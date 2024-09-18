A 10 legjobb Pipedrive-integráció a CRM-termelékenység javításához 2025-ben

Alkalmazkodj vagy lemaradsz.
Ez a mondás különösen igaz az értékesítésre és az ügyfélkapcsolat-kezelésre.
A CRM-integrációk, különösen az olyan platformok, mint a Pipedrive, ereje egyértelműen nyilvánvalóvá válik. A Pipedrive alkalmazások és integrációk elengedhetetlen marketingeszközök, amelyek átalakítják a vállalkozások értékesítési folyamatait és ügyfélkapcsolatait.
A különböző alkalmazások és szolgáltatások zökkenőmentes integrációjával a Pipedrive CRM integrációk kibővítik a már amúgy is robusztus CRM eszköz funkcionalitását. Lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy hatékonyabb, összekapcsolt és produktívabb értékesítési környezetet hozzanak létre, egyértelmű értékesítési folyamat áttekintéssel.
Azok számára, akik CRM-kezelési képességeiket szeretnék javítani, ezeknek az integrációknak a megértése és kihasználása nem csupán egy lehetőség, hanem a modern digitális környezetben elengedhetetlen szükségszerűség.
Mit kell keresnie a Pipedrive integrációban?
A kulcs az olyan funkciók keresése, amelyek segítenek az értékesítési képviselőknek a hatékonyság és a termelékenység javításában és növelésében a helyes CRM-adatok segítségével. A Pipedrive CRM integrációk során figyelembe veendő alapvető tényezők:
- Értékesítési automatizálási funkciók: Az értékesítéssel kapcsolatos feladatok, például a nyomon követés, az ütemezés és az új potenciális ügyfelek nyomon követése automatizálását szolgáló integrációk jelentősen növelhetik a hatékonyságot. Keressen olyan funkciókat, amelyek automatizálják a rutin értékesítési tevékenységeket, hogy csökkentsék a manuális munkát és minimalizálják az emberi hibák esélyét.
- E-mail marketing integráció: Az e-mail marketing platformokkal való szinkronizálás elengedhetetlen. Ez a funkció lehetővé teszi a kampányok zökkenőmentes kezelését közvetlenül a CRM-ből, az interakciók és válaszok nyomon követését a minősített potenciális ügyfelek jobb ápolása és konverziója érdekében.
- Fejlett elemzés és testreszabható jelentések: Válasszon olyan integrációkat, amelyek részletes elemzési és testreszabható CRM jelentési funkciókkal rendelkeznek. Ezek az eszközök segítenek nyomon követni az értékesítési teljesítményt, előre jelezni a trendeket és elemezni a meglévő adatokat a tájékozottabb döntéshozatal érdekében.
- Együttműködési funkciók: A csapatmunkát elősegítő funkciók, mint például a megosztott naptárak, a feladatkiosztás és a valós idejű frissítések, elengedhetetlenek. Biztosítják, hogy a csapat minden tagja ugyanazon az oldalon álljon, és hatékonyan tudjon együtt dolgozni a legfontosabb feladatokon.
- Harmadik féltől származó alkalmazások és integrációk: Keresse meg azokat a lehetőségeket, amelyekkel a Pipedrive könnyen összekapcsolható számos harmadik féltől származó és egyéb alkalmazással, például könyvelési szoftverekkel, Google Sheets-szel, kommunikációs eszközökkel és projektmenedzsment rendszerekkel. Ez kibővíti a Pipedrive funkcionalitását, és egy átfogóbb ökoszisztémát hoz létre.
- Kapcsolat- és potenciális ügyfélkezelés: A továbbfejlesztett kapcsolat- és potenciális ügyfélkezelési funkciók, beleértve a szegmentációs eszközöket, a kapcsolatok előzményeinek nyomon követését és a testreszabható potenciális ügyfélminősítési kritériumokat, elengedhetetlenek a hatékony CRM-kezeléshez.
- Testreszabható munkafolyamat-automatizálás: Elengedhetetlen az a lehetőség, hogy az Ön konkrét értékesítési folyamataitól függően testreszabható munkafolyamatokat hozhasson létre. Ez a funkció nagyobb rugalmasságot és hatékonyságot biztosít az értékesítési ciklusok kezelésében.
