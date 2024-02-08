A 10 legjobb vezérigazgatói könyv: Fedezze fel a sikerhez vezető vezetői ismereteket

Tudta, hogy Warren Buffet azt javasolja, hogy naponta 500 oldalt olvassunk? Vagy hogy Bill Gates évente 50 könyvet olvas el? És hogy Mark Cuban minden nap 3 órát tölt könyvek olvasásával?

A világ legsikeresebb vezetői közül sokan nagyon komolyan veszik az olvasást. És erre jó okuk van. Mivel az új fejlesztések mindenhol változásokat hoznak – a technológiától az ellátási láncokon át a világ rendjéig –, a vezérigazgatók számára minden eddiginél fontosabb, hogy prioritásként kezeljék a folyamatos tanulást és fejlődést. A vezérigazgatóknak szóló könyvek remek módszerek erre! 📖

A mai üzleti életben a több területet átfogó ismeretekre van szükség. A történelem és az emberi pszichológia tanulmányozása ugyanolyan fontos, mint az üzleti stratégia és a vezetés. Az üzleti vezetők a vezérigazgatói könyvekhez fordulnak, hogy értékes betekintést és perspektívát szerezzenek ezekről a témákról.

Íme néhány előnye a könyvolvasásnak a vezérigazgatók számára:

Legyen mindig egy lépéssel előrébb: A könyvek olvasásával a vezérigazgatók naprakészek maradhatnak az új technológiák, trendek és kihívások terén, és A könyvek olvasásával a vezérigazgatók naprakészek maradhatnak az új technológiák, trendek és kihívások terén, és ennek megfelelően alakíthatják növekedési stratégiájukat.

Bővítse tudását és készségeit: A könyvek különböző vezetéssel kapcsolatos témákról nyújtanak ismereteket, például A könyvek különböző vezetéssel kapcsolatos témákról nyújtanak ismereteket, például projektmenedzsmentről , pénzügyekről, kommunikációról és tárgyalásokról. Ezek segíthetnek a vezérigazgatóknak abban, hogy bővítsék készségeiket és sokoldalú vezetőkké váljanak.

Fejlessze kritikus gondolkodását: A komplex, kihívást jelentő anyagok olvasása erősítheti a kritikus gondolkodási képességeket, lehetővé téve a vezérigazgatók számára a problémák kezelését, a különböző lehetőségek értékelését és a megalapozott döntések meghozatalát.

Javítsa kommunikációs készségeit: A jól megírt könyvek olvasása finomíthatja nyelvtudását és azt, hogyan használhatja azt hatékonyan vezetőként. Számos vezérigazgatói könyv kínál útmutatást az empatikus és hatékony kommunikációhoz is.

Inspirálódjon: Még ha még nem is tartozik a felsővezetéshez, az emberek sikerének titkáról és a kihívások leküzdéséről szóló könyvek olvasása hatalmas inspirációs forrást jelenthet. A sikeres karrier építése során Még ha még nem is tartozik a felsővezetéshez, az emberek sikerének titkáról és a kihívások leküzdéséről szóló könyvek olvasása hatalmas inspirációs forrást jelenthet. A sikeres karrier építése során a menedzsmentről és vezetésről szóló könyvek hatalmas motivációt jelenthetnek.

Ha a olvasást rendszeres szokássá teszi, vezetői ismereteket szerezhet, finomíthatja vezetési stílusát, új ötleteket és megvalósítható tanácsokat kaphat, és végső soron elérheti szervezeti céljait.

A könyvek értékének megértése a vezérigazgatók számára

A vezérigazgatói könyvek azoknak szólnak, akik kiemelkedő teljesítményt akarnak elérni a szervezetükben. Ide tartoznak az alapítók, az új üzleti vezetők, a felsővezetők és azok, akik hasonló pozíciókra törekednek!

