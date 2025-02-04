A 10 legjobb webinárium-szoftver virtuális konferencia tervezéséhez 2025-ben

A webináriumok szervezése könnyűnek tűnhet ahhoz képest, hogy valódi embereket kell egy helyre terelni egy valós eseményre. De higgyen nekünk, egy sikeres virtuális konferencia megszervezése komoly munkát igényel.

Röviden: ahhoz, hogy az emberek a képernyőhöz ragadjanak, komoly erőfeszítésekre van szükség. Egy technikai hiba vagy egy unalmas dia, és máris elvesztette a közönségét.

Ezért elengedhetetlen, hogy webinárium-technológiai eszközei a legkorszerűbbek legyenek. A megbízható virtuális rendezvény szoftver döntő fontosságú lehet egy remek prezentáció és egy unalmas esemény között, ezért válassza ki a legjobb eszközöket, hogy sikerrel járjon.

Hosszas kutatás után kiválasztottuk az Ön számára a 10 legjobb webinárium-platformot – akkor lássunk hozzá! ?

Mit kell keresnie a webinárium-szoftverben?

A virtuális események legutóbbi hulláma számos webinárium-eszközt hozott létre. Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre érdemes figyelni, hogy kiválaszthassa a legjobb webinárium-szoftvert:

Könnyű használat: Először is, a szoftvernek felhasználóbarátnak és intuitívnak kell lennie a szervezők és a résztvevők számára. Röviden: a felhasználóknak segítség nélkül, vagy sok videó oktatóanyag megtekintése nélkül kell tudniuk hozzáférni az összes rendelkezésre álló funkcióhoz.

Felvétel és megosztás lehetősége: A webináriumok kiváló forrásai az eredeti tartalmaknak, amelyeket videókká, közösségi médiás bejegyzésekké, blogbejegyzésekké és egyebekké alakíthat. Ezért az Ön által választott eszköznek lehetővé kell tennie a webináriumok felvételét és leírását

Esemény utáni elemzés: Lehetőséget kell biztosítania a webinárium statisztikáinak elemzésére, valamint azok CSV, XLS vagy PDF formátumban történő exportálására a könnyű hozzáférés érdekében.

Integráció: Ellenőrizze, hogy a szoftver illeszkedik-e a meglévő munkafolyamatokhoz, mert olyan eszközre van szüksége, amely könnyen összekapcsolható a CRM, az elemzési és a projektmenedzsment eszközökkel.

Testreszabás: Szüksége van interaktív szavazások és kvízek lebonyolítására a webinárium során? Szeretne egyedi regisztrációs űrlapokat létrehozni? Ellenőrizze, hogy a webinárium-szoftver képes-e ellátni a testreszabási feladatokat.

Ügyfélszolgálat: A váratlan technikai problémák megzavarhatják a webináriumot, ezért keressen olyan platformot, amely gyors és elérhető ügyfélszolgálattal rendelkezik, hogy minden zökkenőmentesen működjön.

Biztonság: Akárcsak egy személyes rendezvény esetében, a virtuális rendezvényen is gondoskodnia kell a biztonságról. Ezért vegye figyelembe az olyan funkciókat, mint az SSL, az adat titkosítás és a változó hozzáférési szintek.

Skálázhatóság: Végül, a szoftvernek elegendő tárhely- és résztvevői kapacitással kell rendelkeznie ahhoz, hogy Önnel együtt növekedjen.

A 10 legjobb webinárium-szoftver

Miután megnéztük, mi teszi ideálisnak egy rendezvénykezelő szoftvert, soroljuk fel a legjobb webinárium-szoftvereket, amelyek segítségével zökkenőmentesen tervezheti és szervezheti online rendezvényeit.

1. ClickUp

A ClickUp egy all-in-one platform, amely minden rendezvénykezelési igényét kielégíti. Célja, hogy a világ kevesebb idő alatt többet tudjon elvégezni. Ennek jegyében a ClickUp olyan funkciókat kínál, amelyek segítenek a webináriumok tervezésében, lebonyolításában, együttműködésben és nyomon követésében.

Természetesen minden rendezvény megszervezésének első lépése a gondos tervezés. A ClickUp Naptár nézet segítségével felsorolhatja az összes, a közelgő rendezvényhez kapcsolódó feladatot, és beillesztheti azokat egy megosztható naptárba. Ezenkívül a Google-lal való kétirányú naptárszinkronizálás segítségével kezelheti az összes találkozót a feladat tulajdonosaival.

