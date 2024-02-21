A legjobb motivációs podcastok a személyes fejlődéshez és a karrierépítéshez

Függetlenül attól, hogy mennyire izgalmas az Ön munkája, minden nap ugyanolyan jókedvűen megjelenni kimerítő lehet. Mindannyiunknak vannak olyan napjai, amikor egy kis motivációra van szükségünk, hogy megkapjuk a annyira szükséges lendületet.

Mi lehet jobb annál, mint valami, ami motiválja Önt az edzőteremben, utazás közben vagy az irodai liftben? Valami olyan, mint a motivációs podcastok!

A motivációs podcastok napi adag inspirációnk. Felvidítanak, friss ötletekkel beindítják a fantáziánkat, és értékes tanácsokat adnak a személyes és szakmai fejlődéshez.

Ebben a cikkben összeállítottunk egy listát a hét legjobb motivációs podcastról, amelyek különböző érdeklődési köröknek szólnak. Bemutatjuk a legfontosabbakat, valamint néhány kedvenc epizódot, hogy segítsünk kiválasztani a legmegfelelőbb podcastot.

Adjon hozzá néhányat (vagy az összeset!) a napi lejátszási listájához; ígérjük, hogy rendszeresen pozitív energiával és jókedvvel töltik el majd.

A motivációs podcastok fontossága

Ha már rajong a motivációs podcastokért, akkor ismeri azok előnyeit, és kihagyhatja ezt a részt ?

Ha még nem próbálta ki őket, akkor nézzünk át néhány okot, miért érdemes megtennie.

Valószínűleg hallotta már azt a mondást, hogy „minden a fejben dől el”. Az emberek esetében, legyen szó a munkahelyi vagy a magánéletünkről, gondolataink és lelkiállapotunk hatalmas hatással lehet ránk.

Csak akkor tudsz a legjobb formádat hozni a munkában és motivált maradni a továbbfejlődéshez, ha a elméd nyugodt. Ha a gondolataid zavarosak, a termelékenységed csökken és a fejlődésed megtorpan.

A stressz nemcsak gátolja a kreativitást, hanem vezetési és termelékenységi problémákhoz is vezet.

A motivációs podcastok nagy segítséget nyújtanak ezeknek a problémáknak a leküzdésében. Segítenek új perspektívákat felfedezni az életben és annak számos kihívásában.

Vessünk egy pillantást ezeknek a podcastoknak a hallgatásának néhány legfontosabb előnyére:

1. Jobb koncentráció és termelékenység

A motivációs podcastok hallgatása pozitív energiával tölti meg mindennapjait, dopamin termelődését váltja ki, amely segít fokozni a koncentrációt és fenntartani a motivációt. Serkentik az agyát, hogy kizárja a zavaró tényezőket, megszüntesse a mentális blokkokat, növelje az önbecsülést, elmélyítse az önszeretetet és elérje a szakmai sikert.

Ezek segítségével szakértőktől kaphat néhány praktikus tippet, hogy produktívabb legyen, elkerülje a halogatásokat, jobban rangsorolja a feladatokat és hatékonyabban kezelje a munkát.

2. Javítsa hangulatát és energiaszintjét

Néhány napon csak egy kis lökés kell ahhoz, hogy az „oké” állapotból „cselekvő” állapotba kerülj. A motivációs podcastok segíthetnek a hangulat javításában.

Azok inspiráló történeteinek hallgatása, akik nehézségekkel szembesültek, de végül sikerrel jártak, elég motivációt ad a rossz napokon.

3. Szerezzen új ismereteket

A motivációs podcastok hallgatása új betekintést, perspektívákat és ötleteket hoz, amelyek bővítik kíváncsiságát. Megtanulhatja, hogyan kezelje jobban a dolgokat, hogyan oldja meg a problémákat és hogyan fejlessze készségeit. A podcastokban szereplő szakértők gyakorlatias életre vonatkozó tanácsai segíthetnek abban, hogy többet érjen el.

Tegyük fel, hogy interperszonális problémája van egy kollégájával. Ahelyett, hogy egyedül próbálná megoldani a problémát, hallgasson meg egy epizódot kedvenc személyes fejlődéssel foglalkozó podcastjából, hogy tippeket kapjon és a megoldás keresésére koncentrálhasson.

