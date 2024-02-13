10 ingyenes nyereség- és veszteség sablon, amelyek egyszerűsítik vállalkozása számviteli folyamatait

A könyvelőnek szeretnie kell a számokat, de a számok nem mindig viszonozzák ezt az érzést.

A késő estékig tartó vállalati számlák egyeztetésétől a táblázatok végtelen bámulásáig, hogy rájöjjön, miért nem egyeznek a nyereség- és veszteségkimutatásában szereplő számok, ez a munka néha igazi kínszenvedés lehet!

Szerencsére a nyereség- és veszteség sablonok segíthetnek a pénzügyi csapatoknak a feladataik hatékonyabb elvégzésében. Ezek az előre formázott dokumentumok olyanok, mint egy sztetoszkóp, amelynek segítségével értékelheti vállalkozása pénzügyi helyzetét: meghallgathatja működésének szívverését, és összefoglalhatja a számviteli időszak aktuális vagy előre jelzett költségeit, bevételeit és kiadásait.

Maradjon velünk, és tudja meg, hogyan tarthatja életben és virágzóvá vállalkozását 10 kiváló minőségű nyereség- és veszteség sablon segítségével, amelyek a számviteli szuperhősöknek készültek! 🦸

Mi az a nyereség- és veszteség sablon?

A nyereség- és veszteségkimutatás (P&L) sablon pro forma eredménykimutatás-t tartalmaz, amely egyszerűsíti a pénzügyi előrejelzések készítését és az előző évhez viszonyított (YoY) növekedési elemzések elvégzését. Átfogó képet ad a vállalkozás pénzügyi helyzetéről az alábbi tételek segítségével:

Bevételek vagy értékesítési források

Fix költségek (pl. bérleti díj)

Ismétlődő kiadások (pl. közüzemi számlák)

Értékcsökkenés

Eladott áruk költsége (COGS)

Adó- és behajthatatlan követelésekre képzett tartalékok

Bruttó és nettó nyereség

A nyereség- és veszteségkimutatás vagy sablon egyszerűsíti a jelentéstételt és az elemzést, mivel szabványosított formátumot biztosít, amely garantálja a pénzügyi adatok kiszámításának és nyomon követésének következetességét.

Ez lehetővé teszi a részvényesek számára, hogy gyorsan értékeljék a vállalat pénzügyi teljesítményét anélkül, hogy bonyolult táblázatokat kellene készíteniük, így könnyebben megelőzhetik a versenytársakat és fenntartható működést biztosíthatnak.

A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti és kategorizálhatja a csapatok munkáját, így egy pillanat alatt áttekintheti az általános előrehaladást.

Ezek a sablonok minden méretű vállalkozásnak megfelelnek, a startupoktól a nagyvállalatokig. A dokumentumot havi, éves vagy negyedéves üzleti jelentésekhez igazíthatja, így összehasonlíthatja az adatokat, felismerheti a bevételek és kiadások mintáit, és megalapozott döntéseket hozhat vállalkozása növekedése érdekében. 🌱

Mi jellemzi egy jó nyereség- és veszteség sablont?

Egy minőségi nyereség- és veszteség sablon fontos szerepet játszhat olyan döntésekben, mint a beruházások és műveletek jóváhagyása vagy leállítása. A nagy kockázat miatt a sablonnak a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

