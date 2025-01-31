A 10 legjobb Google Trends alternatíva marketingesek számára 2025-ben

Nehéz lépést tartani a felmerülő témákkal és megjósolni, hogy mi fog tetszeni az embereknek a jövőben.

A Google Trends kiválóan alkalmas a fontos kulcsszavak megtalálására. Segít felismerni a trendeket, és megmutatja a népszerű témák népszerűségének hullámzását, így könnyebb megtervezni a márkád tartalmi naptárát.

A Google Trendsnek azonban vannak korlátai. Gyakran szükség lesz kiegészítő szoftverekre, például SEO-eszközökre és marketingtrend-keresőkre, hogy átfogóbb adatokat, sokszínű kulcsszó-elemzéseket és trendtémákat kapjon különböző platformokon és iparágakban.

A szilárd marketingstratégia kidolgozásához elengedhetetlen a kulcsszavak kutatása és a trendi témák felismerése. A marketingterv minden aspektusának lefedéséhez elengedhetetlen, hogy ne csak a Google Trends-re támaszkodjon.

Íme a 10 legjobb Google Trends alternatíva listája a marketingesek számára 2023-ban. Gondosan áttekintettük őket az árak, a funkciók, a vélemények és a pontosság szempontjából.

Mit kell keresnie a Google Trends alternatíváiban?

A Google Trends alternatívájának kiválasztásakor vegye figyelembe ezeket a kulcsfontosságú tényezőket. Íme egy részletes útmutató, amelyet érdemes figyelembe venni:

Adatváltozatoság: Keressen olyan platformokat, amelyek túlmutatnak az alapvető keresési trendeken, és több platformon és iparágban, különböző forrásokból származó betekintést nyújtanak.

Valós idejű frissítések: Keressen olyan eszközöket, amelyek valós idejű vagy gyakran frissített adatokat kínálnak, hogy lépést tudjon tartani a gyorsan változó trendekkel és a közönség érdeklődésével.

Átfogó elemzés: Válasszon olyan alternatívákat, amelyek mélyreható elemzéseket nyújtanak, lehetővé téve az adatok elemzését, a minták azonosítását és a trendek előrejelzését.

Testreszabási lehetőségek: Válasszon olyan platformokat, amelyek testreszabást tesznek lehetővé, így a kereséseket és elemzéseket az Ön egyedi igényeihez igazíthatja.

Pontosság és megbízhatóság: Győződjön meg arról, hogy az alternatíva pontos és megbízható Google Trends adatokat nyújt, minimalizálva a trendelemzésben előforduló esetleges pontatlanságokat.

A 10 legjobb Google Trends alternatíva

1. Mention.com

via Mention

A Mention.com egy valós idejű monitoring eszköz, amely kiválóan alkalmas meghatározott kulcsszavak nyomon követésére különböző közösségi média platformokon, fórumokon, blogokon és híroldalakon.

Nyomon követi a márkaismertséget, a vásárlói hangulatot és az elkötelezettséget bizonyos kulcsszavak és témák tekintetében. A nyomon követés mellett a Mention.com segít Önnek kapcsolatba lépni a közönségével a közösségi médián keresztül, és tartalmakat publikálni, hogy növelje társadalmi jelenlétét.

A legjobb funkciók:

Valós idejű adatok számos mutató alapján: Figyelje és kövesse nyomon a kulcsszavak hirtelen emelkedését és csökkenését az interneten, és szerezzen betekintést a felhasználói elkötelezettségbe és a közösségi média jelenlétbe.

Versenyzői elemzés: Ismerje meg versenytársai stratégiáit, és szerezzen betekintést közösségi média jelenlétükbe és aktivitásukba, hogy részletes versenytárselemzéssel előnyt szerezzen a piacon.

Közösségi csatornák kezelése : Szervezze, ütemezze és elemezze közösségi csatornáit könnyedén egy többcsatornás szerkesztői naptár segítségével.

