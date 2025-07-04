Nejlepší alternativy a konkurenti Confluence v roce 2026

Spolupráce v týmu dnes vypadá jinak než před pěti lety.
Dnes jsou týmy vzdálené, rozptýlené a pracují rychleji než kdykoli předtím. Potřebují víc než jen statickou wiki – potřebují propojené, prohledávatelné znalosti v reálném čase, které jsou součástí jejich pracovních postupů. Ačkoli je Confluence již dlouho oblíbenou volbou pro dokumentaci, mnoho týmů naráží na překážky v podobě jeho složitosti, omezených funkcí pro spolupráci a izolovaného prostředí.
Sestavili jsme seznam nejlepších alternativ k Confluence, které jdou nad rámec tradičních wiki. Ať už hledáte dokumentaci založenou na umělé inteligenci, integrované řízení projektů nebo modernější uživatelské rozhraní, v tomto seznamu si určitě vyberete.
Pojďme prozkoumat vaše možnosti.
📊 Výzkumy ukazují: 60 % zaměstnanců se domnívá, že sdílení znalostí v jejich organizaci je nedostatečné, a 63 % organizací uvádí nedostatečné přijetí ze strany uživatelů jako hlavní překážku úspěchu v oblasti správy znalostí. Vytvoření kultury sdílení je zásadní.
Proč hledat alternativu k Confluence?
Vzhledem k tomu, že spolupráce se stává dynamičtější a rozptýlenější, týmy potřebují nástroje, které jsou rychlejší, intuitivnější a snadněji škálovatelné. Při používání Confluence v práci jsem narazil na celou řadu problémů. Mezi ty hlavní patří
- Zpožděná zákaznická podpora: Často se mi stávalo, že jsem na pomoc od týmu zákaznické podpory Confluence čekal déle, než jsem očekával. To je problém, když je potřeba okamžitá pomoc k vyřešení časově citlivého problému
- Náročná křivka učení: Orientace v jeho funkcích a porozumění jeho terminologii byly docela výzvou, zejména pro nováčky v mém týmu. Confluence vyžaduje značnou investici času a úsilí, aby se člověk plně zorientoval v používání platformy
- Pomalá vyhledávací funkce: Vyhledávání konkrétních informací nebo zdrojů v mém pracovním prostoru často trvá déle, než by mělo, což narušuje můj pracovní rytmus a snižuje efektivitu
- Složité řízení oprávnění: Je těžké zjistit, kdo může upravovat nebo přispívat na konkrétní stránky, nebo nakonfigurovat oprávnění tak, aby odpovídala potřebám mého týmu
- Problémy při společném vytváření obsahu: Když více lidí současně upravuje stejný dokument, je obtížné koordinovat úpravy, což vede ke konfliktům verzí
S ohledem na tyto opakující se problémy jsem vybral alternativy k Confluence, které umožňují plynulou spolupráci, nabízejí rychlý přístup k informacím a udržují produktivitu týmů.
Jak jsme vybrali nejlepší alternativy k Confluence
Nástroje jsme testovali, porovnávali a filtrovali na základě skutečných potřeb týmu. Při sestavování tohoto seznamu jsme desítky nástrojů hodnotili podle klíčových faktorů, jako jsou:
- Snadné použití: Jak intuitivní je rozhraní, zejména pro nové uživatele a mezifunkční týmy
- Funkce pro spolupráci: Úpravy v reálném čase, komentáře, přidělování úkolů a oznámení
- Správa znalostí: Jak dobře nástroj zvládá dokumenty, wiki, vyhledávání a správu verzí
- Integrace: Kompatibilita s oblíbenými pracovními nástroji, jako jsou Slack, Google Drive a Microsoft 365
- Ceny a škálovatelnost: Zda je nástroj vhodný pro malé týmy a zda se dokáže přizpůsobit rostoucím firmám
- Zpětná vazba od zákazníků: Analyzovali jsme nejnovější recenze na G2, Capterra a Trustpilot, abychom zjistili, co se uživatelům líbí – a co ne.
Nejlepší alternativy k Confluence v kostce
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|– Dokumenty + úkoly + AI na jednom místě – Propojené vyhledávání v rámci pracovního prostoru – Automatizace a dashboardy
|Týmy, které chtějí projektové řízení + dokumenty v jednom nástroji
|Trvale bezplatný tarif; Možnost přizpůsobení pro podniky
|Notion
|– Blokový editor pro dokumenty a databáze – Psaní a shrnování pomocí AI – Spolupráce v reálném čase
|Malé až středně velké týmy vytvářející flexibilní interní wiki
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 $ za uživatele a měsíc
|Google Drive
|– Úpravy v reálném čase v Docs, Sheets, Slides – Inteligentní vyhledávání a návrhy souborů – Synchronizace napříč zařízeními
|Týmy, které již používají Google Workspace
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 6 $ za uživatele a měsíc (Workspace)
|Nuclino
|– Rychlé, minimalistické uživatelské rozhraní s více zobrazeními – Společná editace v reálném čase – Grafické zobrazení a AI Sidekick
|Malé týmy pracující na dálku, které potřebují rychlou a strukturovanou dokumentaci
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 6 $ za uživatele a měsíc
|SharePoint
|– Knihovny dokumentů s metadaty a správou verzí – Intranetové stránky s hlubokou integrací s MS 365 – Přístup na základě oprávnění
|Podnikové týmy využívající ekosystém Microsoft
|Ceny placených tarifů začínají na 5 $ za uživatele a měsíc; k dispozici jsou také ceny pro podniky
|Quip
|– Dokumenty + tabulky + chat na jednom místě – Integrace s Salesforce CRM – Spolupráce v reálném čase s šablonami
|Týmy zaměřené na Salesforce, které potřebují synchronizaci dokumentů a CRM
|Ceny placených tarifů začínají na 10 $ za uživatele a měsíc; ceny pokročilých tarifů dosahují až 100 $ za měsíc
|Asana
|– Zobrazení ve formě seznamu, tabule, kalendáře a časové osy – Sledování cílů a portfolia – Více než 200 integrací
|Týmy řídící strukturované projekty s flexibilními pracovními postupy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10,99 $ za uživatele a měsíc.
