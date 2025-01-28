A 10 legjobb RescueTime alternatíva az időkövetéshez 2025-ben

Az idő olyan, mint a pénz: ha meg akarja takarítani, az első lépés annak megértése, hová tűnik el. És ahogy a költségvetés nyomon követése segít meghatározni, hogyan lehet a pénzt hatékonyabban felhasználni, úgy az időkövető szoftver is segít – ahogy sejtheti – az idő hatékonyabb felhasználásában. ?
Ha valaha is elérted az 5 órát, és azt gondoltad: „Hova tűnt az idő?”, akkor időkövető alkalmazásra van szükséged.
Számos automatikus időkövető szoftver, például a RescueTime, segít az órák rögzítésében, a számlázható jelentések ügyfeleknek történő benyújtásában és a projektek tényleges időtartamának felmérésében. De ezeknek a kulcsfontosságú funkcióknak ellenére ezek az eszközök még mindig sok különbséget mutatnak – beleértve a RescueTime-ot is.
Ahelyett, hogy az időkövető szoftverek terén a legegyszerűbb megoldással elégedne meg, keresse meg a saját helyzetéhez leginkább megfelelő időgazdálkodási eszközt. A választék bőséges, de szerencsére mi már átnéztük a piacot, és összeállítottuk a 10 legjobb RescueTime alternatívát bármilyen vállalkozás vagy csapat számára.
Mit kell keresnie egy RescueTime alternatívában?
A RescueTime alternatívájával szemben támasztott követelményei az Ön egyedi igényeitől vagy üzleti gyakorlatától függően változnak. Mindazonáltal a legjobb időkövető szoftver a következő kulcsfontosságú funkciókkal rendelkezik:
- Jelentések: A megfelelő időgazdálkodási eszközök lehetővé teszik, hogy jelentéseket exportáljon arról, hogyan tölti az idejét. Ezeket a jelentéseket elküldheti az ügyfeleknek a számlázható órák nyilvántartásához, vagy a felső vezetésnek a munkavállalók nyomon követéséhez vagy a munkaidő-nyilvántartás benyújtásához.
- Jegyzetelés: A legjobb időgazdálkodási szoftver segít javítani a jövőbeli projektmenedzsmentet. Hogyan? A platformnak lehetővé kell tennie jegyzetek hozzáadását, amelyek segítenek megmagyarázni, miért tartottak bizonyos feladatok rövidebb/hosszabb ideig, mint a kijelölt idő.
- Csoportosítás ügyfél szerint: A megfelelő eszköznek lehetővé kell tennie az időbejegyzések ügyfelekhez való hozzárendelését, ezáltal megkönnyítve a számlázható munka nyomon követését. Ha projekt alapján számolsz, és nem óradíj alapján, az időkövetés segít abban, hogy a jövőben pontosabb becsléseket készíts (és figyelmeztet, ha alulárazod a projekteket).
- Bármely eszközzel kompatibilis: A megfelelő időkövető megoldás kompatibilis lesz asztali számítógépekkel, táblagépekkel és mobil eszközökkel, így a csapat tagjai útközben is nyomon követhetik az idejüket.
A 10 legjobb RescueTime alternatíva
Olyan időkövető eszközt keres, amely segít szervezetének nyomon követni a kiadásokat és hatékonyabban működni? Az alábbiakban bemutatjuk a RescueTime 10 legjobb alternatíváját, amelyekkel több időt nyerhet a munkanapjában. ?
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely több mint 800 000 csapatnak segít hatékonyabban működni. Ez az all-in-one projektmenedzsment szoftver natív időkövető funkcióval rendelkezik, amelynek segítségével könnyedén dokumentálhatja a különböző feladatokra fordított időt, jegyzeteket fűzhet hozzá, és megtekintheti az időjelentéseket, hogy teljes képet kapjon termelékenységéről. ?
