Zoom vs Webex: 2025-ös áttekintés (funkciók, árak)

A Zoom és a Webex között próbál választani vállalkozása számára?

A távmunka egyre elterjedtebbé válásával a videokonferencia-szoftverek elengedhetetlenek a legtöbb csapat számára.

De a rengeteg rendelkezésre álló eszköz közül hol kezdje el keresni azt, amelyik az Ön igényeinek megfelel?

Úgy gondoljuk, hogy a videokonferencia-piac két vezető szereplőjének, a Zoomnak és a Webexnek az összehasonlítása jó kiindulási pont.

Az „IT Crowd” című sorozat szereplőinek segítségével hamarosan meg tudod hozni a helyes döntést.

Ebben a cikkben összehasonlítjuk a Zoom és a Webex alkalmazásokat, hogy segítsünk eldönteni, melyik videokonferencia-alkalmazás felel meg leginkább az Ön igényeinek. Emellett bemutatjuk, hogyan használhatja a videokonferenciát a távoli munkavégzés során a projektjei kezeléséhez.

Kezdjük!

Mi az a Zoom?

Várjunk csak... miért kezdjük azzal, hogy „mi is az a Zoom?”

Ha van valami, amiért az IT-osztályok híresek, az a alaposságuk.

Tudod, hogy Jen, az IT-vezető mennyire komolyan veszi ezt!

(Ez azt jelenti, hogy „én egy nerd vagyok”, azoknak, akik nem tudnak németül. )

Ezért először megismerjük mindkét videokonferencia-szolgáltatást, mielőtt összehasonlítanánk őket.

Ha azonban közvetlenül az összehasonlításra szeretne átugrani, kattintson ide.

Mindenki másnak: indulhatunk!

Mi is az a Zoom?

A távolsági munkahívásoktól a COVID idején tartott csoportos találkozókig, a Zoom felhasználóbarát funkciói népszerű videokonferencia-eszközzé tették mindenféle felhasználó számára.

A Zoomot 2011-ben alapította a jelenlegi vezérigazgató, Eric Yuan, és 2019 decemberében a felhasználói bázis már körülbelül 10 millió főt számlált ! A 2021-es világjárvány idején a használat új szintre emelkedett, 2020 áprilisában már több mint 300 millióan vettek részt naponta a találkozókon!

Igen.

IT-csapatunk elgondolkodtatja: „Mi áll a Zoom példátlan növekedésének hátterében?”

Íme néhány kiemelkedő funkciója, amelyeknek köszönhetően olyan népszerűvé vált.

A. Zoom Meetings & Chat

A Zoom alkalmazás kényelmes videokonferencia-platformot kínál felhasználóinak ezzel a kiemelkedő videohívás funkcióval.

A Zoom-hívásokon akár 1000 videó résztvevőt is hozzáadhat, és egyszerre akár 49-et is megtekinthet a képernyőjén!

Az online értekezlet során a következőket is megteheti:

dokumentum- és képernyőmegosztás funkciót Használja afunkciót a gyors együttműködéshez

Kapcsolja be a „ felvétel ” funkciót, hogy a Zoom élőben leírhassa videotalálkozóját.

Adjon hozzá virtuális hátteret (tartsa meg kedvenc tévéműsorának, például az IT Crowd képét a hívás hátterének!)

Kérdőívek vagy kérdések és válaszok

Emelje fel a kezét virtuálisan

Tartson értekezletet egy értekezleten belül a „breakout rooms” funkcióval.

A Zoom HD videó- és hangminősége tovább javítja a videokonferencia élményét, segítve Önt abban, hogy jobban megismerje csapatát, akárcsak Douglas, a Reynholm Industries vezetője.

Ezenkívül a Zoom megerősítette adatvédelmi és biztonsági funkcióit, hogy megvédje Önt a nem kívánt vendégektől. Például a találkozók szervezői jelszavakkal és kétfaktoros hitelesítéssel teljes mértékben biztosíthatják a találkozó biztonságát.

B. Zoom Rooms

A Zoom videokonferencia funkciói rendkívül hasznosak, ha otthonról dolgozik.

De a Zoom ennél többet is kínál!

A Zoom Rooms funkció segítségével virtuális értekezleteket tarthat, amikor visszatér az irodai munkavégzéshez.

A Zoom Rooms a Zoom szoftveres támogatása vállalati konferenciatermeinek.