|Dropbox Paper
|– Úpravy v reálném čase s multimediálním obsahem – Seznamy úkolů a komentáře v dokumentech – Šablony pro schůzky a plánování
|Kreativní nebo obsahové týmy, které potřebují jednoduché dokumenty s bohatým mediálním obsahem
|Zdarma s Dropboxem; funkce závisí na úrovni tarifu Dropboxu
|Zoho Learn
|– Kombinace znalostní báze a LMS – Nástroj pro tvorbu kurzů s kvízy a analytikou – Vlastní portály a řízení přístupu
|Týmy, které potřebují školení + interní správu znalostí
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify (Express/Pro) s individuálními cenovými úrovněmi
|Document360
|– Editor Markdown + WYSIWYG – Nástroje AI pro inteligentní vyhledávání a FAQ – Podpora veřejných i soukromých znalostních bází
|Týmy, které vytvářejí jak veřejná centra nápovědy, tak interní wiki
|Placené tarify začínají na 149 $ za projekt a měsíc; individuální ceny pro Enterprise+
Aktuální informace o cenách najdete na webových stránkách daného nástroje. *
10 nejlepších alternativ k Confluence
1. ClickUp
ClickUp, univerzální aplikace pro práci, mění způsob, jakým týmy spolupracují, spravují znalosti a plní úkoly. Zatímco Confluence je známá svými funkcemi pro dokumentaci a wiki, ClickUp jde o několik kroků dál – kombinuje dokumenty, úkoly, řízení projektů, AI a automatizaci v jediné sjednocené platformě.
S ClickUp Docs můžete vytvářet krásné dokumenty pro spolupráci, které jsou přímo propojeny s vašimi úkoly, projekty a pracovními postupy. Už nemusíte přepínat mezi Confluence pro dokumentaci a jinými nástroji pro řízení projektů – v ClickUp je vše propojeno.
Na rozdíl od Confluence, který je primárně wiki, ClickUp začleňuje správu znalostí do vašeho každodenního pracovního postupu. Díky funkci Connected Search můžete okamžitě najít jakýkoli dokument, úkol nebo komentář v celém vašem pracovním prostoru.
Díky automatizacím a dashboardům v ClickUp posouvá spolupráce rámec statické dokumentace. Spouštějte akce při aktualizaci dokumentů, dokončení úkolů nebo přidání komentářů – všichni tak budou informováni bez nutnosti ručního zásahu. Vytvářejte dashboardy pro sledování aktualizací dokumentace, příspěvků týmu nebo postupu projektu – vše v reálném čase.
ClickUp Brain přináší umělou inteligenci přímo do vaší dokumentace a správy znalostí. Okamžitě generujte souhrny dlouhých dokumentů nebo poznámek z jednání. Požádejte Brain, aby našel odpovědi ve vašich dokumentech, úkolech nebo komentářích – už žádné nekonečné hledání.
Nasazení agentů ClickUp AI k automatizaci opakujících se procesů, správě rutinních úkolů v oblasti dokumentace a proaktivnímu vyhledávání důležitých znalostí uvolní váš tým, aby se mohl soustředit na práci s vysokým dopadem.
⭐️ Bonus: S ClickUp Brain získáte přístup k několika modelům umělé inteligence – včetně Claude a ChatGPT – pro rychlejší a flexibilnější práci.
Velikost týmu: Malé až podnikové týmyPro koho je ClickUp vhodný? Použijte jej, když:
- Jste unaveni z toho, jak musíte samostatně žonglovat s Confluence, tabulkami a nástroji pro řízení projektů?
- Chcete mít dokumenty, úkoly, projekty a správu znalostí na jedné platformě
- Váš tým potřebuje pracovní postupy založené na umělé inteligenci a propojenou spolupráci
⚙️ Funkce
- Přidávejte tabulky, obrázky, bloky kódu a dokonce i vkládané úkoly, dashboardy nebo pohledy přímo do svých dokumentů a vytvořte si tak znalostní báze bohaté na kontext
- Uspořádejte dokumenty do vnořených složek, prostorů a seznamů – odrážejte tak strukturu svého týmu a usnadněte vyhledávání informací.
- Ovládejte, kdo může dokumenty prohlížet, upravovat nebo komentovat – sdílejte je se svým týmem, hosty nebo celou společností.
