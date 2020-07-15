ClickUp blog
Zoom vs Webex: 2025-ös áttekintés (funkciók, árak)

2020. július 15.

A Zoom és a Webex között próbál választani vállalkozása számára?

A távmunka egyre elterjedtebbé válásával a videokonferencia-szoftverek elengedhetetlenek a legtöbb csapat számára.

De a rengeteg rendelkezésre álló eszköz közül hol kezdje el keresni azt, amelyik az Ön igényeinek megfelel?

Úgy gondoljuk, hogy a videokonferencia-piac két vezető szereplőjének, a Zoomnak és a Webexnek az összehasonlítása jó kiindulási pont.

Az „IT Crowd” című sorozat szereplőinek segítségével hamarosan meg tudod hozni a helyes döntést.

egy férfi telefonál

Ebben a cikkben összehasonlítjuk a Zoom és a Webex alkalmazásokat, hogy segítsünk eldönteni, melyik videokonferencia-alkalmazás felel meg leginkább az Ön igényeinek. Emellett bemutatjuk, hogyan használhatja a videokonferenciát a távoli munkavégzés során a projektjei kezeléséhez.

Kezdjük!

Mi az a Zoom?

Várjunk csak... miért kezdjük azzal, hogy „mi is az a Zoom?”

Ha van valami, amiért az IT-osztályok híresek, az a alaposságuk.

Tudod, hogy Jen, az IT-vezető mennyire komolyan veszi ezt!

németül beszélő nő

(Ez azt jelenti, hogy „én egy nerd vagyok”, azoknak, akik nem tudnak németül. )

Ezért először megismerjük mindkét videokonferencia-szolgáltatást, mielőtt összehasonlítanánk őket.

Ha azonban közvetlenül az összehasonlításra szeretne átugrani, kattintson ide.

Mindenki másnak: indulhatunk!

Mi is az a Zoom?

Zoom kezdőlap

A távolsági munkahívásoktól a COVID idején tartott csoportos találkozókig, a Zoom felhasználóbarát funkciói népszerű videokonferencia-eszközzé tették mindenféle felhasználó számára.

A Zoomot 2011-ben alapította a jelenlegi vezérigazgató, Eric Yuan, és 2019 decemberében a felhasználói bázis már körülbelül 10 millió főt számlált ! A 2021-es világjárvány idején a használat új szintre emelkedett, 2020 áprilisában már több mint 300 millióan vettek részt naponta a találkozókon!

Igen.

IT-csapatunk elgondolkodtatja: „Mi áll a Zoom példátlan növekedésének hátterében?”

Íme néhány kiemelkedő funkciója, amelyeknek köszönhetően olyan népszerűvé vált.

A. Zoom Meetings & Chat

A Zoom alkalmazás kényelmes videokonferencia-platformot kínál felhasználóinak ezzel a kiemelkedő videohívás funkcióval.

A Zoom-hívásokon akár 1000 videó résztvevőt is hozzáadhat, és egyszerre akár 49-et is megtekinthet a képernyőjén!

Az online értekezlet során a következőket is megteheti:

  • Használja a dokumentum- és képernyőmegosztás funkciót a gyors együttműködéshez.
  • Kapcsolja be a „felvétel” funkciót, hogy a Zoom élőben leírhassa videotalálkozóját.
  • Adjon hozzá virtuális hátteret (tartsa meg kedvenc tévéműsorának, például az IT Crowd képét a hívás hátterének!)
  • Kérdőívek vagy kérdések és válaszok
  • Emelje fel a kezét virtuálisan
  • Tartson értekezletet egy értekezleten belül a „breakout rooms” funkcióval.
Zoom-találkozó és csevegés

A Zoom HD videó- és hangminősége tovább javítja a videokonferencia élményét, segítve Önt abban, hogy jobban megismerje csapatát, akárcsak Douglas, a Reynholm Industries vezetője.

egy férfi, aki azt mondja: Most vettem észre, milyen vicces hangod van.

Ezenkívül a Zoom megerősítette adatvédelmi és biztonsági funkcióit, hogy megvédje Önt a nem kívánt vendégektől. Például a találkozók szervezői jelszavakkal és kétfaktoros hitelesítéssel teljes mértékben biztosíthatják a találkozó biztonságát.

B. Zoom Rooms

A Zoom videokonferencia funkciói rendkívül hasznosak, ha otthonról dolgozik.

De a Zoom ennél többet is kínál!

A Zoom Rooms funkció segítségével virtuális értekezleteket tarthat, amikor visszatér az irodai munkavégzéshez.

A Zoom Rooms a Zoom szoftveres támogatása vállalati konferenciatermeinek.

Különösen hasznos, ha Ön és csapata a vállalat konferenciatermében tartózkodik, és egyszerre több, a termen kívül tartózkodó személlyel próbál kapcsolatba lépni.

Zoom szobák
egy nő fekszik a kanapén és azt mondja: „Érzem a társasági életet”.

De a Reynholm Industries irodájának alagsorával ellentétben a Zoom Rooms lehetővé teszi, hogy:

  • Használja a meglévő konferenciatermi rendszereket, például a Polycom, Cisco vagy Lifesize berendezéseket további támogatáshoz.
  • Csatlakozzon más Zoom Rooms vagy Zoom felhasználókhoz asztali vagy telefonos alkalmazásuk segítségével.
  • Több képernyő megosztása hívás közben
  • Csatlakozzon a találkozókhoz és ossza meg fájljait egy gombnyomással
  • Vezeték nélküli rendszeren működik
  • Használjon interaktív online táblákat, amelyeket a hívások során megoszthat az egész csapattal.
  • Kezelje az összes Zoom Roomot egyetlen vezérlőpultról

Megjegyzés: Ez a vállalatoknak szánt szolgáltatás havi 49 dolláros előfizetési díjjal vehető igénybe szobánként, 30 napos ingyenes próbaidőszakkal.

A Zoom elérhető:

  • Mobil eszköz: Android és iOS
  • Asztali számítógép: Web, Windows és Mac

Olvassa el a Zoomról szóló részletes áttekintésünket, és ismerje meg a legjobb Zoom-alternatívákat itt.

Mi az a Webex?

webex kezdőlap

Ha a Zoom alkalmazás a videokonferencia világának csodagyereke, akkor a Cisco Webex az ősatyja.

Az 1995-ben alapított Webexet 2007-ben vásárolta meg a Cisco, hogy beépítse a Cisco kiterjedt videokonferencia- és termelékenységi együttműködési csomagjába.

2020 márciusában Chuck Robbins, a Cisco vezérigazgatója kijelentette, hogy a platform 5,5 milliárd percnyi értekezletet rögzített!

És biztosak vagyunk benne, hogy Jen is jócskán hozzájárult ehhez a számhoz!

egy nő késő estig dolgozik a laptopján

Kíváncsi arra, mi különbözteti meg a Cisco Webexet a többitől?

Íme a két legfontosabb funkciója:

A. Webex Meetings

A Cisco Webex minden szokásos videokonferencia-alkalmazás funkciót kínál, például képernyőmegosztást, HD hangot és videót, felvételi funkciókat és még sok mást!

webex meetings

A szokásos videokonferencia-funkciók mellett a Cisco Webex a következőket is lehetővé teszi:

  • Adjon hozzá 10 000 főt egy konferenciahíváshoz, és egyszerre 25 videofelvételt nézhet a képernyőjén.
  • Válassza ki, hány videofelvételt szeretne tovább nézni
  • Használja a képernyőmegosztás funkciót a részletes magyarázatokhoz.
  • A „People insights” (Emberekről szóló információk) menüpontban olvashat egy személy vállalati előzményeiről, szerepéről és egyéb nyilvános információkról.
  • E-mailben kapja meg a találkozó leírt jegyzetét.
  • Egyetlen kattintással rögzítheti a találkozókat, amelyek a Webex webhelyén a Webex Recordings (Webex felvételek) menüpont alatt találhatók (helyileg is tárolhatja őket).

