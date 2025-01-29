A legjobb Retool alternatívák fejlesztőknek 2025-ben

A Retool sokak számára elérhetővé és egyszerűvé tette az alkalmazásfejlesztést. Ez egy népszerű, alacsony kódszintű platform, amely intuitív drag-and-drop felületén keresztül egyszerűsíti a komplex kódolási folyamatokat.

Még a tapasztalt fejlesztők is használják kísérletezésre és szakértelmük bemutatására.

Egyes alkalmazásfejlesztők és interfésztervezők azonban fenntartásokkal kezelik a Retool legutóbbi, előfizetéses modellre való áttérését. Mások inkább a könnyebben elérhető és gyorsabb ügyfélszolgálattal rendelkező platformokat részesítik előnyben.

Ha más alacsony kódszintű alkalmazásfejlesztési platformokat szeretne felfedezni, akkor itt véget ér a keresése. Összeállítottuk a Retool 8 legjobb alternatíváját az alkalmazásfejlesztéshez.

Megvizsgáljuk az egyes platformok funkcióit és árait, hogy segítsünk megtalálni azt, amelyik leginkább megfelel az Ön igényeinek.

Mit kell keresnie a Retool alternatíváiban?

Mielőtt belevetné magát a Retool alternatíváinak legjobbjai közé, íme egy összeállított funkciók listája, amely útmutatást nyújt Önnek:

Intuitív felhasználói élmény: Keressen olyan alternatívákat, amelyek felhasználóbarát felülettel rendelkeznek, hogy az alkalmazásfejlesztés zökkenőmentes és hozzáférhető legyen. A platformnak minden kódolási szaktudással rendelkező felhasználó számára könnyen kezelhető élményt kell nyújtania.

Robusztus funkcionalitás: Keressen olyan eszközöket, amelyek meghaladják az alkalmazásfejlesztési követelményeit. A drag-and-drop felületek, a sokoldalú integrációk és a különböző adatforrások támogatása értékes funkciók.

Személyre szabott rugalmasság: Az alternatívának lehetővé kell tennie, hogy egyedi komponenseket, munkafolyamatokat és interfészeket hozzon létre, a fejlesztési folyamatot a projekt igényeihez igazítva.

Skálázhatóság: Válasszon olyan platformot, amely alkalmazásainak növekvő komplexitását és méretét is képes kezelni a teljesítmény romlása nélkül.

Együttműködési lehetőségek: Válasszon olyan Retool alternatívákat, amelyek Válasszon olyan Retool alternatívákat, amelyek megkönnyítik a zökkenőmentes csapatmunkát , lehetővé téve több közreműködő számára, hogy a verziókezelési funkciók segítségével egyszerre dolgozzanak.

Átlátható árak: Ismerje meg az egyes alternatívák költségvetési vonzatait. Használja az ingyenes csomagokat vagy próbaidőszakokat, hogy megtalálja a költségvetéséhez leginkább illeszkedő platformokat.

Megerősített biztonsági intézkedések: Elsőbbséget adjon a fejlett biztonsági funkciókkal rendelkező opcióknak. Az eszköznek meg kell felelnie az iparági szabványoknak, különösen érzékeny adatok kezelése esetén.

Zökkenőmentes integrációs képességek: Válasszon olyan platformot, amely zökkenőmentesen integrálható a kedvenc eszközeivel és szolgáltatásaival. Ez biztosítja a koherens munkafolyamatot és a zökkenőmentes adatcserét.

Felhasználók által tesztelt betekintés: Olvassa el a véleményeket. Más felhasználók valós tapasztalatai értékes betekintést nyújtanak a platform erősségeibe és lehetséges hátrányaiba.

A legjobb Retool alternatívák 2024-ben

Most, hogy tudjuk, mire kell figyelni a Retool alternatíváinak kiválasztásakor, nézzük meg a 2024-ben legnépszerűbb 8 alternatívát.