A ClickUp ingyenes Chrome-bővítményével a globális időzítő bármilyen eszközről elindítható vagy leállítható. A csapatok címkéket adhatnak hozzá, szerkeszthetik és szűrhetik az időbejegyzéseket, vagy akár a feladat vagy alfeladat szintjén is megtekinthetik az időt. A ClickUp használata mellett a munkaidő-nyilvántartáshoz a számlázható órákat is megjelölheti a könnyű számlázás érdekében.
Ráadásul a ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablonjával tervet készíthet a fontos határidők betartására. Priorizálja feladatait és tervezze meg napját, hogy munkaterhelése kiegyensúlyozott maradjon és céljai megvalósuljanak.
Végül a felhasználók a ClickUp Goals segítségével időbecsléseket és mérhető célokat állíthatnak be a jövőbeli projektekhez. ?
A ClickUp legjobb funkciói
- Zökkenőmentesen szinkronizálható más időkövető alkalmazásokkal, mint például a Toggl, Clockify, Harvest, Timely, Time Doctor és Timecamp, így az összes nyomon követett időt egy helyen tekintheti meg.
- Készítsen részletes munkaidő-nyilvántartásokat nap, hét, hónap vagy egyéni időszak szerint.
- Számítsa ki az egész szervezet számára egy adott feladat vagy egy teljes projekt elvégzésére fordított teljes időt a kumulatív időkövetés segítségével.
- Könnyedén összehasonlíthatja az egyes projektekre fordított időt és az időcélokat.
- A számlázható idő funkcióval gyorsabban készítheti el a számlákat.
A ClickUp korlátai
- A rengeteg testreszabási lehetőség új felhasználók számára túlnyomó lehet.
- Még nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért felhasználónként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (8900+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)
2. Hubstaff
A Hubstaff egy munkaerő-menedzsment platform, amely segít a szervezeteknek automatizálni a munkanapjukat. A beépített alkalmazottak időkövető alkalmazással a vezetői csapatok nyomon követhetik a távoli, hibrid vagy irodai munkavállalók bérszámfejtési óráit. Ráadásul a rögzített órák közvetlenül hozzáadódnak a számlákhoz, így csökken a munkavállalók bérszámfejtésére vagy az ügyfelek számlázására fordított idő.
A beépített alkalmazás segítségével az alkalmazottak Apple vagy Android eszközökön keresztül is rögzíthetik az időt.
A Hubstaff legjobb funkciói
- Könnyedén készíthet jelentéseket, amelyek bemutatják, hogyan töltik kollégái az idejüket.
- Szabadságkérelmek és szünetek jóváhagyása
- Automatikusan generáljon munkaidő-nyilvántartásokat, beleértve az órák bontását dátum, ügyfél vagy projekt szerint.
- Integrálja időkövető eszközét a PayPal, Payoneer, Wise és Bitwage szolgáltatásokkal, hogy az időnaplók alapján automatikusan futtassa a bérszámfejtést.
A Hubstaff korlátai
- Az új felhasználók számára a belső irányítópult navigálása nehéz lehet.
- Nem integrálható minden bérszámfejtési platformmal.
Hubstaff árak
- Starter: 4,99 USD/hó felhasználónként
- Grow: 7,50 USD/hó felhasználónként
- Csapat: 10 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Hubstaff értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 1400 értékelés)
3. DeskTime
A DeskTime egy all-in-one időkövető és munkaerő-menedzsment platform. A webalapú megoldás lehetővé teszi a csapatmenedzsment automatizálását – a műszakok, a távollétek és a szabadságkérelmek szervezését, így ideális RescueTime alternatívává teszi.
Az automatikus időkövető alkalmazás akkor indul el, amikor az alkalmazottak bekapcsolják a számítógépüket, így segítve az emberi hibák csökkentését. Ezenkívül a beépített jelentések segítenek a projektköltségek becslésében és a belső erőforrások kiosztásában.
A DeskTime legjobb funkciói
- Munkaváltások kiosztása és a hibrid vagy távoli csapatok hiányzásainak felügyelete
- A munka előrehaladásának felügyelete URL- és dokumentumcím-nyomon követéssel
- Használja ki az automatikus időkövetést (amely akkor indul el, amikor az alkalmazottak bekapcsolják a számítógépüket) vagy a manuális időkövetést (hogy biztosan rögzüljenek az offline órák is).
