Fintech konferenciák: útmutató a 2025-ös globális eseményekhez

Üdv, pénzügyi szakemberek! Készen állsz arra, hogy néhány fintech konferenciát felvedj az idei naptáradba? Mi segítünk neked.

Soha nem volt jobb alkalom, hogy elmélyüljön a fintech világában. A globális pénzügyi technológiai szektor bevételei folyamatosan növekednek, és folyamatosan új, innovatív megoldások jelennek meg a piacon.

A fintech konferenciák fantasztikus lehetőséget kínálnak arra, hogy kapcsolatba lépjen az iparág vezetőivel, jövőképalkotóival és forradalmároival, így bővítheti hálózatát (és tudásbázisát). Mielőtt észbe kapna, máris új ötleteket, partnerségeket és stratégiákat fog kidolgozni.

Ez a cikk bemutatja a legjobb globális fintech konferenciák válogatott listáját, amelyeket érdemes figyelemmel kísérnie 2024-ben. Ezenkívül elmélyülünk ezeknek az eseményeknek a transformatív erejében, és abban, hogy miként hajtják előre a pénzügyek digitális átalakulását, ahogyan azt ma ismerjük.

A fintech konferenciák áttekintése

A fintech konferenciákra a vezető pénzügyi szolgáltatók, véleményvezérek, startupok, vállalkozók, döntéshozók és szabályozók gyűlnek össze.

Ezeken a rendezvényeken a résztvevők együtt vizsgálják a pénzügyi technológia legújabb trendjeit és kihívásait, átfogó képet adva a fintech ökoszisztémáról és olyan témákról, mint:

Mesterséges intelligencia

Kriptovaluta-kereskedés

Blockchain

Beágyazott pénzügyek

A résztvevők betekintést nyerhetnek a piaci lehetőségekbe, a technológiai fejlődésbe és a szabályozási változásokba olyan eszközökön keresztül, mint:

Fintech-vezetők előadásai

Gyakorlati workshopok olyan témákban, mint a Web3 (pl. blokklánc, kriptovaluta, NFT-k)

Panelbeszélgetések olyan aktuális témákról, mint a gépi tanulás

A legmodernebb AI-eszközök bemutatói és még sok más

A legfontosabb a hálózatépítési lehetőségek és a tudáscsere elősegítése.

A résztvevők kapcsolatba léphetnek hasonló gondolkodású szakemberekkel, partnerségeket építhetnek ki, és megalapozhatják az együttműködéseket, amelyek az elkövetkező években előmozdítják az innovációt és a növekedést.

A fintech konferenciákon megosztott ismeretek hozzájárulnak innovatív megoldások kidolgozásához, a mai kritikus pénzügyi KPI-k nyomon követéséhez és a globális pénzügyi szolgáltatási ipar fejlődéséhez.

A 2024-ben megrendezésre kerülő legfontosabb globális fintech konferenciák listája

Londonból Dubajig és azon túl is számos rendezvényt tartanak, így 2024 fantasztikus év a fintech konferenciák számára. Íme a legjobb rendezvények, amelyek segítenek lépést tartani a fintech jövőjével.

1. FinovateEurope

Időpont: 2024. február 27–28.

Helyszín: London, Anglia, Egyesült Királyság

Költség: 2790 dollár

Hogyan vehet részt: személyesen, digitálisan vagy hibrid formában

A FinovateEurope az egyik legnagyobb fintech konferencia Európában 2024-ben. A résztvevők kapcsolatba léphetnek több száz globális pénzintézet vezetőivel, meghallgathatják a mai fintech innovátorok előadásait, és részt vehetnek több tucatnyi csúcstechnológiás fintech bemutatón.

2. Fintech Meetup 2024

Időpont: 2024. március 3–6.

Helyszín: Las Vegas, Nevada, USA

Költség: 3495 dollár

Hogyan vehet részt: Személyesen

A Fintech Meetup a fintech események jövőjeként hirdeti magát, előadásokkal, előadókkal és bemutatókkal, amelyek feltárják, merre tart az iparág. A résztvevők hálózatot építhetnek, egy helyszínen megrendezett eseményekre látogathatnak el, és több ezer hasonló gondolkodású szakembertől tanulhatnak ezen az izgalmas háromnapos konferencián.