A 10 legjobb eszköz a Pipedrive alkalmazásokhoz és integrációkhoz 2024-ben
A CRM-eszközök területe folyamatosan fejlődik, számos integráció javítja a Pipedrive-hoz hasonló platformok funkcionalitását és hatékonyságát. Vessünk egy pillantást a 10 legjobb Pipedrive-integrációra vagy alternatívára, amelyek innovatív funkcióikkal és az üzleti munkafolyamatokra gyakorolt jelentős hatással tűnnek ki.
1. Talkdesk
A Talkdesk egy felhőalapú call center megoldás, amely ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a Pipedrive segítségével szeretnék javítani ügyfélszolgálatukat. Zökkenőmentesen integrálódik a Pipedrive-ba, és fejlett funkcióival javítja az ügyfélkapcsolatok kezelését.
A Talkdesk legjobb funkciói
- Omnichannel támogatás: Zökkenőmentes integrációt kínál különböző kommunikációs csatornákkal, beleértve a hang-, SMS- és közösségi média-csatornákat.
- Fejlett call center funkciók: Az olyan funkciók, mint a hívásrögzítés, a valós idejű jelentések és az elemzések javítják az ügyfélszolgálatot.
- CRM integráció: Közvetlenül integrálódik a Pipedrive-ba, biztosítva a meglévő adatok szinkronizálását és hozzáférését
- AI-alapú betekintés: AI-alapú betekintést nyújt a jobb döntéshozatal és az ügyfél-interakciók elemzése érdekében
A Talkdesk korlátai
- Egyes vélemények szerint az első beállítás új felhasználók számára bonyolult lehet.
Talkdesk árak
- CX Cloud Essentials: 75 USD/felhasználó/hónap
- CX Cloud Elevate: 95 USD/felhasználó/hónap
- CX Cloud Elite: Egyedi árazás
Talkdesk értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (2181 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (721 értékelés)
2. PandaDoc
A PandaDoc a Pipedrive-val való integrációval egyszerűsítette a dokumentumok munkafolyamatát, hatékony megoldást kínálva a dokumentumok létrehozásához, kezeléséhez és nyomon követéséhez közvetlenül a CRM platformon belül.
A PandaDoc legjobb funkciói
- Egyszerűsített dokumentum-munkafolyamat: Megkönnyíti a dokumentumok létrehozását, elküldését és nyomon követését anélkül, hogy el kellene hagynia a Pipedrive-ot.
- E-aláírási funkció: jogilag kötelező erejű e-aláírási funkciót kínál, amely gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a dokumentumok jóváhagyását.
- Sablonkönyvtár: Hozzáférés különböző testreszabható sablonokhoz, amelyek különböző üzleti igényeket kielégítenek.
- Valós idejű értesítések: Naprakész információkat nyújt a dokumentumok állapotáról, beleértve azt is, hogy mikor nyitották meg, tekintették meg vagy írták alá őket.
A PandaDoc korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek az alacsonyabb szintű csomagokban
PandaDoc árak
- Ingyenes eSign: 0 USD
- Alapvető szolgáltatások: 19 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 49 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
PandaDoc értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (2317 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (1085 értékelés)
3. Aircall
Az Aircall egy hatékony, felhőalapú call center és telefonrendszer-megoldás, amely zökkenőmentesen integrálódik a Pipedrive-ba, hogy optimalizálja a telefonálást a CRM munkafolyamatokon belül. Ez az integráció egyszerűsíti a kommunikációs csatornákat, javítva az ügyfél-elkötelezettséget és a támogatási képességeket.
Az Aircall legjobb funkciói
- Közvetlen CRM-integráció: Könnyedén szinkronizálható a Pipedrive-val, biztosítva a zökkenőmentes hívásnaplózást
- Könnyen használható felület: a csapatok könnyen elsajátíthatják és használhatják
- Fejlett hívásfunkciók: Hívásrögzítés, hangposta és testreszabható hívásirányítási opciók
- Valós idejű elemzés: Értékes betekintést nyújt a hívások teljesítményébe és az ügyfelekkel való interakciókba
Az Aircall korlátai
- Mivel felhőalapú, a hívás minősége nagymértékben függ az internetkapcsolattól.