Íme néhány módszer, ahogyan a vezérigazgatói könyvek hozzájárulnak a vezetői sikerhez:

Erős csapatok építése és az együttműködés elősegítése: Ez a gyakori téma olyan stratégiákat vizsgál, mint a hatékony kommunikáció, a feladatok delegálása, a felelősségteljesítés és a bizalomépítés. Ezen koncepciók alkalmazásával a vezérigazgatók elősegíthetik a csapatmunkát, növelhetik a termelékenységet és kiaknázhatják Ez a gyakori téma olyan stratégiákat vizsgál, mint a hatékony kommunikáció, a feladatok delegálása, a felelősségteljesítés és a bizalomépítés. Ezen koncepciók alkalmazásával a vezérigazgatók elősegíthetik a csapatmunkát, növelhetik a termelékenységet és kiaknázhatják csapataik teljes potenciálját

Stratégiai döntéshozatal és kockázatkezelés: A turbulens világgazdaságban a nagy vezetők irányító és ellenőrző vezetői képességekkel rendelkeznek, hogy kezelni tudják a bizonytalanságot és szükség esetén kritikus döntéseket hozzanak. A vezérigazgatói könyvek analitikai keretrendszerekről, kockázatértékelési stratégiákról és hosszú távú jövőkép kialakításáról tartalmaznak információkat. Az üzleti vezetők ezekre a tanulságokra támaszkodva tudják vállalatukat A turbulens világgazdaságban a nagy vezetők irányító és ellenőrző vezetői képességekkel rendelkeznek, hogy kezelni tudják a bizonytalanságot és szükség esetén kritikus döntéseket hozzanak. A vezérigazgatói könyvek analitikai keretrendszerekről, kockázatértékelési stratégiákról és hosszú távú jövőkép kialakításáról tartalmaznak információkat. Az üzleti vezetők ezekre a tanulságokra támaszkodva tudják vállalatukat a fenntartható növekedés felé terelni.

Innováció és alkalmazkodóképesség: Számos vezérigazgatói könyv bemutatja, hogyan fogadhatják el az üzleti vezetők a változásokat, hogyan ápolhatják a kreativitást és hogyan próbálhatnak ki új ötleteket. Az innovációra összpontosító vállalati kultúra kiépítésével reagálhatnak a piaci változásokra, megragadhatják a lehetőségeket és megőrizhetik versenyelőnyüket.

Etikus vezetés és vállalati társadalmi felelősségvállalás: A virágzó vállalatokat általában olyan üzleti vezetők irányítják, akik kiválóan értik a döntéshozatalt, a fenntartható gyakorlatokat és az érdekelt felek bevonását. Ezen elvek követésével a vezérigazgatók bizalmat építhetnek ki az alkalmazottakkal, az ügyfelekkel és a közösséggel.

Személyes fejlődés és rugalmasság: Az önmagunkról való gondoskodás, a stresszkezelés és a munka-magánélet egyensúlya a vezérigazgatók számára ugyanolyan fontos, mint mindenki más számára. Azáltal, hogy gondoskodnak magukról mentálisan, fizikailag és szellemileg, az üzleti vezetők rugalmasságot, empátiát és kiegyensúlyozottságot fejleszthetnek ki az intenzív nyomás közepette.

Ajánlott CEO-könyvek és azok hatása

Ha olyan könyveket keres, amelyekkel fejlesztheti vezetői képességeit és személyes fejlődését, akkor jó helyen jár!

Íme a vezetői sikerhez szükséges 10 legjobb CEO-könyv listája. ✍🏻

1. A csapat öt diszfunkciója, Patrick Lencioni

az Amazonon keresztül

Szerző: Patrick Lencioni

Oldalszám: 230

Kiadás éve: 1994

Becsült olvasási idő: 3 óra 49 perc

Ideális: vezérigazgatók, üzleti vezetők és pályakezdő vezetők számára

Értékelések: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Lencioni könyve mesteri tanfolyam a magas teljesítményű csapatok építéséről.

Ebben feltárja az alulteljesítő csapatokat létrehozó öt diszfunkciót. A bizalom hiánya, a konfliktusoktól való félelem, az elkötelezettség hiánya, a felelősség elkerülése és az eredmények figyelmen kívül hagyása mindegyike jelentős akadály, amelyet Lencioni tárgyal.

Lencioni egy magával ragadó történeten keresztül gyakorlati eszközöket kínál egy összetartó egység felépítéséhez, ahol a bizalom, a konfliktusok, az elkötelezettség, a felelősségvállalás és az eredmények nagyra értékeltek. Ez egy csapatépítő útmutató, amely egy izgalmas történet formájában jelenik meg.

