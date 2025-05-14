A 10 legjobb Twilio-alternatíva a jobb kommunikációért 2025-ben

Ha programozható kommunikációs eszközt keres webes vagy mobil alkalmazásaihoz, akkor valószínűleg hallott már a Twilióról. Bár ez egy népszerű választás, lehet, hogy nem felel meg tökéletesen az Ön egyedi igényeinek.

Például lehet, hogy más funkciókkal, jobb árazási modellekkel és ingyenes ügyfélszolgálattal rendelkező alternatívákat keres. ?

Hogy megkönnyítsük a keresést, összeállítottuk a 10 legjobb Twilio alternatíva listáját, így minden szükséges információt megkapsz a megfelelő választáshoz.

Mi az a Twilio?

A Twilio egy kommunikációs platform szolgáltatás (CPaaS), amely fejlesztői eszközöket biztosít hang-, szöveg- és videóüzenetküldő funkciók beágyazásához webes és mobil alkalmazásokba. Alapvetően segít egyszerűsíteni az ügyfelekkel és a vásárlókkal való kommunikációt API-k segítségével.

Sok felhasználó kedveli a Twiliót, mert könnyen integrálható az alkalmazásaikba, és rendelkezik szoftverfejlesztő készletekkel (SDK-k) a főbb programozási nyelveken, mint például Python, Java és PHP. A Twilio részletes dokumentációja szintén segít az új felhasználóknak a projektek gyors elindításában.

Ugyanakkor a Twilio képességeinek maximális kihasználásához erős kódolási ismeretekre van szükség. Emellett a tranzakciós volumen növekedésével a költségek is gyorsan emelkedhetnek – a megbízható ügyfélszolgálat havi 250 dollártól elérhető.

Mit kell keresnie egy Twilio alternatívában?

Bár a Twilio hatékony eszköz, amely segít a végfelhasználóknak a számukra legkényelmesebb módon kommunikálni – például szöveges üzenetek, telefonhívások vagy e-mailek formájában –, lehet, hogy nem ez a legpraktikusabb üzleti kommunikációs megoldás.

A Twilio alternatíváinak keresésekor olyan lehetőségeket keressen, amelyek:

Költséghatékony árakat kínál, amelyek illeszkednek a költségvetéséhez.

Könnyen integrálható webes és mobil alkalmazásaiba

Növekedjen az üzleti és kommunikációs igényeivel együtt!

Támogassa azokat a programozási nyelveket, amelyekkel jól érzi magát

Üzenetek küldése azokba az országokba, ahol a közönsége él

Biztosítsa a szükséges kommunikációs csatornákat (szöveges üzenetek, hívások, videók, közösségi média stb.

Kínáljon átfogó dokumentációt és gyors ügyfélszolgálatot

A 10 legjobb Twilio alternatíva

Nincs kedve számtalan Twilio alternatívát átnézni? Mi segítünk. Szoftveres nyomozóink szűkítették a kört a Twilio legjobb alternatíváira, amelyek jobban megfelelhetnek ügyfelei és csapata kommunikációs céljainak. Nézzük meg, mit kínálnak az egyes lehetőségek! ?️

1. Vonage

via Vonage

A Vonage egy CPaaS platform, amely SMS-, hang- és videó-API-k segítségével könnyedén hozzáadhat kommunikációs funkciókat az alkalmazásához. Emellett SMS, hang, e-mail, WhatsApp és csendes hitelesítés útján felhasználói azonosítási API-kkal is rendelkezik.

A Vonage és a Twilio különböző hívásárazási modelleket alkalmaz. Míg a Twilio a legközelebbi percre kerekítve számol, a Vonage másodpercenként számol. Ez azt jelenti, hogy csak a ténylegesen felhasznált szolgáltatásért fizet, és így pénzt takarít meg. ?

A Vonage legjobb tulajdonságai:

Állítson be interaktív hangválasz-rendszert (IVR) több mint 120 nyelven, beleértve az angolt, a franciát és a spanyolt.