- Ukládejte často používané dokumenty jako šablony a rychle k nim přistupujte
- Propojte ClickUp s více než 1000 aplikacemi třetích stran, včetně HubSpot, Salesforce, OneDrive, Microsoft Teams, Figma, GitHub a dalších
✅ Výhody
- Hladce propojuje dokumenty s úkoly, časovými osami a pracovními postupy
- Díky integrované umělé inteligenci je tvorba a vyhledávání znalostí rychlejší a chytřejší
„ClickUp nahrazuje několik aplikací jedním výkonným pracovním prostorem… Dokumenty, úkoly a AI v jednom nástroji – to je revoluční změna.“
- Noví uživatelé mohou být ohromeni širokou škálou funkcí
- Některé pokročilé funkce umělé inteligence jsou k dispozici pouze v placených tarifech
„Zpočátku je třeba se trochu zaučit, ale jakmile to člověk pochopí, opravdu to změní způsob, jakým pracujeme.“
🔌 Integrace
Integrace s: Slack, Google Workspace, Microsoft Teams, GitHub, Zoom, Dropbox, OneDrive a dalšími
Ceny
Hodnocení G2 a Capterra
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Doporučuji ClickUp?
Rozhodně – ClickUp není jen alternativou k Confluence, je to kompletní pracovní prostor. Získáte výkonné nástroje pro dokumentaci plus řízení projektů, AI, automatizaci a reporting – vše pod jednou střechou. Je vytvořen pro týmy, které chtějí méně nástrojů, rychlejší spolupráci a chytřejší pracovní postupy.
💡 Tip od profesionála: Vytvoření a správa wiki může být časově náročný projekt – ale nemusí to tak být! Šablona Wiki od ClickUp vám pomůže zefektivnit proces organizování, třídění a sdílení důležitých informací ve vaší organizaci.
2. Notion
Notion je univerzální pracovní prostor typu „vše v jednom“, který kombinuje pořizování poznámek, wiki, databáze a jednoduché řízení projektů. Jeho blokový editor usnadňuje kombinování textu, médií, tabulek a vložených souborů – vše na jednom plátně.
Síla Notion spočívá v jeho flexibilitě: týmy mohou vytvářet vše od interních znalostních bází a zápisů z jednání až po nástroje pro sledování klientů a redakční kalendáře. Díky rostoucím schopnostem umělé inteligence se také stává chytřejším v oblasti tvorby obsahu, podpory výzkumu a shrnování dokumentů.
Velikost týmu: Malé až středně velké týmyPro koho je Notion vhodný? Použijte jej, když:
- Chcete přehledný a intuitivní pracovní prostor, který se snadno přizpůsobí
- Váš tým potřebuje flexibilní dokumenty, seznamy úkolů a databáze na jednom místě
- Chcete rychle spustit interní wiki nebo strukturovaný obsah bez technické složitosti
- Úpravy pomocí bloků – přetahování textu, obrázků, tabulek atd.
- Databáze s více zobrazeními (tabulka, seznam, galerie, kanban, kalendář)
- Spolupráce v reálném čase s vloženými komentáři a zmínkami
- Notion AI (k dispozici ve vyšších tarifech) pro generování obsahu, shrnutí schůzek, otázky a odpovědi a návrhy s ohledem na kontext
- Desítky vestavěných šablon pro wiki, roadmapy, CRM a další
- Snadné použití a vysoká flexibilita – rychlé nastavení, není potřeba žádné školení
- Nástroj typu „vše v jednom“ – nahraďte několik aplikací stránkami, úkoly, databázemi a umělou inteligencí v jednom pracovním prostoru
„Flexibilita Notionu je bezkonkurenční… Můžu vytvářet dokumenty, tabulky a dokonce i mini CRM bez nutnosti programování.“
- Omezená oprávnění pro větší organizace – s růstem týmů se řízení přístupu stává chaotickým
- Chybějící funkce a poklesy výkonu — uživatelé hlásí chybějící funkce, pomalé chování aplikace a občasné potíže s funkcí drag-and-drop nebo přepínači
„Notion je skvělý pro malé týmy, ale jakmile se rozrostete, správa oprávnění se stane chaotickou.“
- Zdarma
- Plus: 10 $/uživatel/měsíc (roční); 12 $/měsíc při měsíční fakturaci
- Business: 20 $/uživatel/měsíc (roční); 24 $/měsíc při měsíční fakturaci
- Enterprise: Ceny na míru
- Notion AI je součástí tarifů Business a Enterprise; uživatelé tarifů Free a Plus získají jednorázovou zkušební verzi s 20 odpověďmi
- G2: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2500 recenzí)
🤔 Doporučuji Notion?
Ano – pokud jste malý až středně velký tým, který chce přehledné a přizpůsobitelné centrum pro dokumenty, poznámky a jednoduché databáze. Notion vám umožní nahradit několik nástrojů jedním elegantním pracovním prostorem – bez náročného zaškolování. Pokud však váš tým vyžaduje oprávnění na podnikové úrovni, hlubokou integraci s ekosystémy SaaS nebo spolehlivý výkon, pravděpodobně z něj brzy vyrostete.
📮 ClickUp Insight: 46 % znalostních pracovníků spoléhá na kombinaci chatu, poznámek, nástrojů pro řízení projektů a týmové dokumentace, jen aby měli přehled o své práci. Pro ně je práce roztříštěná napříč nesouvislými platformami, což ztěžuje udržení pořádku. Jako univerzální aplikace pro práci vše sjednocuje ClickUp. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat a ClickUp Brain je veškerá vaše práce centralizována na jednom místě, prohledávatelná a hladce propojená. Rozlučte se s přetížením nástroji – přivítejte snadnou produktivitu.
3. Google Drive
Google Drive je cloudová platforma pro ukládání dat a spolupráci, která je součástí sady Google Workspace. Umožňuje týmům ukládat, sdílet a spolupracovat na souborech v reálném čase pomocí aplikací Docs, Sheets, Slides a dalších. Díky výkonnému vyhledávání, historii verzí a plynulé synchronizaci napříč zařízeními je spolehlivým pracovním prostorem jak pro jednotlivce, tak pro týmy.
Díky hluboké integraci s Gmailem, Kalendářem, Meetem a dalšími aplikacemi Google je Google Drive ideální pro týmy, které chtějí mít vše v jednom ekosystému.
Velikost týmu: Malé až podnikové týmyPro koho je Google Drive vhodný? Použijte jej, když:
- Potřebujete spolehlivé cloudové úložiště s flexibilními možnostmi sdílení
- Váš tým chce spolupracovat v reálném čase na dokumentech, tabulkách a prezentacích
- Již používáte Gmail nebo jiné aplikace Google Workspace
- Společná editace v reálném čase v Google Docs, Sheets a Slides
- Chytré návrhy vyhledávání založené na umělé inteligenci
- Historie verzí a automatické ukládání u všech souborů
- Bezpečné sdílení souborů s oprávněními založenými na rolích
- Offline přístup a synchronizace mezi zařízeními
- Úzká integrace s Gmailem, Kalendářem a aplikacemi třetích stran
- Vynikající funkce pro spolupráci s editací v reálném čase
- Hladká integrace s nástroji Google Workspace
„Funkce Google Workspace pro plynulou spolupráci – úpravy v reálném čase, snadné sdílení souborů a integrované komunikační nástroje – zvyšují produktivitu a zlepšují týmovou práci.“
- Režim offline je omezený a občas nespolehlivý
- Organizace souborů může být chaotická kvůli sdíleným diskům a oprávněním
„Jednou z nevýhod je omezená funkčnost v režimu offline… složité formátování nebo pokročilé funkce v Docs a Sheets se ne vždy shodují s těmi v Microsoft Office.“
- Zdarma: 15 GB na uživatele
- Google One (pro jednotlivce): 100 GB: 1,99 $/měsíc 2 TB: 9,99 $/měsíc
- Google Workspace (pro firmy): Business Starter: 6 $/uživatel/měsíc Business Standard: 12 $/uživatel/měsíc Business Plus: 18 $/uživatel/měsíc Enterprise: cena na míru
- Business Starter: 6 $/uživatel/měsíc
- Business Standard: 12 $/uživatel/měsíc
- Business Plus: 18 $/uživatel/měsíc
- Podnikové řešení: Ceny na míru
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
🤔 Doporučuji Google Drive?
Ano – pokud již používáte Google Workspace nebo potřebujete jednoduchý, škálovatelný nástroj pro spolupráci v reálném čase a ukládání souborů. Je obzvláště užitečný pro hybridní týmy, které potřebují zůstat ve spojení prostřednictvím sdílených dokumentů a synchronizovaných dat. Mějte však na paměti, že jeho offline funkce a pokročilé formátování mohou některým pokročilým uživatelům nestačit.
4. Nuclino
Nuclino je jednotný pracovní prostor navržený pro rychlou správu znalostí bez rušivých vlivů a nenáročnou spolupráci. Díky přehledné úpravě v reálném čase a několika zobrazením – seznam, tabule, tabulka a graf – spojuje dokumenty, wiki, tabule a projekty na jednom místě. Funkce jako okamžité vyhledávání a AI Sidekick zvyšují jeho rychlost a použitelnost, což z něj dělá ideální volbu pro týmy, které chtějí přehlednost bez zbytečné složitosti.
Velikost týmu: Malé až středně velké týmyPro koho je Nuclino vhodné? Použijte jej, když:
- Chcete rychlý a intuitivní pracovní prostor, který funguje ihned po instalaci
- Váš tým se ve velké míře spoléhá na vyhledávání a rychlý přístup k dokumentům
- Potřebujete flexibilní dokumentaci, jednoduché sledování úkolů a integrované vizuální prvky
- Úpravy dokumentů v reálném čase s vloženými komentáři
- Různé zobrazení obsahu: seznam, nástěnka, tabulka a graf
- Integrované plátno pro tabule a diagramy
- Bleskurychlé vyhledávání a navigace pomocí klávesových zkratek
- AI Sidekick pro generování obsahu, otázky a odpovědi a tvorbu obrázků
- Historie verzí, auditní protokol a podrobné řízení oprávnění
- Integrace se Slackem, Google Drive, GitHubem a dalšími
- Neuvěřitelně rychlé a plynulé úpravy
- Přehledné uživatelské rozhraní, které eliminuje nepořádek a zaměřuje se na produktivitu
„Nuclino nabízí ideální rovnováhu mezi jednoduchostí a robustností“
- Omezené funkce pro vytváření reportů a pokročilé funkce pro řízení projektů
- Někteří uživatelé považují možnosti integrace za základní ve srovnání s konkurencí
„Moje největší výtka vůči Nuclinu je nedostatek transparentnosti ohledně jeho cenové struktury.“
- Zdarma: Až 50 položek, 2 GB úložného prostoru, omezený počet pláten
- Starter: 6 $/uživatel/měsíc (účtováno ročně)
- Business: 10 $/uživatel/měsíc (účtováno ročně)
- Enterprise: Ceny na míru
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
🤔 Doporučuji Nuclino?