Online márkafigyelés: Használja a Mention Használja a Mention márkamenedzsment funkcióit a hírnév mutatóinak méréséhez, a médiával való együttműködések pontos meghatározásához, a válságok proaktív figyelemmel kíséréséhez és kezeléséhez, valamint a márkastratégiájának megerősítéséhez.

Korlátozások megemlítése:

Néhány alapvető funkció hiányzik: olyan funkciók, mint a boole-keresés létrehozása utáni történeti adatok rögzítése, nem találhatók meg.

A keresés korlátozott : A nem megfelelő keresési beállítások miatt jelentős a kockázata annak, hogy fontos említéseket hagy ki.

Elavult felület: A felhasználók a mai szabványokhoz képest nehézkesnek találják a felületet.

Árak:

Egyéni csomag: 49 USD/hó felhasználónként

Professzionális csomag: 99 USD/hó felhasználónként

Pro Plus: 179 USD/hó felhasználónként

Vállalat: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények említése:

G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (250+ értékelés)

2. Similarweb

via Similarweb

A Similarweb segít a vállalkozásoknak, piaci elemzőknek és marketingeseknek lehetőségeket felfedezni, kockázatokat azonosítani és adat alapú döntéseket hozni, anélkül, hogy nagy felhajtást kellene csapniuk.

Nyomon követi a vásárlói viselkedést, elemzi a piaci trendeket, és betekintést nyújt versenytársai marketingstratégiájába. Még a legjobban teljesítő kulcsszavakat és tartalmakat is pontosan meghatározza.

A nemrégiben frissített v3 platform még tovább növeli a teljesítményt, így az elemzés gyorsabbá és pontosabbá válik.

A Similarweb legjobb funkciói:

Kiterjedt forgalmi adatok: Tekintse meg minden olyan webhely forgalmi adatait, amely havonta több mint 10 000 látogatót vonz. Szerezzen áttekintést webhelye online teljesítményéről olyan mutatók segítségével, mint a kilépési arány, a látogatásonkénti oldalak száma és az átlagos látogatás időtartama.

Többplatformos bontás: kapjon részletes forgalmi elemzést csatornák szerint kategorizálva, beleértve összehasonlító táblázatokat, például e-mailek és hirdetések, közösségi média és keresés, valamint régió, korcsoportok és demográfiai adatok alapján történő szegmentálást.

Chrome-bővítmény: Megjeleníti bármely webhely forgalmi adatait egy adott időtartamra vonatkozóan, és valós idejű oldal- vagy webhelyrangsorokat nyújt közvetlenül a böngészőjéből.

Regionális szűrés és növekedési mutatók: Ismerje meg a webhely földrajzi teljesítményét, és férjen hozzá a fő forgalmi forrásokra és növekedési stratégiákra vonatkozó részletes statisztikákhoz, amelyeket százalékok, grafikonok és kördiagramok segítségével vizuálisan ábrázolunk.

A Similarweb korlátai:

Korlátozott adatablak: A Similarweb ingyenes kiterjesztése csak az elmúlt hat hónap adatait jeleníti meg.

A pontosság nem a legjobb: bár a mutatók irányultsági pontosságot nyújtanak, nem biztos, hogy pontos abszolút volumenadatokat adnak.

Szinthez kötött funkciókészlet: Számos fejlett funkció csak a drágább szinteken érhető el.

Similarweb árak:

Egyéni tervezet: Ingyenes

Professzionális csomag: Egyedi árazás

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Similarweb értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (250+ értékelés)

3. Buzzsumo

via BuzzSumo

A Buzzsumo egy sokoldalú tartalommarketing eszköz, amely különböző marketingstratégiákban segít, az eléréstől és felfedezéstől a kutatásig és monitorozásig.

Használja ki a 700 000 aktív szakemberből álló átfogó újságírói adatbázist, amely havonta 330 000 profilfrissítéssel rendelkezik, hogy kapcsolatba lépjen nagy hatással bíró, erős társadalmi elkötelezettséget mutató személyekkel.