1. Ply – A legjobb szoftverbővítéshez

via Ply

A Ply egy szoftverbővítő platform, amely testreszabott megoldásokat integrál közvetlenül a meglévő alkalmazásokba. Jelenleg korai béta fázisban van.

A Ply arról ismert, hogy AI kódolási eszközöket használ, amelyek kódolási szakértelem nélkül is kontextusfüggő és könnyen alkalmazható megoldásokkal egészítik ki az alkalmazás funkcióit.

A legjobb funkciók

Adjon hozzá gombokat, egyedi funkciókat és interfészeket az alkalmazásaihoz a belső adatok felhasználásával.

Hozzon létre értesítéseket egyedi, alkalmazáshoz kapcsolódó, kattintás utáni funkcióval.

Készítsen parancssort, hogy billentyűparancsokkal dolgozhasson üzleti alkalmazásaival.

Személyre szabhatja az ügyfelekkel való interakciókat azáltal, hogy a hagyományos csevegéseket adatvezérelt, alkalmazáson belüli funkciókkal helyettesíti.

Ply korlátozások

A béta szoftver nem kompatibilis minden hardverkonfigurációval vagy más szoftveralkalmazással.

Ply árak

Ingyenes: Béta fázisban

A béta felhasználók kedvezményre számíthatnak, miután bevezetésre kerülnek a különböző árkategóriák.

Értékelések és vélemények

G2: Nincs felsorolva

Capterra: Nincs felsorolva

A Ply egy korlátozott felhasználói csoport számára elérhető tesztelésre és visszajelzésre. Ezért a minősítések és vélemények jelenleg nem nyilvánosak.

2. DronaHQ – A legjobb alacsony kódszintű platform

via DronaHQ

A DronaHQ egy alacsony kódszintű alkalmazásfejlesztési platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy minimális kézi kódolási és programozási erőfeszítéssel hozzanak létre, telepítsenek és kezeljenek üzleti alkalmazásokat.

A DronaHQ intuitív vizuális felületével és előre elkészített komponenseivel egyszerűsíti az alkalmazásfejlesztést.

A DronaHQ legjobb funkciói

Használjon drag-and-drop komponenseket az alkalmazás felületének egyszerű megtervezéséhez.

Használjon előre elkészített csatlakozókat az adatforrások és harmadik féltől származó szolgáltatások zökkenőmentes integrálásához.

Tervezzen és automatizáljon több platformmal kompatibilis üzleti munkafolyamatokat

Kezelje az alkalmazásokat azok teljes életciklusa alatt, biztosítva a megbízható és skálázható telepítést.

A DronaHQ korlátai

A komplex testreszabásokhoz szükséges hagyományos kódolás

Nem megfelelő optimalizálás a valós idejű adatfeldolgozáshoz

A DronaHQ árai

Felhasználóalapú csomagok: 10 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik

Használat alapú csomagok: 100 USD/hó-tól

Kizárólag fejlesztőknek szóló csomagok: Egyedi árak

DronaHQ értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (37+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)

via Superblocks

A Superblocks egy alacsony kódszintű platform azoknak a fejlesztőknek, akik könnyen és gyorsan szeretnének belső eszközépítőket, munkafolyamatokat és feladatokat létrehozni.

A Superblocks a sebességre, a költséghatékonyságra és a bővíthetőségre összpontosít. A Superblocks lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy kiterjedt frontend-szakértelem vagy React, HTML vagy CSS nyelvek ismerete nélkül is alkalmazzák az alkalmazásokat.

A Superblocks legjobb funkciói

10-szer gyorsabban készítheti el az eszközöket, a költségek töredékéért, ezzel több száz fejlesztői órányi munkát takarítva meg.

Csatlakozzon különböző adatforrásokhoz REST, GraphQL vagy gRPC segítségével, elősegítve az adatbázisok, harmadik féltől származó webalkalmazások és belső API-k integrációját.

Automatizálja a munkafolyamatokat és ütemezze a feladatokat különböző forrásokból származó adatok integrálásával.