Ano – Nuclino je vynikající volbou pro malé a střední týmy, které hledají přehledné, rychlé a intuitivní centrum pro dokumentaci, jednoduché sledování projektů a vizuální spolupráci. Je jednoduché na používání, dobře integrované a ideální pro týmy pracující na dálku nebo v hybridním režimu. Pokud však vaše pracovní postupy vyžadují pokročilé reportování, vysokou konfigurovatelnost nebo komplexní integrace, možná jinde najdete něco robustnějšího.
5. SharePoint
SharePoint je podniková platforma společnosti Microsoft pro intranety, knihovny dokumentů, týmové weby a bezpečné řízení obsahu. Umožňuje organizacím vytvářet interní webové portály, spolupracovat na souborech a automatizovat obchodní procesy pomocí nástrojů jako Power Automate a Power Apps. SharePoint také nabízí výkonné vyhledávání, správu verzí a těsnou integraci s OneDrive, Teams a širším ekosystémem Microsoft 365.
Velikost týmu: Středně velké až podnikové týmyPro koho je SharePoint vhodný? Použijte jej, když:
- Pro velké týmy zaměstnanců potřebujete centralizovaný intranet nebo centrum obsahu
- Váš tým se spoléhá na strukturované knihovny dokumentů, správu verzí a metadata
- Používáte Microsoft 365 a chcete hladkou integraci s Teams, aplikacemi Office a Power Platform
- Weby pro týmy a komunikaci pro interní portály
- Knihovny dokumentů s historií verzí, metadaty a společným psaním
- Podrobné řízení oprávnění na úrovni webu, knihovny a položky
- Integrované vyhledávání pro nalezení lidí, souborů a portálů v celé organizaci
- Nástroje pro přizpůsobení: webové součásti, vzhledy stránek, Power Apps, Power Automate
- Integrace s OneDrive, Teams, Outlookem a Power Platform
- Vhodné pro podniky: silná správa, dodržování předpisů, správa oprávnění
- Hluboká integrace s nástroji a službami Microsoft 365
„SharePoint nám poskytuje strukturu a zabezpečení, které potřebujeme ke správě dokumentů v celé naší organizaci.“
„SharePoint nám poskytuje strukturu a zabezpečení, které potřebujeme ke správě dokumentů v celé naší organizaci.“
- Rozhraní a nastavení mohou být pro uživatele bez technických znalostí složité a nepřehledné
- Pro malé týmy nebo jednoduché případy použití je to zbytečně moc
„Začátky se SharePointem byly skličující – rozhraní i terminologie působily zastarale a nebyly intuitivní.“
„Začátky se SharePointem byly skličující – rozhraní i terminologie působily zastarale a nebyly intuitivní.“
- SharePoint Plan 1: 5 $/uživatel/měsíc (samostatná licence, roční fakturace)
- SharePoint Plan 2: 10 $/uživatel/měsíc (samostatná verze)
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/uživatel/měsíc
- Microsoft 365 Enterprise E3/E5: zahrnuje SharePoint + kompletní sadu M365 (ceny na míru)
- G2: 4,3/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
🤔 Doporučuji SharePoint?
Ano – pro střední a velké organizace, které hledají bezpečné, integrované centrum pro obsah, dokumenty a intranetové prostředí. Jeho síla spočívá v dodržování předpisů, organizaci založené na metadatech a výkonném vyhledávání. Pro menší týmy nebo ty, které hledají jednodušší nástroje pro spolupráci, však může být SharePoint příliš těžkopádný nebo složitý na zavedení.
6. Quip
Quip je sada nástrojů pro spolupráci od společnosti Salesforce, která spojuje dokumenty, tabulky, chat a živá data ze Salesforce do jednoho sjednoceného pracovního prostoru. Je přizpůsobena pro moderní týmy – zejména ty, které používají Salesforce – a nabízí úpravy v reálném čase, integrovaný chat a robustní podporu pro mobilní zařízení. Quip pomáhá týmům zefektivnit pracovní postupy, sdílet znalosti a udržovat synchronizaci u klíčových dokumentů, jako jsou plány účtů nebo specifikace projektů.
Velikost týmu: Malé až podnikové týmyPro koho je Quip vhodný? Použijte jej, když:
- Potřebujete spolupráci v reálném čase na dokumentech, tabulkách a chatu
- Chcete do svého obsahu vložit živá CRM data ze Salesforce
- Dáváte přednost jednomu nástroji pro poznámky, tabulky, konverzace a šablony
- Společná úprava dokumentů a tabulek v reálném čase
- Živý chat a skupinové zasílání zpráv integrované do dokumentů
- Integrace se Salesforce s obousměrnou synchronizací a vkládáním dat z CRM
- Šablony pro plány účtů, plány uzavření obchodů, briefingy pro vedení
- Offline přístup prostřednictvím desktopových a mobilních aplikací
- Zabezpečení na podnikové úrovni (SSO, šifrování, správcovské ovládací prvky)
- Skvělé pro živou spolupráci s chatem a editací na jednom místě
- Díky těsné integraci se Salesforce mohou týmy pracovat přímo v dokumentech v kontextu CRM
„Quip zefektivňuje spolupráci na dokumentech díky úpravám v reálném čase, integraci chatu a přehlednému rozhraní – je ideální pro týmy, které hledají produktivitu a organizaci.“
- Offline funkce mohou být někdy nespolehlivé
- Možnosti formátování a práce s tabulkami nejsou tak pokročilé jako u některých konkurentů
„Jednou z nevýhod … je omezená funkčnost v režimu offline … složité formátování nebo pokročilé funkce v Docs a Sheets se ne vždy shodují s těmi v Microsoft Office. “
- Starter: 10 $/uživatel/měsíc (účtováno ročně); 12 $ při měsíčním vyúčtování
- Plus: 25 $/uživatel/měsíc (zahrnuje SSO, API)
- Advanced: 100 $/uživatel/měsíc (integrovaný do Salesforce, živá data CRM)
- Enterprise: Ceny na míru
- G2: 4,2/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
🤔 Doporučuji Quip?
Ano – pokud používáte Salesforce a chcete jednotný nástroj pro dokumenty, tabulky a chat, který zůstane úzce propojený s vaším CRM. Quip vyniká pro týmy, které vytvářejí plány účtů nebo dokumenty k obchodům přímo v Salesforce. Pokud však potřebujete silnější offline podporu, pokročilé formátování nebo výkon tabulkového procesoru, mohou existovat lepší možnosti.
7. Asana – Nejlepší pro organizaci dokumentů a úkolů
Asana je platforma pro správu práce a projektů, která týmům umožňuje efektivně plánovat, sledovat a řídit práci. Díky flexibilním zobrazením – seznam, tabule, kalendář, časová osa –, spolupráci v reálném čase, sledování cílů a funkcím založeným na umělé inteligenci se hodí pro širokou škálu použití. Asana, které důvěřuje více než 100 000 organizací, propojuje týmy napříč odděleními a zároveň zajišťuje, že práce zůstává sladěná a přehledná.
Velikost týmu: Malé až podnikové týmyPro koho je Asana vhodná? Použijte ji, když:
- Potřebujete univerzální zobrazení projektů, závislosti úkolů a správu pracovní zátěže
- Váš tým pracuje na dálku nebo je rozptýlený a potřebuje přehled o práci všech členů
- Chcete propojit práci s cíli („portfolia“) a spoléhat se na automatizaci
- Různé zobrazení projektů: Seznam, tabule, kalendář, časová osa, pracovní zátěž
- Závislosti úkolů a milníky
- Cíle, portfolia, dashboardy a reportování
- Nástroje AI pro návrhy pracovních postupů a automatizaci
- Formuláře, pravidla, šablony
- Více než 200 integrací, včetně Slacku, Google Workspace a Microsoft 365
- Zabezpečení pro podniky: SSO, ovládací prvky pro správce, auditní protokoly
- Flexibilní zobrazení a správa úkolů pomáhají týmům udržet pořádek
- Platforma je intuitivní a dobře se přizpůsobuje jak malým týmům, tak velkým organizacím
„Jako projektový manažer… považuji Asanu za jeden z nejintuitivnějších a nejefektivnějších nástrojů, se kterými jsem pracoval. … Mohu vizualizovat pracovní postupy, přidělovat úkoly a sledovat pokrok napříč několika projekty.“
- Někteří uživatelé zmiňují matoucí cenovou politiku kvůli minimálním požadavkům na počet licencí
- Pokročilé funkce a reporty vyžadují tarify vyšší úrovně
„Kontaktoval jsem podporu… přepojovali mě mezi třemi různými operátory… Žádná refundace. Jen odkaz na jejich ‚podmínky předplatného‘.“
- Zdarma: Až 10 uživatelů
- Starter: 10,99 $/uživatel/měsíc (účtováno ročně) nebo 13,49 $/měsíc
- Advanced: 24,99 $/uživatel/měsíc (účtováno ročně) nebo 30,49 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 500 recenzí)
🤔 Doporučuji Asanu?
Ano – Asana je skvělou volbou, pokud váš tým potřebuje strukturu, vizuální přehlednost a širokou škálu zobrazení pro správu úkolů a projektů. Zvládá vše od jednoduchých až po složité pracovní postupy, dobře se integruje a přizpůsobí se velikosti vaší organizace. Jen si dejte pozor na pravidla přidělování licencí a úrovně plánů – nedostatečná transparentnost cen může být někdy problémem.
