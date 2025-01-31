8 nejlepších alternativ k Tome AI pro vaše prezentace

Připravujete se na prezentaci svého života? Nebo jste unaveni z toho, že trávíte hodiny navrhováním prezentací, a potřebujete lepší platformu?
Řešení: prezentační nástroje využívající umělou inteligenci (AI).
Ať už to berete jakkoli, nástroje umělé inteligence šetří spoustu času při vytváření vizuálně atraktivních prezentací – a navíc mnohé z nich dokážou během několika minut vytvořit úchvatné snímky v profesionální kvalitě. ✨
Tome AI je oblíbená volba pro šablony prezentací založené na umělé inteligenci, ale není vhodná pro každého. V tomto průvodci vám ukážeme, jak najít nejlepší alternativy k Tome AI, a navíc vám představíme seznam našich oblíbených alternativ k Tome AI.
Co je Tome AI a jak funguje Presentation AI?
Tome AI je více než jen běžný software pro tvorbu prezentací PowerPoint (PPT). Prezentuje se jako alternativa k „prezentacím, dokumentům a úvodním stránkám“. Představte si jej jako sdílenou multimediální platformu, která využívá umělou inteligenci k vytváření poutavých a profesionálních prezentací.
Ačkoli je Tome AI populárním řešením, rozhodně není jedinou možností na trhu. Mnoho platforem využívá prezentační AI k:
- Automatizujte tvorbu snímků: Stačí zadat AI několik pokynů a ona vám navrhne rozvržení, design a vizuální prvky, které nejlépe odpovídají vašim prezentačním cílům.
- Kreativní tvorba: Kdo má čas vytvářet vlastní grafiku? Vizuální nástroje umělé inteligence vytvářejí vysoce kvalitní vlastní obrázky během několika sekund (samozřejmě s pomocí správných pokynů pro umělou inteligenci).
- Optimalizujte obsah: Pokud již máte hotovou sadu snímků, některé nástroje umělé inteligence ji analyzují a nabídnou návrhy, jak ji ještě vylepšit (to je kouzlo kódování a jazykových modelů!).
- Přizpůsobte se publiku a tónu: Nejste si jisti, zda má vaše prezentace správný tón? Nástroje umělé inteligence analyzují rozvržení a obsah vaší prezentace a navrhují úpravy, které budou lépe rezonovat s vaším publikem.
Pokud vás Tome AI nepřesvědčila, nezoufejte – na výběr máte desítky alternativ Tome AI. ?️
Jak si vybrat mezi nejlepšími alternativami Tome AI pro vaše prezentace
Umělá inteligence je všude. Jak si vybrat správnou alternativu k Tome AI pro vytváření profesionálních prezentací? A která z nich je nejlepší nástroj pro vytváření úžasných prezentací pomocí umělé inteligence?
Můžete si vybrat ten, který se vám nejvíce líbí, ale ujistěte se, že zvolíte prezentační nástroj, který splňuje alespoň následující požadavky:
- Automatizace rozvržení a designu: Výběr rozvržení prezentace, designu snímků a perfektního fontu zabere spoustu času. Nejlepší alternativy k Tome automatizují rozvržení a design každého snímku.
- Tvorba grafiky: Nástroje umělé inteligence, jako je Midjourney, generují obrázky na základě jednoduchých pokynů v chatu. Jiné nástroje dokonce vytvářejí infografiky a animace. Jejich tvorba obvykle zabere hodně času, takže čím lépe váš nástroj umělé inteligence zvládá vizuální prvky, tím více času ušetříte ⏱️.
- Tvorba obsahu: Víme, že jste zkušený autor, ale tvorba obsahu zabere čas – a ten je vzácný. Hledejte nástroj pro tvorbu prezentací s umělou inteligencí, který vám pomůže během několika minut vytvořit osnovu, napsat a optimalizovat text prezentace.
- Integrace: Neměla by vám AI usnadnit život? Hledejte řešení, které se integruje s technologiemi, které již používáte, abyste zefektivnili svůj pracovní postup a konečně se dostali na konec svého seznamu úkolů ✅
8 nejlepších alternativ k Tome AI
Hledáte několik alternativ k Tome AI? Tady je našich osm nejlepších tipů – plus jeden nečekaný bonusový kandidát – pro vytváření prezentací, které zaujmou. ?