- Egyes fejlett funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.
Aircall árak
- Alapvető szolgáltatások: 30 USD/felhasználó/hónap
- Professzionális: 50 USD/felhasználó/hónap
Aircall értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (938 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (410 értékelés)
4. Yesware
A Yesware egy figyelemre méltó e-mail nyomon követő és termelékenységi eszköz, amely összeköti a Pipedrive-ot, javítva az e-mail kommunikációs stratégiákat a CRM rendszereken belül. Úgy tervezték, hogy egyszerűsítse az e-mail munkafolyamatokat és javítsa az értékesítési elkötelezettséget hatékony nyomon követés és elemzés révén.
A Yesware legjobb funkciói
- E-mail nyomon követés: betekintést nyújt az e-mailek megnyitásának és elolvasásának időpontjába, segítve az értékesítési csapatokat az érdeklődés mértékének felmérésében.
- Sablonok és jelentések: Testreszabható e-mail sablonok és részletes jelentések az e-mail kampányok teljesítményéről
- Találkozó-ütemező: Egyszerűsíti a találkozók közvetlenül e-mailekből történő ütemezését, javítva a hatékonyságot
- Salesforce integráció: A Pipedrive mellett jól integrálódik a Salesforce-szel is, így még sokoldalúbbá téve a népszerű alkalmazásokat.
A Yesware korlátai
- Egyes felhasználók a fejlettebb funkciókat kezdetben kissé bonyolultnak találják
- Elsősorban e-mail funkciókra összpontosít, ami egyes felhasználók számára korlátozhatja a felhasználási lehetőségeket.
Yesware árak
- Pro: 15 USD/felhasználó/hónap
- Prémium: 35 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: 65 USD/felhasználó/hónap
Yesware értékelések
- G2: 4,4/5 (812 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (175 értékelés)
5. Aeroleads
Az AeroLeads egy hatékony lead generáló és potenciális ügyfelek felkutatására szolgáló eszköz, amely üzleti e-mail címek és telefonszámok hatékony felkutatásáról ismert. A Pipedrive-val való integrációja egyszerűsíti ezeknek az értékes leadeknek a B2B CRM rendszerbe való közvetlen átvitelét, jelentősen segítve ezzel az értékesítési csapat munkáját.
Az AeroLeads legjobb funkciói
- Vezető generálás: Kiválóan alkalmas üzleti e-mailek és telefonszámok keresésére, ami elengedhetetlen a kimenő marketing kampányokhoz.
- Potenciális ügyfelek kezelése: Lehetővé teszi a potenciális ügyfelek hatékony szervezését és kezelését, amely közvetlenül szinkronizálható a Pipedrive-val.
- Chrome-bővítmény: Kényelmes Chrome-bővítményt kínál a LinkedIn, AngelList és más platformokról származó potenciális ügyfelek rögzítéséhez.
- Tömeges adatexport: Lehetővé teszi a felhasználók számára a meglévő adatok tömeges exportálását, amelyeket aztán további feldolgozás céljából importálhatnak a Pipedrive-ba.
AeroLeads korlátai
- Egyes felhasználók szerint a szerszám teljes képességeinek elsajátítása tanulási folyamatot igényel.
- Elsődleges célja a potenciális ügyfelek adatainak generálása, ami nem feltétlenül felel meg a CRM-igények minden aspektusának.
AeroLeads árak
- Indulás: 49 USD/hó
- Climb: 149 USD/hó
- Cruise: 499 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
AeroLeads értékelések
- G2: 4,0/5 (61 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (38 értékelés)
6. Kixie
A Kixie zökkenőmentesen integrálódik a Pipedrive-ba, és fejlett telefonos megoldást kínál, amely javítja a kommunikációt és az értékesítési folyamatokat a CRM platformon belül. Népszerű választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek közvetlen CRM-integrációval szeretnék javítani híváskezelési és ügyfélkapcsolati tevékenységüket.
A Kixie legjobb funkciói
- Integrált tárcsázó: Lehetővé teszi a közvetlen hívásokat a Pipedrive-on belül, egyszerűsítve a kommunikációs folyamatot.
