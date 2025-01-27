A 10 legjobb virtuális rendezvény szoftver távoli csapatok számára 2025-ben

A személyes rendezvények és szemináriumok szervezése nagy kihívás – a helyszínek és a résztvevők összehangolásának logisztikai rémálmaitól kezdve a vezetőség utazási útvonalainak kezeléséig. Nem csoda, hogy a virtuális rendezvényekre való átállás szükségessé vált.

És nem, egy alapvető webinárium-eszköz kiválasztása a virtuális eseményeidhez nem lesz elég. Természetesen a webinárium-eszközök kiválóan alkalmasak egyszerű, előadás-jellegű prezentációkhoz és virtuális találkozókhoz. De ha a fizikai események interakcióját szeretnéd újra létrehozni, akkor valami erőteljesebbre van szükséged. ?

Itt jönnek képbe a virtuális rendezvényekhez használt szoftverek. Ezek a webináriumokhoz használt eszközökre épülnek, és olyan fejlett funkciókkal rendelkeznek, mint a rendezvényekre való regisztráció, jegyvásárlás, szünettermek, hálózatépítés és játékosítás, hogy utánozzák a személyes rendezvények szórakozását és gazdagságát.

Annyi virtuális rendezvény szoftverplatform létezik, hogy nehéz eldönteni, melyikre érdemes időt szánni. De ne aggódjon, mi elvégeztük a feladatot, hogy Önnek ne kelljen. Összegyűjtöttük a 10 legjobb virtuális rendezvény platformot, amelyek bármilyen típusú rendezvényhez tökéletesen alkalmasak.

Mit kell keresni egy virtuális rendezvény szoftverben?

A következő rendezvényéhez virtuális rendezvény szoftvert választva a legfontosabb szempont a világosság. Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre figyelnie kell, ha olyan szoftvert szeretne találni, amely tökéletesen megfelel az Ön igényeinek:

Felhasználóbarát felület: A szoftvernek könnyen beállítható (az esemény szervezői számára) és könnyen kezelhető (az esemény résztvevői számára) kell lennie, hogy zökkenőmentes digitális eseményélményt biztosítson ✨

Eseménytípusok: Akár személyes, virtuális vagy hibrid eseményeket szeretne szervezni, győződjön meg arról, hogy a választott virtuális esemény szoftver rendelkezik az ehhez szükséges funkciókkal.

Funkciók: Ellenőrizze, hogy a szoftver tartalmaz-e rendezvény előtti eszközöket, például regisztrációt és jegyértékesítést, rendezvénykezelési funkciókat, például szünettermeket, hálózatépítést és szavazásokat, valamint rendezvény utáni funkciókat, például elemzéseket és visszajátszásokat.

Elemzés: A virtuális rendezvény szoftvernek betekintést kell nyújtania a résztvevők elkötelezettségébe és a rendezvény teljesítményébe, hogy a jövőben javíthassunk a felhasználói élményen.

Testreszabás: Lehetőséget kell biztosítani a résztvevőkkel való kapcsolattartási pontok (például céloldalak, e-mail sorozatok és rendezvényalkalmazások) testreszabására, hogy azok tükrözzék a márka identitását.

Integrációk: Ellenőrizze, hogy a virtuális rendezvény szoftver integrálható-e kedvenc webinárium platformjaival, rendezvénymarketing és CRM alkalmazásaival, valamint Ellenőrizze, hogy a virtuális rendezvény szoftver integrálható-e kedvenc webinárium platformjaival, rendezvénymarketing és CRM alkalmazásaival, valamint projektmenedzsment szoftvereivel az adatáramlás egyszerűsítése érdekében.

A 10 legjobb virtuális rendezvény szoftver 2024-ben

Íme a 10 legjobb virtuális rendezvény szoftver, amelyek sokféle igényt kielégítenek, és biztosítják, hogy rendezvénye méretétől és terjedelmétől függetlenül zökkenőmentesen és sikeresen zajlódjon.

Mindegyiket egyedi funkciói és árképzési modelljei alapján választottuk ki. Nézzük meg közelebbről, mit kínálnak!

Húzza át a virtuális esemény tervezéséhez szükséges feladatokat a ClickUp naptár nézetébe.

A ClickUp az események tervezéséhez elengedhetetlen termelékenységi eszköz. Megoldja a bonyolult feladatokat, mint például a költségvetés kezelése és a csapattagok szerepeinek tisztázása. Így Ön és csapata arra koncentrálhatnak, hogy virtuális eseményük sikeres legyen.