- A teljesítményértékelő és termelékenységi eszközök segítségével azonosíthatja a csapatában a legjobban teljesítőket.
A DeskTime korlátai
- A platform nem rendelkezik annyi integrációval, mint más időkövető alkalmazások ebben a szegmensben.
- Egyes alkalmazottak úgy érezhetik, hogy a termelékenységi eszközök elmosják a határt az időkövetés és a mikromanagement között.
DeskTime árak
- Pro: 7 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 10 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 20 USD/hó felhasználónként
DeskTime értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)
4. TimeCamp
A TimeCamp egy időkövető alkalmazás, amely lehetővé teszi a vezetők számára, hogy másodpercek alatt időnyilvántartásokat és jelentéseket készítsenek. A funkcióval könnyedén nyomon követhető a munkavállalók jelenléte, elemezhető a projektek jövedelmezősége és rögzíthetők a számlázható órák. Ráadásul valós időben elemezheti csapata napi szokásait, hogy orvosolja a termelékenység visszaesését.
A TimeCamp legjobb funkciói
- Kövesse nyomon az időt útközben a geofencing eszközzel
- Használja a kioszk funkciót a munkanap kezdetének és végének rögzítéséhez.
- Használja a címkéket az egyes időnaplókhoz, hogy jobban megértse, hogyan töltik az alkalmazottak az idejüket.
- Kevesebb időt kell fordítania a bérszámfejtésre a munkaidő-nyilvántartások jóváhagyási funkcióval.
A TimeCamp korlátai
- Az alkalmazottak aggódhatnak amiatt, hogy a platform képes nyomon követni a böngészési és keresési szokásaikat.
- Az új felhasználók számára nehéz lehet a munkaidő-nyilvántartások kézi beállítása.
TimeCamp árak
- Ingyenes verzió: 0 USD/hó felhasználónként
- Starter: 2,99 USD/hó felhasználónként
- Alap: 5,99 USD/hó felhasználónként
- Pro: 7,99 USD/hó felhasználónként
TimeCamp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (190+ értékelés)
- Capterra: 4,7 (500+ értékelés)
5. ManicTime
A ManicTime egy felhőalapú szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy automatikusan nyomon kövessék munkaidejüket. Letölthető platformként minden adatot rögzít a számítógépén, így akkor is nyomon követheti az időt, ha nincs online. Innen könnyedén létrehozhat időjelentéseket, és exportálhatja azokat Excelbe vagy más platformra.
A ManicTime legjobb funkciói
- Automatikusan kövesse nyomon az idejét, még akkor is, ha offline állapotban van.
- Adataid alapján automatikusan hozz létre munkahelyi tevékenységeket (például automatikusan rögzítheted az Instagram, a Facebook vagy más közösségi média böngészését „böngészésként”).
- Integrálja adatait más platformokkal, például a Jira vagy a GitHub platformokkal.
- Használja a ManicTime Server funkciót vállalati szintű jelentések létrehozásához.
A ManicTime korlátai
- A keresési funkciót nem lehet több napra kiterjedően használni.
- Nehéz lehet a címkék automatikus szinkronizálása a különböző eszközök között.
ManicTime árak
- Licenc: 67 USD/hó-tól
- Felhőalapú előfizetés standard csomag: 7 USD/hó áron
- Cloud Subscription Ultimate Plan: 9 dollár/hó áron
ManicTime értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (15+ értékelés)
6. Kimai
A Kimai egy testreszabható, nyílt forráskódú platform, amelyet a munkavállalók óráinak naplózására és elemzésére fejlesztettek ki. Ez a RescueTime alternatív platform ingyenes SSL-tanúsítvánnyal, egyéni mezőkkel, feladat tervezéssel és költségkezeléssel rendelkezik. Ezenkívül segít a feladatkezelés egyszerűsítésében az időnaplók, az ügyfelek és az egyes projektekre vagy feladatokra fordított idő elemzésével.