Mesterséges intelligenciával működő eszközével pontosabb niche témájú eredményeket kap, így gyorsan releváns szövegeket írhat. Valós idejű trendekhez, virális történetekhez és világszerte 8 milliárd cikkhez férhet hozzá, ami megkönnyíti a tartalomötletek generálását és a 15 perctől 5 évig terjedő mélyreható elemzéseket.

A BuzzSumo legjobb funkciói:

AI-alapú író: Írjon hatékonyabb szövegeket Írjon hatékonyabb szövegeket a Buzzsumo beépített AI-alapú szövegszerkesztő eszközével , amely segít kidolgozni a szöveg ötleteit és olyan szövegeket létrehozni, amelyek rezonálnak a célközönségével.

Kiterjedt felfedezési lehetőségek: Hozzáférés több mint 8 milliárd webcikkből álló archívumhoz, amely inspirációt és értékes betekintést nyújt.

Részletes monitorozás: Használja a Buzzsumo nyomkövető eszközeit, hogy pontosan nyomon követhesse az említéseket, trendeket és frissítéseket, és versenytársakról szóló információkat szerezzen, hogy versenyelőnyben maradjon.

Eszközök a jobb tartalmi stratégia és tervezéshez: Fedezze fel és szűrje a tartalmakat a közönség érdeklődése és a trendi témák alapján.

A BuzzSumo korlátai:

Magas árak: A felhasználók a Buzzsumót drágának tartják.

Pontossági aggályok: A Topic Explorer funkció nem segítőkész és pontos, mivel hajlamos az összes szót egyetlen panelen megjeleníteni.

Esetenként irreleváns említések: Előfordul, hogy a Buzzsumo által nyújtott említések és riasztások nem elég konkrétak.

BuzzSumo árak:

Egyéni: 199 USD/hó felhasználónként

Ügynökségek számára: 299 USD/hó öt felhasználó számára

Csomag: 499 USD/hó 10 felhasználó számára

Vállalati: 999 USD/hó 30 felhasználó számára

BuzzSumo értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

4. Robbanásszerűen terjedő témák

via Exploding Topics

Az Exploding Topics átvizsgálja az internetet, hogy kategóriák szerinti trendeket találjon. Fedezze fel a trendi témákat és a hamarosan megjelenő termékeket, mielőtt a piac többi szereplője rájönne.

Az Exploding Topics felülmúlja a Google Trends szolgáltatást, mivel lehetővé teszi új, eddig ismeretlen trendek kutatását és felfedezését. Csak ki kell választania az érdeklődési körét, a többit az eszköz elvégzi.

Az Exploding Topics legjobb funkciói:

Intelligens trendelemzés: Fedezze fel a közelgő és gyorsan növekvő trendeket jóval több mint egy évvel azelőtt, hogy azok megjelennek a piacon, egy intelligens trendfelismerő algoritmus segítségével, amely több millió adatpontot használ fel.

Részletes elemzés: Ismerje meg a legjobban teljesítő kereséseket, beszélgetéseket és említéseket az interneten!

Széles idővonal: Hozzáférhet és elemezhet akár 15 évre visszamenőleges vagy legfeljebb három hónapos múltbeli adatokat, emellett valós időben kaphat azonnali trendriasztásokat.

API-hozzáférés: Merüljön el a különböző szektorok, például a SaaS, a pénzügy, az egészségügy, az üzleti élet, a DTC, az edtech, a CPG és mások jövőbeli trendjeiben!

A robbanásszerűen terjedő témák korlátai:

Néha pontatlan: A trendek közötti nagy eltérés gyakran megtévesztő növekedési mutatókhoz vezet.

Nincs összefoglalás : Csak a trendeket mutatja, a trendekkel kapcsolatos információk nélkül.

Nincs testreszabási lehetőség: minimális testreszabási lehetőségekkel rendelkezik, és nem integrálható több böngésző kezdőlapjával.

Exploding Topics árak:

Egyéni csomag: 39 USD/hó felhasználónként

Befektetői csomag: 99 USD/hó felhasználónként

Üzleti terv: 299 USD/hó felhasználónként

Exploding Topics értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Keywordtool. io

via Keywordtool

A Keywordtool egy praktikus eszköz, amely a Google Autocomplete segítségével automatikusan megtalálja a legjobb kulcsszavakat.

Ez egy hatékony alternatíva a Google Trends és a Google Keyword Planner szolgáltatásokhoz, mivel ennek a kulcsszó-eszköznek az ingyenes verziója egyetlen keresési kifejezésre több mint 750 hosszú farkú kulcsszó-javaslatot generálhat. Felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújt a tartalommarketingesek és a tartalomkészítők számára.

A Keywordtool.io legjobb funkciói:

Nincs regisztrációs gond: azonnal belevághat a kulcsszavak generálásába, anélkül, hogy időt pazarolna fiók létrehozására.

A megbízhatóság a középpontban: Összpontosítson a kulcsszavak generálására a Keywordtool robusztus algoritmusával, amely 99,9%-ban hibátlanul működik.

Páratlan eredmények: Azonnal több mint 750 hosszú farkú kulcsszót generálhat. Hozzáférhet valódi felhasználók kereséseiből származó kulcsszó-javaslatokhoz tartalomkészítés, keresőmotor-optimalizálás, kattintásalapú hirdetések vagy egyéb marketingtevékenységek céljából.

Nemzetközi SEO támogatás: A fizetős csomagok minden Google-domainre és nyelvre kiterjednek, és pontos keresési volumenadatokat, kattintásonkénti költségeket és Google Ads versenyadatokat kínálnak 192 támogatott országban, 50 236 konkrét helyszínen és 46 nyelven.

A Keywordtool.io korlátai:

Nem a legpontosabb adatok: Az adatok pontossága javítható, mivel néha eltérések vannak a Google keresési volumen adatai és más kulcsszó eredmények között.

Szinthez kötött funkciók: Néhány alapvető funkció, például a keresési volumen, a drágább szintekhez van kötve.

Drága: A fizetős csomagok nem a legköltséghatékonyabbak a piacon.

Keywordtool. io árak:

Ingyenes verzió: Elérhető

Pro Plus: 79 USD/hó felhasználónként

Pro Basic: 69 USD/hó felhasználónként

Pro Business: 159 USD/hó 10 felhasználó számára

Keywordtool. io értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

6. Treendly

via Treendly

A Treendly egy másik sokoldalú és hatékony eszköz, amely összeállítja és részletes betekintést nyújt az új és válogatott trendekbe.

Minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyet 2023-ban egy kulcsszóelemző eszköztől elvárhat. Azonnal felfedezheti bármely téma vagy kulcsszó trendjeit és szezonalitását különböző régiókban.

A Treendly összegyűjtött esettanulmányai értékes betekintést nyújtanak a trendek működésébe az egyes iparágakban.

A Treendly legjobb funkciói:

Trendek összeállítása: Készítsen és kezeljen könnyedén exkluzív trendgyűjteményt a műszerfalon, valós idejű frissítésekkel.

Iparági monitorok: Azonosítsa a virágzó és hanyatló iparágakat egy adott időtávon belül, hogy megalapozott, adatalapú döntéseket hozhasson és finomítsa SEO-stratégiáját.

Okos javaslatok kapcsolódó kulcsszavakra: Fedezze fel a kapcsolódó kulcsszavakat, amelyeket az emberek keresnek a népszerű weboldalakon bármely érdekes témával kapcsolatban.