B. Webex képzés

Míg a hagyományos videokonferenciák tökéletesen alkalmasak kis léptékű, osztályszintű képzések lebonyolítására, a Cisco Webex segítségével új szintre emelheti a képzéseket.

webex képzés

A Webex Training komoly oktatóknak és pedagógusoknak szól, akik egyszerre akár 1000 fős osztályokkal is dolgoznak.

Számos intuitív funkciót kap, például:

  • A élő és előre rögzített on-demand ülések közötti választás
  • Automatizált értékelés a tesztjavítási folyamat egyszerűsítéséhez
  • E-kereskedelmi funkciók, például fizetési lehetőségek a képzés bevételszerzéséhez
  • 13 nyelv támogatása, például spanyol, francia, japán és török

Ezenkívül a képzők kihasználhatják a Cisco iparági szakértelmét a Webex Training széles körű támogatási erőforrásainak segítségével.

Ki tudja, talán egy napon ez segíthet Mossnak, a kiváló IT-mérnöknek a helyesírásban!

egy férfi betűzi egy szót

A Cisco Webex a következő platformokon érhető el:

  • Mobil eszköz: Android és iOS
  • Asztali számítógép: Web, Windows és Mac

Zoom vs. Webex: 5 különbség, amely segít eldönteni, melyik a legjobb Önnek

Természetesen a Webex és a Zoom egyértelmű előnyökkel rendelkezik olyan alternatívákkal szemben, mint a Google Meet (korábban Google Hangout néven ismert) és a Microsoft Teams.

De ettől eltekintve mindkettő elég hasonló, nem igaz?

Nem, vannak köztük különbségek!

Kíváncsi rá, hogy melyek ezek?

IT-szakértőink segítenek felismerni a két eszköz közötti különbségeket, és kiválasztani a legmegfelelőbb videokonferencia-eszközt!

Szóval fogjon egy kávét, és csatlakozzon Mosshoz és csapatához!

egy férfi, aki egy csésze kávét dob egy másik személynek

1. különbség: Hívás kezdeményezése

A felhasználóbarát kialakítás tekintetében a Zoom és a Cisco különböző utakat járnak be:

A. Zoom

Bárki csatlakozhat egy Zoom-értekezlethez egy egyetlen link segítségével – nem kell fiókot létrehoznia.

Ez a legjobb megoldás azok számára, akik különböző vállalatoknál dolgozó személyekkel szeretnének kapcsolatba lépni (megosztott együttműködési platform használata nélkül), vagy akiknek sürgősen videohívást kell kezdeményezniük.

zoom hívás

B. Webex

A Zoommal ellentétben a Webex használata nehézkes lehet, ha gyorsan szeretne csatlakozni egy megbeszéléshez.

Ahhoz, hogy csatlakozhasson egy Webex-híváshoz, a következőket kell tennie:

  • Webex-fiók létrehozása
  • Ellenőrizze e-mailben
  • Végül jelentkezzen be, hogy részt vehessen egy értekezleten.

Ez néha felidegesítheti az olyan embereket, mint Jen.

Az irodában az emberek azt kérdezik, miért olyan nehéz mindig ezeket megnyitni.

2. különbség: Események szervezése

Az online videotalálkozók nem az egyetlen felhasználási területük a videokonferencia-szoftvereknek, igaz?

Mi a helyzet a csoportos képzésekkel, tanulási foglalkozásokkal vagy közösségi programokkal, amelyeket a karantén miatt el kellett halasztania?

Lehetséges-e mindet törölni?

Nos, tudod, hogy az IT-osztály gótikus tagjának, Richmondnak, mi a véleménye erről:

Aki ezt mondja, az egyszerűen durva.

Szerencsére mind a Zoom, mind a Webex lenyűgöző funkciókkal rendelkezik rendezvények szervezéséhez:

A. Zoom

Ha egyszerű, gondtalan webináriumot szeretne, válassza a Zoomot.

Lehetőségek:

  • Legfeljebb 10 000 főt adhat hozzá nézőként.
  • Legfeljebb 100 főt jelölhet panelistának.
  • Válasszon élő vagy on-demand webinárium közül
  • Irányítsa a webináriumot házigazda vezérlőkkel, például a résztvevők némításával/némításának feloldásával, panelistákká való kinevezésével és egyebekkel.