Átfogó: le kell fednie a releváns bevételi forrásokat és kiadási típusokat, hogy megbízható képet adjon a vállalkozás pénzügyi teljesítményéről. Vizuálisan egységes: A nyereség- és veszteség sablonnak jól strukturáltnak és könnyen kezelhetőnek kell lennie, grafikonok és táblázatok beillesztési lehetőségével, hogy egy pillanat alatt felismerhetőek legyenek a trendek és érthetőek az adatok. Testreszabható: Minden vállalkozás egyedi, ezért a sablonnak lehetővé kell tennie a testreszabást, hogy az megfeleljen az Ön konkrét működésének. Felhasználóbarát: még azok is képesek lesznek használni és követni a sablont, akik nem rendelkeznek pénzügyi háttérrel. Kívánatosak : még azok is képesek lesznek használni és követni a sablont, akik nem rendelkeznek pénzügyi háttérrel. Kívánatosak az adatok egyszerű bevitelét segítő utasítások vagy helyőrzők. Elemzésbarát: A jó sablon nem csak a számok rögzítésére szolgál, hanem segít : A jó sablon nem csak a számok rögzítésére szolgál, hanem segít kiszámítani a legfontosabb teljesítménymutatókat (KPI-ket) is, mint például a bruttó haszonkulcsot vagy a munkaerő-költségek megtérülését (ROI) Megosztható: A nyereség- és veszteség sablonnak kompatibilisnek kell lennie : A nyereség- és veszteség sablonnak kompatibilisnek kell lennie a gyakori táblázatkezelő szoftverekkel , mint például a Microsoft Excel vagy a Google Sheets, hogy könnyen használható és megosztható legyen.

10 ingyenes nyereség- és veszteség sablon a szilárd eredménykimutatások elkészítéséhez

A ClickUp és az Excel 10 legjobb INGYENES nyereség- és veszteség sablonjának listája lenyűgözi könyvelőit és számviteli csapatát! Fedezzük fel az egyes sablonok felhasználási eseteit. 💸

1. ClickUp főkönyvi sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp főkönyvi sablon

A ClickUp főkönyvi sablonjával személyes pénzügyi asszisztenst kap, aki nemcsak a nyereség- és veszteségkimutatásait, hanem az egész vállalat számláit is nyomon követi! 🤩

Ez az intuitív és felhasználóbarát sablon segít pontos pénzügyi nyilvántartást vezetni a terhelési és jóváírási tételekről, valamint a pénzforgalomról, így mindig kézben tarthatja, honnan származik és hová kerül a pénze.

A nyereség- és veszteség sablon személyre szabott egyéni mezőket tartalmaz a tranzakciók jellemzőinek rögzítéséhez, mint például Számla neve, Számla típusa, Tranzakció dátuma, Bejegyzés, Bejegyzés száma, Terhelés, jóváírás, DrCr és Naplóbejegyzés típusa. A tranzakciók rögzítése után a dokumentum négy fő nézetét automatikusan felhasználhatja különböző pénzügyi kimutatások létrehozásához.

Ha pénzügyi eredménytáblát szeretne létrehozni, használja a Nyereség- és veszteségtábla nézetet. Ez a rögzített tranzakciók alapján vizualizálja bevételeit, kiadásait és nyereségét, így valós idejű betekintést nyújt az üzleti teljesítményébe. A jelentésen szereplő tételeket egyszerűen a táblán áthúzva követheti nyomon és osztályozhatja át.

Hasonlóképpen, a Mérleg táblázat nézet automatikusan megjeleníti az összes eszközét, kötelezettségét és saját tőkéjét. Ez a nézet felgyorsítja a számlák egyeztetését és a nyilvántartások konzisztens vezetését.

A Főkönyv és a Tranzakciók lista nézetek tökéletesen alkalmasak a számla cím vagy bármely más paraméter szerint csoportosított napi tranzakciók nyomon követésére, lehetővé téve az egyes mezők gyors szerkesztését vagy frissítését.

2. ClickUp költségvetési jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp költségvetési jelentés sablon

A nyereség vagy veszteség méréséhez össze kell hasonlítania a tervezett és a tényleges adatokat. A költségvetés nyomon követése és a különböző számviteli időszakokról szóló jelentések elkészítése azonban gyakran időigényes. Ebben az esetben a ClickUp költségvetési jelentés sablonja jelentősen megkönnyítheti a munkát. 🤑

A sablon egyik kiemelkedő jellemzője az öt legfontosabb pénzügyi szempontot lefedő előre elkészített szakaszok .

Nyereség és veszteség: Külön rész a tervezett és tényleges bevételek és árrések részletes bemutatására. Értékesítési bontás: Az értékesítés (tényleges és cél) bontását mutatja be külön régiókban. Kiadások: Segít a működési kiadások kategorizálásában és összehasonlításában a tervezett értékekkel. Mérleg: bemutatja a bevételek és kiadások eltérését. Versenyhelyzet összefoglalása : Segít összehasonlítani bevételeit és piaci részesedését a vezető versenytárs márkákkal.

Ez a szisztematikus felépítés segít megtervezni üzleti kiadásait és célokat kitűzni a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A sablon alapértelmezés szerint oszlopdiagrammal rendelkezik az egyes időszakok pénzügyi adatainak megjelenítéséhez, de egyéni diagramokat is hozzáadhat.

Két alapvető szakaszt talál a pénzügyi nyomon követéshez és elemzéshez: a Jelenlegi hónap teljesítménye szakaszban pontosan felsorolhatja a vállalatának a jelenlegi hónapban felmerült bevételeit és kiadásait, így valós idejű képet kaphat pénzügyi teljesítményéről. Eközben az Éves teljesítmény szakaszban a vállalatának egész éves teljesítményét vizsgálhatja.

3. ClickUp értékesítési nyomkövető sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp értékesítési nyomkövető sablon

Növelje értékesítési csapatai döntéshozatali képességeit a ClickUp Sales Tracker Template segítségével. Számos funkciója lehetővé teszi, hogy szorosan figyelemmel kísérje az értékesítési folyamatot, és lépéseket tegyen a nyereségcélok elérésére! 🥇

Ahhoz, hogy elindulhasson ezzel a sablonnal, először meg kell határoznia az általad értékesített termékeket vagy szolgáltatásokat. A Custom Fields (Egyéni mezők) segítségével számos adatot bevihetsz, a szállítási és egységköltségektől a terméktípusig és a visszaküldési számokig. Állítsd be a Target Profit (Célnyereség) és a Profit Margin (Nyereségarány) értékeket, hogy nyomon követhesd az eladások jövedelmezőségét.

Az egyéni állapotok, mint például „Befejezett”, „Cél elérve”, „Cél nem elérve”, „Nem kezdődött el” és „Folyamatban”, segítenek felügyelni a műveleteket az értékesítési folyamat optimalizálása érdekében.

Használja ki a Termékek szerinti értékesítési állapot nézetet az értékesítési adatok termék típus szerinti rendezéséhez és elemzéséhez. A Havi értékesítési volumen nézet lényegében hasonló az előzőhöz, azzal a fő különbséggel, hogy a legördülő menü segítségével hónapok szerint rendezi az adatokat.

Átfogóbb áttekintéshez érdemes megnézni a Sales Tracker Table view (Értékesítési nyomon követő táblázat) nézetet is, amely kényelmes táblázatos formátumban mutatja be az összes értékesítési adatot. A ClickUp Goals segítségével beállíthatja az értékesítési mutatókat, például az értékesítésenkénti költséget, a bevételt és az ügyfélélettartam-értéket, majd a valós idejű Dashboards segítségével nyomon követheti azokat.

4. ClickUp havi értékesítési jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp havi értékesítési jelentés sablon

A ClickUp Sales Monthly Report Template (ClickUp havi értékesítési jelentés sablon ) egyszerűsített megoldást kínál az értékesítési kvóták, kiadások és nyereség/veszteség adatainak közlésére, és átfogó nyilvántartásként szolgál az egyes értékesítők egyéni teljesítményéről. Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek nagymértékben támaszkodnak a hideghívásokra és a nyomon követésre, mivel:

Megjeleníti a havi értékesítési célok felé tett előrelépést

Meghatározza a fejlesztendő területeket és a veszteséges folyamatokat.