Trendelőrejelzés: Használjon prediktív algoritmusokat, amelyek a vásárlói hangulat szegmentálását és a piaci trendek elemzését használják fel annak előrejelzésére, hogy egy trend hogyan fog alakulni a következő hónapokban.

A Treendly korlátai:

Korlátozott Starter csomag: A belépő szintű csomag korlátozott funkciókat kínál.

Nincs hozzáférés az egyéni jelentésekhez: Az alapszintű felhasználók nem férhetnek hozzá az egyéni jelentésekhez.

A versenytársakhoz képest drága: Nem a legkedvezőbb árú lehetőség a piacon.

Treendly árak:

Ingyenes csomag: elérhető

Starter csomag: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Treendly értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Yandex

via Yandex

A Yandex, amely eredetileg az orosz közönséget célozta meg, mára globális piacot hódított meg. Kiterjeszti a kulcsszó-kutatási szolgáltatásokat, és statisztikákat nyújt a keresett kulcsszóra vagy kifejezésre vonatkozóan.

A Yandex felsorolja mások által ugyanazon szóra vagy kifejezésre végzett hasonló kereséseket is. Bemutatja, hogy egy márka várhatóan hányszor jelenik meg, ha ezt a szót kulcsszóként használja.

A Yandex kulcsszóstatisztikái kiemelkednek azzal, hogy régiók szerinti kulcsszóstatisztikákat is megjelenítenek.

A Yandex legjobb funkciói:

Többnyelvű támogatás: A Yandex Search több nyelvet támogat, így a felhasználók különböző nyelveken kereshetnek.

Keresési javaslatok: A felhasználók lekérdezéseinek beírása közben valós időben kínál keresési eredményeket, gyorsítva és finomítva az eredményeket, ezzel javítva a keresési folyamatot.

Régió-specifikus eredmények: A Yandex régiók szerinti kulcsszóstatisztikákat kínál, amelyek segítségével hatékonyan célozhatja meg ügyfeleit földrajzi alapon.

Indexelési algoritmus: A Yandex egy belső indexelési algoritmust használ, amely relevánsabb eredményeket szolgáltat, ezzel megkülönböztetve magát a többi kulcsszó-kutatási eszköztől.

A Yandex korlátai:

Nincs adatvédelem : A Yandex nem rendelkezik privát móddal, így a felhasználók nem tudják bizalmasan kezelni a keresési eredményeiket.

Kevesebb relevancia: Egyes felhasználók panaszkodnak, hogy a Yandex kulcsszókeresési eredményei kevésbé relevánsak, mint más eszközöké, például a Google Trendsé.

Kevésbé felhasználóbarát: A Yandex kulcsszó-kutatásra való használatának másik hátránya, hogy más eszközökhöz képest kevésbé felhasználóbarát.

Yandex árak:

Ingyenes

Yandex értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Trend Hunter

via Trend Hunter

A Trend Hunter kiemelkedik a jelenlegi trendek, különösen a fizikai termékek terén történő pontos meghatározásával. Lehetővé teszi, hogy elmélyüljön a legújabb online trendekben olyan platformokon, mint a TikTok, az Instagram és a Twitter.

A Google Trends kulcsszóalapú kutatásával ellentétben a Trend Hunter nem hasonlóan működik, hanem a legújabb trendek keresését teszi lehetővé. Naponta számos innovatív ötletet, virális hírt és popkultúra-elemzést kínál.

A Trend Hunter legjobb funkciói:

Trendek azonosítása: Azonosítsa és használja ki a legújabb trendeket, hogy beépíthesse azokat marketingstratégiáiba.

Több platformon elérhető eredmények: A Trend Hunter azonosítja és bemutatja a trendeket különböző alkalmazásokban, például az Instagramon, a Twitteren, a TikTokon stb.

Felfedező eszköz: Vessen egy pillantást a különböző márkák által alkalmazott népszerű marketingtrendekre!

Hatalmas trendadatbázis: Szerelkezzen fel egy hatalmas, világszerte gyűjtött trendadatbázissal!