Tervezze meg eseményeit a ClickUp Calendar View segítségével, amelyen megjelenítheti a projekt ütemtervének állapotát, a feladatokat és a határidőket.

Használja a ClickUpDocs alkalmazást a webinárium vázlatának megtervezéséhez és elkészítéséhez, majd ossza meg azt csapattársaival szerkesztés céljából. Mivel több ember is egyszerre dolgozhat egy dokumentumon, ez rengeteg oda-vissza levelezéstől kíméli meg Önt.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a webinárium vázlatának közös kidolgozásához és tervezéséhez

A ClickUp a kreatív szempontokat is figyelembe veszi. Például a ClickUp Whiteboards segítségével vizuálisan vonzó prezentációkat készíthet webináriumaihoz. Emellett brainstormingot is tarthat csapatával, és stratégiákat és terveket készíthet webináriumaihoz.

Brainstorming a tökéletes webináriumért a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Events segítségével könnyedén kezelheti az összes webinárium-előkészítést. Minden megtalálható benne, amire a tervezéshez szüksége lehet, például teendőlisták, értesítések, prioritások beállítása, ütemezés és feladatkiosztás. Sőt, a mobilalkalmazással akár útközben is kezelheti az összes feladatot.

Sikeres webináriumok tervezése a ClickUp Events segítségével

Ezen felül a ClickUp Clip funkciójával rögzítheti a találkozókat, és azonnal megoszthatja azokat az esemény szervezőcsapatával. A legjobb az egészben? Nincs időkorlát! Ráadásul a nézők letöltés nélkül is megnézhetik a klipet.

Ossza meg videóklipjeit, és tegye rendezvényét sikeressé a ClickUp Clip segítségével

Aggódik, hogy lemarad egy fontos pontról az esemény jegyzeteiben? A ClickUp AI könnyedén rögzíti az összes ülés részleteit és kiemelt pontjait, így Ön más dolgokra koncentrálhat.

Ha pedig kevés az ideje, a ClickUp sablonjai és tervrajzai segítségével csapata gyorsan belevághat a munkába. A ClickUp konferencia-napirend sablonjai például segítenek az események tervezésében és nyomon követésében.

Ha többet szeretne tudni, csatlakozzon a platform szakértői által vezetett, igény szerinti ClickUp webináriumokhoz.

A ClickUp legjobb funkciói

Tartsa és kövesse nyomon az összes rendezvénytervét, teendőlistáját, üzeneteit és médiáit egy helyen.

Webinárium-tartalmak egyszerű létrehozása és megosztása

Dolgozzon együtt csapataival, és hangolja össze velük rendezvényterveit valós időben.

A képernyőfelvételeket azonnal megoszthatja, és közölheti a teendőket.

Maradjon naprakész a feladatokkal az emlékeztetők és értesítések segítségével

Maradjon kapcsolatban az interneten, asztali számítógépen és mobil eszközökön (Android és iOS)

Integrálja az eseményadatok áramlását a meglévő CRM, jelentéskészítő, elemző és egyéb eszközök technológiai rendszerébe.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak egy kis időbe telhet, mire megértik és használni tudják a szoftver funkcióit, mivel az számos lehetőséget kínál.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3900 értékelés)

2. Livestorm

via Livestorm

A Livestorm egy böngészőalapú videós eseménykezelő eszköz, amely segít virtuális találkozók, webináriumok és események szervezésében.

Felhasználóbarát, testreszabható és tökéletes termékbemutatókhoz, képzésekhez, csapatértekezletekhez és ügyfelek bevonásához. A népszerű marketing- és CRM-eszközökkel való integrációja lehetővé teszi a webináriumokból származó potenciális ügyfelek nyomon követését és ápolását is.

Ezen felül olyan funkciókat is kap, mint e-mail sablonok, testreszabható regisztrációs oldalak, e-mail nyomon követés, webhely widgetek és közösségi megosztás.

A Livestorm legjobb funkciói

Biztosítsa a kiváló minőségű audio- és videó streaminget

Használja a böngészőjéből elérhető eszközt, anélkül, hogy szoftvert kellene letöltenie.

Testreszabhatja rendezvénytermét a Livestorm Custom Design plugin segítségével.

Csatlakozzon a világ minden tájáról érkező felhasználókhoz 24 nyelven

A Livestorm korlátai

A képernyőmegosztási funkciók nem túl gördülékenyek és kielégítőek.

A felhasználók alkalmanként hibákkal és technikai problémákkal szembesülnek.

Livestorm árak

Ingyenes csomag

Előny: 99 USD/hó akár 100 aktív kapcsolattartó számára

Üzleti: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Livestorm értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (370+ értékelés)

3. Webex

via Webex

Ha először szervez rendezvényt, és ezért könnyen beállítható webinárium-szoftvert keres, próbálja ki a Webexet. A Webex Webinars (korábban Webex Events) egy teljes körű rendezvénykezelési megoldás, amely lehetővé teszi vonzó, interaktív webináriumok szervezését.

A Webex olyan funkciókkal segít biztosítani rendezvénye biztonságát, mint a meghívásos hozzáférés és az SSO. Emellett számos interaktív elemet is kínál, például Slido-felméréseket, magával ragadó megosztást és kérdések-válaszokat.

A Webex legjobb funkciói

Testreszabhatja a színpad elrendezését, a tartalomra és az emberekre összpontosítva.

Központosítsa rendezvényeinek ütemezését és tartalmát egy helyen

Több webináriumot csoportosítson sorozattá az egyszerű regisztráció érdekében.

Küldjön automatikus e-maileket a webinárium előtt és után

Használjon professzionális minőségű élő közvetítést és videó tárhelyet rendezvényekhez

A Webex korlátai

A közönség bevonására szolgáló funkciók korlátozottak

A CRM-mel és az eseményweboldal-készítő eszközökkel való integráció viszonylag korlátozott.

Webex árak

Webex Webinars: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Webex Events: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Webex értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 6800 értékelés)

4. Crowdcast

via Crowdcast

A Crowdcast egy átfogó élő videóplatform, amely segít a vállalkozásoknak virtualis eseményeik, például webináriumok, kérdések és válaszok, valamint online workshopok lebonyolításában.

A felhasználók imádják a beépített e-mail rendszert, amely értesíti a meghívottakat a közelgő eseményekről, valamint a testreszabható esemény-landing page-készítőt.

A Crowdcast segítségével valós időben léphet kapcsolatba a közönséggel, megoszthat prezentációkat, és értékes betekintést nyerhet. Valójában ez egy all-in-one megoldás az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételhez, potenciális ügyfelek szerzéséhez és erős online jelenlét kiépítéséhez.

A Crowdcast legjobb funkciói

Multistream harmadik féltől származó eszközökhöz, például a Facebookhoz és a YouTube-hoz

Fogadjon fizetéseket az események során a Stripe integrációval

A résztvevők a kézfeltartás funkcióval aktívan kommunikálhatnak az előadóval.

Készítsen fejlett elemzéseket a közönség megismerése és a teljesítmény nyomon követése érdekében.

A Crowdcast korlátai

A felhasználók alkalmanként hibákat tapasztalnak.

Crowdcast árak

Lite: 49 USD/hó

Pro: 89 USD/hó

Üzleti: 195 USD/hó

Crowdcast értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

5. EverWebinar

via EverWebinar

Az EverWebinar a webináriumok automatizálására specializálódott, így nem kell folyamatosan élő webináriumokat szerveznie. Teljesen automatizált módban működik, miközben a résztvevőknek élő webinárium élményt szimulál.

Ezenkívül a webinárium-szoftver split test funkciója lehetővé teszi, hogy több webinárium-weboldalt teszteljen, és kiválaszthassa azt, amelyik a legtöbb regisztrációt eredményezi.

Az EverWebinar legjobb funkciói

Csevegés, szavazások és felmérések segítségével vegyen részt a résztvevőkkel az on-demand webináriumokon.

Tegye közzé prezentációkat, képernyőmegosztásokat és akár előre rögzített videókat is nagy felbontásban.

Aktív visszaszámlálás az ajánlatok megjelenítése közben a gyors konverziók érdekében

Rendezzen egyszeri vagy ismétlődő webináriumokat a rugalmas ütemezési rendszer segítségével.

Könnyen használható szoftver, amelyet nem kell telepítenie, hosztolnia vagy feltöltenie.

Az EverWebinar korlátai

A testreszabáshoz további erőfeszítésekre lehet szükség.