Ez a könyv gyakorlati eszközöket kínál vezetőknek és csapat tagoknak. Cselekvésre ösztönző stratégiákat kínál a összetartó kultúra és a sikeres vállalat felépítéséhez, ahol a kommunikáció nyitott és a tisztelet kölcsönös.

Idézet a könyvből:

Ennyire egyszerű. Ha az emberek nem tudják kifejezni a véleményüket, és nem érzik, hogy meghallgatják őket, akkor nem fognak igazán elköteleződni.

Ennyire egyszerű. Ha az emberek nem tudják kifejezni a véleményüket, és nem érzik, hogy meghallgatják őket, akkor nem fognak igazán elköteleződni.

Főbb tanulságok

A vezetők kritikus szerepet játszanak az egészséges csapatkultúra kialakításában. A bizalom építése, az egészséges konfliktusok elősegítése, az elkötelezettség biztosítása, a felelősségvállalás ösztönzése és az eredmények prioritásként való kezelése hozzájárul a csapat kohéziójához. A vállalatok sikerének elősegítése érdekében a kiváló vezetők a csapatukban fellelhető diszfunkciók kezelésére összpontosítanak, és átalakítják a csapat dinamikáját.

Olvasóink véleménye:

„Mint tanácsadó, aki több száz csapattal dolgozott együtt nagy és kis szervezetekben, tanúsíthatom, hogy a „A csapat öt diszfunkciója” című könyvben vázolt modell pontos a csapatok diszfunkcionális működésének alapvető diagnózisában, és ugyanolyan elterjedt, mint maga az emberi természet.”

2. A négy megállapodás, Don Miguel Ruiz

az Amazonon keresztül

Szerző: Don Miguel Ruiz

Oldalak száma: 160

Kiadás éve: 1997

Becsült olvasási idő: 2 óra 40 perc

Ideális: Minden szintű vezetőnek

Értékelések: 4,7/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Ki gondolta volna, hogy egy ősi tolteka bölcsességeken alapuló önsegítő könyv ilyen hatással lehet a pályára lépő vezetők számára?

Ez a könyv azért CEO-könyv, mert négy egyszerű, de hatékony megállapodást mutat be, amelyek radikálisan megváltoztathatják az életét, és nagyobb boldogsághoz, belső békéhez és személyes szabadsághoz vezethetnek.

A négy megállapodás a következő: légy kifogástalan a szavaidban, ne vedd semmit személyesnek, ne feltételezz semmit, és mindig tégy meg mindent, ami tőled telik.

Ezek a megállapodások nem könnyű megoldások, hanem az önfelfedezés egész életen át tartó útjai. Minden megállapodás arra készteti Önt, hogy feladja önmagát korlátozó hiedelmeit, és elfogadja valódi potenciálját.

Idézet a könyvből:

Amit mások tesznek, az nem miattad van. Amit mások mondanak és tesznek, az a saját valóságuk, a saját álmaik kivetülése. Ha immunis vagy mások véleményére és cselekedeteire, nem leszel felesleges szenvedés áldozata.

Amit mások tesznek, az nem miattad van. Amit mások mondanak és tesznek, az a saját valóságuk, a saját álmaik kivetülése. Ha immunis vagy mások véleményére és cselekedeteire, nem leszel felesleges szenvedés áldozata.

Főbb tanulságok

Beszéljen őszintén és igazságosan Értsd meg, hogy mások cselekedetei és szavai inkább róluk szólnak, mint rólad. Ismerje fel, hogy a feltételezések félreértésekhez és felesleges szenvedéshez vezethetnek. Törekedjen a kiválóságra mindenben, amit csinál, de vegye figyelembe, hogy a legjobb teljesítménye napról napra változhat.

Olvasóink véleménye:

„Castaneda hagyományait követve Ruiz a toltekk bölcsességének lényegét sűríti, világosan és hibátlanul kifejezve, mit jelent az emberek számára, hogy békés harcosként éljenek a modern világban.”

3. Lincoln on Leadership (Lincoln a vezetésről), Donald T. Phillips

az Amazonon keresztül

Szerző: Donald T. Phillips

Oldalak száma: 188

Kiadás éve: 1992

Becsült olvasási idő: 3 óra

Ideális: vezérigazgatók és leendő vezetők számára

Értékelések: 4,8/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Ez az első könyv, amely Abraham Lincoln, az Egyesült Államok 16. elnökének egyedi vezetői elveit vizsgálja.