Különösen hasznos, ha Ön és csapata a vállalat konferenciatermében tartózkodik, és egyszerre több, a termen kívül tartózkodó személlyel próbál kapcsolatba lépni.

De a Reynholm Industries irodájának alagsorával ellentétben a Zoom Rooms lehetővé teszi, hogy:

Használja a meglévő konferenciatermi rendszereket , például a Polycom, Cisco vagy Lifesize berendezéseket további támogatáshoz.

Csatlakozzon más Zoom Rooms vagy Zoom felhasználókhoz asztali vagy telefonos alkalmazásuk segítségével.

Több képernyő megosztása hívás közben

Csatlakozzon a találkozókhoz és ossza meg fájljait egy gombnyomással

Vezeték nélküli rendszeren működik

Használjon interaktív online táblákat , amelyeket a hívások során megoszthat az egész csapattal.

Kezelje az összes Zoom Roomot egyetlen vezérlőpultról

Megjegyzés: Ez a vállalatoknak szánt szolgáltatás havi 49 dolláros előfizetési díjjal vehető igénybe szobánként, 30 napos ingyenes próbaidőszakkal.

A Zoom elérhető:

Mobil eszköz: Android és iOS

Asztali számítógép: Web, Windows és Mac

Olvassa el a Zoomról szóló részletes áttekintésünket, és ismerje meg a legjobb Zoom-alternatívákat itt.

Mi az a Webex?

Ha a Zoom alkalmazás a videokonferencia világának csodagyereke, akkor a Cisco Webex az ősatyja.

Az 1995-ben alapított Webexet 2007-ben vásárolta meg a Cisco, hogy beépítse a Cisco kiterjedt videokonferencia- és termelékenységi együttműködési csomagjába.

2020 márciusában Chuck Robbins, a Cisco vezérigazgatója kijelentette, hogy a platform 5,5 milliárd percnyi értekezletet rögzített!

És biztosak vagyunk benne, hogy Jen is jócskán hozzájárult ehhez a számhoz!

Kíváncsi arra, mi különbözteti meg a Cisco Webexet a többitől?

Íme a két legfontosabb funkciója:

A. Webex Meetings

A Cisco Webex minden szokásos videokonferencia-alkalmazás funkciót kínál, például képernyőmegosztást, HD hangot és videót, felvételi funkciókat és még sok mást!

A szokásos videokonferencia-funkciók mellett a Cisco Webex a következőket is lehetővé teszi:

Adjon hozzá 10 000 főt egy konferenciahíváshoz, és egyszerre 25 videofelvételt nézhet a képernyőjén.

Válassza ki, hány videofelvételt szeretne tovább nézni

Használja a képernyőmegosztás funkciót a részletes magyarázatokhoz.

A „ People insights ” (Emberekről szóló információk) menüpontban olvashat egy személy vállalati előzményeiről, szerepéről és egyéb nyilvános információkról.

E-mailben kapja meg a találkozó leírt jegyzetét .

Egyetlen kattintással rögzítheti a találkozókat, amelyek a Webex webhelyén a Webex Recordings (Webex felvételek) menüpont alatt találhatók (helyileg is tárolhatja őket).

B. Webex képzés

Míg a hagyományos videokonferenciák tökéletesen alkalmasak kis léptékű, osztályszintű képzések lebonyolítására, a Cisco Webex segítségével új szintre emelheti a képzéseket.

A Webex Training komoly oktatóknak és pedagógusoknak szól, akik egyszerre akár 1000 fős osztályokkal is dolgoznak.

Számos intuitív funkciót kap, például:

A élő és előre rögzített on-demand ülések közötti választás

Automatizált értékelés a tesztjavítási folyamat egyszerűsítéséhez

E-kereskedelmi funkciók , például fizetési lehetőségek a képzés bevételszerzéséhez

13 nyelv támogatása, például spanyol, francia, japán és török

Ezenkívül a képzők kihasználhatják a Cisco iparági szakértelmét a Webex Training széles körű támogatási erőforrásainak segítségével.

Ki tudja, talán egy napon ez segíthet Mossnak, a kiváló IT-mérnöknek a helyesírásban!

A Cisco Webex a következő platformokon érhető el:

Mobil eszköz: Android és iOS

Asztali számítógép: Web, Windows és Mac

Zoom vs. Webex: 5 különbség, amely segít eldönteni, melyik a legjobb Önnek

Természetesen a Webex és a Zoom egyértelmű előnyökkel rendelkezik olyan alternatívákkal szemben, mint a Google Meet (korábban Google Hangout néven ismert) és a Microsoft Teams.