A Kimai legjobb funkciói
- Takarítson meg időt a számlázás során a PDF, DOCX, HTML, XLSX és ODS formátumú sablonok segítségével.
- Integrálja kedvenc időkövető alkalmazásával a kiterjedt JSON API segítségével.
- A bővítmények segítségével testreszabhatja a platformot egyedi igényeinek megfelelően.
- Fordítsa le a platformot több mint 30 nyelvre, hogy globális csapatok igényeinek is megfeleljen.
A Kimai korlátai
- A rendszer beüzemeléséhez és működtetéséhez fejlesztőre lesz szüksége.
- Az interfész új felhasználók számára kissé nehezen érthető lehet.
Kimai árak
- A KImai egy ingyenes, adományokon alapuló platform.
Kimai értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (5 értékelés)
- Capterra: 3,6/5 (7 értékelés)
7. Tick
A Tick egy felhasználóbarát időkövető szoftver és RescueTime alternatíva, amely segít a csapatoknak jövedelmezőbb projekteket futtatni. Az intuitív platform zökkenőmentesen működik minden platformon – időkövetéssel Mac, iOS és Android, Apple Watch és Chrome rendszereken –, lehetővé téve az alkalmazottak számára, hogy az asztaluknál vagy útközben is rögzítsék az időt.
A csapat tagjai egy gombnyomással rögzíthetik az időt, majd benyújthatják az időbejegyzéseket, kiszámlázhatják az ügyfeleket és áttekinthetik a termelékenység visszaeséseit.
A legjobb funkciók
- Használja ki a Basecamp automatikus feladatkövetési funkcióját
- Jegyzetek hozzáadása az egyes időnaplók részletesebb elemzéséhez
- Váltson több időzítő között, ha a munkanap során több feladatot végez egyszerre.
- Jelenítse meg a projekteket és a feladatkereteket, hogy azonnali visszajelzést kapjon arról, hogy megfelelő időt fordít-e az egyes feladatokra.
Tick korlátozások
- Nem kínál annyi integrációt, mint más időkövető platformok.
- A testreszabási funkciók száma új felhasználók számára túlnyomó lehet.
Tick árak
- Egy projekt: Korlátlan számú felhasználó számára ingyenes
- 10 projekt: 19 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára
- 30 projekt: 49 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára
- 60 projekt: 79 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára
- Korlátlan számú projekt: 149 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára
Tick értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)
8. Harvest
A Harvest egy könnyen használható időkövető platform, amelynek segítségével számlákat készíthet, jelentéseket generálhat, költségvetéseket figyelhet és költségeket követhet nyomon. Az alkalmazás zökkenőmentesen integrálható olyan könyvelési és projektmenedzsment eszközökkel, mint az Asana, a Trello, a Basecamp, a Quickbooks, a Slack, a Xero és a Stripe.
Ráadásul a Harvest segít a nagy vállalati csapatok racionalizálásában testreszabható jogosultságokkal, a csapat kapacitásának és előrejelzésének betekintésével, valamint az összes projektre kiterjedő vizuális jelentésekkel.
A Harvest legjobb funkciói
- Automatikus értesítéseket generálhat, hogy emlékeztesse csapatát a munkaidő rendszeres nyomon követésére.
- Válasszon a beépített vizuális jelentések közül, hogy a projektek zökkenőmentesen futhassanak.
- Vizualizálja csapata kapacitását, hogy megértse, ki túlterhelt (megelőzve a kiégést, mielőtt bekövetkezne).
- Állítson be szűrőket, hogy jobban beleláthasson, hova megy az alkalmazottak ideje
A Harvest korlátai
- A keresési funkció unalmas lehet.
- A platform napi nézetet kínál, de előnyös lenne egy heti vagy havi naptár nézet is.
Harvest árak
- Ingyenes: 0 USD/hó egy felhasználói fiók és két projekt esetén
- Pro: 10,80 USD/hó felhasználónként, korlátlan számú felhasználói hely és korlátlan számú projekt
Harvest értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (500+ értékelés)
9. ActivTrak
Az ActivTrak segít a kisvállalkozásoknak és a globális vállalatoknak növelni alkalmazottaik termelékenységét. A RescueTime alternatívájaként az ActivTrak legfontosabb funkciói között szerepel egy alkalmazás- és weboldal-használat-követő, termelékenységi irányítópultok, a produktív és nem produktív tevékenységek napi bontása, valamint naptárintegráció az offline adatok automatikus naplózásához.
A végső cél? A munkaerő-gazdálkodás racionalizálása és a munkavállalók kiégésének megelőzése.
Az ActivTrak legjobb funkciói
- Használja ki a referenciaértékeket és a célokat, hogy megértse, mit tud általában elérni a csapatának felső negyede.
- Az áttekintő műszerfal segítségével azonosíthatja a munkahelyi zavaró tényezőket és szűk keresztmetszeteket.
- Optimalizált hibrid munkapolitikákat dolgozzon ki a helyszínekkel kapcsolatos betekintési eszköz segítségével.
- Ismerje meg a szervezeti változásokat (például a négynapos munkahét kipróbálását) a hatások elemzésének funkciójával.
Az ActivTrak korlátai
- Egyes nyomonkövetési funkciókat (például a besorolásokat) manuálisan kell rögzíteni.
- Az idő- és projektkövető felület új felhasználók számára túl bonyolult lehet.
ActivTrak árak
- Ingyenes: 0 USD/hó felhasználónként
- Essentials: 10 USD/hó felhasználónként
- Profi: 17 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
ActivTrak értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (500+ értékelés)
10. Time Doctor
A Time Doctor egy könnyen használható időkövető és termelékenységi platform, amely 14 napos próbaidőszakkal rendelkezik. A vezetők elemezhetik, hogyan töltik az alkalmazottak az idejüket, megérthetik a hardverrel vagy a kapcsolatokkal kapcsolatos problémákat, és biztosíthatják a jobb munka-magánélet egyensúlyt, ami jó választássá teszi a RescueTime alternatívájaként.
Elemezheti a szüneteket, az alkalmazottak munkarendjét és a szabadságkérelmeket. Ráadásul a desktop alkalmazás zökkenőmentesen működik Windows és Mac eszközökön, hogy offline munkát is rögzítsen.
A Time Doctor legjobb funkciói
- A timeline jelentés segítségével részletes áttekintést kaphat a napi munkafolyamatokról.
- A feladatkezelő eszközökkel megértheti, mennyi időt fordítanak az egyes projektekre.
- Készítsen saját, egyedi igényeinek megfelelő jelentéseket!
- Ismerje meg az alkalmazottak termelékenységét a produktív, nem produktív, manuális és mobil szűrők segítségével.
A Time Doctor korlátai
- A mobilalkalmazásból hiányoznak a desktop alkalmazásban elérhető néhány funkciók.
- Egyes értesítések zavarhatják a munkavállalók termelékenységét.
Time Doctor árak
- Alap: 5,90 USD/hó felhasználónként
- Standard: 8,40 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 16,70 USD/hó felhasználónként
Time Doctor értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)
Válassza ki a vállalkozásának legmegfelelőbb RescueTime alternatív megoldást!
A csapatok hatékonyabb működésének legjobb módja az időkövetés. Az időkövető szoftverek segítenek azonosítani a munkahelyi szűk keresztmetszeteket, pontos időbecsléseket készíteni, megelőzni a munkavállalók kiégését és jövedelmezőbb projekteket futtatni. ?
A ClickUp időkövető funkciója segít a csapatoknak értékes órákat megtakarítani a munkahéten. Ráadásul a ClickUp integrálható kedvenc eszközeivel, részletes munkaidő-nyilvántartásokat készít, és automatikusan összehasonlítja a ténylegesen eltöltött időt a kitűzött célokkal. Ha meg szeretné tudni, hogyan segíthet a ClickUp a csapatának hatékonyabbá válásában, regisztráljon még ma.