Készítsen vizuálisan vonzó felületeket drag-and-drop komponensek segítségével

A szuperblokkok korlátai

A HTML-migrációval kapcsolatos kihívások

Zavaros oldalsáv navigáció és felhasználói felület-készítő

Superblocks árak

Ingyenes: Egyéni fejlesztők és kis csapatok számára, akik belső eszközök fejlesztőjét keresik.

Pro 5 USD/havi könnyű felhasználó 15 USD/havi standard felhasználó 49 USD/havi fejlesztő

Vállalati: Egyedi árak

Superblocks értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (57+ értékelés)

Capterra: Nincs felsorolva

4. OutSystems – A legjobb vizuális fejlesztői környezet

via OutSystems

Alacsony kódszükségletű alkalmazásfejlesztési platformként az OutSystems rövid fejlesztési idő alatt lefedi az alkalmazás teljes életciklusát. Lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy gyorsan és hatékonyan építsenek, telepítsenek és kezeljenek webes és mobil alkalmazásokat.

A platform vizuális fejlesztői környezetet használ, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy minimális kézi kódolással és programozással hozzanak létre alkalmazásokat.

Az OutSystems legjobb funkciói

Gyorsítsa fel az alkalmazás tervezését, minimalizálva a kézi kódolási munkát a hatékonyság növelése érdekében.

Könnyedén szállítson alkalmazásokat webes, mobil és asztali platformokra, egységes fejlesztési folyamatot fenntartva.

Alkalmazkodjon a projektméret változásaihoz, biztosítva a kis léptékű projektek és a nagyvállalati alkalmazások számára egyaránt megfelelő megoldást.

Az OutSystems korlátai

Hibák a mobilalkalmazások fejlesztésében

Magas licencelési költségek

OutSystems árak

Egyetlen alkalmazás: Ingyenes

Több alkalmazás: Havi 1513 dollártól

Kiterjedt alkalmazásportfólió: Egyedi árazás

OutSystems értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (991+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (376+ értékelés)

5. Appsmith – A legjobb nyílt forráskódú alternatíva

az Appsmith segítségével

A Retool nyílt forráskódú alternatívájaként az Appsmith egy webfejlesztési keretrendszer, amely lehetővé teszi belső eszközök, irányítópultok és üzleti alkalmazások gyors létrehozását.

Intuitív drag-and-drop felületével tűnik ki, amely segít a felhasználói felületek létrehozásában, és különböző adatbázisokhoz és API-khoz csatlakozik az adatok lekéréséhez és kezeléséhez.

Az Appsmith legjobb funkciói

Készítsen vonzó és funkcionális felületeket kiterjedt kódolás vagy kódolás nélkül.

Egyszerűsítse az alkalmazásfejlesztést előre elkészített sablonokkal a gyakori felhasználási esetekhez.

Írjon egyéni JavaScript kódot, hogy egyéni logikát adjon hozzá vagy bizonyos funkciókat kezeljen.

Az Appsmith korlátai

Korlátozott UI elemek

Nehéz navigáció a háttérben lévő függvényhívások között

Appsmith árak

Ingyenes: Egyéni fejlesztők és kis csapatok számára

Üzleti: 20 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árak nagy csapatok számára, különböző méretű és támogatási igényekkel

Appsmith értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (25+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Appian – A legjobb alacsony kódszintű automatizáláshoz

via Appian

Az Appian, egy alacsony kódszintű automatizálási platform, arról ismert, hogy segít Önnek egyedi alkalmazások gyors fejlesztésében.

Az Appian segítségével vizuális felületen keresztül hozhat létre alkalmazásokat, így nincs szükség bonyolult kódolásra.

Az Appian egyszerűsíti a fejlesztési folyamatot, gyorsabbá és hozzáférhetőbbé téve azt a különböző szintű technikai ismeretekkel rendelkező felhasználók számára.

Az Appian legjobb funkciói

Készítsen mobilbarát alkalmazásokat a felhasználói élmény javítása érdekében

Integrálja az alkalmazásokat más rendszerekkel és adatforrásokkal a meglévő IT-infrastruktúrájával való zökkenőmentes együttműködés érdekében.

