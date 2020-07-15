Zoom vs Webex: 2025-ös áttekintés (funkciók, árak)

A Zoom és a Webex között próbál választani vállalkozása számára?
A távmunka egyre elterjedtebbé válásával a videokonferencia-szoftverek elengedhetetlenek a legtöbb csapat számára.
De a rengeteg rendelkezésre álló eszköz közül hol kezdje el keresni azt, amelyik az Ön igényeinek megfelel?
Úgy gondoljuk, hogy a videokonferencia-piac két vezető szereplőjének, a Zoomnak és a Webexnek az összehasonlítása jó kiindulási pont.
Az „IT Crowd” című sorozat szereplőinek segítségével hamarosan meg tudod hozni a helyes döntést.
Ebben a cikkben összehasonlítjuk a Zoom és a Webex alkalmazásokat, hogy segítsünk eldönteni, melyik videokonferencia-alkalmazás felel meg leginkább az Ön igényeinek. Emellett bemutatjuk, hogyan használhatja a videokonferenciát a távoli munkavégzés során a projektjei kezeléséhez.
Kezdjük!
Mi az a Zoom?
Várjunk csak... miért kezdjük azzal, hogy „mi is az a Zoom?”
Ha van valami, amiért az IT-osztályok híresek, az a alaposságuk.
Tudod, hogy Jen, az IT-vezető mennyire komolyan veszi ezt!
(Ez azt jelenti, hogy „én egy nerd vagyok”, azoknak, akik nem tudnak németül. )
Ezért először megismerjük mindkét videokonferencia-szolgáltatást, mielőtt összehasonlítanánk őket.
Ha azonban közvetlenül az összehasonlításra szeretne átugrani, kattintson ide.
Mindenki másnak: indulhatunk!
Mi is az a Zoom?
A távolsági munkahívásoktól a COVID idején tartott csoportos találkozókig, a Zoom felhasználóbarát funkciói népszerű videokonferencia-eszközzé tették mindenféle felhasználó számára.
A Zoomot 2011-ben alapította a jelenlegi vezérigazgató, Eric Yuan, és 2019 decemberében a felhasználói bázis már körülbelül 10 millió főt számlált ! A 2021-es világjárvány idején a használat új szintre emelkedett, 2020 áprilisában már több mint 300 millióan vettek részt naponta a találkozókon!
Igen.
IT-csapatunk elgondolkodtatja: „Mi áll a Zoom példátlan növekedésének hátterében?”
Íme néhány kiemelkedő funkciója, amelyeknek köszönhetően olyan népszerűvé vált.
A. Zoom Meetings & Chat
A Zoom alkalmazás kényelmes videokonferencia-platformot kínál felhasználóinak ezzel a kiemelkedő videohívás funkcióval.
A Zoom-hívásokon akár 1000 videó résztvevőt is hozzáadhat, és egyszerre akár 49-et is megtekinthet a képernyőjén!
Az online értekezlet során a következőket is megteheti:
- Használja a dokumentum- és képernyőmegosztás funkciót a gyors együttműködéshez.
- Kapcsolja be a „felvétel” funkciót, hogy a Zoom élőben leírhassa videotalálkozóját.
- Adjon hozzá virtuális hátteret (tartsa meg kedvenc tévéműsorának, például az IT Crowd képét a hívás hátterének!)
- Kérdőívek vagy kérdések és válaszok
- Emelje fel a kezét virtuálisan
- Tartson értekezletet egy értekezleten belül a „breakout rooms” funkcióval.
A Zoom HD videó- és hangminősége tovább javítja a videokonferencia élményét, segítve Önt abban, hogy jobban megismerje csapatát, akárcsak Douglas, a Reynholm Industries vezetője.
Ezenkívül a Zoom megerősítette adatvédelmi és biztonsági funkcióit, hogy megvédje Önt a nem kívánt vendégektől. Például a találkozók szervezői jelszavakkal és kétfaktoros hitelesítéssel teljes mértékben biztosíthatják a találkozó biztonságát.