Az esemény után a Zoom jelentéseket készít az esemény regisztráltjairól, résztvevőiről és egyebekről , amelyek részletes elemzésre és nyomon követésre szolgálnak.

Akár havi projektképzést tart videokonferencián keresztül, akár online képzési programot szervez az osztályának, a Zoom Webinars a tökéletes eszköz az Ön számára.

zoom oldal

B. Webex

A Webex webináriumokhoz akár 100 000 embert is hozzáadhat, és további támogatásban részesülhet, például:

  • Rendezvényének marketingje egyedi regisztrációs oldallal, személyre szabott meghívókkal és automatikus emlékeztető üzenetekkel
  • Webex-tanúsítvánnyal rendelkező gyártó, amely valós idejű technikai támogatást és tanácsadást nyújt a bevált gyakorlatokról.
  • Virtuális próbaterem a panelisták számára, hogy csiszolják előadásukat

Ha nagyszabású, magával ragadó online élményeket szeretne nyújtani, akkor a Cisco Webex a megfelelő platform az Ön számára!

Cisco Webex kezdőlap

Biztosak vagyunk benne, hogy Moss imádta volna a Cisco Webexet, mivel szereti a nagy belépőket:

egy férfi ugrik át a pódiumon

3. különbség: Biztonság

A videokonferencia-termékek áttekintése nem lehet teljes a biztonsági irányelveik részletes vizsgálata nélkül.

egy férfi, aki azt mondja, hogy biztosan értesz a dolgodhoz

A. Zoom

Bár a Zoomnak szembe kellett néznie néhány biztonsági problémával, gyorsan bevezette az ezeket kezelő funkciókat. Valójában 2020 áprilisának elején a Zoom 90 napra befagyasztotta az összes új frissítést, hogy megoldja a biztonsággal kapcsolatos aggályokat.

Mostantól számos új biztonsági funkcióval rendelkezik, például:

  • Adattitkosítás (bár még nem végpontok közötti )
  • Kétfaktoros hitelesítés azok számára, akik ezt szeretnék engedélyezni
  • Vizuális riasztások, ha valamelyik résztvevő rögzíti a hívást
  • Várakozótermek, amelyeket az adminisztrátorok fiók- vagy hívásszinten érvényesíthetnek
  • Házigazda vezérlők fájlok vagy képernyők megosztásához, valamint a résztvevők várakoztatásához

B. Webex

Bár a Webex régóta kedvelt eszköz az egészségügyi és pénzügyi ágazatban (ahol a magánélet védelme és a biztonság rendkívül fontos), nem mentes a problémáktól – amint azt a weboldaluk „ismert problémák” oldalán is említik.

A Cisco azonban folyamatosan foglalkozik ezekkel a problémákkal, és olyan funkciókkal orvosolja azokat, mint például:

  • Opcionális végpontok közötti titkosítás minden videokonferenciához
  • Rugalmas jelszókezelés, amelyet minden rendszergazda másképp érvényesíthet
  • A házigazdák és rendszergazdák jogosultságai a résztvevők hozzáférésének megadása és visszavonása
  • Fizikailag biztonságos adatközpontok

Összességében mind a Zoom, mind a Cisco Webex megfelelő biztonságot nyújt felhasználóinak.

De egyik sem mentheti meg Moss-t önmagától!

egy férfi dolgozik, miközben valami ég

(A Moss esetében a Zoom Webexnél még fejlettebb eszközre van szükség.)

4. különbség: Integrációk

Ha már használ egy vállalati szintű eszközt a munkafolyamatok kezelésére, érdemes olyan videokonferencia-eszközt keresni, amely integrálható azzal.

Miért?

A videokonferencia-eszköz integrációs funkciója megkíméli csapatát attól, hogy túl sok ablak között kelljen váltogatni.

