de ha valakinek szüksége van az összes megosztási funkcióra, akkor fantasztikus lehet.”

Ne aggódjon, ha a Dropbox Paper nem felel meg minden igényének. Vannak más lehetőségek is.

Ha Ön is olyan, mint mi, akkor olyan jegyzetelési eszközt szeretne, amely második agyként működik (ez a koncepció Tiago Forte „Building a Second Brain ” című könyvében került bevezetésre), de emellett a projektmenedzsmentjét is új szintre emeli.

A ClickUp mindkettőt tudja.

ClickUp Docs

A jegyzetelés terén a ClickUp Docs minden szükséges funkcióval rendelkezik. Természetesen megtalálhatók benne a szövegszerkesztőktől elvárt standard formázási funkciók, mint a vastag, dőlt, áthúzott, kiemelt, címsorok, különböző szövegszínek és linkek.

A ClickUp Docs gazdag formázási lehetőségeket és slash parancsokat kínál a hatékonyabb munkavégzéshez.

De táblázatok, oszlopok, könyvjelzők, ellenőrzőlisták, aloldalak, @említések, kódblokkok és idézetek hozzáadásával bármit létrehozhat, az egyszerű jegyzetektől és értekezletek napirendjétől kezdve a wikikig és a folyamatok dokumentálásáig. Ezenkívül csatolhat fájlokat, például képeket vagy PDF-eket, és beágyazhat weboldalakat, Google Slides-t, Figma-t, YouTube-ot, Loom-ot, GIPHY-t és még sok mást.

A ClickUp 3.0 Docs esetében a kollaboráció kulcsfontosságú, így gyorsan megoszthat, jogosultságokat állíthat be, vagy exportálhat belső vagy külső felhasználóknak.

A ClickUp Docs szintén támogatja a valós idejű együttműködést, kategóriákba sorolható az optimális szervezés és kereshetőség érdekében, valamint biztonságosan megosztható adatvédelmi és szerkesztési beállításokkal. Ezenkívül összekapcsolhatja a Docs-ot a munkafolyamatokkal, és szöveget feladatokká alakíthat.

ClickUp AI

A ClickUp AI segítségével hatékonyabbá teheti a Docs alkalmazást. A ClickUp Brain a világ első neurális hálózata, amely mesterséges intelligenciát használ a feladatok, a Docs és a csapat tagjai összekapcsolásához, miközben minden lépésnél időt takarít meg Önnek.

A ClickUp AI segítségével másodpercek alatt összefoglalhatja a találkozók jegyzetét.

Az AI Knowledge Manager segítségével a csapat tagjai kérdéseket tehetnek fel, és válaszokat találhatnak a dokumentumok, feladatok és projektek között. Az AI Project Manager összefoglalja a projekteket, az állapotjelentéseket és még a dokumentumokat is. Végül az AI Writer egy írási feladat, átíráskészítő, helyesírás-ellenőrző és még sok más.

ClickUp sablonok

A ClickUp sablonkönyvtárában több mint 1000 lehetőség közül válogathat, amelyek időt takarítanak meg Önnek, és lehetővé teszik, hogy a fontos dolgokra koncentráljon. A technikai dokumentációs sablonoktól a kreatív brainstorming vázlatokig mindent megtalál.

A következő sablonok kifejezetten jegyzeteléshez lettek tervezve a ClickUp Docs-ban. Tökéletesek, ha nem akarsz a nulláról kezdeni.

ClickUp értekezletjegyzet-sablon

Tartsa a beszélgetést a helyes irányban a ClickUp Meeting Notes Template segítségével

Szeretnéd nyomon követni a csapatod megbeszéléseit, és könnyedén rögzíteni a jegyzeteket, a teendőket és a napirendet? A ClickUp Meeting Notes Template segít ebben.

Akár részletes csapatmegbeszélésről, akár gyors napi állásfoglalásról van szó, ez a sablon mindent tartalmaz, amire szükséged van a produktivitás és a megfelelő dokumentálás fenntartásához.

ClickUp osztályjegyzet-sablon

Szervezze meg jegyzetét és házi feladatát a ClickUp Class Notes Template segítségével.

Az órai jegyzetek készítése mindkét fél számára számos kihívást jelent, de a ClickUp Class Notes Template segítségével ez egyszerűvé válik. A sablon elrendezése úgy lett kialakítva, hogy a tanárok és a diákok könnyedén rendszerezhessék az órai jegyzeteket, tantárgyakat és feladatokat, és másodpercek alatt megtalálhassák a szükséges információkat.

ClickUp kiadási megjegyzések sablon

Ossza meg termékjegyzeteit belső vagy külső felhasználóknak a ClickUp Release Notes Template segítségével.

A ClickUp Release Notes Template segítségével gyorsabban hozhat létre és oszthat meg kiadási megjegyzéseket. Használja a funkciók, javítások, hibajelentések és változások nyomon követésére egy rendezett formátumban, amelyet megoszthat az érdekelt felekkel.

ClickUp Cornell jegyzet sablon

Használja egyszerűen a Cornell jegyzetelési rendszert a ClickUp Cornell jegyzet sablonjával

Nagy rajongói vagyunk a Cornell Egyetem Walter Pauk által kifejlesztett Cornell jegyzetelési rendszernek, ezért készítettünk hozzá egy sablont!

A ClickUp Cornell Note Template felhasználóbarát, digitalizált módszert kínál ennek a módszernek az elsajátításához, valamint a szervezettség és az információk megőrzésének javításához. Együttműködési eszközökkel, vizualizációkkal és még sok más funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik az életét.

A ClickUp egyéb funkciói

A ClickUp több száz hatékony eszközt tartalmaz egy kényelmes platformon. Több különböző területen is jól működő funkciókat kínál. A G2 a 2024-es téli jelentésében 18 kategóriában a ClickUp-ot nevezte meg az első helyezettnek. 🙌🏆

A ClickUp több mint 15 nézetével a szervezetek minden csapat számára átfogó megoldást kapnak.

Íme néhány további funkció, amelyet a ClickUp kínál:

Integrációk: A ClickUp (natívan vagy a Zapier segítségével) több mint 1000 más eszközzel integrálható, így minden szükséges funkciót egy testreszabható irányítópulton találsz meg.

Rugalmasság: A platform kiterjedt testreszabási lehetőségeket kínál, így a munkaterületeket, dokumentumokat, feladatállapotokat és egyebeket személyre szabhatja igényeinek és preferenciáinak megfelelően.

Ügyfélszolgálat : A rengeteg ingyenes oktatóvideó és részletes GYIK mellett a ClickUp reagáló, segítőkész ügyfélszolgálati munkatársakkal rendelkezik, akik a nap 24 órájában, a hét 7 napján állnak az Ön rendelkezésére.

Verziótörténet: A ClickUpban bármikor megtekintheti feladatait és dokumentumait, és szükség esetén visszaállíthatja a korábbi verziókat.

Valós idejű kommunikáció: A ClickUp a együttműködésről és a kommunikációról szól – az @említések, kommentek és reakciók, valamint a csevegő nézet segítségével tetszés szerint kommunikálhat a csapattagokkal.

Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM): A ClickUp CRM segítségével rugalmas nézetek és eszközök segítségével mindent kezelhet, az értékesítési folyamatoktól és megrendelésektől kezdve az ügyfélkapcsolatokig.

Kompatibilitás: A ClickUp az egyik legjobb A ClickUp az egyik legjobb jegyzetelési alkalmazás Android , iOS, Windows, Mac és Linux rendszerekhez a piacon; böngészőbővítmény is rendelkezésre áll, ha inkább 100%-ban webalapú megoldást szeretne használni.

Időkövetés: A ClickUp egy sokoldalú A ClickUp egy sokoldalú projektidő-követő eszközzel rendelkezik, amely rögzíti, figyelemmel kíséri és kezeli, hogy Ön és csapata mennyi időt töltenek feladatokkal és projektekkel.

Nézetek: Több mint 15 nézet segítségével bármilyen szögből megtekintheti munkáját, beleértve a Lista, Tábla, Doboz, Naptár, Gantt és Idővonal nézeteket.

Előre elkészített jegyzetelési sablonok

ClickUp árak

A Dropbox Paperhez hasonlóan a ClickUp is többféle árazási csomagot kínál. Íme egy áttekintés:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

Válassza a legjobb megoldást csapatának

Akár dokumentumok létrehozására, akár valós idejű együttműködésre van szüksége, a Dropbox Paper egy remek jegyzetelési platform, amely zökkenőmentes integrációt biztosít a Dropbox ökoszisztémában.

Nincs olyan eszköz, amely minden ember és csapat számára tökéletes lenne. A Dropbox Paper áttekintésében bemutatott előnyök ellenére rengeteg fantasztikus alternatíva létezik, és lehet, hogy találsz olyat, amely jobban megfelel az igényeidnek.

A ClickUp kiemelkedik a piacon elérhető legjobb megoldások közül. Robusztus feladatkezelést, hatékony jegyzetelési lehetőségeket, kiterjedt testreszabási opciókat és átfogó együttműködési funkciókat kínál egyetlen, intuitív platformon.

Ez egyszerűen verhetetlen.

Győződjön meg saját maga a különbségről. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra – ingyenes.