A könyv Lincoln életéből, beszédeiből és tetteiből merít, hogy tanulságokat és betekintést nyújtson a hatékony vezetésbe.

Lincoln egyszer azt mondta: „Lassan haladok, de soha nem megyek visszafelé.” A könyv bemutatja, hogyan példázta Lincoln elnök a megfontolt és előrehaladó vezetési stílust. Kiemeli továbbá az integritásra és a világos, átlátható kommunikációra való összpontosítását – ami ma már egy jól megalapozott koncepció az üzleti világban.

Anekdoták és időtálló bölcsességek révén ez a könyv továbbra is klasszikus vezérigazgatói útmutató, amely arra buzdítja a vezérigazgatókat, hogy céltudatosan és rugalmassággal vezessenek.

Idézet a könyvből:

Két érzékszervemmel fogom fel az ötletet. De amikor hangosan olvasok, hallom, amit olvasok, és látom is, így két érzékszervem fogja fel, és jobban emlékszem rá, ha nem is értem jobban.

Két érzékszervemmel fogom fel az ötletet. De amikor hangosan olvasok, hallom, amit olvasok, és látom is, így két érzékszervem is befogadja, és jobban megjegyzem, ha nem is értem jobban.

Főbb tanulságok

A nagy vezetők megtestesítik azokat a tulajdonságokat és értékeket, amelyeket csapatuk tagjaitól elvárnak. A hatékony vezetés és az üzleti siker szempontjából elengedhetetlen a bizalom kiépítése a átláthatóság és az etikus magatartás révén. A vezetőknek képesnek kell lenniük egy meggyőző vízió megfogalmazására és csapatuk közös célok felé történő mozgósítására.

Olvasóink véleménye:

„Ezt a könyvet azért vettem meg, mert inspirált egy beszélgetés Lincoln alázatosságáról a Gettysburgi beszédében. Többet akartam olvasni Lincoln vezetői képességeiről a polgárháború idején. Ez a könyv nagyon jó volt. A szerző remekül bemutatta Lincoln vezetői képességeit, amellyel az országunkat a történelmünk egyik legsötétebb időszakán vezette át.”

4. The New Strategic Selling (Az új stratégiai értékesítés) – Robert B. Miller, Stephen E. Heiman és Tad Tuleja

az Amazonon keresztül

Szerzők: Robert B. Miller, Stephen E. Heiman és Tad Tuleja

Oldalszám: 448

Kiadás éve: 1985

Becsült olvasási idő: 8 óra 24 perc

Ideális: értékesítési csapatok, értékesítési stratégák és pályakezdő értékesítési vezetők számára

Értékelések: 4,4/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

Ha olyan vezérigazgatói könyveket keres, amelyek drámai módon megváltoztathatják értékesítési stratégiáját, akkor ez lehet a megfelelő választás.

Ez a klasszikus mű dinamikus megközelítést tartalmaz az értékesítés növeléséhez és az értékesítési készségek fejlesztéséhez. Bemutatja a „Win-Win” koncepciót, amely a Strategic Selling című könyv mögött álló szerény vállalatot, a Miller Heiman-t az értékesítésfejlesztés globális vezetőjévé tette, keresett alkalmazottakkal és lenyűgöző ügyfélkörrel.

A könyv látszólag egyszerű, de gyakran figyelmen kívül hagyott betekintést nyújt, például: „Nem lehet eladni annak, aki nem tud vásárolni”. Vezetést nyújt az értékesítési taktikák és folyamatok terén, megvalósítható célokkal, amelyek segítenek megérteni az ügyfelek igényeit és eligazodni a folyamatosan változó üzleti világban és értékesítési környezetben.

Idézet a könyvből:

Az emberek akkor vásárolnak, és csak akkor, ha eltérést érzékelnek a valóság és a kívánt eredmények között.

Az emberek akkor vásárolnak, és csak akkor, ha eltérést érzékelnek a valóság és a kívánt eredmények között.