4. Fedezzen fel új lehetőségeket

A motivációs podcastok segítenek naprakésznek maradni az iparági trendekkel kapcsolatban. Kiváló információforrások az ötletek, az innováció és a kihasználható lehetőségek terén. Szerezzen információkat könyvekről, mentorokról és különböző tanfolyamokról, hogy bővítse tudását és önfejlesztés felé haladjon.

Ezeknek az előnyöknek köszönhetően a podcastok hallgatása már nem csak a képernyő előtt töltött idő csökkentésére szolgál, hanem a személyes fejlődés és a karrierépítés elősegítésére is.

A legjobb motivációs podcastok áttekintése és elemzése

A podcastok hallgatása segíthet bármelyik jó életprojektben, amin dolgozol.

Vessünk egy pillantást a legjobb motivációs podcastokra, amelyekkel elindíthatod utazásodat egy boldogabb szakmai és személyes élet felé.

1. A siker tudománya

A J. Matthew Bodnar által vezetett példaértékű heti podcast, a The Science of Success az emberi potenciál teljes körű feltárására összpontosít. A bizonyítékokon alapuló személyes fejlődésen alapuló podcast mélyrehatóan vizsgálja az egyetlen dologban hiányos, kiaknázatlan emberi potenciált: a motivációt.

Akár jobb szülővé szeretne válni, akár szakmai vagy személyes fejlődésen dolgozik, ez a podcast biztosan tartogat valamit az Ön számára. Vendégelőadói között pszichológusok, idegtudósok, vállalkozók és az FBI túszszabadító szakértői is megtalálhatók, akik mindannyian megosztják tapasztalataikat és életre szóló tippeket adnak a közösség minden tagjának.

Emellett Bodnar időnként tematikus podcastokat is készít, amelyek olyan témákat járnak körül, mint a kreativitás, a korlátozó hiedelmek, a meditáció stb., hogy segítsen önmagad felfedezésében. A The Science of Success középpontjában az a bátorítás áll, hogy szabadulj meg a félelmektől, dolgozz magadon, és teljes életet élj.

Kihagyhatatlan epizódok:

A hallgatók véleménye:

Szinte minden nap meghallgatom és újra meghallgatom a Science of Success podcastot.

2. Terápia fekete lányoknak Joy Harden Bradforddal

Therapy for Black Girls egy heti podcast, amelyet az azonos nevű női hálózat hozott létre, hogy vitákat indítson el a mentális egészségről, a személyes fejlődésről és a boldogabb életmódról.

„Látni, hallani és megérteni” mottójával célja, hogy a terápiához kapcsolódó megbélyegzést eltávolítva hozzáférhetővé tegye a mentális egészséget a fekete nők számára. Célja, hogy lefedje a fekete nők mai életének és karrierjének minden aspektusát, a pénzügyi szabadságtól és a karriertől a közösségi médiával való kapcsolattartásig.

A műsorvezető, Dr. Joy Harden Bradford, okleveles pszichológus, aki a popkultúrát használja fel arra, hogy hallgatói számára érthetővé tegye a pszichológiai fogalmakat. Az O, Teen Vogue, Black Enterprise, The Oprah Magazine, MTV, Forbes, Refinery29, Essence és Bustle magazinokban megjelent cikkeivel szilárd hírnevet szerzett magának.

Kihagyhatatlan epizódok:

A hallgatók véleménye:

Szerettem volna hallani néhány igazságot a mentális egészségről, és ez az a podcast, amelyet most hozzáadok a könyvtáramhoz! A Luminous Self epizód nagyon megérintett. Köszönöm, hogy megosztottad.

3. Apró lépések, nagy változások

Ez a termelékenységi podcast az életünket meghatározó mindennapi viselkedésre (szokásokra) összpontosít. Gregg Clunis műsorvezetője, a Tiny Leaps, Big Changes egy személyes fejlődéssel foglalkozó podcast, amely arra ösztönzi Önt, hogy a legjobb változata legyen önmagának.

Ahogy a neve is sugallja, a podcast azt tanítja, hogy a kis lépések hogyan vezethetnek jelentős, pozitív változásokhoz. És hogy hogyan kezdhet el fokozatosan haladni hosszú távú céljai felé, ha apró változtatásokat hajt végre szokásaiban.

Hallgassa meg, és kapjon tippeket arra, hogyan veheti kézbe az irányítást az élete felett, és hogyan valósíthatja meg legmerészebb álmait. Ez a podcast megváltoztatja a sikerről alkotott véleményünket, és inspirál minket arra, hogy változtassunk az életünkön.

