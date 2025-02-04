A 10 legjobb WordPress-alternatíva 2025-ben (vélemények és árak)

Egy olyan világban, ahol minden termék és szolgáltatás egy Google-kereséssel elérhető, a funkcionális és esztétikus weboldal megléte elengedhetetlen a vállalkozások számára.

Egyedülálló online jelenlétre van szüksége, hogy kiemelkedjen a tömegből, kapcsolatba lépjen az ügyfelekkel, növelje márkájának ismertségét és növelje bevételeit. Ehhez pedig a megfelelő eszközökre és platformra van szüksége.

Sokak számára a WordPress az egyértelmű választás. Tartalomkezelő rendszere egyszerűvé teszi a blogok, weboldalak és webáruházak létrehozását, még a technika iránt nem érdeklődők számára is.

De bármennyire is jó a WordPress, nem minden típusú szervezet számára alkalmas. Más tartalomkezelő eszközök jobban megfelelhetnek céljainak és technikai igényeinek.

Tehát, ha teljesen új weboldalt épít, vagy a WordPressről való áttérést fontolgatja, érdemes megnéznie a 10 legjobb WordPress-alternatívát.

De először is tudnia kell, hol kezdje.

Mit kell keresnie a WordPress alternatívákban?

A WordPress alternatívák listájából válasszon, figyelembe véve üzleti céljait és igényeit. Válassza ki az Ön számára legmegfelelőbb platformot mind az ár, mind a képességek tekintetében.

Íme a figyelembe veendő legfontosabb pontok:

Könnyű használat: Válasszon egy könnyen használható, testreszabható platformot. Ha nem fejlesztő, akkor egy kódolás nélküli platform, amely drag-and-drop weboldal-készítővel és egyszerűsített navigációval rendelkezik, megkönnyíti a karbantartást. Skálázhatóság: Győződjön meg arról, hogy a platform skálázható, hogy a növekedés során nagyobb mennyiségű tartalmat és növekvő weboldal-forgalmat tudjon kezelni. SEO funkciók: Még soha nem volt ennyi tartalom online, mint manapság. A rangsorolási esélyeinek javítása érdekében nem csak jó tartalmat kell létrehoznia, hanem olyan weboldal-készítővel is együtt kell dolgoznia, amely SEO-bővítményeket kínál vagy harmadik féltől származó SEO-eszközöket integrál. Sablonok: Keressen olyan WordPress-alternatívákat, amelyek testreszabható sablonokat és témákat kínálnak. Ezzel időt takaríthat meg, és olyan weboldalakat hozhat létre, amelyek vonzó és dinamikus ügyfélélményt nyújtanak. Integráció más platformokkal: Gondoskodjon a kompatibilitásról az üzleti igényeinek megfelelő harmadik féltől származó eszközökkel és szolgáltatásokkal. Ha például termékeit közvetlenül a weboldaláról értékesíti, győződjön meg arról, hogy a választott weboldal-készítő integrálható fizetési átjárókkal, e-mail marketinggel és elemző eszközökkel. Weboldal teljesítmény: Válasszon egy olyan weboldal-készítőt, amely jobb teljesítményt és hibamentes felhasználói élményt nyújt. Ez többek között gyorsabb oldalbetöltési időt, megbízható rendelkezésre állást és reszponzív dizájnt jelent.

A 10 legjobb WordPress-alternatíva 2024-ben

Most, hogy már tudja, hogyan válasszon a legjobb WordPress-alternatívák közül az Ön igényeinek megfelelőt, íme a 10 legjobb lehetőség listája.

1. Drupal

via Drupal

A Drupal egy nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer (CMS), amely globális kormányzati szervek, médiavállalatok és oktatási intézmények weboldalainak motorját működteti.

Robusztus és testreszabható tartalomkezelő keretrendszere nagy mennyiségű tartalmat, adatot és forgalmat kezel mindenféle weboldal számára – a személyes blogoktól a nagyvállalatok weboldaláig.