Főbb tanulságok

Az értékesítés azt jelenti, hogy megérted a vásárlói vásárlási folyamatot, és ennek megfelelően alakítod ki értékesítési stratégiádat. Nem csak az eladásról van szó, hanem a hosszú távú kapcsolatok kiépítéséről és fenntartásáról is. Ismerje fel, hogy a különböző értékesítési helyzetek különböző megközelítést igényelnek

Olvasóink véleménye:

„30 évvel ezelőtt olvastam először a Strategic Selling című könyvet, felhívtam a szerzőket, és bevezettem a stratégiát. 18 hónapon belül megdupláztuk a bevételeket, és 20 évvel később eladtuk a céget egy NYSE-társaságnak. Cégünk legnagyobb értéke az értékesítési folyamatunk volt. Több tucatszor elolvastam a könyvet, és azóta referencia-kézikönyvként szolgál.”

5. Good to Great (Jótól a kiválóig) – Jim Collins

az Amazonon keresztül

Szerző: Jim Collins

Oldalszám: 300

Kiadás éve: 2001

Becsült olvasási idő: 4 óra 59 perc

Ideális: ambiciózus vezetőknek

Értékelések: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Ha olyan könyvet keres, amely inspirálja Önt arra, hogy üzleti modelljét a jóból kiválóvá tegye, akkor ez az a könyv. Ez egy kötelező olvasmány minden vezérigazgató, vezető és ambiciózus vezető számára, aki tartós kiválóságra törekszik.

Collins arra ösztönzi az iparág vezetőit, hogy szembenézzenek a valósággal, mondván: „Nézzen szembe a kegyetlen tényekkel, de soha ne veszítse el a hitét.” Elemezi, hogy egyes vállalatok hogyan tették meg az ugrást az üzleti kiválóság felé, és feltárja olyan alapelveket, mint a „Először ki, aztán mi” – ami azt jelenti, hogy az irány meghatározása előtt a megfelelő embereket kell bevonni.

A szerző olyan örökérvényű elveket is bemutat, mint a „sündisznó koncepció” és annak fontossága, hogy a megfelelő embereket vegyük fel a buszra. A nagyság nem csak a növekedésről szól, hanem a kiválóság fenntartásának elősegítéséről is.

Ez a könyv tele van gyakorlati bölcsességgel és hasznos tippekkel azoknak a vezetőknek, akik kivételes és tartós szervezeteket akarnak építeni.

Idézet a könyvből:

A nagyság nem a körülmények függvénye. Kiderült, hogy a nagyság nagyrészt tudatos döntés és fegyelem kérdése.

A nagyság nem a körülmények függvénye. Kiderült, hogy a nagyság nagyrészt tudatos döntés és fegyelem kérdése.

Főbb tanulságok

Egy nagyszerű vállalat felépítése azzal kezdődik, hogy a megfelelő embereket vesszük fel és helyezzük el a megfelelő pozíciókba. A nagyvállalatok magabiztosan szembesülnek helyzetük brutális valóságával, de megingathatatlanul hisznek abban, hogy végül győzedelmeskedni fognak. A nagyság elérése nem egyszeri esemény, hanem folyamatos folyamat.

Olvasóink véleménye:

„Jim Collins könyve az egyik legsikeresebb könyv a helyi nagy könyvesboltok „Üzleti” részlegében, és tekintve, hogy azt ígéri, megmutatja, hogyan lehet egy csupán jó vállalatot nagyszerűvé tenni, nem nehéz megérteni, miért van ez így.”

6. A legfurcsább titok, Earl Nightingale

az Amazonon keresztül

Szerző: Earl Nightingale

Oldalak száma: 44

Kiadás éve: 1956 (hangfelvétel formájában)

Becsült olvasási idő: 1 óra 5 perc

Ideális: ambiciózus vezetőknek

Értékelések: 4,8/5 (Amazon) 4,4/5 (Goodreads)

Earl Nightingale The Strangest Secret című könyve motivációs kincs azoknak a feltörekvő tehetségeknek, akik meg akarják fejteni az üzleti siker titkát.

Nightingale kijelenti: „Azokká válunk, amire gondolunk”, hangsúlyozva a pozitív gondolkodás erejét a célok elérésében. Ez a könyv arra ösztönzi a vezérigazgatókat, hogy világos célokat tűzzenek ki maguk elé, és pozitív megerősítésekkel és „meg tudom csinálni” hozzáállással törekedjenek azok elérésére.

Bár a könyv már közel 70 éves, időtálló bölcsessége összhangban áll a modern tanácsokkal az affirmatív gondolatok, a vizuális táblák és a célkitűzések erejéről. Megmutatja, hogyan segíthet a tudatos összpontosítás a vezetői gondolkodásmód kialakításában, ami hihetetlen sikerekhez és átalakító eredményekhez vezethet.

Idézet a könyvből:

Még ha le is ég a házunk, újjáépíthetjük. De azokat a dolgokat, amelyeket ingyen kaptunk, soha nem pótolhatjuk.

Még ha le is ég a házunk, újjáépíthetjük. De azokat a dolgokat, amelyeket ingyen kaptunk, soha nem pótolhatjuk.

Főbb tanulságok

Világos és konkrét célokat kell kitűznünk, és azokat leírnunk. Emellett naponta felül kell vizsgálnunk őket, és intézkedéseket kell tennünk azok elérése érdekében. A pozitív gondolatok pozitív eredményekhez vezetnek, míg a negatív gondolatok negatívumokat vonzanak. A gondolkodás és a cselekvés következetessége elengedhetetlen a hosszú távú siker eléréséhez.

Olvasóink véleménye:

„Earl vitathatatlanul az önfejlesztés mint fogalom egyik alapító atyja. Ha tehát igazi önsegítő könyvet szeretne olvasni, akkor ne keressen tovább. Remek könyv!”

7. From Strength to Strength (Erőről erőre) – Arthur C. Brooks

az Amazonon keresztül

Szerző: Arthur C. Brooks

Oldalszám: 304

Kiadás éve: 2022

Becsült olvasási idő: 4 óra 24 perc

Ideális: vezérigazgatók és felsővezetők számára

Értékelések: 4,4/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

A csúcson magányos az ember. Még a tapasztalt vezérigazgatók is küzdhetnek az elszigeteltség és a stagnálás érzésével. Ebben segít a From Strength to Strength című könyv, amely útmutatót nyújt a személyes fejlődéshez.

Ez a könyv arra figyelmezteti a vezérigazgatókat, hogy ne maradjanak túl sokáig ugyanazon a helyen. Arra ösztönzi őket, hogy alkalmazkodjanak és újítsanak, olyan gondolatokkal, mint például „Fejlődj vagy tűnj el”.

A könyv a szerző saját tapasztalataira épül, és arra törekszik, hogy releváns és rugalmas maradjon, valamint jó mentori forrásként szolgáljon.

Idézet a könyvből:

Ahhoz, hogy idősebb korában is boldog legyen, ne feledje: ne csak hozzáadjon, hanem vonjon is le.

Ahhoz, hogy idősebb korában is boldog legyen, ne feledje: ne csak hozzáadjon, hanem vonjon is le.

Főbb tanulságok

Az élet második fele nem a hanyatlás ideje, hanem a lehetőségek és a növekedés ideje. Felhasználhatja felhalmozott tudását, bölcsességét és tapasztalatát, hogy értéket és értelmet teremtsen magának és másoknak. Szabaduljon meg a világi sikerektől és jutalmaktól való függőségétől, és inkább az igazi kiteljesedés felé törekedjen! Ahhoz, hogy megtalálja az élet második felének célját, négy kérdésre kell válaszolnia: Miben jó? Mit szeret? Mire van szüksége a világnak? Miért fizetnek Önnek? E négy elem metszéspontja az Ön célja.

Olvasóink véleménye:

„A sikeres „törekvők” számára ez a könyv megnyugtató tanácsadó, amely megerősíti Önt abban, hogy új irányba terelje az életét. Brook példái és történelmi hivatkozásai nagyon hasznosak. Remek olvasmány.”

8. CEO Excellence (Kiváló vezérigazgatók) Carolyn Dewar, Scott Keller és Vikram Malhotra szerzőktől

az Amazonon keresztül

Szerzők: Carolyn Dewar, Scott Keller és Vikram Malhotra

Oldalak száma: 384

Kiadás éve: 2022

Becsült olvasási idő: 5 óra 10 perc

Ideális: vezérigazgatók és felsővezetők számára

Értékelések: 4,7/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Ha kíváncsi a világ legbefolyásosabb menedzsment tanácsadó cégének, a McKinsey & Company-nak a vezető partnereinek gondolataira, akkor ezt a könyvet el kell olvasnia. A CEO Excellence anekdotákkal és interjúkkel teli könyv rejtett betekintést nyújt a modern vezetők gondolkodásmódjába, működésébe és konfliktuskezelésébe.