Kihagyhatatlan epizódok:

A hallgatók véleménye:

Imádom Gregg filozófiáját az élet megváltoztatásáról: minden a mindennapi viselkedésünk megváltoztatásán múlik. Teremtsd meg az életet, amit megérdemelsz!

4. Brené Brown: Unlocking Us

Olyan podcastot keres, amely újra megismerteti Önt legmélyebb önmagával? Próbálja ki az Unlocking Us podcastot. A podcast célja, hogy segítse Önt legmélyebb emberi részei feltárásában, hogy nagyobb bátorsággal élhessen, szerethessen és szülőként is boldogulhasson.

Ez a podcast úgy véli, hogy a sebezhetőség elfogadásával bátorságra tehetünk szert. Brené Brown, a műsorvezető, elismert szerző, motivációs előadó és életmód-tanácsadó, a kényelem helyett a bátorságban hisz, és segít Önnek szembenézni sebezhetőségével.

Brown arra buzdítja hallgatóit, hogy szembenézzenek az élettel és legyenek tudatosabbak önmagukkal kapcsolatban. A podcast megtanít arra, hogyan éljünk bátran és empátiával, hogyan legyünk „kínosak, bátrak és kedvesek”.

Kihagyhatatlan epizódok:

A hallgatók véleménye:

Brené Brown nagyon inspiráló személyiség. Interjúi mindig érdekesek és inspirálóak. Miután meghallgattam őket, mindig kihívásokkal teli és bátorítottnak érzem magam. Nem tudnám elégszer ajánlani.

5. A boldogság laboratóriuma

A Happiness Lab podcast a Yale Egyetem legnépszerűbb kurzusán, a The Science of Happiness (A boldogság tudománya) alapul. A kurzus vezetője, Dr. Laurie Santos professzor vezetésével arról beszél, hogyan érhetjük el a boldogságot.

Elmozdulva a boldogságról és az örömről szóló hagyományos hiedelmektől, ez a podcast a legújabb tudományos kutatások eredményeit mutatja be olyan történetekkel, amelyek megváltoztatják az igazi boldogságról alkotott elképzeléseit.

A podcast olyan témákat érint, mint a barátság, a pénz, a karrier, az egészség stb., emellett szakértő vendégeket is meghív, akik megosztják személyes sikertörténeteiket, amelyek inspirálhatják a hallgatókat. Ezzel a podcasttal újragondolhatja a boldogságról alkotott elképzelését, és megtanulhatja, hogyan érheti el azt hamarabb.

Ez a podcast neked szól, ha teljesebb és boldogabb életre vágysz.

Kihagyhatatlan epizódok:

A hallgatók véleménye:

Most találtam ezt a kiváló podcastot. Szép hangzású és professzionálisan elkészített, tele hasznos tényekkel és technikákkal.

6. A Tim Ferriss Show

A Tim Ferriss Show az egyik legnépszerűbb üzleti podcast, amely három évvel ezelőtt az Apple Music „Best Of” listáján is szerepelt. 900 millió letöltéssel és olyan vendégekkel, mint Hugh Jackman, Mark Zuckerberg, Michael Lewis és Maria Sharapova, megérdemelten nyerte el a legjobbnak járó címet.

A műsorvezető, befektető és világhírű szerző, Tim Ferris különböző területek iparági vezetőit hívja meg, hogy életük tapasztalatait hasznos taktikákra, szokásokra és rutinokra bontsák le a siker elérése érdekében.

A podcast egy szabad és barátságos beszélgetés formájában épül fel, amelyben Ön is részese lehet a beszélgetésnek. A podcastot szórakoztató hallgatni és tanulni belőle. Hallgassa meg, ha olyan inspirációra vágyik, amely cselekvésre ösztönöz és eredményeket hoz.

Kihagyhatatlan epizódok:

A hallgatók véleménye:

Szeretem Timet mint interjúalanyt (jó, mély kérdéseket és alapvető kérdéseket is felvet, személyes példákat hoz és aktívan részt vesz). Kedvenc témáim a meditáció, a személyes fejlődés, a gondolkodásmód és a szokások megváltoztatása.

7. TED Talks Daily

TED Talks Daily az inspiráló TED Talks legjobb részeit hozza el Önnek audio formában. A témák a mesterséges intelligenciától a sportig terjedhetnek, de minden epizód gondolatébresztő lesz.

A díjnyertes újságíró, Elise Hu által vezetett podcast világszerte vezető személyiségek és innovátorok történeteit és ötleteit mutatja be. Új koncepciókat ismertet, és lehetőséget nyújt arra, hogy minden második nap új ismereteket szerezzen és valami értékeset tanuljon.

Ezt a podcastot hallgatni olyan, mintha folyamatos tanulási úton lennél. Ez egy kapu új perspektívák felé, amely arra ösztönöz, hogy tágítsd látókörödet és a hagyományos kereteken túl gondolkodj.

Kihagyhatatlan epizódok:

A hallgatók véleménye:

Mindig inspiráló, informatív és érdekes. Köszönjük, TED Talks Daily!

Most pedig nézzük meg, hogyan alkalmazhatja az életében az ebből a motivációs tartalomból tanultakat.

Bónusz: Hogyan készítsünk személyes fejlődési tervet?

Hogyan alkalmazhatja a motivációs podcastok tanulságait a munkájában?

Motivációs podcastokat hallgatunk, hogy új dolgokat tanuljunk, amelyek segítenek fejlődni – munkánkban és magánéletünkben, mint vezetők, szülők, barátok és kollégák. Ahogy a podcastok tudást nyújtanak nekünk, úgy a termelékenységi eszközök is lehetőséget adnak munkamódszereink fejlesztésére.

Az egyik ilyen termelékenységi eszköz a ClickUp munkamenedzsment platform, amelynek célja, hogy segítse a felhasználókat időt (akár egy napot hetente) és energiát megtakarítani. A ClickUp számos hatékonyságnövelő funkciójának segítségével a csapatok kommunikálhatnak és együttműködhetnek a nagyobb siker érdekében.

Végezze el feladatait a megújult ClickUp Inbox segítségével, amelynek célja, hogy gyorsan áttekintse prioritásait és elvégezze a munkát.

Javítsd a csapatmunkát a ClickUp projektmenedzsmenttel

A ClickUp all-in-one projektmenedzsment platformja lehetővé teszi a csapatok számára, hogy szorosan együttműködjenek a kapcsolódó munkafolyamatok, valós idejű irányítópultok és dokumentummegosztás segítségével. A helyszíntől függetlenül a csapatok hatékonyabban tudnak ötleteket kidolgozni és együtt dolgozni, hogy gyorsabban elérjék a közös célokat. A ClickUp Projektmenedzsment néhány legjobb funkciója:

Támogassa a motivációt a ClickUp Goals segítségével

Nincs annál kielégítőbb, mint célokat kitűzni és azokat elérni. A ClickUp Goals segítségével nyomon követhető célokat állíthat be, amelyek motiválják Önt és csapatát. Állítson be határidőket és mérhető célokat, és a ClickUp automatikus előrehaladás-követő funkciójával folyamatosan nyomon követheti, hogy milyen messzire jutott.

A ClickUp Goals segítségével még gyorsabban érheted el a sikert. Maradj a tervnél, és érj el céljaidat egyértelmű ütemtervek, mérhető célok és automatikus haladáskövetés segítségével.

Néhány egyedülálló funkciója:

Kövesse nyomon az előrehaladást igaz/hamis, numerikus, pénzügyi, heti értékesítési és feladatcélok segítségével.

Kezelje a célokat, például az alkalmazottak teljesítményértékelését és az OKR-eket, egy helyen, a könnyen használható mappák segítségével.

Tekintse meg a projekt eredményeit százalékos formában, az egyes célokhoz rendelve, egyetlen nézetben.

Jelentse a célok elérésének előrehaladását a ClickUp megosztható és testreszabható irányítópultjainak segítségével, hogy a csapatok mindig ugyanazon az oldalon álljanak.

A ClickUp remek módszer arra, hogy a csapatok tájékozottak, hatékonyak és felelősségteljesek maradjanak. Átláthatóságot teremt a munkában, és segít fenntartani a munkavállalók motivációját. Az előrehaladási jelentések ösztönzőként szolgálnak, és segítenek a csapatnak a feladatok és az ütemtervek betartásában.

A ClickUp-hoz hasonló munkamenedzsment eszközök megkönnyítik a munkát, időt takarítanak meg és növelik a csapat motivációját. A zökkenőmentesebb munkafolyamatok és a fokozott termelékenység erősebb szervezeti munkamorált alakíthat ki és segíthet a célok elérésében.

Integrálja a ClickUp termelékenységi eszközeit, hogy a karrierfejlesztési podcastokból szerzett ismereteit a munkahelyén is alkalmazni tudja. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma!