Podle průzkumu Supply Chain Brain plánuje 85 % vedoucích pracovníků v roce 2026 zvýšit výdaje na umělou inteligenci a každý pátý očekává nárůst těchto výdajů o 20 % nebo více. Přesto se mnoho týmů zabývajících se dodavatelským řetězcem stále spoléhá na ruční rozhodování, které každý den ovlivňuje náklady, zásoby a služby.
Tato příručka vás provede tím, jak funguje umělá inteligence v řízení dodavatelského řetězce, jakým způsobem řeší skutečné provozní problémy a jak připravit váš tým na její zavedení, aniž byste přidávali další nástroje do vašeho již tak přeplněného technologického portfolia.
Co je to umělá inteligence v řízení dodavatelského řetězce?
Umělá inteligence v řízení dodavatelského řetězce se týká využití inteligentních technologií, jako je strojové učení a prediktivní analytika, k zefektivnění a zinteligentnění celého procesu pohybu zboží, od plánování a nákupu až po výrobu a dodání.
Místo toho, aby se spoléhala pouze na striktní pravidla a historické průměry, umělá inteligence se učí vzorce z vašich provozních dat (objednávky, zásoby, dodací lhůty, výkonnost dodavatelů) a externích signálů (počasí, dopravní situace, narušení), a následně doporučuje nebo automatizuje rozhodnutí.
Jak funguje umělá inteligence v řízení dodavatelského řetězce?
Systémy umělé inteligence shromažďují obrovské množství dat ze zdrojů, jako jsou senzory IoT na zásilkách, ERP systém vaší společnosti a dokonce i externí meteorologické kanály. Poté pomocí algoritmů hledají vzorce a vytvářejí předpovědi.
Tento proces se skládá z několika důležitých kroků:
- Vše začíná datovými signály: Umělá inteligence čerpá z interních zdrojů (objednávky, tržby, zásoby, kusovníky, výrobní plány, dodací lhůty, skenovací události) a externích zdrojů (počasí, dopravní situace, přetížení přístavů, ceny pohonných hmot, propagační akce, svátky, makroekonomické trendy). Následně vše vyčistí, standardizuje a sjednotí pomocí sdílených klíčů, jako jsou SKU, lokalita, časové období, dodavatel a přepravní trasa.
- Vytváří předpovědi na základě vzorců: Modely strojového učení se učí, co obvykle ovlivňuje výsledky, a poté předpovídají poptávku, odhadují předpokládané časy doručení a upozorňují na rizika zpoždění nebo narušení. Výstupem je obvykle číslo doplněné o míru nejistoty, například očekávaná poptávka podle SKU, lokality a týdne nebo pravděpodobnost, že zásilka dorazí se zpožděním.
- Přeměňuje předpovědi na rozhodnutí: Optimalizace zohledňuje při prognózách obchodní omezení, jako jsou cíle úrovně služeb, kapacita, pracovní síla, rozpočet, skladovací prostor a variabilita dodacích lhůt. Takto AI doporučuje opatření, jako je úprava bezpečnostních zásob, dřívější objednávání, vyvážení zásob mezi distribučními centry nebo přesun výroby mezi závody
- Přejde do pracovních postupů pro realizaci: Doporučení se buď předají plánovačům k posouzení, nebo při vysoké míře jistoty spustí automatizované pracovní postupy, jako je vytvoření nákupní objednávky, přesměrování zásilky, přeplánování pracovních příkazů, aktualizace slíbených termínů nebo eskalace následné komunikace s dodavatelem
- Učí se z výsledků v průběhu času: Umělá inteligence se zdokonaluje tím, že porovnává své předpovědi s tím, co se nakonec stalo, a poté aktualizuje modely na základě chyb v předpovědích, zpožděných dodávek, dopadů na služby a toho, která doporučení lidé přijali nebo odmítli
Různé typy umělé inteligence zvládají různé úkoly. Například počítačové vidění dokáže automaticky kontrolovat produkty na vady, zatímco zpracování přirozeného jazyka (NLP) dokáže analyzovat komunikaci od vašich dodavatelů. Nezapomeňte však, že umělá inteligence je jen tak dobrá, jak kvalitní data do ní vložíte.
Pokud jsou vaše data neuspořádaná nebo neúplná, budou takové i vaše výsledky.
Praktické způsoby, jak AI zlepšuje provoz dodavatelského řetězce
Zde uvádíme některé z nejpraktičtějších způsobů, jakými umělá inteligence zlepšuje každodenní provoz dodavatelského řetězce:
Prognóza poptávky a plánování
Po dlouhá léta se prognózy poptávky opíraly o minulé prodeje a kvalifikované odhady.
To často vede k jednomu ze dvou nepříznivých výsledků: buď vám dojdou zásoby a zklamete zákazníky, nebo vyrobíte příliš mnoho a zbytečně utratíte peníze za produkty, které leží na regálech.
Umělá inteligence tento problém řeší tím, že sleduje stovky různých signálů najednou. Analyzuje historická data o prodeji, ale zohledňuje také vaše marketingové akce, názory lidí na sociálních sítích, ekonomické trendy a dokonce i místní události, aby vytvořila prognózy, které se neustále aktualizují v reálném čase.
Společnost Gartner předpovídá, že do roku 2030 bude 70 % velkých podniků využívat prognózy dodavatelského řetězce založené na umělé inteligenci.
📌 Příklad: Díky tomuto přístupu využila společnost OTTO, významný online prodejce, funkce umělé inteligence pro prognózy v Google Cloud (včetně modelu TiDE na platformě Vertex AI) a zvýšila přesnost prognózování poptávky o 30 %.
Řízení a optimalizace zásob
Řízení zásob připomíná neustálou chůzi po laně. Pokud máte zásob příliš mnoho, vázáte hotovost a plýtváte skladovým prostorem. Pokud jich však máte příliš málo, riskujete ztrátu tržeb a dodatečné náklady za expresní dopravu.
Umělá inteligence vám pomůže najít dokonalou rovnováhu. Její algoritmy dokážou vypočítat ideální množství zásob pro každý jednotlivý produkt na každém místě, přičemž zohledňují faktory jako dodací lhůty dodavatelů a míru kolísání poptávky.
Umělá inteligence dokáže dokonce automatizovat doplňování zásob tím, že automaticky vytvoří objednávku v okamžiku, kdy vaše zásoby klesnou na určitou úroveň, takže vás nikdy nic nepřekvapí.
📌 Příklad: Společnost Starbucks zavedla systém počítání zásob založený na umělé inteligenci ve více než 11 000 vlastních prodejnách v Severní Americe, kde zaměstnanci skenují regály pomocí tabletu a umělá inteligence automaticky počítá položky a označuje produkty, jejichž zásoby se tenčí. Starbucks uvedl, že zavedení tohoto systému umožnilo rychlejší doplňování a konzistentnější dostupnost oblíbených surovin, a společnost poznamenala, že v prodejnách, kde byl systém již nasazen, se počet zásob zvýšil osminásobně.
Optimalizace tras a logistiky
Plánování jediné dodací trasy je překvapivě složité. Musíte zohlednit dopravní situaci, ceny pohonných hmot, rozvrhy řidičů, konkrétní časová okna pro doručení a kapacitu každého nákladního vozu. Pokusit se to vše řídit ručně pro celou flotilu je téměř nemožné.
Umělá inteligence to zvládá skvěle. Optimalizační algoritmy dokážou během několika sekund prozkoumat miliony možných tras a najít tu, která je nejlevnější a zároveň splňuje všechny vaše sliby ohledně doručení. A pokud se stane něco neočekávaného – například náhlá dopravní zácpa nebo urgentní objednávka na poslední chvíli – umělá inteligence dokáže okamžitě přepočítat nejlepší trasu. To je obzvláště užitečné pro doručování na poslední míli, které je často nejdražší částí celého logistického procesu.
📌 Příklad: Společnost UPS využívá systém ORION (On-Road Integrated Optimization and Navigation), který pomocí pokročilých algoritmů, umělé inteligence a strojového učení plánuje a průběžně optimalizuje doručovací trasy. Společnost UPS uvedla, že systém ORION jí od svého zavedení pomohl ušetřit přibližně 100 milionů mil a 10 milionů galonů paliva ročně.
Automatizace skladů
V rušném skladu může panovat chaos. Musíte koordinovat vychystávání, balení a expedici tisíců různých produktů, a to vše v časovém presu.
👀 Věděli jste, že? 29 % výrobců již využívá AI/ML na úrovni závodu nebo sítě k zefektivnění těchto operací.
Umělá inteligence pohání autonomní roboty, které pomáhají s vychystáváním zboží, určují nejvhodnější místo pro skladování každého produktu pro rychlý přístup a organizují objednávky v nejvhodnějším pořadí. Využívá také počítačové vidění pro úkoly, jako je automatická kontrola vad produktů nebo počítání zásob, aniž by bylo nutné, aby člověk skenoval každou krabici.
📌 Příklad: Amazon Sparrow je robotický systém s umělou inteligencí, který využívá počítačové vidění k identifikaci a vychystávání jednotlivých položek z kontejnerů a jejich přesunu v rámci logistického workflow. Je navržen tak, aby zvládal miliony různých produktů, což je jeden z nejtěžších problémů v automatizaci skladů, protože tvary a balení položek se velmi liší.