Tudjuk, hogy ez mennyire kimeríti kedvenc csapatvezetőnket, Jen-t:

egy nő, aki azt mondja, hogy túl fáradt vagyok a forradalmadhoz

A Zoom és a Webex is integrálható néhány általános együttműködési eszközzel és felhőalapú tárolóplatformmal, mint például a Google Drive, a Google Calendar és a Microsoft OneDrive.

Mindazonáltal vannak más integrációk is, amelyek egyediek az egyes videokonferencia-platformokhoz:

A. Zoom

  • ClickUp
  • Marketa
  • Eloqua
  • Workplace by Facebook
  • Salesforce
  • Skype (csatlakozzon egy Skype for Business ügyfél számára szervezett értekezlethez)
  • Microsoft Outlook
  • Hipchat
  • Appointlet
  • Dropbox
  • Panopto

B. Webex

  • Slack
  • Microsoft Teams
  • Box
  • Jira
  • Trello
  • Salesforce
  • Sharepoint

A Zoom és a Cisco Webex egyaránt integrációs lehetőségeket kínál számos együttműködési és termelékenységi alkalmazáshoz. A Zoom-fiókok azonban olyan platformokat fednek le, amelyek sokféle üzleti funkciót szolgálnak ki, így rugalmasabb megoldást kínálnak.

5. különbség: Árak

Nincs kétségünk afelől, hogy Moss és Roy elég jól ismerik a technológiát.

De amikor vásárlásról van szó, Jen hozza meg a döntést.

egy férfi, aki egy nőnek mutat egy léggömböt, amelyen a „nyugalom” felirat áll

Íme egy rövid összefoglaló a két webkonferencia-alkalmazás fizetős csomagjairól.

Megjegyzés: Mindkét szolgáltatás „házigazda” alapon számol fel díjat – azaz annak, aki találkozót hoz létre és másokat meghív; ne tévesszük össze a „résztvevővel”, aki csak találkozón vehet részt.

A. Zoom

A Zoom alkalmazás négyféle árazási csomagban érhető el:

  • Alap (ingyenes csomag): legfeljebb 100 résztvevőt támogat + korlátlan egyéni videocsevegés; de 40 perces korlátozás vonatkozik minden olyan hívásra, amelyben kétnél több személy vesz részt.
  • Pro (14,99 USD/hó/gazda): az „Alap csomag” összes funkcióját kínálja, de a találkozók időtartama 24 órára korlátozódik, valamint jelentési és adminisztrációs funkciókat is tartalmaz.
  • Business (19,99 USD/hó/házigazda): a „Pro” csomag összes funkcióját kínálja, de akár 300 résztvevőt is támogat + adminisztrátori irányítópult + egyedi URL + felhőalapú felvételek átirata
  • Enterprise (19,99 USD/hó/host): tartalmazza a „Business plan” funkciókat + támogatást akár 1000 résztvevő számára + dedikált ügyfélkapcsolati menedzsert és korlátlan felhőalapú tárhelyet.

B. Webex

A Cisco Webex ötféle csomagban érhető el:

  • Webex ingyenes csomag: személyes tárgyalóterem + akár 200 résztvevő befogadása + korlátlan videohívások
  • Starter (13,50 USD/hó/házigazda): tartalmazza a „Free plan” funkciókat + maximum 50 résztvevő befogadására alkalmas + 5 GB felhőalapú tárhely + 1-9 házigazda licenc
  • Plus (17,95 USD/hó/házigazda): tartalmazza a „Starter plan” funkciókat + legfeljebb 100 résztvevő hozzáadása + 1–50 házigazda licenc + 24/7 ügyfélszolgálat
  • Business (26,95 USD/hó/házigazda): a „Plus csomag” funkciói + támogatás akár 200 résztvevő számára + 5–100 házigazda-licenc + 10 GB felhőalapú tárhely
  • Enterprise (ár kérésre): a „Business plan” funkciókat kínálja + akár 1000 résztvevő hozzáadása + nagy online videokonferenciák és események támogatása

Mindkét platform esetében elég hosszú ideig használhatja az ingyenes csomagot ahhoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a videokonferencia minősége megfelel-e az Ön igényeinek.