- Hívásrögzítés és elemzés: Hívásrögzítést kínál a szabályoknak való megfelelés és a képzés érdekében, valamint részletes híváselemzést.
- Automatikus hívásnaplózás: biztosítja, hogy minden hívás automatikusan naplózásra kerüljön a Pipedrive-ban, így pontos nyilvántartás marad fenn.
- SMS-funkciók: SMS-funkciókat tartalmaz a sokszínűbb kommunikációs stratégia érdekében
A Kixie korlátai
- Felhőalapú rendszer lévén a hívásminőséget befolyásolhatja az internet stabilitása.
- Egyes fejlett funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el, amelyek további beruházást igényelhetnek.
Kixie árak
- Integrált: 30 USD/felhasználó/hónap
- Professzionális: 50 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: 70 USD/felhasználó/hónap
Kixie értékelések
- G2: 4,0/5 (61 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (273 értékelés)
7. Drip
A Drip egy neves e-kereskedelmi CRM-platform, amely könnyedén integrálható a Pipedrive-ba, és fejlett e-mail marketing és automatizálási funkciókat biztosít a CRM-ökoszisztémának. Alkalmas azoknak az e-kereskedelmi vállalkozásoknak, amelyek ügyféladatokat használnak személyre szabott marketingkampányokhoz.
A Drip legjobb funkciói
- E-kereskedelmi CRM: Az e-kereskedelmi ügyfélkapcsolat-kezelésre specializálódott, és erre a szektorra szabott eszközöket kínál.
- E-mail marketing automatizálás: Robusztus automatizálási funkciók célzott e-mail kampányok létrehozásához és kezeléséhez
- Szegmentálás és személyre szabás: A fejlett szegmentálási funkciók lehetővé teszik a rendkívül személyre szabott ügyfélkapcsolatokat.
- Vizuális munkafolyamat-készítő: Intuitív vizuális készítő komplex automatizált munkafolyamatok egyszerű létrehozásához
A Drip korlátai
- Bár hatékony, elsősorban az e-kereskedelemre van szabva, ami nem feltétlenül illeszkedik minden üzleti modellhez.
- Egyes felhasználók számára a fejlett funkciók elsajátítása tanulási időszakot igényelhet.
Drip árazás
- Alap: 19 USD/hó
- Pro: 122 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Drip értékelések
- G2: 4,4/5 (458 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (180 értékelés)
8. Leadfeeder
A Leadfeeder egy hatékony leadgeneráló és webes nyomkövető eszköz, amely zökkenőmentesen integrálható a Pipedrive-ba. Szakterülete az anonim webhelylátogatók azonosítása és minőségi leadekké alakítása, ami a Pipedrive CRM-képességeivel kombinálva jelentősen javítja az értékesítési és marketingstratégiákat.
A Leadfeeder legjobb funkciói
- Látogatói azonosítás: Ajánlatos információkat nyújt a webhelyét felkereső vállalatokról és magánszemélyekről.
- Lead scoring és rendezés: Lead scoring és rendezési funkciókat kínál a legígéretesebb leadek prioritásba helyezéséhez.
- Automatikus lead-szinkronizálás: Zökkenőmentesen szinkronizálja a leadeket a Pipedrive-ba, egyszerűsítve a lead-kezelési folyamatot.
- Testreszabható lead szűrők: Lehetővé teszi egyedi szűrők létrehozását a leadek szegmentálására meghatározott kritériumok alapján.
A Leadfeeder korlátai
- Lehet, hogy nem mindig azonosítja minden látogatót, különösen az egyéni fogyasztókat.
- A hatékonyság szorosan összefügg a webhely forgalmának mennyiségével és minőségével.
Leadfeeder árak
- Lite: Ingyenes verzió
- Prémium: 55 USD/hó
Leadfeeder értékelések
- G2: 4,4/5 (771 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (129 értékelés)
9. Klenty
A Klenty egy értékesítési platform, amely hatékonyan integrálódik a Pipedrive-ba, javítva az értékesítési automatizálást és a potenciális ügyfelek elkötelezettségét. Úgy tervezték, hogy automatizálja az értékesítési folyamat ismétlődő feladatait, lehetővé téve az értékesítési csapatok számára, hogy jobban összpontosítsanak a potenciális ügyfelekkel való kapcsolattartásra és több üzlet megkötésére.
