A 10 legjobb Camunda alternatíva és versenytárs 2025-ben

A Camunda egy népszerű, nyílt forráskódú üzleti folyamatkezelő (BPM) platform, amely megkönnyíti a kisebb feladatok automatizálását.

Ez egy remek eszköz, de nem mindenki számára megfelelő – ahogyan egyetlen eszköz sem az.

Ha Camunda alternatívát keres, több olyan lehetőség is rendelkezésre áll, amely jobban megfelelhet vállalkozásának.

Elvégeztük a kutatást Ön helyett, és megtaláltuk a Camunda 10 legjobb alternatíváját, a népszerű értékelő oldalak előnyeivel, hátrányaival és értékeléseivel együtt. Önnek már csak az a dolga, hogy kiválassza a számára legmegfelelőbb üzleti folyamatkezelő eszközt. Jó vadászatot! ?

Mi az a Camunda alternatíva?

A Camunda az egyik legnépszerűbb BPM szoftver. Időmegtakarító munkafolyamat-automatizálási funkciókkal és alacsony kódszintű vagy kódmentes platformmal rendelkezik az alkalmazásfejlesztéshez.

A Camunda alternatívái gyakran olyan automatizálási platformok, amelyek hasonló üzleti folyamatkezelési funkciókkal rendelkeznek, hogy ugyanazokat vagy jobb eredményeket érjenek el. Ezek a legfontosabb funkciók a következők:

Munkafolyamat-optimalizálás és -kezelés

Hatékony üzleti folyamatok automatizálása és jelölése (BPMN)

Folyamatmodellezés és -tervezés

AI eszközök az automatizáláshoz

Mit kell keresni a Camunda alternatíváiban?

Az üzleti folyamatok automatizálása a munkafolyamatok optimalizálásáról szól, és minden üzleti vezető, projektmenedzser és vezető valószínűleg kissé eltérő lehetőségekre lesz szüksége.

A legjobb Camunda alternatíva az, amelyik az Ön egyedi igényeinek leginkább megfelel. ✅

Íme néhány szempont, amelyet figyelembe vettünk a lista összeállításakor:

AI-alapú munkafolyamat-automatizálás és -koordinálás

Projektmenedzsment eszközök (pl. feladatkezelés, feladatkiosztás, nyomon követés, elemzés stb.)

Integráció más népszerű platformokkal és eszközökkel

Üzleti szabályok és döntéshozatal

Felhasználóbarát felület testreszabási lehetőségekkel

Együttműködési eszközök

Ügyfélkommunikációs funkciók

A 10 legjobb Camunda alternatíva

Készen áll arra, hogy segítse csapatát a sikerhez azáltal, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő Camunda alternatívát?

Ideje kimozdulni és felfedezni a lehetőségeket! A csapata később hálás lesz érte.

Használja az előre elkészített automatizálási recepteket, vagy testreszabhatja azokat az igényeinek megfelelően, így csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.

A ClickUp egy all-in-one munkamenedzsment megoldás, amelyre különböző iparágakban működő csapatok támaszkodnak a munkafolyamatok egyszerűsítése, az együttműködés és a bármilyen méretű projektek kezelése érdekében. Ez egy felhőalapú lehetőség, amely minden szükséges funkcióval rendelkezik az üzleti tevékenységek tervezéséhez, nyomon követéséhez és végrehajtásához.

Kezelje munkáját testreszabható nézetekkel, például listával, táblával vagy Gantt-diagrammal. Javítsa az együttműködést kommentárszálakkal, több megbízottal, engedélyekkel, cselekvési tételként megjelenő megjegyzésekkel és egyebekkel. Akár testreszabható irányítópultokat is létrehozhat, hogy intuitív drag-and-drop felhasználói felületen mélyebben elmerülhessen adataiban. ?

A ClickUp Automations csökkenti a kézi munkát, az ismétlődő feladatokat előre elkészített és testreszabható automatizálási lehetőségekkel automatizálja. Akár értékesítési automatizálási eszközökre, űrlapautomatizálási szoftverekre vagy másra van szüksége, a ClickUp az Ön számára ideális folyamatautomatizálási platform.

Egyszerűsítse munkanapját a manuális folyamatok automatizálásával, feladat-emlékeztető beállításával, hogy soha ne maradjon le semmiről, és a testreszabott feladatállapotok kihasználásával, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen.

A ClickUp AI segítségével időt is megtakaríthat, amely több száz kézzel készített, kutatásokkal alátámasztott AI eszközzel segíti a munkájának gyorsabb elvégzését.

A ClickUp legjobb funkciói

Sablonkönyvtár több ezer opcióval, a projektköltségvetésektől a ClickUp Simple Mind Map sablonjáig

A projektmenedzsment eszközök olyan opciókat tartalmaznak, mint a projekt ütemterv-szoftver , valós idejű jelentések, erőforrás-kihasználás elemzés és időkövetési funkciók.

Több száz eszköz a munkafolyamat-kezeléshez, az ügyfélkapcsolat-kezeléshez (CRM) és még sok máshoz.

Több mint 1000 más platformmal és eszközzel integrálható, valamint a Zapier segítségével saját eszközöket is hozzáadhat (nincs szükség technikai API-dokumentációra).

Kompatibilis bármilyen eszközzel, és a ClickUp asztali, mobil vagy webalkalmazáson is használható.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználóknak tanulási görbe lehet, amikor megismerkednek a ClickUp számos eszközével (de ez mindenre elérhető oktatóanyagokkal megoldható).

Ez nem egy dedikált BPM platform, így előfordulhat, hogy nem minden eszközhöz lesz hozzáférése.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterület-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

2. Bonitasoft

via Bonitasoft

A Bonita egy nyílt forráskódú üzleti folyamatkezelő és alacsony kódszintű fejlesztő szoftver. 2001 óta létezik, és bár már megmutatkoznak rajta az évek, még mindig népszerű választás a kisvállalkozások körében.

A Bonita BPM kiterjeszthetőségre lett tervezve, és a helyszíni telepítés funkcióit felhőalapú funkcionalitással kínálja.

A Bonitasoft legjobb funkciói

Az intuitív felület lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyen használható alkalmazásokat hozzanak létre.

A valós idejű frissítés lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy alkalmazásaikat az üzleti változásokhoz igazítsák.

A nyílt forráskódú platformnak köszönhetően a Bonita kisvállalkozások és induló cégek számára is elérhetővé válik, amelyek költségvetése korlátozott.

A BPMN grafikus jelölés, a skálázhatóság és a bővíthetőség javítja a csapatok közötti együttműködést.

A Bonitasoft korlátai

Egyes felhasználói vélemények szerint a BPM motor egy Java API, amelynek jobb alkalmazkodóképességre van szüksége az üzleti alkalmazásokhoz.

Egyes csapatok visszajelzései szerint a Bonita laptopokon történő futtatásakor problémák merülnek fel a központi feldolgozóegység (CPU) túlterhelése miatt.

Bonitasoft árak

Közösség: Ingyenes

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Bonitasoft értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (4+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (10+ értékelés)

3. Kissflow

via Kissflow

A Kissflow egy alacsony kódszintű üzleti folyamatkezelő szoftver, amely segít a vállalkozásoknak egyszerűsíteni munkakezelő rendszereiket.

A problémák nyomon követésétől és a projektmenedzsmenttől az önkiszolgáló funkciókig mindenre kiterjedő funkciókkal rendelkezik, amelyek javítják az ügyfelek elkötelezettségét. ?

A Kissflow legjobb funkciói

Az elemzési és jelentési funkciók nyomon követik az előrehaladást és azonosítják a szűk keresztmetszeteket, hogy segítsék a felhasználókat a munkafolyamatok optimalizálásában.

A munkaerő-tervező szoftver a felvételtől a nyugdíjazásig tartó életciklus minden lépését kezeli.

Integrációk érhetők el olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive, a Zapier és a Microsoft Azure AD.

A webalapú platform kompatibilis iOS, Android, Mac és Windows rendszerekkel.

A Kissflow korlátai

Néhány felhasználói véleményben említik, hogy a kis- és középvállalkozásoknak nehéz megfizetni a havi díjakat.

Néhány felhasználó véleménye szerint a funkcionalitás javítása érdekében több integrációra van szükség.

Kissflow árak

Alap: 1500 USD/hó áron kezdődik

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Kissflow értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (500+ értékelés)

Capterra: 3,9/5 (30+ értékelés)

4. Oracle

via Oracle

Az Oracle BPM csomag különböző eszközöket kínál a hatékony üzleti folyamatok kezeléséhez. Használja átfogó tervezőeszközeit, elemzői funkcióit, munkafolyamat-motorját és valós idejű monitorozását az üzleti folyamatok minden aspektusának racionalizálásához.

Az Oracle legjobb funkciói

Az üzleti folyamatok tervezési funkciói lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy teljes mértékben testreszabott új munkafolyamatokat hozzanak létre.