Hogyan használhatja a videokonferenciát a projektek hatékony kezeléséhez?

Megértjük.

A távmunka frusztráló lehet, és Moss és Roy ezt saját tapasztalatból is megerősíthetik.

egy férfi, aki számítógépet dob át a szobán

De ha otthonról dolgozik, a videohívás az egyetlen módja annak, hogy ténylegesen kapcsolatba lépjen a csapatával.

De a videokonferencia aligha képes kielégíteni a projekt összes igényét, igaz?

A projekt sikeres végrehajtásához szükséged lesz egy kiváló termelékenységi és projektmenedzsment eszközre is, mint például a ClickUp.

De mi az a ClickUp?

clickup eszközök 2021

A ClickUp a világ egyik vezető projektmenedzsment eszköze, amelyet startupok és olyan technológiai óriások, mint a Google, a Netflix, a Webflow és az Airbnb is használnak projektjeik egyszerű kezelésére.

A projektek tervezésétől a távoli csapat teljesítményének nyomon követéséig ez az egyetlen eszköz, amire szüksége van a projektmenedzsmenthez!

És szinte biztosak vagyunk benne, hogy a Reynholm Industries technológiai zsenijeinek minden ClickUp funkció tetszett volna.

Igaz, srácok?

egy férfi, aki azt mondja: igen, így van

Így használhatja a ClickUp-ot és a videokonferencia-eszközét a zökkenőmentes projektmenedzsmenthez:

1. lépés: Integrálja videokonferencia-szoftverét a ClickUp-pal

Emlékszik, hogyan egyszerűsítik az integrációk a munkafolyamatokat?

Ha videohívásokhoz a Zoomot használja, integrálhatja azt a ClickUp alkalmazással, hogy asztali számítógépén vagy mobil eszközén keresztül együttműködhessen csapatával.

Kövesse ezt a 3 egyszerű lépést, hogy Zoom videokonferenciát szervezzen a ClickUp platformjáról:

A. Engedélyezze a Zoom ClickApp alkalmazást

A Zoom ClickApp engedélyezésének lépései a következők:

  • Nyissa meg a Munkaterület beállításait (ehhez tulajdonosnak vagy rendszergazdának kell lennie).
  • Válassza a ClickApps-ot
  • Keresse meg a Zoom ClickApp alkalmazást, és kapcsolja be.
  • Engedélyezze az összes szükséges térben
  • Miután engedélyezte, a Zoom ikon megjelenik minden ClickUp feladat tetején – mostantól azonnal elindíthat online videotalálkozókat (ehhez a /zoom parancsot is használhatja!).

B. Csatlakoztassa Zoom-fiókját a ClickUp-hoz

Kövesse az alábbi lépéseket a Zoom-fiókjának csatlakoztatásához:

  • Lépjen a beállítások „Saját alkalmazások” részében található Zoom integrációra.
  • Kattintson a „Csatlakozás” gombra.
  • Jelentkezzen be Zoom-fiókjába
  • Fogadja el a ClickUp alkalmazás kérését, hogy integrálja azt a Zoom-fiókjával.

C. Zoom-értekezlet indítása a ClickUp-ban

Íme a lépések, amelyekkel gyorsan elindíthat egy Zoom-értekezletet a ClickUp-on belül:

  • Bármely feladat megnyitása
  • Kattintson a feladat szakaszban a Zoom ikonra (vagy használja a /zoom parancsot).
  • Csatlakoztassa Zoom-fiókját a felugró ablakban
  • Csatlakozzon azonnal a találkozóhoz

2. lépés: Használjon videohívásokat a projekt céljainak megtervezéséhez

Tudod, hogy Douglas hogyan vélekedik a munkáról...

egy férfi, aki azt mondja, hogy nem érdekli

Az ő hozzáállásával nehéz lenne szigorúan irányítani a hajót.

Szerencsére Jen jobb vezető, aki videós eszközét arra használja, hogy rendszeresen minden résztvevővel tartott videohívással indítsa el a projekteket.