Rendezzen alkalmazáson belüli videokonferenciákat akár 16 000 résztvevővel

Készítsen kódolás nélküli virtuális asszisztenseket, amelyek hangüzenetek, SMS-ek és közösségi média platformok segítségével válaszolnak a kérdésekre.

Csatlakozzon több mint 40 külső eszközhöz, többek között a Microsoft Teams, a Salesforce, a Hubspot és a Microsoft Dynamics eszközökhöz.

A Vonage korlátai:

A 24/7 prioritású támogatás ára 750 dollár/hó, ami korlátozott költségvetésű kisvállalkozások számára megfizethetetlen lehet.

Havi felár a Salesforce és a SugarCRM integrációkért a kezdő csomagban.

Vonage árak:

SMS API : 0,0076 dollár/kimenő üzenet és 0,0061 dollár/bejövő üzenet áron

Voice API : 0,0043 dollár/perc áron elérhető kimenő és bejövő hívásokhoz.

Videó API : 0,00395 dollár/perc/résztvevő áron

Verify API: 0,053 dollártól kezdődik minden sikeres ellenőrzés után.

Vonage értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (434 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (299 értékelés)

2. Sinch

via Sinch

A Sinch egy omnichannel platform, amely lehetővé teszi, hogy SMS, MMS, RCS, e-mail, WhatsApp, Facebook Messenger és Instagram segítségével lépjen kapcsolatba az ügyfelekkel. Node.js, Java, .NET, PHP és Python SDK-kkal rendelkezik, így ezeket a kommunikációs csatornákat könnyen integrálhatja az alkalmazásába. ?

Az üzenetküldés mellett a Sinch az alkalmazáson belüli hang- és videohívásokat is támogatja. Hozzáadhat digitális aláírást a hívásaihoz az ügyfelek bizalmának megszerzése érdekében, és használhat számmaszkolást a magánélet védelme érdekében mind a hívások, mind az SMS-ek esetében.

A Sinch legjobb tulajdonságai:

Ellenőrizze a felhasználókat SMS-ben vagy telefonon

Aktív névjegyzék vezetése telefonszám-keresési funkcióval

Személyre szabhatja az üzeneteket az ügyfélprofilok és a kommunikációs preferenciák alapján.

Használjon automatikus tartalék megoldásokat a sikertelen üzenetküldések másik csatornán történő elküldéséhez.

A Sinch korlátai:

Kevés natív integráció

A támogató csapat válaszadása eltarthat egy ideig.

Sinch árak:

SMS-üzenetek : 0,0078 dollártól kezdődik bejövő vagy kimenő üzenetenként

MMS üzenetek: 0,010 USD-tól bejövő üzenetenként és 0,018 USD-tól kimenő üzenetenként

Sinch értékelések és vélemények:

G2: 4,0/5 (28 értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

3. Podium

via Podium

A Podium egy felhőalapú platform helyi vállalkozások számára, amelyek növelni szeretnék ügyfélmegtartási arányukat és online hírnevüket. Küldjön fizetési, értékelési és visszajelzési kéréseket az ügyfeleknek, és válaszoljon kérdéseikre több online platformon keresztül.

Emellett regisztrálhat potenciális ügyfeleket marketinglistájára, és tömeges SMS-kampányokat indíthat, hogy őket is ügyfeleivé tegye. A Podium nyomon követi az ügyfelek adatait, a korábbi interakciókat és a beszélgetések történetét, hogy segítsen optimalizálni marketingkampányait és jobb eredményeket elérni. ?

A Podium legjobb tulajdonságai:

Egy helyen érheti el és válaszolhat szöveges üzenetekre, weboldal-csevegésekre, hívásokra, e-mailekre, közösségi média közvetlen üzenetekre és értékelésekre.

Testreszabhatja az üzenetek továbbítását téma vagy csapat rendelkezésre állása szerint.

Fogadjon személyes fizetéseket a Podium olvasókkal vagy a mobilalkalmazás tap-to-pay funkciójával.

Csatlakozzon több mint 180 külső eszközhöz, például az Airtable-hez, az ActiveCampaign-hez, a BigCommerce-hez, a Gmailhez és az Outlookhoz.

A Podium korlátai:

A kezdő csomag három csapattaggal és 1000 kapcsolattartóval korlátozott.

Inkonzisztens ügyfélszolgálat

Podium árak:

Essentials: 249 USD/hó

Standard: 409 USD/hó

Professional: 599 USD/hó

Podium értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (1479 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (485 értékelés)

4. Amazon SNS

az Amazon SNS-en keresztül

Az Amazon SNS (Simple Notification Service) az Amazon Web Services (AWS) push üzenetküldő szolgáltatása. Publikálás/előfizetés modellt használ az üzenetek továbbítására az ügyfeleknek (SMS-ben, e-mailben és push értesítésekben) és más HTTP- és AWS-alkalmazásoknak.

Az Amazon SNS kiválóan kezeli a nagy üzenetmennyiségeket, és rendkívül megbízható. Ezért tökéletesen alkalmas fontos frissítések küldésére és az alkalmazás különböző részein végzett műveletek koordinálására.

Az Amazon SNS legjobb funkciói:

Havonta egymillió publikálás, 100 000 HTTP-küldés és 1000 e-mail-küldés ingyenes hozzáférése.

Hozzon létre szabályokat, hogy meghatározza, ki tehet közzé vagy iratkozhat fel egy témára

Szeretne összefoglalót kapni a témák számáról, az előfizetésekről és a csatlakoztatott alkalmazásokról a vezérlőpulton?

Zökkenőmentesen integrálható az AWS szolgáltatásokkal, mint például az SQS (Simple Queue Service), a Lambda és a Kinesis Data Firehose.

Az Amazon SNS korlátai:

A beállítás bonyolult lehet az AWS platformot először használók számára.

Korlátozott testreszabási lehetőségek egyedi felhasználási esetekhez

Amazon SNS árak:

Mobil push: 0,50 USD egymillió értesítésenként

E-mail: 2,00 USD 100 000 értesítésenként

HTTP/s: 0,60 USD/millió értesítés

Amazon SNS értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (87 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10 értékelés)

5. Plivo

via Plivo

A Plivo egy felhőalapú kommunikációs platform, amely SMS API-kat, hang API-kat és SIP trunking szolgáltatásokat kínál. SDK-kkal rendelkezik Node, Ruby, Python, PHP, C#, Go és Java nyelveken.

Az SMS esetében a funkciók között szerepelnek a kézbesítési jelentések és az üzenetek sorba állítása tömeges küldés esetén. Eközben a hang API lehetővé teszi a személyre szabott hívóazonosítók, az üzenetrögzítő felismerés és a hangpostai üzenetek átírását.

A Twiliohoz hasonlóan a Plivio is több mint 190 országban elérhető, ami kiváló, ha vállalkozása nemzetközi közönséggel rendelkezik. ?

A Plivo legjobb tulajdonságai:

Válassza ki automatikusan a helyi számokat tömeges üzenetek küldéséhez, hogy bizalmat építsen és javítsa az olvasási arányt.

Hibaüzenetek fogadásakor hibaüzeneteket kapsz hibakódokkal a hibakereséshez.

Sablonok segítségével hozhat létre folyamatokat a hívásátirányításhoz, a hang- és SMS-felmérésekhez.

Hozzáférés átfogó dokumentációhoz és gyors ügyfélszolgálathoz

A Plivo korlátai:

Nem támogatja az alkalmazáson belüli és a közösségi médián keresztüli kommunikációt.

A jegyportálon keresztül elérhető prioritásos támogatás ára 250 USD/hó-tól kezdődik.

Plivo árak:

SMS API : 0,00550 dollártól kezdődik az üzenetek küldése vagy fogadása.

Voice API : Kezdő ár: 0,01000 USD/perc kimenő hívások esetén és 0,00550 USD/perc bejövő hívások esetén.

SIP Trunking: Kezdő ár: 0,00650 USD/perc kimenő hívások esetén és 0,00250 USD/perc bejövő hívások esetén.

