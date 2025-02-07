A 10 legjobb rendezvénykezelő CRM 2025-ben

Az események szervezése az egyik legjobb módja annak, hogy kapcsolatba lépjünk új potenciális ügyfelekkel és a meglévő ügyfelekkel egyaránt. Segít Önnek (vagy az Ön ügyfelének, ha Ön professzionális rendezvénytervező) hitelességet és bizalmat építeni, ügyfélkapcsolatokat kiépíteni, és előbb-utóbb többet eladni. 💰

Az eseménymarketing azonban hatalmas idő- és energiaigényű feladat. Adatokat kell kezelni, logisztikát szervezni, és természetesen az esemény előtt, alatt és után is fontos az ügyfelekkel való kapcsolattartás.

Ahhoz, hogy ügyfelei a legjobb élményben részesüljenek, és Ön optimálisan kihasználhassa az esemény által kínált lehetőségeket, szüksége lesz egy ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerre az esemény marketingjéhez és tervezéséhez.

Nézzük meg, hogyan segíti Önt az eseménykezelő szoftver a tervezési folyamatban. Emellett javaslatot teszünk a jelenleg elérhető legjobb eseménykezelő szoftverekre is, mert függetlenül attól, hogy virtuális konferenciát, személyes rendezvényt vagy virtuális és élő elemekkel kombinált hibrid rendezvényt szervez, a marketing automatizálás a legjobb barátja. 🪄

Hogyan használjuk a rendezvénykezelő CRM-et?

Egy alapvető CRM-rendszer pontosan azt teszi, amit a neve is sugall. A CRM-platform kezeli az ügyfelekkel való kapcsolatait azáltal, hogy nyomon követi azok elérhetőségeit, igényeit és az Önnel való minden interakcióját. 🙋‍♀️

Az eseménytervezőknek szánt CRM-platform ezt még egy szinttel tovább viszi. Természetesen nyomon követi az ügyféladatokat, de ennél sokkal többet is megkönnyít. Például:

Használja ki az eseménykezelő eszközöket, például az eseménytervezési sablonokat , hogy biztosan mindenre gondoljon, az esemény regisztrációjától a követő kommunikációig.

Kezelje szolgáltatóit, hogy pontosan tudja, ki miért felelős.

A beépített kommunikációs eszközök segítségével személyre szabott e-mailes marketingkampányokat indíthat, előre megteremtve a résztvevők elkötelezettségét.

Figyelemmel kísérheti az eseményre való regisztrációkat, így az esemény szervezője vagy marketing csapata szükség esetén módosíthatja a kampányt.

Jelölje meg a VIP-ket, az új vagy hűséges ügyfeleket és más fontos résztvevőket, hogy tudja, hogyan kell velük bánni.

Kövesse nyomon, mikor jelentkeznek be az esemény résztvevői a nap folyamán, egy mobilalkalmazás segítségével, amely valós időben frissíti az összes információt.

Az esemény után közvetlenül a CRM szoftverből végezheti az utólagos tevékenységeket, hogy tovább építse sikereit.

Kezelje ügyféladatait, személyes feladatait és kommunikációját a ClickUp alkalmazásban bármilyen eszközről.

Lényegében a legjobb rendezvénykezelő platformok az egész rendezvényprojekt-kezelési folyamat során támogatnak.

Egy kiváló rendezvénykezelő platform egyszerűsíti mind az ügyfélkezelést, mind a rendezvénytervezést. Sokféleképpen időt és energiát takarít meg a rendezvény szervezőinek.

Például:

Szegmentálhatja ügyfeleit, így pontosan láthatja, ki a célközönsége, amikor e-mailes és közösségi média marketing kampányokat tervez.

Mivel az összes beszállító adatai egy helyen találhatók, a legjobb beszállítók kiválasztása egyszerű.

A praktikus, előre elkészített formátumok, mint például az útvonalterv-sablonok és a konferencia-napirend-sablonok , testreszabható struktúrát biztosítanak az események sorrendjéhez.

Nyomon követi, ki van jelen és ki nincs, egyszerűsítve ezzel a résztvevők kezelését az esemény napján.

Az eseményplatformok a technológiai eszközök más elemeivel, például a feladatkezelő rendszerrel való összekapcsolódás révén racionalizálják a munkafolyamatokat az esemény teljes életciklusa során.

Az esemény utáni statisztikákat is biztosít, például a jegyértékesítés és a látogatók számának összehasonlítását, valamint felmérési funkciókat is kínál a visszajelzések gyűjtéséhez, hogy legközelebb még jobb eredményeket érhessen el.

Mivel az összes ügyféladat egy helyen található, értékesítési csapatod minden szükséges információval rendelkezik a rendezvény utáni sikeres utánkövetéshez 📞

A 10 legjobb rendezvénykezelő szoftver CRM

Mivel egy rendezvénytervező CRM-eszköz rengeteg lehetőséget kínál, nehéz lehet eldönteni, hogy melyik platform a legalkalmasabb személyes vagy online rendezvényekhez. Szerencsére mi segítünk Önnek, hogy kiválaszthassa a vállalkozásának legmegfelelőbb rendezvénykezelő CRM-et.

Ne feledje, hogy a cél az, hogy időt és energiát takarítson meg, miközben a lehető legjobb rendezvényt szervezi meg minden érintett számára.

Ezt szem előtt tartva, íme a 10 legjobb ajánlatunk 2024-re. 🏆

Kezdés Rendezvények kezelése a ClickUp CRM-mel

A ClickUp egy all-in-one munkaplatform, amely egyszerűsíti vállalkozásának minden aspektusát, beleértve az ügyfélkapcsolat-kezelési megoldásokat is.

A ClickUp ingyenes CRM-eszköz különösen alkalmas azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek nem engedhetik meg maguknak, hogy egy drága megoldásra költsenek egy vagyont. A kezdethez rendelkezésre álló számos CRM-sablon segítségével testreszabhatja a nézetet, hogy pontosan azokat az adatokat mutassa, amelyeket keres, a kívánt formátumban. Kezdje még ma a ClickUp CRM-sablonjával!

Töltse le ezt a sablont A ClickUp CRM-sablonjával ápolhatja a potenciális ügyfeleket, kezelheti a komplex fiókokat és automatizálhatja az ismétlődő feladatokat.

Amikor pedig készen áll az esemény tervezésének megkezdésére, a ClickUp eseménykezelő eszközei segítenek minden részlet megszervezésében. Tervezze meg az ütemtervet egy megosztható naptárban, ossza el a feladatokat a feladatkezelő rendszerben, és kezelje a komplex teendőlistákat egy pillanat alatt.

További sablonjainkkal még több időt takaríthat meg. Az egyszerű ClickUp eseményismertető sablontól a átfogó ClickUp eseménykezelő sablonig, soha többé nem kell az esemény teljes életciklusát a nulláról kezdenie. 📝

Használja a dinamikus ClickUp űrlapokat a résztvevők regisztrációjának automatizálásához, a potenciális ügyfelek adatainak egyszerűbb rögzítéséhez, a felhasználási feltételek elfogadásának megszerzéséhez, és az adatok közvetlen továbbításához az adatbázisába. Használja az űrlapokat a potenciális beszállítók ajánlatainak elfogadásához, hogy gyorsan összehasonlíthassa az általuk kínált szolgáltatásokat. Vagy használja őket a résztvevők visszajelzéseinek gyűjtéséhez, hogy a következő rendezvénye még jobb legyen.

Kövesse nyomon mindezt valós időben egy intuitív, központi irányítópulton. A ClickUp irányítópultok teljes mértékben testreszabhatók, így úgy alakíthatja őket, hogy mélyreható betekintést nyújtsanak az esemény előrehaladásába és sikerébe. 🙌

A ClickUp legjobb funkciói

A nagy feladatokat kisebb feladatokra bontja, amelyek mindegyike saját kezdő és befejezési dátummal rendelkezik, és megmutatja az esetleges függőségeket.

Ellenőrizze a vendégek és ügyfelek hozzáférését a munkaterület bizonyos területeihez.

Állítson be értesítéseket, hogy emlékeztesse magát és másokat a kritikus feladatokra.

Könnyítse meg az együttműködést, és tartsa mindenki a terv szerint haladva a csekklisták és az esemény napjára vonatkozó egyértelmű feladatprioritások segítségével.

Beszélgess a csapatoddal a ClickUp-on belül, és tartsd az összes beszélgetést egy helyen.

Mobil eszközzel bárhonnan hozzáférhet a ClickUp felhőalapú rendszeréhez, beleértve az esemény helyszínét is.

A Salesforce-szel való integráció révén értékesítési csapata hozzáférhet az eseménnyel kapcsolatos potenciális ügyfelek nyomon követéséhez szükséges információkhoz.

A ClickUp korlátai

Annyi hasznos funkciója van, hogy eltarthat egy ideig, mire az ember megismeri az összeset.