A legjobb rész? A kisebb technikai képességekkel és erőforrásokkal rendelkező kisvállalkozások is könnyedén kezelhetik a Drupal weboldalakat az egyszerű eszközöknek, például a drag-and-drop építőnek és a kész webdesign sablonoknak köszönhetően. Ez teszi a WordPress egyik legnépszerűbb alternatívájává.

Ugyanakkor a fejlesztőknek olyan architektúrát is kínál, amely lehetővé teszi számukra, hogy a Drupal modell- és modulkönyvtárát felhasználva weboldal-funkciókat tervezzenek, építsenek és fejlesszenek.

A Drupal legjobb funkciói

Növelje a biztonságot adatbázis-titkosítással és felhasználói hozzáférés-vezérléssel

Fordítsa le a tartalomtípusokat, a felhasználói felületeket és a webhely egyéb elemeit a felhasználó által preferált nyelvre.

Erős API-támogatást és integrációt kap harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például kampányok és közösségi média tartalomnaptárak létrehozására szolgáló marketingautomatizálási eszközökkel.

Használja a verziókezelést és a tartalom felülvizsgálatát a zökkenőmentes együttműködés érdekében.

A Drupal korlátai

Sok RAM-ot és a teljes szerverinfrastruktúra frissítését igényli.

Gyakori frissítéseket igényel

Drupal árak

Ingyenes

Drupal értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (440+ értékelés)

2. Adobe Commerce (Magento)

az Adobe Commerce-en keresztül

Az Adobe Commerce egy népszerű e-kereskedelmi CMS-megoldás, amely robusztus, skálázható és testreszabható online áruházakat kínál.

Támogatja a headless commerce-t, egy olyan architektúrát, amely elválasztja az online áruház front-endjét a biztonság, az adatfeldolgozás, az üzleti logika stb. operatív back-endjétől, így nagyobb sebességet és skálázhatóságot biztosít.

A platform fejlett termékkezelési funkcióiról, sokféle testreszabható témájáról és moduláris felépítéséről ismert, amely támogatja a weboldal-fejlesztéshez szükséges bővítményeket. Intuitív kialakítású és átfogó ügyfélviselkedés-elemzést nyújt, ami erős WordPress-alternatívává teszi.

Az Adobe Commerce egy virágzó fejlesztői közösséggel is rendelkezik, ahol a felhasználók kapcsolatba léphetnek egymással és ötleteket cserélhetnek. Ez biztosítja a CMS keretrendszer folyamatos frissítését és fejlesztését.

Azonban niche beállítása és fejlesztése miatt az Adobe Commerce általában drágább, ellentétben a WordPress-szel. Közepes és nagy e-kereskedelmi vállalkozások számára alkalmasabb, mint kisebb üzletek számára.

Ha alacsony költségekkel szeretne online áruházat építeni vállalkozásának, kipróbálhatja a cég másik termékét, a Magento Open Source-t.

Az Adobe Commerce legjobb funkciói

Beépített ügyfélkapcsolat-kezelő eszközök, például készlet- és rendeléskövetés, valamint dinamikus termék- és tartalomjavaslatok.

AI-alapú termékajánló funkciók a gazdagabb, személyre szabottabb ügyfélélményért, amely javíthatja a konverziós arányokat.

Többnyelvű és több pénznem támogatása a nemzetközi piacok számára

Optimalizált mobil vásárlási élmény okostelefonok és táblagépek felhasználói számára

Az Adobe Commerce korlátai

A magas szervererőforrás-fogyasztás miatt viszonylag drágább.

A testreszabáshoz meredek tanulási görbe szükséges

Adobe Commerce árak

Adobe Commerce Pro: Egyedi árazás

Kezelési szolgáltatások: Egyedi árazás

Adobe Commerce értékelések és vélemények

G2: 4/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 600 értékelés)

3. Joomla

via Joomla

A Joomla, egy nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer, 2005 óta népszerű WordPress-alternatíva, amely weboldalak, kiterjesztések és más típusú online alkalmazások készítésére használható.

