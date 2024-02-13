5 bezplatných šablon Vennových diagramů v aplikaci Word a ClickUp

Od učeben po zasedací místnosti pomáhají Vennovy diagramy lidem vizualizovat a porozumět vztahům mezi odlišnými skupinami dat již od 80. let 19. století. Tento typ diagramu, pojmenovaný po svém tvůrci, britském matematikovi Johnu Vennovi, používá protínající se a neprotínající se tvary, obvykle kruhy, k zobrazení logických vazeb mezi různými prvky datových sad.
Tyto diagramy vytvářejí podmínky pro vizuální pochopení dat. Každý kruh ve Vennově diagramu představuje samostatnou sadu nebo kategorii. Překrývající se oblast ukazuje, co mají obě skupiny společného, zatímco nepřekrývající se oblast odhaluje, co je odlišuje.
Vennovy diagramy jsou velmi univerzální a lze je použít prakticky v jakékoli oblasti, kde je potřeba porovnávat data a vzájemné vztahy – od přírodních a humanitních věd po obchod a každodenní rozhodování.
V tomto článku se podíváme na pět bezplatných šablon Vennových diagramů, díky kterým je vytváření těchto grafů hračkou, ušetříte čas a budete moci prezentovat svá data hladce a profesionálně.
Co je šablona Vennova diagramu?
Šablona Vennova diagramu je předem navržený, často přizpůsobitelný rozvržení, které zjednodušuje proces vytváření Vennova diagramu. Poskytuje základní rámec, takže nemusíte diagram kreslit od nuly ani používat další software pro tvorbu diagramů.
Šablona je více než jen nástroj pro nakreslení několika kruhů nebo určení společných rysů mezi skupinami. Šetří vám čas a úsilí při práci se složitými datovými sadami s více proměnnými.
Šablony Vennových diagramů mohou pomoci při řešení problémů jakékoli obtížnosti. Ať už pracujete s jednoduchým modelem se dvěma sadami (kruhy) nebo kreslíte složité grafy se třemi nebo více sadami. Mohou pomoci s následujícími strukturami:
- Vnořené: Začlenění menších tvarů do většího tvaru k znázornění podskupin
- Vážený: Škálování kruhů tak, aby odrážely váženou velikost každé sady
- Sekvenční: Použití série diagramů k znázornění dynamických změn v sadách v průběhu času, přičemž každý diagram v sekvenci představuje konkrétní časový bod.
- Exkluzivní: Vytváření odlišných, nepřekrývajících se kruhů k znázornění vzájemně se vylučujících množin
Tyto komplexní typy umožňují podrobnější a přesnější vizuální znázornění dat, díky čemuž jsou přizpůsobivé různým oborům, od statistiky a ekonomie po obchod a logiku.
Co dělá šablonu Vennova diagramu dobrou?
Dobrá šablona Vennova diagramu je jednoduchá, ale univerzální a vizuálně přitažlivá. Zde jsou klíčové vlastnosti, které byste měli hledat:
- Přehledné rozvržení: Čistý a přehledný design pomáhá divákům rychle pochopit logické vztahy mezi sadami.
- Škálovatelnost: Prázdné Vennovy diagramy by měly být přizpůsobivé, aby mohly reprezentovat více sad bez ztráty přehlednosti.
- Předdefinované tvary: Musíte najít kruhy nebo jiné tvary, které jsou již nakreslené, s jasně označenými překrývajícími se oblastmi, připravené k vyplnění relevantními informacemi.
- Přizpůsobení: Uživatelé by měli mít možnost snadno upravovat popisky, barvy a tvary v šabloně tak, aby vyhovovaly jejich konkrétním potřebám a preferencím.
- Přesnost: Velikost a překrývání tvarů by měly přesně odrážet vztahy mezi množinami ve váženém Vennově diagramu.
- Kompatibilita: Šablona by měla být k dispozici ve formátech kompatibilních s běžnými softwarovými nástroji, což umožňuje snadnou úpravu a integraci do prezentací nebo dokumentů.
- Pokyny: Některé šablony mohou obsahovat výzvy, pokyny nebo ukázkový obsah, které vám pomohou správně zadat vaše informace ??
5 šablon Vennových diagramů k použití
Ať už chcete spolupracovat na projektu se svým týmem, vytvořit poutavou prezentaci nebo otestovat své studenty, připravili jsme pro vás pět špičkových bezplatných šablon Vennových diagramů, které vyhovují různým konceptům. Každá z nich má jedinečný styl a funkčnost, tak se do toho pusťme! ?