Korlátozott jelentési és nyomonkövetési lehetőségek

EverWebinar árak

Éves díj: 499 USD/év

Kétéves: 874 USD (kétévente számlázva)

EverWebinar értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. eWebinar

via eWebinar

Nem lenne nagyszerű, ha előre rögzített webináriumon is élő közönség interakciókat tudna megvalósítani? Az eWebinar segítségével ez lehetséges.

Az eWebinar segítségével automatikusan kiküszöbölheti az ismétlődő prezentációkat, és hibátlan, örökzöld webináriumokat tarthat. Emellett testreszabható CTA-kkal konfigurálhat üzeneteket, és azokat tetszése szerint ütemezheti.

Az eWebinar legjobb funkciói

Könnyen csatlakozhat CRM-hez, marketing automatizálási szoftverekhez és egyéb eszközökhöz.

Készítse el és szerkessze webináriumát, és hívjon meg több csapattagot, hogy felügyeljék fiókját, külön költségek nélkül.

Használjon rugalmas kommunikációs lehetőségeket a résztvevőkkel való élő vagy e-mailes interakcióhoz.

Állítson be értesítő e-maileket és előre programozott interakciókat a zökkenőmentes kommunikáció érdekében.

Az eWebinar korlátai

Korlátozott számú értékelés és minősítés ellenére viszonylag drága új eszköz.

Több platformmal való integráció hiánya

eWebinar árak

1. szint: 99 USD/hó 3000 regisztrált felhasználó esetén

2. szint: 199 USD/hó 6000 regisztrált felhasználó esetén

3. szint: 299 USD/hó 12 000 regisztrált felhasználó esetén

eWebinar értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 5/5 (50+ értékelés)

7. Demio

via Demio

A Demio egy hatékony webinárium-szoftver, amely a konverzióközpontú online eseményeket szervező marketingesek számára készült. A Demio segítségével nyomon követheti az egyes webináriumokból származó bevételeket, így hatékonyan mérheti a befektetés megtérülését.

Használja a Demio „Boost” funkcióját, hogy a résztvevők megosszák az eseményt a közösségi médiában. A Demio képes nyomon követni a résztvevők által megosztott tartalmak számát, így ösztönző programokat indíthat, és profitálhat a pozitív szájreklámból.

Ráadásul a Demio segítségével testreszabhatja webinárium regisztrációs oldalát, automatikus e-mailes emlékeztetőket küldhet, sőt valós idejű csevegéseket és szavazásokat is lebonyolíthat. Emellett megbízható elemzéseket és integrációkat kínál népszerű marketingeszközökkel.

A Demio legjobb funkciói

Kövesse nyomon az elkötelezettség szintjét meghatározott időpontokban

A Showcase funkcióval beágyazhatja a webináriumokat a webhelyére.

Testreszabhatja a közösségi média alkalmazások promóciós tartalmát, hogy a résztvevők a saját körükben is népszerűsíthessék az eseményt.

A Demio korlátai

Korlátozott közvetlen integráció CRM eszközökkel

Nincsenek olyan funkciók, mint a breakout szobák, a személyre szabott utánkövetés és a háttérválasztás, amelyek további rugalmasságot biztosítanak.

Demio árak

Starter: 59 USD/hó házigazdánként

Növekedés: 109 USD/hó/házigazda áron kezdődik

Prémium: 184 USD/hó/házigazda áron

Demio értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 240 értékelés)

8. GoTo Webinar

via GoTo Webinar

A GoTo Webinar egy biztonságos, együttműködésen alapuló és vonzó videokonferencia- és webinárium-platform, amelyet kifejezetten földrajzilag elszórtan működő vállalatok számára terveztek.

A GoToWebinar segítségével kiemelhet és megjegyzéseket fűzhet webinárium-prezentációjának bármely részéhez, valamint meghívhat egy társszervezőt, hogy segítsen Önnek.

A platform robusztus elemzési és jelentéskészítő eszközökkel is rendelkezik, amelyek segítségével mérheti webináriumai sikerét.

A GoTo Webinar legjobb funkciói

Hatékony integráció a közösségi média platformokkal

Figyelje az élő eseményen való részvételt és az érdeklődést

Engedélyezze az események automatikus rögzítését, hogy később visszanézhesse őket.

Hozzon adat alapú döntéseket pontos elemzések és hatékony forráskövetés segítségével.

A GoTo Webinar korlátai

A felhasználói felület elavultnak tűnik és nehezen kezelhető.