De ettől eltekintve mindkettő elég hasonló, nem igaz?

Nem, vannak köztük különbségek!

Kíváncsi rá, hogy melyek ezek?

IT-szakértőink segítenek felismerni a két eszköz közötti különbségeket, és kiválasztani a legmegfelelőbb videokonferencia-eszközt!

Szóval fogjon egy kávét, és csatlakozzon Mosshoz és csapatához!

1. különbség: Hívás kezdeményezése

A felhasználóbarát kialakítás tekintetében a Zoom és a Cisco különböző utakat járnak be:

A. Zoom

Bárki csatlakozhat egy Zoom-értekezlethez egy egyetlen link segítségével – nem kell fiókot létrehoznia.

Ez a legjobb megoldás azok számára, akik különböző vállalatoknál dolgozó személyekkel szeretnének kapcsolatba lépni (megosztott együttműködési platform használata nélkül), vagy akiknek sürgősen videohívást kell kezdeményezniük.

B. Webex

A Zoommal ellentétben a Webex használata nehézkes lehet, ha gyorsan szeretne csatlakozni egy megbeszéléshez.

Ahhoz, hogy csatlakozhasson egy Webex-híváshoz, a következőket kell tennie:

Webex-fiók létrehozása

Ellenőrizze e-mailben

Végül jelentkezzen be, hogy részt vehessen egy értekezleten.

Ez néha felidegesítheti az olyan embereket, mint Jen.

2. különbség: Események szervezése

Az online videotalálkozók nem az egyetlen felhasználási területük a videokonferencia-szoftvereknek, igaz?

Mi a helyzet a csoportos képzésekkel, tanulási foglalkozásokkal vagy közösségi programokkal, amelyeket a karantén miatt el kellett halasztania?

Lehetséges-e mindet törölni?

Nos, tudod, hogy az IT-osztály gótikus tagjának, Richmondnak, mi a véleménye erről:

Szerencsére mind a Zoom, mind a Webex lenyűgöző funkciókkal rendelkezik rendezvények szervezéséhez:

A. Zoom

Ha egyszerű, gondtalan webináriumot szeretne, válassza a Zoomot.

Lehetőségek:

Legfeljebb 10 000 főt adhat hozzá nézőként .

Legfeljebb 100 főt jelölhet panelistának .

Válasszon élő vagy on-demand webinárium közül

Irányítsa a webináriumot házigazda vezérlőkkel, például a résztvevők némításával/némításának feloldásával, panelistákká való kinevezésével és egyebekkel.

Az esemény után a Zoom jelentéseket készít az esemény regisztráltjairól, résztvevőiről és egyebekről , amelyek részletes elemzésre és nyomon követésre szolgálnak.

Akár havi projektképzést tart videokonferencián keresztül, akár online képzési programot szervez az osztályának, a Zoom Webinars a tökéletes eszköz az Ön számára.

B. Webex

A Webex webináriumokhoz akár 100 000 embert is hozzáadhat, és további támogatásban részesülhet, például:

Rendezvényének marketingje egyedi regisztrációs oldallal, személyre szabott meghívókkal és automatikus emlékeztető üzenetekkel

Webex-tanúsítvánnyal rendelkező gyártó , amely valós idejű technikai támogatást és tanácsadást nyújt a bevált gyakorlatokról.

Virtuális próbaterem a panelisták számára, hogy csiszolják előadásukat

Ha nagyszabású, magával ragadó online élményeket szeretne nyújtani, akkor a Cisco Webex a megfelelő platform az Ön számára!

Biztosak vagyunk benne, hogy Moss imádta volna a Cisco Webexet, mivel szereti a nagy belépőket:

3. különbség: Biztonság

A videokonferencia-termékek áttekintése nem lehet teljes a biztonsági irányelveik részletes vizsgálata nélkül.

A. Zoom

Bár a Zoomnak szembe kellett néznie néhány biztonsági problémával, gyorsan bevezette az ezeket kezelő funkciókat. Valójában 2020 áprilisának elején a Zoom 90 napra befagyasztotta az összes új frissítést, hogy megoldja a biztonsággal kapcsolatos aggályokat.