1. Šablona Vennova diagramu ClickUp
Šablona Vennova diagramu ClickUp vám poskytuje nástroje k prezentaci složitých, neuspořádaných informací přístupným způsobem. Nástroj pro tvorbu Vennových diagramů vám pomůže definovat, co chcete vizualizovat, a usnadní efektivní brainstorming.
První věc, kterou je třeba si zapamatovat, je, že se jedná o vysoce škálovatelnou šablonu Whiteboard a ClickUp Whiteboards jde nad rámec pouhého skicování. Poskytují platformu pro spolupráci v reálném čase, která umožňuje členům týmu okamžitě zachytit nápady bez zmatků nebo překrývání, ať už spolupracují na dálku nebo ve stejném fyzickém prostoru. ?
Můžete přidělit úkoly členům svého týmu, aby shromáždili data, porovnali všechny prvky a vizualizovali souvislosti, a to vše na jednom místě. Vytvořte dokument ClickUp Doc, abyste definovali účel Vennova diagramu, a sdílejte jej se svým týmem.
Jakmile máte data, začněte nakreslením kruhů, které se protínají uprostřed. Tato základní struktura představuje společné rysy a rozdíly mezi skupinami. Odlišuje tuto šablonu od podobných vizuálních nástrojů, jako jsou šablony vývojových diagramů (které popisují proces) nebo šablony myšlenkových map (pro kreativní brainstorming).
Označte každý kruh jednou ze sběrných dat, které jste shromáždili, a přejděte do zobrazení tabule, abyste je zmapovali. Úpravou velikosti kruhů zajistíte, že relativní význam kategorie, kterou představují, bude okamžitě rozpoznán.
Nakonec přepněte do zobrazení tabulky a přidejte do diagramu konkrétní datové body. Tato metoda mapování vám možná připomene šablony matic nebo jejich tabulkové protějšky, šablony databází. Konečný výsledek je však odlišný, protože neobsahuje mřížky, řádky ani sloupce. Umístěte datové body do kruhů, aby představovaly jednotlivé prvky každé sady, a společné body umístěte do překrývající se oblasti.
2. Šablona Vennova diagramu se 3 kruhy pro Microsoft Word od TemplateLab
Šablona Vennova diagramu se 3 kruhy pro Microsoft Word od TemplateLab může na první pohled vypadat složitě, ale nebojte se – je zcela přizpůsobitelná. Až na počet kruhů, který je patrný již z názvu!
Tuto šablonu budete muset použít v aplikaci Microsoft Word, protože online verze Wordu ji zatím nepodporuje. Jelikož šablonu nelze použít online, možná budete muset využít jiné nástroje pro spolupráci, abyste shromáždili nápady nebo data od svého týmu.
Nejprve se rozhodněte, které tři sady chcete v diagramu porovnat, a určete, co mají společného. Otevřete šablonu v aplikaci Word a začněte vyplňovat textová pole v každém kruhu a překrývající se oblasti.
Mějte na paměti, že tato základní šablona vám umožňuje vyplnit pouze prostor společný pro všechny tři kruhy. Pokud tedy chcete prezentovat složitější zjištění týkající se dvou skupin, ale vyloučit třetí, možná budete muset hledat jinde.
Jakmile zadáte data a zkontrolujete, zda neobsahují chyby, je čas si užít zábavu s přizpůsobením. Můžete změnit vše kromě základního tvaru. Ale pozor, přílišné úpravy textových polí mohou způsobit, že design bude vypadat trochu ošuntěle. Pokud vám původní design nevyhovuje, je nejlepší ponechat výchozí obrys, ale můžete změnit pozadí a záhlaví, aby byl jedinečný. ✨
3. Šablona Vennova diagramu pro Google Slides od Slidesgo
Šablona Vennova diagramu pro Google Slides od Slidesgo nabízí významnou výhodu oproti předchozímu konkurentovi. Lze ji použít online v Google Workspace. Vennův diagram navíc sestává z 29 editovatelných snímků, takže určitě najdete alespoň několik designů, které se vám budou líbit. Některé však mohou být na první pohled trochu složité, což poněkud odporuje účelu použití Vennova diagramu pro jasnou vizualizaci dat.
Přizpůsobení prezentace je obecně velmi jednoduchý proces. Máte k dispozici celou řadu možností, díky nimž si můžete design přizpůsobit podle svých představ:
- Změna barev: Přizpůsobte barvy jednotlivých snímků pouhými několika kliknutími.
- Přidejte obrázky a text: Snadno přidejte obrázky a nová textová pole podle svých potřeb.
- Úprava prvků: Přesouvejte, měňte velikost nebo odstraňujte libovolné prvky na snímku a vytvořte tak dokonalé rozvržení.
- Vyberte jiné téma: Změňte celé téma, abyste zachovali jednotný vzhled všech snímků.
- Vložte obrázek na pozadí: Přidejte logo nebo jiný obrázek na pozadí každého snímku.
- Upravte téma: Zajistěte, aby vaše vlastní volba barev byla v celé prezentaci použita konzistentně.
Prezentaci lze uložit na Google Drive, kde ji můžete kdykoli přizpůsobit a otevřít. Kromě toho můžete soubory PDF uložit pro použití offline.
I když můžete smazat všechny nepotřebné snímky, uživatelé bezplatné verze musí pamatovat na to, aby ponechali snímek „credits“, aby byl design správně přiřazen.
4. Šablona Vennova diagramu se dvěma kruhy pro Microsoft Word od Education World
Education World je oceněný online zdroj pro pedagogy, který nabízí různé obsahy a nástroje pro zlepšení výuky a učení. Jeho šablona Vennova diagramu se dvěma kruhy pro Microsoft Word je základní rámec, který mohou učitelé použít pro testy.
Není možné si splést, co je co – obsahuje dva kruhy, překrývající se oblast a tři textová pole, která lze vyplnit datovými body, takže je ideální pro studenty, kteří se s tímto konceptem teprve seznamují. ??
Šablonu lze upravovat v aplikaci Microsoft Word, ale ne v aplikaci Word online. Její design však naznačuje, že nikdy nebyla určena k použití online. Pokud jste učitel a hledáte snadno tisknutelnou, jednoduchou šablonu Vennova diagramu, kterou můžete rozdávat ve třídě, nemusíte hledat dál.
Ačkoli je v aplikaci Word možné provést určité úpravy, nejlepší je zachovat jednoduchost a měnit pouze text podle potřeby – většina učitelů shledává, že šablona v původní podobě je vše, co potřebují.
5. Šablona Vennova diagramu pro PowerPoint od SlideBazaar
Šablona Vennova diagramu pro PowerPoint od SlideBazaar je plně přizpůsobitelná v aplikaci PowerPoint i online. Je k dispozici ve dvou velikostech, 4×3 a 16×9, každá s režimem světlým a tmavým.
Šablona obsahuje tři kruhy různých barev, ale formát můžete upravit odstraněním jednoho kruhu nebo přidáním dalších kruhů a vytvořit tak složitější Vennův diagram. Chcete to trochu ozvláštnit? Tvary, které přidáte, nemusí být nutně kruhy! Popusťte uzdu své fantazii – můžete experimentovat s hvězdami, mraky nebo dokonce trojrozměrnými tvary, jako jsou kostky nebo válce. ?
Velikost tvarů váženého Vennova diagramu lze snadno změnit. Můžete také změnit jejich umístění tak, aby se některé nepřekrývaly, což je ideální pro znázornění exkluzivních sad.
Pozadí je také přizpůsobitelné, což vám umožňuje importovat vlastní obrázky, jako je logo. Můžete také přizpůsobit všechny barvy a písma tak, aby odrážely vaši značku.
Sdílejte svůj diagram prostřednictvím Microsoft SharePoint , pokud jste šablonu nahráli do aplikace PowerPoint online. Případně ji uložte do počítače jako soubor PPT, PTD nebo JPEG.
Přineste nové poznatky a přehlednost s ClickUp
Ať už jste profesionál usilující o efektivitu, pedagog zapojující studenty nebo jednotlivec hledající vizuálně atraktivní způsob prezentace informací, náš výběr šablon Vennových diagramů nabízí něco pro každého. Pro ty, kteří hledají intuitivní nástroj podporující kreativitu a spolupráci, je šablona Vennova diagramu od ClickUp špičkovou volbou, která krásně vyvažuje funkčnost a styl.
Funkce Whiteboard od ClickUp překračuje rámec tradičních Vennových diagramů a nabízí možnosti spolupráce v reálném čase, přiřazování úkolů, přizpůsobitelné zobrazení a hladkou integraci s dalšími nástroji ClickUp.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a užijte si kolaborativní a analytický přístup k diagramům, který je vhodný pro práci v týmu na dálku i osobně a revolučním způsobem změní váš způsob práce s daty. ?