A felhasználók felhatalmazására összpontosít, és nem igényel fejlett HTML- és CSS-ismereteket, hasonlóan a WordPress-oldalakhoz, amelyeket Ön is létrehozhat. A felhasználók a Joomla többféle sablonjára és kiterjesztésére támaszkodhatnak, hogy egyedi webes jelenlétet építsenek ki vállalkozásuk számára.

Tudta, hogy több mint 8000 Joomla kiterjesztés áll rendelkezésére weboldala funkcionalitásának bővítéséhez? A Joomla felhasználók egyik legjelentősebb előnye, hogy hozzáférhetnek egy nagy weboldal-készítő közösséghez, amely gyors visszajelzésekkel és egyszerű megoldásokkal áll rendelkezésre problémáik megoldásában.

A Joomla legjobb funkciói

Kezelje könnyedén a tartalmakat egy háromszintű cikkrendszer és egy WYSIWYG szerkesztő segítségével.

Több mint 70 nyelvű fordítási csomagok, valamint tartalomszervezési támogatás a globális pozícionáláshoz.

Rendszeres kiadások, javítások és kiterjesztések a további biztonság érdekében

Javítsa weboldalának rangsorolását különböző SEO-barát funkciók segítségével, mint például a nagymértékben testreszabható URL-struktúrák, a keresőmotorok számára barátságos URL-ek és a meta tagek.

Javítsa weboldalának adminisztrációját intelligens hozzáférés-vezérléssel

A Joomla korlátai

A korlátozott kiegészítő modulok korlátozzák a weboldal tervezését.

A fizetős bővítmények gyakran lassítják weboldalának teljesítményét.

Joomla árak

Ingyenes

Joomla értékelések és vélemények

G2: 4/5 (370+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 600 értékelés)

4. Squarespace

via Squarespace

Bár a haladó WordPress-felhasználók számára a Squarespace nem feltétlenül a legjobb WordPress-alternatíva, a kis- és középvállalkozások körében nagyon népszerű. És jó okkal!

Az intuitív drag-and-drop szerkesztő és a jól megtervezett sablonok segítségével a felhasználóknak nincs szükségük technikai ismeretekre ahhoz, hogy gyönyörű, reszponzív weboldalakat készítsenek. Ez lehetővé teszi a weboldalak meglehetősen gyors elindítását is, ami előnyös a bloggerek, a kreatív szakemberek és a kisvállalkozások számára.

Az all-in-one weboldal-készítő és tárhelyszolgáltató platformként a Squarespace mindent tartalmaz, az ingyenes domainnévtől a domainregisztrációig és a weboldal karbantartásáig. Támogatja a blogoldalakat, az analitikát és az e-kereskedelmi funkciókat, így ideális nagyvállalatok számára.

A Squarespace vonzerejét növeli, hogy képes integrálni a közösségi média alkalmazásokat és platformokat a felhasználói fiókokkal, így átfogó online jelenlétet építhet ki.

A Squarespace legjobb funkciói

Válasszon több mint 100 professzionálisan tervezett sablon közül, beleértve az előre megtervezett videós sablonokat is.

Kezelje weboldalát útközben egy mobilalkalmazással

Gondoskodjon arról, hogy weboldala minden eszközön zökkenőmentesen működjön a reszponzív dizájn kompatibilitásának köszönhetően.

Használja ki a készletkezelés, a rendeléskezelés és a fizetési átjárók előnyeit!

Integrálja harmadik féltől származó eszközökkel, például kampányokhoz szükséges marketingautomatizálási eszközökkel, marketingtervekhez szükséges sablonokkal és SEO-eszközökkel.