A Klenty legjobb funkciói
- Értékesítési e-mail automatizálás: automatizálja a személyre szabott értékesítési e-mailek küldését nagy mennyiségben, javítva a hatékonyságot
- Potenciális ügyfelek elkötelezettségének nyomon követése: nyomon követi a potenciális ügyfelek elkötelezettségét e-mailek segítségével, és betekintést nyújt a követési stratégiákba.
- Potenciális ügyfelek automatikus importálása: Lehetővé teszi a potenciális ügyfelek automatikus importálását a Pipedrive-ból a kampánykezelés egyszerűsítése érdekében.
- Tevékenységek szinkronizálása: Az összes e-mail tevékenységet visszaszinkronizálja a Pipedrive-ba, így biztosítva, hogy a CRM-rekordok mindig naprakészek legyenek.
A Klenty korlátai
- Bár az e-mail automatizálás terén erős, más kapcsolattartási csatornákon korlátozott funkcionalitással rendelkezik.
Klenty árak
- Startup: 35 USD/felhasználó/hónap
- Növekedés: 60 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: 100 USD/felhasználó/hónap
Klenty értékelések
- G2: 4,6/5 (367 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (43 értékelés)
10. Wishpond
A Wishpond egy sokoldalú marketingplatform, amely közvetlenül integrálható a Pipedrive-fiókjába. Különböző eszközöket kínál marketingkampányok létrehozásához, kezeléséhez és optimalizálásához. Ez az integráció lehetővé teszi, hogy marketingtevékenységeit és értékesítési folyamatát egy helyen könnyedén kezelje, racionalizálva a folyamatot a potenciális ügyfelek megszerzésétől az üzletkötésig.
A Wishpond legjobb funkciói
- Átfogó marketingcsomag: E-mail marketing, céloldalak és közösségi média hirdetésekhez szükséges eszközöket kínál, amelyek mindegyike kezelhető a Pipedrive-on belül.
- Lead generálás és automatizálás: Hatékony lead generálás és ápolás automatizált műveletekkel és munkafolyamatokkal
- E-kereskedelmi integrációk: Zökkenőmentesen integrálható az e-kereskedelmi platformokkal, javítva a célzott marketingkampányok lebonyolításának képességét.
- Valós idejű elemzések: Naprakész elemzéseket és betekintést nyújt, segítve a megalapozott marketing döntések meghozatalát.
A Wishpond korlátai
- Az új felhasználók eleinte túlnyomórészt a funkciók széles skáláját találhatják nyomasztónak.
- Egyes funkciók, például a Pipedrive-hoz való csatlakozás, a Zapier platformján keresztül történő integrációkra támaszkodnak.
Wishpond árak
- Kezdő ár: 49 USD/hó
- Minden, amire szüksége van: 99 USD/hó
- Gyors növekedés: 199 USD/hó
Wishpond értékelések
- G2: 3,7/5 (161 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (133 értékelés)
Egyéb CRM-integrációk
Bár a Pipedrive integrációk számos eszközt kínálnak a CRM-élmény javításához, fontos megvizsgálni más CRM-eszközöket is, amelyek különböző alkalmazásokkal és platformokkal integrálhatók a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében. Kiváló példa erre a ClickUp, egy sokoldalú eszköz, amely kiemelkedik a CRM és a projektmenedzsment területén.
ClickUp
A ClickUp több mint egy projektmenedzsment eszköz; egy átfogó platform, amely összesíti az összes eszközön végzett munkáját, hogy azok könnyen elérhetők legyenek. Az univerzális keresési funkcióval a ClickUp felhasználói gyorsan kereshetnek a csatlakoztatott alkalmazásokban, fájlokban és egyebekben, így nem kell minden alkalmazást külön-külön átkutatniuk.