Kezdje a ClickUp eseménykezelési sablonjával! Ez olyan, mint egy fő ellenőrzőlista minden elvégzendő feladathoz. Osztja ki a feladatokat a csapatának, állítsa be a határidőket, és tartsa szemmel a költségvetést, anélkül, hogy megizzadna.

A feladatok vizualizálása egyedi nézetekkel. A Kanban nézet segítségével pillanatok alatt megtekintheti és frissítheti a feladatok állapotát, a Gantt nézet áttekintést ad a feladatok időtartamáról és függőségéről, a Naptár nézet pedig naprakészen tájékoztatja Önt az összes közelgő eseményről. ?️

A ClickUp segítségével a másokkal való együttműködés gyerekjáték. Megoszthatja projektjét csapatával, más részlegekkel, külső beszállítókkal és alvállalkozókkal. Ezenkívül cseveghet, megjegyzéseket fűzhet a feladatokhoz, és @megjelöléssel felhívhatja mások figyelmét.

Ki mondta, hogy az eseménytervezés nem lehet szórakoztató? Használja a ClickUp-ot eseményeinek projektmenedzsment szoftverként, és bizonyítsa be, hogy tévedtek.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a ClickUp AI-t ötletek kidolgozásához és a tartalomkészítés felgyorsításához.

Kövesse nyomon a csapat munkaterhelését és ossza újra a feladatokat a kiégés elkerülése érdekében

Számítsa ki a számlázható órákat az időkövetéssel ⏰

Maradjon naprakész a feladatokkal az emlékeztetők és értesítések segítségével

A ClickUp elérhető a weben, asztali számítógépen (Windows, MacOS és Linux) és mobil eszközökön (Android és iOS).

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI nem szerepel az ingyenes csomagban.

Az újoncoknak egy kis időre van szükségük, hogy megszokják a platformot.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkaterület-tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3900 értékelés)

2. Whova

via Whova

A Whova egy all-in-one rendezvénykezelő platform személyes, virtuális és hibrid rendezvényekhez. Mindent kezel, a rendezvény regisztrációjától és jegyvásárlástól a menedzsmentig és marketingig.

A személyes rendezvények esetében a Whova lehetővé teszi digitális brosúrák és névkártyák tervezését a résztvevők számára. Ezenkívül egyszerűsíti a bejelentkezést olyan opciókkal, mint a QR-kód beolvasása, a résztvevők keresése és az önkiszolgáló állomások, amelyekhez csak egy telefon vagy laptop szükséges. ?

A virtuális események esetében állítsa be élő közvetítéseit és előre rögzített videóit több mint 15 streaming és videó platform, például a Zoom, a Webex, a GoToMeeting, a Vimeo és a YouTube Live segítségével. Az esemény során pedig használja a csevegést, a kérdések és válaszok funkciót és a szavazásokat, hogy mindenki aktívan részt vegyen.

A Whova legjobb funkciói

Növelje a részvételi arányt e-mail kampányokkal

Lehetővé teszi az esemény önkénteseinek, hogy segítsenek a bejelentkezéseknél

Hálózzon másokkal névjegykártyák beolvasásával, e-névjegykártyák cseréjével és üzenetek küldésével.

Kapjon valós idejű eseményfrissítéseket mobil push értesítések, alkalmazáson belüli üzenetek és e-mailek formájában.

Whova korlátai

Az élő közvetítések során alkalmanként késések fordulnak elő.

A résztvevők nem tudják személyre szabni az értesítéseiket.

A szálak módban nem lehet válaszolni az üzenetekre.

Whova árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Whova értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1900 értékelés)

3. vFairs

via vFairs

A vFairs egy másik rendezvénymegoldás személyes, virtuális és hibrid rendezvények szervezéséhez. Rendezvényregisztrációhoz, helyszíni névkitűző-nyomtatáshoz, e-mailes marketinghez, bevételszerzéshez, hálózatépítéshez és elemzéshez szükséges eszközökkel van felszerelve. ?

A vFairs előnye, hogy integrálhat webináriumokat (élő és előre rögzített) olyan eszközökből, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Webex, testreszabható 3D-s terekbe, így virtuális eseményei élethűek lesznek.

Testreszabhatja ezeket a 3D-s tereket – beleértve a lobbikat, előadótermeket és kiállítótermeket – úgy, hogy azok tükrözzék márka identitását. Emellett játékos hangulatot teremthet animált avatarokkal, amelyeket a résztvevők személyre szabhatnak életkor, bőrszín és ruházat szerint.

vFairs legjobb funkciói

Használja a natív AI marketing eszközt a webináriumok tartalmának blogcikkekké, közösségi média bejegyzésekké és e-mail hírlevelekké történő átalakításához.