A BPM más Oracle platformokkal is együttműködik, mint például az Oracle Enterprise Resource Planning (ERP), az Oracle WebCenter és az Oracle SOA Suite.

A BPMN folyamatok hangsúlyt fektetnek az esetkezelésre, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy emberi feladatok alapján határozzák meg a tevékenységeket.

Integrálható olyan SAAS erőforrás-kezelő eszközökkel , mint az Amazon Web Services (AWS), vezető RPA-szolgáltatókkal és harmadik féltől származó rendszerekkel, amelyek REST API protokollokat használnak.

Az Oracle korlátai

Egyes vélemények szerint a platform nem rendelkezik a nem technikai felhasználók számára szükséges funkciókkal.

Néhány felhasználó véleménye szerint nehéz több projektet beállítani és kezelni.

Oracle árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Oracle értékelések és vélemények

G2: 4/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (50+ értékelés)

5. Appian

via Appian

Az Appian egy digitális transzformációs platform, alacsony kódszintű fejlesztési rendszerrel és drag-and-drop funkcióval. Gyors folyamatmotorral rendelkezik, amely megkönnyíti a vállalati szintű alkalmazások fejlesztését az üzleti műveletek racionalizálása és az ügyfélélmény javítása érdekében.

Az Appian legjobb funkciói

Az alacsony kódszintű fejlesztési környezet lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy komplex technikai ismeretek nélkül hozzanak létre vállalati szintű alkalmazásokat.

A fejlett folyamat-automatizálás több részleg, rendszer és alkalmazás munkafolyamatait racionalizálja.

Az üzleti szabályok kezelési rendszere segít a komplex üzleti szabályok meghatározásában és kezelésében.

Az Appian integrálható más platformokkal, például a Salesforce-szel, az SAP R/3-mal, az Oracle-lel és a Microsofttal.

Az Appian korlátai

Néhány felhasználó véleménye szerint további folyamat-tesztelő eszközökre van szükség.

Egyes üzleti felhasználók véleménye szerint javítani kell a képzést, hogy csökkenjen a tanulási görbe.

Appian árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Appian értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (70+ értékelés)

6. Workato

via Workato

A Workato egy integrációs és automatizálási platform, amelyet minden méretű szervezet számára terveztek. Az üzleti elemzők a munkafolyamatok automatizálására, alkalmazások összekapcsolására és több forrásból származó adatok lekérésére használják az üzleti műveletek racionalizálása érdekében.

A Workato legjobb funkciói

A valós idejű adatszinkronizálás gondoskodik arról, hogy minden a szervezeten belül naprakész legyen.

A biztonsági funkciók között szerepel a hitelesítés, a titkosítás és az egyéni hozzáférés-vezérlés.

A fejlett automatizálás segítségével a több alkalmazást és forrást magában foglaló komplex munkafolyamatok automatizálhatók.

Előre elkészített integrációk állnak rendelkezésre olyan népszerű platformokhoz, mint a Salesforce, a Slack, a Microsoft Dynamics és a QuickBooks.

A Workato korlátai

Néhány felhasználói vélemény szerint a platform használata kihívást jelent azok számára, akik nem rendelkeznek programozási háttérrel.

Néhány felhasználó véleménye szerint az árak túl magasak a költségvetésükhöz képest.

Workato árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Workato értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

7. Quixy

via Quixy

A Quixy egy alacsony kódszintű üzleti folyamatkezelő platform, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat a folyamatok, munkafolyamatok és egyéb fontos műveletek automatizálásában. Az üzleti felhasználók a drag-and-drop funkciók segítségével komplex kódolási folyamatok nélkül hozhatnak létre egyedi alkalmazásokat. ?

A Quixy legjobb funkciói

A drag-and-drop felület lehetővé teszi a felhasználók számára a munkafolyamatok és folyamatok gyors létrehozását.

Az átfogó elemzések és jelentések megkönnyítik az üzleti folyamatok valós idejű figyelemmel kísérését és optimalizálását.

A testreszabható sablonok és űrlapok segítségével adatokat gyűjthet az alkalmazottaktól, beszállítóktól és ügyfelektől.

A Quixy olyan eszközökkel integrálható, mint a Salesforce, a Microsoft Dynamics és a Google Suite.

A Quixy korlátai

Egyes üzleti felhasználók szerint időigényes lehet a konkrét elemek és pontos adatok megtalálása.

Néhány felhasználó véleménye szerint szükség van további előre elkészített alkalmazásokra.

Quixy árak

Megoldás: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Platform: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Quixy értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

8. BP Simulator

via BP Simulator

A BP Simulator egy felhőalapú folyamat-szimulációs platform, amely nagyvállalatok számára készült. Lehetővé teszi az üzleti felhasználók számára a folyamatmodellek viselkedésének szimulálását és elemzését.

Használja a BP Simulator programot komplex üzleti folyamatok modellezéséhez, folyamatáramok vizualizálásához, fejlesztési területek felkutatásához és potenciális szűk keresztmetszetek azonosításához.

A BP Simulator legjobb funkciói

A részletes üzleti folyamatokról szóló jelentések és elemzési funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy azonosítsák a fejlesztésre szoruló területeket.

A szimulátor funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy teszteljék a folyamatok fejlesztéseit és értékeljék a változásokat, mielőtt azokat végrehajtanák.

A testreszabható szimulációs forgatókönyvek megkönnyítik a valós viselkedés tükrözését és a specifikus szervezeti igények kielégítését.

A BP Simulator integrálható más BPM platformokkal, mint például az IBM BPM, az SAP Signavio és az ARIS.

A BP Simulator korlátai

Egyes vélemények szerint a szoftver túl drága lehet kisvállalkozások számára, mivel nagy szervezetek számára lett kifejlesztve.

Egyes üzleti felhasználók véleménye szerint a platform nem alkalmas minden típusú üzleti folyamatra.

BP Simulator árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

BP Simulator értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,3/5 (3+ értékelés)

9. CANEA

via CANEA

A CANEA egy projektmenedzsment megoldás, amely üzleti folyamatok fejlesztésére és dokumentumkezelésre szolgáló funkciókkal rendelkezik. Használja a munkafolyamatok racionalizálására, a termelékenység javítására és a csapat tagjai közötti együttműködés fokozására.

A CANEA legjobb funkciói

A testreszabható munkafolyamatok és sablonok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy egyedi üzleti igényeiket kielégítsék.

A valós idejű együttműködési és kommunikációs funkciók javítják a csapatmunkát.

Az automatizált adatelemzés és jelentéskészítés funkciók segítik a döntéshozatalt.

Integrálhatók más munkahelyi szoftverekkel, például a Microsoft Office-szal, a SharePointtal és a Salesforce-szal.

A CANEA korlátai

Néhány felhasználó véleménye szerint a platform belső válaszideje hosszú lehet.

Egyes felhasználók szerint a felület nem rendelkezik a hasonló szoftvercsomagokban elérhető fejlett funkciókkal.

CANEA árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

CANEA értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (3+ értékelés)

Capterra: 4/5 (2+ értékelés)

10. HEFLO

via HEFLO

A HEFLO egy felhőalapú üzleti folyamatkezelő szoftver, amelynek célja a műveletek egyszerűsítése, az üzleti folyamatok automatizálása és a termelékenység javítása. Használja üzleti folyamatok fejlesztésére, modellezésére, végrehajtására és figyelemmel kísérésére kódolási vagy programozási ismeretek nélkül.

A HEFLO legjobb funkciói

Az együttműködési eszközök célja a tagok közötti kommunikáció javítása.

Az automatizálási funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy az ismétlődő feladatokat automatizálják.

A felhőalapú BPM platform bármilyen internetkapcsolattal rendelkező eszközről elérhető.

Integrálhatók olyan eszközökkel, mint a Jira, a Slack és a Zapier.

A HEFLO korlátai

Néhány haladó felhasználó véleménye szerint a komplex folyamatok létrehozásakor a testreszabási lehetőségek korlátozottak.

Egyes felhasználók szerint az árak magasabbak, mint a hasonló BPM szoftvereké.

HEFLO árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

HEFLO értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (2+ értékelés)

Capterra: 4/5 (2+ értékelés)

A káosztól az irányításig

A megfelelő üzleti folyamatkezelő szoftver javíthatja a hatékonyságot, automatizálhatja az unalmas feladatokat, egyszerűsítheti a folyamatokat, és időt adhat Önnek, hogy a fontosabb (és szórakoztatóbb) dolgokra koncentrálhasson. De ne elégedjen meg olyan szoftverrel, amely nem teszi meg azt, amire szüksége van.

Találjon egyet, amelyik tökéletesen illeszkedik az Ön vállalkozásához. ✨

Készen áll arra, hogy forradalmasítsa munkafolyamatát és szórakozzon egy kicsit a BPM szoftverrel? Ingyenesen? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra.