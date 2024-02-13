INTJ vezetés: Erősségeinek maximalizálása a munkahelyen

A HBR egy nemrégiben megjel ent cikkében azt írja, hogy a vezetőknek manapság két legnagyobb kihívással kell szembenézniük: „paradox követelmények, mint például többet elérni kevesebből; költségeket csökkenteni, de innoválni” és „a zavaró változások soha nem látott üteme”.

Ahhoz, hogy manapság jó vezető lehessen, nem elég a vezetői készségek és az iparági tapasztalat. Önismeretre és fejlődésre irányuló gondolkodásmódra is szükség van. A Myers-Briggs típusindikátor (MBTI) egy hasznos eszköz, amely segít jobban megérteni a személyiségtípusát, így befektethet az erősségeinek fejlesztésébe. Nézzük meg, hogyan.

Myers-Briggs típusjelző a személyiségértékeléshez

Az MBTI az egyik legnépszerűbb személyiségértékelő eszköz, amelyet manapság használnak. Szervezetek szerte a világon alkalmazzák, hogy megértsék csapataikat és szakmai fejlesztési programokat tervezzenek.

Az MBTI-t 1943-ban Katharine Cook Briggs és lánya, Isabel Briggs Myers fejlesztette ki. Ez egy pszichometriai teszt, amely négy preferencia-pár alapján 16 személyiségtípusba sorolja az egyéneket:

Extroverzió (E) vs. introverzió (I): Hogyan irányítod/fogadod az energiát?

Érzékelés (S) vs. intuíció (N): Hogyan fogadja be az információkat?

Gondolkodás (T) vs. Érzelem (F): Hogyan hoz döntéseket?

Ítélő (J) vs. Érzékelő (P): Hogyan viszonyul a külvilághoz?

A négy dimenzióban megadott preferenciái és viselkedési mintái alapján a következő 16 típus bármelyike lehet.

Az INTJ személyiségtípus megértése

Az INTJ az introverzió, az intuíció, a gondolkodás és az ítélőképesség rövidítése. Ha Ön INTJ típusú személyiség, akkor valószínűleg a következőket részesíti előnyben:

Introverzió : Ön egy visszafogott, magánéletét őrző személy, aki csendben, megfigyelés és elemzés útján gondolja át a dolgokat.

Intuíció : Képzeletedben lehetőségeket vázolsz fel, és innovatív ötleteket dolgozol ki, miközben a nagy képre koncentrálsz.

Gondolkodás : Logikus érvelést követ és nagyra értékeli a méltányosságot. Higgadt és ésszerű.

Ítélő: A viselkedés irányításához szabályokra és struktúrákra támaszkodik, egyértelmű terveket készít és elszántan végigviszi azokat.

A tanulmányok szerint a lakosság alig több mint 2%-a INTJ típusú, ami Önt az egyik legritkább személyiségtípussá teszi. A Myers-Briggs alapítvány az INTJ személyiséget a következőképpen határozza meg.

Eredeti gondolkodásmóddal és nagy elszántsággal rendelkeznek ötleteik megvalósításában és céljaik elérésében. Gyorsan felismerik a külső események mintáit, és hosszú távú magyarázó perspektívákat alakítanak ki. Ha elkötelezik magukat, megszervezik a munkát és végigviszik. Szkeptikusak és függetlenek, magas kompetencia- és teljesítménykövetelményeket támasztanak magukkal és másokkal szemben.

Az INTJ személyiségekhez gyakran társított szavak közé tartoznak: vízióorientált, logikus, kritikus, határozott és elszánt – olyan jellemzők, amelyek a sikeres vezetőknél is megfigyelhetők.

Az extroverzió és introverzió feltárása az INTJ-k körében

Bár az INTJ leírja az Ön preferenciáit, ez nem jelenti azt, hogy soha nem tapasztalná meg az ellenkező tulajdonságot. Például csak azért, mert az INTJ személyiségek inkább introvertáltak, ez nem jelenti azt, hogy Ön aszociális vagy nem társaságkedvelő. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy amikor fontos döntéseket kell hoznia, inkább befelé fordítja az energiáját, elmélkedik és gondolkodik.