1. Aplikace Gamma
Gamma se prezentuje jako jiný typ AI pro prezentace. Nemusíte provádět žádné formátování ani navrhovat design – stačí zadat pokyn AI a Gamma se postará o zbytek.
Pokud potřebujete trochu inspirace, podívejte se na hotové šablony Gamma. K dispozici je pouze 20 šablon, ale měly by vám poskytnout dostatečný výchozí bod pro spuštění nástroje AI a vytvoření vynikající prezentace. ⭐
Nejlepší funkce Gamma:
- Gamma nabízí jedinečnou platformu založenou na chatu, kterou lze ovládat bez použití rukou.
- Vytvářejte dokumenty, prezentační materiály a dokonce i vstupní stránky.
- Změňte styl celého projektu jediným kliknutím
Omezení Gamma:
- Někteří uživatelé uvádějí, že by uvítali více témat.
- Jiní lidé říkají, že textové výzvy nejsou zcela dokonalé, takže stále museli provádět některé manuální úpravy.
Ceny Gamma:
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Pro: 16 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Gamma:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
2. Beautiful. ai
Beautiful. ai je generativní platforma umělé inteligence, která se specializuje na prezentace a propagační materiály. Obsahuje spoustu šablon pro grafiku, seznamy, snímky a vizuální prvky, takže můžete během několika minut vytvořit vlastní přizpůsobené materiály pomocí umělé inteligence.
Tato alternativa k Tome AI nabízí možnosti pro jednotlivé uživatele i týmy, takže je ideální jak pro startupy, tak pro malé firmy s několika zaměstnanci.
Nejlepší funkce Beautiful.ai:
- Vytvářejte snímky, brainstormujte nápady a generujte text a obrázky pomocí DesignerBot.
- Připojte textové dokumenty, abyste DesignerBot poskytli více kontextu.
- Shrňte dlouhé přepisy do několika bodů v mžiku.
Omezení Beautiful.ai:
- Někteří lidé měli potíže se zrušením bezplatných zkušebních verzí a přesto jim byly účtovány poplatky.
- Ostatní uživatelé by uvítali možnost importovat snímky z PowerPointu nebo kompletní prezentace z Google Slides do Beautiful. ai.
Ceny Beautiful.ai:
- Pro: 12 $/měsíc, fakturováno ročně
- Tým: 40 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Beautiful.ai:
- G2: 4,7/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
3. Zjednodušené
Simplified je spolehlivý nástroj pro tvorbu prezentací pomocí umělé inteligence, který vytvoří profesionální prezentace během několika minut. Ale my milujeme tuto alternativu k Tome, protože nabízí mnohem víc než jen prezentační snímky.
Tato platforma umělé inteligence zahrnuje nástroje pro grafický design, nástroj pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence, editor videa a animátor a dokonce i nástroj pro správu sociálních médií.
Obsahuje trochu všeho, takže pokud je to to, co hledáte, zjednodušte si vše pomocí Simplified.
Zjednodušené nejlepší funkce:
- Vytvářejte stránky elektronického obchodu, prezentační sady, příspěvky na sociálních médiích a další pomocí umělé inteligence.
- Vytvářejte prezentace s obrázky, textem a rozvržením během několika sekund.
- Přizpůsobte si font, barvy, obrázky a zvuk podle svých představ.
Zjednodušená omezení:
- Některé zjednodušené nástroje mají přísná omezení počtu znaků.
- Někteří uživatelé by si přáli, aby Simplified mělo více šablon.
Zjednodušené ceny:
- Design zdarma
- Design Pro: 6 $/měsíc za jedno místo
- Design Business: 10 $/měsíc za pět licencí
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Zjednodušené hodnocení a recenze:
- G2: 4,6/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 160 recenzí)
4. SlidesAI
Používáte Google Slides? Pokud ano, potěší vás, že SlidesAI se s ním skvěle integruje. To znamená, že je hračka vytvořit prezentace založené na umělé inteligenci během několika sekund, aniž byste museli opustit svůj účet Google.
A uživatelé PowerPointu se nemusejí bát. SlidesAI bude brzy k dispozici i pro Microsoft! ?
Nejlepší funkce SlidesAI:
- Vytvářejte prezentace pomocí jednoduchého textového příkazu
- Někteří uživatelé beta verze mají přístup k funkci „Topic to Presentation“ (Téma do prezentace), kde stačí zadat téma a SlidesAI se postará o zbytek.
- Vytvářejte prezentace v angličtině a dalších 100 jazycích.
Omezení SlidesAI:
- SlidesAI je v současné době k dispozici pouze pro Google Slides.
- Někteří uživatelé tvrdí, že SlidesAI má potíže s vytvářením kvalitních obrázků.
Ceny SlidesAI:
- Základní: Zdarma
- Pro: 10 $/měsíc
- Premium: 20 $/měsíc
Hodnocení a recenze SlidesAI:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Canva
Canva je grafický nástroj, který snad ani není třeba představovat. Věděli jste ale, že tato oblíbená platforma je také chytrou alternativou k Tome AI?
Beta verze funkce Magic Design od Canva je bezplatný nástroj umělé inteligence, který čerpá inspiraci z chytrých šablon a přizpůsobuje je podle vašich požadavků.
Začněte buď s prázdnou prezentací, nebo nahrajte vlastní média, zadejte pokyn a můžete začít. ?
Nejlepší funkce Canva:
- Vytvořte si vlastní šablony, které můžete používat znovu a znovu.
- Generátor obrázků AI od Canva vytváří jedinečné obrázky pro vaši prezentaci.
- Zadejte nápad na obsah a Magic Design pomocí umělé inteligence vyplní snímky obrázky a textem.
Omezení Canva:
- Magic Design je v současné době funkcí v beta verzi.
- Některé obrázky generované Canvou jsou „noční můrou“, proto všechny obrázky pečlivě prověřujte.
Ceny Canva:
- Zdarma
- Pro: 119,99 $/uživatel za rok
- Týmy: 300 $/rok za tým pěti lidí
Hodnocení a recenze Canva:
- G2: 4,7/5 (více než 4 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 11 380 recenzí)
6. Decktopus
Nástroj s roztomilým názvem Decktopus je alternativou k Tome, která dokáže vytvořit prezentaci pouze na základě názvu. Samozřejmě můžete chtít poskytnout více kontextu. Decktopus však dokáže pracovat s takovým množstvím informací, jaké mu poskytnete. ?
Nejlepší funkce Decktopus:
- Přizpůsobte prezentace motivy, písmy a barvami, které odpovídají vaší značce.
- Okamžitě vyhledávejte obrázky v nástroji Decktopus Image & Icon Finder.
- Sledujte všechny poznámky k prezentaci v nástroji Slide Notes Maker.
Omezení Decktopus:
- Některé funkce jsou exkluzivní pro tarif Pro a nejsou k dispozici v tarifu Business.
- Někteří uživatelé by si přáli, aby Decktopus nabízel více rozvržení.
Ceny Decktopus:
- Pro AI: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Business AI: 29,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Decktopus:
- G2: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
7. ChatGPT
ChatGPT od OpenAI v roce 2022 obrátil svět vzhůru nohama a vedl k širokému přijetí nástrojů umělé inteligence. Dnes můžete GPT-3 používat zdarma k vytváření nápadů a textů pro své prezentace.
Bude ChatGPT generovat obrázky a snímky za vás? Ne.
Může vám však pomoci s vytvářením osnov, názvů prezentací a hlavních bodů.
Pokud vám nevadí použít šablonu z jiného webu a potřebujete pomoc s podstatou toho, co chcete sdělit, ChatGPT je skvělou volbou.
Nejlepší funkce ChatGPT:
- Vytvářejte názvy snímků, osnovy, body k diskusi a další pomocí jednoduchého rozhraní chatbota.
- Požádejte o radu ohledně oblečení na prezentaci – slyšeli jsme, že ChatGPT má na robota překvapivě dobrý vkus ?
- Posuďte sílu SEO svého textu
Omezení ChatGPT:
- Musíte vytvořit vlastní vizuální prvky a sady snímků.
- ChatGPT občas selhává a dochází k prodlevám.
Ceny ChatGPT:
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ChatGPT:
- G2: 4,7/5 (více než 330 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
8. Plus AI
Plus AI je nástroj pro tvorbu prezentací v Google Slides, který funguje jako doplněk k vašemu stávajícímu účtu Google Slides. Řekněte Plus AI, jaký druh prezentace chcete vytvořit, přidejte kontext a algoritmus se o vše postará za vás.
Jako vždy nezapomeňte upravit text, obrázky a rozvržení předtím, než je představíte světu.
Nejlepší funkce Plus AI:
- Snadné vkládání různých typů snímků
- Přepracujte stávající rozvržení a vytvořte něco nového
- Přepište text, změňte tón a shrňte text jedním kliknutím.
Plus omezení AI:
- Plus AI nemá mnoho recenzí.
- Někteří uživatelé tvrdí, že AI writer není příliš pokročilý.
Ceny Plus AI:
- Zdarma
- Slides AI: 10 $/měsíc na uživatele
- Pro: 25 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Plus hodnocení a recenze AI:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Další nástroje umělé inteligence
Zatímco Tome AI a jiné prezentační platformy dokážou během několika minut vytvořit poutavé prezentace, nástroje pro tvorbu obsahu, jako je ClickUp, nabízejí pokročilejší funkce umělé inteligence pro vytváření obsahu, který zaujme a pomůže uzavřít obchod. ?
ClickUp
Je ClickUp čistokrevným konkurentem Tome AI? Ne. Ale vyslechněte nás.
Ačkoli nevytváříme prezentace, zvládáme mnohem více než jen to. Pokud potřebujete vytvořit poutavé a hodnotné prezentace, které upoutají pozornost, sáhněte po ClickUp.
ClickUp AI je komplexní nástroj pro správu úkolů, tvorbu obsahu a spolupráci. Stačí zadat svůj případ použití a ClickUp vygeneruje text přizpůsobený přímo vašim potřebám. ? ✍️
Ale to je teprve začátek. ClickUp Docs integruje vaše projektové úkoly, chaty a AI writer na jednom místě. ClickUp Whiteboards jsou ideální pro brainstorming vašeho dalšího velkého projektu s týmem v reálném čase – ať už osobně, nebo virtuálně.
Až budete s tabulem spokojeni, převedete jej na tabuli ClickUp Kanban, abyste mohli sledovat pokrok svého týmu.
A to nemluvě o šablonách. ClickUp má stovky šablon. Stačí se podívat na šablonu prezentace ClickUp, kde najdete rychlý návod, který můžete použít pro svou další brilantní prezentaci.
Jste jen jedno kliknutí od vhodné šablony, která přesně odpovídá vašim potřebám.
Spojte své šablony s ClickUp AI, abyste překonali tvůrčí blok a bez námahy sdíleli své skvělé nápady se světem. ?
Nejlepší funkce ClickUp:
- ClickUp AI generuje obsah specifický pro jednotlivé pracovní pozice v oblasti zákaznické podpory, prodeje, marketingu, inženýrství, projektového managementu a mnoha dalších.
- Nejprve si prezentace promyslete na tabuli a poté je několika kliknutími převedete do prezentace nebo projektu.
- Propojte dokumenty s prezentacemi a přidejte kontext ke každému snímku.
Omezení ClickUp:
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
- Noví uživatelé někdy zpočátku považují funkce ClickUp za příliš složité.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
ClickUp: Nejlepší alternativa k Tome AI pro zaneprázdněné profesionály
Umělá inteligence je budoucností prezentací. Od stylů obrázků AI po inteligentní návrhy obsahu – zde uvedené alternativy k Tome AI slibují, že vám pomohou vytvořit lepší prezentace v rekordním čase.
Ačkoli Tome AI může být silným hráčem, existuje mnoho dalších nástrojů pro návrh prezentací s využitím umělé inteligence, díky kterým budou vaše prezentace oslňující. ?
ClickUp je komplexní cloudová pracovní platforma, která zpracovává vaše dokumenty, tabule, šablony a mnoho dalšího. Pokud rádi navrhujete prezentace a potřebujete pouze pomoc s textem (tj. nejdůležitější částí prezentace!), jsme tu pro vás.
Podívejte se, jak umělá inteligence funguje v praxi: Vyzkoušejte ClickUp AI hned teď.