Vonzza be a résztvevőket trivia játékokkal, kincskereséssel, kerékforgatással, fotóautomata és ranglistával!

Ossza meg névjegykártyáját a többi résztvevővel, és lépjen kapcsolatba velük szöveges üzenet, hívás vagy videocsevegés útján.

Saját ügyfélkapcsolati menedzser áll rendelkezésre, hogy rendezvényei sikeresek legyenek.

vFairs korlátai

A platform háttérrendszere új felhasználók számára túl bonyolultnak tűnhet.

Bizonyos testreszabásokhoz a vFairs támogató csapatának segítségére van szükség.

vFairs árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

vFairs értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

4. BigMarker

via BigMarker

A BigMarker egy webinárium-platform marketing és interaktív webináriumok szervezésére. Használja arra, hogy növelje közönségét és fokozza termékei iránti keresletet.

Akár élő, on-demand, állandó, 24/7 vagy ismétlődő webináriumokat szeretne szervezni, a BigMarker minden igényét kielégíti. Ráadásul a munkameneteket közvetlenül streamelheti olyan közösségi oldalakra, mint a Facebook, a YouTube és a LinkedIn. ?

A platform kiterjeszthető személyes, virtuális és hibrid események szervezésére olyan funkcióknak köszönhetően, mint a céloldal-készítő, jegyvásárlás, e-mail marketing, hálózatépítés, gamification és eseményelemzés.

A BigMarker legjobb funkciói

Fogadjon fizetéseket a natív fizetési megoldás, a Stripe vagy az Authorize. Net segítségével.

Lehetővé teszi a kiállítók számára, hogy beolvassák a résztvevők QR-kódjait a potenciális ügyfelek generálása érdekében.

Beállíthat automatizált funkciókat videó lejátszásához, csevegőüzenet küldéséhez vagy ajánlatok megjelenítéséhez meghatározott időpontokban.

Csatlakoztassa a BigMarkert népszerű e-mail marketing, CRM és rendezvényplatformokhoz, mint például a HubSpot, a Salesforce, a Mailchimp és az Eventbrite.

A BigMarker korlátai

A webinárium-megjegyzés eszközkészletben nincs mutató.

A fehér címkézés az Enterprise csomagra korlátozódik.

Egy kis időbe telik, mire megismerjük a kiterjedt funkciókat.

BigMarker árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

BigMarker értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

5. SpotMe

via SpotMe

A SpotMe egy online rendezvényplatform, amely interaktív élményeket nyújt márkás webes és mobilalkalmazásokon keresztül. Akár személyes, virtuális vagy hibrid rendezvényt szervez, a SpotMe minden szükséges eszközt biztosít, a regisztrációtól és az e-mailes marketingtől a hálózatépítésig és a gamifikációig. ?️

A SpotMe segítségével az esemény közvetítése gyerekjáték. Használhatja a SpotMe Studio saját szoftverét, vagy integrálhatja kedvenceivel, mint például a Zoom, a Webex vagy az OBS.

A SpotMe nagy hangsúlyt fektet az akadálymentességre. Zárt feliratok és feliratfordítások hozzáadása a streamekhez. Az Interprefy integrációnak köszönhetően a résztvevők élvezhetik a saját nyelvükön történő élő fordítást.

A SpotMe legjobb funkciói

Azonnali vagy ütemezett üzenetekkel értesítse a résztvevőket a fontos frissítésekről.

Vegyen részt élő közvetítésekben interaktív funkciók, például kérdések és válaszok, kvízek, taps és csevegés segítségével.

A viselkedési térképek segítségével láthatóvá válnak a résztvevők interakciói az események során.

Integrálható CRM-mel és marketingeszközökkel, mint például a HubSpot, a Salesforce, a Marketo és a Veeva.

A SpotMe korlátai

Az eseményeket nem lehet pénzre váltani

Az új felhasználóknak nehézségeket okozhat a megtanulása.

Az élő tolmácsolás egy kiegészítő szolgáltatás, amelyet mobil böngészők és alkalmazások nem támogatnak.

SpotMe árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SpotMe értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (14 értékelés)

6. GoTo Webinar

via GoTo Webinar

A GoTo Webinar egy webináriumok és online események szervezésére szolgáló szoftver. Beállíthat egy céloldalt és e-mail sorozatokat, hogy növelje a részvételi arányt és rögzítse a résztvevők adatait.

A platform akár 3000 résztvevőt is támogat, akik bármilyen webes vagy mobil böngészőből csatlakozhatnak élő vagy előre rögzített webináriumokhoz. Az esemény szervezőinek és a panelistáknak azonban le kell tölteniük a szoftvert. Ez ugyan kellemetlen lehet, de hozzájárul a megbízható és stabil kapcsolat fenntartásához. ?