Használjon elemzési és jelentéskészítő eszközöket az alkalmazások teljesítményének figyelemmel kísérésére és elemzésére az adatalapú döntéshozatal és a folyamatos fejlesztés érdekében.

Az Appian korlátai

Korlátozott felhasználói felület-testreszabás

Nem megfelelő támogatás a kód elágazásához és egyesítéséhez

Nehézségek a konfigurációk API-n keresztüli kezelésében

Appian árak

Ingyenes: Appian Community Edition

Alkalmazás: Egyedi árak többféle felhasználótípushoz

Platform: Sok alkalmazás telepítésére szabott árak

Korlátlan: Egyedi árak korlátlan számú alkalmazáshoz

Appian értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (348+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (72+ értékelés)

7. UI Bakery – A legjobb UI-hez

via UI Bakery

Az UI Bakery elsősorban az alkalmazásfejlesztés felhasználói felületére (UI) összpontosít.

A platform hasznos azoknak az egyéneknek vagy csapatoknak, akik korlátozott programozási ismeretekkel rendelkeznek, de funkcionális és vizuálisan vonzó webalkalmazásokat szeretnének létrehozni.

A UI Bakery legjobb funkciói

Komponensek húzása és elhelyezése a műszerfalakon

A műszerfalok megjelenésének és működésének módosítása CSS nélkül

Integrálja webalkalmazását bármilyen adatforrással vagy harmadik fél API-jával anélkül, hogy elhagyná a platformot.

Készítsen webalkalmazásokat a szerveroldali munkafolyamat-automatizálás on, egy vagy több adatforráson alapuló alacsony kódszintű platform segítségével.

Az UI Bakery korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek az előre elkészített komponensekben

Ismétlődő UI hibák

A módosítási előzmények (pillanatképek) hiánya

UI Bakery árak

Ingyenes: Legfeljebb öt felhasználó számára

Standard: 5 USD/felhasználó havonta; 10 USD/fejlesztő havonta

Üzleti: 10 USD/felhasználó havonta; 40 USD/fejlesztő havonta

Vállalati: Egyedi árak

UI Bakery értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Microsoft Power Apps – A legjobb szabványosított adatokhoz

a Microsoft Power Apps segítségével

A Microsoft Power Apps egy alkalmazáscsomag, csatlakozók és egy adatplatform, amely gyors alkalmazásfejlesztési környezetet biztosít az üzleti tevékenységéhez szükséges egyedi belső alkalmazások létrehozásához.

Előnyös, mert központosított és szabványosított adatmodellt kínál az információk tárolásához és kezeléséhez.

Az MS Power Apps legjobb funkciói

Egyszerűsítse az alkalmazásfejlesztést a drag-and-drop funkcióval, csökkentve ezzel a kiterjedt kódolási ismeretek szükségességét.

Csatlakozzon zökkenőmentesen az előre elkészített csatlakozókhoz a Power Apps és a külső rendszerek közötti zökkenőmentes kommunikáció érdekében.

A Common Data Service használatával biztosíthatja az adatok integritását és konzisztenciáját az alkalmazások között.

Az MS Power Apps korlátai

A kifinomult alkalmazásokhoz szükséges hagyományos fejlesztés

Gyenge alkalmazás-reagálóképesség nagy adatmennyiségek kezelése esetén

Korlátozott offline képességek

Korlátozott egyedi kódolás

MS Power Apps árak

Fejlesztői csomag: Ingyenes

Power Apps Premium: 20 USD/felhasználó/hónap

MS Power Apps értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (160+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (23+ értékelés)

Míg a Retool és hasonló platformok egyszerűsítik a kódolási folyamatokat, az olyan átfogó platformok, mint a ClickUp, racionalizálják a kreatív munkafolyamatokat, javítják az együttműködést és növelik a termelékenységet.

ClickUp

A ClickUp egy sokoldalú projektmenedzsment és termelékenységi platform, amelyet különböző célokra használnak, többek között szoftverfejlesztésre is.

A ClickUp összehozza csapatait, hogy egy helyen tervezhessenek, nyomon követhessenek és együttműködhessenek bármilyen projekten.

A ClickUp hatékonyan áthidalja a fejlesztői csapatok közötti szakadékot, és minden olyan alapvető funkciót kínál, amelyre szükségük van a projektek hatékony kezeléséhez.

Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, amellyel AI-t, több mint 15 nézetet és feladatok automatizálását használva kezelheti szoftverprojekteket.

A robusztus feladatkezelés, az Agile táblák és a Gantt-diagramok segítségével a ClickUp lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy nagy pontossággal tervezzenek, kövessenek nyomon és hajtsanak végre munkájukat. A népszerű fejlesztői eszközökkel való integrációja zökkenőmentes munkafolyamatot biztosít, összekapcsolva a verziókezelő rendszereket.

A ClickUp 3. 0 lehetővé teszi, hogy átalakítsa és váltson a különböző nézetek között, miközben közvetlenül szerkesztheti a feladatokat a ClickUp AI segítségével.

Ráadásul a ClickUp testreszabási lehetőségei lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a platformot saját egyedi fejlesztési folyamataikhoz igazítsák.

De a platform nem csak technikai csapatok számára készült. Elősegíti az együttműködést a nem technikai csapatokkal ugyanazon a környezetben, ami ideálissá teszi szoftverfejlesztéshez, hatékony kommunikációhoz, hatékony projektvégrehajtáshoz és általános sikerhez.

A ClickUp AI segítségével egyetlen gombnyomással azonnal összefoglalhatja a hosszú kommentfolyamokat.

A ClickUp AI segít összefoglalásokat készíteni a feladatokról és a szálakról, valamint a feladatok kontextusa alapján cselekvési tételeket létrehozni. Hasznos szövegszerkesztéshez és brainstorminghoz is.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre és kezeljen feladatokat a szoftverfejlesztési projekt különböző területein.

Szervezze munkáját munkaterületek és projektek segítségével, és hozzon létre egy hierarchikus struktúrát a szoftverfejlesztési folyamat minden szakaszának kezeléséhez.

Készítsen táblákat feladatokhoz és projektekhez a ClickUp ClickApps munkamenedzsment eszközzel . Ez különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek a Scrum vagy a Kanban módszertant követik.

Figyelje az egyes feladatokra és projektekre fordított időt, hogy hatékonyan kezelhesse az erőforrásokat.

Hozzon létre egyedi mezőket, állapotokat és munkafolyamatokat, hogy azok megfeleljenek a saját szoftverfejlesztési folyamatának a ClickUp szoftvercsapatok számára készült eszközeinek segítségével.

A ClickUp korlátai

Néhány új felhasználó szerint a tanulási görbe meredekebb.

Korlátozott testreszabási lehetőségek bizonyos funkciókhoz

ClickUp árak

Örökre ingyenes: Ideális kis csapatok vagy azok számára, akik a ClickUp képességeit szeretnék felfedezni.

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak nagy szervezetek számára

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9201+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3948+ értékelés)

Retool alternatívák áttekintése az egyszerűsített alkalmazás- és webfejlesztéshez

A Retool alternatíváinak felfedezése több, mint egy eszköz cseréje egy másikra. Olyan megoldás felfedezését jelenti, amely sokrétű értéket nyújt.

Amikor a választáson gondolkodik, fontolja meg, hogy ne csak az alkalmazásfejlesztésen túlmutató, optimális munkafolyamatot hozzon létre, amely segít a hatékonyság növelésében.

A ClickUp és sokoldalú funkciói segítenek Önnek ebben. Szoftverfejlesztési, projektmenedzsment és AI eszközei elősegítik az alkalmazásfejlesztési folyamatot. Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!

Ne feledje, hogy a legjobb eszközök megoldják a jelenlegi kihívásokat és új, előre nem látható lehetőségeket nyújtanak! ?