Introvertált intuíciója lehetővé teszi, hogy vizionárius legyen, kapcsolatokat teremtsen ott, ahol azok nem nyilvánvalóak, és egyedül is képes legyen ötleteket kidolgozni. Introvertált gondolkodása logikai kereteket keres a világ megértéséhez. Ez teszi Önt analitikus és objektív személyiséggé.

Az INTJ vezetői stílus erősségei és kihívásai

Az MBTI értékelés nem arra szolgál, hogy az embereket jó vagy rossz vezetőknek minősítse. Éppen ellenkezőleg, ez egy eszköz, amely segít jobban megérteni önmagunkat, hogy kiaknázhassuk erősségeinket és megoldhassuk a kihívásokat. INTJ típusú személyként rendelkezik néhány egyedi erősséggel, amelyeket maximálisan ki kell aknáznia.

Az INTJ vezetési stílus erősségei

Stratégiai gondolkodás

Az INTJ-k természetes vezetők, akik stratégiai gondolkodásúak és hosszú távra terveznek. Brainstormingot tartanak a lehetőségekről, értékelik a lehetséges eredményeket, azonosítják a potenciális kihívásokat és kidolgozzák a B tervet. Ez nemcsak növeli a siker esélyét, hanem megbízhatóbbá is teszi Önt, amikor nehéz idők jönnek.

Például, ha a piac nehéz helyzetbe kerül, nem Ön az, aki meggondolatlanul elbocsátásokat követel. Ön innovatív módszereket keres a költségek csökkentésére és a nehézségek áthidalására, ami követésre méltó vezetővé teszi Önt.

Független problémamegoldás

Ön introvertált, intuitív gondolkodó. Ez azt jelenti, hogy problémákkal szembesülve önmagában dolgozza fel azokat, támaszkodva a minták és lehetőségek felismerésének képességére. Tehát,

Döntései jól átgondoltak

Ötletei fenntartható megoldásokat kínálnak

Idővel valószínűleg gyorsabban fog reagálni az ismert helyzetekre/problémákra.

Összpontosítás és elszántság

Az INTJ vezetői stílust a cselekvésre való ösztönzés és elszántság jellemzi. Rugalmas és kitartó vagy azokban a dolgokban, amelyekben erősen hiszel. Célorientáltságod és elkötelezettséged segít abban, hogy a kitűzött úton maradj, bármennyi időbe is telik.

Például, ha ambiciózus űrprogram vagy nagy problémák vannak az alapfokú oktatásban, az INTJ vezetők a legalkalmasabbak, mivel elkötelezettek az ügy iránt, és a nehézségek ellenére is végigviszik azt.

Kíváncsiság és ösztön

Az intuíció fejlesztése érdekében az INTJ vezetők sok időt töltenek a világ megfigyelésével és megismerésével. Mélyrehatóan tanulnak, megértik az alapelveket és elméleteket. Emellett folyamatosan naprakészek is maradnak.

Vezetőként ezek a személyiségjegyek felbecsülhetetlen értékűek, mivel segítenek meglátni olyan ötleteket és összefüggéseket, amelyek másoknak könnyen elkerülhetik a figyelmét. Vezetheti az innovációt és kidolgozhat olyan futurisztikus megoldásokat, amelyek a valóságban gyökereznek.

Magas teljesítménykövetelmények

Az INTJ vezetők magas szintű kompetenciát és teljesítményt várnak el. A legjobbat várja el magától és a körülötte lévőktől. Ez lehetővé teszi, hogy növelje az általad teremtett értéket, versenyelőnyt építsen ki, és a szervezetet nagyobb magasságokba vezesse.

Az INTJ vezetési stílus kihívásai

Ugyanazok a tulajdonságok, amelyek kiválóak egy vezető számára, ellenőrizetlen állapotban leküzdhetetlen kihívásokká válhatnak. A Myers-Briggs keretrendszer ezt „túlzásnak” nevezi. Néhány példa az alábbiakban található.

Irreális vízió

Az INTJ típusú vezető vizionárius. Ha azonban túlzottan hangsúlyos az introvertált intuíciója, ötletei irreálisakká válhatnak, ha nem kap visszajelzést a csapattól. Ha ötleteit elutasítják, előfordulhat, hogy csak azokat az adatokat veszi figyelembe, amelyek alátámasztják elméletét, és makacsul ragaszkodik álláspontjához.