GoTo Webinar legjobb funkciói

Használja az ütemezési eszközt emlékeztető és nyomon követő e-mailek küldésére az esemény előtt és után.

Webináriumok közzététele a GoTo stage-en, hogy globális közönséget érjen el

Foglaljon rendezvényproducer-t, aki segít Önnek a rendezvény előtti és élő esemény közbeni támogatásban.

Készítsen regisztrációs, résztvevői, ülés és részvételi jelentéseket a webináriumok sikerének méréséhez.

GoTo Webinar korlátozások

Az élő webinárium felülete elavultnak és nehézkesnek tűnik.

Nem oszthat meg felugró ablakokat termékek promóciója céljából.

A céloldal-készítő korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál.

GoTo Webinar árak

Lite: 59 USD/hó szervezőnként

Standard: 129 USD/hó szervezőnként

Pro: 249 USD/hó szervezőnként

Vállalati: 499 USD/hó szervezőnként

GoTo Webinar értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (780+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

7. Shindig

via Shindig

A Shindig rendezvénykezelő szoftvere pontosan az, amire szükséged van a kis virtuális konferenciáktól a nagyszabású, többnapos csúcstalálkozókig és szakkiállításokig minden szervezéséhez. Regisztrációs, interaktív és hálózati modulokkal van felszerelve, hogy rendezvényeid szórakoztatóak és vonzóak legyenek. ?

A résztvevők ingyenesen csatlakozhatnak az eseményeidhez, vagy jegyet vásárolva, Facebookon vagy LinkedInen keresztül regisztrálva, illetve egy korlátozott vendéglistára felkerülve szerezhetnek hozzáférést. A fizetéseket PayPal vagy Stripe segítségével fogadhatod el.

A natív produkciós eszköz lehetővé teszi, hogy többféle előadó elrendezéssel kísérletezzen. Ha pedig be szeretné vonni a közönséget, nyisson meg egy pódiumot, hogy az érkezési sorrendben felhívhassa őket a színpadra.

A Shindig legjobb funkciói

Események közvetítése a Facebookra, az X/Twitterre és a YouTube-ra

A ingyenes csomagban korlátlan számú 40 perces eseményt rendezhet, akár 100 résztvevővel.

Csevegjen más résztvevőkkel egyénileg vagy kis csoportokban szöveges üzenetek vagy videókon keresztül.

Kövesse nyomon az elkötelezettség mutatóit, mint például a részvétel, a kérdések és a szavazásokra adott válaszok.

Shindig korlátai

Az LMS és a Zapier integrációk csak a legmagasabb szintű csomagokban érhetők el.

A felhasználói felület elavultnak és nem intuitívnak tűnik.

Shindig árak

Ingyenes

Starter: 99 USD/hó (1 adminisztrátori hely)

Bevezető: 750 USD/hó (10 adminisztrátori hely)

Haladó: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot (korlátlan adminisztrátori helyek)

Shindig értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (23 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9 értékelés)

8. HeySummit

via HeySummit

A HeySummit egy virtuális rendezvény szoftver, amely lehetővé teszi élő és előre rögzített rendezvények szervezését az Ön által választott webinárium eszközhöz való csatlakozással. Ha rendezvényeinek monetizálását fontolgatja, a HeySummit lehetővé teszi a PayPal vagy a Stripe szolgáltatáshoz való csatlakozást a fizetések elfogadásához.

Ahhoz, hogy a jegyértékesítés igazán beinduljon, kínálhat néhány vonzó ajánlatot, például kuponokat, ajándékokat, különleges ajánlatokat és kedvezményeket. Ha a résztvevők nem tudják megfizetni a teljes jegyárat, akkor lehetővé teheti számukra, hogy részletekben fizessenek.

Egy másik remek funkció a előadók kezelése. Adjon hozzá előadókat az eseményéhez, és biztosítson nekik hozzáférést a saját előadói irányítópultjukhoz. Itt létrehozhatják profiljukat és kitölthetik a szekció részleteit, így mind Ön, mind az előadók könnyedén kezelhetik az eseményben betöltött szerepüket.

A HeySummit legjobb funkciói

Korlátlan számú eseményhez, együttműködőhöz és résztvevőhöz férhet hozzá minden fizetős csomagban.

Növelje a jegyértékesítést az előadók és a résztvevők számára létrehozott partnerprogramokkal ?

Események közvetítése a Facebookon, a YouTube-on és a LinkedIn-en

Alkalmazza újra eseményeit rövid videóklipek, cikkek és podcastok formájában

A HeySummit korlátai

Az új felhasználók számára a platform túlterhelőnek tűnhet.

Az olyan funkciók, mint az e-mailes hírlevelek, a fejlett jegyvásárlás és a szponzori standok csak a legmagasabb szintű csomagokban érhetők el.

HeySummit árak

Starter: 49 USD/hó

Növekedés: 99 USD/hó

Siker: 349 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

HeySummit értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (19 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (32 értékelés)

9. Influitive

via Influitive

Az Influitive egyedi virtuális rendezvényplatformot kínál, amelynek célja, hogy gondtalan élményt nyújtson Önnek. Teljesen testreszabott webes és mobilalkalmazások segítségével korlátlan számú résztvevővel rendezhet élő eseményeket.

És tudod, mi a legjobb? Nem kell tudnod, hogyan kell használni a szoftvert, mert az Influitive csapata minden lépésnél együttműködik az esemény szervezőivel. Ők gondoskodnak a virtuális eseményplatform tervezéséről, felépítéséről és kezeléséről. ?️

Az alkalmazások testreszabhatók, hogy integrálhatók legyenek kedvenc streaming platformjaival, elmenthetik a munkamenetek lejátszásait, és akár szórakoztató gamification funkciókat is tartalmazhatnak, hogy a közönség figyelmét fenntartsák.

Influitive legjobb funkciói

Hozzon létre fórumokat a résztvevők közötti interakciókhoz szöveg, fotók, videók és fájlok segítségével.

Gyűjtsd össze a résztvevők adatait kérdőívek és szavazások segítségével

Szinkronizálja a résztvevők adatait a Salesforce és a Marketo rendszerrel, hogy az esemény után személyre szabott e-mail kampányokat indíthasson.

A platform 9 nyelvet támogat, köztük az angolt, a franciát, a németet és a spanyolt.

Influitive korlátai

Nincs ingyenes csomag, próba vagy demo elérhető.

A platformnak kevés natív integrációja van.

Influitive árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Influitive értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 240 értékelés)

10. Hopin

via Hopin

A Hopin segítségével különböző virtuális eseményeket kezelhet, például bevezetéseket, konferenciákat, állásbörzéket és termékbemutatókat. Bár a Hopin nem integrálható külső webinárium-eszközökkel, rendelkezik egy natív élő közvetítési stúdióval az események lebonyolításához.

A platform minimalista és modern felülettel rendelkezik, ami rendkívül egyszerűvé teszi a résztvevők számára a navigációt. A konferencia napirendjének megtekintése és a fő eseményen való részvétel mellett választhatnak, hogy részt vesznek-e a szekcióüléseken, kapcsolatokat építenek-e más résztvevőkkel, vagy megnézik-e az esemény kiállítóit az expo részlegben.

Hopin legjobb funkciói

Regisztrációs oldalak és e-mail sorozatok beállítása a részvétel növelése érdekében

Használja az olyan interaktív funkciókat, mint a képernyő megosztás, szavazások, kérdések és válaszok, valamint csevegés, hogy javítsa a résztvevők élményét.

Csatlakoztassa a Hopint több mint 40 marketing-, fordító- és játékalkalmazáshoz, mint például a Marketo, az Interprefy, a Kahoot! és a Mentimeter.

Készítsen jelenléti, közönség-elkötelezettségi és konverziós jelentéseket, és exportálja azokat CSV fájlként.

Hopin korlátai

Nem lehet eseményeket élőben közvetíteni a Facebookra és a YouTube-ra.

A fizetések elfogadásához csak a Stripe szolgáltatást használhatja.

A natív stúdió nem rendelkezik feliratozási funkcióval.

Hopin árak

750 USD/év/licenc áron kezdődik

Hopin értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (880+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 320 értékelés)

Minden alkalommal emlékezetes virtuális eseményeket szervezzen

A sikeres virtuális események háttérmunkájának kezelése stresszes lehet, de nem feltétlenül kell annak lennie. Használja a tervezési gondolkodási folyamatot, hogy felvázolja az esemény vízióját. Ezután válassza ki a legjobb virtuális eseményplatformot, hogy megvalósítsa vízióját. ?

A választott virtuális rendezvény szoftver mellett érdemes megfontolni a ClickUp használatát is az esemény tervezési szakaszának egyszerűsítéséhez. Használja a szoftvert a elvégzendő feladatok szervezéséhez és a csapatával való együttműködéshez, hogy minden időben elkészüljön.

Regisztráljon egy ClickUp-fiókra – örökre ingyenes – és kezdje el tervezni rendezvényét!