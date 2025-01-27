A 10 legjobb Agile CRM alternatíva és versenytárs 2025-ben

Manapság szinte lehetetlen versenyképes üzletet építeni szilárd ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) stratégia nélkül.

A piacon számos különböző CRM-eszköz fejlődött ki, hogy kielégítse az összes iparágban növekvő igényeket. Az egyik legnagyobb név a szakmában az Agile CRM, de ez nem mindenki számára a megfelelő választás.

Ez a 10 legjobb Agile CRM alternatíva egyedi funkciókat és speciális eszközöket kínál, amelyek megfelelnek az Ön egyedi üzleti igényeinek, és minden költségvetéshez remek választást jelentenek.

Mi az Agile CRM?

Az Agile CRM egy népszerű, felhőalapú ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) termék, amelyet kis- és középvállalkozások számára terveztek.

Ez egyetlen platformon egyesíti az értékesítést, a marketinget és a szolgáltatáskezelést. Ezáltal a vállalkozások automatizálhatják marketingkampányaikat, kezelhetik értékesítési lehetőségeiket és jobb ügyfélszolgálatot nyújthatnak. A csapatok olyan munkafolyamat-automatizálási, értékesítési csapatkezelési és jelentéskészítési eszközöket használnak, amelyek jól skálázhatók az üzleti növekedéssel.

Mit kell keresnie az Agile CRM alternatívákban?

Miközben a költségvetéséhez és szervezetéhez leginkább megfelelő Agile CRM alternatívát keresi, gondolja át, hogy az alábbi CRM funkciók hogyan kapcsolódnak az Ön egyedi üzleti igényeihez:

Értékesítés automatizálása: A hatékony Agile CRM alternatíváknak legalább olyan robusztus A hatékony Agile CRM alternatíváknak legalább olyan robusztus értékesítés automatizálási funkciókat kell kínálniuk, mint az Agile CRM.

Marketing automatizálás: Hasonlóképpen, az Ön által választott CRM-nek hatékony eszközöket kell biztosítania Hasonlóképpen, az Ön által választott CRM-nek hatékony eszközöket kell biztosítania a marketing kampányok automatizálásához, akárcsak az Agile CRM-nek.

Ügyfélszolgálat: A gyenge ügyfélszolgálat döntő tényező lehet, ha CRM-rendszerek között vált, és nagy mennyiségű adatot kell átvinnie.

Megfizethetőség: Az Agile CRM árai versenyképesek, és a legjobb Agile CRM alternatívák is megfizethető árakat kínálnak.

Skálázhatóság: Egy kiváló alternatíva az üzleti igényeinek megfelelően skálázható, így később nem lesz szüksége másik megoldásra.

Ingyenes verzió: Az ingyenes verzió vagy próbaidőszak lehetővé teszi, hogy a szoftvert kipróbálja, mielőtt elkötelezi magát, és a legjobb ingyenes CRM szoftverek továbbra is hozzáférést biztosítanak Az ingyenes verzió vagy próbaidőszak lehetővé teszi, hogy a szoftvert kipróbálja, mielőtt elkötelezi magát, és a legjobb ingyenes CRM szoftverek továbbra is hozzáférést biztosítanak a hatékony Agile eszközökhöz

A 10 legjobb Agile CRM alternatíva

Összeállítottuk a piacon elérhető legjobb eszközök listáját. Használja ezt a listát, hogy leszűkítse a választási lehetőségeket, és gyorsan megtalálja a szervezetének megfelelő megoldást.

Cserélje le az Agile CRM-et a ClickUp ügyfélkapcsolat-követési, feladat-automatizálási és projektmenedzsment funkcióira!

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi eszköz, amely támogatja az Agile módszertanokat. Az Agile funkcionalitás magában foglal egy rugalmas feladatkezelő rendszert, amely alkalmazkodik a népszerű módszerekhez, mint például a Scrum, és lehetővé teszi a komplex feladatok kezelhető egységekre bontását.

A ClickUp CRM ezt a rugalmasságot hozza az ügyfélkapcsolat-kezelésbe. A szoftver megkönnyíti az ügyféladatok és interakciók kezelését ugyanazon a munkaterületen, mint a kapcsolódó projektek.

Lehetővé teszi a potenciális ügyfelek, ügyfélkérések, visszajelzések, hibabejelentések és egyebek nyomon követését. Az egyéni mezők lehetővé teszik az értékesítési képviselők és marketingcsapatok számára az ügyfélspecifikus adatok tárolását is.