Mostantól számos új biztonsági funkcióval rendelkezik, például:

Adattitkosítás (bár (bár még nem végpontok közötti

Kétfaktoros hitelesítés azok számára, akik ezt szeretnék engedélyezni

Vizuális riasztások , ha valamelyik résztvevő rögzíti a hívást

Várakozótermek , amelyeket az adminisztrátorok fiók- vagy hívásszinten érvényesíthetnek

Házigazda vezérlők fájlok vagy képernyők megosztásához, valamint a résztvevők várakoztatásához

B. Webex

Bár a Webex régóta kedvelt eszköz az egészségügyi és pénzügyi ágazatban (ahol a magánélet védelme és a biztonság rendkívül fontos), nem mentes a problémáktól – amint azt a weboldaluk „ismert problémák” oldalán is említik.

A Cisco azonban folyamatosan foglalkozik ezekkel a problémákkal, és olyan funkciókkal orvosolja azokat, mint például:

Opcionális végpontok közötti titkosítás minden videokonferenciához

Rugalmas jelszókezelés , amelyet minden rendszergazda másképp érvényesíthet

A házigazdák és rendszergazdák jogosultságai a résztvevők hozzáférésének megadása és visszavonása

Fizikailag biztonságos adatközpontok

Összességében mind a Zoom, mind a Cisco Webex megfelelő biztonságot nyújt felhasználóinak.

De egyik sem mentheti meg Moss-t önmagától!

(A Moss esetében a Zoom Webexnél még fejlettebb eszközre van szükség.)

4. különbség: Integrációk

Ha már használ egy vállalati szintű eszközt a munkafolyamatok kezelésére, érdemes olyan videokonferencia-eszközt keresni, amely integrálható azzal.

Miért?

A videokonferencia-eszköz integrációs funkciója megkíméli csapatát attól, hogy túl sok ablak között kelljen váltogatni.

Tudjuk, hogy ez mennyire kimeríti kedvenc csapatvezetőnket, Jen-t:

A Zoom és a Webex is integrálható néhány általános együttműködési eszközzel és felhőalapú tárolóplatformmal, mint például a Google Drive, a Google Calendar és a Microsoft OneDrive.

Mindazonáltal vannak más integrációk is, amelyek egyediek az egyes videokonferencia-platformokhoz:

A. Zoom

ClickUp

Marketa

Eloqua

Workplace by Facebook

Salesforce

Skype (csatlakozzon egy Skype for Business ügyfél számára szervezett értekezlethez)

Microsoft Outlook

Hipchat

Appointlet

Dropbox

Panopto

B. Webex

Slack

Microsoft Teams

Box

Jira

Trello

Salesforce

Sharepoint

A Zoom és a Cisco Webex egyaránt integrációs lehetőségeket kínál számos együttműködési és termelékenységi alkalmazáshoz. A Zoom-fiókok azonban olyan platformokat fednek le, amelyek sokféle üzleti funkciót szolgálnak ki, így rugalmasabb megoldást kínálnak.

5. különbség: Árak

Nincs kétségünk afelől, hogy Moss és Roy elég jól ismerik a technológiát.

De amikor vásárlásról van szó, Jen hozza meg a döntést.

Íme egy rövid összefoglaló a két webkonferencia-alkalmazás fizetős csomagjairól.

Megjegyzés: Mindkét szolgáltatás „házigazda” alapon számol fel díjat – azaz annak, aki találkozót hoz létre és másokat meghív; ne tévesszük össze a „résztvevővel”, aki csak találkozón vehet részt.

A. Zoom

A Zoom alkalmazás négyféle árazási csomagban érhető el:

Alap (ingyenes csomag): legfeljebb 100 résztvevőt támogat + korlátlan egyéni videocsevegés; de 40 perces korlátozás vonatkozik minden olyan hívásra, amelyben kétnél több személy vesz részt.

Pro (14,99 USD/hó/gazda): az „Alap csomag” összes funkcióját kínálja, de a találkozók időtartama 24 órára korlátozódik, valamint jelentési és adminisztrációs funkciókat is tartalmaz.

Business (19,99 USD/hó/házigazda): a „Pro” csomag összes funkcióját kínálja, de akár 300 résztvevőt is támogat + adminisztrátori irányítópult + egyedi URL + felhőalapú felvételek átirata

Enterprise (19,99 USD/hó/host): tartalmazza a „Business plan” funkciókat + támogatást akár 1000 résztvevő számára + dedikált (19,99 USD/hó/host): tartalmazza a „Business plan” funkciókat + támogatást akár 1000 résztvevő számára + dedikált ügyfélkapcsolati menedzsert és korlátlan felhőalapú tárhelyet.

B. Webex

A Cisco Webex ötféle csomagban érhető el:

Webex ingyenes csomag: személyes tárgyalóterem + akár 200 résztvevő befogadása + korlátlan videohívások

Starter (13,50 USD/hó/házigazda): tartalmazza a „Free plan” funkciókat + maximum 50 résztvevő befogadására alkalmas + 5 GB felhőalapú tárhely + 1-9 házigazda licenc

Plus (17,95 USD/hó/házigazda): tartalmazza a „Starter plan” funkciókat + legfeljebb 100 résztvevő hozzáadása + 1–50 házigazda licenc + 24/7 ügyfélszolgálat

Business (26,95 USD/hó/házigazda): a „Plus csomag” funkciói + támogatás akár 200 résztvevő számára + 5–100 házigazda-licenc + 10 GB felhőalapú tárhely

Enterprise (ár kérésre): a „Business plan” funkciókat kínálja + akár 1000 résztvevő hozzáadása + nagy online videokonferenciák és események támogatása

Mindkét platform esetében elég hosszú ideig használhatja az ingyenes csomagot ahhoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a videokonferencia minősége megfelel-e az Ön igényeinek.

Hogyan használhatja a videokonferenciát a projektek hatékony kezeléséhez?

Megértjük.

A távmunka frusztráló lehet, és Moss és Roy ezt saját tapasztalatból is megerősíthetik.

De ha otthonról dolgozik, a videohívás az egyetlen módja annak, hogy ténylegesen kapcsolatba lépjen a csapatával.

De a videokonferencia aligha képes kielégíteni a projekt összes igényét, igaz?

A projekt sikeres végrehajtásához szükséged lesz egy kiváló termelékenységi és projektmenedzsment eszközre is, mint például a ClickUp.

De mi az a ClickUp?

A ClickUp a világ egyik vezető projektmenedzsment eszköze, amelyet startupok és olyan technológiai óriások, mint a Google, a Netflix, a Webflow és az Airbnb is használnak projektjeik egyszerű kezelésére.

A projektek tervezésétől a távoli csapat teljesítményének nyomon követéséig ez az egyetlen eszköz, amire szüksége van a projektmenedzsmenthez!

És szinte biztosak vagyunk benne, hogy a Reynholm Industries technológiai zsenijeinek minden ClickUp funkció tetszett volna.

Igaz, srácok?

Így használhatja a ClickUp-ot és a videokonferencia-eszközét a zökkenőmentes projektmenedzsmenthez:

1. lépés: Integrálja videokonferencia-szoftverét a ClickUp-pal

Emlékszik, hogyan egyszerűsítik az integrációk a munkafolyamatokat?

Ha videohívásokhoz a Zoomot használja, integrálhatja azt a ClickUp alkalmazással, hogy asztali számítógépén vagy mobil eszközén keresztül együttműködhessen csapatával.

Kövesse ezt a 3 egyszerű lépést, hogy Zoom videokonferenciát szervezzen a ClickUp platformjáról:

A. Engedélyezze a Zoom ClickApp alkalmazást

A Zoom ClickApp engedélyezésének lépései a következők:

Nyissa meg a Munkaterület beállításait (ehhez tulajdonosnak vagy rendszergazdának kell lennie).

Válassza a ClickApps-ot

Keresse meg a Zoom ClickApp alkalmazást, és kapcsolja be.

Engedélyezze az összes szükséges térben

Miután engedélyezte, a Zoom ikon megjelenik minden ClickUp feladat tetején – mostantól azonnal elindíthat online videotalálkozókat (ehhez a /zoom parancsot is használhatja!).

B. Csatlakoztassa Zoom-fiókját a ClickUp-hoz

Kövesse az alábbi lépéseket a Zoom-fiókjának csatlakoztatásához:

Lépjen a beállítások „Saját alkalmazások” részében található Zoom integrációra.

Kattintson a „Csatlakozás” gombra.

Jelentkezzen be Zoom-fiókjába

Fogadja el a ClickUp alkalmazás kérését, hogy integrálja azt a Zoom-fiókjával.

C. Zoom-értekezlet indítása a ClickUp-ban

Íme a lépések, amelyekkel gyorsan elindíthat egy Zoom-értekezletet a ClickUp-on belül:

Bármely feladat megnyitása

Kattintson a feladat szakaszban a Zoom ikonra (vagy használja a /zoom parancsot).

