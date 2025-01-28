ClickUp blog
A 10 legjobb RescueTime alternatíva az időkövetéshez 2025-ben

Engineering Team
2025. január 28.

Az idő olyan, mint a pénz: ha meg akarja takarítani, az első lépés annak megértése, hová tűnik el. És ahogy a költségvetés nyomon követése segít meghatározni, hogyan lehet a pénzt hatékonyabban felhasználni, úgy az időkövető szoftver is segít – ahogy sejtheti – az idő hatékonyabb felhasználásában. ?

Ha valaha is elérted az 5 órát, és azt gondoltad: „Hova tűnt az idő?”, akkor időkövető alkalmazásra van szükséged.

Számos automatikus időkövető szoftver, például a RescueTime, segít az órák rögzítésében, a számlázható jelentések ügyfeleknek történő benyújtásában és a projektek tényleges időtartamának felmérésében. De ezeknek a kulcsfontosságú funkcióknak ellenére ezek az eszközök még mindig sok különbséget mutatnak – beleértve a RescueTime-ot is.

Ahelyett, hogy az időkövető szoftverek terén a legegyszerűbb megoldással elégedne meg, keresse meg a saját helyzetéhez leginkább megfelelő időgazdálkodási eszközt. A választék bőséges, de szerencsére mi már átnéztük a piacot, és összeállítottuk a 10 legjobb RescueTime alternatívát bármilyen vállalkozás vagy csapat számára.

Mit kell keresnie egy RescueTime alternatívában?

A RescueTime alternatívájával szemben támasztott követelményei az Ön egyedi igényeitől vagy üzleti gyakorlatától függően változnak. Mindazonáltal a legjobb időkövető szoftver a következő kulcsfontosságú funkciókkal rendelkezik:

Kézi időkövetés a ClickUp alkalmazásban
Rögzítsd az időt menet közben, vagy add meg manuálisan az időkövető funkcióval a ClickUp alkalmazásban.
  • Jelentések: A megfelelő időgazdálkodási eszközök lehetővé teszik, hogy jelentéseket exportáljon arról, hogyan tölti az idejét. Ezeket a jelentéseket elküldheti az ügyfeleknek a számlázható órák nyilvántartásához, vagy a felső vezetésnek a munkavállalók nyomon követéséhez vagy a munkaidő-nyilvántartás benyújtásához.
  • Jegyzetelés: A legjobb időgazdálkodási szoftver segít javítani a jövőbeli projektmenedzsmentet. Hogyan? A platformnak lehetővé kell tennie jegyzetek hozzáadását, amelyek segítenek megmagyarázni, miért tartottak bizonyos feladatok rövidebb/hosszabb ideig, mint a kijelölt idő.
  • Csoportosítás ügyfél szerint: A megfelelő eszköznek lehetővé kell tennie az időbejegyzések ügyfelekhez való hozzárendelését, ezáltal megkönnyítve a számlázható munka nyomon követését. Ha projekt alapján számolsz, és nem óradíj alapján, az időkövetés segít abban, hogy a jövőben pontosabb becsléseket készíts (és figyelmeztet, ha alulárazod a projekteket).
  • Bármely eszközzel kompatibilis: A megfelelő időkövető megoldás kompatibilis lesz asztali számítógépekkel, táblagépekkel és mobil eszközökkel, így a csapat tagjai útközben is nyomon követhetik az idejüket.

A 10 legjobb RescueTime alternatíva

Olyan időkövető eszközt keres, amely segít szervezetének nyomon követni a kiadásokat és hatékonyabban működni? Az alábbiakban bemutatjuk a RescueTime 10 legjobb alternatíváját, amelyekkel több időt nyerhet a munkanapjában. ?

1. ClickUp

RescueTime alternatívák: A ClickUp időkövető funkciója asztali és mobil nézetben
Kövesse nyomon az időt, állítson be becsléseket, adjon hozzá megjegyzéseket, és tekintse meg az időről szóló jelentéseket bárhonnan a ClickUp globális időzítőjével.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely több mint 800 000 csapatnak segít hatékonyabban működni. Ez az all-in-one projektmenedzsment szoftver natív időkövető funkcióval rendelkezik, amelynek segítségével könnyedén dokumentálhatja a különböző feladatokra fordított időt, jegyzeteket fűzhet hozzá, és megtekintheti az időjelentéseket, hogy teljes képet kapjon termelékenységéről. ?