Na úrovni sítě Amazon popisuje tento druh robotiky jako podporu rychlejšího a konzistentnějšího plnění objednávek díky snížení počtu kroků při ruční manipulaci se zbožím a udržení plynulosti práce i při změnách objemu objednávek a rozmanitosti SKU.
Řízení rizik a předpovídání narušení
Řízení rizik vám pomůže tyto problémy včas identifikovat, abyste se vyhnuli stresu způsobenému závažným narušením dodavatelského řetězce. Bouře, uzavření přístavu nebo problémy s dodavatelem mohou vaši společnost stát miliony v ušlých tržbách a poplatcích za nouzovou přepravu, nemluvě o poškození vaší reputace u zákazníků.
Prediktivní řízení rizik vám pomůže tyto problémy předvídat. Systémy umělé inteligence mohou sledovat tisíce různých signálů rizika po celém světě – od finanční stability dodavatele a geopolitických událostí až po povětrnostní podmínky a přetížení přístavů.
Jakmile AI zjistí potenciální problém, upozorní vás na něj, čímž vám dá čas na reakci. Některé generativní nástroje AI mohou dokonce automaticky navrhnout záložní plán, například doporučit alternativního dodavatele nebo upravit váš výrobní plán.
📌 Příklad: Společnost Kraft Heinz vybudovala interní platformu s názvem Lighthouse, která čerpá data od dodavatelů, továren a distribučních center, aby předpovídala poptávku a preventivně upozorňovala na místa, kde může dojít k narušení služeb.
Společnost uvedla, že využití umělé inteligence prostřednictvím platformy Lighthouse přispělo ke zlepšení dodavatelského řetězce a mělo pozitivní dopad na podnikání, včetně nárůstu tržeb souvisejícího s konkrétními případy využití v dodavatelském řetězci.
Výhody umělé inteligence v řízení dodavatelského řetězce
Zde jsou konkrétní výhody, které můžete očekávat:
- Proměňuje plánování v rozhodnutí o umístění SKU: Umělá inteligence předpovídá poptávku na úrovni, na které provádíte operace (SKU, místo, časové okno), a poté přepočítává body pro objednání a bezpečnostní zásoby na základě volatility poptávky a variability dodacích lhůt
- Snižuje počet urgentních zásahů díky včasnému odhalení problémů: Namísto pozdního zjištění, že se kontejner zpozdí, umělá inteligence předpovídá riziko zpoždění a upozorňuje na zásilky, u nichž nebude možné dodržet termíny slíbené zákazníkům, takže týmy mohou nejprve využít levnější možnosti (změna dopravce, částečná dodávka, přerozdělení zásob)
- Zlepšuje OTIF: Umělá inteligence řadí výjimky podle dopadu na podnikání, například podle toho, která opožděná objednávka naruší výrobu příští týden nebo který výpadek zásob v distribučním centru zasáhne nejprodávanější SKU.
- Vyrovnává zásoby v rámci celé sítě: Umělá inteligence doporučuje přesuny mezi distribučními centry a prodejnami na základě lokálních změn poptávky a načasování příjmů zboží, takže chráníte regiony s vysokou poptávkou, místo aby došlo k nadměrnému zásobování jedné pobočky a ztrátě tržeb v jiné.
- Zrychluje práci ve skladu snížením počtu přesunů a oprav: Umělá inteligence vylepšuje rozvržení regálů a sekvencování tras vychystávání na základě historie objednávek (co se kupuje společně, co se prodává nejrychleji) a poté pomocí skenovaných dat a vizuálních kontrol dříve odhaluje chyby při vychystávání a vzorce poškození
Výzvy umělé inteligence v řízení dodavatelského řetězce
Je lákavé si myslet, že implementace umělé inteligence je jednoduchá, ale realita je složitější. Pokud se do toho pustíte bez přípravy, můžete narazit na vážné překážky, které způsobí zastavení projektu a vyčerpání rozpočtu.
Zde je několik reálných výzev, kterých si musíte být vědomi:
- Kvalita a dostupnost dat: Umělá inteligence je jen tak chytrá, jak chytrá jsou data, ze kterých se učí. Pokud jsou vaše data neuspořádaná, neúplná nebo uvězněná v oddělených, nespojených systémech, je váš projekt umělé inteligence od začátku odsouzen k neúspěchu
- Složitost integrace: Zprovoznění nového nástroje umělé inteligence ve vašich stávajících systémech – jako je ERP nebo software pro správu skladu – může vyžadovat značné technické úsilí
- Talent a řízení změn : Váš tým bude potřebovat nové dovednosti, aby mohl s umělou inteligencí efektivně pracovat. Můžete také narazit na odpor ze strany lidí, kteří jsou zvyklí dělat věci určitým způsobem a nedůvěřují doporučením umělé inteligence
- Údržba modelů: Model umělé inteligence, který dnes funguje bezchybně, může být v průběhu času méně přesný, jak se mění podmínky na trhu. Tyto modely je třeba neustále sledovat a přeučovat
- Správa a zaujatost: Pokud vaše historická data obsahují zaujatost, vaše AI se ji může naučit a ještě zesílit, což povede k chybným nebo nespravedlivým rozhodnutím
Jak připravit svůj dodavatelský řetězec na AI
Úspěšné zavedení umělé inteligence nespočívá tolik v samotné technologii, ale spíše v tom, zda je vaše organizace na ni připravena.
Zde je plán, který vám pomůže začít:
Provedete audit svých současných procesů a dat
Začněte tím, že zmapujete, jak dnes probíhá práce v rámci procesů, které ovlivňují náklady a služby, jako je plánování poptávky, doplňování zásob, příjem zboží, skladové vyřizování objednávek a plánování přepravy.
Při mapování si všimněte, kde se rozhodnutí pravidelně mění v nouzové situace, jako jsou chronické výpadky zásob na konkrétních místech nebo časté odchylky od plánu, které činí prognózy bezvýznamnými.
Poté si udělejte přehled o svých datech. Zjistěte, kde se nacházejí (ERP, WMS, TMS, tabulky), jak často se aktualizují a jaké problémy s kvalitou se nejčastěji vyskytují. Umělá inteligence má potíže, když jsou základní definice nekonzistentní, jako například duplicitní SKU, chybějící dodací lhůty, nespolehlivé skladové zásoby nebo nekonzistentní měrné jednotky.
Začněte s malým a měřitelným krokem. Vyberte si jednu oblast s velkým dopadem, kde jsou vaše data již poměrně dobře využitelná a kde lze zlepšení snadno měřit.
- Zaměřte se na jeden pracovní postup a omezený rozsah (například jednu kategorii produktů, jeden region nebo několik klíčových tras)
- Upřednostněte případy použití s jasnými metrikami, jako je přesnost prognóz, míra vyprodání zásob, OTIF nebo výdaje na urychlení dodávek
Vytvořte plán a stanovte měřitelné cíle
Zahájení projektu umělé inteligence bez jasného cíle je recept na katastrofu. Než vůbec začnete uvažovat o výběru nástroje, musíte definovat, jak bude vypadat úspěch.
Snažíte se zlepšit přesnost svých prognóz, snížit náklady na dopravu nebo rychleji reagovat na narušení?
Jakmile budete mít své cíle, vytvořte si plán postupného zavádění. Začněte s malým pilotním projektem, abyste ověřili přínos umělé inteligence, a poté postupujte dál. Pokusit se udělat vše najednou je častá chyba, která málokdy vede k úspěchu.
Ujistěte se, že máte podporu vedení a že jsou všechna oddělení na stejné vlně, protože projekt umělé inteligence v dodavatelském řetězci se dotkne mnoha různých částí vašeho podnikání.
Vyberte si správné nástroje a proškolte svůj tým
Umělá inteligence funguje jen tak dobře, jak dobře fungují systémy, které ji napájejí. Když jsou data o dodavatelském řetězci roztříštěna mezi ERP, WMS, TMS, sdílené disky a nekonečné tabulky, dochází k roztříštěnosti kontextu a k nekonečnému hromadění nástrojů.
Často kladené otázky
Tradiční automatizace se řídí pevnými, předem naprogramovanými pravidly, zatímco umělá inteligence se učí z dat a přijímá dynamická rozhodnutí, která se přizpůsobují novým informacím a měnícím se podmínkám.
Generativní AI vylepšuje plánování a prognózy dodavatelského řetězce tím, že integruje interní data, jako jsou tržby, zásoby a dodací lhůty, s externími signály, jako je počasí, propagační akce a změny na trhu. To umožňuje přesnější prognózy poptávky, rychlou simulaci scénářů a doporučení v téměř reálném čase pro akce, jako je objednávání, úpravy bezpečnostních zásob a změny ve výrobě nebo trasách.
Ne, umělá inteligence je nástroj, který rozšiřuje lidskou inteligenci tím, že zpracovává analýzu dat ve velkém měřítku, čímž manažerům uvolňuje ruce, aby se mohli soustředit na strategické vztahy, kreativní řešení problémů a řízení výjimek.
Standardní analytické nástroje vám řeknou, co se stalo v minulosti, zatímco software pro dodavatelský řetězec využívající umělou inteligenci předpovídá, co se stane v budoucnosti, a doporučuje nejlepší postup.