Segít gyorsabban kihasználni a jövedelmező lehetőségeket

Tegyük fel, hogy egy értékesítési csapatot vezet, amely potenciális ügyfeleket hív fel telefonon a felvételi szoftverükkel kapcsolatban – ez a sablon sok szempontból értékes forrás lehet. A Legjobb értékesítők szakaszban kiemelheti azokat a kivételes egyéneket, akik magas havi konverziós arányt értek el.

Ez nemcsak az elismerés érzését erősíti, hanem segít a csapatának is elemezni azokat a bevált gyakorlatokat, amelyek hozzájárultak a cél eléréséhez.

A Heti konverziós arány szakaszban szisztematikusan nyomon követheti a heti teljesítményeket. Például, ha az első héten 10%-os, a második héten pedig 8%-os konverziós arányt jegyzet fel, az segíthet azonosítani és kijavítani azt, ami a csökkenéshez vezetett.

A konverziós arány összefoglaló általában rövid, informatív áttekintést nyújt a rövidebb időszakok alatti értékesítési eredményekről, feltárva a pozitív vagy negatív trendeket. Grafikonokat és táblázatokat is hozzáadhat a betekintéshez, hogy gyorsabban átláthassa az adatokat.

5. ClickUp számlák fizetendő sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp számlák fizetendő sablon

A rosszul kezelt számlák fizetési folyamatai könnyen hátborzongató halloweeni rémálommá válhatnak, hiányzó papírok és elrontott adatbejegyzésekkel. A ClickUp számlák fizetési sablonja elegánsan egyszerű megoldást kínál a számlák nyilvántartására és a kifizetések finom nyomon követésére, biztosítva, hogy a szabályoknak való megfelelés ne váljon rémálommá. 🎃

Adjon meg részleteket a fizetendő számlákhoz a Egyéni mezők segítségével olyan attribútumokhoz, mint kintlévő egyenleg, számlaösszeg, első fizetési határidő, teljes egyenleg fizetési határideje, végső fizetés, fizetési mód, e-mail és fizetési feltételek.

Ha azonban valóban profi módon szeretné használni ezt a nyereség- és veszteség sablont, akkor használja ki annak három egyedi nézetét, hogy hasznos fizetési adatokat szerezzen nyereség- és veszteségkimutatásaihoz. Például:

Számlák listája nézet: A számlákat Állapot (Számla beérkezett, Átirányítás, Ellenőrzés és Befejezett) szerint csoportosítja, így áttekinthető képet ad az egyes számlák feldolgozásának állapotáról. Fizetési típus táblázat nézet: A számlákat fizetési típus szerint kategorizálja, egyszerűsítve a különböző fizetési módok azonosítását. Fizetési folyamatok táblázata: Részletes képet ad az összes számláról, Állapot és Prioritás szerint csoportosítva őket, míg a : Részletes képet ad az összes számláról, Állapot és Prioritás szerint csoportosítva őket, míg a Kanban-tábla a számlákat a népszerű kártyaformátumban jeleníti meg.

De ez még nem minden!

A Kanban Board interaktív funkciója lehetővé teszi, hogy az egyes kártyákra kattintva hozzáférjen az egyes számlákhoz tartozó információkhoz, megjegyzéseket fűzzön hozzájuk és fájlokat csatoljon. A fizetési állapot frissítése egyszerűen a kártyák húzásával és elhelyezésével a táblán egyszerűsíti a pénzügyi kötelezettségek és üzleti kiadások kezelésének folyamatát.

6. ClickUp költségjelentés-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp költségjelentés-sablon

A túlterhelt számlavezetőknek jól jöhet egy egyszerű, de rendkívül hatékony eszköz a pontos költségkimutatások elkészítéséhez, mint például a ClickUp költségjelentés-sablon. Ez a sablon előre beállított szabványos formázással, bannerekkel és stílusokkal rendelkezik, így a költségjelentések kitöltése és megosztása soha nem volt ilyen felhasználóbarát. 🤓

A sablon intuitív felülete sokoldalú költségkövetést tesz lehetővé, függetlenül attól, hogy osztályok kiadásait, működési költségeket vagy vállalkozói számlákat rögzít. Átfogó szakaszok találhatók a általános költségek részleteinek megadásához, például a részt vevő csapattagok, a kijelölt költségvetés és a költségtételek, így biztosítva, hogy egy adott csapathoz vagy projekthez kapcsolódó összes költség alaposan dokumentálva legyen.

A Kiadások bontása szakaszban található táblázatban felsorolhatja a kiadásokat, beleértve a dátumot, a leírást és az alkategóriákat, például étkezés és utazás. A megfelelőségi követelményeknek való megfelelés érdekében fényképeket is csatolhat a nyugtákról, és közvetlenül a sablonban adhat meg leírásokat. A jelentés elkészítése után egy végső mező áll rendelkezésre, ahol a felülvizsgálók jóváhagyhatják és aláírhatják a dokumentumot.

Ezt a nyereség- és veszteség sablont gyakran használják a költségvetés-tervező csapatok a kiadási becslésekkel kapcsolatos jelentések elkészítéséhez, ami viszont segít a nyereség előrejelzésében.

7. ClickUp pénzügyi elemzési jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp pénzügyi elemzési jelentés sablon

A ClickUp pénzügyi elemzési jelentés sablonjával zökkenőmentesen nyomon követheti bevételeit, kiadásait, nyereségét és veszteségét. A előre elkészített táblázatok varázslatos erejével egyszerűsíti az olyan fárasztó feladatokat, mint a pénzügyi adatok bevitelét és a változások nyomon követését.

A sablon vizuális segédeszközei áttekintést nyújtanak a cash flow elemzésről, a likviditási mutatókról, a mérlegekről és az adósságarányokról, így minden könnyebben érthetővé válik, még a pénzügyekkel nem foglalkozók számára is. 💵

Indítsa el a sablont, és adja meg a vállalat alapvető adatait, logóját, üzleti címét és elérhetőségét. Ezután készítsen pénzügyi áttekintést a Befektetési alapok menüpont alatt található lenyűgöző grafikonok és táblázatok segítségével.

Az Értékelés és Kockázatelemzés szakaszokban olyan adatokat adhat meg, amelyek mélyreható betekintést nyújtanak a vállalat pénzügyi helyzetébe. Végül zárja le pénzügyi elemzését a Részletes eredmények szakasszal, ahol betekintést nyújthat, Tippeket adhat a fejlesztéshez, és rövid Összefoglalót adhat az elhangzottakról.

Az egyéni jogosultsági beállításokkal teljes mértékben ellenőrizheti, hogy ki tekintheti meg az érzékeny vállalati adatait, és hogy azok szerkeszthetők-e, vagy csak megtekinthetők.

Ez a sablon a következőkre is használható:

Befektetési portfóliók összehasonlítása jövedelmezőség alapján

A vállalat teljesítményének hiányosságai az iparági szabványokhoz kép est

A költségcsökkentés lehetőségeinek azonosítása

8. Excel nyereség- és veszteség sablon a CorporateFinanceInstitute-tól

A fájl letöltése után azonnal beírhatja vállalatának adatait a kijelölt kék színű cellákba, és választhat havi vagy éves kimutatás között.

Ha táblázatos eredménykimutatást szeretne készíteni, akkor a CorporateFinanceInstitute Excel Profit and Loss Template (Excel nyereség- és veszteség sablon) a legjobb választás. Ez a dokumentum mind a havi, mind az éves kimutatásokat támogatja.

A fájl letöltése után kezdje el beírni a pénzügyi adatokat a kijelölt cellákba. A sablon a tipikus kiadási és bevételi tételeket tartalmazza – csak annyit kell tennie, hogy a kék színű számokkal jelölt cellákban szereplő információkat a tényleges adatokkal helyettesíti. A háttérszínes betűvel jelölt számcellákban előre beírt képletek találhatók, amelyeket érdemes ellenőrizni, hogy a végső számítások helyesek legyenek.

Szabadon készíthet teljes évre vonatkozó pénzügyi jelentést vagy évközi jelentést. Ha elkészült, mentse el a fájlt Excel- vagy PDF-dokumentumként, és máris kész.

9. Excel nyereség- és veszteségkimutatás sablon a SpreadsheetPage-től

Ez a pénzügyi kimutatás bemutatja a vállalat pénzügyi helyzetét, hogy adott időszakban nyereséget vagy veszteséget ért-e el.

A SpreadsheetPage Excel nyereség- és veszteségkimutatás sablonja kényelmes, előre megtervezett dokumentum a vállalati pénzügyi jelentések elkészítéséhez. Ez egy egyszerű pénzügyi kimutatás, amely egy adott számviteli ciklus adatait rögzíti, és átfogóan bemutatja vállalatának pénzügyi helyzetét a nettó bevétel vagy veszteség feltüntetésével.

Ezek a sablonok a nyereség és veszteség legfontosabb elemeit tartalmazzák, mint például:

Bevétel

Értékesítési költségek (készletállapot alapján)

Működési költségek

Kedvezmények és juttatások

Adókiadások

Bár ez a sablon szilárd alapot biztosít, a tranzakciók összefoglalását manuálisan kell bevinnie a kimutatásba. Rugalmasságot biztosít a kategóriák nevének meghatározásában a számlatükör munkalapon található számlakódok segítségével, ami lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy személyre szabott jelentéseket készítsenek. 🧾

10. ExcelDataPro Excel nyereség- és veszteségszámla sablon

A pénzügyi adatait egyszerűen beírva az előre beállított képletekkel ellátott cellákba, a program automatikusan kiszámítja vállalatának nyereségét vagy veszteségét.

Az ExcelDataPro színekkel jelölt Excel nyereség- és veszteségszámla-sablonja egy azonnal használható eszköz Excel, Google Sheets és OpenOffice Calc programokban, amelynek célja, hogy segítsen Önnek pillanatok alatt elkészíteni a részletes eredménykimutatásokat.

Ez az alkalmazkodó sablon összefoglalja vállalatának pénzügyi adatait negyedéves, éves vagy havi időszakokra vonatkozóan. Csak adja meg pénzügyi adatait az előre definiált képletekkel ellátott cellákba, és megkapja vállalatának nyereség- vagy veszteségadatait.

A sablon három szakaszra van felosztva. A Bevételek részben megadhatja a bevételi forrásokat, például az Értékesítési bevételeket, a Szolgáltatási bevételeket és a Kamatbevételeket. A Kiadások részben sorolja fel a vállalat összes költségét, beleértve a reklámot, a COGS-t, a közüzemi költségeket, a munkavállalói kiadásokat és egyebeket. Az Összegzés és adók részben adhat áttekintést az adó előtti bruttó nyereségről és a jövedelemadóról, amelynek eredményeként megkapja a nettó jövedelmet.

A sablon használata előtt győződjön meg arról, hogy formátuma és képletei megfelelnek az Ön országában érvényes szabályozásnak.

Legyen pénzügyi guru a legjobb nyereség- és veszteség sablonokkal

A nyereség- és veszteségkimutatások és sablonok nem csupán pénzügyi eszközök – ezek az üzleti tevékenységének igazságszérumai. Minden frissítéssel világosabb képet kap arról, hogy döntései hogyan befolyásolják az eredményt. Ez a fokozott tudatosság arra ösztönzi Önt, hogy innovatív megoldásokat keressen és racionalizálja a működést az optimális jövedelmezőség érdekében.

Ha további pénzügyi és számviteli sablonokat keres, fedezze fel a ClickUp sablonkönyvtárát. A platform több számviteli szoftverrel is integrálható, így átfogó belső wikiket tarthat fenn a pénzügyi információk egyszerűsítése érdekében. 💖