A CEO Excellence szerzői mélyreható interjúkat készítettek a világ legsikeresebb vállalatainak vezetőivel, többek között a Netflix, a JPMorgan Chase, a General Motors és a Sony vezetőivel. A vezérigazgatói pozícióra pályázók számára ez a betekintés a nagyágyúk gondolkodásmódjába kötelező olvasmányt jelent.

Fedezze fel a vezetői stratégiákat, a szervezeti hatékonyság szabályait, tippeket az igazgatóság elkötelezettségének fenntartásához és a stakeholderekkel való kapcsolatok ápolásához.

Idézet a könyvből:

A vezetők lelkesedésének növelése nem megy egyik napról a másikra. ”- Carolyn Dewar, Scott Keller és Vikram Malhotra

A vezetők lelkesedésének növelése nem megy egyik napról a másikra. ”- Carolyn Dewar, Scott Keller és Vikram Malhotra

Főbb tanulságok

Legyen merész, fogadja el a bizonytalanságot, és alakítsa vállalatának jövőjét egy világos vízióval. A kiváló vezérigazgatóknak nem kell az üzleti élet minden területét ismerniük, de sokféle feladatot kell kezelniük és összehangolniuk. Bár a pénzügyi teljesítmény fontos, a legjobb vezérigazgatók szándékosan arra is összpontosítanak, hogy pozitív hatást gyakoroljanak a társadalomra és a környezetre.

Olvasóink véleménye:

„Nagyon tetszett Carolyn Dewar „CEO Excellence” című könyve. Ez egyfajta mini MBA tanfolyamnak is tekinthető, mivel értéke túlmutat a vezetői pozíciókon, és értékes tanulságokat tartalmaz minden amerikai vállalatnál dolgozó számára. Dewar és írótársai olyan könyvet szerettek volna létrehozni, amely részletesen bemutatja a különbséget a közepes és a valóban kiváló vezérigazgatók között.”

9. The Culture Map (A kultúra térképe) – Erin Meyer

az Amazonon keresztül

Szerzők: Erin Meyer

Oldalszám: 304

Kiadás éve: 2014

Becsült olvasási idő: 4 óra 48 perc

Ideális: vezérigazgatók és felsővezetők számára

Értékelések: 4,7/5 (Amazon) 4,3/5 (Goodreads)

Ön vezérigazgató, üzleti vezető vagy CXO-jelölt, aki fejleszteni szeretné interkulturális kommunikációs készségeit és globális üzleti tevékenységét? Ha igen, akkor el kell olvasnia Erin Meyer szemet nyitó könyvét.

Ez a könyv a különböző kultúrákból származó emberekkel való együttműködés kihívásait és lehetőségeit vizsgálja. Erin Meyer kiterjedt kutatásaira támaszkodva feltárja a különböző kultúrák közötti sikeres együttműködés titkait.

Manapság nem ritka, hogy a vállalkozások naponta lépnek kapcsolatba különböző földrajzi területeken élő partnerekkel és érdekelt felekkel. De egy vállalat vezetése a kulturális normák és kommunikációs stílusok bonyolult hálójában kihívást jelenthet.

Ő találóan fogalmaz: „A kulturális különbségek megértése nem csupán egy hasznos készség, hanem elengedhetetlen.”

Meyer könyve navigációs eszközt és kulturális iránytűt nyújt azoknak a vállalkozásoknak, amelyek ebben a paradigmában szeretnének sikeresek lenni.

Idézet a könyvből:

Ha más kultúrából származó emberrel kommunikál, próbáljon többet figyelni, többet hallgatni és kevesebbet beszélni. Hallgasson, mielőtt beszél, és tanuljon, mielőtt cselekszik.

Ha más kultúrából származó személlyel kommunikál, próbáljon többet figyelni, többet hallgatni és kevesebbet beszélni. Hallgasson, mielőtt beszél, és tanuljon, mielőtt cselekszik.

Főbb tanulságok

A különböző kultúrák eltérő preferenciákkal rendelkeznek a kommunikációs stílusokat illetően, a kifejezettől a burkoltig terjedő skálán. A visszajelzésekkel kapcsolatos kulturális elvárások megértése segít a csapatok és az egyének hatékonyabb irányításában. A meggyőző stratégiák és a kulturális preferenciák összehangolása növeli azok hatékonyságát.

Olvasóink véleménye:

„Erin történeteket mesél nekünk, azokból levonja a tanulságokat, és megkönnyíti a kultúraközi munka jelentésének megértését. Nagyon élvezetes tanulási élmény volt elolvasni a könyvet, és magamat sok, a könyvben leírt helyzetbe képzelni.”

Az irodalom szerepe a stratégiai tervezésben és a döntéshozatalban

A megfelelő könyv a megfelelő kezekben megváltoztathatja a világot. Sok világvezetőnek az olvasmányai hatottak életútjára. Az üzleti vezetők számára a könyvek hatékony eszközök lehetnek olyan tanulságok megszerzéséhez, amelyek maximalizálják hatásaikat a munkahelyen.

A stratégiai tervezéstől és döntéshozataltól kezdve az átmenetek kezelésén és a változások bevezetésén át a menedzsmentig – a vezérigazgatói könyvekben megtalálja a szükséges válaszokat, ha tudja, hol keresse őket.

Például Michael D. Watkins The First 90 Days című könyve gyakorlati keretrendszereket és megvalósítható stratégiákat kínál konkrét helyzetekre.

az Amazonon keresztül

Szerző: Michael D. Watkins

Oldalszám: 304

Kiadás éve: 2003

Becsült olvasási idő: 4 óra 45 perc

Ideális: ambiciózus vezetőknek

Értékelések: 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

Ez a könyv útmutatóként szolgál az új vezetők számára, különösen a kritikus első 90 napban. Watkins öt kulcsfontosságú fázist vázol fel:

Akklimatizálódás: Gyorsan ismerje meg a szervezeti környezetet, kultúrát és a legfontosabb szereplőket. Értékelés: Elemezze a helyzetet, az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket. Összhang: Építsen kapcsolatokat, kommunikálja elképzeléseit, és szerezzen támogatást Döntés: Prioritizálja a kezdeményezéseket, hozza meg a kritikus döntéseket, és határozza meg az irányt Gyorsítson: hajtsa végre a döntéseket, teremtsen lendületet és érjen el gyors sikereket!

Ezeket a fázisokat és a hozzájuk tartozó stratégiákat követve a vezetők hatékonyan tudják átvészelni az átmeneti időszakot, elkerülhetik a gyakori buktatókat, és segíthetik vállalatuk sikerét.

Gyakori kérdések

1. Mit érdemes elolvasnom vezérigazgatóként?

A megfelelő vezérigazgatói könyv kiválasztása nehéz feladat lehet, mivel rengeteg kiváló lehetőség közül lehet választani! Az attól függ, hogy mit szeretne tanulni vagy elérni. Megnézheti olyan klasszikusokat, mint Simon Sinek Start with Why (Kezdje a miért-tel) című könyve, Brené Brown Dare to Lead (Merjen vezetni) című könyve vagy Carol Dweck Mindset (Gondolkodásmód) című könyve.

2. Mi az a vezérigazgatói könyv?

A „CEO-könyv” nem egy konkrét műfaj vagy cím, hanem inkább egy olyan könyveket leíró kifejezés, amelyek vezérigazgatóknak szólnak. A CEO-könyvek betekintést és útmutatást nyújtanak az üzleti vezetés kihívásairól és felelősségeiről. Számos témát fednek le, a stratégiai döntéshozataltól és a csapatmenedzsmenttől a személyes fejlődésig és a jóléthez, mindegyik azzal a céllal, hogy segítsék a vezérigazgatókat szerepük összetettségének kezelésében és a siker elérésében.

3. Mi a legjobb könyv vezetőknek?

Nincs egyetlen „legjobb” könyv minden vezető számára, mivel az ideális olvasmány az egyéni igényektől és céloktól függ. Azonban íme néhány javaslat a népszerű választások és a különböző fókuszterületek alapján: Clayton M. Christensen The Innovator’s Dilemma (Az innovátor dilemmája), Stephen R. Covey 7 Habits of Highly Effective People (A hatékony emberek 7 szokása) vagy Viktor Frankl Man’s Search for Meaning (Az ember értelmet keres) című könyvei jó kiindulási pontok.