8. Dropbox Paper – Nejlepší pro vkládání médií
Dropbox Paper je editor dokumentů pro spolupráci od Dropboxu, který kombinuje multimédia, správu úkolů a spolupráci v reálném čase v přehledném, minimalistickém pracovním prostoru. Týmy mohou vkládat obrázky, videa, úryvky kódu a další, zatímco komentáře, seznamy úkolů a @zmínky udržují projekty organizované. Paper se hladce integruje s úložištěm Dropboxu, Slackem, Zoomem a dalšími nástroji, což z něj dělá výkonný hub pro tvorbu obsahu a zpětnou vazbu.
Velikost týmu: Malé až středně velké týmyPro koho je Dropbox Paper vhodný? Použijte jej, když:
- Chcete editor dokumentů bez rušivých prvků, který podporuje smíšený obsah
- Váš tým potřebuje integrovaná média a snadné vkládání poznámek do dokumentů
- Dáváte přednost jednoduchému přidělování úkolů a zpětné vazbě přímo v dokumentu
- Podpora multimédií: vkládání videí, zvukových souborů, kódu, PDF a obrázků
- Spolupráce v reálném čase s viditelnou historií a přiřazením uživatelů
- Přiřazujte úkoly, @označujte kolegy a vkládejte komentáře přímo do dokumentů
- Šablony pro programy jednání, projektové plány a kreativní briefy
- Historie verzí s jasným sledováním autorství
- Integrace s Dropboxem, Slackem, Zoomem a Google Drive
- Minimalistické rozhraní, které se soustředí na obsah a spolupráci
- Podporuje různé typy médií a efektivní zadávání úkolů přímo v dokumentu
„Dropbox Paper má velmi přehledné a minimalistické uživatelské rozhraní… umožňuje organizovat poznámky ze schůzek, plány projektů, seznamy úkolů…“
- Omezené možnosti formátování ve srovnání s plně vybavenými textovými editory, jako jsou Docs nebo Word
- Desktopová aplikace je stále ve fázi beta a působí méně propracovaně než webová verze
„Ve srovnání s ostatními se Dropbox Paper jeví jako ‚odlehčený‘ nástroj… postrádá možnosti formátování a propracovanost aplikace.“
- Zdarma: Součástí každého účtu Dropbox (včetně Basic)
- Úložiště a další funkce v souladu s úrovněmi tarifů Dropboxu (např. Plus, Standard, Advanced, Enterprise)
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
🤔 Doporučuji Dropbox Paper?
Ano – pokud váš tým ocení minimalistický editor dokumentů s bohatými multimediálními možnostmi, integrovaným zadáváním úkolů a snadnou spoluprací. Skvěle se hodí pro kreativní sezení, poznámky z jednání a jednoduchou projektovou dokumentaci. Pokud však váš tým potřebuje rozsáhlé formátování, podporu offline nebo desktopový editor připravený pro produkční použití, je Dropbox Paper vhodnější jako doplněk – spíše než jako plnohodnotná náhrada – za robustnější nástroje pro zpracování textu.
9. Zoho Learn (dříve Zoho Wiki)
Zoho Learn je komplexní platforma pro správu znalostí a vzdělávání určená pro centralizovanou dokumentaci a strukturované školení. Umožňuje týmům vytvářet prostory, příručky, kurzy a kvízy spolu s robustními reporty – vše pod jednou střechou. Díky intuitivnímu vytváření kurzů, přizpůsobitelným portálům, historii verzí a integraci s tržišti je Zoho Learn ideální jak pro interní zaškolování, tak pro externí školení.
Velikost týmu: Malé až středně velké týmyPro koho je Zoho Learn vhodný? Použijte jej, když:
- Potřebujete kombinaci znalostní báze a LMS v jedné platformě
- Váš tým pravidelně vytváří kurzy, testy a strukturované výukové materiály
- Spravujete externí uživatele (zákazníky, partnery), kteří potřebují bezpečný přístup
- Editor pro spolupráci v reálném čase na článcích a příručkách
- Nástroj pro tvorbu kurzů s kvízy, časovači, postupným uvolňováním obsahu a certifikací
- Prostory a hierarchie pro organizovanou dokumentaci
- Historie verzí, přístup na základě rolí a auditní protokoly
- Konfigurovatelné portály pro interní i externí publikum
- Analytický panel s přehledy o kurzech a studentech
- Integrace napříč Zoho Suite a nástroji třetích stran
- Snadno použitelné rozhraní, které zjednodušuje zapracování a tvorbu kurzů
- Kombinuje správu znalostí a LMS pro interní i externí školení
„Snadno použitelné rozhraní a vše, co potřebujete k učení.“
- Nástroje pro vytváření reportů jsou základní a nelze je příliš přizpůsobit
- Omezené funkce kvízů – např. chybí dohled nad prohlížečem nebo duplikace otázek
„Jedním z omezení je absence funkce pro duplikování otázek v kvízech…“
- Zdarma: Až 5 uživatelů, 3 prostory, 5 příruček/kurzů, 1 GB úložného prostoru
- Express: X $/uživatel/měsíc (min. 5 uživatelů) – 10 prostorů, 50 příruček, 25 kurzů, sdílení chráněné heslem
- Professional: X $/uživatel/měsíc (min. 5 uživatelů) — neomezený počet prostorů/příruček/kurzů, kvízů, šablon, portálů
- Enterprise: Individuální cenová nabídka pro pokročilé potřeby
(Přesná cena za uživatele u tarifů Express a Professional závisí na počtu uživatelů)
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
🤔 Doporučuji Zoho Learn?
Ano – pro malé až středně velké týmy, které potřebují jak centralizovanou znalostní bázi, tak strukturované školení. Je ideální pro firmy, které školí zaměstnance, partnery nebo zákazníky, aniž by používaly samostatné platformy LMS. Ačkoli jeho možnosti reportování a kvízů nejsou pokročilé, jeho snadné použití a kombinované funkce z něj dělají silného konkurenta.
10. Document360
📝 Stručný popis
Document360 je přehledná platforma znalostní báze využívající umělou inteligenci, určená pro vytváření a správu interní i externí dokumentace. Nabízí editor Markdown/WYSIWYG, správu verzí, přizpůsobitelné portály a nástroje umělé inteligence, jako je „Ask Eddy“ pro automaticky generované často kladené otázky a inteligentní vyhledávání. Díky podpoře analytiky, správě oprávnění, lokalizaci a hladké integraci s nástroji helpdesku je Document360 šitý na míru moderním týmům, které potřebují přehlednost, dodržování předpisů a samoobslužnost.
🎯 Ideální pro
Velikost týmu: Malé až podnikové týmyPro koho je Document360 vhodný? Použijte jej, když:
- Potřebujete propracovaná veřejná centra nápovědy a bezpečné interní znalostní báze
- Váš tým se spoléhá na správu verzí, pracovní postupy a schvalovací procesy
- Chcete mít ve svých dokumentech integrovanou asistenci založenou na umělé inteligenci (vyhledávání, často kladené otázky, tvorba obsahu)
⚙️ Funkce
- Dva režimy úprav: Markdown a WYSIWYG
- Historie verzí, vrácení revizí a schvalovací pracovní postupy
- AI asistent („Ask Eddy“) pro generování obsahu, shrnutí a inteligentních odpovědí při vyhledávání
- Analýzy zobrazení stránek, trendů vyhledávání a chování čtenářů
- Vícejazyčná podpora a lokalizace
- Vlastní branding, CSS a správa domén
- Integrace se Slackem, Zendeskem, GitHubem a webhooky
- Podrobné uživatelské role, auditní protokoly, SSO, soulad s normou SOC 2
✅ Výhody
- Snadné nastavení, intuitivní rozhraní a rychlá integrace do stávajících pracovních postupů
- Dostupné ceny s komplexními funkcemi pro samoobslužnou správu i správu portálu
„Velmi snadná integrace… grafika a uživatelské rozhraní jsou velmi propracované… není to příliš nákladné.“
⚠️ Nevýhody
- Někteří uživatelé poukazují na zpoždění při zavádění nových funkcí nebo při vyřizování žádostí o podporu
- Možnosti přizpůsobení – zejména rozvržení článků – mohou působit omezeně ve srovnání s plnohodnotnými platformami CMS
„Implementace nových funkcí zabere hodně času… nejsou k dispozici všechny funkce, které jsme používali v MS Word.“
💰 Ceny
- Professional: ~149 $/měsíc za projekt
- Podnikání: ~299 $/měsíc za projekt
- Enterprise: ~499 $/měsíc za projekt
- Enterprise+: Ceny na míru (vyhrazená infrastruktura)
- Startupový program: 6 měsíců bezplatného využívání tarifů Business/Enterprise pro oprávněné společnosti
Cena zahrnuje neomezený počet článků, uživatelských účtů, integrací a funkcí umělé inteligence podle zvolené úrovně.
⭐ Hodnocení G2 a Capterra
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
🤔 Doporučuji Document360?
Ano – pokud hledáte moderní, bezpečnou a funkcemi nabitou platformu pro vytváření veřejných i interních znalostních bází. Díky nástrojům umělé inteligence, analytickým funkcím a uživatelsky přívětivému rozhraní je Document360 ideální pro střední a velké týmy, které spravují strukturovanou dokumentaci a podpůrné procesy. Menším týmům se cena může zdát poněkud vysoká, ale vzhledem k rozsahu funkcí nabízí skvělý poměr cena/výkon.
🏁 Závěrečný verdikt
Pokud váš tým přerostl Confluence – nebo prostě hledáte modernější, flexibilnější a intuitivnější alternativu – možností je spousta. Ať už potřebujete lepší spolupráci v reálném čase, rychlejší vyhledávání, těsnější integraci nebo vestavěnou AI, nástroje na tomto seznamu nabízejí něco, co Confluence nemá.
Od platforem zaměřených především na dokumentaci, jako jsou Document360 a Nuclino, až po pracovní prostory zaměřené více na spolupráci, jako jsou Notion a Google Drive, si můžete vybrat ten správný nástroj na základě vašich pracovních postupů a struktury týmu.
A pokud hledáte skutečně ucelené řešení pro dokumenty, řízení projektů, virtuální tabule a práci s využitím umělé inteligence – vše na jednom místě – rozhodně se vyplatí podívat se na ClickUp.