A platform számos sablont tartalmaz, amelyek megkönnyítik a bevezetést. Ezek között megtalálhatók CRM-sablonok, Agile-sablonok és szinte minden üzleti igényt kielégítő sablonok.

A ClickUp legjobb funkciói

Egyetlen platformot biztosít az Agile projektmenedzsmenthez , az értékesítési folyamatok menedzsmentjéhez és az ügyfélszolgálathoz.

A valós idejű együttműködési funkciók lehetővé teszik az értékesítési csapatok számára, hogy jobban kezeljék az ügyfélkapcsolatokat.

A fejlett funkciók segítenek automatizálni a marketingkampányokat és racionalizálni az értékesítési folyamatokat.

AI eszközöket biztosít, amelyek segítségével az értékesítési munkatársak vonzóbb üzeneteket fogalmazhatnak meg az ügyfeleknek.

Integrálható a népszerű közösségi média platformokkal a webes elkötelezettség növelése érdekében

Széles körű testreszabási lehetőségeket kínál, amelyek szinte minden üzleti igényt vagy munkafolyamatot kielégítenek.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók szeretnék, ha a mobilalkalmazás több funkcióval rendelkezne.

Az új felhasználóknak tanulási folyamaton kell átesniük, miközben megismerik az összes funkciót.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatársonként és belső vendégenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. HubSpot CRM

A HubSpot segítségével

A HubSpot CRM egy felhasználóbarát platform, amely integrálható a HubSpot kiterjedt termékskálájával. Együttesen átfogó marketing-, értékesítési, szolgáltatási és weboldal-kezelési megoldást nyújtanak.

A CRM ingyenes verziója alapvető funkciókat kínál, amelyek kis- és középvállalkozások számára alkalmasak. A HubSpot akkor is jó választás, ha a skálázhatóság a prioritás. A prémium kiegészítők lehetővé teszik, hogy vállalkozása a szükségleteinek megfelelően bővítse a funkcionalitást.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

All-in-one CRM, amely ötvözi a marketing automatizálást, az értékesítési erő automatizálását és az ügyfélszolgálati funkciókat.

Az ingyenes verzió lehetővé teszi a kisvállalkozások számára, hogy belekezdjenek az e-mail marketingbe, a potenciális ügyfelek kezelésébe és az értékesítési folyamatok menedzselésébe.

A fejlett marketingautomatizálási eszközök lehetővé teszik a vásárlói viselkedéshez igazított marketingkampányok automatizálását.

A valós idejű betekintés az értékesítési lehetőségekbe és a weboldal látogatóiba segít a vállalkozásoknak az ügyfélkapcsolatok kezelésében.

Növekvő vállalkozások számára méretezhető, mivel korlátlan számú felhasználót és korlátlan számú kapcsolatot tesz lehetővé.

A szolgáltatás automatizálása egyszerűsíti az ügyfélszolgálatot, tovább javítva az ügyfélkapcsolatokat.

A HubSpot CRM korlátai

Az ingyenes csomagban korlátozott testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre.

A jelentéskészítő eszközök nem annyira hatékonyak, mint más alternatíváké.

HubSpot CRM árak

Ingyenes

Starter: 20 USD/hó

Professzionális: 1600 USD/hó

Vállalati: 5000 USD/hó

HubSpot CRM értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3500 értékelés)

3. Zoho CRM

Via Zoho

A Zoho CRM a Zoho alkalmazáscsomag része, amely számos funkciót kínál minden méretű vállalkozás számára. Jól ismert testreszabási lehetőségeiről. Például a többcsatornás támogatás lehetővé teszi vállalkozásának, hogy e-mailen, telefonon, élő csevegésen és közösségi médián keresztül lépjen kapcsolatba ügyfeleivel.

A CRM nemcsak a Zoho csomag több mint 40 alkalmazásával integrálható, hanem harmadik féltől származó integrációkat is támogat.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Átfogó funkciókészletet biztosít az értékesítés automatizálásához és az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez.

Fejlett marketingautomatizálás az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez és a marketingkampányok automatizálásához

Több csatornát támogat az értékesítési folyamatok kezeléséhez

A valós idejű elemzések az értékesítési csapatoknak hasznos információkat nyújtanak az értékesítési csatornáról.

Integrálható a közösségi médiával, hogy kapcsolatba lépjen a potenciális ügyfelekkel és nyomon kövesse őket az értékesítési csatornákon keresztül.