Ítélkező természet

Az INTJ vezetők természetüknél fogva inkább az ítélőképességet részesítik előnyben a megfigyeléssel szemben. Ez ugyan határozott és egyértelmű lehet, de könnyen „ítélkezővé” is válhat. Szélsőséges esetben ez oda vezethet, hogy túl gyorsan ítélkezik a csapattagokról vagy az ötletekről, és elidegeníti azokat, akikkel együtt dolgozik.

Ennél is fontosabb, hogy ez oda is vezethet, hogy túl kritikus lesz önmagával szemben, és alkalmatlannak érzi magát.

Lehetetlen célok

A magas teljesítményi elvárások elérése érdekében gyakran lehet, hogy lehetetlen célokat tűz ki. Ennek eredményeként kockáztatja, hogy önmagát és csapatát kudarcra ítéli, és ezzel mindenki demoralizálódik.

Valószínűleg perfekcionistának tartanak. Ezért aprólékosan vizsgálja a dolgokat, és időt pazarol olyan dolgokra, amelyek nem feltétlenül hoznak arányos eredményeket.

Kommunikáció hiánya

Introvertált személyiséged miatt sok időt töltesz magaddal, ötleteket és lehetőségeket kutatva. A döntéseket is egyedül hozod meg. Ez úgy tűnhet, mintha magányos farkas akarnál lenni, nem akarnál együttműködni vagy feladatokat delegálni, és nem vagy jó csapatvezető.

Ha nem ismerteted világosan a döntéshozatali folyamatot, megoldásaid a csapatod számára feleslegesen bonyolultnak tűnhetnek, ami miatt nem lesznek hajlandók elkötelezni magukat az ügy mellett.

Konfliktusok és csapatdinamika kezelése INTJ vezetőként

Az INTJ-k introvertált vezetők, akik inkább egyedül dolgoznak, ezért nem ápolnak személyes kapcsolatokat a munkahelyen. Ráadásul gondolkodásmódjuk és ítélőképességük miatt a dolgokat feketén-fehéren látják, és nem értik az emberi kapcsolatok sajátos természetét.

Az INTJ-knek tehát nehézséget okoz a konfliktusok kezelése, legyen szó a saját konfliktusaikról vagy a csapatuk két tagjának konfliktusáról. Gyakran választják a kerülést, ami hosszú távon káros hatással van a csapat összetartására.

Logikus gondolkodásmódja miatt hajlamos figyelmen kívül hagyni azoknak a tapasztalatai alapján nyert kvalitatív adatokat, akik nem hasonlítanak önhöz. Sokszínű csapatokban ez kellemetlen munkakörnyezetet teremthet. Ráadásul, miközben az elemzésre koncentrál, elhanyagolhatja döntéseinek másokra gyakorolt hatását, ami katasztrofális interperszonális következményekkel járhat.

Mint minden személyiségtípusnak, Önnek is vannak erősségei és néhány kihívása. A megfelelő folyamatokkal és eszközökkel biztosan leküzdheti gyengeségeit, és kiváló vezetővé válhat. Íme, hogyan.

Hogyan lehet leküzdeni a kihívásokat és sikeres INTJ vezetővé válni?

A sikeres INTJ vezetővé válás legegyszerűbb módja az, ha kihasználja erősségeit és megkerüli a kihívásokat. Néhány változtatás viselkedésbeli lehet, de sok mindent el lehet érni a megfelelő projektmenedzsment eszközzel, például a ClickUp-pal.

Íme néhány vezetési stratégia, amely segít Önnek abban, hogy INTJ vezetőként sikeres legyen.

Kommunikáljon világosan

Az INTJ vezetők Achilles-sarka az introverzió, ami miatt nem szívesen osztja meg gondolatait másokkal. Értsd meg ezt, és tudatosan gyakorold a transzparens kommunikációt.

Brainstormingozzon a csapatával egy olyan eszközzel, mint a ClickUp Whiteboard, hogy megmutassa nekik, hogyan jutott el a döntéseihez.