Ez a videokonferencia elengedhetetlen a következő szempontokból:

  • Célok kitűzése és eredmények meghatározása
  • Értékelje és rendelje hozzá az erőforrás-igényeket az egyes teljesítésekhez
  • Számítsa ki és tartsa be a határidőket
  • Ossza meg a feladatokat a csapat tagjai között

Íme, hogyan segít neki a ClickUp intuitív funkcióival, mint például:

  • Célok: bontsa le projektcélját kisebb, számszerűsíthető célokra, hogy csapata könnyebben tudjon velük megbirkózni.
  • Egyéni állapotok: hozzon létre egyedi feladatállapotokat, amelyek pontosan tükrözik a projekt igényeit.
  • Képernyőfelvétel: a Clip (a ClickUp beépített képernyőfelvevője) segítségével rögzítheti a képernyőjét, és megoszthatja azt a csapatával a jobb magyarázat érdekében.
  • Kijelöltek: bármely feladathoz annyi csapattagot jelölhet ki, amennyit csak szeretne.
  • Határidők: könnyen beállítható határidők a feladatokhoz

Ezek a funkciók rendkívül hasznosak az Agile vagy Scrum csapatok napi projektelőrehaladásának nyomon követéséhez.

A ClickUp segítségével mit gondol Jen csapata a szervezési képességeiről?

egy férfi, aki azt mondja: „brilliáns”

3. lépés: Rendszeresen tartson videohívásokat a csapatával

A terv készen van, a határidők meg vannak határozva, csapata hamarosan boldogan elfoglalt lesz.

gyorsan működő rajzfilm

Nos, akkor cseréljük le a „boldogan” szót „hevesen”-re!

Könnyű elveszíteni az időérzékét, ha annyi feladat torlódik a teendőlistáján.

Megszakíthatja ezt a rohanó tempót egy bejelentkezési videokonferenciával.

Így időt és teret nyer a pálya korrekciójára és a szükséges készségek elsajátítására.

Bár ez a gyakorlat az Agile vagy Scrum módszertan egyik alappillére, más csapatok is profitálhatnak belőle.

Íme néhány ClickUp funkció, amely segíthet a csapatával való kapcsolattartásban:

4. lépés: Tekintse át a projektet egy utolsó videohívás során

Tudod, hogy Roy és Moss mennyire szeretnek (úgy tenni, mintha) minden mérkőzést elemezni, ugye?

egy férfi azt mondja: láttad azt a kijelzőt tegnap este?

A projekt áttekintése némileg hasonlít ezekre a mérkőzés utáni elemzésekre.

Kivéve, hogy Moss ezúttal nem tud blöffölni!

A projekt befejezése után videokonferenciát kell tartania a csapatával, hogy megbeszéljék a következőket:

  • Ha a projekt követelményei megfelelően teljesültek
  • Milyen problémákkal szembesült a csapat a folyamat során
  • Milyen fejlesztésekre van szükség a következő projektben?

Az ilyen megbeszélések segítenek javítani a munkafolyamatokat, ami viszont növeli a csapat termelékenységét a jövőbeli projektekben .

Következtetés

A megfelelő videokonferencia-szoftver kiválasztása ma már elengedhetetlen a legtöbb vállalkozás számára.

A Zoom és a Webex között nincs egyértelmű győztes – mindkét videokonferencia-alkalmazás tökéletesen megfelel bizonyos igényeknek.

Ha kis- vagy középvállalkozás, akkor a Zoom vagy az egyik alternatíva a megfelelő választás az Ön számára.

Ha azonban nagyvállalati videokonferenciákat szeretne tartani, akkor válassza a Cisco Webexet.

De a megfelelő videokonferencia-megoldás önmagában még nem tesz projektzsenivé.

Szüksége lesz egy dedikált projektmenedzsment eszközre is, mint például a ClickUp!

A projektcélok nyomon követésétől a gyors Zoom-hívásokig a ClickUp bármilyen kihívást képes kezelni.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tartson produktív projektmenedzsment-megbeszéléseket, amelyek felpörgetik csapatát:

egy férfi, aki azt mondja: rohadtul jó, rohadtul jó, rohadtul jó munka
