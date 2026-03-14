10 bezplatných šablon pro hodnocení potenciálních zákazníků (a jak si jednu vytvořit)

Pokud váš tým zpracovává všechny potenciální zákazníky stejným způsobem, váš prodejní proces již ztrácí čas. 🕰️
V dnešní době je totiž cílem bodového hodnocení potenciálních zákazníků zajistit, aby se pozornost nejprve věnovala těm správným potenciálním zákazníkům a aby následné kroky proběhly včas.
A abyste to zvládli dobře, potřebujete konzistentní systém hodnocení, který váš tým může používat napříč různými zdroji a kampaněmi.
V tomto příspěvku vám představíme 10 bezplatných šablon pro hodnocení potenciálních zákazníků, k čemu se každá z nich nejlépe hodí a jak vybrat tu správnou konfiguraci pro váš prodejní trychtýř.
Co je šablona pro hodnocení potenciálních zákazníků?
Šablona pro hodnocení potenciálních zákazníků je strukturovaný rámec, který pomáhá obchodním a marketingovým týmům přiřazovat potenciálním zákazníkům číselné hodnoty na základě pravděpodobnosti, že se stanou skutečnými zákazníky. Uspořádává kritéria používaná k hodnocení potenciálních zákazníků, jako jsou demografické údaje, informace o společnosti, chování při interakci a nákupní záměr.
Potenciální zákazník může například získat body za otevření marketingových e-mailů, návštěvu stránek s cenami, stažení materiálů nebo za to, že odpovídá profilu ideálního zákazníka (ICP). Čím vyšší je skóre, tím je potenciální zákazník vhodnější pro oslovení obchodním týmem.
Tento rámec také hodnotí potenciální zákazníky ve dvou hlavních dimenzích:
- Explicitní údaje: Informace, které potenciální zákazník poskytuje přímo, jako je jeho pracovní pozice, velikost společnosti a odvětví
- Implicitní data: Signály chování, které sledujete, jako je otevření e-mailů, návštěvy stránek a stahování obsahu
Jak vytvořit model hodnocení potenciálních zákazníků pomocí šablon
Našli jste šablonu pro hodnocení potenciálních zákazníků, ale je to jen prázdný list.
Aby byla šablona efektivní, musíte ji přizpůsobit svým prodejním datům a ICP. Podívejme se nyní na to, jak vytvořit model hodnocení potenciálních zákazníků, který přináší výsledky. 🛠️
1. Definujte svůj ICP
Váš model hodnocení potenciálních zákazníků je tak dobrý, jak dobře rozumíte svým nejlepším zákazníkům. Začněte tím, že si sepište firmografické a demografické charakteristiky vašich nejúspěšnějších uzavřených obchodů.
Prostudujte si stávající údaje o zákaznících a identifikujte vzorce týkající se velikosti společnosti, odvětví, pracovních pozic a geografické polohy.
📝 Příklad: Společnost poskytující SaaS řešení pro řízení projektů může definovat svůj ICP jako marketingové manažery nebo vedoucí provozních oddělení ve firmách poskytujících B2B SaaS služby s 50–500 zaměstnanci. Potenciální zákazník splňující tyto atributy by v modelu hodnocení potenciálních zákazníků získal vyšší skóre vhodnosti.
2. Identifikujte klíčové signály chování
Ne všechny akce jsou stejné.
Zmapujte konkrétní chování, které souvisí s cestou potenciálního zákazníka ke konverzi. Signály s vysokou mírou zájmu, jako je žádost o demo nebo návštěva stránek s cenami, by měly mít větší váhu než signály s nízkou mírou zájmu, jako je otevření jediného e-mailu nebo krátká návštěva webových stránek.
📝 Příklad: Předpokládejme, že potenciální zákazník z vaší cílové skupiny (ICP) navštíví váš web a stáhne si produktového průvodce (+5 bodů). O několik dní později se zúčastní webináře o vašem produktu (+10 bodů) a poté navštíví stránku s cenami (+15 bodů). Tyto akce naznačují rostoucí zájem, takže se jeho skóre zvyšuje a přibližuje se tak k tomu, aby se stal kvalifikovaným potenciálním zákazníkem.
3. Přiřaďte bodové hodnoty
Jakmile určíte klíčová kritéria, je čas přiřadit body. Každé kritérium ohodnoťte podle jeho vlivu na úspěšnou konverzi.
Například potenciální zákazník s titulem „ředitel“ ve vašem cílovém odvětví může mít hodnotu 20 bodů, zatímco návštěva blogového příspěvku může mít hodnotu pouze dva body. Musíte také zavést negativní bodování pro diskvalifikační faktory, jako jsou potenciální zákazníci z e-mailové domény konkurence nebo ti, kteří působí v odvětví, které neobsluhujete.
💡 Tip od profesionálů: Přiřaďte exponenciálně vyšší body akcím založeným na záměru než těm informačním. Žádost o demo (50 bodů) by měla výrazně převážit nad návštěvou blogu (2 body), protože rozdíl v chování je obrovský.
4. Stanovte prahové skóre
Jakmile budete mít bodový systém zavedený, musíte definovat, co jednotlivá skóre vlastně znamenají. Stanovte jasné prahové hodnoty, které určují, kdy se potenciální zákazník stává marketingově kvalifikovaným potenciálním zákazníkem (MQL) nebo prodejně kvalifikovaným potenciálním zákazníkem (SQL).
Můžete vytvořit úrovně pro další segmentaci potenciálních zákazníků – například „horké“ potenciální zákazníky (80+ bodů), „teplé“ potenciální zákazníky (50–79 bodů) a „studené“ potenciální zákazníky (méně než 50 bodů). V ClickUp můžete pomocí vlastních stavů tyto úrovně vizuálně znázornit ve svém prodejním procesu.
📚 Přečtěte si také: Metriky generování poptávky
5. Testujte a opakujte
Jednou z nejdůležitějších osvědčených postupů při hodnocení potenciálních zákazníků je pravidelné ověřování a vylepšování vašeho modelu. Po 30 až 60 dnech porovnejte své ohodnocené potenciální zákazníky se skutečnými údaji o konverzi. Pokud zjistíte, že potenciální zákazníci s vysokým skóre se nekonvertují v očekávané míře, je čas upravit vaše kritéria a bodové hodnoty.
Pomocí dashboardů ClickUp můžete sledovat míru konverze u jednotlivých úrovní skóre a zajistit, aby váš model i nadále přesně předpovídal úspěch.
⭐️ Bonus: Profil ideálního klienta
Šablony pro hodnocení potenciálních zákazníků v kostce
Zde je stručný přehled šablon pro hodnocení potenciálních zákazníků, které jsou v této příručce popsány, a pro co se každá z nich nejlépe hodí:
|Šablona
|Odkaz ke stažení
|Ideální pro
|Hlavní funkce
|Šablona CRM pro prodej od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Sledování a hodnocení potenciálních zákazníků v rámci CRM
|Vlastní pole pro atributy hodnocení, zobrazení pipeline, formuláře pro sběr potenciálních zákazníků
|Šablona prodejního funnelu od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vizualizace fází kvalifikace potenciálních zákazníků
|Zobrazení pipeline v kanbanu, vlastní stavy potenciálních zákazníků, sledování závislostí
|Rychlý start: Šablona pro prodej a CRM od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Rychlé nastavení bodového hodnocení potenciálních zákazníků
|Přednastavená pole CRM, jednoduchá struktura potenciálních zákazníků, připravený prodejní proces
|Šablona KPI pro prodej od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Měření výkonnosti modelu hodnocení
|Úkoly sledování KPI, widgety na dashboardu, analýza konverzí
|Šablona průvodce prodejní strategií od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Sladění hodnocení potenciálních zákazníků s prodejní strategií
|Dokumentace strategie, propojené úkoly, společné plánování
|Šablona Balanced Scorecards od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vícerozměrné modely hodnocení potenciálních zákazníků
|Rozložení scorecardu na tabuli, kvadranty pro hodnocení, integrace do dashboardu
|Šablona pro hodnocení potenciálních zákazníků od HubSpot
|Stáhněte si tuto šablonu
|Návrh modelů hodnocení pro HubSpot CRM
|Pracovní listy pro hodnocení potenciálních zákazníků, kalkulačka pro hodnocení, logika kompatibilní s HubSpotem
|Šablona pro hodnocení potenciálních zákazníků od Demand Metric
|Stáhněte si tuto šablonu
|Tabulky pro hodnocení potenciálních zákazníků nezávislé na CRM
|Demografická a behaviorální kritéria, nastavitelné bodové váhy
|Automatizovaná tabulka pro hodnocení potenciálních zákazníků od Belkins
|Stáhněte si tuto šablonu
|Automatizace hodnocení potenciálních zákazníků pomocí tabulek
|Integrované vzorce, přizpůsobitelné sloupce pro hodnocení, spolupráce v Google Tabulkách
|Matice kvalifikace prodejních potenciálních zákazníků od Template.net
|Stáhněte si tuto šablonu
|Vizuální stanovení priorit potenciálních zákazníků
|Dvouosá matice kvalifikace, úrovně priority, vizuální mapování potenciálních zákazníků
10 nejlepších šablon pro hodnocení potenciálních zákazníků
Víte, co je šablona pro hodnocení potenciálních zákazníků a jak vytvořit model, ale kde najít tu správnou, se kterou začít? Možností je tolik, že se v nich můžete ztratit, a můžete strávit hodiny hledáním šablony, jen abyste zjistili, že jde o nepraktickou tabulku nebo že je dostupná pouze v rámci drahého softwaru.
Toto vyhledávání vede k větší pracovní zátěži a odvádí vás od prioritizace potenciálních zákazníků.
Abychom vám ušetřili čas strávený hledáním a mohli jste se rovnou pustit do práce, sestavili jsme seznam nejlepších šablon pro hodnocení potenciálních zákazníků. Tento přehled obsahuje vše od plně integrovaných CRM systémů v ClickUp až po jednoduché tabulky a specializované pracovní listy, takže si určitě najdete šablonu, která dokonale zapadne do pracovního postupu vašeho týmu.
Pojďme se na ně podívat:
1. Šablona CRM pro prodej od ClickUp
Žonglování s tabulkou pro hodnocení, samostatným CRM pro kontakty a nástrojem pro řízení projektů pro úkoly vytváří informační silosy a zpomaluje váš tým. Toto neustálé přepínání mezi kontexty znamená, že se vždy ztrácejí podrobnosti a horké kontakty.
Sloučte celý svůj prodejní proces do jediného pracovního prostoru pomocí šablony Sales CRM od ClickUp. Jedná se o plně funkční CRM systém, který kombinuje hodnocení potenciálních zákazníků, sledování, správu prodejního procesu a správu kontaktů, čímž eliminuje potřebu používat několik nesouvislých nástrojů.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pomocí vlastních polí ClickUp můžete zaznamenávat a sledovat všechny atributy hodnocení, včetně zdroje potenciálního zákazníka, úrovně zapojení, velikosti společnosti a skóre vhodnosti, a to přímo vedle kontaktních údajů a informací o obchodu.
- Prohlédněte si své potenciální zákazníky seřazené podle skóre, stavu nebo priority pomocí flexibilních zobrazení ClickUp, jako jsou seznamy, tabulky, kanbanové tabule a další.
- Získejte nové potenciální zákazníky prostřednictvím formulářů ClickUp a přesměrujte je do CRM s přehlednějšími a konzistentnějšími údaji
✅ Ideální pro: Prodejní týmy a manažery pro řízení výnosů, kteří budují pipeline potenciálních zákazníků pomocí jednoduchých vstupů pro hodnocení.
💡 Tip pro profesionály: Využijte ClickUp Super Agents k automatickému třídění a směrování příchozích potenciálních zákazníků. Můžete přidělit agenta, který bude sledovat nové záznamy v CRM, kontrolovat atributy potenciálních zákazníků, jako je zdroj nebo aktivita v rámci interakce, a aktualizovat pole nebo přiřazovat následné úkoly správnému obchodníkovi.
A to není vše.
- Nástroj pro segmentaci e-mailových seznamů dokáže analyzovat historii interakcí a atributy a segmentovat seznam pro cílené kampaně
- Nástroj Drip Campaign Builder umožňuje navrhovat vícestupňové e-mailové sekvence, které pomohou rozvíjet vztahy s potenciálními zákazníky a posunout je dále v nákupním procesu.
Prohlédněte si celou knihovnu agentů ClickUp AI a zjistěte, co dalšího můžete svěřit svému AI kolegovi.