A mobilalkalmazás még nem teljesen felel meg a desktop verziónak, de a ClickUp csapata már dolgozik rajta.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Cvent

Via Cvent

A Cvent egy dedikált rendezvénykezelő platform, amely automatizálja a helyszín keresésétől és az ütemterv megtervezésétől a résztvevők regisztrációjáig és a befektetés megtérülésének (ROI) nyomon követéséig minden folyamatot. Használható nagyszabású személyes konferenciák, kis műhelyek, virtuális rendezvények, például webináriumok, és minden más rendezvény szervezéséhez. 🧑‍🏫

A résztvevők és az ügyfelek elkötelezettségére összpontosítva a rendszer segít létrehozni egy márkás weboldalt és személyre szabni az összes marketingtevékenységet. A platformon kezelheti a kéréseket és jóváhagyásokat, kapcsolatba léphet a beszállítókkal, nyomon követheti a költségvetést és jelentést tehet az érdekelt feleknek.

A Cvent legjobb funkciói

Tervezze meg és népszerűsítse rendezvényét közvetlenül a platformról!

Hozzáférés globális helyszínek és beszállítók hálózatához

A mobilalkalmazás segítségével útközben is együttműködhet csapatával.

A platformon keresztül regisztrálhatja a résztvevőket, és szükség szerint kinyomtathatja a belépőkártyákat.

Használja a Cventet több esemény egyidejű szervezéséhez

Az ügyfélszolgálat a nap 24 órájában elérhető, így mindig rendelkezésre áll, ha szüksége van rá.

A Cvent korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a platform meglehetősen drága, és olcsóbb csomagot preferálnának.

Ez egy nagyon komplex rendszer, amely kissé bonyolultnak tűnhet, ha nem vagy túl jártas a technológiában.

Cvent árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Cvent értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (900+ értékelés)

3. Tervezés Pod

via Planning Pod

A Planning Pod egy ügyfélkapcsolat-kezelő eszköz professzionális rendezvénytervezők és helyszín- vagy beszállítókezelő csapatok számára. Segít rendezvény weboldal létrehozásában, ellenőrzőlisták, útvonaltervek és projektfeladatok összeállításában, sőt beépített online regisztrációs űrlapokkal is rendelkezik.

Ez az eseménykezelő szoftver új szintre emeli a kapcsolattartás kezelését, lehetővé téve többek között, hogy lássa, mely rendezvényeken vesznek részt ügyfelei, milyen dokumentumok kapcsolódnak hozzájuk, és milyen számláik vannak. Miután egy potenciális ügyfél bekerült a rendszerbe, kezelheti az értékesítési folyamatot, megbeszéléseket szervezhet és személyre szabhatja a kommunikációt. 📤

A Planning Pod legjobb funkciói

Az e-mail és a közösségi média platformokkal való integráció révén egyszerűsíti a kommunikációt.

Helyezzen el egy testreszabható webes űrlapot a webhelyén, hogy potenciális ügyfeleket szerezzen.

Használja a rendszert az alaprajz és az ülésrend megtervezéséhez.

Online fizetések fogadása a platformon keresztül

A Planning Pod korlátai

Az eseménytervezőknek nem mindig könnyű megtalálni a rendszerben azt, amit keresnek.

Az esemény weboldalának komponense nem túl testreszabható, így korlátozottak a lehetőségeid.

A Planning Pod árai

Planner: 59 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára (éves számlázás)

Üzleti: 89 USD/hó korlátlan felhasználói számmal (éves számlázás)

Enterprise 50: 129 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára (éves számlázás)

Enterprise 75 és felett: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Planning Pod értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (17 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)

4. EventHub

Via EventHub

Az EventHub egyrészt élő rendezvények szervezőinek irányító platformjaként, másrészt pedig partneri lehetőségeket kereső beszállítók, kiállítók és szponzorok piacterének funkcionál.

Ez az eseménykezelési ügyfélkapcsolat-kezelési megoldás számos digitális alkalmazást kínál, többek között egy elektronikus aláírásokat lehetővé tevő dokumentációs rendszert, az esemény elrendezésének megtervezéséhez segítséget nyújtó élő alaprajzokat és online fizetési funkciót.

Felhasználóbarát irányítópulton keresztül központi áttekintést nyújt a műveletekről, és az egész rendszer testreszabható és skálázható, így az üzleti igényeinek megfelelően állíthatja be.

Az EventHub legjobb funkciói

A feladatok dátum vagy prioritás szerint csoportosíthatók egyéni szűrők segítségével.

Keressen beszállítókat és kiállítókat, és kezelje velük való összes kommunikációt a platformon keresztül.

Valós idejű kötegelt frissítéseket és értesítéseket ütemezhet, így minden érintett mindig naprakész információkkal rendelkezik.

A rendszer teljes egészében felhőalapú, így bárhonnan hozzáférhet az eseményeivel kapcsolatos információkhoz 🌥️.

Az EventHub korlátai

Elsősorban személyes rendezvényekhez készült, nem pedig virtuális eseményekhez.

A mobilalkalmazás még némi fejlesztésre szorul.

EventHub árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

EventHub értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1 értékelés)

Capterra: Még nincs értékelés

5. EventMobi

Az EventMobi segítségével

Az EventMobi egy teljes körű rendezvénytervezési platform, amelynek középpontjában a résztvevők elkötelezettségének növelése áll.

Segít létrehozni egy eseménymarketing weboldalt és testreszabható márkajelzéssel ellátott e-mail meghívókat. Ha pedig virtuális eseményről van szó, ugyanazt a márkajelzést alkalmazhatja a virtuális eseményterületen is.

A résztvevők online regisztrálhatnak, majd az eseményen az EventMobi platformon keresztül bejelentkezhetnek. A testreszabott mobil eseményalkalmazás segít a vendégeknek eligazodni, és olyan funkciókkal, mint a gamification és a szavazások, fenntartja az érdeklődésüket, és jutalmazza őket az aktív részvételért.

A ügyfélkapcsolat-kezelő eszköz emellett segít a résztvevőknek, kiállítóknak és szponzoroknak egymással kapcsolatba lépni, sőt személyes vagy online találkozókat is szervezni. 🤝

Az EventMobi legjobb funkciói

Kezelje személyes, virtuális vagy hibrid eseményeit az EventMobi platformon

Hozzon létre egyedi eseményfeladat-listákat helyszín és prioritás alapján.

Központi irányítópultról valós időben követheti nyomon az összes statisztikát, ami megkönnyíti a befektetés megtérülésének jelentését is.

A Zapier segítségével alkalmazásprogramozási interfész (API) kapcsolatokat hozhat létre a technológiai rendszer más részeivel való integrációhoz.

Ez az eseménytervezőknek szóló CRM 23 nyelven elérhető.

Az EventMobi korlátai

Egyes felhasználók kissé korlátozottnak tartják a tervezési lehetőségeket, például a betűtípusok és a widgetek választékát.

A több testreszabási lehetőséget kínáló fejlett beállítások megértése időbe telhet.

EventMobi árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

EventMobi értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

6. Hétfő

Via Monday

A Monday úgy lett kialakítva, hogy segítsen minden típusú esemény megtervezésében, a kis belső összejövetelektől és hálózati találkozóktól a nagy konferenciákig és online eseményekig. 👪

Használja a platformot a saját csapatával, más csapatokkal és beszállítókkal való együttműködéshez a tervezési fázisban és az esemény során. Tervezze meg promócióit, kezelje marketinganyagainkat, majd integrálja azokat a közösségi médiába, hogy izgalmat keltsen az esemény körül.

Regisztrálja a résztvevőket testreszabható űrlapok segítségével, amelyek beépülnek a munkafolyamatába. Küldjön üdvözlő üzeneteket, hozzon létre és kezeljen feladatokat, valamint kövesse nyomon az egész rendezvényt valós időben.

A Monday legjobb funkciói

Használata meglehetősen egyszerű és intuitív.

Egyszerűsíti a feladatkezelést és az együttműködést, valamint segít a munkafolyamatok racionalizálásában.

Valós időben frissül, így mindig pontosan tudhatja, hogy Ön és csapata hol tartanak a folyamatban.

Felhőalapú és skálázható, így bármilyen méretű vállalat használhatja.

Hétfői korlátozások

A Monday egy projektmenedzsment eszköz , amely segít az esemény tervezésében és koordinálásában, de nem teszi lehetővé az eseménytervezők számára, hogy ügyfeleket foglaljanak vagy fizetést kapjanak a rendszeren keresztül.

Egyes felhasználók úgy vélik, hogy a műszerfalnak jobban testreszabhatónak kellene lennie az igényeiknek megfelelően.

Hétfői árak

Örökre ingyenes: Legfeljebb két felhasználó számára ingyenes

Alap: 8 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Alapcsomag: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Előny: 16 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hétfői értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4100 értékelés)

7. Ragasztó

Via Glueup

A Glue Up egy CRM-megoldás, amelyet nonprofit szervezetek és közösségek elkötelezettségének kezelésére terveztek. Digitális platformot kínál, amely segít megérteni a tagokat, kezelni a tagsági folyamatokat, valamint kapcsolatokat építeni és ápolni.

A tagok vagy potenciális tagok számára offline vagy online rendezvények szervezése egyszerű, mivel a platform segít a munkafolyamatok racionalizálásában. Létrehozhat rendezvényoldalakat, különböző árszinteket kínálhat tagoknak és nem tagoknak, valamint kiválaszthatja a fizetési lehetőségeket.

A résztvevők online regisztrálhatnak és fizethetnek, és ha az esemény élőben zajlik, a beépített jegyvizsgálóval ellenőrizheti őket. 📱

A Glue Up legjobb funkciói

Keltse fel az érdeklődést rendezvénye iránt, és növelje tagságának számát drag-and-drop e-mail kampányokkal.

Regisztráljon új tagokat testreszabható digitális jelentkezési űrlapokkal, amelyekkel azok közvetlenül felkerülnek a tagsági adatbázisába.

A rendszer segítségével automatikus e-mailes emlékeztetőt küldhet a tagsági díjak esedékességéről.

Állítsa be és mérje az esemény legfontosabb teljesítménymutatóit a rendszeren.

A Glue Up korlátai

Ez a CRM-platform meglehetősen összetett, sok funkcióval rendelkezik, ami azt jelenti, hogy van egy tanulási görbe.

Egyes felhasználók a Glue Up-ot kissé drágának tartják, különösen kis szervezetek és nonprofit szervezetek esetében.

Glue Up árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Glue Up értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (110+ értékelés)

8. Stova

Via Stova

Az Aventri nemrégiben beolvadt a Stova vállalatba, amely magát „a végleges rendezvénytechnológiai ökoszisztémának” nevezi. Ez az eseménykezelő CRM rendkívül rugalmas és skálázható, így minden típusú vállalkozás, valamint egyéni rendezvénytervezők is használhatják.

A Stova platformon keresztül kezelheti rendezvénytervezési megbeszéléseit, helyszínfoglalásait, beszállítói ajánlatokat, valamint költségvetését és kiadásait. Emellett sablonokhoz is hozzáférhet, amelyek segítenek a rendezvény weboldalának elkészítésében, és saját e-mail sablonokat is létrehozhat, amelyeket újra és újra felhasználhat.

Az online résztvevői regisztrációs folyamat zökkenőmentesen átfolyik az utazási és szállásfoglalási folyamatba, és a rendszerből kinyomtathatja a belépőkártyákat, meghívókat és tanúsítványokat. 📃

Az összes rendezvényadat központosítva van, így a nyomon követés és a testreszabott jelentések elkészítése gyerekjáték.

A Stova legjobb funkciói

A Stova rendszeren keresztül együttműködhet az összes tervezőcsapattal.

Használja ki a reklám és a szponzorálás előnyeit a menedzsment eszközökkel és egy mobilalkalmazással, amely megosztja a szponzorált tartalmakat a résztvevőkkel.

Beépített API-k segítségével integrálható más hasznos szoftvermegoldásokkal, például a Salesforce vagy a Marketo programokkal.

A Stova korlátai

Az árak a piac felső szegmensét célozzák meg.

Sok funkció felár ellenében érhető el, és a szükséges funkciók kiválasztása meglehetősen bonyolult lehet.

A Stova árai

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Stova értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (80+ értékelés)

9. Zoho CRM

via Zoho CRM

A Zoho CRM-megoldása a Zoho ökoszisztéma része, és rendezvények tervezésére is kiválóan alkalmas. Lehetővé teszi, hogy több különböző rendezvényt is nyomon kövessen, mindezt egy helyen.

Egyedi kritériumok alapján hozhat létre célzott kapcsolattartók listáját a meglévő adatbázisából, és közvetlenül a platformról küldhet nekik e-mailt. Beállíthat automatikus válaszokat, így amikor ezek a kapcsolattartók regisztrálnak a rendezvényre, megerősítő és nyomonkövetési e-maileket kapnak, hogy a kommunikáció folytatódjon. 📨

Az esemény során egy 17 nyelvet olvasni tudó szkennelő alkalmazás közvetlenül a névjegykártyákról gyűjti az adatokat. Az eseményről származó új potenciális ügyfelek automatikusan felkerülnek az adatbázisba – az eseményhez tartozó címkével –, hogy bővítsék a közönséget.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Figyelje a résztvevők közösségi médiában tett megjegyzéseit, hogy lássa, milyen hatást ért el, és közvetlenül reagálhasson a bejegyzésekre.

Szűrje az összes adatot, hogy elemezze és jelentést készítsen a szükséges információkról.

Mérje fel rendezvénye sikerét az új potenciális ügyfelektől származó értékesítés mérésével!

A Zoho CRM korlátai

A felhasználói felület első használatkor bonyolultnak tűnhet.

Egyes felhasználók panaszkodtak, hogy az ügyfélszolgálati csapat nem hatékony a problémáik megoldásában.

Zoho CRM árak

Alapcsomag: 14 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Professzionális: 23 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: 40 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Ultimate: 52 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (több mint 2400 értékelés) – a Zoho CRM számára

Capterra: 4,3/5 (több mint 6300 értékelés)

10. Bitrix24

A Bitrix24 segítségével

A Bitrix24 egy rendezvénytervezők és -menedzserek számára készült CRM, amely online vagy hibrid rendezvényekhez is használható. A projektmenedzsment eszközök és a megosztott naptárak segítenek a logisztika tervezésében és szervezésében. 🗓️

Ha minden készen áll, kapcsolatba léphet az adatbázisában szereplő meglévő kapcsolataival, vagy elkezdheti gyűjteni az adatokkal azokat a potenciális új ügyfeleket, akik esetleg részt vennének az eseményein. Emellett lehetővé teszi a beszállítók kezelését, valamint a szolgáltatásaikra és áraikra vonatkozó információk tárolását.

A marketingeszközök segítségével könnyedén kapcsolatba léphet kapcsolattartóival e-mailben vagy telefonon. A 360 fokos kapcsolattartói profilnézet pedig részletes betekintést nyújt az egyes ügyfelekkel való kapcsolattartás történetébe, mélyebbé téve az elkötelezettségét.

A Bitrix24 legjobb funkciói

Használja ki a felhőalapú CRM korlátlan számú rekordját – több egyéni mezővel.

Szükség szerint importálhatja vagy exportálhatja a CRM-adatokat Excel- vagy CSV-fájlokba.

Használja a Bitrix platformot böngészőn keresztül, vagy alkalmazásként asztali számítógépén, iOS vagy Android mobil eszközén.

A Bitrix24 korlátai

Az új felhasználóknak sok időbe telik megtanulni a rendszer használatát, és eltarthat egy ideig, mire megismerik a rendszert.

A felhasználói felület meglehetősen bonyolult és nem túl intuitív.

Bitrix24 árak

Alapcsomag: 49 USD/hó, maximum 5 felhasználóból álló csapat számára

Standard: 99 USD/hó 50 felhasználóból álló csapat számára

Professzionális: 199 USD/hó 100 felhasználóból álló csapat számára

Vállalati: 399 USD/hó 250 felhasználóból álló csapat számára (további felhasználók esetén felár fizetendő)

Bitrix24 értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (750+ értékelés)

Egyszerűsítse rendezvénytervezését a legjobb CRM-megoldással

Az esemény tervezése aprólékos figyelmet igényel a részletekre, hatékony folyamatokra és az egész csapat együttműködésére. A logisztika kidolgozásától kezdve az esemény weboldalának felállításán és az online regisztrációk fogadásán át az esemény napján a résztvevők bejelentkezésének ellenőrzéséig, az érdeklődésük fenntartásáig és az utólagos nyomon követésig sok teendő van.

Az eseménykezelő CRM-ek automatizálják ezeket a feladatokat, racionalizálják a munkafolyamatot és csökkentik a hibalehetőségeket. Emellett gyorsabbá teszik a munkát, így több idő marad az esemény valódi céljainak elérésére: potenciális ügyfelek szerzésére, kapcsolatok építésére és végső soron az eredményt javító értékesítésre. 📈

A ClickUp az eseménykezeléshez szükséges összes funkciót egy helyen kínálja. Projekt- és feladatkezelő eszközökkel, beépített CRM-rendszerrel és az eseménytervezés minden aspektusához szükséges sablonokkal (és még sok mással) minden szükséges támogatást megad Önnek.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és hozzon létre egy minden szempontból látványos rendezvényt. 🎆