A Trend Hunter korlátai:

Nincs kulcsszó-kutatás: Bár a Google Trends helyettesítőjének tekintik, nem teszi lehetővé a kulcsszavak kutatását a legfontosabb kifejezések azonosítása érdekében.

Nincs konkrét kutatás: A Trend Hunter csak a piacon jelenleg tapasztalható általános trendek megtekintését teszi lehetővé, a kulcsszavak statisztikáinak részleteit nem.

Trend Hunter árak:

Ingyenes csomag: elérhető

Pro: 199 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Trend Hunter értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Semrush

A Semrush segítségével

A Semrush az online marketingesek kedvence, sokoldalú marketingplatformként ünnepelt, amely sokféle tartalmi stratégiai eszközzel látja el Önt.

A Semrush egyik legnépszerűbb funkciója a rangsor-követési képessége, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy figyelemmel kísérjék az oldalak rangsorát és nyomon kövessék a versenytársak tartalmát.

Különböző csomagokat kínál a legfontosabb funkciók eléréséhez.

A Semrush legjobb funkciói:

Versenyzőelemzés: A Semrush kiemelkedik a versenytársak nyomon követésének lehetőségével, amely értékes betekintést nyújt a hatékony marketingstratégiák kidolgozásához.

Egyedi tervezetek: A szoftver egyedi tervezeteket is kínál az egyedi igényekkel rendelkező vállalkozások számára.

Helyzetkövetés: Figyelje az oldalak rangsorolását, és hatékony marketingstratégiákat dolgozzon ki a helyzetkövető funkcióval.

A Semrush korlátai:

Bonyolultság: Bár felhasználóbarát, a Semrush számos funkciója miatt túlterhelheti a technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználókat.

Árak: Széles körű funkcióival a Semrush arra késztetheti a technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználókat, hogy olyan funkciókért fizessenek, amelyeket valószínűleg nem fognak használni.

A versenytársakhoz képest drága: A Semrush drágább eszköz lehet, mint más, olcsóbban elérhető hasonló eszközök.

Semrush árak:

Pro: 129,95 dollár havonta

Guru: 249,95 dollár havonta

Üzleti: 499,95 USD havonta (egyedi csomagok is rendelkezésre állnak)

Semrush értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2100+ értékelés)

10. Insider Intelligence

via Insider Intelligence

A Business Insider és az eMarketer által működtetett Insider Intelligence trendinformációkat nyújt az iparágak vertikális szegmenseiben. Hozzáférést biztosít trendelőrejelzési eszközökhöz, és szakértői interjúk, infográfikák, cikkek és jelentésekből álló tartalomkönyvtárat tartalmaz.

Az Insider Intelligence egy rendkívüli erőforrás-bázis, amelyből igényeinek megfelelő tartalmakat meríthet és felhasználhat.

Az Insider Intelligence legjobb funkciói:

Hozzáférés gazdag forrásokhoz: Hozzáférés egy sor forráshoz és hírhez

Trendelőrejelzések: A trendekkel kapcsolatos hírlevelek mellett ez az eszköz trendelőrejelzéseket is bemutat, amelyeket marketingstratégiáiban felhasználhat.

Rendszeres frissítés: az Insider Intelligence minden nap trendjelentéseket küld, hogy naprakész legyen a legújabb változásokkal kapcsolatban.

Átfogó lefedettség: Az adatok az iparágak és kategóriák legújabb trendjeit mutatják be.

Az Insider Intelligence korlátai:

Trend-specifikus : Az Insider Intelligence inkább a legújabb trendekre koncentrál, mint a kulcsszó-kutatási statisztikákra.

Néha irreleváns: Nem tagadható, hogy az Insider Intelligence olyan eredményeket is szolgáltathat, amelyek nem feltétlenül relevánsak a kívánt eredmények szempontjából.

Drága: Az Insider Intelligence-en keresztül szerzett információk más : Az Insider Intelligence-en keresztül szerzett információk más marketingeszközökkel is viszonylag alacsonyabb költségekkel megszerezhetők.

Insider Intelligence árak:

Egyedi árazás

Insider Intelligence értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

A SEO és a piacelemző eszközök kétségkívül felbecsülhetetlen értékűek a márkák számára. De gondolt már olyan platformokra, mint a ClickUp? A ClickUp kiemelkedő teljesítményt nyújt a projektmenedzsment és az AI-támogatás terén, jelentősen javítva a működést és növelve a termelékenységet az Önéhez hasonló vállalkozások számára.

A ClickUp összehozza csapatait, hogy egy helyen tervezzenek, kövessenek nyomon és működjenek együtt bármilyen projekten.

ClickUp AI integráció a Google Docs-ban

A Google Docs használata közben a ClickUp mesterséges intelligenciája segít finomítani a szöveget az Ön igényeinek megfelelően – legyen szó egyszerűsítésről vagy bonyolításról, szöveg beszúrásáról vagy a tartalom csökkentéséről.

A ClickUp a meglévő szövegek finomításán túl segít e-mail vázlatok és blogbejegyzések megírásában is, így hatékonyan időt takarít meg Önnek.

A ClickUp AI nyelveket is lefordít, helyesírási és nyelvtani hibákat javít, valamint jövedelmező ötleteket generál az írói blokk leküzdésére.

Használja a ClickUp AI-t a gyorsabb íráshoz, szövegek összefoglalásához és finomításához, e-mail válaszok generálásához és még sok máshoz.

ClickUp projektmenedzsment

A ClickUp élő irányítópultokat és összekapcsolt munkafolyamatokat hoz létre a gyorsabb és hatékonyabb együttműködés érdekében. Segít egyszerűsíteni a tartalomtervezést és -kezelést, így időt takaríthat meg és optimalizálhatja a tartalommal kapcsolatos feladatokat.

Szervezze meg munkáját, kezelje projektjeit és automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Gen AI támogatás: Készítsen kiváló minőségű tartalmakat az AI segítségével!

Beépített helyesírás-ellenőrző: Engedélyezze a helyesírás-ellenőrzést, a nyelvtani ellenőrzést és a fordítást a ClickUp platformon belül.

Tartalomkezelő: Egyszerűsítse a projektmenedzsmentet és a tervezést Egyszerűsítse a projektmenedzsmentet és a tervezést a ClickUp tartalomkezelővel

Ötletelés támogatása: Kreatív tartalmi ötletek és stratégiák kidolgozása

Tegye jobbá: Csiszolja a szöveget, hogy vonzóbbá és egyszerűbbé váljon Csiszolja a szöveget, hogy vonzóbbá és egyszerűbbé váljon a ClickUp marketing segítségével.

Készítsen stratégiát és hajtson végre marketingkampányokat a ClickUp segítségével!

A ClickUp korlátai

Tanulási idő: Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a fejlett funkciók használatának elsajátítása.

ClickUp árak

Négy különböző árazási terv áll rendelkezésre, a csapat méretétől és a funkciók követelményeitől függően:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

Forradalmasítsa munkafolyamatát a Google Trendsen túl a ClickUp segítségével

A Google Trends sokszínű alternatíváinak felfedezése során a ClickUp a marketingesek számára igazi erőforrásnak bizonyul.

Sokoldalú mesterséges intelligenciája új értelmet ad a termelékenységnek, kifinomult szövegjavaslatokat kínál, segíti a tartalomkészítést és racionalizálja a közös munkameneteket. A ClickUp nem csak lépést tart a fejlődéssel, hanem előreviszi Önt a racionalizált működés, a hatékony tartalomkezelés és a gyorsított együttműködés felé – végső soron átalakítva azt, ahogyan 2023-ban és azután navigál és hódítja meg a digitális szférát.