Plivo értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (709 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (85 értékelés)

6. MessageBird

via MessageBird

A MessageBird egy kommunikációs API platform, amely élő csevegés, SMS, e-mail, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram és Google Business segítségével biztosít ügyfélkapcsolatot.

Az egységes beérkező üzenetek mappájának köszönhetően egyetlen helyen kezelheti az összes platformról érkező üzeneteket. Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat a hívások továbbításához, az SMS-ek e-mailbe történő átirányításához, emlékeztető beállításához és egyebekhez, akár a semmiből, akár sablonok segítségével. ✨

A MessageBird legjobb tulajdonságai:

Adja hozzá a névjegyeket manuálisan, vagy importálja őket TXT, CSV vagy XLSX fájlokból.

Központosítsa az e-kereskedelmi üzletek, a CRM és az alkalmazáselemzések ügyfélútjait a személyre szabott kampányokhoz.

Exportálja az SMS, hang és flow builder használati statisztikákat CSV formátumba.

Csatlakozzon 15 bővítményhez, köztük a Salesforce, a Google Sheets, a Shopify, a WooCommerce és a Zapier bővítményekhez.

A MessageBird korlátai:

Az API-k néha lassan reagálnak.

Az e-mailes prioritásos támogatás havi 500 dollártól kezdődik.

A MessageBird árai:

SMS : 0,0069 dollártól üzenetenként

Hang: Kezdő ár: 0,015 USD/perc kimenő hívások esetén és 0,0033 USD/perc bejövő hívások esetén.

MessageBird értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (66 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (150 értékelés)

7. Sávszélesség

via Bandwidth

A Bandwidth egy fejlesztői platform, amely lehetővé teszi, hogy hang- és üzenetküldő funkciókat adjon hozzá alkalmazásaihoz. Ez magában foglalja a legfeljebb 20 fős konferenciákat, a hívások rögzítését, az élő átírást, a szöveg-beszéd átalakítást, valamint az ingyenes SMS- és MMS-üzeneteket.

A Bandwidth egyik legfontosabb jellemzője, hogy vészhívási funkciót (más néven továbbfejlesztett 911) adhat hozzá alkalmazásaihoz. Ez rendkívül hasznos, ha gyorsan rendőrségi, tűzoltósági vagy orvosi segítséget szeretne hívni ügyfelei számára. Ha alkalmazása a biztonsággal, a személyes biztonsággal vagy a távoli egészségügyi ellátással kapcsolatos, akkor a Bandwidth lehet az új legjobb barátja. ?

A Bandwidth legjobb tulajdonságai:

Használja az e-mailt SMS-ek küldésére és SMS-válaszok fogadására az e-mail fiókjában.

Kövesse nyomon a hívások számát, az üzenetek kézbesítési arányát és a kommunikáció teljesítményét.

Elemezze az ügyfelek véleményét, hogy a megfelelő intézkedéseket hozhassa meg.

Ingyenes ügyfélszolgálat elérhető kapcsolatfelvételi űrlapokon és telefonon keresztül.

Sávszélesség-korlátozások:

Egyes API-k használata bonyolult

Nem integrálható a Zapierrel

Sávszélesség árazás:

Messaging API : 0,004 dollártól indul kimenő üzenetenként

Voice API : Kezdő ár: 0,010 USD/perc kimenő hívások esetén és 0,0055 USD/perc bejövő hívások esetén.

Hitelesítés API: 0,05 USD hitelesítésenként

Sávszélesség-értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (374 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (127 értékelés)

8. Infobip

via Infobip

Az Infobip egy ügyfél-elkötelező eszköz, amely marketingkampányok, emlékeztetők és kérdésekre adott válaszok küldésére szolgál az ügyfelek kedvenc közösségi csatornáin.

Testreszabhatja az API-kat, hogy SMS-ben, e-mailben, alkalmazáson belüli üzenetekben, push értesítésekben és különböző közösségi csatornákon, például WhatsAppon, Instagramon, Telegramon, Viberen és Facebook Messengerben érje el a felhasználókat.

A Twilio alternatívájaként vizuális építőt kap, így automatizált üzeneteket állíthat be olyan eseményekhez, mint a felhasználói regisztrációk, vásárlások vagy születésnapok. Ráadásul az Infobip AI CRM eszközei segítenek a termékek ajánlásában, az üzenetek tökéletes időzítésében és a kockázatos ügyfelek azonosításában.

Az Infobip legjobb tulajdonságai:

Online űrlapokkal szerezzen potenciális ügyfeleket?

Végezzen A/B tesztelést több csatornán

Kövesse nyomon a kampány teljesítményét, és exportálja az eredményeket CSV és XLSX fájlokban.

Integrálja e-kereskedelmi és CRM alkalmazásokkal, mint például a Salesforce, a Hubspot, a Shopify és a BigCommerce.

Az Infobip korlátai:

Az ügyfélszolgálat válaszadása hosszú időt vehet igénybe.

Egyes felhasználók szerint az árak drágák.

Infobip árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Infobip értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (53 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (13 értékelés)

9. Telnyx

via Telnyx

A Telnyx egy CPaaS megoldás, amely hang-, üzenetküldő és felhasználói azonosító API-kat, valamint SIP trunking szolgáltatásokat kínál. A Twilióval ellentétben olcsóbb árakkal és ingyenes, 24 órás ügyfélszolgálattal rendelkezik. ?

Ezenkívül ez a Twilio alternatíva saját globális IP-hálózattal rendelkezik. Ez biztosítja a kiváló minőségű kommunikációt világszerte és a hívási problémák gyorsabb megoldását.

A Telnyx legjobb tulajdonságai:

Tiszta és állandó hangminőség

Az SDK-k Python, Ruby, Node, PHP, Java és .NET nyelveken érhetők el.

Többfelhős hálózattal rendelkezik az AWS, a Google Cloud és a Microsoft Azure segítségével, ami redundanciát és magas rendelkezésre állást biztosít.

Átfogó dokumentáció és reagáló ügyfélszolgálati csapat támogatja a vállalkozásokat.

A Telnyx korlátai:

Bizonyos funkciók használatához fejlett programozás szükséges.

Az IoT SIM-kártya beállítása más kommunikációs megoldásokhoz képest bonyolult lehet.

Telnyx árak:

Messaging API : 0,004 dollártól indul kimenő vagy bejövő üzenetenként

Voice API : 0,007 dollár/perc áron elérhető bejövő és kimenő hívásokhoz

Videó API : 0,002 dollár/perc/résztvevő áron

Verify API: 0,03 dollártól kezdődik verifikációnként

Telnyx értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (328 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (47 értékelés)

10. Wati

via Wati

A Wati (WhatsApp Team Inbox) egy WhatsApp üzenetküldő platform, amely kész eszközökkel és API-kkal rendelkezik a potenciális és meglévő ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz. Beállítása egyszerű, még a nem fejlesztők számára is. Csatlakoztassa WhatsApp Business fiókját, adja hozzá kapcsolatait, és indítsa el marketingkampányait. ?

Minden ügyfélkérdés egy egységes beérkező levelek mappába kerül, ahol a csapata gyorsan beavatkozhat és rendezheti a dolgokat. Ha pedig nincs a helyszínen, állítson be egy chatbotot a kódolás nélküli építővel, hogy a beszélgetés folytatódhasson.

A Wati legjobb funkciói:

Nézze meg, ki van online és ki offline a csapatában

Kampányainak előzetes megtekintése a közzététel előtt

Kövesse nyomon az üzenetek mennyiségét, állapotát és a leggyorsabban reagáló alkalmazottakat!

Csatlakoztassa a Wati-t nyolc alkalmazással: Zoho CRM, Shopify, WooCommerce, Hubspot, Pably Connect, Google Sheets, Make és Zapier.

Wati korlátozások:

A felhasználók száma minden csomagban korlátozott, minden további felhasználó havi 30 dollárba kerül.

A csomagok havi 1000 beszélgetésre korlátozódnak, így ha többet szeretne, krediteket kell vásárolnia.

Wati árak:

Standard: 39 USD/hó (5 felhasználó)

Előny: 69 USD/hó (5 felhasználó)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot (10 felhasználó)

Wati értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (205 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (55 értékelés)

Míg ezek a Twilio alternatívák az ügyfélkapcsolatok testreszabására összpontosítanak, az olyan eszközök, mint a ClickUp, kész funkciókat nyújtanak a munkahelyi kommunikációs stratégiák támogatásához.

A projektmegbeszélésektől a feladatkommenteken át a dokumentumokig minden egy helyen található. Ez megkönnyíti a szervezettséget, a kontextus megőrzését és a kommunikációs előzmények nyomon követését mindenkivel, bármikor. ?

Jobb menedzsment a ClickUp segítségével Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, amellyel AI-támogatással, több mint 15 nézetben és feladatok automatizálásával kezelheti projektjeit.

A ClickUp egy projektmenedzsment eszköz, amely végtelen kommunikációs funkciókkal rendelkezik, hogy kielégítse csapata igényeit.

Használja a ClickUp Chat szolgáltatást osztály- vagy projektspecifikus megbeszélésekhez. A szövegek mellett fájlokat is feltölthet a számítógépéről vagy a felhőalapú tárhelyéről közvetlenül a csevegésbe, vagy hang- és képernyőfelvételeket oszthat meg a csapatával.

A ClickUp Docs segítségével valós időben együttműködhet üzleti dokumentumokon. A ClickUp AI-nek köszönhetően pedig gyorsan ötleteket gyűjthet és másodpercek alatt elkészítheti az első vázlatokat.

Használja a ClickUp AI-t a gyorsabb íráshoz, szövegek összefoglalásához és finomításához, e-mail válaszok generálásához és még sok máshoz.

A ClickUp AI segít javítani az íráskészségét, összefoglalni a hosszú dokumentumokat, és akár a jegyzeteket is cselekvési tételekké alakítani. ✅

A ClickUp projektmenedzsment funkcióival ezeknek a feladatoknak a kezelése gyerekjáték. Osztjon ki feladatokat, állítson be határidőket és ellenőrizze az előrehaladást. A munkafolyamatok zökkenőmentesebbé tétele érdekében a ClickUp automatizálási eszközei kezelik az ismétlődő feladatokat, így csapata fontosabb dolgokra koncentrálhat.

A ClickUp legjobb funkciói:

Vizualizálja a projekteket a Lista, Táblázat, Kanban, Naptár és Gantt nézetekben.

Hozzáférés AI eszközökhöz a feladatleírásokban, megjegyzésekben, csevegésben és a Dokumentumokban

Jelöld meg a csapattagokat @mentions-szel, hogy értesítsd őket a megjegyzésedről.

Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 alkalmazáshoz natív integrációi, a Zapier és a ClickUp API segítségével.

A ClickUp korlátai:

Egyes webes és asztali funkciók nem érhetők el mobil eszközökön.

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.

ClickUp árak:

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

Ideje javítani az ügyfélélményt

A Twilio számos hasznos funkciót kínál, de nem ez az egyetlen lehetőség a csapat és az ügyfelek közötti kommunikációs szolgáltatások integrálására az alkalmazásokba. Ezzel a praktikus listával a Twilio alternatíváiról könnyedén értékelheti az egyes platformokat az igényei alapján, hogy megtalálja a legmegfelelőbbet.

Ha pedig olyan eszközre van szüksége, amely racionalizálja az üzleti műveleteket, a projektmenedzsmentet és a belső kommunikációs terveket, akkor ne keressen tovább, mint a ClickUp.

Ez az egy helyen elérhető szolgáltatás biztosítja, hogy csapata mindig egy hullámhosszon legyen, így a munkát könnyebben és gyorsabban elvégezhetik. Ráadásul a több mint 1000 integrációval a ClickUp a jelenlegi technológiai eszközkészletével is kompatibilis, így nyerő kombinációt alkotnak. ?

Regisztráljon most a ClickUp-ra – ingyenes!