GoTo Webinar árak

Lite: 59 USD/hó szervezőnként, éves számlázással

Alapcsomag: 129 USD/hó szervezőnként, éves számlázással

Pro: 249 USD/hó szervezőnként, éves számlázással

Vállalati: 499 USD/hó szervezőnként, éves számlázással

GoTo Webinar értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (780+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

9. WebinarJam

via WebinarJam

A WebinarJam egy interaktív virtuális rendezvényplatform.

Például az a lehetőség, hogy kiemelje és a színpadra hívja a közönségből az embereket, magas szintű elkötelezettséget teremt.

Ezenkívül csak be kell írnia az esemény időtartamát, témáját és célközönségét, és máris megkapja a webinárium AI által generált napirendjét.

A testreszabható regisztrációs oldalak és a fejlett elemzési funkciók segítségével a WebinarJam segít Önnek olyan hatékony webináriumokat szervezni, amelyekkel elérheti a célközönséget.

A WebinarJam legjobb funkciói

Küldjön emlékeztetőket SMS-ben és e-mailben, hogy javítsa a részvételi arányt.

Könnyedén adjon hozzá szavazásokat és felméréseket a munkamenethez

Előre rögzített videókat sugározhat élő közvetítésként, akár élő műsorvezető nélkül is.

A böngészőkompatibilitás és a könnyű teljesítmény biztosítja a zökkenőmentes élményt.

A WebinarJam korlátai

A felhasználói felület nem felhasználóbarát; jelenleg videók, diák és képernyők között kell váltani.

Nem lehet letölteni a résztvevők részletes szavazási eredményeit

WebinarJam árak

Starter: 49 USD/hó 100 résztvevő esetén

Alapcsomag: 99 USD/hó 500 résztvevő esetén

Professzionális: 229 USD/hó 2000 résztvevő esetén

Vállalati: 499 USD/hó 5000 résztvevő esetén

WebinarJam értékelések és vélemények

G2: 3,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4/5 (270+ értékelés)

10. WebinarKit

via WebinarKit

A WebinarKit ötvözi a potenciális ügyfelek csatornáját, a webináriumok szervezését és a potenciális ügyfelek ápolását az értékesítési és remarketing tevékenységekkel.

A 24 órás, igény szerinti webinárium funkciónak köszönhetően élő közvetítések nélkül is kapcsolatba léphet potenciális ügyfeleivel.

A WebinarKit segítségével könnyedén testreszabhatja a szöveg és a háttér színeit, a címsorokat, a leírásokat, az időzítőket, a logókat stb., hogy magas konverziós arányú céloldalakat hozhasson létre.

A WebinarKit legjobb funkciói

Pixel-tökéletes HD minőségű, böngészőalapú webináriumok szervezése

Készítsen korlátlan számú webináriumot és webinárium-csatornát, és fogadjon korlátlan számú résztvevőt!

Maximalizálja az esemény látogatóinak számát a „Just-in-time” és az azonnali nézés ütemezésével, így a regisztrálók azonnal csatlakozhatnak.

A WebinarKit korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Részletes webinárium-statisztikák hiánya

WebinarKit árak

Havi díj: 59 USD/hó

Éves: 16,41 USD/hó (éves számlázás)

Életre szóló: 497 dollár (egyszeri fizetés)

WebinarKit értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: Nem elérhető

Tegye a webináriumokat szupererejévé

A webináriumok remek módszerek arra, hogy kapcsolatban maradjon potenciális ügyfeleivel és meglévő ügyfeleivel. Természetesen a trükk az, hogy kiemelkedjen a tömegből, és webináriumai kiemelkedőek legyenek.

Tudjuk, hogy már megvan a tartalmi terv, amellyel ezt megvalósíthatja, ezért a megfelelő webinárium-szoftver hatékony különbséget jelenthet.

Tehát gondosan válasszon!

Ennek fényében a ClickUp! szoftvert ajánljuk. Hatékony eseménykezelő megoldása segítségével könnyedén kézben tarthatja a közelgő virtuális eseményeket, a tervezéstől és a lebonyolítástól kezdve az esemény utáni fázisok kezeléséig.

A ClickUp egy all-in-one eszköz, amely egyszerűsíti munkájának minden részét, legyen szó virtuális események szervezéséről, projektek kezeléséről vagy a csapatok együttműködésének elősegítéséről.

Regisztráljon még ma ingyenes ClickUp-fiókjára!