2. Šablona prodejního funnelu od ClickUp
Bez jasného přehledu o vašem prodejním procesu není možné zjistit, kde se potenciální zákazníci zasekli. Mohou se hromadit v jedné fázi, zatímco jiná zůstává prázdná. A bez vizuální reprezentace vám nezbývá než hádat, kde se nacházejí úzká místa.
Získejte potřebný přehled díky šabloně prodejního procesu od ClickUp. Je navržena pro týmy, které chtějí na první pohled vidět postup potenciálních zákazníků a rychle identifikovat, kde se obchody zadrhávají.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přetahujte potenciální zákazníky z jedné fáze do druhé v zobrazení tabule ClickUp, díky čemuž bude správa prodejního procesu intuitivní a efektivní.
- Vytvořte vlastní stavy, jako jsou „Nový potenciální zákazník“, „MQL“, „SQL“ a „Příležitost“, abyste viděli, kolik potenciálních zákazníků se nachází v každé kvalifikační kategorii
- Využijte závislosti v ClickUp k zajištění toho, aby byly kritické kroky kvalifikace provedeny v správném pořadí, například tím, že zabráníte uzavření úkolu týkajícího se úvodního hovoru, dokud nebude dokončen kontrolní seznam pro kvalifikaci.
✅ Ideální pro: manažery SDR, kteří dohlížejí na fáze kvalifikace potenciálních zákazníků.
📮ClickUp Insight: 16 % profesionálů by chtělo provozovat malou firmu jako součást svého portfolia, ale v současné době to dělá pouze 7 %.
Strach z toho, že to budete muset zvládnout úplně sami, je jedním z mnoha důvodů, proč se lidé často zdráhají.
Pokud jste samostatný zakladatel, ClickUp Brain MAX vám poslouží jako obchodní partner. Požádejte ho, aby seřadil potenciální zákazníky podle priority, připravil e-maily pro oslovení nebo sledoval skladové zásoby – zatímco vaši agenti s umělou inteligencí se postarají o rutinní práci.
Každý úkol, od marketingu vašich služeb až po vyřizování objednávek, lze spravovat pomocí pracovních postupů založených na umělé inteligenci – díky čemuž se můžete soustředit na růst svého podnikání, a ne jen na jeho provoz.
3. Rychlý start: Šablona pro prodej a CRM od ClickUp
Vytvoření systému CRM a hodnocení potenciálních zákazníků od nuly může být náročné, zejména pro malé týmy nebo ty, pro které je to novinka. Složitost konfigurace vlastních polí, procesů a automatizací může způsobit zpoždění a donutit váš tým, aby se příliš dlouho spoléhal na neefektivní manuální metody.
Díky šabloně Quick Start: Sales & CRM od ClickUp bude váš tým schopen spravovat a hodnotit potenciální zákazníky během několika minut.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přednastavená pole pro základní údaje o potenciálních zákaznících a jejich hodnocení, abyste mohli okamžitě začít zadávat a řadit potenciální zákazníky podle priority
- Vyhněte se paralýze z analýzy způsobené rozsáhlým přizpůsobováním. Tato šablona nabízí jednoduchou a efektivní strukturu, která funguje ihned po instalaci.
- S rostoucí vyspělostí vašeho týmu a procesů můžete využívat složitější kritéria hodnocení, automatizace a integrace
✅ Ideální pro: Malé prodejní týmy, které zavádějí hodnocení potenciálních zákazníků poprvé.
🧠 Zajímavosti: Jeden z nejrozšířenějších prodejních rámců, SPIN Selling, byl vyvinut na základě výzkumu 35 000 prodejních hovorů. Tato metoda je doslova „prodej, ale založený na důkazech“.
💡 Tip pro profesionály: Automatizace ClickUp mohou urychlit správu CRM a sledování potenciálních zákazníků tím, že eliminují manuální kroky, jako jsou aktualizace stavu, předávání mezi seznamy a připomenutí k následnému kontaktu. Namísto toho, aby si někdo pamatoval, že „když se stane X, udělejte Y“, automatizace tato pravidla aplikují důsledně.