3. MoneyLIVE Summit 2024

Időpont: 2024. március 6–7.

Helyszín: London, Anglia, Egyesült Királyság

Költség: 2799 dollár (korai regisztráció esetén)

Hogyan vehet részt: Személyesen

A MoneyLIVE Summit Európa legrégebbi fizetési és banki rendezvénye. Ez a fintech konferencia pénzügyi vezetők és digitális banki szakértők találkozóhelye, amely platformot teremt a forradalmi partnerségek kialakításához és az innovatív ötletek gyorsított megvalósításához.

4. A jövő digitális pénzügyei

Időpont: 2024. április 2–3.

Helyszín: New Orleans, Louisiana, USA

Költség: 2499 dollár

Hogyan vehet részt: Személyesen

A Future Digital Finance egy közepes méretű fintech konferencia minden méretű szervezet számára. A résztvevők esettanulmányokat, előadásokat és panelbeszélgetéseket hallgathatnak meg vezető beosztású vezetők részéről, és innovatív ötletekkel távozhatnak, amelyek útmutatásul szolgálnak számukra 2024-ig.

5. New York Fintech Week 2024

Időpont: 2024. április 8–12.

Helyszín: New York City, New York, USA

Költség: Az árak az eseménytől függően változnak.

Hogyan vehet részt: Személyesen

A New York Fintech Week 2024 egy inkluzív konferencia, amelynek rendezvényei között megtalálhatók a közösség számára ingyenes és nyílt események, valamint a 150 dollár feletti áron meghívóval látogatható kerekasztal-beszélgetések is. A sorozat a startup-ökoszisztémának szól, és a mai fintech-kezdeményezéseket helyezi előtérbe.

A New York Fintech Week rendezvényen úgy is profitálhat, ha az egész hét helyett csak egyes eseményeket választ ki, amelyeken részt vesz. Azok számára, akik áprilisban csak egy-két napot tudnak szánni a rendezvényre, alább két kihagyhatatlan napot emeltünk ki (az egyik ingyenes).

6. Banki és fintech innováció Kerekasztal 2024

Időpont: 2024. április 9.

Helyszín: New York City, New York, USA

Költség: Ingyenes

Hogyan vehet részt: Személyesen

A Banking and Fintech Innovation Roundtable 2024 a New York Fintech Week első kiemelt eseménye. Ez az egynapos fórum szakértőket, véleményvezéreket és vállalkozókat hoz össze, hogy elősegítse a szakemberek és a pénzügyi intézmények közötti együttműködést, miközben megtervezik az utat 2024-ig és azon túlra.

7. Empire Fintech Conference

Időpont: 2024. április 10.

Helyszín: New York City, New York, USA

Költség: 1095 dollár (szuper korai regisztrációs ár)

Hogyan vehet részt: Személyesen

Az Empire Fintech Conference a New York Fintech Week második rendezvénye. Ez egy izgalmas, egynapos találkozó, ahol a mai fintech-vezetők megvitatják az iparág jövőjét, és beszélgetések, lebilincselő előadások, informatív panelek, vetélkedők (fintech family feud, valaki?) és viták keretében cserélnek eszmét.

8. Zökkenőmentes Közel-Kelet

Időpont: 2024. május 14–15.

Helyszín: Dubai, Egyesült Arab Emírségek

Költség: 750 dollár (korai regisztráció esetén)

Hogyan vehet részt: Személyesen

A Seamless Middle East konferencia 24 éve a fintech, a fizetési, a banki, a kiskereskedelmi és a digitális marketing iparágak leginnovatívabb elméinek találkozóhelye. A résztvevők háromnapos konferencián vehetnek részt, ahol több mint 500 szakértő vitatja meg a digitális világunkat meghatározó legújabb trendeket, technológiákat és forradalmi újításokat.

9. Globális RegTech csúcstalálkozó 2024

Időpont: 2024. május 16.

Helyszín: London, Anglia, Egyesült Királyság

Költség: 754 dollár (szuper korai regisztrációs ár)

Hogyan vehet részt: Személyesen

A Global RegTech Summit a fintech és a regtech (szabályozási technológia) minden területének központi eseménye. A résztvevők kapcsolatba léphetnek a fintech-szektor globális vezetőivel, hálózatot építhetnek ki magas rangú iparági szakemberekkel, és első kézből ismerhetik meg a pénzügyi szolgáltatások legújabb innovációit.

10. FinovateSpring

Időpont: 2024. május 21–23.

Helyszín: San Francisco, Kalifornia, USA

Költség: 2498 dollár (korai regisztráció esetén)

Hogyan vehet részt: személyesen, digitálisan vagy hibrid formában

Nem tud eljutni a FinovateEurope-ra? Látogasson el a FinovateSpringre, 2024 legjelentősebb fintech konferenciájára a nyugati parton. A résztvevők mindent megkapnak, amire szükségük van ahhoz, hogy lépést tartsanak a fejlődéssel: szakértők nagy csoportja, gyakorlati bemutatók és networking események, ahol kapcsolatba léphetnek a fintech legnagyobb neveivel.

11. Consensus 2024

Időpont: 2024. május 24–31.

Helyszín: Austin, Texas, USA

Költség: 1399 dollár

Hogyan vehet részt: Személyesen

A Consensus a legrégebbi rendezvény a blokklánc, a Web3 és a kriptovaluta világában. Az esemény ígéretes hatást gyakorolhat a tartalmas beszélgetések, a jövőképes előadók és a gyakorlati műhelyek révén, amelyek célja az iparágat érintő kihívások megoldása 2024-re készülve.

12. 2024 U. S. Fintech Symposium

Időpont: 2024. június 4–6.

Helyszín: Chicago, Illinois, USA

Költség: 895 dollár (korai regisztráció esetén)

Hogyan vehet részt: Személyesen

A hatodik éves U.S. Fintech Symposium Észak-Amerika egyik legjobban várt fintech eseménye. Ez a konferencia forradalmasítja a fintech iparág vezetői közötti kapcsolattartást – tartalmas beszélgetésekkel, hálózatépítési lehetőségekkel és panelbeszélgetésekkel.

13. Money 20/20 Europe 2024

Időpont: 2024. június 4–6.

Helyszín: Amszterdam, Hollandia

Költség: 3132 dollár (szuper korai regisztrációs ár)

Hogyan vehet részt: Személyesen

A Money 20/20 a globális pénzügyi ökoszisztéma vezető eseménye, amely különös figyelmet fordít a fintech és a pénzügyi szolgáltatások jövőjére. A résztvevők világszínvonalú betekintéssel, hálózatépítési lehetőségekkel és előadásokkal gazdagodhatnak.

14. Fintech + Insurtech Generations

Időpont: 2024. június 12–13.

Helyszín: Charlotte, Észak-Karolina, USA

Költség: 299 dollár

Hogyan vehet részt: Személyesen

A Fintech + Insurtech Generations, más néven Fintech Generations Insurtech, őszinte beszélgetéseket ígér a valódi problémákról. A résztvevők a fintech mai legnagyobb neveitől hallhatnak mindenki által emlegetett témákról, és tartós kapcsolatokat építhetnek ki az insurtech és a fintech iparágak vezető szereplőivel.

15. FinTech World Forum 2024

Időpont: 2024. június 20–21.

Helyszín: London, Anglia, Egyesült Királyság

Költség: 628 dollár (korai regisztráció esetén)

Hogyan vehet részt: Személyesen

A FinTech World Forum egy globális találkozó az iparág vezetőinek és innovátorainak, ahol a pénzügyi technológia jövőjét meghatározó vitákra kerül sor. A résztvevők kapcsolatokat építhetnek szakértőkkel, kapcsolatba léphetnek a pénzügyi szektor legkiválóbb szakembereivel, és felfedezhetik a fintech hatását a mai világgazdaságra.

16. FinTech Connect Asia 2024

Időpont: 2024. augusztus 27–29.

Helyszín: Raffles, Szingapúr

Költség: később kerül közzétételre

Hogyan vehet részt: Személyesen

Az éves FinTech Connect Asia csúcstalálkozó Ázsia legfontosabb pénzügyi intézményeinek és vezetőinek találkozóhelye. Izgalmas esemény inspiráló előadásokkal, interaktív workshopokkal, szórakoztató networking eseményekkel és még sok mással.

17. Harmadik éves Pénzügyi Innovációs Fórum

Időpont: 2024. szeptember 19.

Helyszín: London, Anglia, Egyesült Királyság

Költség: 756 dollár

Hogyan vehet részt: személyesen, virtuálisan vagy hibrid formában

Az idei Pénzügyi Innovációs Fórum egy prémium platform a pénzügyi ágazat szakértői számára, ahol megvitathatják a fintech szektor legújabb bevált gyakorlatait, trendjeit, fejleményeit és szabályozási szempontjait. A résztvevők egy interaktív fórumon vehetnek részt, ahol döntéshozók és véleményvezérek osztják meg ötleteiket és lépnek kapcsolatba más szakértőkkel.

18. Money 20/20 USA 2024

Időpont: 2024. október 27–30.

Helyszín: Las Vegas, Nevada, USA

Költség: 2899 dollár (szuper korai regisztrációs ár)

Hogyan vehet részt: Személyesen

Idén nem tud elutazni Amszterdamba? Látogasson el a Money 20/20 USA rendezvényre! Ez Észak-Amerika egyik legnagyobb és legbefolyásosabb pénzügyi szolgáltatások és fintech vezetők találkozója. A résztvevők új kapcsolatokat építhetnek, üzleti szempontból fontos betekintést nyerhetnek és megismerhetik a szektor legújabb innovációit.

19. Fintech Talents Fesztivál

Időpont: 2024. november 11–12.

Helyszín: London, Anglia, Egyesült Királyság

Költség: 381 dollár

Hogyan vehet részt: Személyesen

A Fintech Talents Festival az Egyesült Királyság legbefolyásosabb fintech konferenciája 2024-ben. Ez egy kihagyhatatlan kétnapos rendezvény, ahol a látnokok és az innovátorok megoszthatják ötleteiket és megoldhatják a pénzügyi szektor problémáit.

20. Fintech Retreat Europe

Időpont: később lesz közzétéve

Költség: később kerül közzétételre

Helyszín: TBA

Hogyan: Személyesen

Ha idén lemaradt a California Fintech Retreatről, látogasson el a 2024 végén megrendezésre kerülő Fintech Retreat Europe-ra, hogy részt vehessen az innovációs és hálózatépítési lehetőségeken. A rendezvény időpontjáról és helyszínéről még folynak a tárgyalások, de a szervezők ígéretet tettek arra, hogy globális szemléletű fórumokat szerveznek a pénzügyi technológia vezetőinek és szakembereinek.

A konferenciákon megvitatott új trendek a fintech területén

A fintech konferenciák segítenek a résztvevőknek felfedezni és megérteni az adott év iparági trendjeit.

Minden konferencia egyedi előadásokkal, panelbeszélgetésekkel, fórumokkal, vitákkal és egyéb programokkal várja a résztvevőket. A 2024-es konferenciák többsége azonban az alábbi témákra összpontosít:

Mesterséges intelligencia és AI-alapú folyamatautomatizálási eszközök

Blockchain

Kriptovaluta

Decentralizált pénzügyek (DeFi)

Gép tanulás

Emellett megvitatásra kerülnek a szabályozási törvények, a folyamatok szabványosítása, az ellátási lánc menedzsmentje, az identitásellenőrzés és a digitális pénznemek pénzügyi rendszereinkbe való integrálása is.

Ezenkívül várhatók viták a kockázati tőke szerepéről a fintechben, mivel ez ösztönzi az innovációt és hajtja a növekedést az egész iparágban. Számos konferencia valószínűleg időt szentel annak vizsgálatára, hogy milyen szerepet játszik a fintechben, és hogyan alakítja a világszintű helyzetet.

Egy másik dolog, amely valószínűleg a legtöbb 2024-es fintech konferencián hangsúlyos lesz, az innováció és a diszrupció szelleme. Ez magában foglalja azokat a vitákat is, hogy az egyének, a startupok és a vállalkozók hogyan tudják kihasználni a fintech-et újszerű megoldások kidolgozásához és értékteremtéshez a digitális pénzügyek területén.

Egyéb várható témák:

Az AI-alapú fintech eszközök szerepe az iparág egészét érintő folyamatok racionalizálásában

Hogyan hozza össze a digitális banki szolgáltatások és az open banking a bankokat és a fintech cégeket?

Vezető kiberbiztonsági taktikák a pénzügyi veszteségek és a csalások megelőzésére

Hogyan javíthatják a számviteli és pénzügyi AI-eszközök a pontosságot és nyújthatnak értékes betekintést?

Erőforrás-kezelési stratégiák és eszközök startupok és vállalkozók számára

A fintech konferenciák szerepe a pénzügyek jövőjének alakításában

A fintech konferenciák az innováció, az együttműködés és az iparági vezetők közötti tudáscsere előmozdításával alakítják a pénzügyek jövőjét. Ezek a platformok lehetővé teszik a véleményvezérek, befektetők, technológusok és politikai döntéshozók számára, hogy feltárják a kialakuló trendeket, megvitassák a szabályozási kihívásokat és bemutassák a legmodernebb digitális megoldásokat.

A fintech konferenciák jelentős hatással vannak olyan rangos eseményekre is, mint a Világgazdasági Fórum (WEF), ahol a fintech konferenciákról származó megbeszélések és betekintések alapul szolgálnak a politikai döntésekhez, alakítják a napirendet és kiemelik a szektor releváns prioritásait.

Tippek a fintech konferencia tervezéséhez és a belőle való maximális profitáláshoz

A fintech konferenciák nem csak a megjelenésről szólnak. Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki belőlük, tervezze meg, mit fog csinálni az egyes események előtt, alatt és után.

Az olyan eszközök, mint a ClickUp, megkönnyítik a tervezést és a megvalósítást, ígérjük.

A ClickUp segítségével megtervezheti a fintech konferenciákra való részvétellel kapcsolatos összes eseményt és feladatot, és még sok minden mást is. Íme egy rövid példa arra, hogyan használhatja a 2024-es eseményekhez.

A fintech konferencia előtt

A fintech konferencián való részvétel a jegy vásárlásával, a szállás keresésével, a repülőjegy foglalásával és még sok mással kezdődik. Itt jön jól a ClickUp naptár nézet.

Kezelje és szervezze projektjeit, és ütemezze feladatait a rugalmas Naptár nézetben, hogy csapata tagjai mindig szinkronban legyenek.

Használja a Naptár nézetet, hogy áttekintést kapjon az egyes események körüli napokról, hetekről és hónapokról. Hozzon létre feladatokat és határidőket magának, hogy megszerezze a szükséges jegyeket és foglalásokat.

A konferencia közeledtével nézd meg a napirendet, és tervezd meg az egyes napok programját. Határozd meg, mely tevékenységek és előadások a legfontosabbak, és melyeket szeretnél kihagyni, majd írd be a ClickUp naptárba, hogy a konferencia alatt mindig tudd, mi következik.

Testreszabhatja a ClickUp konferencia napirend sablonját, és felhasználhatja azt konferencia résztvevőként, hogy megtervezze stratégiáját.

Ha szeretne egy sablont, ami megkönnyíti a dolgát, nézze meg a ClickUp konferencia napirend sablont. Ez a konferencia háttérmunkájának tervezésére készült, de mint minden ClickUp sablon, könnyen módosítható az Ön igényeinek megfelelően (ebben az esetben résztvevőként, nem pedig szervezőként).

A fintech konferencia során

A konferenciák után gyakran rengeteg jegyzetet és még több információt viszünk magunkkal, amit le kell írni vagy meg kell beszélni. Itt jön jól a ClickUp Notepad! Használja, hogy gyorsan lejegyezze mindazt, amit megtanult vagy később újra át szeretne nézni.

Könnyedén készíts jegyzeteket, szerkeszd őket gazdag formázási lehetőségekkel, és alakítsd őket nyomon követhető feladatokká, amelyekhez bárhonnan hozzáférhetsz a ClickUp Notepad segítségével.

Használhatja a ClickUp Whiteboards alkalmazást is, amely egy szabadabb formátumú megközelítést kínál, és amelyen keresztül csapata a konferencia során végig együttműködhet.

Egy fintech konferencia után

A konferencia után készen állsz arra, hogy az összegyűjtött információkat megvalósítható feladatokká és értékes betekintéssé alakítsd. A ClickUp Whiteboards a tökéletes eszköz ehhez a feladathoz. A ClickUp Meetings segítségével pedig átgondolhatod és összefoglalhatod az eseményt a csapatoddal.

Vizuálisan együttműködhet a csapat tagjaival a ClickUp Whiteboards alkalmazásban, hogy ötleteket gyűjtsön és azokat megvalósítható tételekké alakítsa.

A ClickUp napi fintech alkalmazásai

A ClickUp mindig az Ön rendelkezésére áll, nem csak a konferenciák idején! Nem véletlenül ez az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz a piacon.

Például a ClickUp pénzügyi funkcióival nyomon követheti pénzügyi céljait, felügyelheti számláit, kiszámíthatja nyereségét és kezelheti kiadásait. Ez hasznos lehet a konferencia részvételének költségeitől a napi működésig és a projektköltségvetésekig.

A ClickUp pénzügyi menedzsment sablon segítségével központosíthatja összes pénzügyi adatait, és könnyedén kezelheti azokat.

Használja a pénzügyi funkciókat a ClickUp pénzügyi menedzsment sablonjával együtt a pénzügyi adatok szervezéséhez, a kiadások nyomon követéséhez és a költségvetés elosztásának figyelemmel kíséréséhez.

A ClickUp több ezer sablont kínál pénzügyek, üzleti folyamatok automatizálása, projektmenedzsment és informatika területén (többek között), hogy időt és pénzt takarítson meg Önnek.

Hozzon létre következetes munkafolyamatokat a ClickUp „Create Process Efficiently” sablonjával.

Például a folyamatfejlesztési sablonok gyűjteményünk tartalmazza a ClickUp Create Process Efficiently Template sablont, amely strukturált munkafolyamatokat és feladatlistákat biztosít.

Röviden összefoglalva: a ClickUp olyan eszközökkel rendelkezik, amelyek mindenben segítenek, az erőforrások ütemezésétől az új munkatársak beilleszkedéséig. Bármi is legyen az, amiben segítségre van szüksége, a ClickUp itt van, hogy megmentse a napot.

Gyakori kérdések

1. Mit jelent a „fintech konferencia”?

A fintech konferenciák az iparág szakembereit, vállalkozóit, befektetőit és döntéshozóit hozza össze egy olyan eseményen, amely bemutatja és elősegíti a szektor innovációival, trendjeivel és kihívásaival kapcsolatos vitákat. Ezek a konferenciák elősegítik az együttműködést, a hálózatépítést és a tudásmegosztást is, hogy alakítsák a pénzügyek jövőjét.

2. Mi az a fintech kiállítás?

A fintech kiállítás hasonló a fintech konferenciához (vagy akár annak része is lehet). Ezek a kiállítások összehozzák a fintech vállalatokat, startupokat, befektetőket és más érdekelt feleket, akik bemutatni szeretnék termékeiket, szolgáltatásaikat és innovációikat. A fintech kiállítások általában kiállítási standokkal, termékbemutatókkal, előadásokkal, networking eseményekkel és panelbeszélgetésekkel várják a látogatókat.

3. Mi az a fintech csúcstalálkozó?

A fintech csúcstalálkozó az iparág vezetőinek magas szintű találkozója, amelynek célja a szektor kritikus kérdéseinek, trendjeinek és lehetőségeinek megvitatása. A hagyományos fintech konferenciákkal ellentétben a csúcstalálkozók általában a végső célt szem előtt tartó stratégiai megbeszéléseket helyezik előtérbe, ahelyett, hogy nyitott formátumot követnének. A csúcstalálkozókra jellemzően hálózatépítő események és gondolatvezető előadások is tartoznak.

A hálózatépítéstől a tudásmegosztásig

Amikor 2024-es naptárát izgalmas fintech konferenciákkal tölti meg, ne feledje, hogy a hatékony szervezés és a zökkenőmentes együttműködés elengedhetetlen a tapasztalatok és betekintések maximalizálásához.

A ClickUp forradalmasítja a fintech konferenciák böngészését, és egyszerűsíti az eseménytervezést, a feladatkezelést és az újonnan megszerzett ismeretek alkalmazását.

Készen áll arra, hogy minden kattintással inspirációt cselekvéssé alakítson?

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra – ingyenes!