Gyűjtsön információkat a weboldal forgalmáról, a vásárlói viselkedésről és a tartalom népszerűségéről.

A Squarespace korlátai

Egyes bővítmények drágák

A sablonok és témák nagy száma miatt a tervezési rugalmasság korlátozott.

Lehetséges teljesítménycsökkenés jelentős forgalomnövekedés esetén

Squarespace árak

Személyes : 16 USD/hó

Üzleti: 23 USD/hó

Commerce (Basic) : 27 USD/hó

Kereskedelem (haladó): 49 USD/hó

Squarespace értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2800 értékelés)

5. PrestaShop

via PrestaShop

A PrestaShop kiváló WordPress-alternatíva, kifejezetten e-kereskedelmi felhasználásra. Ez egy nyílt forráskódú alternatíva, amely skálázható és rugalmas platformot biztosít azoknak a kereskedőknek, akik online áruházat szeretnének létrehozni.

Az USP-je abban rejlik, hogy speciális funkciókat és fejlett szolgáltatásokat kínál a katalógus, a kosár, a fizetési folyamat, a fizetések és a szállítás kezeléséhez – olyan területeken, ahol a WordPress számos bővítményt igényelne.

A szélesebb körű funkciók tekintetében a PrestaShop egy CMS-t is biztosít az áruház tartalmának, blogjának és dizájnjának testreszabásához. Több mint 5000 modul és téma közül választhat, hogy gyorsan bővítse online jelenlétét és weboldalának funkcióit.

A PrestaShop legjobb funkciói

Használja ki a komplex e-kereskedelmi funkciókat, mint például a termékek katalógusba rendezése és az adószámítás a felhasználó helye alapján.

Használjon fordítási csomagokat a tartalomkezeléshez több mint 75 nyelven.

Integráljon harmadik féltől származó SEO- és marketingeszközöket kampányok futtatásához és a weboldal rangsorának javításához.

Egyszerűsítse az ügyfélfiókok létrehozását egyablakos folyamat segítségével, csökkentve ezzel a kosár elhagyásának eseteit.

Használja a beépített elemzési és jelentési bővítményeket az online értékesítés és a vásárlói magatartás nyomon követéséhez, valamint az ügyfélszolgálat és az ügyfélélmény javításához.

A PrestaShop korlátai

Drága és nem túl testreszabható

Egyes felhasználók megbízható közösségi támogatás hiányáról számoltak be.

Magasabb hosting követelmények, amelyek sebességi problémákat okoznak

PrestaShop árak

Classic: Ingyenes

Hosted: 26 dollártól/hónap

Egyedi: Egyedi árazás

PrestaShop értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (140+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

6. Webflow

via Webflow

A Webflow lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kódolás nélkül intuitív és reszponzív weboldalakat készítsenek és tervezzenek.

Drag-and-drop felülete, animációs motorja, WYSIWYG szerkesztője és webdesign elemei segítségével könnyedén professzionális weboldalakat hozhat létre, emellett pedig rugalmasságot biztosít a kód írásához további testreszabás céljából.

A kisvállalkozások és nagyvállalatok igényeinek kielégítésére a Webflow hosting infrastruktúrát is kínál, hogy a platformon létrehozott weboldalak gyorsak és megbízhatóan működjenek.

A Webflow jól felszerelt tartalomkezelő rendszeréről ismert, amely dinamikus tartalom létrehozását és e-kereskedelmi weboldalak támogatását teszi lehetővé, így népszerű blogplatform lett a tartalomalkotók körében.

A Webflow legjobb funkciói

Lépjen be a Webflow University-be, ahol hatalmas könyvtár áll rendelkezésre a weboldalak optimális létrehozásáról, szerkesztéséről és karbantartásáról szóló útmutatókkal.

Használjon elemzési és jelentési eszközöket a weboldal látogatóinak viselkedési adatainak rögzítéséhez űrlapok (legördülő menük, jelölőnégyzetek, szövegmezők stb.) segítségével.

Kód hozzáadása a weboldal tervezésének testreszabásához

Integrálja marketing, közösségi média és SEO projektmenedzsment eszközökkel

Ellenőrizze a felhasználók hozzáférését a platformhoz az együttműködés érdekében

A Webflow korlátai

Nincs éjjel-nappali ügyfélszolgálat

Korlátozott funkcionalitás, például nincs többnyelvű támogatás

Webflow árak

Általános

Starter: Ingyenes

Alap: 14 USD/hó

CMS: 23 USD/hó

Üzleti: 39 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

E-kereskedelem

Alapcsomag: 29 USD/hó

Plusz: 74 USD/hó

Haladó: 212 USD/hó

Webflow értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

7. Wix

via Wix

A Wix egy WordPress-alternatíva kezdő weboldal-készítők számára, akik a kiterjedt funkciókészlet és a testreszabható bővíthetőség helyett az elérhetőséget és a könnyű használatot értékelik.

Ez egy felhőalapú weboldal-készítő és blogplatform, amely webtárhely- és tervezési szolgáltatásokat kínál, így egy all-in-one megoldásnak számít. A Wix professzionális weboldal-tervezési sablonjairól ismert, amelyekhez alig szükségesek programozási ismeretek.

A Wix rendkívül testreszabható funkciói és tervezési sablonjai számos iparágban alkalmazhatók, így rendkívül sokoldalúak. E-kereskedelmi funkciókat is támogat, így ideális megoldás technikai kapacitásaikban korlátozott kis- és középvállalkozások számára.

A Wix App Market segítségével, amely több mint 500 alkalmazást kínál, további funkciókat is hozzáadhat.

A Wix legjobb funkciói

AI-alapú weboldal-készítő

Egyedi e-kereskedelmi funkciók, mint például online fizetés, kosár elhagyásának visszafordítása és készletkezelés.

Tároljon videókat és PDF-brosúrákat a Wixen, hogy azokat beágyazhassa weboldalába, és még vonzóbb élményt nyújthasson látogatóinak.

A Wix korlátai

Viszonylag drága

Kényszerített hirdetések az ingyenes csomagban

A weboldal élesítése után a sablonok nem módosíthatók

Wix árak

Light: 16 USD/hó

Alap: 27 USD/hó

Üzleti: 32 USD/hó

Business Elite: 159 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Wix értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (9300+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Wix alternatívákat!

8. Weebly

via Weebly

A Weebly egy könnyen használható platform, amelynek drag-and-drop funkciói megkönnyítik a weboldalak készítését és karbantartását, különösen azok számára, akiknek korlátozott webfejlesztési ismereteik vannak.

A Weebly egy hosztolt weboldal-készítő, amely számos előre megtervezett sablonnal rendelkezik, így az egyik legnépszerűbb ingyenes WordPress-alternatíva.

A Weebly sablonjai professzionálisan tervezettek, és arról ismertek, hogy kompatibilisek okostelefonokkal és táblagépekkel. A felhasználók zökkenőmentesen hozzáadhatnak képeket és videókat, linkeket más webhelyekre, valamint különféle widgeteket, hogy testreszabhassák webhelyeik megjelenését és hangulatát.

A platform számos funkciót kínál, többek között SEO eszközöket, blogtámogató eszközöket és elemzéseket, amelyek segítenek a weboldal teljesítményének, rangsorolásának és a dinamikus tartalom létrehozásának javításában.

A Weebly alkalmazásközpontja ingyenes és fizetős alkalmazásokat kínál weboldalának funkcionalitásának bővítéséhez.

A Weebly legjobb funkciói

Könnyű weboldalak, amelyek optimalizált kódot használnak a gyors betöltéshez, anélkül, hogy túl nagy terhelést jelentenének az erőforrásokra.

E-kereskedelmi funkciók, például több fizetési átjáró, amelyek javítják az üzletben történő vásárlói élményt.

Hozzon létre egy robusztus blogot és tartalomkönyvtárat címkékkel, kategóriákkal és Facebook-integrációval.

Webhelyével és áruházával integrált e-mail marketing

Beépített adókezelő rendszer, amely segít kiszámítani és nyomon követni a termékek után fizetendő forgalmi adót.

Korlátlan tárhelykapacitás minden fizetős csomaghoz

A Weebly korlátai

Az ingyenes verzió hirdetéseket tartalmaz.

A testreszabási lehetőségek korlátozottak, és minden módosítás kódszerkesztést igényel.

A felhasználók korlátozott podcast- és közösségi média-integrációkról számoltak be.

Weebly árak

Ingyenes

Személyes: 10 USD/hó

Professzionális: 12 USD/hó

Teljesítmény: 26 USD/hó

Weebly értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 1700 értékelés)

9. Shopify

via Shopify

Ha inkább egy all-in-one kereskedelmi platformot szeretne használni, mint a WordPress pluginjait összerakni, akkor a Shopify pontosan az, amire szüksége van.

A Shopify legjobb weboldal-készítője lehetővé teszi a kis- és nagyvállalatok számára, hogy azonnal felállítsák és kezeljék online áruházaikat, beleértve az online fizetések egyszerű elfogadását is.

A legtöbb vállalkozás számára álom egy stílusos és modern, azonnal használható weboldal. Nincs többé szükség e-kereskedelmi áruházakhoz való WordPress-témák keresésére vagy WordPress-weboldal építésére a semmiből.

Például a Shopify beépített eszközöket kínál a megrendelések, a teljesítés és a készletadatok központosításához az értékesítési csatornákon. Emellett zökkenőmentes, többcsatornás fizetési lehetőséget is biztosít, amely mobil eszközökhöz és egyoldalas konverziókhoz van igazítva.

A felhasználók nagyra értékelik a Shopify áruházkezelő felületét, amely zökkenőmentes áttekintést nyújt az üzleti tevékenységről és a vásárlói magatartásról.

Robusztus weboldal-készítő keretrendszerével és könnyen használható felületével a Shopify segít a vállalkozásoknak abban, hogy a weboldalak üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos gondok helyett arra koncentrálhassanak, amit a legjobban tudnak.

A Shopify legjobb funkciói

Használjon olyan házon belüli fizetési rendszert, amely nem számít fel feldolgozási díjat.

Növelje a biztonságot és a csalásmegelőzést egy csalásfelismerő eszközzel

Figyelje az üzlet teljesítményét elemzési és jelentési eszközökkel; kövesse nyomon és elemezze a vásárlói magatartást, a weboldal forgalmát, az eladásokat stb.

Figyelje a kosár elhagyását azáltal, hogy e-mailben felszólítja az ügyfeleket, hogy térjenek vissza és fejezzék be vásárlásukat.

Válasszon több mint 8000 alkalmazás közül, amelyeket integrálhat weboldalának infrastruktúrájába.

Hozzon létre munkatársi fiókokat, hogy jobban tudja kezelni üzletét.

A Shopify korlátai

A Shopify fizetési funkciója nem minden országban elérhető.

A blog funkciók korlátozottak

Magasabb tranzakciós díjak és költségek a prémium témákhoz és alkalmazásokhoz kapcsolódóan

Kényszerű támaszkodás a Shopify aldomainjeire az alapszintű csomagoknál

Shopify árak

Alap : 29 USD/hó

Shopify : 79 USD/hó

Haladó: 299 USD/hó

Shopify értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 6000 értékelés)

10. Ghost

via Ghost

A Ghost egy népszerű blogszerkesztő eszköz, amely blogtartalom-kezelő és -előkészítő eszközöket kínáló publikációs platformmal rendelkezik. Ideális nyílt forráskódú alternatíva a WordPresshez képest a karcsú, független publikációs oldalak vagy mikroblogok számára, amelyeknél a sebesség és a felhasználói élmény a legfontosabb. Két megoldást kínál: egy ingyenes, saját szerveren futó megoldást és egy teljesen felügyelt PaaS megoldást, a Ghost (Pro) néven.

A Ghostot különböző eszközökhöz optimalizálhatja, hogy zökkenőmentes olvasási élményt nyújtson. A Ghost tagsági és fizetős előfizetési funkciókat is kínál a kiadók számára, hogy segítsen a tartalom bevételszerzésében.

A Ghost (Pro) robusztus tárhely-, tervezési és biztonsági funkciókat kínál, így Ön a magas színvonalú tartalom létrehozására és az ügyfelek elkötelezettségének növelésére koncentrálhat. A Ghost olyan lehetőségeket kínál, mint az egyéni domainnév és a beépített SEO-eszközök, amelyekkel tovább személyre szabhatja weboldalát.

A Ghost legjobb funkciói

A tartalom mennyiségétől függetlenül biztosítsa a zökkenőmentes navigációt az alkalmazkodó tartalomszervezéssel.

Hozzon létre felhasználói fiókokat a csapatán belül, különböző jogosultságokkal és engedélyekkel.

Egyszerű tartalomírás, szerkesztés és kezelés, felesleges sallangoktól mentes felülettel.

A Ghost korlátai

A testreszabási lehetőségek korlátozottak, és a fejlett testreszabásokhoz kódolás szükséges.

Nincs natív keresőoptimalizáló eszköz

A WordPresshez képest kevésbé fejlett médiakezelési és eszközkezelési képességek

Korlátozott plug-in ökoszisztéma

Ghost árak

Starter: 9 dollár/hó

Alkotó: Kezdő ár: 25 USD/hó

Csapat: 50 USD/hó-tól

Üzleti: 199 USD/hó-tól

Ghost értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (35+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (45+ értékelés)

A WordPress és alternatív tartalomkezelő rendszerei igazi áldás a weboldalak készítése, tervezése és karbantartása szempontjából.

A weboldalak építése és karbantartása azonban számos érdekelt felet érint, a webfejlesztő csapatoktól a marketing-, pénzügyi és jogi csapatokig. Világos kommunikáció, ütemtervek és folyamatok nélkül a dolgok kaotikus állapotba kerülhetnek.

Hogyan lehet ezt elkerülni? Egyszerű: kövesse nyomon weboldalának fejlesztését – az első tartalmi és tervezési változatoktól a végleges elindításig – egy olyan projektmenedzsment platform segítségével, mint a ClickUp.

A ClickUpClickUp mesterséges intelligenciája, dokumentumkezelő és marketingeszközei számos csapatnak segítettek a weboldalaikra szánt tartalmak létrehozásának, szerkesztésének és közzétételének egyszerű kezelésében.

ClickUp AI

Összefoglalja a találkozó jegyzeteket másodpercek alatt a ClickUp AI segítségével

A ClickUp AI segítségével a legnehezebb, legidőigényesebb tartalomkezelési feladatokat is pillanatok alatt elvégezheti.

Szeretne blogbejegyzést közzétenni az új weboldalán?

Írja be a parancsot az AI írási eszközbe, és nézze meg, ahogy egy márkájához illő cikket szolgál fel Önnek. Vagy ha már van egy sor blogbejegyzés-vázlat, használja az AI szerkesztő eszközt, hogy azok élesebbek és meggyőzőbbek legyenek.

Tartalomügynökséget vezet? A ClickUp AI e-maileket fogalmaz meg ügyfelei számára, tartalmi munkafolyamatokat hoz létre, és ötleteket gyűjt a csapatával, hogy javítsa a folyamatok és az eredmények minőségét.

ClickUp Docs

Csatlakoztassa a ClickUp Docs-ot a munkafolyamatához a feladatok összekapcsolásával.

A ClickUp Docs a tartalomkészítéshez olyan, mint egy művészeti stúdió a festőkhöz: minden eszközt, munkaterületet és tárhelyet biztosít a tartalomkészítő csapatok számára, amire szükségük van ahhoz, hogy együtt alkossák meg remekműveiket.

A ClickUp Docs együttműködési szerkesztője lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy valós időben közösen szerkesszék a tartalmat. Emellett kommentálási és szálalapú beszélgetési funkciókat is tartalmaz, amelyekkel időt takaríthat meg, amit egyébként oda-vissza felülvizsgálatokra pazarolna.

A ClickUp Docs és a feladatok összekapcsolásával közvetlenül a szerkesztőben kidolgozhatja a tartalomcsatornát, és a közzététel előtt kezelheti a felülvizsgálatokat és jóváhagyásokat.

Ezenkívül írási sablonok is rendelkezésre állnak, amelyek biztosítják a tartalom előállításának következetességét.

Mivel az összes tartalom szorosan integrálva van a feladatokba és a szélesebb körű projektmenedzsmentbe, a ClickUp központi helyen tartja a írás, felülvizsgálat, jóváhagyás és közzététel folyamatát, és csökkenti a többféle szilárd eszköz használatát.

.

ClickUp Marketing

A ClickUp mesterséges intelligenciája megkönnyíti a marketingcsapatok számára a fontos dokumentumok, például esettanulmányok gyors elkészítését.

Miután tartalma készen áll a közzétételre, itt az ideje optimalizálni azt marketing és terjesztés céljából. A ClickUp marketingfunkciói segítenek többcsatornás kampánytervek készítésében, kampányötletek kidolgozásában, marketingkommunikációk megfogalmazásában és kampányok összefoglalásában.

A marketing terveket és kezdeményezéseket tovább kapcsolhatja a feladatokhoz, hogy nyomon követhesse azok előrehaladását. Ez az előrehaladás minden csapattag számára látható. Ezzel elkerülhető a párhuzamos munkavégzés és elősegíthető a felelősségvállalás.

Az ilyen átláthatóság megszünteti a munkafolyamatok redundanciáját és átláthatóvá teszi az ütemterveket, ami növeli a csapat termelékenységét.

A ClickUp megjegyzés funkciója lehetővé teszi a csapatok számára, hogy megjegyzéseket fűzzenek a fájlokhoz a gyorsabb együttműködés érdekében.

A ClickUp legjobb funkciói

Kövesse nyomon és ossza meg könnyedén az előrehaladást a ClickUp vizuális irányítópultjaival.

Készítsen jobb tartalmakat gyorsabban a ClickUp AI segítségével

Szervezze meg tartalomadatbázis át központilag

Egyszerűsítse az ötletelést a ClickUp segítségével, amely összefoglalja a beszélgetéseket, feladatokat, kampányokat és tartalmakat.

Optimalizálja a projekt megvalósítási határidőit a ClickUp sablonkönyvtárával.

A ClickUp korlátai

Nem egy teljes értékű tartalomkezelő rendszer, mint a WordPress.

A rengeteg funkció miatt meredek a tanulási görbe

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: A tervezet részleteiről érdeklődjön az értékesítési csapatnál.

ClickUp értékelések

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

Indítsa el weboldalát a ClickUp weboldal-tervezési projektmenedzsment platformjával

Az álmai weboldalának létrehozása és testreszabása egyszerű lesz, ha ezeket a WordPress-alternatívákat használja.

De ha egy sokoldalú projektmenedzsment eszközt, mint például a ClickUp, is beépít a keverékbe, akkor gyorsabban tudsz szállítani, optimalizálni és iterálni. Regisztrálj a ClickUp-ra, és pillanatok alatt elindíthatod a weboldalad!