Csatlakoztassa Zoom-fiókját a felugró ablakban

Csatlakozzon azonnal a találkozóhoz

2. lépés: Használjon videohívásokat a projekt céljainak megtervezéséhez

Tudod, hogy Douglas hogyan vélekedik a munkáról...

Az ő hozzáállásával nehéz lenne szigorúan irányítani a hajót.

Szerencsére Jen jobb vezető, aki videós eszközét arra használja, hogy rendszeresen minden résztvevővel tartott videohívással indítsa el a projekteket.

Ez a videokonferencia elengedhetetlen a következő szempontokból:

Célok kitűzése és eredmények meghatározása

Értékelje és rendelje hozzá az erőforrás-igényeket az egyes teljesítésekhez

Számítsa ki és tartsa be a határidőket

Ossza meg a feladatokat a csapat tagjai között

Íme, hogyan segít neki a ClickUp intuitív funkcióival, mint például:

Célok : bontsa le projektcélját kisebb, számszerűsíthető célokra, hogy csapata könnyebben tudjon velük megbirkózni.

Egyéni állapotok : hozzon létre egyedi feladatállapotokat, amelyek pontosan tükrözik a projekt igényeit.

Képernyőfelvétel : a Clip (a ClickUp beépített képernyőfelvevője) segítségével rögzítheti a képernyőjét, és megoszthatja azt a csapatával a jobb magyarázat érdekében.

Kijelöltek : bármely feladathoz annyi csapattagot jelölhet ki, amennyit csak szeretne.

Határidők : könnyen beállítható határidők a feladatokhoz

Ezek a funkciók rendkívül hasznosak az Agile vagy Scrum csapatok napi projektelőrehaladásának nyomon követéséhez.

A ClickUp segítségével mit gondol Jen csapata a szervezési képességeiről?

3. lépés: Rendszeresen tartson videohívásokat a csapatával

A terv készen van, a határidők meg vannak határozva, csapata hamarosan boldogan elfoglalt lesz.

Nos, akkor cseréljük le a „boldogan” szót „hevesen”-re!

Könnyű elveszíteni az időérzékét, ha annyi feladat torlódik a teendőlistáján.

Megszakíthatja ezt a rohanó tempót egy bejelentkezési videokonferenciával.

Így időt és teret nyer a pálya korrekciójára és a szükséges készségek elsajátítására.

Bár ez a gyakorlat az Agile vagy Scrum módszertan egyik alappillére, más csapatok is profitálhatnak belőle.

Íme néhány ClickUp funkció, amely segíthet a csapatával való kapcsolattartásban:

4. lépés: Tekintse át a projektet egy utolsó videohívás során

Tudod, hogy Roy és Moss mennyire szeretnek (úgy tenni, mintha) minden mérkőzést elemezni, ugye?

A projekt áttekintése némileg hasonlít ezekre a mérkőzés utáni elemzésekre.

Kivéve, hogy Moss ezúttal nem tud blöffölni!

A projekt befejezése után videokonferenciát kell tartania a csapatával, hogy megbeszéljék a következőket:

Ha a projekt követelményei megfelelően teljesültek

Milyen problémákkal szembesült a csapat a folyamat során

Milyen fejlesztésekre van szükség a következő projektben?

Az ilyen megbeszélések segítenek javítani a munkafolyamatokat, ami viszont növeli a csapat termelékenységét a jövőbeli projektekben .

Következtetés

A megfelelő videokonferencia-szoftver kiválasztása ma már elengedhetetlen a legtöbb vállalkozás számára.

A Zoom és a Webex között nincs egyértelmű győztes – mindkét videokonferencia-alkalmazás tökéletesen megfelel bizonyos igényeknek.

Ha kis- vagy középvállalkozás, akkor a Zoom vagy az egyik alternatíva a megfelelő választás az Ön számára.

Ha azonban nagyvállalati videokonferenciákat szeretne tartani, akkor válassza a Cisco Webexet.

De a megfelelő videokonferencia-megoldás önmagában még nem tesz projektzsenivé.

Szüksége lesz egy dedikált projektmenedzsment eszközre is, mint például a ClickUp!

A projektcélok nyomon követésétől a gyors Zoom-hívásokig a ClickUp bármilyen kihívást képes kezelni.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tartson produktív projektmenedzsment-megbeszéléseket, amelyek felpörgetik csapatát: