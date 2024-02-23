10 marketing Slack közösség, amelyhez érdemes csatlakozni 2025-ben

A Slack közösség egy zárt tér, ahol hasonló gondolkodású emberek gyűlnek össze, hogy megosszák egymással tudásukat a trendi témákról és a közös érdeklődési körökről.

De aktív közösséget építhetne a Facebookon vagy akár a WhatsAppon is. Akkor miért pont a Slack?

Mivel a Fortune 100 vállalatok 80%-a használja a Slacket, egyszerűbb a Slack-közösségek bővítése, mivel a legtöbb B2B szakember már ismeri ezt az eszközt. A WhatsApp vagy a Facebook-csoportokkal ellentétben a Slack zökkenőmentesen integrálható a munkahelyi megoldásokba.

Ha gyakorló marketinges vagy, és szeretnél eligazodni a változó marketingtrendek között, akkor a releváns marketing Slack közösségekhez való csatlakozás segít kapcsolatba lépni szakmai társaiddal, és azonnali támogatást kapni az online közösség iparági vezetőitől.

Ha növekedési és B2B marketingesek számára keresel Slack csoportokat, mi már elvégeztük a háttérmunkát helyetted. Íme a 10 legjobb, csak meghívóval csatlakozható közösség listája, amelyhez mindenképpen csatlakoznod kell.

A Slack megértése marketingesek számára

Nem számít, hogy Ön CMO, középvezető marketingmenedzser vagy egy vállalat marketingcsapatának új tagja; a folyamatos digitális és AI-forradalom elfogadásának egyik kritikus szempontja a munkájának.

De mit értünk azon, hogy „befogadjuk a digitális forradalmat”?

Marketingesként ez azt jelenti, hogy lépést kell tartani a vásárlók elvárásaival, segíteni kell a funkciók közötti csapatokat a potenciális ügyfelek megszerzésében, és innovatív marketingkampányokat kell végrehajtani – mindezt úgy, hogy szem előtt tartjuk a vásárlók útját és a bizonytalan üzleti környezetet.

Ez nagy káoszt jelent, és a Slack segít eligazodni ezekben a zavarokban azáltal, hogy szilárd marketingfolyamatokat és automatizálást hoz létre.

A Slack megszünteti a napi adminisztratív feladatok terhét, így Ön, mint marketinges, jelentősebb feladatokra koncentrálhat, például a vásárlók útjának kutatására, innovatív marketingkezdeményezések kidolgozására és az analitika integrálására marketingkampányaiba a hosszú távú eredmények érdekében.

De a Slack nem egy azonnali üzenetküldő (IM) platform?

Nos, igen, de ez nem egy szokványos azonnali üzenetküldő eszköz.

Slack vs. hagyományos azonnali üzenetküldő platformok

Bár a Slack minden azonnali üzenetküldési funkciót kínál, mint például csoportos csevegés, fájl- és média megosztás, képernyő megosztás, valamint audio- és videocsevegés, ez még nem minden, amit tud.

A hagyományos IM-eszközöktől, mint a Facebook Messenger, a WhatsApp és a Viber, eltérően a Slack a marketingeseknek abban is segít, hogy

Minden csatornához több mint 1000 tagot lehet hozzáadni, míg a Facebook Messenger, a Viber és hasonló eszközök egy csoportban maximum 250 főt tudnak befogadni. A marketingesek számára ez azt jelenti, hogy a Slack jobb választás a közösségépítéshez.

Töltsön fel akár 1 GB-os nagy fájlokat a csapattagok között, míg a népszerű IM platformok, mint a WhatsApp és a Facebook Messenger, 16 MB-nál nagyobb fájlokat nem engedélyeznek. Ez azt jelenti, hogy videókat, képeket, prezentációkat és egyéb tudásforrásokat zökkenőmentesen átvihet a csapatának.

Integrálja a rendszerbe a rendszeresen használt több mint 2400 eszközt, míg a hagyományos IM platformok nem kínálnak ilyen integrációkat. Marketingesként számos eszközt kell használnia, a projektmenedzsment szoftverektől , mint például a ClickUp, a tudásmenedzsment eszközökön, mint például a Notion, és az elemző eszközökön, mint például a Google Analytics. A Slack integrációknak köszönhetően nem kell ezek között az eszközök között váltogatnia , mivel az összes információt egy platformon összegyűjtheti, és a csapatával való együttműködés is sokkal egyszerűbbé válik.

A Slack kivételes valós idejű együttműködési képességei messze meghaladják a hagyományos azonnali üzenetküldő eszközökét.

Hogyan segít a Slack a marketingeseknek?

Amellett, hogy segít a marketingeseknek robusztus együttműködési folyamatokat létrehozni a belső csapatokkal és az ügyfelekkel, a Slack nagy előnye a marketingcsapatok számára, hogy kihasználhatják a közösségvezérelt marketing előnyeit.

A közösségi marketing gyorsan népszerűvé vált, mert bizalmat épít.

A felhasználók szempontjából sokkal értelmesebb csatlakozni egy márkaközösséghez, mint a vásárlási döntéseikben a szponzorált hirdetésekre és tartalmakra támaszkodni. A márkaközösségben megismerhetik a márka terméktámogatási kezdeményezéseit, és kapcsolatba léphetnek korábbi vásárlókkal, mielőtt döntést hoznának a termék megvásárlásáról.

A márkák szempontjából a közösségek lehetőséget teremtenek arra, hogy megcélozzák a felhasználói csoportokat és megosszák ötleteiket, mielőtt azok a fejlesztési szakaszba kerülnének.

A Slack segítségével a marketingesek külön csatornákat hozhatnak létre a megbeszélésekhez, a Slack szálak segítségével szervezhetik a beszélgetéseket, és a Slack üzenetek segítségével közvetlenül kommunikálhatnak a többi taggal a hálózatépítés érdekében.

A Slack közösségek máris népszerűek, és a következő részben felsoroljuk a legjobb közösségeket azoknak a marketingeseknek, akik szakmai hálózatot szeretnének építeni.

Minden marketingesnek érdemes csatlakoznia ezekhez a figyelemre méltó Slack-csatornákhoz

Íme egy lista azokról a Slack közösségekről, amelyek tartalommarketingesek, e-mail marketingesek, termék- és növekedési hackerek, valamint közösségi média menedzserek számára érdekesek lehetnek, akik 2024-ben szeretnék kipróbálni a közösségi marketinget:

1. OnlineGeniuses

via Online Genuises

Az OnlineGeniuses az egyik legjobb marketing Slack közösség a keresőmotor-optimalizálás (SEO) és a digitális marketing szakemberek számára.

Több mint 35 000 aktív taggal és több mint tíz csatornával, köztük SEO, PPC, közösségi média marketing és e-mail marketing, ez a Slack közösség ma már a B2B marketingesek első számú helye, ahol ismereteket szerezhetnek, hasonló gondolkodású emberekkel hálózatot építhetnek, problémákat oldhatnak meg, kérdésekre közösen válaszolhatnak és piackutatást végezhetnek.

Előnyök a marketingesek számára

Tegyen fel kérdéseket és tanuljon a legjobb marketingesektől. Vegyen részt rendszeres kérdések-válaszok üléseken olyan márkák legjobb marketinges szakembereivel, mint a Google, Zillow, Stackoverflow, Zapier és Bumble.

Találjon tehetségeket marketingcsapatához a közösségben már jelen lévő több mint 35 000 potenciális marketinges közül. Van egy külön Slack-csatorna, ahol a marketingesek részmunkaidős és teljes munkaidős tanácsadói állásokat hirdetnek.

Kérdezze meg a niche-specifikus marketingeseket stratégiáikról, eszközeikről, keretrendszereikről és egyéb erőforrásaikról, és építsen ki velük kapcsolatokat. Szerezzen ismereteket az együttműködésen keresztül, és járuljon hozzá érdemben a vitákhoz.

Árak: Ingyenes Slack közösség. Az online piactér tehetséghálózatához hasonló funkciók eléréséhez és a vizsgálati folyamat megkerüléséhez az OG csomagot kell választania, amelynek ára 99,99 dollár/év.

2. Marketers Chat

via Marketers Chat

A Marketers Chat egy Slack marketing közösség, amely ösztönzi a modern marketingesek közötti valós idejű beszélgetést. Elsősorban az affiliate marketingre összpontosít, és a közösség néhány Slack csatornája a SEO, a SEM és a Promo Zone. A Services csatorna lehetővé teszi a marketingesek, a márkamenedzserek és a márkák számára, hogy saját szolgáltatásaikat népszerűsítsék a közönség előtt.

Előnyök a marketingesek számára

Csatlakozz hasonló gondolkodású marketinges kollégákhoz, és tanulj új marketing taktikaokat anélkül, hogy több mint 200 000 influencert kellene követned a Twitteren és más közösségi platformokon.

Rendszeres frissítéseket kaphat az újonnan publikált blogokról egy dedikált News Slack csatornán, amely integrálódik a népszerű iparági blogokkal és hírportálokkal.

Számos ingyenes szolgáltatáshoz férhet hozzá, amelyek segítenek marketingfeladatainak ellátásában, például az „Offers” (Ajánlatok) és „Tools” (Eszközök) csatornákon. Ingyenes auditokról, konzultációkról, eszközajánlásokról és még sok másról van szó.

Ár: Ingyenes

3. Growmance

via Growmance

A Growmance egy kis beszélgetési fórumként indult, ahol a marketingesek találkozhattak egymással. Népszerűsége egyre nőtt, és a B2B marketingesek számára megbízható eszközzé vált, amelynek segítségével új lehetőségeket fedezhetnek fel és szakértői beszélgetéseken vehetnek részt anélkül, hogy előfizetési díjat kellene fizetniük.

Előnyök a marketingesek számára

Élvezze a megbízható, csak meghívóval elérhető közösséget marketingesek számára, ahol adatai biztonságban vannak, és nincsenek rejtett díjak.

Hozzáférés exkluzív állásajánlatokhoz és lehetőségekhez a vezető B2B szervezetek marketingcsapataiban. Vegye fel a kapcsolatot az álláshirdetőkkel és a toborzási vezetőkkel, és kérjen ajánlásokat ugyanazon márkák más alkalmazottaitól, hogy növelje esélyeit.

Forduljon szakértőkhöz kérdéseivel, vegyen részt gyors képzéseken, tanulja meg bevált marketing trükkjeiket!

Ár: Ingyenes

4. CRO növekedési trükkök

via CRO Growth Hacks

A következő név a marketing Slack közösségek listáján a CRO Growth Hacks. Ez a közösség Slack csatornái és beszélgetései főként a konverziós arány optimalizálásával (CRO) foglalkoznak, és a legjobb csatornák, amelyekhez csatlakozni érdemes, a SEO Hacks és a Business Hacks.

Előnyök a marketingesek számára

Tanuljon a szakértőktől, hogyan kombinálják az innovatív CRO stratégiákat a konverzió lehetőségeinek növelése érdekében. Még a tapasztalt marketingesek is küszködnek a konverzió optimalizálásával, és ez a Slack közösség a legjobb tudásforrás, ahol minden CRO-val kapcsolatos kérdésére választ kaphat.

Használja a Shameless Plug Slack csatornát, hogy nyíltan népszerűsítse szolgáltatásait, közelgő webináriumait, termékbemutatóit, helyi eseményeit és hírleveleit.

Hozzáférés dedikált csatornákhoz célzott QA-ülésekhez

Ár: Ingyenes

5. Termékvezérelt növekedés

via Termékvezérelt növekedés

A Product-led Growth egy informatív Slack-közösség termékmarketing-menedzserek, tartalommarketingesek és növekedési csapatok számára, ahol megismerhetik a termékvezérelt marketinggel kapcsolatos legjobb gyakorlatokat.

Több mint 15 000 aktív taggal ez a Slack közösség célja, hogy segítse a vállalkozásokat az értékesítés-vezérelt modelltől a termék-vezérelt modellre való átállásban a hosszú távú siker érdekében.

Előnyök a marketingesek számára

Tanuljon termékvezérelt növekedési taktikákat a legjobb marketingesektől, akik többek között az Amplitude, a PayPal, a Fullstory és a HubSpot vállalatoknál dolgoznak.

Beszélgessetek, tanuljatok egymás tapasztalataiból, és tisztelettel kérdőjelezzétek meg mások véleményét, hogy értékes vitákat indítsatok el. Az együttműködésen alapuló tanulás megteremtése az egyik legnagyobb célja ennek a közösségnek.

Fedezze fel a praktikus termékmarketing keretrendszereket és erőforrásokat. Ez egyben kiváló tehetségbázis is a toborzási vezetők számára, akik itt megtalálhatják következő csapattagjaikat.

Ár: Ingyenes. Ahhoz, hogy olyan előnyöket élvezhessen, mint a szakértőkkel való coaching beszélgetések, fizetős csomagot kell választania, amelynek ára havi 299 dollártól kezdődik.

6. RevGenius

via RevGenius

35 000 tagjával a RevGenius a következő Slack-közösség a listánkon a B2B marketing szakemberek számára.

Több mint 30 dedikált csatornával és olyan tapasztalt marketing szakemberekkel, akik olyan márkákat képviselnek, mint a Workato, a Dooly, a Dock és a Clearbit, a RevGenius egy igazi kincsesbánya a marketing tudás és betekintés terén. A Chat GTM, a Chat Marketing és a Chat RevOps a legnépszerűbb csatornák a növekedési stratégiák és a marketingelemzés tanulásához.

Előnyök a marketingesek számára

Lépjen kapcsolatba a B2B marketing futurisztikus gondolkodóival, és tanuljon a múltbeli tapasztalataikból!

Rendszeresen vegyen részt hatékony B2B értékesítési, marketing és RevOps rendezvényeken, hogy megismerje a sikeres B2B marketingkampányok lebonyolításának és végrehajtásának bonyolult részleteit, rejtett értékesítési trükkök nélkül.

Találd meg a legjobb álláslehetőségeket a Chat Job Postings oldalon, amely máris nagy népszerűségnek örvend a tagok körében.

Ár: Ingyenes

7. Keresleti görbe

via Demand Curve

A Demand Curve egy prémium közösség a legjelentősebb növekedési marketing vezetők számára, akik növekedési tevékenységüket bővíteni és megújítani szeretnék.

Vannak Slack-csatornák, amelyek minden marketinggel kapcsolatos témát megvitatnak, legyen az szövegírás, videomarketing vagy Shopify-bővítmények. A közösséghez való csatlakozáshoz 30 napos várólista van, és más Slack-csoportokkal ellentétben a Demand Curve minden tagot jóváhagyási folyamaton vet át.

Előnyök a marketingesek számára

Találjon fizetős és ingyenes forrásokat szabadúszók és marketingügynökségek számára.

Hálózzon az iparág vezetőivel, mivel a Demand Curve olyan vezető B2B vállalatok szakembereit képviseli, mint a Zendesk, a Webflow, a Stripe, az Airtable és a Salesforce, valamint olyan startup finanszírozási platformokat, mint az YC Combinator.

Érdemes hozzájárulni az online közösséghez, hogy hozzáférést nyerjen a rejtett Slack-csatornákhoz.

Ár: Ingyenes

8. Superpath

via Superpath

A Superpath egy dedikált Slack közösség B2B tartalom-marketingesek számára. Segít nekik hálózatokat építeni más tartalom-szakemberekkel és marketingügynökségek tulajdonosaival, és részeseivé válni egy társaikra fókuszáló növekedési ökoszisztémának.

Több mint 18 000 tagjával ez az egyik legjobb közösség, ahol mindent megtudhatunk a tartalommal kapcsolatban, és ahol a legjobb álláslehetőségeket találhatjuk meg a területen.

Előnyök a marketingesek számára

Találj trendeket a tartalomírás, a marketing és a SEO területén. A Superpath rendelkezik egy Freelance Gigs nevű dedikált csatornával, amely mindezt és még többet támogatja a szabadúszók számára.

Együttműködés vendégposztokhoz, témával kapcsolatos betekintéshez és backlinkek cseréjéhez az egyik legnépszerűbb Superpath csatornán – Content Collab

Ossza meg kedvenceinek képeit a találó nevű Pets csatornán. Ez a csatorna jó szórakozást nyújt a komoly marketinges beszélgetések közepette.

Árak: Ingyenes csomag is elérhető. A podcast-átiratok, egyéni telefonhívások és exkluzív tanfolyamokhoz való hozzáféréshez az egyik fizetős csomagot kell választani, amelyek ára 20 dollártól kezdődik havonta.

9. Peak Freelance

via Peak Freelance

A Peak Freelance egy Slack közösség, amely szabadúszó íróknak nyújt munkalehetőségeket, írási tippeket, sablonokat és tanfolyamokat, hogy sikeresen működtethessék szabadúszó vállalkozásukat. Ha szabadúszó író vagy, és globális B2B márkákkal szeretnél együttműködni, akkor ez a Slack közösség neked való.

Előnyök a marketingesek számára

Hozzáférés egy kiterjedt állásportálhoz, ahol szinte naponta megjelennek a legújabb szabadúszó munkalehetőségek.

Használja ki a professzionális szabadúszóknak szóló forrásokat, például sablonokat és tanfolyamokat, hogy szabadúszó vállalkozásának megadja a szükséges irányt.

Használja ki a különböző B2B szegmensek legjobb szabadúszóival való kapcsolatépítési lehetőségeket, hogy tanulhasson tapasztalataikból.

Ár: Ingyenes

10. E-mail-mániákusok

via Emailgeeks

Végül, ha Ön e-mailes marketinges, aki szeretne lépést tartani a legújabb e-mailes marketing trendekkel, akkor az Email Geeks a megfelelő Slack közösség az Ön számára. 82 csatornájával ez az egyik legnagyobb marketing közösség.

Előnyök a marketingesek számára

Ismerje meg az e-mail marketing legjobb gyakorlatait és stratégiáit több mint 21 000 e-mail szakértőtől olyan vezető márkáknál, mint a Google, az Uber, a Mailchimp, a Twitter és más népszerű márkák.

Segítséget kaphat az e-mailes marketingesek legfontosabb problémáival kapcsolatban, valamint hasznos betekintést nyerhet a véleményvezérek gondolataiba. Az olyan csatornáknak köszönhetően, mint az E-mailtervezés és az E-mailkézbesíthetőség, mindig lesz valaki, akihez fordulhat.

Ár: Ingyenes

A Slack-csatornák előnyei a különböző marketingterületeken

A marketing Slack-csatornák különböző módon segítik a marketingesek különböző területeit. Íme, hogyan profitálhatnak ezekből a közösségekből a tartalommarketingesek, az e-mailes marketingesek és a digitális marketingesek:

Tartalom-marketingesek

Más márkáknál bevált organikus növekedési stratégiák megismerése

A legjobb gyakorlatok megértése a különböző tartalmi források létrehozásához

Tartalom újrafelhasználás, optimalizálás, jelentéskészítés és egyéb alapvető tartalomkezelési készségek fejlesztése szakértő közösségi tagok megkérdezésével és webináriumokon való részvétellel.

E-mailes marketingesek

Tippeket és valós példákat kaphat néhány kritikus e-mail marketing felhasználási esettanulmányból, mint például e-mail lista felállítása, vállalati hírlevél bővítése, bevezető e-mail sorozat létrehozása.

Hozzáférés az e-mailek tervezésével, hírlevelek céloldalaival és a CTA elhelyezésével kapcsolatos, adatokon alapuló betekintésekhez a maximális konverzió érdekében.

Fejleszd szövegírási készségeidet e-mail sablonokkal, tárgy sor írási tippekkel és bevált e-mail sablonokkal, amelyek más márkáknak magas megnyitási arányt hoztak.

Digitális marketingesek

Lépést tartani a legfontosabb digitális marketing trendekkel, és felkészülni a szükséges változásokra a készségeikben, hogy alkalmazkodni tudjanak az AI-hez és annak következményeihez.

Releváns állásajánlatok keresése a legjobb B2B szervezeteknél és kapcsolatfelvétel a vállalatok belső munkatársaival, hogy ajánlásokat kapjanak.

A Slack használata marketingeszközként

A Slack lehetővé teszi az olyan marketingesek számára, mint Ön, hogy valós időben együttműködjenek és kommunikáljanak csapattagjaikkal. A Slacket többek között a következő módon integrálhatja napi feladataiba:

Központosított munkafolyamatok kialakítása a marketingtevékenységek optimalizálása érdekében

Ha például egy közösségi média kampányt készül elindítani, hozzon létre automatizált Slack munkafolyamatokat a Slack és a releváns eszközök, például a Notion (a közösségi média tartalmának karbantartásához), a ClickUp (a feladatok és a KPI-k kezeléséhez), a közösségi médiafigyelő eszközök ( a közönség betekintésének gyűjtéséhez) és a Figma (a kreatív anyagok tervezéséhez) integrálásával.

Így a csapatod egy helyen könnyen hozzáférhet az összes kampányforráshoz, és gyorsabban elindíthatod a kampányt.

Kollaboratív munkaterület létrehozása különböző marketing kezdeményezésekhez

Például a Slack projektmenedzsment funkciói lehetővé teszik, hogy a Slack-ClickUp integráció segítségével összehozza az egész csapatot, a Canvas segítségével új ötleteket gyűjthet, a Slack Connect pedig segít meghívni más munkaterületekről származó tanácsadókat és szabadúszókat, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

A Slack átalakítása gyors forrás-tárházzá

Használja a Slack fejlett keresési opcióját, hogy gyorsan megtalálja az összes beszélgetésben megosztott forrást és médiafájlt, állítson be személyre szabott emlékeztetőket, hogy ne maradjon le egyetlen függőben lévő feladatról sem, és integrálja a Google Docs, DropBox, Notion és hasonló alkalmazásokkal, hogy a dokumentumkezeléssel kapcsolatos összes értesítést megkapja a megosztott Slack-csatornán.

Tippek és illemtan a Slacket használó marketingesek számára

Mielőtt a Slacket elsődleges marketingcsatornaként használná, ismerje meg a Slack legfontosabb trükkjeit és etikettjét, hogy a lehető legjobban kihasználhassa a Slacket:

Használja a Slack szálakat a csapat együttműködéséhez. Ahelyett, hogy minden alkalommal új üzenetet küldene a folyamatban lévő beszélgetésre való válaszadáshoz, használja a szálakat a kommunikáció egyszerűsítéséhez, a csapattagok időmegtakarításához és a válaszok gyorsabb megtalálásához.

Használjon inkluzív nyelvet. Amikor a csapatához szól, cserélje ki a „srácok” szót „emberek” vagy „csapat” szóra, hogy mindenki úgy érezze, hogy részese a közösségnek.

Gyors visszajelzésekhez vagy válaszokhoz, mint például „Igen, megcsinálom” vagy „Egyetértek”, használj emojikat. Például a fenti két válaszhoz a megfelelő emojik a ✅ és a „+1” emojik lennének.

Állítsa be a „Ne zavarjanak” állapotot, hogy reális elvárásokat teremtsen. Így csapata tisztában lesz a munkarenddel, és ebben az időben fogják Önt keresni, vagy a következő napig várnak a válaszával.

Ösztönözze az aszinkron kommunikációt, csökkentse a megbeszélések számát, és segítse az alkalmazottakat a produktivitás fenntartásában. Szükség esetén vegyen részt rövid Huddles megbeszéléseken a gyors kommunikáció érdekében.

Ne jelöld meg minden üzenetnél a „Csatorna” vagy „Minden” opciót, mert ez értesíti a csatorna összes tagját, még akkor is, ha semmi közük sincs az üzenethez. Csak azokat értesítsd, akik részt vesznek a projektben.

Egyszerűsítse marketingtevékenységeit a ClickUp segítségével

A Slack segít a különböző területeken dolgozó marketingeseknek a belső együttműködés racionalizálásában, marketing ütemterv-sablonok létrehozásában az egész csapat számára, valamint hatékony marketingprojekt-menedzsment megvalósításában a Slack és olyan megoldások integrálásával, mint a ClickUp, a Notion és az Airtable.

Csatlakozzon a Slack közösségekhez, hogy hozzáférjen bevált marketing terv sablonokhoz, kapcsolatba lépjen iparági szakértőkkel, hogy új konverziós és optimalizációs technikákat tanuljon, és rendszeresen munkalehetőségeket és tanácsadói lehetőségeket szerezzen.

Ha további lehetőségeket keres, a ClickUp egy remek Slack-alternatíva, amely racionalizálja marketingcsapatának működését és együttműködését.

A ClickUp megoldása marketingcsapatok számára egy skálázható eszköz marketingvezetők és csapatok számára, amelynek segítségével egy all-in-one munkahelyet hozhatnak létre. Marketingcsapatod a következőket teheti:

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a marketingkampányok tartalmának gyorsabb kidolgozásához. Villámgyorsan generáljon tartalmi ötleteket, briefeket, e-maileket és esettanulmányokat következő marketingkampányaihoz, és segítse csapatának tagjait a hatékonyabb munkavégzésben.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást ötletek kidolgozásához, valamint tartalom írásához és szerkesztéséhez másodpercek alatt.

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást , hogy egy helyen brainstormingozzon a csapattagjaival, ösztönözze mindenkit a folyamatos stratégiai megbeszéléseken való részvételre, és biztosítsa, hogy mindenki szinkronban legyen a feladatfolyamattal.

A ClickUp segítségével csapatának ötleteit összehangolt cselekvésekbe alakíthatja – mindezt egyetlen táblán.

Teremtsen csapat-szintű átláthatóságot, és kövesse nyomon, hogyan haladnak a csapattagok a közös cél felé a ClickUp Goals segítségével. Kövesse nyomon és kezelje a csapat előrehaladását a közös célok felé a ClickUp Goals segítségével.

Kövesse nyomon feladatait a ClickUp Goals segítségével

A ClickUp Automations segítségével megszüntetheti a felesleges munkafolyamatokat, és figyelemmel kísérheti az ütemterveket, hogy a csapat tagjai ne végezzenek ismétlődő feladatokat, és produktívak maradjanak.

Állítson be egyedi automatizálásokat a ClickUp-ban az ismétlődő feladatokhoz

Használja a Slack ClickUp integrációt , hogy egy kiterjedt marketing irányítópultot hozzon létre, amely minden csapattag számára elérhető.

Feladatok létrehozása és kezelése a ClickUp-on a Slack integrációval

A ClickUp felfedezéséhez regisztráljon egy ingyenes próbaidőszakra.

GYIK

1. Mi az a Slack közösség?

A Slack közösség egy olyan csoport, amelynek tagjai összeülnek, hogy megvitassák az iparági trendeket, együttműködjenek új projektekben, és tapasztalt véleményvezérekkel lépjenek kapcsolatba, hogy több betekintést nyerjenek.

2. Használható-e a Slack marketing célokra?

Igen, a Slack marketing célú használata segít racionalizálni marketingcsapatának tevékenységét, és minden marketingkezdeményezést közös erőfeszítéssé tesz.

3. Mi az a Slack a digitális marketingben?

A Slack az újkori megoldás a digitális marketingcsapatok jobb együttműködéséhez.