A ClickUp ingyenes Chrome-bővítményével a globális időzítő bármilyen eszközről elindítható vagy leállítható. A csapatok címkéket adhatnak hozzá, szerkeszthetik és szűrhetik az időbejegyzéseket, vagy akár a feladat vagy alfeladat szintjén is megtekinthetik az időt. A ClickUp használata mellett a munkaidő-nyilvántartáshoz a számlázható órákat is megjelölheti a könnyű számlázás érdekében.

Ráadásul a ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablonjával tervet készíthet a fontos határidők betartására. Priorizálja feladatait és tervezze meg napját, hogy munkaterhelése kiegyensúlyozott maradjon és céljai megvalósuljanak.

Végül a felhasználók a ClickUp Goals segítségével időbecsléseket és mérhető célokat állíthatnak be a jövőbeli projektekhez. ?

A ClickUp legjobb funkciói

  • Zökkenőmentesen szinkronizálható más időkövető alkalmazásokkal, mint például a Toggl, Clockify, Harvest, Timely, Time Doctor és Timecamp, így az összes nyomon követett időt egy helyen tekintheti meg.
  • Készítsen részletes munkaidő-nyilvántartásokat nap, hét, hónap vagy egyéni időszak szerint.
  • Számítsa ki az egész szervezet számára egy adott feladat vagy egy teljes projekt elvégzésére fordított teljes időt a kumulatív időkövetés segítségével.
  • Könnyedén összehasonlíthatja az egyes projektekre fordított időt és az időcélokat.
  • A számlázható idő funkcióval gyorsabban készítheti el a számlákat.

A ClickUp korlátai

  • A rengeteg testreszabási lehetőség új felhasználók számára túlnyomó lehet.
  • Még nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért felhasználónként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (8900+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Hubstaff

RescueTime alternatívák: Hubstaff jelentések oldala
via Hubstaff

A Hubstaff egy munkaerő-menedzsment platform, amely segít a szervezeteknek automatizálni a munkanapjukat. A beépített alkalmazottak időkövető alkalmazással a vezetői csapatok nyomon követhetik a távoli, hibrid vagy irodai munkavállalók bérszámfejtési óráit. Ráadásul a rögzített órák közvetlenül hozzáadódnak a számlákhoz, így csökken a munkavállalók bérszámfejtésére vagy az ügyfelek számlázására fordított idő.

A beépített alkalmazás segítségével az alkalmazottak Apple vagy Android eszközökön keresztül is rögzíthetik az időt.

A Hubstaff legjobb funkciói

  • Könnyedén készíthet jelentéseket, amelyek bemutatják, hogyan töltik kollégái az idejüket.
  • Szabadságkérelmek és szünetek jóváhagyása
  • Automatikusan generáljon munkaidő-nyilvántartásokat, beleértve az órák bontását dátum, ügyfél vagy projekt szerint.
  • Integrálja időkövető eszközét a PayPal, Payoneer, Wise és Bitwage szolgáltatásokkal, hogy az időnaplók alapján automatikusan futtassa a bérszámfejtést.

A Hubstaff korlátai

  • Az új felhasználók számára a belső irányítópult navigálása nehéz lehet.
  • Nem integrálható minden bérszámfejtési platformmal.

Hubstaff árak

  • Starter: 4,99 USD/hó felhasználónként
  • Grow: 7,50 USD/hó felhasználónként
  • Csapat: 10 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás

Hubstaff értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 1400 értékelés)

3. DeskTime

RescueTime alternatívák: DeskTime munkarendek oldala
via DeskTime

A DeskTime egy all-in-one időkövető és munkaerő-menedzsment platform. A webalapú megoldás lehetővé teszi a csapatmenedzsment automatizálását – a műszakok, a távollétek és a szabadságkérelmek szervezését, így ideális RescueTime alternatívává teszi.

Az automatikus időkövető alkalmazás akkor indul el, amikor az alkalmazottak bekapcsolják a számítógépüket, így segítve az emberi hibák csökkentését. Ezenkívül a beépített jelentések segítenek a projektköltségek becslésében és a belső erőforrások kiosztásában.

A DeskTime legjobb funkciói

  • Munkaváltások kiosztása és a hibrid vagy távoli csapatok hiányzásainak felügyelete
  • A munka előrehaladásának felügyelete URL- és dokumentumcím-nyomon követéssel
  • Használja ki az automatikus időkövetést (amely akkor indul el, amikor az alkalmazottak bekapcsolják a számítógépüket) vagy a manuális időkövetést (hogy biztosan rögzüljenek az offline órák is).
  • A teljesítményértékelő és termelékenységi eszközök segítségével azonosíthatja a csapatában a legjobban teljesítőket.

A DeskTime korlátai

  • A platform nem rendelkezik annyi integrációval, mint más időkövető alkalmazások ebben a szegmensben.
  • Egyes alkalmazottak úgy érezhetik, hogy a termelékenységi eszközök elmosják a határt az időkövetés és a mikromanagement között.

DeskTime árak

  • Pro: 7 USD/hó felhasználónként
  • Prémium: 10 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 20 USD/hó felhasználónként

DeskTime értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)

4. TimeCamp

RescueTime alternatívák: TimeCamp munkaidő-nyilvántartási oldala
via TimeCamp

A TimeCamp egy időkövető alkalmazás, amely lehetővé teszi a vezetők számára, hogy másodpercek alatt időnyilvántartásokat és jelentéseket készítsenek. A funkcióval könnyedén nyomon követhető a munkavállalók jelenléte, elemezhető a projektek jövedelmezősége és rögzíthetők a számlázható órák. Ráadásul valós időben elemezheti csapata napi szokásait, hogy orvosolja a termelékenység visszaesését.

A TimeCamp legjobb funkciói

  • Kövesse nyomon az időt útközben a geofencing eszközzel
  • Használja a kioszk funkciót a munkanap kezdetének és végének rögzítéséhez.
  • Használja a címkéket az egyes időnaplókhoz, hogy jobban megértse, hogyan töltik az alkalmazottak az idejüket.
  • Kevesebb időt kell fordítania a bérszámfejtésre a munkaidő-nyilvántartások jóváhagyási funkcióval.

A TimeCamp korlátai

  • Az alkalmazottak aggódhatnak amiatt, hogy a platform képes nyomon követni a böngészési és keresési szokásaikat.
  • Az új felhasználók számára nehéz lehet a munkaidő-nyilvántartások kézi beállítása.

TimeCamp árak

  • Ingyenes verzió: 0 USD/hó felhasználónként
  • Starter: 2,99 USD/hó felhasználónként
  • Alap: 5,99 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 7,99 USD/hó felhasználónként

TimeCamp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (190+ értékelés)
  • Capterra: 4,7 (500+ értékelés)

5. ManicTime

RescueTime alternatívák: ManicTime munkaidő-nyilvántartási oldala
via ManicTime

A ManicTime egy felhőalapú szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy automatikusan nyomon kövessék munkaidejüket. Letölthető platformként minden adatot rögzít a számítógépén, így akkor is nyomon követheti az időt, ha nincs online. Innen könnyedén létrehozhat időjelentéseket, és exportálhatja azokat Excelbe vagy más platformra.

A ManicTime legjobb funkciói

  • Automatikusan kövesse nyomon az idejét, még akkor is, ha offline állapotban van.
  • Adataid alapján automatikusan hozz létre munkahelyi tevékenységeket (például automatikusan rögzítheted az Instagram, a Facebook vagy más közösségi média böngészését „böngészésként”).
  • Integrálja adatait más platformokkal, például a Jira vagy a GitHub platformokkal.
  • Használja a ManicTime Server funkciót vállalati szintű jelentések létrehozásához.

A ManicTime korlátai

  • A keresési funkciót nem lehet több napra kiterjedően használni.
  • Nehéz lehet a címkék automatikus szinkronizálása a különböző eszközök között.

ManicTime árak

  • Licenc: 67 USD/hó-tól
  • Felhőalapú előfizetés standard csomag: 7 USD/hó áron
  • Cloud Subscription Ultimate Plan: 9 dollár/hó áron

ManicTime értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (10+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (15+ értékelés)

6. Kimai

Kimai jelentési oldala
via Kimai

A Kimai egy testreszabható, nyílt forráskódú platform, amelyet a munkavállalók óráinak naplózására és elemzésére fejlesztettek ki. Ez a RescueTime alternatív platform ingyenes SSL-tanúsítvánnyal, egyéni mezőkkel, feladat tervezéssel és költségkezeléssel rendelkezik. Ezenkívül segít a feladatkezelés egyszerűsítésében az időnaplók, az ügyfelek és az egyes projektekre vagy feladatokra fordított idő elemzésével.

A Kimai legjobb funkciói

  • Takarítson meg időt a számlázás során a PDF, DOCX, HTML, XLSX és ODS formátumú sablonok segítségével.
  • Integrálja kedvenc időkövető alkalmazásával a kiterjedt JSON API segítségével.
  • A bővítmények segítségével testreszabhatja a platformot egyedi igényeinek megfelelően.
  • Fordítsa le a platformot több mint 30 nyelvre, hogy globális csapatok igényeinek is megfeleljen.

A Kimai korlátai

  • A rendszer beüzemeléséhez és működtetéséhez fejlesztőre lesz szüksége.
  • Az interfész új felhasználók számára kissé nehezen érthető lehet.

Kimai árak

  • A KImai egy ingyenes, adományokon alapuló platform.

Kimai értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (5 értékelés)
  • Capterra: 3,6/5 (7 értékelés)

7. Tick

Időkövetés egy projektben a Tick alkalmazásban
via Tick

A Tick egy felhasználóbarát időkövető szoftver és RescueTime alternatíva, amely segít a csapatoknak jövedelmezőbb projekteket futtatni. Az intuitív platform zökkenőmentesen működik minden platformon – időkövetéssel Mac, iOS és Android, Apple Watch és Chrome rendszereken –, lehetővé téve az alkalmazottak számára, hogy az asztaluknál vagy útközben is rögzítsék az időt.

A csapat tagjai egy gombnyomással rögzíthetik az időt, majd benyújthatják az időbejegyzéseket, kiszámlázhatják az ügyfeleket és áttekinthetik a termelékenység visszaeséseit.

A legjobb funkciók

  • Használja ki a Basecamp automatikus feladatkövetési funkcióját
  • Jegyzetek hozzáadása az egyes időnaplók részletesebb elemzéséhez
  • Váltson több időzítő között, ha a munkanap során több feladatot végez egyszerre.
  • Jelenítse meg a projekteket és a feladatkereteket, hogy azonnali visszajelzést kapjon arról, hogy megfelelő időt fordít-e az egyes feladatokra.

Tick korlátozások

  • Nem kínál annyi integrációt, mint más időkövető platformok.
  • A testreszabási funkciók száma új felhasználók számára túlnyomó lehet.

Tick árak

  • Egy projekt: Korlátlan számú felhasználó számára ingyenes
  • 10 projekt: 19 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára
  • 30 projekt: 49 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára
  • 60 projekt: 79 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára
  • Korlátlan számú projekt: 149 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Tick értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

8. Harvest

Példa a Harvestben létrehozott különböző feladatok időkövetésére
via Harvest

A Harvest egy könnyen használható időkövető platform, amelynek segítségével számlákat készíthet, jelentéseket generálhat, költségvetéseket figyelhet és költségeket követhet nyomon. Az alkalmazás zökkenőmentesen integrálható olyan könyvelési és projektmenedzsment eszközökkel, mint az Asana, a Trello, a Basecamp, a Quickbooks, a Slack, a Xero és a Stripe.

Ráadásul a Harvest segít a nagy vállalati csapatok racionalizálásában testreszabható jogosultságokkal, a csapat kapacitásának és előrejelzésének betekintésével, valamint az összes projektre kiterjedő vizuális jelentésekkel.

A Harvest legjobb funkciói

  • Automatikus értesítéseket generálhat, hogy emlékeztesse csapatát a munkaidő rendszeres nyomon követésére.
  • Válasszon a beépített vizuális jelentések közül, hogy a projektek zökkenőmentesen futhassanak.
  • Vizualizálja csapata kapacitását, hogy megértse, ki túlterhelt (megelőzve a kiégést, mielőtt bekövetkezne).
  • Állítson be szűrőket, hogy jobban beleláthasson, hova megy az alkalmazottak ideje

A Harvest korlátai

  • A keresési funkció unalmas lehet.
  • A platform napi nézetet kínál, de előnyös lenne egy heti vagy havi naptár nézet is.

Harvest árak

  • Ingyenes: 0 USD/hó egy felhasználói fiók és két projekt esetén
  • Pro: 10,80 USD/hó felhasználónként, korlátlan számú felhasználói hely és korlátlan számú projekt

Harvest értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (700+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (500+ értékelés)

9. ActivTrak

Az ActiveTrak irányítópultja
via ActivTrak

Az ActivTrak segít a kisvállalkozásoknak és a globális vállalatoknak növelni alkalmazottaik termelékenységét. A RescueTime alternatívájaként az ActivTrak legfontosabb funkciói között szerepel egy alkalmazás- és weboldal-használat-követő, termelékenységi irányítópultok, a produktív és nem produktív tevékenységek napi bontása, valamint naptárintegráció az offline adatok automatikus naplózásához.

A végső cél? A munkaerő-gazdálkodás racionalizálása és a munkavállalók kiégésének megelőzése.

Az ActivTrak legjobb funkciói

  • Használja ki a referenciaértékeket és a célokat, hogy megértse, mit tud általában elérni a csapatának felső negyede.
  • Az áttekintő műszerfal segítségével azonosíthatja a munkahelyi zavaró tényezőket és szűk keresztmetszeteket.
  • Optimalizált hibrid munkapolitikákat dolgozzon ki a helyszínekkel kapcsolatos betekintési eszköz segítségével.
  • Ismerje meg a szervezeti változásokat (például a négynapos munkahét kipróbálását) a hatások elemzésének funkciójával.

Az ActivTrak korlátai

  • Egyes nyomonkövetési funkciókat (például a besorolásokat) manuálisan kell rögzíteni.
  • Az idő- és projektkövető felület új felhasználók számára túl bonyolult lehet.

ActivTrak árak

  • Ingyenes: 0 USD/hó felhasználónként
  • Essentials: 10 USD/hó felhasználónként
  • Profi: 17 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás

ActivTrak értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (500+ értékelés)

10. Time Doctor

A Time Doctor időkövető idővonalai
via Time Doctor

A Time Doctor egy könnyen használható időkövető és termelékenységi platform, amely 14 napos próbaidőszakkal rendelkezik. A vezetők elemezhetik, hogyan töltik az alkalmazottak az idejüket, megérthetik a hardverrel vagy a kapcsolatokkal kapcsolatos problémákat, és biztosíthatják a jobb munka-magánélet egyensúlyt, ami jó választássá teszi a RescueTime alternatívájaként.

Elemezheti a szüneteket, az alkalmazottak munkarendjét és a szabadságkérelmeket. Ráadásul a desktop alkalmazás zökkenőmentesen működik Windows és Mac eszközökön, hogy offline munkát is rögzítsen.

A Time Doctor legjobb funkciói

  • A timeline jelentés segítségével részletes áttekintést kaphat a napi munkafolyamatokról.
  • A feladatkezelő eszközökkel megértheti, mennyi időt fordítanak az egyes projektekre.
  • Készítsen saját, egyedi igényeinek megfelelő jelentéseket!
  • Ismerje meg az alkalmazottak termelékenységét a produktív, nem produktív, manuális és mobil szűrők segítségével.

A Time Doctor korlátai

  • A mobilalkalmazásból hiányoznak a desktop alkalmazásban elérhető néhány funkciók.
  • Egyes értesítések zavarhatják a munkavállalók termelékenységét.

Time Doctor árak

  • Alap: 5,90 USD/hó felhasználónként
  • Standard: 8,40 USD/hó felhasználónként
  • Prémium: 16,70 USD/hó felhasználónként

Time Doctor értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)

Válassza ki a vállalkozásának legmegfelelőbb RescueTime alternatív megoldást!

A csapatok hatékonyabb működésének legjobb módja az időkövetés. Az időkövető szoftverek segítenek azonosítani a munkahelyi szűk keresztmetszeteket, pontos időbecsléseket készíteni, megelőzni a munkavállalók kiégését és jövedelmezőbb projekteket futtatni. ?

A ClickUp időkövető funkciója segít a csapatoknak értékes órákat megtakarítani a munkahéten. Ráadásul a ClickUp integrálható kedvenc eszközeivel, részletes munkaidő-nyilvántartásokat készít, és automatikusan összehasonlítja a ténylegesen eltöltött időt a kitűzött célokkal. Ha meg szeretné tudni, hogyan segíthet a ClickUp a csapatának hatékonyabbá válásában, regisztráljon még ma.