A ClickUp Whiteboards segítségével együttműködhet és rendszerezheti gondolatait

Állítson be folyamatokat a fontos feladatokhoz. Használja személyiségtípusának „ítélkező” részét, hogy kereteket és irányelveket hozzon létre a csapat vezetéséhez. Ossza meg ezt a ClickUp Docs- on, és frissítse folyamatosan, miközben végigvezeti csapatát az úton.

Készítsen közös dokumentumokat a zökkenőmentes csapatmunkához a ClickUp Docs segítségével

Csatlakozzon a beszélgetésekhez, amelyeket a csapatok a munkanapjuk részeként folytatnak. Olvassa el a ClickUp feladatokhoz fűzött megjegyzéseket, hogy jobban megértse a kihívásaikat és igényeiket.

Hatékony kommunikáció a ClickUp segítségével

Delegáljon. Introvertált intuíciója azt sugallhatja, hogy a legjobb megoldás az, ha mindent maga csinál. Ez nyilvánvalóan nem igaz. Tanuljon meg delegálni. Használja INTJ vezetői képességeit, hogy átfogó dokumentációt készítsen a elvégzendő feladatokról, és felkészítse csapatát a sikerre. A ClickUp AI intelligensen összefoglalja ezeket az információkat, hogy könnyen hozzáférhessenek.

A ClickUp AI segítségével könnyedén készíthet pontos jegyzeteket a megbeszélésekről.

Építsen ki ellenőrző és kiegyensúlyozó mechanizmusokat

Ellenőrzés és egyensúly nélkül az INTJ vezetők kockázatot vállalnak azzal, hogy elragadják őket az ötleteik. Például izgatottan várhatja, hogy GenAI-t adjon hozzá a fejlesztés alatt álló üzemeltetési menedzsment szoftverhez. Ezért felhívja a mérnöki osztály vezetőjét, és követeli, hogy a következő sprintben építsék be az új funkciót.

Ön szerint ez ésszerű, mivel átgondolta a dolgot. Az mérnöki vezető számára azonban ez durva sokk, mivel megzavarja a terveit és elbizonytalanítja a csapatait.

Önreflexív INTJ-ként alakítson ki ellenőrző és kiegyensúlyozó mechanizmusokat. Adatok segítségével értékelje, hogy ötlete megvalósítható-e. A ClickUp Dashboard több adatpontra kiterjedő, testreszabható jelentéseket kínál, amelyek segítségével minden befolyásoló tényezőt figyelembe vehet.

A ClickUp testreszabható irányítópultjával átfogó képet kaphat kampányairól

Brainstormingozzon egy közeli bizalmasával, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az ötlet megvalósítható. Beszélje meg az összes érdekelt féllel, és kérje meg őket, hogy támogassák az ötletet. Ne vegye magára a „nem” választ. Ha valaki azt mondja, hogy az ötlete megvalósíthatatlan, vegye figyelembe a másik fél álláspontját is.

Használja a ClickUp projektmenedzsment sablonjainak bármelyikét, hogy végigvezesse Önt ezen az úton.

Adatok alapján ítéljen

Az ítélkezés is egyfajta látásmód. Csak akkor válik károsvá, ha a valóságtól elrugaszkodva ítélkezünk. Használja tehát ítélőképességét a saját javára.

Gyűjtsön adatokat különböző dimenziókban. Például, ahelyett, hogy kizárólag az intuíciójára támaszkodna, amikor egy csapatot terméketlennek vagy hatékonytalannak minősít, vizsgálja meg az időkövetési adataikat. Vizualizálja a feladatok függőségét egy Gantt-diagramon, hogy megértse a komplexitást. Állítsa be céljait a ClickUp Goals-ban, és kövesse nyomon az előrehaladást.

Kövesse nyomon az egyes célok elérésének előrehaladását a ClickUp különböző nézetével

Tűzz ki világos és elérhető célokat

Az INTJ típusú vezetők előnye és hátránya egyaránt az, hogy magas elvárásokat támasztanak magukkal és csapatukkal szemben. Legyenek elvárásai elérhetőek és motiválóak a csapata számára.

Bontsa le látnok céljait elérhető mérföldkövekre

Állítsa be az egyes lépéseket ClickUp feladatként.

Adjon hozzá ellenőrzőlistákat, hogy biztosítsa a szabványok betartását.

Mérje fel az előrehaladást és végezzen rendszeres visszatekintéseket

Ha úgy érzi, hogy semmi sem működik, vagy senki sem felel meg az Ön teljesítményi elvárásainak, térjen vissza a kemény adatokhoz.

Ezek a ClickUp projektterjedelem-sablonok kiváló kiindulási pontot jelenthetnek a következő projekt céljainak és határainak meghatározásához.

Dolgozzon szorosan együtt csapatával

A vezetőknek – INTJ-knek és nem INTJ-knek egyaránt – hatniuk kell az emberekre és meg kell győzniük őket, akiknek szakmai, pszichológiai és érzelmi igényeiket figyelembe kell venni. Fektessen be az alkalmazottai interperszonális készségeinek fejlesztésébe.

INTJ típusú vezetőként könnyen kritikus lehet. Próbáljon meg nem túlzottan kritikus lenni. Találja meg az egyensúlyt a dicséret és a kritika között. Ismerje meg csapattagjai különböző munkastílusait. Ismerje el és ünnepelje az eredményeket, hogy motiválja és növelje a csapat morálját.

Építsen ki személyes kapcsolatokat közvetlen csapattagjaival, hogy megértsd, hogyan működnek együtt egymással. Javítsd a csapat dinamikáját az akadályok eltávolításával és a hozzáférés lehetővé tételével.

Gyakori kérdések az INTJ vezetői stílusról

1. Mi az INTJ vezetési stílus?

Az INTJ vezetési stílus az MBTI-n az INTJ-k emberek és csapatok irányításának módja. Jellemzője a stratégiai gondolkodás, az analitikus döntéshozatal és a hatékonyságra való összpontosítás.

Az INTJ vezetők előrelátóak és jövőorientáltak, racionális döntéseiket logikára és adatokra alapozzák. Megközelítésük általában közvetlen és határozott. Magas elvárásokat támasztanak magukkal és csapatukkal szemben, és kiváló teljesítményt várnak el tőlük.

2. Az INTJ-k jó vezetők?

Természetesen. Az INTJ-k kiváló vezetők lehetnek, tekintettel egyedi erősségeikre és jellemzőikre.

Stratégiai gondolkodásuk, analitikai készségeik és független problémamegoldó képességeik jól felkészítik őket az üzleti vezetésre.

3. Hogyan válhatok INTJ vezetővé?

INTJ-ként építsen természetes erősségeire, és dolgozzon azon, hogy minimalizálja hiányosságait. Fókuszáljon az adatokra és az elemzésekre, miközben befektet az emberi kapcsolatokba is. Vegyen igénybe coachingot és támogatást, hogy fejlessze érzelmi intelligenciáját.

Legyen átlátható a folyamatok tekintetében, és vonja be csapatát a döntéshozatali folyamatba. Kérje ki a csapat tagjainak véleményét, és működjenek együtt. Figyeljen oda a csapatában felmerülő, nem nyilvánvaló vagy nem egyértelmű problémákra és mintázatokra.

Maximalizálja erősségeit INTJ vezetőként a ClickUp segítségével

A mai üzleti vezetés nem könnyű feladat. Az ügyfelek jobb élményeket akarnak olcsóbb áron. A befektetők a piac lassulása ellenére is növekedést követelnek. A technológia olyan gyorsan fejlődik, hogy ami az év elején még újdonságnak számított, ma már elavultnak tűnik.

Röviden: a dolgok változnak, és a követelmények egyre nőnek. Azok a tulajdonságok, amelyek az INTJ-ket nagyszerű vezetőkké teszik, egyben bukásuk okai is lehetnek. A jó és rossz közötti egyértelmű megkülönböztetésed könnyen elhamarkodott következtetésnek tűnhet.

Lépje túl ezeket a kihívásokat, és maximalizálja erősségeit azáltal, hogy világosan kommunikál, bevonja csapatát a döntéshozatali folyamatba, és ésszerű oldalát hangsúlyozza.

A ClickUp projektmenedzsment eszköze mindebben és még sok másban is segíthet. Próbálja ki Ön is!