A Zoho CRM korlátai

A felhasználói felület az alternatívákhoz képest elavultnak tűnhet.

Egyes integrációk beállítása nehéz lehet.

Zoho CRM árak

Ingyenes

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 23 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 40 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 52 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

4. EngageBay

Via EngageBay

Az EngageBay marketing-, értékesítési és szolgáltatási funkciókat integrál CRM-jébe. A szoftvert elsősorban kisvállalkozások és startupok számára fejlesztették ki, hogy egy hatékony, de könnyen használható megoldást nyújtson számukra, amely segít nekik felfedezni a jó CRM előnyeit.

Funkciói között megtalálható az e-mail marketing, a potenciális ügyfelek generálása és az ügyfélszolgálati funkciók, így egy all-in-one megoldást kap az ügyfélkapcsolat-kezelés alapvető elemeihez.

Az EngageBay legjobb funkciói

Egyetlen platformot biztosít az ügyfélkapcsolatok, az értékesítési tevékenységek és a marketingfolyamatok kezeléséhez.

Fejlett marketingautomatizálási eszközöket kínál az értékesítési folyamatok kezeléséhez és a marketingkampányok automatizálásához.

Az értékesítési automatizálási funkciók segítségével az értékesítési csapatok könnyebben ütemezhetik a találkozókat és követhetik nyomon az értékesítési lehetőségeket.

A leadkezelő eszközök webes űrlapokból vagy más webes kapcsolattartási pontokból gyűjtik és ápolják a potenciális ügyfeleket.

Az e-mail marketing funkciók lehetővé teszik a személyre szabott ügyfélkommunikációt.

Az EngageBay korlátai

A felhasználók alkalmi hibákról számoltak be, amelyek megzavarják a munkafolyamatokat.

A mobilalkalmazás nem annyira funkcionális, mint a desktop verzió.

EngageBay árak

Ingyenes

Alap: 11,04 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 42,49 USD/hó felhasználónként

Pro: 67,99 USD/hó felhasználónként

EngageBay értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 550 értékelés)

5. Bitrix24

A Bitrix24 segítségével

A Bitrix24 egy platformon egyesíti a CRM-et, a projektmenedzsmentet és a weboldalkészítést. Olyan funkcióiról ismert, amelyek lehetővé teszik és ösztönzik a csapatokon belüli együttműködést. Kommunikációs, feladatkezelési és CRM eszközökkel rendelkezik, így széles körű üzleti igényeket képes kielégíteni.

A Bitrix24 kiterjedt funkciókészletével átfogó képet nyújt a vállalat működéséről.

A Bitrix24 legjobb funkciói

Egyetlen platformon kínál értékesítési csapatok együttműködését, projektmenedzsmentet és ügyfélkapcsolat-kezelést.

Több értékesítési folyamatra vonatkozó Kanban táblákkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik az egész vállalat értékesítési folyamatainak kezelését.

A marketing automatizálási funkciók megkönnyítik a komplex marketing kampányok tervezését.

A valós idejű kommunikációs eszközök, beleértve a csevegést és a videokonferenciákat, segítenek az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatoknak.

A munkafolyamatok automatizálása racionalizálja az üzleti műveleteket és az értékesítési folyamatokat.

A Bitrix24 korlátai

A kisvállalkozások számára a szoftver bonyolultabbnak tűnhet, mint amire szükségük van.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a platform komplexitása miatt jelentős időt kell fordítaniuk a platformba való beilleszkedésre.

Bitrix24 árak

Ingyenes

Alap: 49 USD/hó öt felhasználó számára

Standard: 99 USD/hó 50 felhasználó számára

Professional: 199 USD/hó 100 felhasználó számára

Vállalati: 399 USD/hó 250 felhasználó számára

Bitrix24 értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (750+ értékelés)

6. Keap

Via Keap

A korábban Infusionsoft néven ismert Keap egy CRM és marketing automatizálási platform, amelyet növekedni kívánó kisvállalkozások számára terveztek. Ügyfélkezelési, e-mail marketing és e-kereskedelmi funkciókat kínál.

Ezeket a szolgáltatásokat a Keap robusztus automatizálási funkciói egészítik ki, amelyek tovább egyszerűsítik az ügyfelekkel való interakciókat. Az ügyfelek nyomon követésétől a fizetési folyamatokig mindent automatizálhat, ezzel időt takarítva meg a elfoglalt vállalkozók és kis csapatok számára.

A Keap legjobb funkciói

Kiterjedt értékesítési és marketing automatizálási funkciókat kínál minden méretű vállalkozás számára.

A CRM eszközök javítják az ügyfélszolgálatot azáltal, hogy nyomon követik az ügyfelekkel való interakciókat és a korábbi kapcsolatokat.

Az intuitív értékesítési folyamatkezelő eszközök segítenek az értékesítőknek az ügyletek fontossági sorrendjének megállapításában és kezelésében.

Az e-mail marketing és a webes űrlapok javítják a potenciális ügyfelek megszerzését és ápolását

A marketingkampányok automatizálását segítő fejlett funkciók időt és pénzt takarítanak meg a vállalkozásoknak.

A Keap korlátai

A átfogó funkciókészlet meredek tanulási görbével jár.

A kampánykészítő nem annyira intuitív, mint egyes ügyfelek szeretnék.

Keap árak

Pro: 199 USD/hó

Max: 289 USD/hó

Ultimate: 349 USD/hó

Keap értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 1200 értékelés)

7. Salesforce Sales Cloud

A Salesforce-on keresztül

A Salesforce Sales Cloud a nagyobb Salesforce platform része, amely az egyik legismertebb Agile CRM alternatíva a piacon. A platform skálázhatóságáról, nagy ökoszisztémájáról és magas fokú testreszabhatóságáról ismert.

A rendszer az értékesítési folyamat, beleértve az összes ügyfélkapcsolatot, kezelésére lett kialakítva. A felhasználók emellett a fejlett mesterséges intelligencia által biztosított kiterjedt üzleti elemzések előnyeit is élvezhetik, amelyek jobb betekintést nyújtanak.

A Salesforce Sales Cloud legjobb funkciói

Robusztus CRM-rendszert biztosít az ügyfélkapcsolatok hatékony kezeléséhez.

A fejlett marketingautomatizálási és értékesítésautomatizálási eszközök segítenek jobb marketingkampányok létrehozásában.

A valós idejű elemzések értékesítési csapatoknak nyújtanak betekintést az értékesítési folyamatok jobb kezeléséhez.

A fejlett funkciók támogatják a komplex értékesítési folyamatokat és üzleti műveleteket.

Zökkenőmentesen integrálható a népszerű közösségi média platformokkal, így számos marketing és értékesítési stratégiához alkalmazható.

A Salesforce Sales Cloud korlátai

A költségek gyorsan megnőnek, ha több testreszabást és kiegészítő modult ad hozzá.

Ez a szoftver összetett, és az új felhasználókat elárasztja.

Salesforce Sales Cloud árak

Starter: 25 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként

Unlimited+: 500 USD/hó felhasználónként

Salesforce Sales Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 18 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 17 000 értékelés)

8. Pipedrive

A Pipedrive segítségével

A Pipedrive egy CRM platform, amely elsősorban az értékesítés menedzsmentjére összpontosít. Segít a kis- és középvállalkozásoknak nyomon követni értékesítési folyamataikat.

A platform nagy hangsúlyt fektet az egyszerűségre és a használhatóságra, ezért népszerű választás azok számára, akik most kezdenek el CRM-et használni. Például a vizuális pipeline-kezelő felületen egy pillanat alatt áttekintheti az összes ügyletét és azok állapotát.

A Pipedrive legjobb funkciói

A felhasználóbarát CRM szoftver javítja az értékesítési folyamatok kezelését és optimalizálja az értékesítési folyamatot.

A valós idejű betekintés az értékesítési csatornákba lehetővé teszi az értékesítési képviselők számára, hogy jobban kezeljék értékesítési lehetőségeiket.

Csökkenti az értékesítési csapatok adminisztratív terheit fejlett automatizálási funkciókkal

Az e-mail marketing segít a potenciális ügyfelek ápolásában és a velük való hatékony kommunikációban.

Intuitív felületet kínál több értékesítési folyamat kezeléséhez, így ideális nagy értékesítési tevékenységekhez.

A munkafolyamat-automatizálás segít a vállalkozásoknak az értékesítési és marketingtevékenységeik kezelésében.

A Pipedrive korlátai

Néhány, komplex értékesítési folyamatokkal rendelkező felhasználó több funkciót szeretett volna

A jelentéskészítési funkciók nem olyan kifinomultak, mint egyes ügyfelek szeretnék.

Pipedrive árak

Alapvető: 14,90 USD/hó

Haladó: 27,90 USD/hó

Professzionális: 49,90 USD/hó

Teljesítmény: 64,90 USD/hó

Vállalati: 99 USD/hó

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2500 értékelés)

9. Freshworks CRM

Via Freshworks

A Freshworks CRM, korábban Freshsales néven ismert, egy felhasználóbarát, de hatékony CRM, amely ötvözi az értékesítési és marketing automatizálást. Könnyű használatáról és tiszta felületéről ismert Freshworks népszerű kiegészítője a Freshworks termékcsaládnak (amellyel tökéletesen integrálódik).

Ezek az eszközök együttesen egy hozzáférhető, de átfogó eszközkészletet nyújtanak a vállalkozások számára. Az üzleti felhasználók stratégiai tervet dolgozhatnak ki, és azt egyetlen platformon valósíthatják meg.

A Freshworks CRM legjobb funkciói

Ötvözi az értékesítési CRM-et és a marketing automatizálást egy átfogó ügyfélkapcsolat-kezelési megoldás érdekében.

A vizuális értékesítési folyamatok és az automatizálási funkciók jelentősen megkönnyítik az értékesítési folyamatok kezelését.

A valós idejű elemzések segítenek az értékesítési csapatoknak jobban megérteni az ügyfelek viselkedését, hogy optimalizálhassák értékesítési stratégiáikat.

Az e-mail marketing eszközök javítják a marketing kampányokat és a lead menedzsmentet

A Freshworks CRM korlátai

Más CRM-megoldásokhoz képest korlátozott testreszabási lehetőségek

Egyes felhasználók bizonyos harmadik féltől származó integrációkat nehézkesnek és zavarosnak találnak.

Freshworks CRM árak

Ingyenes (legfeljebb három felhasználó számára)

Növekedés: 15 USD/hó felhasználónként

Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 69 USD/hó felhasználónként

Freshworks CRM értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 7000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

10. Nutshell

Via Nutshell

A Nutshell egy CRM és e-mail marketing platform, amely olyan kisvállalkozásoknak szól, amelyek egyszerű és hatékony megoldást keresnek az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez. Értékesítési folyamatok automatizálását, pipeline menedzsmentet és teljesítménykövető eszközöket kínál.

A platform kiemelkedő előnye a könnyű használat. Lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy minimális képzéssel gyorsan munkába álljanak.

A Nutshell legjobb funkciói

Egyszerű CRM-megoldást kínál értékesítési automatizálási funkciókkal

Az értékesítési folyamatok kezelésére szolgáló eszközök világos képet adnak az értékesítési folyamatokról.

Az e-mail marketing eszközök személyre szabott kampányokat és jobb leadkezelést tesznek lehetővé.

Az értékesítési lehetőségek valós idejű nyomon követése segít az értékesítési csapatoknak a gyors és hatékony cselekvésben.

Az automatizálási funkciók racionalizálják az értékesítési folyamatokat és csökkentik az ismétlődő feladatokra fordított időt.

A felhasználóbarát felület zökkenőmentes átállást biztosít az értékesítők számára.

A Nutshell korlátai

Egyes értékelők szeretnének kiterjedtebb jelentéskészítő eszközöket látni.

A mobilalkalmazás nem olyan funkciókban gazdag, mint a desktop verzió.

Nutshell árak

Alapcsomag: 16 USD/hó felhasználónként

Pro: 42 USD/hó felhasználónként

Power AI: 52 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 67 USD/hó felhasználónként

Nutshell értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 850 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Kezdje meg utazását a jobb ügyfélkapcsolat-kezelés felé!

Egy jó CRM az egyik legjobb befektetés, amit vállalkozásába tehet. Az ügyfélkapcsolatok döntő fontosságúak a vállalat sikere szempontjából, ezért minden olyan eszköz, amely javítja ezeket a kapcsolatokat, versenyelőnyt jelent Önnek.

Az egyik legjobb Agile CRM alternatívaként a ClickUp kiváló ügyfélkapcsolat-kezelést és kiterjedt termelékenységi funkciókat kínál, amelyek minden üzleti területét racionalizálják.

Készen áll a munkafolyamatok forradalmasítására? Próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp alkalmazást, és fedezze fel a zökkenőmentes ügyfélkapcsolat-kezelést és a hatékony termelékenységi funkciókat.