B. Zoom Rooms
A Zoom videokonferencia funkciói rendkívül hasznosak, ha otthonról dolgozik.
De a Zoom ennél többet is kínál!
A Zoom Rooms funkció segítségével virtuális értekezleteket tarthat, amikor visszatér az irodai munkavégzéshez.
A Zoom Rooms a Zoom szoftveres támogatása vállalati konferenciatermeinek.
Különösen hasznos, ha Ön és csapata a vállalat konferenciatermében tartózkodik, és egyszerre több, a termen kívül tartózkodó személlyel próbál kapcsolatba lépni.
De a Reynholm Industries irodájának alagsorával ellentétben a Zoom Rooms lehetővé teszi, hogy:
- Használja a meglévő konferenciatermi rendszereket, például a Polycom, Cisco vagy Lifesize berendezéseket további támogatáshoz.
- Csatlakozzon más Zoom Rooms vagy Zoom felhasználókhoz asztali vagy telefonos alkalmazásuk segítségével.
- Több képernyő megosztása hívás közben
- Csatlakozzon a találkozókhoz és ossza meg fájljait egy gombnyomással
- Vezeték nélküli rendszeren működik
- Használjon interaktív online táblákat, amelyeket a hívások során megoszthat az egész csapattal.
- Kezelje az összes Zoom Roomot egyetlen vezérlőpultról
Megjegyzés: Ez a vállalatoknak szánt szolgáltatás havi 49 dolláros előfizetési díjjal vehető igénybe szobánként, 30 napos ingyenes próbaidőszakkal.
A Zoom elérhető:
- Mobil eszköz: Android és iOS
- Asztali számítógép: Web, Windows és Mac
Olvassa el a Zoomról szóló részletes áttekintésünket, és ismerje meg a legjobb Zoom-alternatívákat itt.
Mi az a Webex?
Ha a Zoom alkalmazás a videokonferencia világának csodagyereke, akkor a Cisco Webex az ősatyja.
Az 1995-ben alapított Webexet 2007-ben vásárolta meg a Cisco, hogy beépítse a Cisco kiterjedt videokonferencia- és termelékenységi együttműködési csomagjába.
2020 márciusában Chuck Robbins, a Cisco vezérigazgatója kijelentette, hogy a platform 5,5 milliárd percnyi értekezletet rögzített!
És biztosak vagyunk benne, hogy Jen is jócskán hozzájárult ehhez a számhoz!
Kíváncsi arra, mi különbözteti meg a Cisco Webexet a többitől?
Íme a két legfontosabb funkciója:
A. Webex Meetings
A Cisco Webex minden szokásos videokonferencia-alkalmazás funkciót kínál, például képernyőmegosztást, HD hangot és videót, felvételi funkciókat és még sok mást!
A szokásos videokonferencia-funkciók mellett a Cisco Webex a következőket is lehetővé teszi:
- Adjon hozzá 10 000 főt egy konferenciahíváshoz, és egyszerre 25 videofelvételt nézhet a képernyőjén.
- Válassza ki, hány videofelvételt szeretne tovább nézni
- Használja a képernyőmegosztás funkciót a részletes magyarázatokhoz.
- A „People insights” (Emberekről szóló információk) menüpontban olvashat egy személy vállalati előzményeiről, szerepéről és egyéb nyilvános információkról.
- E-mailben kapja meg a találkozó leírt jegyzetét.
- Egyetlen kattintással rögzítheti a találkozókat, amelyek a Webex webhelyén a Webex Recordings (Webex felvételek) menüpont alatt találhatók (helyileg is tárolhatja őket).
B. Webex képzés
Míg a hagyományos videokonferenciák tökéletesen alkalmasak kis léptékű, osztályszintű képzések lebonyolítására, a Cisco Webex segítségével új szintre emelheti a képzéseket.
A Webex Training komoly oktatóknak és pedagógusoknak szól, akik egyszerre akár 1000 fős osztályokkal is dolgoznak.
Számos intuitív funkciót kap, például:
- A élő és előre rögzített on-demand ülések közötti választás
- Automatizált értékelés a tesztjavítási folyamat egyszerűsítéséhez
- E-kereskedelmi funkciók, például fizetési lehetőségek a képzés bevételszerzéséhez
- 13 nyelv támogatása, például spanyol, francia, japán és török
Ezenkívül a képzők kihasználhatják a Cisco iparági szakértelmét a Webex Training széles körű támogatási erőforrásainak segítségével.
Ki tudja, talán egy napon ez segíthet Mossnak, a kiváló IT-mérnöknek a helyesírásban!
A Cisco Webex a következő platformokon érhető el:
- Mobil eszköz: Android és iOS
- Asztali számítógép: Web, Windows és Mac
Zoom vs. Webex: 5 különbség, amely segít eldönteni, melyik a legjobb Önnek
Természetesen a Webex és a Zoom egyértelmű előnyökkel rendelkezik olyan alternatívákkal szemben, mint a Google Meet (korábban Google Hangout néven ismert) és a Microsoft Teams.
De ettől eltekintve mindkettő elég hasonló, nem igaz?
Nem, vannak köztük különbségek!
Kíváncsi rá, hogy melyek ezek?
IT-szakértőink segítenek felismerni a két eszköz közötti különbségeket, és kiválasztani a legmegfelelőbb videokonferencia-eszközt!
Szóval fogjon egy kávét, és csatlakozzon Mosshoz és csapatához!
1. különbség: Hívás kezdeményezése
A felhasználóbarát kialakítás tekintetében a Zoom és a Cisco különböző utakat járnak be:
A. Zoom
Bárki csatlakozhat egy Zoom-értekezlethez egy egyetlen link segítségével – nem kell fiókot létrehoznia.
Ez a legjobb megoldás azok számára, akik különböző vállalatoknál dolgozó személyekkel szeretnének kapcsolatba lépni (megosztott együttműködési platform használata nélkül), vagy akiknek sürgősen videohívást kell kezdeményezniük.
B. Webex
A Zoommal ellentétben a Webex használata nehézkes lehet, ha gyorsan szeretne csatlakozni egy megbeszéléshez.
Ahhoz, hogy csatlakozhasson egy Webex-híváshoz, a következőket kell tennie:
- Webex-fiók létrehozása
- Ellenőrizze e-mailben
- Végül jelentkezzen be, hogy részt vehessen egy értekezleten.
Ez néha felidegesítheti az olyan embereket, mint Jen.
2. különbség: Események szervezése
Az online videotalálkozók nem az egyetlen felhasználási területük a videokonferencia-szoftvereknek, igaz?
Mi a helyzet a csoportos képzésekkel, tanulási foglalkozásokkal vagy közösségi programokkal, amelyeket a karantén miatt el kellett halasztania?
Lehetséges-e mindet törölni?
Nos, tudod, hogy az IT-osztály gótikus tagjának, Richmondnak, mi a véleménye erről:
Szerencsére mind a Zoom, mind a Webex lenyűgöző funkciókkal rendelkezik rendezvények szervezéséhez:
A. Zoom
Ha egyszerű, gondtalan webináriumot szeretne, válassza a Zoomot.
Lehetőségek:
- Legfeljebb 10 000 főt adhat hozzá nézőként.
- Legfeljebb 100 főt jelölhet panelistának.
- Válasszon élő vagy on-demand webinárium közül
- Irányítsa a webináriumot házigazda vezérlőkkel, például a résztvevők némításával/némításának feloldásával, panelistákká való kinevezésével és egyebekkel.