Využijte je k:
- Posouvejte potenciální zákazníky automaticky v rámci vašeho prodejního procesu díky automatické aktualizaci stavů úkolů
- Standardizujte následné kroky, aby vám nic neuniklo
- Upozorněte příslušné zainteresované strany na horké potenciální zákazníky nebo na cokoli, co vyžaduje okamžitou akci
4. Šablona KPI pro prodej od ClickUp
Zavedli jste model hodnocení potenciálních zákazníků, ale jak víte, zda funguje?
Šablona prodejních KPI od ClickUp vám pomůže sledovat prodejní KPI, které použijete k vyhodnocení modelu hodnocení potenciálních zákazníků, včetně aktivity v oblasti nabídek, signálů o tržbách a výkonu v oblasti upsellingu. Každé KPI je nastaveno jako úkol ClickUp s vlastními stavy pro sledování pokroku.
Jsou určeny pro týmy, které potřebují měřit efektivitu svého hodnocení potenciálních zákazníků a přímo jej propojit s prodejními výsledky.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pomocí widgetů na řídicím panelu ClickUp si vytvořte přehled o svých nejdůležitějších prodejních metrikách, jako jsou míry konverze potenciálních zákazníků na obchodní příležitosti, délka prodejního cyklu a míra úspěšnosti uzavření obchodů.
- Sledujte míru konverze potenciálních zákazníků z různých úrovní hodnocení. Pokud se vaši horkí potenciální zákazníci nekonvertují s vyšší mírou než ti studení, víte, že je čas upravit váš model
- Pomocí vlastních polí můžete sledovat velikost obchodu spojenou s potenciálními zákazníky na různých úrovních skóre, což vám pomůže pochopit, která kritéria předpovídají zákazníky s nejvyšší hodnotou.
✅ Ideální pro: Manažery prodejních operací, kteří provádějí týdenní revize KPI vázané na výkonnost prodejního kanálu a tržeb.
⭐️ Bonus: KPI pro podporu prodeje
5. Šablona průvodce prodejní strategií od ClickUp
Šablona Průvodce prodejní strategií od ClickUp je příručka zaměřená především na dokumenty, která vám pomůže vytvořit prodejní strategii pro váš tým.
A protože jsou vytvořeny v ClickUp Docs, můžete propojit strategii a realizaci v jednom pracovním prostoru. Přidávejte podstránky pro segmenty nebo regiony a propojujte související úkoly ClickUp v dokumentu podle toho, jak se vaše strategie vyvíjí.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Dokument aktualizujte podle svých poznatků o tom, co funguje, s využitím historie verzí a společné úpravy.
- Vytvořte si strategii s vyhrazenými stránkami pro inbound a outbound marketing, klíčovými prvky, 7krokovým procesem tvorby a osvědčenými postupy
- Využijte funkci „Přiřazené komentáře“ v ClickUp k shromažďování podnětů od týmů prodeje, marketingu a produktového vývoje přímo v sekci, které se týkají.
✅ Ideální pro: Obchodní manažery a vedoucí RevOps, kteří vytvářejí opakovatelný prodejní proces a zavádějí jej v rostoucím týmu.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain k urychlení psaní strategie, když je stránka plná nápadů, ale nic zatím není strukturované. Pomůže vám to shrnout poznámky, upřesnit jednotlivé části a proměnit rozhodnutí ve vašem dokumentu v další kroky, a to vše v rámci stejného pracovního prostoru ClickUp. To je teprve konvergence!
6. Šablona Balanced Scorecards od ClickUp
Jednoduchý, jednorozměrný bodový systém je někdy příliš nepružný. Nemusí odrážet nuance potenciálního zákazníka, který sice dokonale odpovídá demografickým kritériím, ale vykazuje nízkou míru zapojení, nebo naopak.
Vizualizujte více dimenzí hodnocení pomocí šablony Balanced Scorecards od ClickUp. Ta zobrazuje vaši logiku hodnocení na jedné tabuli ClickUp Whiteboard, s Vizí a strategií uprostřed a čtyřmi bloky scorecardů kolem ní – Zákazník, Finance, Interní procesy a Učení a růst.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Upravte čtyři kvadranty šablony tak, aby představovaly různé dimenze hodnocení, jako jsou demografická shoda, úroveň zapojení, nákupní záměr a rozpočtová pravomoc.
- Definujte metriky, které ověřují vaše skóre – konverze MQL→SQL, míra diskvalifikace, vytvořený pipeline, míra úspěšnosti a rychlost zpracování potenciálních zákazníků
- Propojte svou hodnotící tabulku s dashboardy ClickUp a získejte přehled o tom, jak jsou vaši potenciální zákazníci rozděleni do jednotlivých kvadrantů.
✅ Ideální pro: týmy zabývající se generováním poptávky, které potřebují vizuální způsob, jak ověřit, zda jejich model hodnocení potenciálních zákazníků zlepšuje kvalitu prodejního kanálu.
👀 Věděli jste, že... Slavné 4 P (produkt, cena, místo, propagace) zavedl v roce 1960 profesor marketingu E. Jerome McCarthy.
7. Šablona pro hodnocení potenciálních zákazníků od HubSpot
Pro týmy, které již jsou součástí ekosystému HubSpot, může být vytváření modelu hodnocení v externím nástroji poněkud nesourodé.
Právě v takových případech se vám hodí šablona pro hodnocení potenciálních zákazníků od HubSpotu. Poskytuje strukturovaný offline nástroj pro plánování vašeho modelu hodnocení před jeho přímou implementací v HubSpot CRM.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Tyto pracovní listy, které si můžete stáhnout, vás krok za krokem provedou procesem definování kritérií hodnocení a přiřazování váhových koeficientů.
- Pomocí přiložené kalkulačky otestujte různé scénáře bodování a zjistěte, jak různé kombinace atributů a chování ovlivňují konečné skóre potenciálního zákazníka.
- Logika a terminologie použitá v těchto šablonách je v souladu s nativními funkcemi hodnocení potenciálních zákazníků od HubSpot.
✅ Ideální pro: správce HubSpotu, kteří vytvářejí nebo upravují pravidla pro hodnocení potenciálních zákazníků.
8. Šablona pro hodnocení potenciálních zákazníků od Demand Metric
Někdy stačí jednoduchý nástroj nezávislý na platformě, abyste mohli rozběhnout proces hodnocení potenciálních zákazníků.
Získejte klasické řešení založené na tabulkovém procesoru, které je ideální pro potřeby nezávislé na platformě, s šablonou pro hodnocení potenciálních zákazníků od Demand Metric. Poskytuje připravený rámec ve známém formátu Excel nebo Google Sheets.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Předdefinované kategorie hodnocení pro demografická, firmografická a behaviorální kritéria, takže nemusíte začínat od nuly
- Upravte bodové hodnoty a váhu jednotlivých kritérií tak, aby odpovídaly vašim konkrétním obchodním potřebám.
- Jelikož se jedná o jednoduchou tabulku, můžete data exportovat a použít je prakticky s jakýmkoli CRM nebo platformou pro automatizaci marketingu.
✅ Ideální pro: Manažery marketingových operací, kteří potřebují tabulku pro hodnocení potenciálních zákazníků nezávislou na CRM systému.
💡 Tip od profesionálů: Agresivně přidělujte záporné body za jasné diskvalifikační faktory, jako jsou e-mailové domény studentů nebo odhlášení z odběru. Okamžitě odečtěte 50–100 bodů namísto malých srážek – chcete, aby tito potenciální zákazníci rychle vypadli z vašeho prodejního procesu, a ne aby setrvávali jako kontakty se střední prioritou.
9. Automatizovaná tabulka pro hodnocení potenciálních zákazníků od Belkins
Základní tabulky jsou sice flexibilní, ale jejich práce je zcela manuální. Neustálé ruční aktualizování skóre je časově náročné a náchylné k chybám, což popírá samotný smysl existence bodovacího systému.
Využijte jednoduchost tabulky s automatickými výpočty díky šabloně Automated Lead Scoring Spreadsheet Template od Belkins. Jedná se o šablonu Google Sheets s integrovanými vzorci, které za vás provedou výpočty skóre.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Předdefinované vzorce automaticky vypočítají skóre potenciálního zákazníka při zadávání jeho údajů.
- Přidávejte, odstraňujte nebo upravujte sloupce s kritérii tak, aby vyhovovaly vašemu jedinečnému modelu hodnocení.
- Jelikož se jedná o dokument Google Sheets, je snadno přístupný pro každého, kdo má účet Google, a lze jej sdílet a spolupracovat na něm s vaším týmem.
✅ Ideální pro: Obchodní manažery a vedoucí RevOps, kteří vytvářejí opakovatelný prodejní proces a zavádějí jej v rostoucím týmu.
10. Matice kvalifikace prodejních potenciálních zákazníků od Template.net
Číselné skóre není vždy nejintuitivnějším způsobem, jak sdělit prioritu potenciálního zákazníka, zejména na rychlých obchodních schůzkách. Potenciální zákazník se skóre 78 se nemusí zdát příliš odlišný od toho se skóre 81, i když je to vaše prahová hodnota pro SQL.
Získejte jednoduchou, vizuální alternativu k bodovému hodnocení díky šabloně matice kvalifikace prodejních potenciálních zákazníků od Template.net. Je ideální pro týmy, které upřednostňují kvadrantový přístup ke kvalifikaci potenciálních zákazníků.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Dvouosá matice pro znázornění potenciálních zákazníků na základě jejich vhodnosti (např. jak dobře odpovídají vašemu ICP) a úrovně zájmu (např. jejich zapojení)
- Rozdělte potenciální zákazníky do jasných prioritních úrovní: vysoká shoda/vysoký zájem (nejvyšší priorita), vysoká shoda/nízký zájem (pěstovat), nízká shoda/vysoký zájem (sledovat) a nízká shoda/nízký zájem (vyloučit).
- Využijte přiloženou tabulku k vyznačení potenciálních zákazníků s nejvyšší prioritou během standupů nebo při revizích prodejního procesu
✅ Ideální pro: Obchodní manažery, kteří provádějí týdenní revize prodejního portfolia a chtějí vizuální matici ve stylu tabulky.
💡 Tip od profesionálů: Stále řídíte procesy správy potenciálních zákazníků a prodeje starým způsobem? Toto video vám ukáže 4 snadné způsoby, jak je vylepšit pomocí umělé inteligence!
Začněte hodnotit potenciální zákazníky rychleji s ClickUp
Při výběru šablony pro hodnocení potenciálních zákazníků samozřejmě záleží na kritériích hodnocení a jejich vážení. To, jak se však toto skóre promítne do konkrétního následného postupu, má skutečný dopad na váš prodejní proces.
S ClickUpem zůstává hodnocení potenciálních zákazníků přímo propojeno s realizací. Jakmile potenciální zákazník dosáhne správné prahové hodnoty, můžete jej přesměrovat na správného vlastníka, spustit další krok a udržet každý kontaktní bod propojený se stejným záznamem, a to vše přímo ve vašem pracovním prostoru.
Místo toho, abyste bodování spravovali na jednom místě a následné kroky na jiném, zůstává vše propojené – od prvního zachycení přes další akci až po postup v prodejním procesu.
Překročte hranice statického hodnocení potenciálních zákazníků a začněte používat systém, který váš tým skutečně dokáže dodržovat.
Často kladené otázky
Šablona je prázdný vzor s předdefinovanými poli a kategoriemi. Model je plně funkční systém přizpůsobený vašim konkrétním kritériím, bodovým hodnotám a prahovým hodnotám, které odrážejí vaši firmu.
Nejlepší přístup spočívá v analýze dat z vašich dřívějších uzavřených obchodů, abyste identifikovali společné demografické a firmografické charakteristiky. Tyto úspěšné atributy pak přiřadíte ke kritériím ve vaší šabloně a přiřadíte vyšší bodové hodnoty těm, které nejvíce korelují s úspěšným prodejem.
Tabulkové procesory jsou skvělé pro malé týmy nebo pro provádění počátečních experimentů s hodnocením potenciálních zákazníků. Jak však roste objem potenciálních zákazníků a velikost týmu, stává se systém založený na CRM nezbytným pro automatizaci aktualizací skóre v reálném čase a škálování vašeho procesu, aniž byste se topili v ručním zadávání dat.
Svůj model hodnocení byste měli revidovat alespoň jednou za čtvrtletí. Ještě důležitější je naplánovat revizi vždy, když zaznamenáte pokles kvality konverze u potenciálních zákazníků s vysokým skóre nebo když dojde ke změně strategie uvedení na trh vaší společnosti.