A ClickUp CRM más alkalmazásokkal és integrációkkal, például a Google Sheets-szel, a Facebookkal és másokkal is összekapcsolható, így elengedhetetlen eszközzé válik a Pipedrive-ügyletek és új potenciális ügyfelek kezeléséhez. Rugalmassága és egyszerű használata segít az értékesítési képviselőknek és más szakembereknek abban, hogy a valóban fontos dolgokra koncentrálhassanak: több ügylet lezárására és a munkafolyamatok automatizálására.
A ClickUp legjobb funkciói
1. Univerzális keresés
A ClickUp univerzális keresési funkciói segítenek megtalálni az adatokat a kedvenc eszközökben és népszerű alkalmazásokban. Ez a funkció hasznos az értékesítési csapatok és a ügyfélszolgálatra és e-mail marketingre összpontosító szervezetek számára, mivel lehetővé teszi a hatékony szervezést és a meglévő információkhoz való gyors hozzáférést.
2. Átfogó feladatkezelés
Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közvetlenül a ClickUp-ban hozzanak létre, rendeljenek hozzá és frissítsenek feladatokat. Ez a funkció elengedhetetlen az értékesítési csapatok munkájának nyomon követéséhez, biztosítva, hogy minden potenciális ügyfél, jegyzet és tevékenység gondosan rögzítésre kerüljön és nyomon követhető legyen.
3. Testreszabható CRM-sablonok
A ClickUp sokféle, azonnal használható és nagymértékben testreszabható CRM-sablont és üzleti eset sablont kínál. Ezek a sablonok a különböző szervezetek egyedi igényeinek felelnek meg, lehetővé téve számukra, hogy CRM-folyamataikat pontosan testre szabják.
4. Alkalmazásintegrációk és munkafolyamat-automatizálás
A ClickUp számos népszerű alkalmazással integrálható, többek között a Google Sheets adatelemző programmal és a Facebook közösségi média marketinggel. A Zapier platformján keresztül ezek az integrációk zökkenőmentes átvitelt és különböző munkafolyamatok automatizálását teszik lehetővé, ezáltal növelve a termelékenységet és a hatékonyságot.
5. ClickUp AI
Ez a funkció jelentős előrelépést jelent a projektmenedzsment és a CRM eszközök terén. A ClickUp CRM-hez készült AI eszköze úgy lett kialakítva, hogy különböző szöveges feladatok elvégzésével segítse a termelékenység növelését. Az e-mailek megírásától és a marketingkampányokhoz szükséges tartalom létrehozásától a találkozók és jelentések tömör összefoglalásának elkészítéséig a ClickUp AI segít ezeknek a folyamatoknak a racionalizálásában.
A ClickUp AI elemzi és optimalizálja a szöveget, hogy a kontextustól függően vonzóbbá vagy professzionálisabbá tegye. Ez az eszköz különösen hasznos nagy mennyiségű adat kezelésében, ahol automatikusan generálhat cselekvési elemeket és kulcsfontosságú tanulságokat, segítve a csapatokat abban, hogy a legfontosabb munkájukra koncentrálhassanak anélkül, hogy elmerülnének az adminisztratív részletekben.
A ClickUp korlátai
- Tanulási görbe: Az új felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy teljes mértékben megismerjék az összes funkciót.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi terv
- A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
Fogadja be a jövőt: optimalizálja CRM-jét a 2024-es év legjobb Pipedrive-fiók integrációival
A dinamikus CRM világában a megfelelő integrációk kulcsfontosságúak lehetnek a maximális hatékonyság és termelékenység eléréséhez. Ez a 2024-re vonatkozó 10 legjobb Pipedrive-integráció átfogó listája olyan eszközöket kínál, amelyek kielégítik a különböző üzleti igényeket, az értékesítéstől és az e-mailes marketingtől az ügyfélszolgálatig és a potenciális ügyfelek kezeléséig.
Ezenkívül olyan platformok, mint a ClickUp, bemutatják a CRM-eszközök sokoldalúságát és erejét, és robusztus megoldásokat kínálnak a feladatkezeléshez és a munkafolyamat-automatizáláshoz. Használja ki ezeket az integrációkat, hogy értékesítési és marketingcsapatai felkészüljenek a mai versenykörnyezetben való boldogulásra.
Regisztráljon még ma a ClickUp-on!