Az esemény után a Zoom jelentéseket készít az esemény regisztráltjairól, résztvevőiről és egyebekről , amelyek részletes elemzésre és nyomon követésre szolgálnak.
Akár havi projektképzést tart videokonferencián keresztül, akár online képzési programot szervez az osztályának, a Zoom Webinars a tökéletes eszköz az Ön számára.
B. Webex
A Webex webináriumokhoz akár 100 000 embert is hozzáadhat, és további támogatásban részesülhet, például:
- Rendezvényének marketingje egyedi regisztrációs oldallal, személyre szabott meghívókkal és automatikus emlékeztető üzenetekkel
- Webex-tanúsítvánnyal rendelkező gyártó, amely valós idejű technikai támogatást és tanácsadást nyújt a bevált gyakorlatokról.
- Virtuális próbaterem a panelisták számára, hogy csiszolják előadásukat
Ha nagyszabású, magával ragadó online élményeket szeretne nyújtani, akkor a Cisco Webex a megfelelő platform az Ön számára!
Biztosak vagyunk benne, hogy Moss imádta volna a Cisco Webexet, mivel szereti a nagy belépőket:
3. különbség: Biztonság
A videokonferencia-termékek áttekintése nem lehet teljes a biztonsági irányelveik részletes vizsgálata nélkül.
A. Zoom
Bár a Zoomnak szembe kellett néznie néhány biztonsági problémával, gyorsan bevezette az ezeket kezelő funkciókat. Valójában 2020 áprilisának elején a Zoom 90 napra befagyasztotta az összes új frissítést, hogy megoldja a biztonsággal kapcsolatos aggályokat.
Mostantól számos új biztonsági funkcióval rendelkezik, például:
- Adattitkosítás (bár még nem végpontok közötti )
- Kétfaktoros hitelesítés azok számára, akik ezt szeretnék engedélyezni
- Vizuális riasztások, ha valamelyik résztvevő rögzíti a hívást
- Várakozótermek, amelyeket az adminisztrátorok fiók- vagy hívásszinten érvényesíthetnek
- Házigazda vezérlők fájlok vagy képernyők megosztásához, valamint a résztvevők várakoztatásához
B. Webex
Bár a Webex régóta kedvelt eszköz az egészségügyi és pénzügyi ágazatban (ahol a magánélet védelme és a biztonság rendkívül fontos), nem mentes a problémáktól – amint azt a weboldaluk „ismert problémák” oldalán is említik.
A Cisco azonban folyamatosan foglalkozik ezekkel a problémákkal, és olyan funkciókkal orvosolja azokat, mint például:
- Opcionális végpontok közötti titkosítás minden videokonferenciához
- Rugalmas jelszókezelés, amelyet minden rendszergazda másképp érvényesíthet
- A házigazdák és rendszergazdák jogosultságai a résztvevők hozzáférésének megadása és visszavonása
- Fizikailag biztonságos adatközpontok
Összességében mind a Zoom, mind a Cisco Webex megfelelő biztonságot nyújt felhasználóinak.
De egyik sem mentheti meg Moss-t önmagától!
(A Moss esetében a Zoom Webexnél még fejlettebb eszközre van szükség.)
4. különbség: Integrációk
Ha már használ egy vállalati szintű eszközt a munkafolyamatok kezelésére, érdemes olyan videokonferencia-eszközt keresni, amely integrálható azzal.
Miért?
A videokonferencia-eszköz integrációs funkciója megkíméli csapatát attól, hogy túl sok ablak között kelljen váltogatni.
Tudjuk, hogy ez mennyire kimeríti kedvenc csapatvezetőnket, Jen-t:
A Zoom és a Webex is integrálható néhány általános együttműködési eszközzel és felhőalapú tárolóplatformmal, mint például a Google Drive, a Google Calendar és a Microsoft OneDrive.
Mindazonáltal vannak más integrációk is, amelyek egyediek az egyes videokonferencia-platformokhoz:
A. Zoom
- ClickUp
- Marketa
- Eloqua
- Workplace by Facebook
- Salesforce
- Skype (csatlakozzon egy Skype for Business ügyfél számára szervezett értekezlethez)
- Microsoft Outlook
- Hipchat
- Appointlet
- Dropbox
- Panopto
B. Webex
- Slack
- Microsoft Teams
- Box
- Jira
- Trello
- Salesforce
- Sharepoint
A Zoom és a Cisco Webex egyaránt integrációs lehetőségeket kínál számos együttműködési és termelékenységi alkalmazáshoz. A Zoom-fiókok azonban olyan platformokat fednek le, amelyek sokféle üzleti funkciót szolgálnak ki, így rugalmasabb megoldást kínálnak.
5. különbség: Árak
Nincs kétségünk afelől, hogy Moss és Roy elég jól ismerik a technológiát.
De amikor vásárlásról van szó, Jen hozza meg a döntést.
Íme egy rövid összefoglaló a két webkonferencia-alkalmazás fizetős csomagjairól.
Megjegyzés: Mindkét szolgáltatás „házigazda” alapon számol fel díjat – azaz annak, aki találkozót hoz létre és másokat meghív; ne tévesszük össze a „résztvevővel”, aki csak találkozón vehet részt.
A. Zoom
A Zoom alkalmazás négyféle árazási csomagban érhető el:
- Alap (ingyenes csomag): legfeljebb 100 résztvevőt támogat + korlátlan egyéni videocsevegés; de 40 perces korlátozás vonatkozik minden olyan hívásra, amelyben kétnél több személy vesz részt.
- Pro (14,99 USD/hó/gazda): az „Alap csomag” összes funkcióját kínálja, de a találkozók időtartama 24 órára korlátozódik, valamint jelentési és adminisztrációs funkciókat is tartalmaz.
- Business (19,99 USD/hó/házigazda): a „Pro” csomag összes funkcióját kínálja, de akár 300 résztvevőt is támogat + adminisztrátori irányítópult + egyedi URL + felhőalapú felvételek átirata
- Enterprise (19,99 USD/hó/host): tartalmazza a „Business plan” funkciókat + támogatást akár 1000 résztvevő számára + dedikált ügyfélkapcsolati menedzsert és korlátlan felhőalapú tárhelyet.
B. Webex
A Cisco Webex ötféle csomagban érhető el:
- Webex ingyenes csomag: személyes tárgyalóterem + akár 200 résztvevő befogadása + korlátlan videohívások
- Starter (13,50 USD/hó/házigazda): tartalmazza a „Free plan” funkciókat + maximum 50 résztvevő befogadására alkalmas + 5 GB felhőalapú tárhely + 1-9 házigazda licenc
- Plus (17,95 USD/hó/házigazda): tartalmazza a „Starter plan” funkciókat + legfeljebb 100 résztvevő hozzáadása + 1–50 házigazda licenc + 24/7 ügyfélszolgálat
- Business (26,95 USD/hó/házigazda): a „Plus csomag” funkciói + támogatás akár 200 résztvevő számára + 5–100 házigazda-licenc + 10 GB felhőalapú tárhely
- Enterprise (ár kérésre): a „Business plan” funkciókat kínálja + akár 1000 résztvevő hozzáadása + nagy online videokonferenciák és események támogatása
Mindkét platform esetében elég hosszú ideig használhatja az ingyenes csomagot ahhoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a videokonferencia minősége megfelel-e az Ön igényeinek.
Hogyan használhatja a videokonferenciát a projektek hatékony kezeléséhez?
Megértjük.
A távmunka frusztráló lehet, és Moss és Roy ezt saját tapasztalatból is megerősíthetik.
De ha otthonról dolgozik, a videohívás az egyetlen módja annak, hogy ténylegesen kapcsolatba lépjen a csapatával.
De a videokonferencia aligha képes kielégíteni a projekt összes igényét, igaz?
A projekt sikeres végrehajtásához szükséged lesz egy kiváló termelékenységi és projektmenedzsment eszközre is, mint például a ClickUp.
De mi az a ClickUp?
A ClickUp a világ egyik vezető projektmenedzsment eszköze, amelyet startupok és olyan technológiai óriások, mint a Google, a Netflix, a Webflow és az Airbnb is használnak projektjeik egyszerű kezelésére.
A projektek tervezésétől a távoli csapat teljesítményének nyomon követéséig ez az egyetlen eszköz, amire szüksége van a projektmenedzsmenthez!
És szinte biztosak vagyunk benne, hogy a Reynholm Industries technológiai zsenijeinek minden ClickUp funkció tetszett volna.
Igaz, srácok?
Így használhatja a ClickUp-ot és a videokonferencia-eszközét a zökkenőmentes projektmenedzsmenthez:
1. lépés: Integrálja videokonferencia-szoftverét a ClickUp-pal
Emlékszik, hogyan egyszerűsítik az integrációk a munkafolyamatokat?
Ha videohívásokhoz a Zoomot használja, integrálhatja azt a ClickUp alkalmazással, hogy asztali számítógépén vagy mobil eszközén keresztül együttműködhessen csapatával.
Kövesse ezt a 3 egyszerű lépést, hogy Zoom videokonferenciát szervezzen a ClickUp platformjáról:
A. Engedélyezze a Zoom ClickApp alkalmazást
A Zoom ClickApp engedélyezésének lépései a következők:
- Nyissa meg a Munkaterület beállításait (ehhez tulajdonosnak vagy rendszergazdának kell lennie).
- Válassza a ClickApps-ot
- Keresse meg a Zoom ClickApp alkalmazást, és kapcsolja be.
- Engedélyezze az összes szükséges térben
- Miután engedélyezte, a Zoom ikon megjelenik minden ClickUp feladat tetején – mostantól azonnal elindíthat online videotalálkozókat (ehhez a /zoom parancsot is használhatja!).
B. Csatlakoztassa Zoom-fiókját a ClickUp-hoz
Kövesse az alábbi lépéseket a Zoom-fiókjának csatlakoztatásához:
- Lépjen a beállítások „Saját alkalmazások” részében található Zoom integrációra.
- Kattintson a „Csatlakozás” gombra.
- Jelentkezzen be Zoom-fiókjába
- Fogadja el a ClickUp alkalmazás kérését, hogy integrálja azt a Zoom-fiókjával.
C. Zoom-értekezlet indítása a ClickUp-ban
Íme a lépések, amelyekkel gyorsan elindíthat egy Zoom-értekezletet a ClickUp-on belül:
- Bármely feladat megnyitása
- Kattintson a feladat szakaszban a Zoom ikonra (vagy használja a /zoom parancsot).
- Csatlakoztassa Zoom-fiókját a felugró ablakban
- Csatlakozzon azonnal a találkozóhoz
2. lépés: Használjon videohívásokat a projekt céljainak megtervezéséhez
Tudod, hogy Douglas hogyan vélekedik a munkáról...
Az ő hozzáállásával nehéz lenne szigorúan irányítani a hajót.
Szerencsére Jen jobb vezető, aki videós eszközét arra használja, hogy rendszeresen minden résztvevővel tartott videohívással indítsa el a projekteket.
Ez a videokonferencia elengedhetetlen a következő szempontokból:
- Célok kitűzése és eredmények meghatározása
- Értékelje és rendelje hozzá az erőforrás-igényeket az egyes teljesítésekhez
- Számítsa ki és tartsa be a határidőket
- Ossza meg a feladatokat a csapat tagjai között
Íme, hogyan segít neki a ClickUp intuitív funkcióival, mint például:
- Célok: bontsa le projektcélját kisebb, számszerűsíthető célokra, hogy csapata könnyebben tudjon velük megbirkózni.
- Egyéni állapotok: hozzon létre egyedi feladatállapotokat, amelyek pontosan tükrözik a projekt igényeit.
- Képernyőfelvétel: a Clip (a ClickUp beépített képernyőfelvevője) segítségével rögzítheti a képernyőjét, és megoszthatja azt a csapatával a jobb magyarázat érdekében.
- Kijelöltek: bármely feladathoz annyi csapattagot jelölhet ki, amennyit csak szeretne.
- Határidők: könnyen beállítható határidők a feladatokhoz
Ezek a funkciók rendkívül hasznosak az Agile vagy Scrum csapatok napi projektelőrehaladásának nyomon követéséhez.
A ClickUp segítségével mit gondol Jen csapata a szervezési képességeiről?
3. lépés: Rendszeresen tartson videohívásokat a csapatával
A terv készen van, a határidők meg vannak határozva, csapata hamarosan boldogan elfoglalt lesz.
Nos, akkor cseréljük le a „boldogan” szót „hevesen”-re!
Könnyű elveszíteni az időérzékét, ha annyi feladat torlódik a teendőlistáján.
Megszakíthatja ezt a rohanó tempót egy bejelentkezési videokonferenciával.
Így időt és teret nyer a pálya korrekciójára és a szükséges készségek elsajátítására.
Bár ez a gyakorlat az Agile vagy Scrum módszertan egyik alappillére, más csapatok is profitálhatnak belőle.
Íme néhány ClickUp funkció, amely segíthet a csapatával való kapcsolattartásban:
- Profilok: tudd meg, min dolgozik az egyes tagok, milyen feladatok várnak rájuk, és még sok más
- Gantt-diagramok: automatizált Gantt-diagramokkal vizuális áttekintést kaphat projektje előrehaladásáról.
- Box nézet: a projekt feladatait a megbízott személyek szerint jeleníti meg, így áttekintést kaphat csapata munkaterheléséről.
- Műszerfal: szerezzen átfogó képet az egész projektről gyönyörű diagramok, például Burnup, Burndown, Velocity és Cumulative Flow diagramok segítségével .
4. lépés: Tekintse át a projektet egy utolsó videohívás során
Tudod, hogy Roy és Moss mennyire szeretnek (úgy tenni, mintha) minden mérkőzést elemezni, ugye?
A projekt áttekintése némileg hasonlít ezekre a mérkőzés utáni elemzésekre.
Kivéve, hogy Moss ezúttal nem tud blöffölni!
A projekt befejezése után videokonferenciát kell tartania a csapatával, hogy megbeszéljék a következőket:
- Ha a projekt követelményei megfelelően teljesültek
- Milyen problémákkal szembesült a csapat a folyamat során
- Milyen fejlesztésekre van szükség a következő projektben?
Az ilyen megbeszélések segítenek javítani a munkafolyamatokat, ami viszont növeli a csapat termelékenységét a jövőbeli projektekben .
Következtetés
A megfelelő videokonferencia-szoftver kiválasztása ma már elengedhetetlen a legtöbb vállalkozás számára.
A Zoom és a Webex között nincs egyértelmű győztes – mindkét videokonferencia-alkalmazás tökéletesen megfelel bizonyos igényeknek.
Ha kis- vagy középvállalkozás, akkor a Zoom vagy az egyik alternatíva a megfelelő választás az Ön számára.
Ha azonban nagyvállalati videokonferenciákat szeretne tartani, akkor válassza a Cisco Webexet.
De a megfelelő videokonferencia-megoldás önmagában még nem tesz projektzsenivé.
Szüksége lesz egy dedikált projektmenedzsment eszközre is, mint például a ClickUp!
A projektcélok nyomon követésétől a gyors Zoom-hívásokig a ClickUp bármilyen kihívást képes kezelni.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tartson produktív projektmenedzsment-megbeszéléseket, amelyek felpörgetik csapatát: